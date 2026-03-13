Может ли самозанятый выдать чек задним числом

Кратко о главном:
Самозанятый обязан сформировать чек в момент расчёта или не позднее 9 числа следующего месяца.
Указать прошедшую дату в чеке можно, но только если исполнитель уже состоял на учёте как плательщик НПД.
Чек нельзя оформить датой более ранней, чем дата регистрации самозанятости.
В какой момент самозанятый должен оформить чек
Плательщик налога на профессиональный доход (НПД) обязан формировать чек при каждом получении дохода. При оплате наличными или переводе на карту исполнитель выдаёт документ в момент расчёта, а при безналичной оплате на счёт — не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем получения денег. Основание — ч. 1 и 3 ст. 14 от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
Если самозанятый не оформил чек вовремя, последствия ждут как исполнителя, так и заказчика.
Последствия для самозанятого. За нарушение порядка передачи сведений о расчётах предусмотрены санкции (ст. 129.13 НК):
штраф 20% от суммы расчёта — при первом нарушении;
штраф 100% от суммы расчёта — при повторном нарушении в течение шести месяцев.
За несвоевременную уплату налога начисляются пени — 1/300 действующей ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки (ст. 75 НК).
Последствия для заказчика. Для компании или ИП чек самозанятого — это подтверждение факта расчёта, основание не удерживать НДФЛ и не платить страховые взносы.
Если чека нет, инспекция может исключить сумму выплаты из расходов. Тогда будет доначислен налог на прибыль или УСН «доходы минус расходы», а также пени. К тому же налоговая может признать выплату без чека оплатой обычному физлицу без специального статуса. В этом случае заказчик будет обязан удержать с дохода исполнителя НДФЛ и заплатить страховые взносы.
Может ли самозанятый оформить чек задним числом
Если чек не был сформирован вовремя, самозанятый вправе создать его позже. При этом можно указать фактическую дату получения дохода. Но нужно, чтобы исполнитель на момент получения денег состоял на учёте как плательщик НПД. До регистрации самозанятости доход облагается НДФЛ по общим правилам.
Выдать чек все равно лучше до 9 числа месяца, следующего за вознаграждением. Если сформировать чек до момента расчёта налога, доход корректно учтут в налоговом периоде.
Пример 1. Самозанятый получил выплату на банковский счет 18 января. Чек сформировал 8 февраля с датой 18 января. Нарушение не возникает — срок до 9 февраля соблюдён.
Пример 2. Самозанятый получил выплату наличными 18 января. Чек сформировал 8 февраля с датой 18 января. В этом случае исполнитель должен был выдать чек в момент расчёта. Но так как нет недоимки и факта сокрытия дохода, риск получить штраф у самозанятого ниже.
Пример 3. Самозанятый получил доход 14 января, а чек создал 12 февраля — уже после установленного срока. В этом случае налоговая может квалифицировать ситуацию как нарушение и применить штраф по ст. 129.13 НК. Если уплатить налог по этому доходу позже установленного срока, возникнут пени.
Если чек не получилось сформировать вовремя из-за технического сбоя в приложении «Мой налог», последствий не будет. Но чек нужно создать в течение суток после устранения проблемы (ч. 9 ст. 3 закона № 422-ФЗ).
Как самозанятому сделать чек задним числом
Если самозанятый не сформировал чек в день получения оплаты, он может создать его позже через приложение «Мой налог». Для этого нужно:
1. Открыть приложение «Мой налог». В нём нажать на кнопку «Новая продажа».
2. Выставить дату расчёта. По умолчанию в чеке отображается текущая дата. Нужно выставить дату фактического получения денег.
3. Заполнить обязательные поля. После выбора даты самозанятый заполняет чек стандартным образом:
указывает наименование услуги или товара (желательно конкретно, чтобы не возникло вопросов при проверке);
вносит сумму расчёта;
при необходимости выбирает тип клиента — физлицо или организация / ИП;
вносит ИНН заказчика (если это компания или ИП).
4. Сформировать и отправить чек заказчику. После проверки данных нужно нажать на кнопку «Выдать чек». Документ автоматически передаётся в ФНС. Также самозанятый должен передать документ заказчику, например по электронной почте или через мессенджер.
При получении чека заказчику важно проверить, правильно ли заполнены все реквизиты в документе.
Можно ли внести изменения в уже сформированный чек
Изменить данные в уже созданном чеке нельзя. Если в документе обнаружена ошибка, его придётся аннулировать и сформировать новый.
Срок для отмены чека законом не ограничен. Самозанятый вправе аннулировать документ, оформленный даже несколько лет назад — при условии, что на тот момент он находился в статусе плательщика НПД.
Если сформировали чек с ошибкой, перейдите в приложение «Мой налог» и на вкладке «Чеки» выберите нужный документ. Затем нажмите кнопку «…» и выберите пункт «Аннулировать», указав причину отмены.
После этого сформируйте новый чек с корректной суммой дохода. При этом укажите фактическую дату расчёта. Основание — письмо ФНС от 28.07.2023 № ЗГ-3-20/9902.
Что в итоге
Самозанятый вправе оформить чек задним числом, если он на тот момент был зарегистрирован как плательщик НПД. Желательно уложиться в срок до 9 числа месяца, следующего за месяцем вознаграждения. Если этого не сделать, возможны пени и штраф по ст. 129.13 НК.
Отсутствие документа или ошибки в реквизитах создают риски для заказчика: непризнание расходов, обязанность удержать НДФЛ и уплатить взносы как при сотрудничестве с обычным физлицом. Поэтому заказчику важно контролировать наличие и корректность чеков — особенно при регулярном сотрудничестве с внештатными исполнителями.
В блоге Qugo мы регулярно разбираем практические вопросы работы самозанятых: сроки формирования чеков, правильное оформление документов, особенности налогового режима НПД и актуальные изменения в законодательстве. Сохраните блог в закладках, чтобы не пропускать полезные разъяснения и материалы.
Читайте также:
Сколько самозанятых можно привлекать на АУСН, чтобы не слететь со спецрежима.
Как уведомить МВД о договоре ГПХ с самозанятым иностранцем в 2026 году.
Как ИП перейти с УСН на НПД в 2026 году: пошаговая инструкция.
Начать дискуссию