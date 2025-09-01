«1С:Бухгалтерия» и «1С:Упрощенка»: что выбрать бизнесу на УСН

«1С:Упрощенка 8»
Продукт «1С:Упрощенка 8» основан на конфигурации «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия» и предназначен для предпринимателей и компаний на УСН. Программа охватывает все задачи бухгалтерского учета.
Программа подойдет для ведения учета с одним бухгалтером в штате.
Особенности программы:
Упрощенный интерфейс — включает только элементы, используемые при применении УСН;
Есть организации, которые еще работают на «1С:Бухгалтерия УСН версия 7.7». Из нее легко перенести данные и продолжить работать в новой программе «1С:Упрощенка 8».
Преимущества программы «1С:Упрощенка»:
Интуитивно понятный интерфейс, который облегчает работу даже тем, кто не обладает глубокой квалификацией в сфере учета.
Гибкие настройки позволяют подстроить программу под задачи и специфику бизнеса.
Встроенные аналитические инструменты дают возможность выполнять выборки и сравнения по различным параметрам, строить графики и отчеты для наглядного представления результатов.
Пользователь может быстро получить актуальные данные о финансовом состоянии компании, а также о ходе выполнения планов и задач.
Программа автоматически ведет налоговый учет: при вводе первичных документов и выполнении регламентных операций формируются записи Книги доходов и расходов.
Программу можно интегрировать с продуктами «1С:Управление торговлей 8» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8», «1С:Управление нашей фирмой».
«1С:Упрощенка» позволяет вести учет основных средств, проводить кассовые операции, рассчитывать зарплату, формировать финансовую и налоговую отчетность, отслеживать расчеты с клиентами и поставщиками, контролировать товары и услуги, а также учитывать доходы и расходы компании.
Основные ограничения программы «1С:Упрощенка» собрали в таблице:
Ограничение
Описание
Количество лицензий
1 основная лицензия + 2 дополнительные
Формат поставки
Только коробочная версия
Многофирменный учет
В одной базе вести учет нескольких фирм нельзя, но возможен учет нескольких организаций в отдельных информационных базах на одном компьютере
Пользователи
Одновременная работа возможна только для одного пользователя
Конфигурация
Изменение конфигурации недоступно; можно применять только типовую конфигурацию и устанавливать ее обновления
Клиент-сервер
Работа в режиме клиент-сервер не поддерживается, нет возможности поставить сервер 1С и подключать к нему нескольких пользователей
Если бизнесу со временем станет тесно в рамках «1С:Упрощенка» — появится необходимость вести учет по нескольким фирмам, подключить нескольких пользователей или дорабатывать конфигурацию под свои задачи — можно перейти на более функциональные версии: «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» или «1С:Бухгалтерия 8 КОРП».
Такой переход называется апгрейдом. Это льготная программа для пользователей: вы доплачиваете только разницу в стоимости и получаете расширенные возможности без покупки программы «с нуля».
Что делать при переходе на общий режим налогообложения
Если компания переходит с УСН на общий режим, покупать новую программу не нужно — достаточно изменить настройку, и «1С:Упрощенка 8» позволит вести полноценный учет и рассчитывать налог на прибыль.
Не уверены, какое ПО выбрать для автоматизации? Оставьте заявку на сайте — специалисты RG-Soft подберут оптимальное решение для вашего бизнеса. Помимо типовых конфигураций, у нас есть более 17 собственных разработок под индивидуальные задачи.
«1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ»
«1С:Бухгалтерия ПРОФ» доступна в коробочной, электронной и облачной версиях. Она автоматизирует бухгалтерский и налоговый учет, формирует отчетность и подходит компаниям любого профиля. Особенно удобна для стабильного и развивающегося бизнеса.
Возможности «1С:Бухгалтерия ПРОФ»:
работа в многопользовательском режиме, включая клиент-сервер и доступ филиалов;
ведение учета по нескольким организациям в одной базе;
настройка системы налогообложения для каждой компании (ОСНО, УСН, патент);
управление активами: товары, материалы, готовая продукция, основные средства, нематериальные активы;
гибкая настройка конфигурации под нужды предприятия — справочники, отчеты, документы;
интеграция с другими решениями 1С («Управление торговлей», «Зарплата и управление персоналом» и др.);
обмен юридически значимыми документами через ЭДО;
поддержка распределенных баз и удаленной работы.
Версия ПРОФ — это расширение возможностей базовой конфигурации, среди которых:
настройка программы под нужды предприятия;
многопользовательский режим, в том числе работа через клиент-сервер;
учет сразу по нескольким организациям в одной базе;
поддержка распределенных баз и удаленной работы;
интеграция с другими конфигурациями 1С и сервисами ЭДО для обмена юридически значимыми документами с контрагентами.
Возможности программы «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» помимо учета, аналогичного в «1С:Упрощенка»:
Поддерживает множество встроенных инструкций и методических рекомендаций по работе. Это помогает сократить время на обучение сотрудников и быстро внедрить программу в работу.
Регулярно обновляется в соответствии с изменениями в законодательстве.
Как выбрать программу 1С
«1С:Упрощенка 8» удобна для малого бизнеса и начинающих предпринимателей на УСН. Программа ориентирована именно на компании и ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения, и не требует дополнительных настроек — все необходимые функции уже встроены. Достаточно вносить документы, и программа автоматически рассчитает налоги и сформирует отчетность.
«1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» подходит компаниям, которые планируют рост и развитие. Эта версия дает больше возможностей: учет по нескольким организациям, многопользовательский доступ, поддержка разных систем налогообложения. Программа удобна, если бизнес собирается переходить с УСН на ОСНО или если бухгалтерию ведет не один специалист.
Выбор подходящей версии 1С — лишь первый шаг. Чтобы программа действительно работала эффективно и без сбоев, важно правильно настроить ее и обеспечить поддержку. Здесь на помощь приходит RG-Soft — надежный партнер, который помогает бизнесу быстро запускать и обслуживать решения 1С.
Почему бизнес выбирает RG-Soft:
официальный партнер 1С;
подключение 1С в облаке за 2 часа;
высокий уровень защиты данных, ЦОД находится в России;
оперативная помощь и консультации по вопросам внедрения и обслуживания 1С.
