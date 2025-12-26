Самое главное:
Больше компаний на УСН начнет платить НДС.
НДС повысится, сократится число компаний с правами на льготы по страховым взносам.
Продолжится маркировка товаров и появятся новые требования к маркетплейсам и онлайн-площадкам.
Бизнесу нужно будет переходить на новые цифровые форматы документов.
Сотрудничество с самозанятыми станут проверять чаще.
Изменения, связанные с налогами
Больше компаний на УСН начнет платить НДС
С 2026 года упрощенную систему налогообложения ждет ряд изменений.
Снижение лимит доходов для уплаты НДС. Порог доходов, при превышении которого бизнес на УСН обязан платить НДС, снизят с 60 млн до 20 млн рублей. Если по итогам 2025 года или в течение 2026 года доход компании или ИП превысит 20 млн рублей, нужно будет уплачивать НДС.
Это не окончательное снижение. Власти планируют поэтапное уменьшение порога:
в 2027 году — с 20 до 15 млн рублей;
в 2028 году — с 15 до 10 млн рублей.
Сохранение пониженной ставки НДС для УСН. Специальные ставки НДС для упрощенки остаются без изменений:
5% — при доходах за 2026 год от 20 млн до 250 млн рублей включительно (с учетом коэффициента-дефлятора);
7% — при доходах от 250 млн до 450 млн рублей включительно (с учетом коэффициента-дефлятора).
Отказ от льготной ставки для УСН. Бизнес на УСН, который впервые начал платить НДС и выбрал пониженную ставку 5%, сможет один раз отказаться от нее в пользу общих ставок. Сделать это можно в течение года, начиная с квартала, за который была подана первая декларация по НДС со льготной ставкой.
До 2025 года включительно упрощенцы, применявшие ставки 5% или 7%, не могли отказаться от них в течение трех лет.
Декларация по НДС при отсутствии деятельности. Если плательщик НДС на УСН не вел деятельность в течение квартала, нужно подать нулевую декларацию.
Мораторий на штрафы за первую декларацию. Для бизнеса на УСН, который впервые станет плательщиком НДС в 2026 году, введут мораторий на штрафы за неподачу первой декларации. Это декларация за квартал, в котором возникла обязанность исчислять НДС.
Ограничения для региональных льгот. Правительство утвердит перечень видов деятельности, по которым регионы смогут снижать ставки УСН до 1% или 5%. Это означает, что региональные льготы перестанут действовать автоматически для всех ИП и компаний.
НДС повышается
Одно изменение по НДС мы уже отметили — с 2026 года упрощенцы с годовым доходом более 20 млн рублей станут плательщиками НДС. Это не все нововведения по налогу.
Главное новшество — рост основной ставки НДС. Ставку НДС повысят с 20% до 22%. Новая ставка будет применяться к отгрузкам, проведенным в 2026 году и позднее.
Продление освобождений и льгот. Срок освобождения от НДС для внутренних туристических продуктов продлят до 2030 года включительно. Ранее он был установлен до 2027 года.
Ограничения по ставке 10%. Ставку НДС 10% нельзя будет применять к молокосодержащим продуктам с растительным жиром и к сливочно-растительным соленым смесям.
Условия работы на патенте станут жестче
Снижение лимита доходов. Порог доходов, позволяющий применять патентную систему налогообложения, снизят с 60 млн до 20 млн рублей. Лимит будут учитывать по доходам за предыдущий год или с начала текущего.
Это означает, что ИП с доходом за 2025 год более 20 млн рублей не смогут применять патент в 2026 году. В таком случае придется перейти на УСН, при этом может возникнуть обязанность по уплате НДС.
Дальнейшее снижение лимита запланировано поэтапно:
в 2027 году — до 15 млн рублей;
в 2028 году — до 10 млн рублей.
Условия пересчета стоимости патента. В НК закрепили порядок снижения стоимости патента при уменьшении физического показателя. Если показатель сократился, ИП вправе в течение 10 дней подать заявление на получение нового патента с учетом изменений.
Сумму налога по ранее выданному патенту уменьшат пропорционально сроку его действия. Ранее такой порядок применялся на основании разъяснений Минфина, теперь его зафиксировали напрямую в НК.
Льгот по страховым взносам станет меньше
С 2026 года изменятся правила применения льготных тарифов страховых взносов. Часть преференций сократят, а отдельные нормы закрепят напрямую в НК.
Взносы за руководителя ООО. Компании будут обязаны платить страховые взносы за руководителя коммерческой организации в любом случае. Если общество не начисляет зарплату директору, минимальной базой для расчета взносов станет федеральный МРОТ, установленный на 1 января соответствующего года.
Изменения для ИТ-компаний. Для аккредитованных ИТ-компаний повысят льготный тариф страховых взносов. Он составит:
15% — с выплат в пределах предельной базы;
7,6% — с выплат сверх предельной базы.
Ограничение льгот для малого и среднего бизнеса. Правительство утвердит перечень видов деятельности, при которых МСП смогут применять пониженные тарифы страховых взносов.
Сейчас действуют следующие ставки:
30% — с выплат до 1,5 федерального МРОТ в месяц на одного работника;
15% — с суммы превышения.
С 2026 года применять эти тарифы смогут только малые и средние предприятия, работающие по видам деятельности из утвержденного перечня.
Изменения по НДФЛ затронут некоторых налогоплательщиков
Правила для букмекеров. Букмекеры будут обязаны рассчитывать и удерживать НДФЛ со всех выигрышей, независимо от суммы. Сейчас налог удерживают только с выигрышей свыше 15 000 рублей. Для лотерей действующий порядок сохранится.
Продажа доли в уставном капитале. С 1 января 2026 года от НДФЛ освобождаются только доходы от продажи долей и акций российских компаний, если:
более 50% их стоимости приходится на российскую недвижимость;
доли или акции находились в собственности налогоплательщика более пяти лет подряд на дату продажи.
Льгота при продаже жилья для семей с детьми. Семьи с двумя и более детьми могут не платить НДФЛ с продажи жилья при любом сроке владения при одном из условий:
если ребенок или дети признаны недееспособными, возраст значения не имеет;
второй и последующий ребенок родился после продажи квартиры, но до 30 апреля следующего года.
Разъяснение порядка учета расходов при продаже имущества. Бывший ИП, который использовал жилье в предпринимательской деятельности, но не включал его в налоговые расходы на ОСНО, УСН или ЕСХН, сможет уменьшить доход на сумму затрат на покупку такого имущества.
Если имущество получено по обмену, то при продаже этого имущества расходом считают сумму, с которой уже уплачен налог при его получении.
Появятся новые правила взаимодействия с налоговой службой
С 2026 года материалы налоговой проверки можно будет рассматривать по видеосвязи. Так можно будет давать пояснения и обсуждать замечания дистанционно, без личного визита в налоговую инспекцию.
Изменится и порядок проведения камеральных проверок. Их сможет проводить не только инспекция по месту учета налогоплательщика, но и любая уполномоченная ИФНС, в том числе из другого региона. Для бизнеса порядок представления документов останется прежним — взаимодействие будет в электронном виде.
Появятся новые правила по работе с ЕНС
С 1 января 2026 года введут ограничения на искусственное формирование переплат на едином налоговом счете. Перечислять средства без фактической налоговой обязанности, а также переводить деньги на чужой ЕНС для обхода блокировок будет запрещено. Такие операции не будут признаваться налоговыми платежами.
Если налоговой обязанности нет, перечисленную сумму вернут. Но если инспекция уже зачла платеж в счет налогов или недоимки, то возврат сделать не получится. Такие средства можно будет использовать только для зачета текущих или будущих налоговых начислений.
Крупные отраслевые изменения
Появятся новые требования к маркетплейсам
С 1 октября 2026 года вводятся единые требования к работе маркетплейсов и других цифровых платформ. Цель изменений — повысить прозрачность рынка, усилить защиту продавцов и покупателей.
Маркетплейсы будут обязаны зарегистрироваться в государственном реестре и заключать с продавцами и пунктами выдачи заказов официальные договоры. Такие договоры станут основанием для доступа к личным кабинетам и размещения товаров на платформах.
Также на маркетплейсы возложат обязанности:
проверять продавцов с использованием государственных реестров;
не допускать продажу нелегальных, немаркированных и несертифицированных товаров;
раскрывать принципы работы поиска и товарной выдачи;
передавать сведения о доходах продавцов в налоговую службу;
обеспечивать равные условия продвижения для всех продавцов.
Маркетплейсам запретят менять цены и устанавливать скидки без согласия продавцов. Существенные условия работы — размер комиссии, правила хранения, доставки и возврата товаров — можно будет изменять только с уведомлением не менее чем за 45 дней.
Для разрешения споров вводится обязательный досудебный порядок. Платформы будут обязаны рассматривать жалобы продавцов и партнеров в срок до 15 дней.
Расширится перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке
С 2026 года под новые требования попадут: сладости, чай и кофе, фасованные хлебобулочные изделия, игрушки, радиоэлектронная продукция, а также отдельные виды строительных материалов.
Маркировка означает, что каждая единица товара должна иметь уникальный код. Все операции с продукцией — приемку, продажу и отгрузку — нужно фиксировать в системе «Честный ЗНАК».
Компаниям важно заранее проверить ассортимент, подготовить оборудование для сканирования кодов и настроить корректную передачу данных в систему. Подробную информацию по каждой товарной группе и срокам маркировки можно узнать на официальном сайте «Честного ЗНАКа».
Изменения в ЭДО
Бизнес, использующий ЭДО, перейдет на УПД
С 1 января 2026 года меняются правила электронного документооборота. В соответствии с приказом ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@ прекращают действовать электронные форматы:
накладных, подтверждающих передачу товаров при торговых операциях;
актов, подтверждающих выполнение работ и оказание услуг.
Единственным официальным электронным документом для подтверждения отгрузки товаров, выполнения работ или оказания услуг станет универсальный передаточный документ (УПД). Он применяется в формате 5.03 и совмещает функции счета-фактуры и первичного учетного документа. УПД полностью заменяет в электронном виде акт выполненных работ и товарную накладную по форме ТОРГ-12.
Электронные перевозочные документы (ЭПД)
С 1 сентября 2026 года оформление грузоперевозок в России будет цифровым. Все участники перевозочного процесса будут использовать электронные документы.
ЭПД — электронные перевозочные документы — это цифровые аналоги документов, используемых при перевозках.
К ЭПД относятся:
транспортные накладные;
заказ-заявки для автоперевозок;
грузовые накладные для авиаперевозок;
железнодорожные накладные;
экспедиторские документы.
Документы нужно будет регистрировать в государственной системе — ГИС ЭПД. Форматы ЭПД разрабатывает ФНС, а порядок передачи сведений в ГИС и правила обмена определяет Минтранс.
Изменения затронут всех участников логистической цепочки: грузоотправителей, перевозчиков, экспедиторов и грузополучателей.
Переход на электронный формат уже начался. Часть требований к экспедиторским документам действует с сентября 2025 года. Тогда же стартовал переходный период для перевозчиков и поставщиков алкогольной продукции, а также для участников смешанных перевозок.
Изменения, связанные с сотрудниками и исполнителями
Вырастет МРОТ
С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда увеличится примерно на 20,7% и составит 27 093 рубля в месяц. Рост МРОТ повлияет на размер заработной платы работников с минимальными окладами. Еще он приведет к увеличению выплат по больничным листам, декретным и другим социальным пособиям.
Увеличится максимальный размер больничного
С 1 января 2026 года увеличится максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности. Максимальная выплата за один день больничного составит 6 827,40 рубля вместо 5 673,97 рубля в 2025 году.
Размер выплаты, как и раньше, зависит от страхового стажа работника.
Стаж работы
Процент от среднего заработка
Максимальная выплата в день
8 лет и более
100%
6 827,40 ₽
От 5 до 8 лет
80%
5 461,92 ₽
До 5 лет
60%
4 096,44 ₽
Для работников со стажем менее шести месяцев пособие по временной нетрудоспособности выплачивается исходя из федерального МРОТ. В 2026 году МРОТ составит 27 093 рублей.
Самозанятость в 2026 году сохранится, но проверки усилятся
Режим налога на профессиональный доход сохранится как минимум до 2028 года. Больших изменений условий НПД в ближайшее время не планируется.
При этом контроль за взаимодействием бизнеса с самозанятыми будет усиливаться.
ФНС передает сведения о компаниях в межведомственные комиссии при Минтруде, если сотрудничество с самозанятыми попадает под установленные критерии, то есть срабатывают определенные индикаторы. В этом случае предпринимателя или представителя компании могут вызвать на заседание межведомственной комиссии для разъяснений.
Сейчас внимание привлекают ситуации, когда бизнес сотрудничает более чем с 35 самозанятыми и одновременно срабатывают индикаторы:
Среднемесячный доход одного самозанятого от этого заказчика превышает 35 000 рублей.
Доля дохода от данной организации или ИП составляет 90% и более от общего дохода самозанятого.
Средняя продолжительность сотрудничества — три и более месяца.
С 2026 года критерии риска планируют применять по каждому самозанятому отдельно, а не в среднем по всем исполнителям. При этом индикатор доли доходов от организации снизится с 90% до 75%.
Режим самозанятости продолжит действовать, но требования к оформлению отношений станут строже. Чем прозрачнее документооборот, расчеты и условия сотрудничества с самозанятыми, тем ниже риски доначислений, штрафов и переквалификации отношений в трудовые.
Платформа Qugo позволяет снизить риски при работе с внештатными исполнителями и автоматизировать основные процессы. Здесь можно оформлять договоры и акты в электронном виде, проводить выплаты и автоматически формировать чеки. До начала сотрудничества и перед каждой выплатой Qugo проверяет актуальность статуса самозанятого, а после перечисления вознаграждения формирует чеки, а также может платить НПД в бюджет.
Расширится список оснований для расторжения трудовых договоров с мигрантами
Закон от 17.11.2025 № 419-ФЗ внес изменения в ТК, расширив перечень оснований для расторжения трудового договора с иностранными гражданами. Поправки вступят в силу с марта 2026 года.
Раньше можно было прекратить трудовой договор с мигрантом, только если нужно привести численность иностранных работников в соответствие с установленными ограничениями. Эти ограничения устанавливали федеральные законы, указы президента, постановления правительства.
С марта 2026 года в перечень оснований для расторжения трудового договора включат нормативные акты субъектов РФ, предусматривающие сокращение иностранных работников. Работодатели смогут законно прекращать трудовые договоры с мигрантами и лицами без гражданства, если того требуют региональные квоты или запреты.
Переквалификация договора с самозанятым в трудовой: как избежать двойного налогообложения в 2026 году.
Страховые взносы в 2026 году: как увеличатся расходы бизнеса на сотрудников и исполнителей.
Самозанятые смогут получать оплачиваемый больничный с 2026 года: кто платит, размер выплаты, условия.
