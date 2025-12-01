Страховые взносы в 2026 году: как увеличатся расходы бизнеса на сотрудников и исполнителей

В чем суть изменений

С 1 января 2026 года стартуют новые правила расчета страховых взносов. Законопроект № 1026190-8 предлагает отменить пониженные тарифы для большинства компаний из реестра малого и среднего бизнеса и перераспределить ставки для отдельных отраслей.

Фискальная нагрузка на сотрудников и исполнителей-физлиц вырастет почти у всех. Часть компаний потеряет право на льготный тариф 15%, организации в сфере IT начнут платить взносы по новым тарифам в рамках единой предельной базы, а за директоров будут начислять взносы минимум с суммы МРОТ. При этом неважно, если директор получает символическую зарплату или не получает ее вовсе.

Изменения дополняют индексацией предельной базы страховых взносов и фиксированных платежей ИП, а также новыми правилами для частнопрактикующих специалистов.