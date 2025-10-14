Как автоматизировать документооборот с помощью 1С

Решения 1С для автоматизации документооборота
Электронный документооборот (ЭДО) — неотъемлемая часть работы государственных и коммерческих организаций, независимо от их масштабов и отрасли.
Автоматизация документооборота — это простой и быстрый обмен документами как внутри компании (между сотрудниками, филиалами), так и за ее пределами (с госорганами, контрагентами).
Продуктовая линейка 1С предлагает решения для автоматизации документооборота:
«1С:Документооборот».
«1С:Договоры».
1С:Document Management
«1С:Электронный документооборот».
Отдельный механизм внедрения автоматизированного документооборота в компании — интеграция программы 1С для документооборота и текущей программы учета. Например, 1С:ДО → 1С:ЗУП, 1С:ДО → «1С:Бухгалтерия», 1С:ДО → 1С:ERP и другие варианты.
«1С:Документооборот»
«1С:Документооборот» — программа для обмена документами внутри организации. Компании выбирают это решение, чтобы ускорить принятие решений, сократить сроки согласований, повысить эффективность регламентированного учета.
«1С:Документооборот» закрывает задачи бизнеса и государственных учреждений:
«1С:ДО ПРОФ» — решение для коммерческих и бюджетных организаций с невысокими требованиями к документообороту и несложной организационной структурой.
«1С:ДО КОРП» — закрывает текущие потребности в документообороте в коммерческих и бюджетных учреждениях со сложной организационной структурой.
«1С:ДО Государственного учреждения» (ДГУ) — применяется в государственных организациях с развитой системой обмена документами.
С программой 1С:ДО внутренний документооборот в компании происходит быстрее. Например, бухгалтер может отправлять сотрудникам расчетные листки, а руководитель отдела закупок согласовывать договоры с директором.
Возможности системы: 1С:ДО — это современный инструмент для управления корпоративным контентом (ECM-система). Компании выбирают это решение за удобную функциональность — автозаполнение типовых форм, настройку маршрутизации, встроенный почтовый клиент с шаблонами писем и учетом переписок по проектам, отражение всей корреспонденции в журналах.
Интеграция 1С:ДО и 1С: для внутреннего документооборота компания может создать интеграцию между «1С:Документооборот» и текущей программой учета 1С — «1С:Бухгалтерия», «1С:Розница», ERP, ЗУП, КА, УНФ, УТ и др.
Преимущества интеграции:
Работа в едином интерфейсе: исключается задваивание данных.
Отправка, подписание и получение документов происходит в несколько кликов.
Данные в системах синхронизируются, снижается вероятность ошибок.
Весь путь документа прослеживается — от отправки до подписания или отклонения.
Бизнес экономит на бумаге, печати, почтовых и курьерских расходах.
Интеграция электронного документооборота — это создание единого информационного пространства для оптимизации процесса обмена документами. Например, компания может интегрировать 1С:Документооборот в программу 1С:ЗУП и обмениваться документами в одной системе, а не использовать две разрозненные конфигурации.
1С:Document Management
1С:Document Management — это одна из редакций программы 1С:Документооборот (наряду с ПРОФ, КОРП и ДГУ), аналог «1С:Документооборот КОРП». Оснащена интерфейсом на русском и английском языках.
Примеры компаний, где может применяться 1С:Document Management:
Российская компания имеет филиалы или дочерние предприятия за границей.
Российская компания сотрудничает с иностранными работниками.
Российское предприятие входит в филиал иностранной компании, ведущей деятельность в России.
1С:Document Management позволяет комплексно управлять документами и бизнес-процессами компании. Обеспечивает полный цикл работы с документами — от создания и согласования до хранения и контроля исполнения.
Возможности системы 1С:Document Management: позволяет настроить удобный язык для пользователей — интерфейс полностью на английском языке, либо задать один из языков как основной, а второй — для некоторых сотрудников. Например, основной язык интерфейса — английской, а русский язык — для некоторых сотрудников, или наоборот.
Остальные возможности программы аналогичны тем, что представлены в «1С:Документооборот»: централизованное хранение документов, поиск по реквизитам и метаданным, автоматические уведомления, шаблоны типовых документов, гибкая настройка маршрутов.
Компания RG-Soft оказывает услуги по автоматизации документооборота в бизнесе. Придерживаемся индивидуального подхода на каждом этапе — внедрение системы ЭДО, настройка шаблонов, маршрутов, работы с корреспонденцией и т. д. Напишем инструкции и обучим ваших сотрудников работе в программе. Затрудняетесь с выбором системы? Специалисты проанализируют ваши потребности и порекомендуют самое подходящее решение.
«1С:Договоры»
«1С:Договоры» — решение для организации документооборота в компаниях, которые интенсивно работают с договорами. Программа позволяет сократить время на создание, поиск, мониторинг и контроль сроков по договорам.
ПО представлено в следующих вариантах:
«1С:Договоры Базовая версия». Программа рассчитана на одного пользователя, есть ограничения по согласованию документов и изменениям. Перед внедрением рекомендуем уточнить подробности у компании-интегратора.
«1С:Договоры ПРОФ». Подходит для одновременного использования несколькими пользователями (например, до пяти сотрудников). Открыта для согласования документов и изменений.
Решение сокращает время на заключение и ведение договоров. Вся деятельность компании, связанная с договорами, отражена в одной системе. При необходимости любой документ можно быстро найти по реквизитам.
Возможности системы «1С:Договоры»: программа подходит малым и средним компаниям, ведущим деятельность в сфере торговли, разработки IT-продуктов, перевозок, юридических и консалтинговых услуг и т. д. Может применяться в крупных компаниях с небольшими отделами закупок.
В рамках учета договорных документов система автоматически подтягивает реквизиты из карточек для формирования договоров, приложений, смет. Отправка и принятие документов возможны по email.
В компании RG-Soft сейчас действуют самые выгодные условия на установку, обслуживание и сопровождение программы 1С:Договоры. При подключении договора 1С ИТС на один год вы получаете 4 месяца бесплатного обслуживания (для версии ПРОФ).
«1С:Электронный документооборот»
«1С:Электронный документооборот» — это решение для обмена юридически значимыми электронными документами между организациями, ИП и государственными органами напрямую из интерфейса 1С. Сервис подходит для компаний любого масштаба — от небольших фирм до крупных холдингов.
Сервис 1С-ЭДО изначально встроен в большинство программ 1С и обновляется вместе с используемыми конфигурациями.
Как выглядит электронный документооборот:
Уполномоченный сотрудник компании-продавца вводит реквизиты контрагента и добавляет «Соглашение об использовании электронных документов».
Сотрудник добавляет первичный документ, подписывает его электронной подписью и отправляет контрагенту.
Контрагент подписывает документ.
Документ фиксируется в системе продавца и попадает в электронный архив.
Какими документами можно обмениваться с внешними пользователями:
договорами и допсоглашениями;
УПД, актами, счетами-фактурами, накладными;
актами сверки, прайс-листами;
простыми электронными письмами;
отчетностью с госорганами.
Возможности системы «1С:Электронный документооборот»: 1С:ЭДО — это безопасный обмен документами с партнерами и контрагентами. Документы прослеживаются на всех этапах — отправка, прочтение, подписание. Подходит для работы с маркировкой, товарами, подлежащими прослеживаемости. Документы не нужно распечатывать и хранить в бумажном виде, они находятся в электронном архиве и доступны для быстрого поиска.
Сравнение бумажного и электронного документооборота
Бумажный документооборот постепенно уходит в прошлое, уступая место обмену документами «в цифре». Отличия между ними собрали в таблице:
Критерий
Бумажный документооборот
Автоматизация документооборота в 1С
Скорость обмена
От одного дня до двух недель на доставку, согласования, возврат
Несколько секунд от отправки до получения
Затраты
Расходы на бумагу, печать, архив, курьеров и почту
Минимальные, в основном — оплата системы для документооборота или сопровождение сервиса 1С-ЭДО
Хранение
Физические архивы. Есть риск порчи или утери документов
Электронный архив с резервным копированием
Доступ к документам
Поиск вручную в папках, картотеках
Быстрый поиск по реквизитам и содержимому в 1С
Точность данных
При ручном вводе не исключены ошибки
Автоматическая подстановка реквизитов и проверка подписей
Безопасность
Риск подделки, несанкционированного доступа
Шифрование, электронная подпись, матрица ролей и доступов
Контроль
По звонкам, письмам, устно
Отслеживание этапов: отправлен, доставлен, подписан
Юридическая сила
Требуются оригиналы с подписями и печатями
Юридическая значимость подтверждена законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ
Компания RG-Soft — официальный партнер продуктов 1С. Предлагаем решения для ИП, коммерческих компаний и госучреждений — внедрение, сопровождение, обслуживание, «переезд» из одной программы в другую. Автоматизация документооборота — отдельная услуга, направленная на помощь по части обмена документами внутри компании и за ее пределами. На консультации специалисты предложат решение, расскажут о преимуществах программы, установят и настроят выбранный вами продукт.
