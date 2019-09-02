Роль главного бухгалтера в планировании развития компании

В ходе деятельности компаний возникают две серьезные проблемы управления:

перспективы и скорость развития компании

дефицит финансовых средств.

Развитие и рост – это особые проблемы, которые требуют специальных механизмов финансового управления.

Руководители стремятся к максимизации роста, зная, что чем выше рост, тем больше доля рынка, тем выше и больше прибыль.

Но… С точки зрения финансов высокие темпы роста – это серьезная проблема.

Высокие темпы роста нуждаются в больших инвестициях, которых всегда не хватает. Компания берет кредиты…

При отсутствии специального механизма контроля высокие темпы роста могут привести к банкротству.

К сожалению, мы видим, что быстрорастущие компании чаще всего банкроты!

С другой стороны, если руководство медленно развивающейся компании не может вовремя принять необходимые финансовые решения (т.е. выработать финансовые стратегии), оно подвергает компанию риску поглощения.

Очевидно, нужно уметь определять (или планировать) оптимальные темпы роста.

Оптимальные или устойчивые темпы роста – это максимально достижимые темпы роста компании при заданной структуре капитала.

Спланировать их нам поможет концепция устойчивого роста

Давайте попытаемся связать финансовые ресурсов компании и скорость ее развития.

Задача нелегкая, и, на первый взгляд, абстрактная.

Итак.

Попробуем составить простое уравнение, сделав, предварительно два предположения:

Предприятие развивается, т.е. темпы его роста больше 0. Руководитель ничего не хочет менять в своей финансовой политике.

Это означает следующее:

структура капитала остается неизменной (т.е. брать взаймы можно, но лишь в рамках установленных пропорций и заданного уровня финансового левериджа)

политика в области дивидендов стабильна, т.е. норма выплаты дивидендов или норма накопления прибыли зафиксированы и не меняются.

Давайте согласимся, что предположения достаточно типичны и свойственны политике большинства предприятий с одной лишь оговоркой: темпы роста компании при этих условиях устойчивы и не требуют радикальных финансовых решений.

Трудности в финансировании возникают лишь тогда, когда предприятие слишком быстро или слишком медленно развивается.

Что значит, слишком быстро или слишком медленно?

Слишком быстро – выше устойчивых темпов роста,

слишком медленно – ниже устойчивых темпов роста.

Устойчивые темпы роста определяют скорость развития, которая может финансироваться в рамках устойчивой финансовой политики, т.е.:

либо за счет нераспределенной прибыли (норма накопления неизменна)

либо за счет займов (структура капитала также неизменна).

Скорость развития – это, по существу, темпы роста объема продаж.

Для роста продаж необходимо увеличение активов предприятия.

В соответствии с концепцией устойчивого роста и структурой аналитического баланса это увеличение может покрываться лишь за счет роста нераспределенной прибыли и пропорционального приращения пассивов.

Таким образом,

устойчивые темпы роста предприятия – это темпы роста собственного капитала предприятия, источником которого служит нераспределенная прибыль.

Перед нами уравнение устойчивого роста.

О чем свидетельствует полученное равенство?

Устойчивые темпы роста объема продаж есть произведение четырех коэффициентов:

рентабельности продаж (Р)

оборачиваемости активов (А)

нормы накопления (R)

финансового левериджа (Т).

Рентабельность продаж и оборачиваемость представляют собой суммарные результаты операционной деятельности. Норма накопления и финансовый леверидж отражают финансовую политику компании. Темпы роста объема продаж сохраняют устойчивость, если стабильны все четыре коэффициента одновременно.

Следствие 1. Если фактические темпы роста продаж должны быть выше (или ниже) устойчивых темпов роста, должен измениться хотя бы один из четырех коэффициентов.

Следствие 2. Если фактические темпы роста оказываются выше устойчивых темпов роста, компания обязана:

либо улучшить свою операционную (производственную) деятельность (т.е. увеличить рентабельность продаж или ускорить оборачиваемость активов)

либо изменить свою финансовую политику (т.е. увеличить норму накопления или повысить финансовый леверидж).

Большинство владельцев бизнеса стремится к высоким темпам развития. Но, к огромному сожалению, они не осознают возникающие при этом финансовые проблемы. Темпы роста могут оказаться чрезмерно высокими.

Так чем же может помочь владельцу бухгалтер?

Ответ прост. Проверьте амбиции руководителя, используя формулу устойчивого роста.

Согласитесь, трудно добиться увеличения рентабельности продаж и скорости оборота активов, тем более трудно радикально изменить финансовую политику.

Обоснуйте, что, стремясь к высокому росту, компания попадет в ситуацию вечного дефицита денег.

Быстрый рост очень остро нуждается в финансировании. Часто владельцам кажется, что вопрос можно решить за счет привлечения займов, но рано или поздно при достигнутом уровне рентабельности продаж они достигнут критического значения финансового левериджа, кредитоспособность резко пойдет вниз.

Давайте рассмотрим пример (из моей практики) определения темпов устойчивого роста и планирования целевых показателей на будущий год (сценарный прогноз).

Анализ таблицы свидетельствует о том, что из года в год устойчивые темпы снижались, а разрыв между устойчивыми и фактическими темпами роста непрерывно нарастал.

Разрыв стал увеличиваться, прежде всего, из-за падения темпов устойчивого роста.

Их снижение произошло из-за резкого сокращения к 4-му году рентабельности продаж, оборачиваемость активов осталась практически без изменений, и проблема решалась за счет увеличения займов.

Построили прогноз ситуации на будущее

При низкой рентабельности продаж очень скоро компания не сможет больше брать кредиты, и за высокие темпы роста платить будет нечем.

Самый вероятный исход при такой политике – БАНКРОТСТВО.

Можно ли исправить ситуацию?

Да.

Формула устойчивого роста говорит о том, что профинансировать более высокие темпы развития можно не только за счет кредиторов.

Финансовый рычаг мы взяли по максимальному показателю 2017 года – 2.2%. Это верхняя планка, которую нельзя превысить ни при каких условиях.

Если компания сможет увеличить рентабельность продаж хотя бы на полтора процента, устойчивые темпы роста (т.е. темпы, которые не нуждаются в дополнительном финансировании) возрастут с 5.8% до 13.9%.

Если компания увеличит норму накопления до 80% (остальные параметры устойчивого роста остаются без изменения) скорость развития увеличивается до 8.4%.

Если скорость оборота активов возрастает до 3.5 оборотов в год, темпы устойчивого роста достигают 11.6%.

Если компания сможет поднять все три параметра одновременно, то устойчивый рост подскочит до 21.6%.

И проблемы роста бизнеса, которые грозят потерей устойчивости и риском банкротства, мы сможем исключить.

Бухгалтер – это носитель по-настоящему ценной информации!

Помогайте своему руководителю принимать правильные решения,

повышайте свою ценность, станьте незаменимым советником и помощником

в трудном деле управления бизнесом!