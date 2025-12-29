8089 КПП ОСНО МОб
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
Ремпланнер
Общество
Лучшие программы для хоумстейджинга квартиры 2026

Лучшие программы для хоумстейджинга квартиры 2026

Изначально хоумстейджинг предполагал работу с готовой, отремонтированной квартирой, внешний вид которой менялся благодаря дизайнерским приемам. Но современные цифровые инструменты позволяют создавать идеальную картинку с интерьером мечты даже для объектов на стадии строительства.

Зачем нужен хоумстейджинг

Хоумстейджинг — это инструмент повышения привлекательности недвижимости перед продажей или сдачей в аренду. Его задача не в создании уникального дизайнерского интерьера, а в том, чтобы показать объект в наиболее выгодном свете: подчеркнуть пространство, свет, функциональность и потенциальные сценарии жизни.

Дизайн-проект студии Remplanner

Покупатели всё чаще принимают решение на основе визуального восприятия, а понять потенциал бетонных стен и перекрытий бывает очень сложно. Да и квартира с ремонтом 60-х годов не у всех сразу вызывает в воображении картинку того, что тут можно будет сделать. И вот очень помогает хоумстейджинг! Детальные изображения, продуманная расстановка мебели и нейтральная цветовая гамма позволяют потенциальному покупателю мысленно «примерить» квартиру на себя. Вы не продаете безликие квадратные метры – вы предлагаете идею оформления, готовый дизайн-проект. Именно поэтому хоумстейджинг стал важной частью работы риелторов, инвесторов и собственников.

И если раньше для этого требовались дизайнер, замеры и профессиональная визуализация, то сегодня большую часть задач решают цифровые инструменты. Программы для хоумстейджинга позволяют быстро смоделировать интерьер, внести изменения и получить наглядный результат без существенных затрат.

Цифровой хоумстейджинг: быстро, наглядно, экономично

Современный хоумстейджинг всё чаще выполняется в цифровом формате. Это особенно актуально, когда в квартире нет ничего и нужно раскрыть ее потенциал, показать возможные варианты оформления. Главный плюс цифровых инструментов в том, что вы можете сразу показать разные варианты отделки, цветовых сочетаний и планировки, тогда как «аналоговый» хоумстейджинг работает только над одним вариантом интерьера.

Планировка, созданная в программе Remplanner

Программы для хоумстейджинга решают сразу несколько задач:

  • помогают продумать расстановку мебели и зонирование;

  • позволяют подобрать универсальные стилистические решения;

  • дают наглядный материал для объявлений и презентаций;

  • экономят время на согласованиях и показах.

Такие инструменты подходят не только профессионалам, но и собственникам, которые хотят самостоятельно подготовить объект к продаже или аренде. Теперь не нужно вкладываться в ремонт, чтобы сделать вашу квартиру привлекательнее – покажите то, чем она может стать. Ведь по статистике все равно 90% покупателей предпочитают делать ремонт после покупки, просто чтобы убрать все следы присутствия посторонних.

Программы для дизайна интерьера и хоумстейджинга

Мы составили небольшую подборку полезных программ, которые можно использовать для визуальной подготовки квартиры. Они отличаются функциональностью и форматом работы, но все подходят для задач хоумстейджинга.

1. Remplanner — универсальный планировщик для продуманного хоумстейджинга (браузер ПК)

Remplanner — онлайн-сервис для создания подробных планировок квартиры с возможностью 2D-проектирования и 3D-визуализации. Он подходит для ситуаций, когда важно не просто показать, где мебель стоит, а логично выстроить пространство: учесть размеры, проходы, освещение и отделочные материалы.

С помощью Remplanner можно подготовить наглядный сценарий квартиры «после»: с аккуратной меблировкой, различной отделкой и понятной функциональностью. Это удобно для презентации объекта покупателям или для предварительной подготовки квартиры к аренде.

Преимущества:

  • интерфейс на русском языке;

  • работа с планами помещений, мебелью и отделкой;

  • автоматическая 3D-визуализация;

  • бесплатный доступ;

  • возможность сохранить проект в формате PDF.

2. Floorplanner — быстрые планировки и базовая визуализация (веб-версия и мобильная)

Floorplanner ориентирован на создание понятных планов помещений и простых 3D-сцен. Программа подходит для случаев, когда нужно быстро показать возможные планировки квартиры и расстановку мебели без глубокого погружения в детали дизайна.

Инструмент часто используют риелторы для подготовки схем и визуальных материалов к объявлениям. В платной версии доступны более качественные визуализации интерьера.

Преимущества:

  • быстрое создание планов;

  • понятные 2D- и 3D-режимы;

  • бесплатный доступ;

  • удобен для презентаций и экспликаций.

3. Homestyler — визуализации на основе готовых интерьеров (веб-верси и мобильное приложение для iOS, Android)

Homestyler подходит для создания эффектных визуальных образов. Сервис позволяет экспериментировать с мебелью, цветами и декором, а также использовать готовые интерьерные решения. Его преимуществом является работа на базе ИИ-алгоритмов, поэтому вам даже не обязательно придумывать интерьер самостоятельно, идеи предложит искусственный интеллект.

Чаще всего его применяют для иллюстрации замысла и подготовки изображений для онлайн-площадок, потому что он больше направлен на генерацию идей, чем на создание технического проекта под реализацию.

Преимущества:

  • фотореалистичные рендеры высокого качества, даже в бесплатной версии;

  • большая библиотека объектов;

  • удобен для маркетинговых материалов.

4. MagicPlan — планы и замеры прямо со смартфона (приложение для iOS и Android)

MagicPlan полезен на этапе первичной подготовки объекта. Приложение позволяет быстро снять замеры помещения с помощью камеры смартфона и получить точный план квартиры. Это удобно, когда нужно оперативно зафиксировать параметры квартиры и использовать их для дальнейшей визуализации или расчётов. Он позволяет также нарисовать планировку, но не создан для генерации визуализаций.

Преимущества:

  • мобильность;

  • автоматические замеры;

  • создание планов без рулетки и чертежей.

5. Room Planner — простые интерьерные сценарии для аренды (приложение для iOS и Android)

Room Planner ориентирован на быструю расстановку мебели и создание понятных интерьерных сцен. Приложение часто используют для подготовки квартир под аренду, когда важно показать, как пространство может быть обставлено самой обычной мебелью. Можно поэкспериментировать с цветами и материалами, но программа не предусматривает создания сложных дизайн-проектов.

Преимущества:

  • работа с мобильного устройства, в том числе офлайн;

  • каталоги реальной мебели;

  • быстрый экспорт изображений.

6. Planner 5D — быстрые концепции интерьера для презентаций (веб-версия, приложение для iOS, Android)

Planner 5D подходит для создания наглядных интерьерных концепций интерьера квартир и частных домов без глубоких технических настроек. Программа позволяет менять мебель, цвета и освещение, быстро собирая несколько вариантов оформления одной и той же квартиры. Инструмент удобен для хоумстейджинга, когда важно показать потенциальному покупателю разные сценарии использования пространства — например, как может выглядеть квартира для семейной пары или для семьи с двумя детьми.

Преимущества:

  • простой и понятный интерфейс;

  • работа на ПК и смартфоне;

  • возможность быстро создать несколько визуальных вариантов.

7. RoomSketcher — планы и визуализация для недвижимости (веб-версия, мобильное приложение)

RoomSketcher ориентирован на рынок недвижимости и хорошо подходит для подготовки объектов к продаже. Сервис позволяет создавать точные планы помещений и неплохие 3D-визуализации, которые удобно использовать в объявлениях и презентациях. Чаще всего его применяют для демонстрации планировки и логики пространства, хотя он подойдет и для более сложных дизайнерских идей.

Преимущества:

  • аккуратные планы этажей;

  • удобен для работы с существующими объектами;

  • понятные визуализации для клиентов.

8. IKEA Kreativ — виртуальная расстановка мебели в реальном интерьере (веб, мобильные устройства)

IKEA Kreativ существует с 2022 года и позволяет работать с фотографиями реальных помещений, добавляя в них мебель и декор. Это удобно для быстрого визуального хоумстейджинга, особенно для квартир под аренду или типовых объектов. Планировку можно создавать максимально быстро, используя реальные предметы мебели и аксессуары из каталога IKEA. Инструмент хорошо подходит для маркетинговых изображений и онлайн-объявлений.

Преимущества:

  • работа с реальными фото;

  • быстрая визуализация;

  • понятный результат для покупателей.

9. HomeByMe — интерьерные сценарии для онлайн-презентаций (веб, iOS, Android)

HomeByMe — сервис для создания интерьерных визуализаций с акцентом на готовые жизненные сценарии. Программа позволяет быстро собрать интерьер из реальных каталогов мебели, подобрать отделку и получить аккуратные и качественные 3D-изображения, подходящие для объявлений о продаже и аренде. Инструмент удобен для хоумстейджинга типовых квартир, когда важны понятность и нейтральная подача без сложных дизайнерских решений. Качество рендеров зависят от версии — максимально фотореалистичные в платном варианте.

Преимущества:

  • работа в браузере и мобильном приложении;

  • готовые интерьерные решения;

  • красивые и наглядные 3D-визуализации.

10. Coohom — фотореалистичный хоумстейджинг и быстрый рендер (веб-версия)

Coohom — онлайн-платформа для создания детализированных интерьерных визуализаций с высокой скоростью рендера. Сервис позволяет за короткое время получить качественные изображения, которые визуально приближены к студийной 3D-визуализации, но только в платной версии программы. В бесплатном варианте уровень визуализаций проще, схематичнее. Программа работает на базе ИИ и позволяет использовать как уникальные решения, так и готовые интерьеры из базы сервиса. Coohom часто используют для цифрового хоумстейджинга, когда требуется эффектная подача объекта без длительной подготовки проекта.

Преимущества:

  • быстрый фотореалистичный рендер;

  • большая библиотека мебели и материалов;

  • подходит для маркетинговых изображений недвижимости.

 

Современные программы для хоумстейджинга позволяют превратить абстрактный объект недвижимости в понятное и привлекательное пространство. Цифровая визуализация помогает быстрее донести ценность квартиры, упростить выбор для покупателя и повысить эффективность продажи или аренды — без лишних затрат и сложных процессов.

Реклама: ООО «Ремпланнер», ИНН: 7702433008, erid: 2W5zFH1tF5i

Информации об авторе

Ремпланнер

Ремпланнер

4 поста

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш