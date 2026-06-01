Вас вызвали на комиссию по нелегальной занятости: что делать и можно ли не приходить

Самое главное:
Комиссия — не контролирующий орган. Она не штрафует, не доначисляет налоги и не признает договоры трудовыми.
За неявку на заседание отдельного штрафа нет, но комиссия может рассмотреть материалы без ваших пояснений.
По итогу заседания комиссия может передать сведения в ГИТ и ФНС. Эти органы вправе провести проверку, назначить штрафы и доначислить налоги, взносы, пени.
При подтверждённой подмене трудовых отношений заказчика включают в реестр недобросовестных работодателей Роструда.
Что такое комиссия по нелегальной занятости
Комиссия по противодействию нелегальной занятости — это рабочая группа, созданная в регионе. Она действует на основании ст. 67 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ и Положения о межведомственных комиссиях, утверждённого постановлением Правительства от 03.05.2024 № 571.
Представители разных ведомств собирают и сопоставляют информацию о возможной нелегальной занятости. Например, о работе без оформления трудового договора, выплатах ниже МРОТ или случаях, когда договор ГПХ фактически заменяет трудовые отношения.
В комиссию входят представители исполнительных органов субъекта РФ. По согласованию в её состав также могут включить представителей налоговой службы, ГИТ, Соцфонда России и других органов.
Комиссия вправе:
анализировать обращения граждан и организаций о фактах и признаках нелегальной занятости;
запрашивать сведения у налоговых органов, в том числе информацию, которая составляет налоговую тайну;
получать данные от органов власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, включая персональные данные;
рассматривать ситуации, связанные с нарушением порядка оформления трудовых отношений;
направлять информацию в контролирующие органы для проведения контрольных или надзорных мероприятий.
Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Они могут проходить очно или по видеосвязи. Участники комиссии оформляют решения протоколом, который направляют работодателям и компаниям.
Как комиссия узнает о возможных нарушениях
Налоговые органы передают сведения в комиссию. Они делают это при наличии критериев, которые перечислены в ч. 4 ст. 67 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ. Вот критерии риска для компаний, которые работают с внештатными исполнителями.
Налоговая проверка выявила признаки нелегальной занятости
Если в ходе проверки ФНС увидит, что договоры ГПХ фактически заменяют трудовые отношения, сведения могут передать в комиссию. Эти данные включают краткое описание нарушения, например выписку из решения по проверке.
Компания или ИП долго и регулярно работает с большим числом самозанятых
Сведения передадут, если заказчик взаимодействует более чем с 35 самозанятыми, причём с каждым — дольше трёх месяцев. Ещё одно условие: среднемесячный доход каждого такого самозанятого от этой организации или ИП превышает 35 тыс. рублей.
Компания или ИП работает с бывшими сотрудниками как с самозанятыми
Сведения передадут, если одновременно выполняются два условия.
В отчётном квартале заказчик взаимодействовал более чем с 10 самозанятыми, и среднемесячный доход каждого из них от этой организации или ИП превышал 25 тыс. рублей.
В предыдущем отчётном квартале эти же физлица состояли в трудовых отношениях с той же организацией или ИП.
Такая схема выглядит как перевод работников из штата в самозанятые, чтобы снизить налоговую и трудовую нагрузку.
По самозанятым исполнителям налоговая может передать такие сведения:
количество,
средняя длительность сотрудничества,
среднемесячный доход,
доля дохода от конкретного заказчика в общем доходе физлица,
среднее количество чеков в месяц.
Если налоговая передала сведения в комиссию, это ещё не означает, что нарушение доказано. Далее возможны два варианта. Комиссия вправе рассмотреть материалы самостоятельно, без участия работодателя или заказчика, и направить ему итоговое решение. В этом решении будет указано, что у компании выявлено нарушение и его нужно устранить. Комиссия также может пригласить работодателя или заказчика на заседание, чтобы заслушать его пояснения.
Что будет, если не прийти на заседание комиссии
Региональная межведомственная комиссия — коллегиальный орган, а не контрольно-надзорный. Она нужна для координации работы органов власти, внебюджетных фондов, профсоюзов и объединений работодателей.
Отдельного штрафа за неявку на заседание комиссии нет. В законе не прописана обязанность посещать такие заседания, а комиссия не вправе принудить заказчика к участию.
Однако на заседание лучше прийти. Это возможность сразу объяснить позицию компании, указать на ошибку в данных или расчётах и передать документы, которые подтверждают, что отношения с исполнителями не трудовые.
К тому же, если заказчик не явится на заседание, комиссия вправе рассмотреть материалы без пояснений заказчика и исходить из тех данных, которые уже получила.
Если пояснений и документов не будет, комиссия может направить информацию в ГИТ, ФНС или другой уполномоченный орган. Они могут провести проверку и привлечь компанию к ответственности, если нарушение подтвердится.
Как подготовиться к заседанию комиссии
Если вас пригласили на заседание комиссии, заранее проверьте документы и подготовьте пояснения. Цель — показать, что отношения с исполнителями оформлены корректно и не заменяют трудовые договоры.
Соберите документы:
договоры с самозанятыми, ИП и другими исполнителями по ГПХ;
акты, технические задания, отчёты, переписку по результатам работ;
чеки от самозанятых;
данные по выплатам, если вопросы комиссии связаны с регулярностью платежей или одинаковыми суммами.
Перед заседанием проверьте и фактическую модель работы. Даже хорошо составленный договор не защитит, если на практике исполнитель работает как сотрудник. Например, каждый день выходит по графику, получает фиксированную сумму два раза в месяц или выполняет распоряжения руководителя.
Перед заседанием проверьте и фактическую модель работы. Даже хорошо составленный договор не защитит, если на практике исполнитель работает как сотрудник. Например, каждый день выходит по графику, получает фиксированную сумму два раза в месяц или выполняет распоряжения руководителя.
Что будет, если комиссия передаст материалы в ГИТ или ФНС
Если комиссия выявит признаки нелегальной занятости, она передаст материалы в контролирующие органы — ГИТ и ФНС.
Последствия со стороны ГИТ
ГИТ проверяет, правильно ли оформлены отношения с работниками и исполнителями. Если инспекция установит, что компания заключила договор ГПХ, который фактически регулирует трудовые отношения, работодателя привлекут к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП.
Категория нарушителя
Первичное нарушение
Повторное нарушение
ИП
от 5 000 до 10 000 руб.
от 30 000 до 40 000 руб.
Юридические лица
от 50 000 до 100 000 руб.
от 100 000 до 200 000 руб.
Должностные лица
от 10 000 до 20 000 руб.
дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет
Также ГИТ может передать материалы в суд, чтобы признать отношения, возникшие на основании договора ГПХ, трудовыми (ч. 1 ст. 19.1 ТК). Это не то же самое, что штраф за нарушение правил оформления договора. Признание отношений трудовыми нужно, чтобы определить статус исполнителя как работника и применить к нему гарантии по ТК.
Если отношения по договору ГПХ признают трудовыми, работодателю придётся оформить исполнителя в штат и провести все необходимые выплаты по ТК. Например, зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск, больничные.
Последствия со стороны ФНС
Если договор с самозанятым переквалифицируют в трудовой договор, ФНС доначислит:
страховые взносы;
НДФЛ, который работодатель должен был удержать и перечислить;
пени;
штрафы — 20% до 40% от неуплаченной суммы в зависимости от того, был ли налог не уплачен по ошибке или умышленно.
Если договор был заключён с ИП и по операциям принимали к вычету НДС, при переквалификации налоговая может доначислить ещё и НДС с пенями и штрафом.
Включение в «чёрный список» Роструда
Ещё одно последствие — включение в реестр работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости. Его ведёт Роструд, а сведения из реестра размещают на официальном сайте ведомства. Реестр общедоступный.
Компания или ИП попадает туда не по решению комиссии. Основание для внесения записи — вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП. Это уклонение от оформления трудового договора или заключение договора ГПХ, который фактически регулирует трудовые отношения. Запись вносится не позднее третьего рабочего дня с даты вступления постановления в силу.
В реестре указывают:
наименование организации или ФИО ИП;
ИНН;
дату внесения записи;
номер и дату постановления;
сведения о количестве вступивших в силу постановлений в отношении работодателя за период нахождения в реестре.
Сведения о работодателе хранятся в реестре один год с даты вступления постановления в силу.
Само включение в реестр — не штраф или автоматический запрет на деятельность. Но так как реестр открытый, контрагенты и банки могут учесть информацию из него при проверке компании перед заключением договора или выдачей кредита. Также недобросовестный работодатель не может получить грант, субсидию и другие меры господдержки. К тому же после попадания в реестр у компании выше риск дополнительных проверок контролирующими органами.
Что в итоге
Вызов на комиссию не означает, что нарушение уже доказано. Но это сигнал, что у заказчика выявлены признаки нелегальной занятости.
Игнорировать приглашение без причины не стоит. Если заказчик не придёт, комиссия может рассмотреть материалы без его пояснений и передать информацию в ГИТ или ФНС.
Перед заседанием проверьте договоры и фактическую модель работы с исполнителями. В документах не должно быть формулировок про должность, график, подчинение руководителю и фиксированную оплату за процесс работы.
Соберите договоры, акты, задания, чеки самозанятых, данные по выплатам. Если ситуация спорная или исполнителей много, лучше заранее подключить юриста. Он поможет оценить риски и подготовить пояснения для комиссии.
Главное — использовать заседание как возможность объяснить ситуацию до того, как материалы уйдут в контролирующие органы. Комиссия сама не штрафует и не доначисляет налоги, но её выводы могут стать основанием для дальнейших проверок.
В блоге Qugo мы регулярно разбираем, как бизнесу безопасно работать с внештатными исполнителями: оформлять договоры, ставить задачи, подписывать акты, проводить выплаты и готовиться к возможным вопросам со стороны ФНС или ГИТ.
