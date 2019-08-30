Клерк.Ру
Ольга Лаврова

Что требовать от финансовой службы? Как не утонуть в информации

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Какие данные и показатели нужны для принятия управленческих решений?

Что требуется владельцам и топ-менеджменту компании для контроля?

Что требовать от финансовой службы?

Как не утонуть в цифрах, но при этом получать необходимое количество информации вовремя?

Предлагаю вам мое видение набора финансовых показателей и коэффициентов, а также последовательность их формирования для осуществления регулярного владельческого контроля.

Обязательным условием является достоверность представленной информации.

Данные и показатели сгруппированы по единому признаку.

Рядом с расчетным показателем стоит знак "Р".

Кроме того, следует формировать информацию динамически, то есть за периоды год/месяц. Так как важно видеть не только текущее состояние , но и динамику развития.

Итак.

Первая группа (продажи)

  • выручка
  • прибыль
  • рентабельность продаж "Р"

Вторая группа (деньги)

  • поступления денежных средств
  • выбытие денежных средств
  • остаток денежных средств

Третья группа (активы)

  • активы
  • оборачиваемость активов в днях "Р"
  • запасы
  • оборачиваемость запасов в днях "Р"

Четвертая группа (долги и обязательства)

  • дебиторская задолженность
  • оборачиваемость дебиторской задолженности в днях "Р"
  • кредиторская задолженность
  • оборачиваемость кредиторской задолженности в днях "Р"

Пятая группа (кредиты и займы)

  • кредиты, займы
  • финансовая нагрузка "Р"
  • финансовый рычаг "Р"

Шестая группа (собственный капитал)

  • собственный капитал
  • стоимость собственного капитала "Р"
  • рентабельность собственного капитала "Р"

Седьмая группа (показатели роста)

  • темпы устойчивого роста "Р"
  • соотнесение темпов устойчивого роста с фактическим ростом "Р"

Всего 22 показателя в динамике за последний год/два/три!

А что с этими данными и показателями делать дальше?

Анализировать и на основании анализа принимать решения, планировать дальнейшую деятельность, строить стратегию устойчивого роста.