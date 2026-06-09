7 мифов о работе с иностранными внештатными исполнителями

Миф 3. Не нужно уведомлять МВД о заключении договора ГПХ с иностранцем

По закону заказчик должен сообщить МВД о заключении и расторжении договора, если иностранец находится в России и выполняет работы или оказывает услуги на территории страны. Основание — п. 8 ст. 13 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ.

Исключение — дистанционное сотрудничество с исполнителем, который находится за пределами России и не приезжает в страну для выполнения договора. В этом случае уведомлять МВД не требуется, потому что услуги оказываются не на территории РФ.

Уведомление подают отдельно по каждому иностранному исполнителю. Миграционный статус значения не имеет. Правило распространяется и на временно пребывающих иностранцев, и на тех, у кого есть РВП или ВНЖ, и на высококвалифицированных специалистов.

Срок уведомления — три рабочих дня с даты заключения или расторжения договора. День подписания в расчет не включают: отсчет начинается со следующего рабочего дня.

За нарушение правил уведомления предусмотрена ответственность по ст. 18.15 КоАП. Штраф могут назначить, если заказчик не подал уведомление, пропустил срок, использовал неутвержденную форму, допустил ошибки или указал недостоверные сведения. Санкции применяют по каждому иностранному исполнителю, по которому допущено нарушение.

Кто нарушил Регион Санкции Организация или ИП Москва, Санкт-Петербург, Московская или Ленинградская область Штраф от 400 000 до 1 000 000 руб. или приостановление деятельности от 14 до 90 суток Другие регионы России Штраф от 400 000 до 800 000 руб. или приостановление деятельности от 14 до 90 суток Должностное лицо Москва, Санкт-Петербург, Московская или Ленинградская область Штраф от 35 000 до 70 000 руб. Другие регионы России Штраф от 35 000 до 50 000 руб. Физлицо Москва, Санкт-Петербург, Московская или Ленинградская область Штраф от 5 000 до 7 000 руб. Другие регионы России Штраф от 2 000 до 5 000 руб.