Может ли самозанятый выдать чек задним числом

В какой момент самозанятый должен оформить чек

Плательщик налога на профессиональный доход (НПД) обязан формировать чек при каждом получении дохода. При оплате наличными или переводе на карту исполнитель выдаёт документ в момент расчёта, а при безналичной оплате на счёт — не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем получения денег. Основание — ч. 1 и 3 ст. 14 от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Если самозанятый не оформил чек вовремя, последствия ждут как исполнителя, так и заказчика.

Последствия для самозанятого. За нарушение порядка передачи сведений о расчётах предусмотрены санкции (ст. 129.13 НК):

штраф 20% от суммы расчёта — при первом нарушении;

штраф 100% от суммы расчёта — при повторном нарушении в течение шести месяцев.

За несвоевременную уплату налога начисляются пени — 1/300 действующей ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки (ст. 75 НК).

Последствия для заказчика. Для компании или ИП чек самозанятого — это подтверждение факта расчёта, основание не удерживать НДФЛ и не платить страховые взносы.

Если чека нет, инспекция может исключить сумму выплаты из расходов. Тогда будет доначислен налог на прибыль или УСН «доходы минус расходы», а также пени. К тому же налоговая может признать выплату без чека оплатой обычному физлицу без специального статуса. В этом случае заказчик будет обязан удержать с дохода исполнителя НДФЛ и заплатить страховые взносы.