Бизнесу нужно будет переходить на новые цифровые форматы документов.

Продолжится маркировка товаров и появятся новые требования к маркетплейсам и онлайн-площадкам.

НДС повысится, сократится число компаний с правами на льготы по страховым взносам.

Изменения, связанные с налогами

Больше компаний на УСН начнет платить НДС

С 2026 года упрощенную систему налогообложения ждет ряд изменений. Снижение лимит доходов для уплаты НДС. Порог доходов, при превышении которого бизнес на УСН обязан платить НДС, снизят с 60 млн до 20 млн рублей. Если по итогам 2025 года или в течение 2026 года доход компании или ИП превысит 20 млн рублей, нужно будет уплачивать НДС. Это не окончательное снижение. Власти планируют поэтапное уменьшение порога: в 2027 году — с 20 до 15 млн рублей;

в 2028 году — с 15 до 10 млн рублей. Сохранение пониженной ставки НДС для УСН. Специальные ставки НДС для упрощенки остаются без изменений: 5% — при доходах за 2026 год от 20 млн до 250 млн рублей включительно (с учетом коэффициента-дефлятора);

7% — при доходах от 250 млн до 450 млн рублей включительно (с учетом коэффициента-дефлятора). Отказ от льготной ставки для УСН. Бизнес на УСН, который впервые начал платить НДС и выбрал пониженную ставку 5%, сможет один раз отказаться от нее в пользу общих ставок. Сделать это можно в течение года, начиная с квартала, за который была подана первая декларация по НДС со льготной ставкой. До 2025 года включительно упрощенцы, применявшие ставки 5% или 7%, не могли отказаться от них в течение трех лет. Декларация по НДС при отсутствии деятельности. Если плательщик НДС на УСН не вел деятельность в течение квартала, нужно подать нулевую декларацию. Мораторий на штрафы за первую декларацию. Для бизнеса на УСН, который впервые станет плательщиком НДС в 2026 году, введут мораторий на штрафы за неподачу первой декларации. Это декларация за квартал, в котором возникла обязанность исчислять НДС. Ограничения для региональных льгот. Правительство утвердит перечень видов деятельности, по которым регионы смогут снижать ставки УСН до 1% или 5%. Это означает, что региональные льготы перестанут действовать автоматически для всех ИП и компаний.

НДС повышается

Одно изменение по НДС мы уже отметили — с 2026 года упрощенцы с годовым доходом более 20 млн рублей станут плательщиками НДС. Это не все нововведения по налогу. Главное новшество — рост основной ставки НДС. Ставку НДС повысят с 20% до 22%. Новая ставка будет применяться к отгрузкам, проведенным в 2026 году и позднее. Продление освобождений и льгот. Срок освобождения от НДС для внутренних туристических продуктов продлят до 2030 года включительно. Ранее он был установлен до 2027 года. Ограничения по ставке 10%. Ставку НДС 10% нельзя будет применять к молокосодержащим продуктам с растительным жиром и к сливочно-растительным соленым смесям.

Условия работы на патенте станут жестче

Снижение лимита доходов. Порог доходов, позволяющий применять патентную систему налогообложения, снизят с 60 млн до 20 млн рублей. Лимит будут учитывать по доходам за предыдущий год или с начала текущего. Это означает, что ИП с доходом за 2025 год более 20 млн рублей не смогут применять патент в 2026 году. В таком случае придется перейти на УСН, при этом может возникнуть обязанность по уплате НДС. Дальнейшее снижение лимита запланировано поэтапно: в 2027 году — до 15 млн рублей;

в 2028 году — до 10 млн рублей. Условия пересчета стоимости патента. В НК закрепили порядок снижения стоимости патента при уменьшении физического показателя. Если показатель сократился, ИП вправе в течение 10 дней подать заявление на получение нового патента с учетом изменений. Сумму налога по ранее выданному патенту уменьшат пропорционально сроку его действия. Ранее такой порядок применялся на основании разъяснений Минфина, теперь его зафиксировали напрямую в НК.

Льгот по страховым взносам станет меньше

С 2026 года изменятся правила применения льготных тарифов страховых взносов. Часть преференций сократят, а отдельные нормы закрепят напрямую в НК. Взносы за руководителя ООО. Компании будут обязаны платить страховые взносы за руководителя коммерческой организации в любом случае. Если общество не начисляет зарплату директору, минимальной базой для расчета взносов станет федеральный МРОТ, установленный на 1 января соответствующего года. Изменения для ИТ-компаний. Для аккредитованных ИТ-компаний повысят льготный тариф страховых взносов. Он составит: 15% — с выплат в пределах предельной базы;

7,6% — с выплат сверх предельной базы. Ограничение льгот для малого и среднего бизнеса. Правительство утвердит перечень видов деятельности, при которых МСП смогут применять пониженные тарифы страховых взносов. Сейчас действуют следующие ставки: 30% — с выплат до 1,5 федерального МРОТ в месяц на одного работника;

15% — с суммы превышения. С 2026 года применять эти тарифы смогут только малые и средние предприятия, работающие по видам деятельности из утвержденного перечня.

Изменения по НДФЛ затронут некоторых налогоплательщиков

Правила для букмекеров. Букмекеры будут обязаны рассчитывать и удерживать НДФЛ со всех выигрышей, независимо от суммы. Сейчас налог удерживают только с выигрышей свыше 15 000 рублей. Для лотерей действующий порядок сохранится. Продажа доли в уставном капитале. С 1 января 2026 года от НДФЛ освобождаются только доходы от продажи долей и акций российских компаний, если: более 50% их стоимости приходится на российскую недвижимость;

доли или акции находились в собственности налогоплательщика более пяти лет подряд на дату продажи. Льгота при продаже жилья для семей с детьми. Семьи с двумя и более детьми могут не платить НДФЛ с продажи жилья при любом сроке владения при одном из условий: если ребенок или дети признаны недееспособными, возраст значения не имеет;

второй и последующий ребенок родился после продажи квартиры, но до 30 апреля следующего года. Разъяснение порядка учета расходов при продаже имущества. Бывший ИП, который использовал жилье в предпринимательской деятельности, но не включал его в налоговые расходы на ОСНО, УСН или ЕСХН, сможет уменьшить доход на сумму затрат на покупку такого имущества. Если имущество получено по обмену, то при продаже этого имущества расходом считают сумму, с которой уже уплачен налог при его получении.

Появятся новые правила взаимодействия с налоговой службой

С 2026 года материалы налоговой проверки можно будет рассматривать по видеосвязи. Так можно будет давать пояснения и обсуждать замечания дистанционно, без личного визита в налоговую инспекцию. Изменится и порядок проведения камеральных проверок. Их сможет проводить не только инспекция по месту учета налогоплательщика, но и любая уполномоченная ИФНС, в том числе из другого региона. Для бизнеса порядок представления документов останется прежним — взаимодействие будет в электронном виде.

Появятся новые правила по работе с ЕНС