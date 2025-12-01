Страховые взносы в 2026 году: как увеличатся расходы бизнеса на сотрудников и исполнителей

Самое главное:
С 2026 года пониженный тариф 15% сохранят только приоритетные отрасли. Большинство компаний перейдут на общий тариф 30% в пределах базы.
В 2026 году лимит предельной базы страховых взносов вырастет до 2 979 000 рублей.
Взносы «на травматизм» останутся прежними.
ИП и самозанятые платят налоги и взносы за себя сами, поэтому повышение тарифов не увеличивает расходы заказчика при сотрудничестве с ними.
В чем суть изменений
С 1 января 2026 года стартуют новые правила расчета страховых взносов. Законопроект № 1026190-8 предлагает отменить пониженные тарифы для большинства компаний из реестра малого и среднего бизнеса и перераспределить ставки для отдельных отраслей.
Фискальная нагрузка на сотрудников и исполнителей-физлиц вырастет почти у всех. Часть компаний потеряет право на льготный тариф 15%, организации в сфере IT начнут платить взносы по новым тарифам в рамках единой предельной базы, а за директоров будут начислять взносы минимум с суммы МРОТ. При этом неважно, если директор получает символическую зарплату или не получает ее вовсе.
Изменения дополняют индексацией предельной базы страховых взносов и фиксированных платежей ИП, а также новыми правилами для частнопрактикующих специалистов.
Как работает система страховых взносов в 2025 году
Чтобы оценить масштаб изменений, напомним, как устроены взносы в 2025 году и какие льготы действуют для бизнеса.
В 2025 году страхователи начисляют:
30% — с выплат сотрудникам в пределах базы 2 759 000 рублей;
15,1% — с суммы, превышающей установленный лимит.
В состав тарифа входят взносы на пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Компании и ИП из реестра малого и среднего предпринимательства в 2025 году используют льготный тариф:
30% — с части выплаты в пределах 1,5 × МРОТ;
15% — с остальной суммы.
Подтверждать право на льготу не нужно: тариф начинает применяться с месяца включения в реестр МСП.
Есть дополнительные льготы для отдельных категорий:
Обрабатывающие производства (МСП) используют ставку 7,6% на сумму сверх 1,5 × МРОТ (кроме отраслей, исключенных из перечня: производство напитков, табака, нефтепродуктов, металлургии).
IT-компании до конца 2025 года применяют единый льготный тариф 7,6% на всю выплату при наличии аккредитации Минцифры и доли доходов от IT-деятельности не менее 70%.
Общепит платит 15% с выплат, превышающих 1,5 × МРОТ. В пределах этой величины действует стандартный тариф 30%.
НКО на УСН используют тариф 7,6% в рамках предельной базы и 0% — сверх нее.
Что изменится с 1 января 2026 года
Реформа 2026 года меняет и тарифы, и порядок применения льгот. Для большинства МСП это означает рост фискальной нагрузки. Основные изменения ниже.
Новая предельная база страховых взносов. С 2026 года действует предельная база 2 979 000 рублей. Основание — постановление Правительства № 1705 от 31.10.2025.
Общие тарифы остаются прежними:
30% — с выплат в пределах лимита;
15,1% — с части заработка сверх лимита.
Отмена пониженных тарифов для большинства МСП. В 2026 году льготный тариф 15% больше не будет доступен всему малому и среднему бизнесу. Право на такой тариф сохранят только компании из «приоритетных» отраслей. Применять льготу можно будет только при выполнении двух условий — соответствующий ОКВЭД должен быть основным, а доля доходов по этому виду деятельности должна составлять не менее 70%.
Компании, которые не выполняют условия, будут платить по общему тарифу:
30% — в пределах предельной базы;
15,1% — сверх нее.
Право на льготу будет утрачено с начала расчетного периода, в котором выявлено несоответствие.
Тарифы для отдельных отраслей — в таблице:
Категория плательщика
Тариф в рамках предельной базы
Тариф сверх предельной базы
Условия применения
Общий режим (все компании, кроме льготников)
30%
15,1%
Без условий
МСП — не из приоритетных отраслей
30%
15,1%
Пониженный тариф 15% в рамках предельной базы не применяется
МСП из приоритетных отраслей
Основной ОКВЭД из перечня + ≥70% профильной выручки
МСП — обрабатывающее производство
ОКВЭД из перечня, утв. распоряжением от 11.12.2024 № 3689-р + ≥70% профильной выручки
Общепит
Действуют прежние условия
IT-компании
15%
7,6%
Аккредитация Минцифры + ≥70% доходов от IT
Радиоэлектронная промышленность
7,6%
0%
Включение в отраслевой реестр + требования к доле доходов
НКО и благотворительные организации на УСН (2026)
7,6%
0%
Правила действуют для НКО на УСН (кроме государственных и муниципальных учреждений), которые работают в сфере соцобслуживания, научных исследований, образования, здравоохранения, культуры, искусства и массового (непрофессионального) спорта.
Тарифы «на травматизм» в 2026 году не изменяются. Остаются 32 базовых тарифа и льгота для работников-инвалидов.
При этом подтверждать основной вид деятельности больше не требуется — код определяет СФР на основе ЕГРЮЛ.
Взносы «на травматизм» на АУСН. Для организаций и ИП на АУСН действует фиксированный тариф по этому виду страхования.
В 2026 году:
размер взноса увеличится с 2 750 рублей до 2 959 рублей в год;
коэффициент индексации — 1,076. Основание — постановление Правительства № 1729 от 01.11.2025.
Страховые взносы ИП в 2026 году
В 2026 году изменятся как фиксированные платежи ИП «за себя», так и порядок расчета дополнительных взносов. Новые суммы применяются ко всем предпринимателям, независимо от выбранного режима налогообложения.
Фиксированные взносы «за себя». С 2026 года фиксированный размер страховых взносов ИП составляет 57 390 рублей. Сюда входят взносы на пенсионное и медицинское страхование.
Срок уплаты — до 28 декабря 2026 года.
Дополнительные взносы рассчитываются по ставке 1% с дохода, который превышает 300 000 рублей. Максимальная сумма допвзносов за 2026 год — 321 818 рублей.
База, с которой рассчитывать 1% допвзносов:
УСН 6% — ИП считают 1% с полной суммы выручки.
УСН 15% и ЕСХН — 1% считают с базы «доходы минус расходы».
ИП на АУСН, занимающиеся частной практикой вне АУСН, допвзносы платят с доходов от профдеятельности в размере 1%. При этом доход от этой деятельности должен превысить 300 000 рублей (но не более 321 818 руб.).
Частнопрактикующие специалисты — адвокаты, медиаторы, арбитражные управляющие, нотариусы и другие — платят фиксированные взносы однократно, независимо от количества видов деятельности. Дополнительные взносы 1% считаются с общей суммы доходов по всем направлениям.
Освобождение для ИП, участвующих в СВО. ИП могут быть освобождены от уплаты фиксированных взносов за период службы по контракту в рамках мобилизации, военного положения или военного времени.
Чтобы получить освобождение от уплаты страховых взносов, нужно:
подать заявление в налоговый орган;
приложить подтверждающие документы;
сделать это не позднее трех лет с момента возникновения права.
Выплаты, освобожденные от страховых взносов в 2026 году
С 2026 года перечень необлагаемых выплат тоже меняется. Эти изменения снижают нагрузку в отдельных случаях, но не компенсируют общее повышение тарифов.
Полисы ДМС для зарубежных командировок. Расходы работодателя на полис добровольного медицинского страхования, необходимый сотруднику для поездки за границу, не облагаются страховыми взносами.
Это актуально для компаний, которые отправляют сотрудников в зарубежные командировки.
Материальная помощь при рождении ребенка. Льгота значительно расширена:
В 2026 году от страховых взносов освобождается до 1 000 000 рублей помощи на каждого ребенка в течение первого года после рождения.
Льгота применяется также при усыновлении, удочерении и установлении опеки. Основание — п. 16 ст. 1 закона № 227-ФЗ от 23.07.2025.
Для сравнения: в 2025 году необлагаемая сумма составляла только 50 000 рублей.
Выплаты сотрудникам, проходящим службу в рамках мобилизации. С 2026 года не облагаются взносами выплаты работникам:
призванным по мобилизации,
проходящим службу по контракту в периоды мобилизации или военного времени.
При этом выплаты должны быть связаны с прохождением службы.
Как изменится нагрузка на бизнес при работе с внештатниками: пример расчета
Повышение страховых взносов в 2026 году не затрагивает стоимость сотрудничества с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями: они продолжают платить свои налоги самостоятельно.
Расходы растут, когда компания работает с физлицами без специального налогового статуса, в том числе по гражданско-правовым договорам. Выплаты по ним облагаются страховыми взносами, поэтому отмена льготных тарифов для МСП увеличивает стоимость сотрудничества с внештатниками-физлицами.
Чтобы оценить масштаб изменений, разберем пример.
Исходные данные:
Выплата физлицу по договору ГПХ: 85 000 рублей в месяц. Для наглядности взяли в примере фиксированную сумму.
Организация находится в реестре МСП.
В 2025 году действует льготный тариф (30% до 1,5 × МРОТ и 15% сверх).
В 2026 году льгота отменяется, применяется общий тариф.
Расчет страховых взносов по льготному тарифу МСП в 2025 году: 1,5 × МРОТ = 33 660 рублей.
33 660 × 30% = 10 098 рублей.
(85 000 — 33 660) × 15% = 7 701 рублей.
Итого взносов: 17 799 рублей в месяц.
Годовая нагрузка: 17 799 × 12 = 213 588 рублей.
В 2026 году применяется общий тариф: 30% на всю сумму выплаты (в пределах предельной базы): 85 000 × 30% = 25 500 рублей в месяц.
Годовая нагрузка: 25 500 × 12 = 306 000 рублей.
Расходы в год на одного исполнителя вырастут на 92 412 рублей.
Финансовая нагрузка на бизнес увеличивается не только из-за страховых взносов. Налоговая усиливает контроль за сотрудничеством с внештатниками, и при переквалификации ГПД в трудовые доначисления могут быть существенными. Поэтому важно правильно оформлять взаимодействие с самозанятыми и другими исполнителями.
Qugo помогает снизить эти риски и автоматизировать работу с внештатными специалистами. Платформа проверяет актуальный статус плательщика НПД и уведомляет о его утрате, позволяет оформить документы в электронном виде, перевести оплату и автоматически сформировать чеки. Данные хранятся в защищенном архиве. Платформа Qugo подходит для работы с самозанятыми и фрилансерами любого профиля, упрощает процесс сотрудничества и снижает вероятность переквалификации отношений в трудовые.
Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми
Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия
Получите полезную памятку для бизнеса:
Что в итоге
Реформа 2026 года приведет к росту расходов бизнеса. Главный фактор — отмена льготных тарифов для большинства МСП и переход на общий тариф 30%. Изменения касаются также IT-компаний, руководителей и ИП.
Чтобы снизить риски и заранее адаптироваться, бизнесу стоит:
Пересмотреть ОКВЭД. Проверить соответствие приоритетным направлениям и долю доходов не менее 70%, чтобы сохранить право на пониженный тариф.
Скорректировать бюджет ФОТ на 2026 год. Учесть повышение тарифа до 30% и рост предельной базы, особенно при наличии сотрудников или подрядчиков с высокими выплатами.
Оценить кадровую модель. Определить, какие функции можно передать на аутсорсинг. При сотрудничестве по ГПХ — учитывать риск переквалификации в трудовые отношения, чтобы не получить доначисления.
Начать дискуссию