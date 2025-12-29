Лучшие программы для хоумстейджинга квартиры 2026

Зачем нужен хоумстейджинг
Хоумстейджинг — это инструмент повышения привлекательности недвижимости перед продажей или сдачей в аренду. Его задача не в создании уникального дизайнерского интерьера, а в том, чтобы показать объект в наиболее выгодном свете: подчеркнуть пространство, свет, функциональность и потенциальные сценарии жизни.
Покупатели всё чаще принимают решение на основе визуального восприятия, а понять потенциал бетонных стен и перекрытий бывает очень сложно. Да и квартира с ремонтом 60-х годов не у всех сразу вызывает в воображении картинку того, что тут можно будет сделать. И вот очень помогает хоумстейджинг! Детальные изображения, продуманная расстановка мебели и нейтральная цветовая гамма позволяют потенциальному покупателю мысленно «примерить» квартиру на себя. Вы не продаете безликие квадратные метры – вы предлагаете идею оформления, готовый дизайн-проект. Именно поэтому хоумстейджинг стал важной частью работы риелторов, инвесторов и собственников.
И если раньше для этого требовались дизайнер, замеры и профессиональная визуализация, то сегодня большую часть задач решают цифровые инструменты. Программы для хоумстейджинга позволяют быстро смоделировать интерьер, внести изменения и получить наглядный результат без существенных затрат.
Цифровой хоумстейджинг: быстро, наглядно, экономично
Современный хоумстейджинг всё чаще выполняется в цифровом формате. Это особенно актуально, когда в квартире нет ничего и нужно раскрыть ее потенциал, показать возможные варианты оформления. Главный плюс цифровых инструментов в том, что вы можете сразу показать разные варианты отделки, цветовых сочетаний и планировки, тогда как «аналоговый» хоумстейджинг работает только над одним вариантом интерьера.
Программы для хоумстейджинга решают сразу несколько задач:
помогают продумать расстановку мебели и зонирование;
позволяют подобрать универсальные стилистические решения;
дают наглядный материал для объявлений и презентаций;
экономят время на согласованиях и показах.
Такие инструменты подходят не только профессионалам, но и собственникам, которые хотят самостоятельно подготовить объект к продаже или аренде. Теперь не нужно вкладываться в ремонт, чтобы сделать вашу квартиру привлекательнее – покажите то, чем она может стать. Ведь по статистике все равно 90% покупателей предпочитают делать ремонт после покупки, просто чтобы убрать все следы присутствия посторонних.
Программы для дизайна интерьера и хоумстейджинга
Мы составили небольшую подборку полезных программ, которые можно использовать для визуальной подготовки квартиры. Они отличаются функциональностью и форматом работы, но все подходят для задач хоумстейджинга.
1. Remplanner — универсальный планировщик для продуманного хоумстейджинга (браузер ПК)
Remplanner — онлайн-сервис для создания подробных планировок квартиры с возможностью 2D-проектирования и 3D-визуализации. Он подходит для ситуаций, когда важно не просто показать, где мебель стоит, а логично выстроить пространство: учесть размеры, проходы, освещение и отделочные материалы.
С помощью Remplanner можно подготовить наглядный сценарий квартиры «после»: с аккуратной меблировкой, различной отделкой и понятной функциональностью. Это удобно для презентации объекта покупателям или для предварительной подготовки квартиры к аренде.
Преимущества:
интерфейс на русском языке;
работа с планами помещений, мебелью и отделкой;
автоматическая 3D-визуализация;
бесплатный доступ;
возможность сохранить проект в формате PDF.
2. Floorplanner — быстрые планировки и базовая визуализация (веб-версия и мобильная)
Floorplanner ориентирован на создание понятных планов помещений и простых 3D-сцен. Программа подходит для случаев, когда нужно быстро показать возможные планировки квартиры и расстановку мебели без глубокого погружения в детали дизайна.
Инструмент часто используют риелторы для подготовки схем и визуальных материалов к объявлениям. В платной версии доступны более качественные визуализации интерьера.
Преимущества:
быстрое создание планов;
понятные 2D- и 3D-режимы;
бесплатный доступ;
удобен для презентаций и экспликаций.
3. Homestyler — визуализации на основе готовых интерьеров (веб-верси и мобильное приложение для iOS, Android)
Homestyler подходит для создания эффектных визуальных образов. Сервис позволяет экспериментировать с мебелью, цветами и декором, а также использовать готовые интерьерные решения. Его преимуществом является работа на базе ИИ-алгоритмов, поэтому вам даже не обязательно придумывать интерьер самостоятельно, идеи предложит искусственный интеллект.
Чаще всего его применяют для иллюстрации замысла и подготовки изображений для онлайн-площадок, потому что он больше направлен на генерацию идей, чем на создание технического проекта под реализацию.
Преимущества:
фотореалистичные рендеры высокого качества, даже в бесплатной версии;
большая библиотека объектов;
удобен для маркетинговых материалов.
4. MagicPlan — планы и замеры прямо со смартфона (приложение для iOS и Android)
MagicPlan полезен на этапе первичной подготовки объекта. Приложение позволяет быстро снять замеры помещения с помощью камеры смартфона и получить точный план квартиры. Это удобно, когда нужно оперативно зафиксировать параметры квартиры и использовать их для дальнейшей визуализации или расчётов. Он позволяет также нарисовать планировку, но не создан для генерации визуализаций.
Преимущества:
мобильность;
автоматические замеры;
создание планов без рулетки и чертежей.
5. Room Planner — простые интерьерные сценарии для аренды (приложение для iOS и Android)
Room Planner ориентирован на быструю расстановку мебели и создание понятных интерьерных сцен. Приложение часто используют для подготовки квартир под аренду, когда важно показать, как пространство может быть обставлено самой обычной мебелью. Можно поэкспериментировать с цветами и материалами, но программа не предусматривает создания сложных дизайн-проектов.
Преимущества:
работа с мобильного устройства, в том числе офлайн;
каталоги реальной мебели;
быстрый экспорт изображений.
6. Planner 5D — быстрые концепции интерьера для презентаций (веб-версия, приложение для iOS, Android)
Planner 5D подходит для создания наглядных интерьерных концепций интерьера квартир и частных домов без глубоких технических настроек. Программа позволяет менять мебель, цвета и освещение, быстро собирая несколько вариантов оформления одной и той же квартиры. Инструмент удобен для хоумстейджинга, когда важно показать потенциальному покупателю разные сценарии использования пространства — например, как может выглядеть квартира для семейной пары или для семьи с двумя детьми.
Преимущества:
простой и понятный интерфейс;
работа на ПК и смартфоне;
возможность быстро создать несколько визуальных вариантов.
7. RoomSketcher — планы и визуализация для недвижимости (веб-версия, мобильное приложение)
RoomSketcher ориентирован на рынок недвижимости и хорошо подходит для подготовки объектов к продаже. Сервис позволяет создавать точные планы помещений и неплохие 3D-визуализации, которые удобно использовать в объявлениях и презентациях. Чаще всего его применяют для демонстрации планировки и логики пространства, хотя он подойдет и для более сложных дизайнерских идей.
Преимущества:
аккуратные планы этажей;
удобен для работы с существующими объектами;
понятные визуализации для клиентов.
8. IKEA Kreativ — виртуальная расстановка мебели в реальном интерьере (веб, мобильные устройства)
IKEA Kreativ существует с 2022 года и позволяет работать с фотографиями реальных помещений, добавляя в них мебель и декор. Это удобно для быстрого визуального хоумстейджинга, особенно для квартир под аренду или типовых объектов. Планировку можно создавать максимально быстро, используя реальные предметы мебели и аксессуары из каталога IKEA. Инструмент хорошо подходит для маркетинговых изображений и онлайн-объявлений.
Преимущества:
работа с реальными фото;
быстрая визуализация;
понятный результат для покупателей.
9. HomeByMe — интерьерные сценарии для онлайн-презентаций (веб, iOS, Android)
HomeByMe — сервис для создания интерьерных визуализаций с акцентом на готовые жизненные сценарии. Программа позволяет быстро собрать интерьер из реальных каталогов мебели, подобрать отделку и получить аккуратные и качественные 3D-изображения, подходящие для объявлений о продаже и аренде. Инструмент удобен для хоумстейджинга типовых квартир, когда важны понятность и нейтральная подача без сложных дизайнерских решений. Качество рендеров зависят от версии — максимально фотореалистичные в платном варианте.
Преимущества:
работа в браузере и мобильном приложении;
готовые интерьерные решения;
красивые и наглядные 3D-визуализации.
10. Coohom — фотореалистичный хоумстейджинг и быстрый рендер (веб-версия)
Coohom — онлайн-платформа для создания детализированных интерьерных визуализаций с высокой скоростью рендера. Сервис позволяет за короткое время получить качественные изображения, которые визуально приближены к студийной 3D-визуализации, но только в платной версии программы. В бесплатном варианте уровень визуализаций проще, схематичнее. Программа работает на базе ИИ и позволяет использовать как уникальные решения, так и готовые интерьеры из базы сервиса. Coohom часто используют для цифрового хоумстейджинга, когда требуется эффектная подача объекта без длительной подготовки проекта.
Преимущества:
быстрый фотореалистичный рендер;
большая библиотека мебели и материалов;
подходит для маркетинговых изображений недвижимости.
Современные программы для хоумстейджинга позволяют превратить абстрактный объект недвижимости в понятное и привлекательное пространство. Цифровая визуализация помогает быстрее донести ценность квартиры, упростить выбор для покупателя и повысить эффективность продажи или аренды — без лишних затрат и сложных процессов.
Реклама: ООО «Ремпланнер», ИНН: 7702433008, erid: 2W5zFH1tF5i
Начать дискуссию