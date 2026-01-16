Создать видео из фото через нейросеть: как сделать видеоклип из фото онлайн с музыкой (AI/ИИ)

Главное изменение последних лет — видео из фото нейросеть собирает почти автоматически: добавляет движение камеры, стили, переходы, подбирает темп, а иногда и предлагает музыку. Вы получаете результат уровня мини-продакшна даже без опыта монтажа.

Если вам нужно видео из фото онлайн, проще всего работать в браузере: загрузили кадры, выбрали стиль, получили ролик и скачали.

Для быстрых задач подойдет сервис создание видео онлайн из фото — удобно, когда не хочется ставить приложения и разбираться в сложных таймлайнах.

Как сделать видео из фото, какие есть подходы (классический монтаж и AI), как добавить музыку и текст, как подготовить исходники, какие ошибки мешают качеству, и что выбрать под разные цели.

