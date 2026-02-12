Лучшие программы для проектирования электрики в квартире и частном доме

Это влияет не только на безопасность, но и на возможность дальнейшей модернизации системы.

Как видите, большая часть перечисленного сегодня есть практически в каждой квартире. Поэтому заранее сделанный проект расположения слаботочных линий позволяет избежать хаотичной прокладки кабелей уже после завершения ремонта.

Обзор программ для проектирования электрики

На рынке представлено множество решений, но далеко не все они подходят для самостоятельного проекта электрики в квартире или доме. Условно можно разделить программы на три категории: 1. Онлайн-сервисы для комплексного ремонта. 2. Интерьерные планировщики с базовой электрикой. 3. Профессиональные CAD/BIM-системы. Проблема второй группы в том, что программы предусматривают лишь расположение осветительных приборов и розеток с выключателями на плане помещений. Технически они никакого отношения к проектированию электрики не имеют. К третьей группе относятся программы, которые с легкостью позволят создать проект электроснабжения целого завода или торгового центра. Для людей, которые не являются профессиональными электриками или проектировщиками, такие программы часто избыточны по своему функционалу и уровню сложности.

Remplanner — комплексный онлайн-инструмент для проектирования

Проект электрики в Remplanner Онлайн-планировщик Remplanner — это платформа для проектирования жилых и коммерческих помещений, включающая полноценный модуль разработки электрики и сборки электрощитов. Сервис ориентирован как на частных пользователей, так и на практикующих электриков, которым необходимо составлять четкий и понятный план для владельцев квартир, где они будут делать разводку электрики. Поскольку на профессиональных чертежах проще согласовывать все ключевые моменты и вносить правки. Опять же, наличие согласованного проекта электрики гарантирует безопасность и для заказчика, и для исполнителя – он подтверждает, что стороны договорились о вполне конкретном результате будущих работ. Возможности проектирования электрики · размещение розеток, выключателей, светильников; · построение силовых и слаботочных линий; · привязка электроточек к планировке и мебели; · 2D- и 3D-визуализация; · формирование спецификаций материалов; · расчет сметы по проекту. Главное преимущество — увязка электрики с реальной планировкой помещения. Например, с помощью разверток в 2D-режиме можно понять высоту расположения блока розеток и выключателей, а также расстояние от угла или до тех или иных элементов мебели или декора. Никто не хочет получить выключатель за шкафом или розетку в центре реечного декора. Модуль сборки щитка в Remplanner Кроме того, важным плюсом программы является наличие модуля конструктора электрощита, фактически это обновление выводит планировщик на новый уровень возможностей проектирования электрики в домах и квартирах. Пользователям доступно: · добавление номиналов для модулей; · двухполюсные автоматы; · импульсные реле; · соединительные шины (гребенки); · проходные клеммы; · трехполюсные соединительные шины; · поддержка трехфазных схем; · функции Undo / Redo; · копирование модулей; · редактирование ввода (смена фазности, перенос, удаление). При этом все элементы автоматически попадают в раздел стройматериалов — спецификация формируется без ручного пересчета, на выходе у вас полная смета на электрику с учетом сборки щитка.

SketchUp + плагины электрики

Эта программа уже ближе к профессиональному ПО по своей сложности и функционалу. Хотя SketchUp успешно используют те, кто проектировал в нем электрику 20 лет назад. У них давно наработан опыт взаимодействия с программой, им не требуется с нуля вникать в ее особенности. Поэтому чаще всего используется в работе пользователями, которые уже работают в 3D-моделировании. Программа позволяет визуально интегрировать электрику в модель здания, то есть, как и Remplanner, сочетает 3D-проект пространства и подробную схему всех трасс и точек подключения. Однако полноценная работа здесь потребует ручных расчетов и дополнительной настройки. Плюсы: · высокая гибкость; · точная 3D-визуализация. Минусы: · нет встроенных электротехнических расчетов; · требует навыков моделирования; · сложна в освоении для новичков.

QElectroTech

QElectroTech — это специализированная программа для создания электрических схем и однолинейных диаграмм. Инструмент ориентирован на разработку принципиальных, монтажных и структурных схем, а также подготовку технической документации по электроснабжению. Чаще всего используется для работы с распределительными щитами, линиями питания, схемами автоматизации и подключения оборудования. В отличие от интерьерных планировщиков и сервисов для комплексного ремонта, QElectroTech не работает с планами помещений и 3D-визуализацией. Это инструмент именно для схемотехнической части проекта: пользователь формирует электрические цепи из готовых библиотек условных графических обозначений, настраивает параметры элементов и компоновку листов. Программа распространяется бесплатно и подходит как для учебных задач, так и для подготовки рабочей документации среднего уровня сложности. Интерфейс поддерживает русский язык. Подойдет электрикам, но не частным застройщикам, для них она сложна и избыточна в техническом плане. Плюсы: · бесплатное использование; · специализированная работа с электрическими схемами; · библиотека стандартных обозначений; · подходит для подготовки технической документации. Минусы: · отсутствует привязка к плану помещения; · нет 3D-визуализации; · не выполняет автоматические расчеты нагрузок и подбор оборудования.

Домашний Инженер 3D

«Домашний Инженер 3D» ориентирован на частных застройщиков и пользователей, которые планируют самостоятельно реализовать инженерные системы, но не обладают профильной подготовкой. Программа позволяет разработать комплексный проект дома: отопление, водоснабжение, канализацию и электроснабжение. При необходимости ее можно использовать и для проектирования электрики в квартире. В отличие от классических интерьерных планировщиков, акцент здесь сделан не на дизайне, а на инженерной логике. Пользователь работает с технической схемой размещения оборудования, кабельных линий и электроточек. Визуализация присутствует, однако она носит вспомогательный характер — инструмент предназначен прежде всего для понимания структуры системы, а не для детальной проработки интерьера. Возможности кастомизации отделки и мебели ограничены. Интерфейс русифицирован. Для ознакомления предусмотрена демо-версия, полноценный функционал открывается после приобретения лицензии. Плюсы: · инженерная направленность; · комплексное проектирование инженерных сетей; · подходит для частного домостроения. Минусы: · более сложное освоение по сравнению с интерьерными программами; · не рассчитан на выполнение профессиональных электротехнических расчетов высокого уровня.

AutoCAD Electrical