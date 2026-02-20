Донат в Genshin Impact: как пополнить Genshin Impact в России безопасно и без лишних комиссий?

Но после изменений в платежной инфраструктуре у многих игроков возник логичный вопрос: Genshin Impact как пополнить счет из России, чтобы все прошло быстро, легально и без риска для аккаунта.

Как устроен Genshin Impact донат, какие способы пополнения остаются актуальными, как не попасть на мошенников, почему важно учитывать регион аккаунта и что делать, если вы хотите подарить донат другу. Поговорим и о ситуации “Genshin Impact без доната”: как эффективно копить валюту в игре, если вы принципиально не платите или временно не можете.