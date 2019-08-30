Что требовать от финансовой службы? Как не утонуть в информации

Какие данные и показатели нужны для принятия управленческих решений?

Что требуется владельцам и топ-менеджменту компании для контроля?

Что требовать от финансовой службы?

Как не утонуть в цифрах, но при этом получать необходимое количество информации вовремя?

Предлагаю вам мое видение набора финансовых показателей и коэффициентов, а также последовательность их формирования для осуществления регулярного владельческого контроля.

Обязательным условием является достоверность представленной информации.

Данные и показатели сгруппированы по единому признаку.

Рядом с расчетным показателем стоит знак "Р".

Кроме того, следует формировать информацию динамически, то есть за периоды год/месяц. Так как важно видеть не только текущее состояние , но и динамику развития.

Итак.

Первая группа (продажи)

выручка

прибыль

рентабельность продаж "Р"

Вторая группа (деньги)

поступления денежных средств

выбытие денежных средств

остаток денежных средств

Третья группа (активы)

активы

оборачиваемость активов в днях "Р"

запасы

оборачиваемость запасов в днях "Р"

Четвертая группа (долги и обязательства)

дебиторская задолженность

оборачиваемость дебиторской задолженности в днях "Р"

кредиторская задолженность

оборачиваемость кредиторской задолженности в днях "Р"

Пятая группа (кредиты и займы)

кредиты, займы

финансовая нагрузка "Р"

финансовый рычаг "Р"

Шестая группа (собственный капитал)

собственный капитал

стоимость собственного капитала "Р"

рентабельность собственного капитала "Р"

Седьмая группа (показатели роста)

темпы устойчивого роста "Р"

соотнесение темпов устойчивого роста с фактическим ростом "Р"

Всего 22 показателя в динамике за последний год/два/три!

А что с этими данными и показателями делать дальше?

Анализировать и на основании анализа принимать решения, планировать дальнейшую деятельность, строить стратегию устойчивого роста.