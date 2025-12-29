Лучшие программы для хоумстейджинга квартиры 2026

Зачем нужен хоумстейджинг

Хоумстейджинг — это инструмент повышения привлекательности недвижимости перед продажей или сдачей в аренду. Его задача не в создании уникального дизайнерского интерьера, а в том, чтобы показать объект в наиболее выгодном свете: подчеркнуть пространство, свет, функциональность и потенциальные сценарии жизни.

Дизайн-проект студии Remplanner

Покупатели всё чаще принимают решение на основе визуального восприятия, а понять потенциал бетонных стен и перекрытий бывает очень сложно. Да и квартира с ремонтом 60-х годов не у всех сразу вызывает в воображении картинку того, что тут можно будет сделать. И вот очень помогает хоумстейджинг! Детальные изображения, продуманная расстановка мебели и нейтральная цветовая гамма позволяют потенциальному покупателю мысленно «примерить» квартиру на себя. Вы не продаете безликие квадратные метры – вы предлагаете идею оформления, готовый дизайн-проект. Именно поэтому хоумстейджинг стал важной частью работы риелторов, инвесторов и собственников.

И если раньше для этого требовались дизайнер, замеры и профессиональная визуализация, то сегодня большую часть задач решают цифровые инструменты. Программы для хоумстейджинга позволяют быстро смоделировать интерьер, внести изменения и получить наглядный результат без существенных затрат.