«1С:Бухгалтерия» и «1С:Упрощенка»: что выбрать бизнесу на УСН

Выбор между программами «1С: Упрощенка» и «1С: Бухгалтерия ПРОФ» зависит от задач бизнеса. Обе программы предназначены для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, но имеют свои особенности. Разберем их плюсы и минусы, а также на что стоит обратить внимание при выборе программного продукта.

«1С:Упрощенка 8»

Продукт «1С:Упрощенка 8» основан на конфигурации «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия» и предназначен для предпринимателей и компаний на УСН. Программа охватывает все задачи бухгалтерского учета.

Программа подойдет для ведения учета с одним бухгалтером в штате.

Особенности программы:

  • Упрощенный интерфейс — включает только элементы, используемые при применении УСН;

  • Есть организации, которые еще работают на «1С:Бухгалтерия УСН версия 7.7». Из нее легко перенести данные и продолжить работать в новой программе «1С:Упрощенка 8».

Интерфейс «1С:Упрощенка»

Преимущества программы «1С:Упрощенка»: 

  • Интуитивно понятный интерфейс, который облегчает работу даже тем, кто не обладает глубокой квалификацией в сфере учета.

  • Гибкие настройки позволяют подстроить программу под задачи и специфику бизнеса.

  • Встроенные аналитические инструменты дают возможность выполнять выборки и сравнения по различным параметрам, строить графики и отчеты для наглядного представления результатов.

  • Пользователь может быстро получить актуальные данные о финансовом состоянии компании, а также о ходе выполнения планов и задач.

  • Программа автоматически ведет налоговый учет: при вводе первичных документов и выполнении регламентных операций формируются записи Книги доходов и расходов.

  • Программу можно интегрировать с продуктами «1С:Управление торговлей 8» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8», «1С:Управление нашей фирмой».

«1С:Упрощенка» позволяет вести учет основных средств, проводить кассовые операции, рассчитывать зарплату, формировать финансовую и налоговую отчетность, отслеживать расчеты с клиентами и поставщиками, контролировать товары и услуги, а также учитывать доходы и расходы компании.

Основные ограничения программы «1С:Упрощенка» собрали в таблице:

Ограничение

Описание

Количество лицензий

1 основная лицензия + 2 дополнительные

Формат поставки

Только коробочная версия

Многофирменный учет

В одной базе вести учет нескольких фирм нельзя, но возможен учет нескольких организаций в отдельных информационных базах на одном компьютере

Пользователи

Одновременная работа возможна только для одного пользователя

Конфигурация

Изменение конфигурации недоступно; можно применять только типовую конфигурацию и устанавливать ее обновления

Клиент-сервер

Работа в режиме клиент-сервер не поддерживается, нет возможности поставить сервер 1С и подключать к нему нескольких пользователей

Если бизнесу со временем станет тесно в рамках «1С:Упрощенка» — появится необходимость вести учет по нескольким фирмам, подключить нескольких пользователей или дорабатывать конфигурацию под свои задачи — можно перейти на более функциональные версии: «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» или «1С:Бухгалтерия 8 КОРП». 

Такой переход называется апгрейдом. Это льготная программа для пользователей: вы доплачиваете только разницу в стоимости и получаете расширенные возможности без покупки программы «с нуля».

Что делать при переходе на общий режим налогообложения

Если компания переходит с УСН на общий режим, покупать новую программу не нужно — достаточно изменить настройку, и «1С:Упрощенка 8» позволит вести полноценный учет и рассчитывать налог на прибыль.

Не уверены, какое ПО выбрать для автоматизации? Оставьте заявку на сайте — специалисты RG-Soft подберут оптимальное решение для вашего бизнеса. Помимо типовых конфигураций, у нас есть более 17 собственных разработок под индивидуальные задачи.

«1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ»

«1С:Бухгалтерия ПРОФ» доступна в коробочной, электронной и облачной версиях. Она автоматизирует бухгалтерский и налоговый учет, формирует отчетность и подходит компаниям любого профиля. Особенно удобна для стабильного и развивающегося бизнеса.

Интерфейс «1С:Бухгалтерия ПРОФ»

Возможности «1С:Бухгалтерия ПРОФ»:

  • работа в многопользовательском режиме, включая клиент-сервер и доступ филиалов;

  • ведение учета по нескольким организациям в одной базе;

  • настройка системы налогообложения для каждой компании (ОСНО, УСН, патент);

  • управление активами: товары, материалы, готовая продукция, основные средства, нематериальные активы;

  • гибкая настройка конфигурации под нужды предприятия — справочники, отчеты, документы;

  • интеграция с другими решениями 1С («Управление торговлей», «Зарплата и управление персоналом» и др.);

  • обмен юридически значимыми документами через ЭДО;

  • поддержка распределенных баз и удаленной работы.

Версия ПРОФ — это расширение возможностей базовой конфигурации, среди которых:

  • настройка программы под нужды предприятия;

  • многопользовательский режим, в том числе работа через клиент-сервер;

Многопользовательский режим в «1С:Бухгалтерия»

  •  учет сразу по нескольким организациям в одной базе;

Учет по нескольким организациям в одной базе «1С:Бухгалтерия»

  • поддержка распределенных баз и удаленной работы;

  • интеграция с другими конфигурациями 1С и сервисами ЭДО для обмена юридически значимыми документами с контрагентами.

Возможности программы «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» помимо учета, аналогичного в «1С:Упрощенка»:

  • Поддерживает множество встроенных инструкций и методических рекомендаций по работе. Это помогает сократить время на обучение сотрудников и быстро внедрить программу в работу.

  • Регулярно обновляется в соответствии с изменениями в законодательстве.

Как выбрать программу 1С

«1С:Упрощенка 8» удобна для малого бизнеса и начинающих предпринимателей на УСН. Программа ориентирована именно на компании и ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения, и не требует дополнительных настроек — все необходимые функции уже встроены. Достаточно вносить документы, и программа автоматически рассчитает налоги и сформирует отчетность.

«1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» подходит компаниям, которые планируют рост и развитие. Эта версия дает больше возможностей: учет по нескольким организациям, многопользовательский доступ, поддержка разных систем налогообложения. Программа удобна, если бизнес собирается переходить с УСН на ОСНО или если бухгалтерию ведет не один специалист.

Выбор подходящей версии 1С — лишь первый шаг. Чтобы программа действительно работала эффективно и без сбоев, важно правильно настроить ее и обеспечить поддержку. Здесь на помощь приходит RG-Soft — надежный партнер, который помогает бизнесу быстро запускать и обслуживать решения 1С. 

Почему бизнес выбирает RG-Soft:

  • официальный партнер 1С;

  • подключение 1С в облаке за 2 часа;

  • высокий уровень защиты данных, ЦОД находится в России;

  • оперативная помощь и консультации по вопросам внедрения и обслуживания 1С.

