Акция! Книга для бухгалтера в подарок! До 31 марта 2021 года

Для предприятий Москвы и московской области, которые подключают сервис «1С‑Отчетность» с ЭЦП в «1С-Рарус». Количество подарков ограничено!
Условия участия в акции
Вы впервые подключаете 1С-Отчетность и вам нужна ЭЦП (электронная цифровая подпись)?
Сделайте это выгодно с «1С-Рарус»! Получите бесплатно книгу «Практический годовой отчет 2020».
При участии в акции ваша экономия составит 900 руб.
Как принять участие в акции?
Оставьте заявку на подключение 1С-Отчетности нашему менедежру:
Выбирайте удобный для вас формат идентификации для получения ЭЦП и сообщите нашему менеджеру:
- Приезжаете в центральный офис «1С-Рарус» (г. Москва, м. Тимирязевская).
- Наш сотрудник приезжает к вам по вашему адресу.
Спасибо за выбор компании «1С-Рарус»!
7 причин подключить 1С-Отчетность
Подробнее о сервисе «1С-Отчетность»
- Простота использования.
- Бесплатная замена подписи.
- Круглосуточная служба поддержки.
- Для пользователей ИТС ПРОФ подключение бесплатно.
- Все контролирующие органы в едином окне ФНС, ПФР, ФСС, Росстат.
- Быстрая сдача прямо из программы «1С», все отчёты в одном окне.
- Без очередей и бумажной волокиты.