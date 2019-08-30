Что требовать от финансовой службы? Как не утонуть в информации

Какие данные и показатели нужны для принятия управленческих решений?
Что требуется владельцам и топ-менеджменту компании для контроля?
Что требовать от финансовой службы?
Как не утонуть в цифрах, но при этом получать необходимое количество информации вовремя?
Предлагаю вам мое видение набора финансовых показателей и коэффициентов, а также последовательность их формирования для осуществления регулярного владельческого контроля.
Обязательным условием является достоверность представленной информации.
Данные и показатели сгруппированы по единому признаку.
Рядом с расчетным показателем стоит знак "Р".
Кроме того, следует формировать информацию динамически, то есть за периоды год/месяц. Так как важно видеть не только текущее состояние , но и динамику развития.
Итак.
Первая группа (продажи)
- выручка
- прибыль
- рентабельность продаж "Р"
Вторая группа (деньги)
- поступления денежных средств
- выбытие денежных средств
- остаток денежных средств
Третья группа (активы)
- активы
- оборачиваемость активов в днях "Р"
- запасы
- оборачиваемость запасов в днях "Р"
Четвертая группа (долги и обязательства)
- дебиторская задолженность
- оборачиваемость дебиторской задолженности в днях "Р"
- кредиторская задолженность
- оборачиваемость кредиторской задолженности в днях "Р"
Пятая группа (кредиты и займы)
- кредиты, займы
- финансовая нагрузка "Р"
- финансовый рычаг "Р"
Шестая группа (собственный капитал)
- собственный капитал
- стоимость собственного капитала "Р"
- рентабельность собственного капитала "Р"
Седьмая группа (показатели роста)
- темпы устойчивого роста "Р"
- соотнесение темпов устойчивого роста с фактическим ростом "Р"
Всего 22 показателя в динамике за последний год/два/три!
А что с этими данными и показателями делать дальше?
Анализировать и на основании анализа принимать решения, планировать дальнейшую деятельность, строить стратегию устойчивого роста.