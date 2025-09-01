«1С:Бухгалтерия» и «1С:Упрощенка»: что выбрать бизнесу на УСН

«1С:Упрощенка 8»

Продукт «1С:Упрощенка 8» основан на конфигурации «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия» и предназначен для предпринимателей и компаний на УСН. Программа охватывает все задачи бухгалтерского учета.

Программа подойдет для ведения учета с одним бухгалтером в штате.

Особенности программы:

Упрощенный интерфейс — включает только элементы, используемые при применении УСН;

Есть организации, которые еще работают на «1С:Бухгалтерия УСН версия 7.7». Из нее легко перенести данные и продолжить работать в новой программе «1С:Упрощенка 8».

Интерфейс «1С:Упрощенка»

Преимущества программы «1С:Упрощенка»:

Интуитивно понятный интерфейс, который облегчает работу даже тем, кто не обладает глубокой квалификацией в сфере учета.

Гибкие настройки позволяют подстроить программу под задачи и специфику бизнеса.

Встроенные аналитические инструменты дают возможность выполнять выборки и сравнения по различным параметрам, строить графики и отчеты для наглядного представления результатов.

Пользователь может быстро получить актуальные данные о финансовом состоянии компании, а также о ходе выполнения планов и задач.

Программа автоматически ведет налоговый учет: при вводе первичных документов и выполнении регламентных операций формируются записи Книги доходов и расходов.

Программу можно интегрировать с продуктами «1С:Управление торговлей 8» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8», «1С:Управление нашей фирмой».

«1С:Упрощенка» позволяет вести учет основных средств, проводить кассовые операции, рассчитывать зарплату, формировать финансовую и налоговую отчетность, отслеживать расчеты с клиентами и поставщиками, контролировать товары и услуги, а также учитывать доходы и расходы компании.

Основные ограничения программы «1С:Упрощенка» собрали в таблице:

Ограничение Описание Количество лицензий 1 основная лицензия + 2 дополнительные Формат поставки Только коробочная версия Многофирменный учет В одной базе вести учет нескольких фирм нельзя, но возможен учет нескольких организаций в отдельных информационных базах на одном компьютере Пользователи Одновременная работа возможна только для одного пользователя Конфигурация Изменение конфигурации недоступно; можно применять только типовую конфигурацию и устанавливать ее обновления Клиент-сервер Работа в режиме клиент-сервер не поддерживается, нет возможности поставить сервер 1С и подключать к нему нескольких пользователей

Если бизнесу со временем станет тесно в рамках «1С:Упрощенка» — появится необходимость вести учет по нескольким фирмам, подключить нескольких пользователей или дорабатывать конфигурацию под свои задачи — можно перейти на более функциональные версии: «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» или «1С:Бухгалтерия 8 КОРП».

Такой переход называется апгрейдом. Это льготная программа для пользователей: вы доплачиваете только разницу в стоимости и получаете расширенные возможности без покупки программы «с нуля».