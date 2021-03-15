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1С-Рарус
27 лет автоматизируем крупный и малый бизнес на платформе 1С:Предприятие
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Акция! Книга для бухгалтера в подарок! До 31 марта 2021 года

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Для предприятий Москвы и московской области, которые подключают сервис «1С‑Отчетность» с ЭЦП в «1С-Рарус». Количество подарков ограничено!

Условия участия в акции

Вы впервые подключаете 1С-Отчетность и вам нужна ЭЦП (электронная цифровая подпись)?

Сделайте это выгодно с «1С-Рарус»! Получите бесплатно книгу «Практический годовой отчет 2020».

При участии в акции ваша экономия составит 900 руб.

Как принять участие в акции?

Оставьте заявку на подключение 1С-Отчетности нашему менедежру:

Оставить заявку

Выбирайте удобный для вас формат идентификации для получения ЭЦП и сообщите нашему менеджеру:

  • Приезжаете в центральный офис «1С-Рарус» (г. Москва, м. Тимирязевская).
  • Наш сотрудник приезжает к вам по вашему адресу.

Спасибо за выбор компании «1С-Рарус»!

7 причин подключить 1С-Отчетность

Подробнее о сервисе «1С-Отчетность»

  1. Простота использования.
  2. Бесплатная замена подписи.
  3. Круглосуточная служба поддержки.
  4. Для пользователей ИТС ПРОФ подключение бесплатно.
  5. Все контролирующие органы в едином окне ФНС, ПФР, ФСС, Росстат.
  6. Быстрая сдача прямо из программы «1С», все отчёты в одном окне.
  7. Без очередей и бумажной волокиты.
Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
1С-Рарус
27 лет автоматизируем крупный и малый бизнес на платформе 1С:Предприятие
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