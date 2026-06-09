7 мифов о работе с иностранными внештатными исполнителями

Самое главное:
Граждане стран ЕАЭС и Украины могут работать как самозанятые.
Документы, необходимые для заключения договора, зависят от статуса фрилансера и его места оказания услуги: в России или из-за рубежа.
Уведомлять МВД о заключении договора ГПХ с иностранцем нужно, если исполнитель находится и работает в России.
Рублевый перевод нерезиденту не отменяет валютный контроль. Банк может запросить код операции и документы по сделке.
Миф 1. Иностранцы не могут быть самозанятыми
Самозанятым в России может быть иностранец, но не любой. Налоговый режим НПД доступен гражданам стран ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии, а также Украины. Основание — ч. 3 ст. 5 закона № 422-ФЗ.
Чтобы работать с таким исполнителем как с самозанятым, перед заключением договора и оплатой проверьте статус плательщика НПД. Для этого запросите справку из приложения «Мой налог» на текущую дату.
С иностранными исполнителями удобнее и безопаснее сотрудничать через платформу Qugo. Она автоматически проверяет статус самозанятого перед оплатой и не дает перечислить вознаграждение, если исполнитель утратил право применять НПД.
Миф 2. Для работы с иностранным фрилансером достаточно паспорта и договора
Универсального списка документов нет. Все зависит от того, где находится исполнитель и какой у него правовой статус:
Если фрилансер работает удаленно из-за границы, достаточно договора ГПХ, данных из паспорта и платежных реквизитов.
Если иностранец работает в России, к паспорту и договору нужен расширенный пакет документов. Он подтверждает, что иностранец находится на территории РФ легально и заказчик имеет право заключить с ним договор.
В таблице — статус исполнителя и необходимые документы:
Статус исполнителя
Какие документы понадобятся для оформления договора
Постоянно проживает в России
Паспорт и его нотариально заверенный перевод, ВНЖ, СНИЛС, ИНН
Временно проживает в России
Паспорт и его нотариально заверенный перевод, РВП, СНИЛС, ИНН
Временно пребывает в России из безвизовой страны
Паспорт и его нотариально заверенный перевод, миграционная карта, миграционный учет, патент, чеки об оплате патента, СНИЛС, ИНН
Временно пребывает в России из визовой страны
Паспорт и его нотариально заверенный перевод, виза, миграционная карта, миграционный учет, разрешение на работу, СНИЛС, ИНН
Гражданин страны ЕАЭС
Паспорт, СНИЛС, ИНН. Патент и разрешение на работу не нужны
Высококвалифицированный специалист
Паспорт и его нотариально заверенный перевод, разрешение на работу для ВКС, документы, подтверждающие квалификацию, ДМС, СНИЛС, ИНН
Работает удаленно из-за рубежа
Паспортные данные для договора, платежные реквизиты. Российские разрешения на работу не нужны
Миф 3. Не нужно уведомлять МВД о заключении договора ГПХ с иностранцем
По закону заказчик должен сообщить МВД о заключении и расторжении договора, если иностранец находится в России и выполняет работы или оказывает услуги на территории страны. Основание — п. 8 ст. 13 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ.
Исключение — дистанционное сотрудничество с исполнителем, который находится за пределами России и не приезжает в страну для выполнения договора. В этом случае уведомлять МВД не требуется, потому что услуги оказываются не на территории РФ.
Уведомление подают отдельно по каждому иностранному исполнителю. Миграционный статус значения не имеет. Правило распространяется и на временно пребывающих иностранцев, и на тех, у кого есть РВП или ВНЖ, и на высококвалифицированных специалистов.
Срок уведомления — три рабочих дня с даты заключения или расторжения договора. День подписания в расчет не включают: отсчет начинается со следующего рабочего дня.
За нарушение правил уведомления предусмотрена ответственность по ст. 18.15 КоАП. Штраф могут назначить, если заказчик не подал уведомление, пропустил срок, использовал неутвержденную форму, допустил ошибки или указал недостоверные сведения. Санкции применяют по каждому иностранному исполнителю, по которому допущено нарушение.
Кто нарушил
Регион
Санкции
Организация или ИП
Москва, Санкт-Петербург, Московская или Ленинградская область
Штраф от 400 000 до 1 000 000 руб. или приостановление деятельности от 14 до 90 суток
Другие регионы России
Штраф от 400 000 до 800 000 руб. или приостановление деятельности от 14 до 90 суток
Должностное лицо
Москва, Санкт-Петербург, Московская или Ленинградская область
Штраф от 35 000 до 70 000 руб.
Другие регионы России
Штраф от 35 000 до 50 000 руб.
Физлицо
Москва, Санкт-Петербург, Московская или Ленинградская область
Штраф от 5 000 до 7 000 руб.
Другие регионы России
Штраф от 2 000 до 5 000 руб.
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Миф 4. Лимиты на иностранных работников касаются только штатных сотрудников
В 2026 году допустимая доля иностранных работников установлена для отдельных отраслей постановлением Правительства № 1995 от 05.12.2025. При расчете учитывают в том числе иностранных исполнителей, с которыми компания заключила договоры ГПХ на выполнение работ или оказание услуг.
Например, общая квота для строительства в 2026 году — 50%, для пассажирских и грузовых перевозок — 24%, для общепита — 50%. По регионам могут действовать исключения, поэтому перед заключением договора нужно проверить и ОКВЭД, и субъект РФ.
При расчете лимита не учитывают некоторые категории иностранцев, например граждан ЕАЭС, иностранцев с РВП или ВНЖ, а также высококвалифицированных специалистов и членов их семей.
За превышение допустимой доли предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 18.17 КоАП. Для компаний и ИП штраф составляет от 800 000 до 1 000 000 руб. Возможна приостановка деятельности до 90 суток.
Миф 5. Если платить зарубежному фрилансеру в рублях, валютный контроль не нужен
Для валютного контроля важен статус получателя. Если исполнитель считается нерезидентом по валютному законодательству, расчеты с ним проходят через валютный контроль, даже когда компания переводит деньги в рублях.
Нерезидент для целей валютного контроля — это иностранный гражданин, у которого нет вида на жительство в России. Если иностранец постоянно проживает в России на основании ВНЖ, он считается валютным резидентом.
Как провести операцию по расчетам с исполнителем-нерезидентом:
Если сумма обязательств по договору с нерезидентом не превышает 1 млн руб., в назначении платежа нужно указать код вида операции. Для рублевых переводов его пишут в формате {VO*****}, например, {VO21200}. Расчетный документ по операции следует представить в банк.
Если сумма превышает 1 млн руб., передайте в банк документы по сделке — договор, инвойс, счет, акт.
Миф 6. Если фрилансер оказывает услуги из-за рубежа, вам не нужно платить налоги
Не всегда так. Здесь нельзя ориентироваться только на место нахождения исполнителя.
По НДФЛ с 2025 года действуют специальные правила для выплат за работы и услуги, которые выполняют дистанционно через интернет. Теперь заказчик должен удерживать НДФЛ, если в работе используются российские сайты, сервисы и домены, при этом выполняется одно из условий:
исполнитель — налоговый резидент;
деньги перечисляет российская компания;
оплата поступает на счет в российском банке.
Например, российская компания «ТехноСофт» заказывает по договору ГПХ у физлица из Грузии разработку модуля для своего сайта. В процессе работы используются российские серверы и домен в зоне .ru, а оплата за услугу перечисляется со счета российской компании на банковский счет исполнителя, открытый в РФ.
Так как выполняется сразу несколько условий — платит российская компания и деньги идут на российский счет — «ТехноСофт» обязана выступить налоговым агентом. При выплате вознаграждения компания должна самостоятельно рассчитать, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ.
Ставка НДФЛ — прогрессивная, как и для налоговых резидентов РФ:
13% — с дохода до 2,4 млн руб. в год;
15% — с части дохода от 2,4 до 5 млн руб.;
18% — с части дохода от 5 до 20 млн руб.;
20% — с части дохода от 20 до 50 млн руб.;
22% — с части дохода свыше 50 млн руб.
Миф 7. Сложно контролировать сроки при сотрудничестве с зарубежным фрилансером
Некоторые заказчики опасаются, что с зарубежными фрилансерами трудно контролировать работу и дедлайны, а исполнитель может пропасть.
Риски из-за расстояния и разницы во времени действительно есть, но их можно свести к минимуму.
Составьте договор ГПХ с понятными условиями. Исполнитель должен понимать, какой результат от него ждут, в какие сроки, нужно ли отчитываться на промежуточных этапах.
Отдельно укажите ответственность за нарушение сроков. Если исполнитель не передает работу вовремя, заказчик вправе начислить неустойку — допустим, 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки.
Грамотно составленные документы важны как для работы с зарубежными фрилансерами, так и с исполнителями в России. Заказчик не может влиять на ежедневный процесс, но может заранее установить, какой результат нужен, когда он должен быть готов и что будет, если исполнитель нарушит договоренности.
Упростить сотрудничество с исполнителями поможет платформа Qugo. Здесь заказчик оформляет договоры и акты по готовым шаблонам, обменивается документами через ЭДО и проверяет статус контрагентов перед выплатами. Если нужно сообщить МВД о договоре с иностранцем, сервис помогает подготовить уведомление.
Как избежать проблем в работе с иностранными внештатниками
Найти иностранного исполнителя — хороший способ подобрать специалиста с нужными компетенциями для конкретного проекта. Но многие отказываются от этого из-за распространенных мифов и опасений.
Главное — понять, что работать с ними так же удобно и безопасно, как и с российскими исполнителями. Большинство страхов возникает просто из-за незнания, как правильно оформить такие отношения.
Эти правила помогут снизить риски при сотрудничестве с иностранцем-фрилансером:
Проверяйте статус и документы исполнителя до подписания договора.
Оформляйте договор ГПХ с подробным описанием результата, сроков и ответственности. Избегайте формулировок, характерных для трудового договора.
Соблюдайте требования по уведомлению МВД, если исполнитель-иностранец находится в России.
Помните о валютном контроле: расчеты с нерезидентами проходят проверку независимо от того, выполнены они в рублях или другой валюте.
Удерживайте НДФЛ с дистанционного исполнителя, если возникает такая обязанность.
Привязывайте оплату к фактически принятому результату. В этом случае меньше вероятность, что удаленный зарубежный исполнитель сорвет дедлайн или неожиданно исчезнет.
В блоге Qugo мы разбираем, как бизнесу работать с иностранными самозанятыми и зарубежными фрилансерами без лишних рисков. Рассказываем о документах, уведомлениях МВД, налогах, валютном контроле, оплатах и ошибках в договорах ГПХ. Сохраняйте блог в закладках, чтобы следить за изменениями и безопаснее выстраивать сотрудничество с внештатными исполнителями.
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