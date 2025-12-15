Топ-10 программ для проектирования офиса: лучшие планировщики в 2026 году

Сегодня проектирование офиса — это стратегический инструмент бизнеса. Планировка влияет на скорость взаимодействия команд, качество рабочих процессов и способность компании адаптироваться к изменениям.

Грамотно спроектированный офис, напротив, помогает выстроить удобную логику пространства: отделить зоны концентрации от мест для общения, предусмотреть места для отдыха и учесть специфику разных подразделений. Такое решение снижает уровень стресса, повышает вовлеченность сотрудников и делает рабочий день более комфортным.

Офисное пространство давно перестало выполнять лишь утилитарную функцию. Сегодня это часть корпоративной культуры и рабочий инструмент, который напрямую влияет на эффективность команды и восприятие компании как работодателя. Планировка, выполненная без учета реальных сценариев работы, быстро начинает «тормозить» процессы: сотрудники быстрее устают, коммуникация усложняется, а полезная площадь используется нерационально.

Контроль бюджета Продуманная планировка снижает лишние расходы на мебель, освещение и инженерные решения, а также помогает рационально организовать маршруты перемещения сотрудников.

Оптимизация сроков реализации Четкие схемы и планы упрощают работу подрядчиков и позволяют быстрее приступить к ремонту без постоянных правок на месте.

Наглядное представление результата 2D- и 3D-визуализация помогают заранее увидеть будущий офис, согласовать решения с командой и избежать ошибок еще до начала ремонта.

Появление доступных сервисов, включая Remplanner, снижает барьер входа в проектирование и позволяет компаниям быстрее переходить от идей к конкретным решениям.

Готовность к изменениям Проект учитывает рост команды, возможный переход на гибридный формат работы и потребности конкретных отделов — от переговорных до зон тишины.

Эффективное использование площади Программы для проектирования позволяют тестировать разные варианты расстановки мебели и зонирования, находя баланс между плотностью рабочих мест и комфортом сотрудников.

Лучшие программы для проектирования офисного пространства

Сегодня проект офисного пространства можно заказать у профильных специалистов, но это потребует значительных затрат. Альтернативный вариант — самостоятельное проектирование с помощью онлайн-планировщиков и специализированных программ, которые дают достаточную гибкость и контроль на всех этапах.

1. Remplanner

Пример проекта офисного пространства в онлайн-планировщике Remplanner Онлайн-планировщик Remplanner разработан для проектирования различных интерьеров и может использоваться для проектирования офисных пространств различного формата — от небольших кабинетов до коммерческих помещений с несколькими функциональными зонами. Сервис позволяет не только создать планировку, но и подготовить детальный проект с визуализацией и расчетом сметы на ремонт. Пример проекта офисного пространства в онлайн-планировщике Remplanner Программа работает в браузере и не требует установки, что делает ее удобной для командной работы и согласования проекта с подрядчиками. Уровень сложности — средний: функционала достаточно для решения практических задач, при этом интерфейс остается понятным для пользователей без опыта работы в проектировании. Основные возможности: Планирование в 2D и 3D — построение помещений, зонирование и расстановка мебели, а также возможность создать детальный технический проект коммуникаций, электрики, системы вентиляции и многого другого.

Готовые библиотеки — офисные столы, кресла, системы хранения, мебель для переговорных и ресепшн.

Облачное хранение — доступ к проекту с любого устройства и возможность совместной работы.

Интерьерная визуализация — настройка отделочных материалов, цветовых решений, предметов и освещения.

Расчет сметы — формирование бюджета ремонта на основе актуальных цен.

Экспорт документации — сохранение проекта в PDF для печати или отправки подрядчику. Remplanner не требует мощного ПК для работы над проектом, его легко освоить, в том числе с помощью видеоуроков по всем этапам работы. Вы сможете быстро создать понятный и функциональный проект офиса без привлечения архитектурного бюро. Офисное проектирование сегодня — это управленческая задача. Через планировку компания фактически задаёт модель взаимодействия сотрудников и культуру работы на годы вперёд.

2. Homestyler

Homestyler — это еще один облачный планировщик интерьеров, который позволяет проектировать помещения и визуализировать их в 3D прямо в браузере, без установки дополнительного программного обеспечения. Первоначально платформа ориентирована на дизайн жилых пространств, однако ее функционал подходит и для планировки рабочих зон, офисных комнат или переговорных. Homestyler предлагает богатую библиотеку моделей мебели и декора, а также инструменты для оформления интерьера и настройки освещения. Пример визуализации офиса в Homestyler Пользователи могут быстро создать план помещения, добавить стены, двери и окна, а затем оформить пространство с помощью готовых объектов из каталога. Простой интерфейс с перетаскиванием объектов делает процесс работы над проектом офиса удобным даже для тех, кто впервые пробует цифровые инструменты. Основные возможности: Создание планировок в 2D и 3D — быстрое построение плана помещения с автоматическим переходом в трехмерное пространство для наглядной оценки проекта.

Библиотека объектов — большое количество моделей мебели, техники, декоративных элементов и материалов для обстановки интерьера.

Визуализация интерьера — реалистичные 3D-визуализации с возможностью настройки материалов, цветов и освещения.

Облачная работа — доступ к проектам через браузер с любого устройства, возможность делиться проектами и работать над ними совместно.

Экспорт планов — возможность выгрузки готовых планировок и визуализаций для презентации или передачи подрядчикам. Homestyler подойдёт для тех, кто хочет наглядно спланировать рабочее пространство, не имея серьезных навыков профессионального проектирования. Это одно из лучших решений для самостоятельной визуализации пространства, которое можно использовать онлайн и без специальных навыков.

3. Planner 5D

Пример визуализации в Planner 5D Planner 5D — это онлайн-планировщик интерьеров и экстерьеров, предназначенный для создания детальных 2D- и 3D-проектов помещений. Сервис подходит как для планировки домов и квартир, так и для работы над интерьерами офисов, рабочих зон и небольших коммерческих пространств, особенно на концептуальном уровне. Программа ориентирована на широкую аудиторию и не требует каких-то технических знаний или особых навыков. Основные возможности: 2D- и 3D-планирование.

Каталог мебели и объектов.

Настройка материалов и цветов.

Облачное хранение проектов.

Экспорт визуализаций. У программы простой и понятный интерфейс, есть встроенные шаблоны планировок, она подходит для новичков и не требует скачивания на ваш ПК. И хотя с технической точки зрения Planner 5D уступает некоторым конкурентам, доступные в платной версии визуализации выглядят довольно реалистично. Для бизнеса критично не только то, как офис выглядит, но и насколько легко его можно трансформировать. Проектирование «на вырост» — один из ключевых трендов последних лет.

4. SketchUp

SketchUp — это программа для 3D-моделирования, которая широко используется в сфере архитектуры и дизайна, в том числе при проектировании коммерческих пространств. Подходит для создания моделей офисов, рабочих зон, переговорных и общественных пространств с высокой степенью детализации, а также для проработки технических деталей проекта. SketchUp доступен в виде десктопного приложения и веб-версии, при этом основной акцент сделан на гибкость моделирования, а не на готовые шаблоны. Пример проекта офиса в программе SketchUp Программа требует больше времени на освоение по сравнению с онлайн-планировщиками, но взамен дает расширенные возможности по работе с геометрией, индивидуальными объектами и нестандартными планировками. SketchUp часто используют дизайнеры, архитекторы и специалисты, которым важно вручную контролировать модель и адаптировать ее под конкретные задачи. Основные возможности: 3D-моделирование — создание объемных моделей помещений, мебели и элементов интерьера с точным контролем геометрии.

Импорт и экспорт — поддержка форматов CAD, возможность работать с чертежами и передавать модели в другие программы.

Библиотека 3D Warehouse — доступ к большому количеству готовых моделей мебели, техники и архитектурных элементов.

Работа со слоями и группами — удобная организация сложных проектов и отдельных зон офиса.

Расширение функционала через плагины — добавление инструментов для визуализации, документации и расчетов. Если у вас есть опыт в работе с подобными программами или желание научиться проектировать сложные и нестандартные объекты, то SketchUp может стать подходящим вариантом. Однако, стоит учесть, что встроенная визуализация далеко от реалистичной, и кроме пробного периода работа в программе доступна только при покупке лицензии.

5. pCon.planner

Пример проектирования офиса в программе pCon.planner pCon.planner — профессиональный планировщик помещений, доступный как в виде браузерного сервиса, так и в формате десктопного приложения для работы без постоянного подключения к интернету. Программа применяется для проектирования различных типов пространств — от жилых интерьеров до офисов и коммерческих объектов. Инструмент позволяет прорабатывать как простые планировки, так и сложные офисные конфигурации с несколькими зонами, перегородками и насыщенным наполнением. Поддерживается визуализация дизайн-проекта, включая создание панорамных видов и анимационных роликов. За счёт широкого функционала уровень освоения выше среднего, поэтому пользователям без опыта может потребоваться время на изучение интерфейса и принципов работы. Основные возможности: 2D- и 3D-планирование с точной расстановкой объектов, измерениями и зонированием пространства.

Использование каталогов производителей с офисной мебелью и аксессуарами популярных брендов.

Импорт и экспорт проектов в форматах DWG, 3DS, OBJ, SKP.

Базовая визуализация, формирование отчётов и спецификаций. Компании всё чаще начинают проектирование не с дизайна, а с анализа сценариев использования офиса: как сотрудники перемещаются, где возникают перегрузки и какие зоны не работают. Эту программу используют дизайнеры и небольшие проектные бюро, однако базовая версия подойдёт и пользователям без профильного опыта. Базовая версия программы доступна бесплатно, в ней не самый обширный объем офисных предметов, но она может устроить тех, кто желает самостоятельно и бесплатно разработать дизайн-проект офиса или небольшого коммерческого пространства.

6. Sweet Home 3D

Sweet Home 3D — это программа для проектирования интерьеров с открытым исходным кодом, изначально предназначенная для создания планировок домов и базовой 3D-визуализации интерьеров. Хотя сервис ориентирован главным образом на жилые пространства, его функционал позволяет использовать программу и для планирования офисов, рабочих кабинетов, небольших коммерческих помещений и зон общего пользования. Пример визуализации офиса в программе Sweet Home 3D Программа требует скачивания и установки на ПК, но у нее довольно скромные требования к производительности компьютера, так что проблемы вряд ли возникнут. Sweet Home 3D отличается простым интерфейсом и понятной логикой работы: пользователь создает план в 2D и сразу видит результат в 3D, что делает инструмент удобным для самостоятельного проектирования без профессиональной подготовки. Основные возможности: 2D-планировка с 3D-просмотром — построение стен, добавление окон и дверей, расстановка мебели с одновременным отображением трехмерной модели.

Библиотека объектов — базовые элементы мебели и оборудования, с возможностью подключения дополнительных каталогов.

Импорт чертежей — загрузка планов в виде изображений для обводки и построения модели.

Настройка материалов — изменение цветов и текстур поверхностей, мебели и элементов интерьера.

Экспорт результатов — сохранение изображений, планов и 3D-видов для презентаций и согласований. Это программа для тех, кому важна офлайн работа с программой, кто не стремится получить максимально красивую картинку, а больше сосредоточен на продуманной планировке и технических моментах. Программа бесплатная и простая в освоении, что делает ее привлекательной для людей без опыта в проектировании.

7. Live Home 3D

Live Home 3D — это программа для проектирования интерьеров и планировок помещений с акцентом на качественную 3D-визуализацию. Ориентирована на проекты домов и квартир, но также хорошо подходит для создания офисных пространств и небольших коммерческих помещений. Это десктопная программа, которую необходимо скачать и установить на ваш ПК (работает с ОС Windows, macOS). Пример визуализации проекта офиса в программе Live Home 3D Инструмент ориентирован на пользователей без профессионального опыта: план создается в 2D, а результат сразу отображается в 3D. Программа удобна для проработки планировки, мебели и общего визуального решения. Есть демо-версия с бесплатным доступом, но полный функционал требует покупки лицензии. Основные возможности: 2D-планирование с автоматическим 3D-просмотром.

Библиотеки мебели и объектов интерьера.

Настройка материалов, освещения и текстур.

Экспорт изображений и планов.

Поддержка многоэтажных проектов. Неплохой вариант для людей без опыта, но с желанием спроектировать красивый и функциональный офис. Но стоит учитывать, что программа не предусматривает возможности создавать технический проект с коммуникациями, электрикой и т.д. Грамотно спроектированный офис — это способ снизить скрытые издержки: от лишних перемещений сотрудников до неэффективного использования арендуемой площади.

8. Cedreo

Cedreo — это облачная платформа для быстрого создания планировок и 3D-визуализаций, ориентированная на профессионалов в недвижимости и строительстве. Основной фокус сервиса — скорость создания проектов и презентационное качество визуализаций. Пример визуализации офисав программе Cedreo Хотя Cedreo чаще используется для жилых объектов, его функционал подходит и для планирования офисов и коммерческих помещений. С его помощью можно реализовать как технические, так и чисто интерьерные элементы проекта. Основной функционал программы платный, есть демо-версия. Основные возможности: Быстрое создание 2D-планов.

Автоматическая генерация 3D-визуализаций.

Настройка отделочных материалов.

Облачная работа и презентации проектов.

Экспорт изображений. Средний уровень сложности позволяет пользователям быстро разобраться в работе программы и начать создание проекта с базовыми представлениями о проектировании. Отсутствие необходимости скачивать программу и высокое качество визуализаций делают Cedreo привлекательным решением.

9. RoomSketcher

Пример визуализации офиса в программе RoomSketcher RoomSketcher — это онлайн-сервис для создания планировок и 3D-визуализаций помещений, который часто используют в недвижимости и дизайне интерьеров. Подходит для проектирования офисов, рабочих зон и коммерческих пространств разной сложности. Сервис позволяет создавать точные планы, добавлять мебель, технику и просматривать результат в 3D, при этом не требует профессиональной подготовки. Основные возможности: 2D-планы с размерами.

3D-визуализация интерьера.

Библиотека мебели и объектов.

Облачное хранение проектов.

Экспорт планов и изображений. Программу легко освоить и начать работу без профессиональных навыков в дизайне или проектировании. Она удобна для проработки деталей планировок и создания качественных презентаций. Полный функционал доступен только по платной подписке, но многие вещи можно сделать и в бесплатной версии RoomSketcher.

10. SmartDraw