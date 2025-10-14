Как автоматизировать документооборот с помощью 1С

Решения 1С для автоматизации документооборота

Электронный документооборот (ЭДО) — неотъемлемая часть работы государственных и коммерческих организаций, независимо от их масштабов и отрасли. Автоматизация документооборота — это простой и быстрый обмен документами как внутри компании (между сотрудниками, филиалами), так и за ее пределами (с госорганами, контрагентами). Продуктовая линейка 1С предлагает решения для автоматизации документооборота: «1С:Документооборот». «1С:Договоры». 1С:Document Management «1С:Электронный документооборот». Отдельный механизм внедрения автоматизированного документооборота в компании — интеграция программы 1С для документооборота и текущей программы учета. Например, 1С:ДО → 1С:ЗУП, 1С:ДО → «1С:Бухгалтерия», 1С:ДО → 1С:ERP и другие варианты.

«1С:Документооборот»

«1С:Документооборот» — программа для обмена документами внутри организации. Компании выбирают это решение, чтобы ускорить принятие решений, сократить сроки согласований, повысить эффективность регламентированного учета. «1С:Документооборот» закрывает задачи бизнеса и государственных учреждений: «1С:ДО ПРОФ» — решение для коммерческих и бюджетных организаций с невысокими требованиями к документообороту и несложной организационной структурой. «1С:ДО КОРП» — закрывает текущие потребности в документообороте в коммерческих и бюджетных учреждениях со сложной организационной структурой. «1С:ДО Государственного учреждения» (ДГУ) — применяется в государственных организациях с развитой системой обмена документами. С программой 1С:ДО внутренний документооборот в компании происходит быстрее. Например, бухгалтер может отправлять сотрудникам расчетные листки, а руководитель отдела закупок согласовывать договоры с директором. Возможности системы: 1С:ДО — это современный инструмент для управления корпоративным контентом (ECM-система). Компании выбирают это решение за удобную функциональность — автозаполнение типовых форм, настройку маршрутизации, встроенный почтовый клиент с шаблонами писем и учетом переписок по проектам, отражение всей корреспонденции в журналах. Интеграция 1С:ДО и 1С: для внутреннего документооборота компания может создать интеграцию между «1С:Документооборот» и текущей программой учета 1С — «1С:Бухгалтерия», «1С:Розница», ERP, ЗУП, КА, УНФ, УТ и др. Преимущества интеграции: Работа в едином интерфейсе: исключается задваивание данных. Отправка, подписание и получение документов происходит в несколько кликов. Данные в системах синхронизируются, снижается вероятность ошибок. Весь путь документа прослеживается — от отправки до подписания или отклонения. Бизнес экономит на бумаге, печати, почтовых и курьерских расходах. Интеграция электронного документооборота — это создание единого информационного пространства для оптимизации процесса обмена документами. Например, компания может интегрировать 1С:Документооборот в программу 1С:ЗУП и обмениваться документами в одной системе, а не использовать две разрозненные конфигурации.

1С:Document Management

1С:Document Management — это одна из редакций программы 1С:Документооборот (наряду с ПРОФ, КОРП и ДГУ), аналог «1С:Документооборот КОРП». Оснащена интерфейсом на русском и английском языках. Примеры компаний, где может применяться 1С:Document Management: Российская компания имеет филиалы или дочерние предприятия за границей. Российская компания сотрудничает с иностранными работниками. Российское предприятие входит в филиал иностранной компании, ведущей деятельность в России. 1С:Document Management позволяет комплексно управлять документами и бизнес-процессами компании. Обеспечивает полный цикл работы с документами — от создания и согласования до хранения и контроля исполнения. Возможности системы 1С:Document Management: позволяет настроить удобный язык для пользователей — интерфейс полностью на английском языке, либо задать один из языков как основной, а второй — для некоторых сотрудников. Например, основной язык интерфейса — английской, а русский язык — для некоторых сотрудников, или наоборот. Остальные возможности программы аналогичны тем, что представлены в «1С:Документооборот»: централизованное хранение документов, поиск по реквизитам и метаданным, автоматические уведомления, шаблоны типовых документов, гибкая настройка маршрутов.

«1С:Договоры»

«1С:Договоры» — решение для организации документооборота в компаниях, которые интенсивно работают с договорами. Программа позволяет сократить время на создание, поиск, мониторинг и контроль сроков по договорам. ПО представлено в следующих вариантах: «1С:Договоры Базовая версия». Программа рассчитана на одного пользователя, есть ограничения по согласованию документов и изменениям. Перед внедрением рекомендуем уточнить подробности у компании-интегратора. «1С:Договоры ПРОФ». Подходит для одновременного использования несколькими пользователями (например, до пяти сотрудников). Открыта для согласования документов и изменений. Решение сокращает время на заключение и ведение договоров. Вся деятельность компании, связанная с договорами, отражена в одной системе. При необходимости любой документ можно быстро найти по реквизитам. Возможности системы «1С:Договоры»: программа подходит малым и средним компаниям, ведущим деятельность в сфере торговли, разработки IT-продуктов, перевозок, юридических и консалтинговых услуг и т. д. Может применяться в крупных компаниях с небольшими отделами закупок. В рамках учета договорных документов система автоматически подтягивает реквизиты из карточек для формирования договоров, приложений, смет. Отправка и принятие документов возможны по email.

«1С:Электронный документооборот»