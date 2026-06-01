Вас вызвали на комиссию по нелегальной занятости: что делать и можно ли не приходить

Что такое комиссия по нелегальной занятости

Комиссия по противодействию нелегальной занятости — это рабочая группа, созданная в регионе. Она действует на основании ст. 67 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ и Положения о межведомственных комиссиях, утверждённого постановлением Правительства от 03.05.2024 № 571.

Представители разных ведомств собирают и сопоставляют информацию о возможной нелегальной занятости. Например, о работе без оформления трудового договора, выплатах ниже МРОТ или случаях, когда договор ГПХ фактически заменяет трудовые отношения.

В комиссию входят представители исполнительных органов субъекта РФ. По согласованию в её состав также могут включить представителей налоговой службы, ГИТ, Соцфонда России и других органов.

Комиссия вправе:

анализировать обращения граждан и организаций о фактах и признаках нелегальной занятости;

запрашивать сведения у налоговых органов, в том числе информацию, которая составляет налоговую тайну;

получать данные от органов власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, включая персональные данные;

рассматривать ситуации, связанные с нарушением порядка оформления трудовых отношений;

направлять информацию в контролирующие органы для проведения контрольных или надзорных мероприятий.

Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Они могут проходить очно или по видеосвязи. Участники комиссии оформляют решения протоколом, который направляют работодателям и компаниям.