Как автоматизировать документооборот с помощью 1С

Электронный документооборот на базе 1С — это инструмент для быстрого обмена документами с внутренними и внешними пользователями, оптимизации бизнес-процессов. Рассказываем об особенностях и решениях автоматизации документооборота в компании.

Решения 1С для автоматизации документооборота

Электронный документооборот (ЭДО) — неотъемлемая часть работы государственных и коммерческих организаций, независимо от их масштабов и отрасли. 

Автоматизация документооборота — это простой и быстрый обмен документами как внутри компании (между сотрудниками, филиалами), так и за ее пределами (с госорганами, контрагентами). 

Продуктовая линейка 1С предлагает решения для автоматизации документооборота:

  1. «1С:Документооборот».

  2. «1С:Договоры».

  3. 1С:Document Management

  4. «1С:Электронный документооборот». 

Отдельный механизм внедрения автоматизированного документооборота в компании — интеграция программы 1С для документооборота и текущей программы учета. Например, 1С:ДО → 1С:ЗУП, 1С:ДО → «1С:Бухгалтерия», 1С:ДО → 1С:ERP и другие варианты. 

«1С:Документооборот» 

«1С:Документооборот» — программа для обмена документами внутри организации. Компании выбирают это решение, чтобы ускорить принятие решений, сократить сроки согласований, повысить эффективность регламентированного учета. 

«1С:Документооборот» закрывает задачи бизнеса и государственных учреждений:

  1. «1С:ДО ПРОФ» — решение для коммерческих и бюджетных организаций с невысокими требованиями к документообороту и несложной организационной структурой.

  2. «1С:ДО КОРП» — закрывает текущие потребности в документообороте в коммерческих и бюджетных учреждениях со сложной организационной структурой.

  3. «1С:ДО Государственного учреждения» (ДГУ) — применяется в государственных организациях с развитой системой обмена документами.

С программой 1С:ДО внутренний документооборот в компании происходит быстрее. Например, бухгалтер может отправлять сотрудникам расчетные листки, а руководитель отдела закупок согласовывать договоры с директором. 

Возможности системы: 1С:ДО — это современный инструмент для управления корпоративным контентом (ECM-система). Компании выбирают это решение за удобную функциональность — автозаполнение типовых форм, настройку маршрутизации, встроенный почтовый клиент с шаблонами писем и учетом переписок по проектам, отражение всей корреспонденции в журналах.

Интеграция 1С:ДО и 1С: для внутреннего документооборота компания может создать интеграцию между «1С:Документооборот» и текущей программой учета 1С — «1С:Бухгалтерия», «1С:Розница», ERP, ЗУП, КА, УНФ, УТ и др. 

Преимущества интеграции:

  1. Работа в едином интерфейсе: исключается задваивание данных.

  2. Отправка, подписание и получение документов происходит в несколько кликов.

  3. Данные в системах синхронизируются, снижается вероятность ошибок.

  4. Весь путь документа прослеживается — от отправки до подписания или отклонения.

  5. Бизнес экономит на бумаге, печати, почтовых и курьерских расходах.

Интеграция электронного документооборота — это создание единого информационного пространства для оптимизации процесса обмена документами. Например, компания может интегрировать 1С:Документооборот в программу 1С:ЗУП и обмениваться документами в одной системе, а не использовать две разрозненные конфигурации.

1С:Document Management

1С:Document Management — это одна из редакций программы 1С:Документооборот (наряду с ПРОФ, КОРП и ДГУ), аналог «1С:Документооборот КОРП». Оснащена интерфейсом на русском и английском языках. 

Примеры компаний, где может применяться 1С:Document Management:

  1. Российская компания имеет филиалы или дочерние предприятия за границей.

  2. Российская компания сотрудничает с иностранными работниками.

  3. Российское предприятие входит в филиал иностранной компании, ведущей деятельность в России.

1С:Document Management позволяет комплексно управлять документами и бизнес-процессами компании. Обеспечивает полный цикл работы с документами — от создания и согласования до хранения и контроля исполнения. 

Возможности системы 1С:Document Management: позволяет настроить удобный язык для пользователей — интерфейс полностью на английском языке, либо задать один из языков как основной, а второй — для некоторых сотрудников. Например, основной язык интерфейса — английской, а русский язык — для некоторых сотрудников, или наоборот.

Остальные возможности программы аналогичны тем, что представлены в «1С:Документооборот»: централизованное хранение документов, поиск по реквизитам и метаданным, автоматические уведомления, шаблоны типовых документов, гибкая настройка маршрутов.

«1С:Договоры»

«1С:Договоры» — решение для организации документооборота в компаниях, которые интенсивно работают с договорами. Программа позволяет сократить время на создание, поиск, мониторинг и контроль сроков по договорам.

ПО представлено в следующих вариантах:

  1. «1С:Договоры Базовая версия». Программа рассчитана на одного пользователя, есть ограничения по согласованию документов и изменениям. Перед внедрением рекомендуем уточнить подробности у компании-интегратора.

  2. «1С:Договоры ПРОФ». Подходит для одновременного использования несколькими пользователями (например, до пяти сотрудников). Открыта для согласования документов и изменений.

Решение сокращает время на заключение и ведение договоров. Вся деятельность компании, связанная с договорами, отражена в одной системе. При необходимости любой документ можно быстро найти по реквизитам.

Возможности системы «1С:Договоры»: программа подходит малым и средним компаниям, ведущим деятельность в сфере торговли, разработки IT-продуктов, перевозок, юридических и консалтинговых услуг и т. д. Может применяться в крупных компаниях с небольшими отделами закупок. 

В рамках учета договорных документов система автоматически подтягивает реквизиты из карточек для формирования договоров, приложений, смет. Отправка и принятие документов возможны по email.    

«1С:Электронный документооборот» 

«1С:Электронный документооборот» — это решение для обмена юридически значимыми электронными документами между организациями, ИП и государственными органами напрямую из интерфейса 1С. Сервис подходит для компаний любого масштаба — от небольших фирм до крупных холдингов. 

Сервис 1С-ЭДО изначально встроен в большинство программ 1С и обновляется вместе с используемыми конфигурациями. 

Как выглядит электронный документооборот:

  1. Уполномоченный сотрудник компании-продавца вводит реквизиты контрагента и добавляет «Соглашение об использовании электронных документов».

  2. Сотрудник добавляет первичный документ, подписывает его электронной подписью и отправляет контрагенту.

  3. Контрагент подписывает документ.

  4. Документ фиксируется в системе продавца и попадает в электронный архив.

Какими документами можно обмениваться с внешними пользователями:

  • договорами и допсоглашениями;

  • УПД, актами, счетами-фактурами, накладными;

  • актами сверки, прайс-листами;

  • простыми электронными письмами;

  • отчетностью с госорганами.

Возможности системы «1С:Электронный документооборот»: 1С:ЭДО — это безопасный обмен документами с партнерами и контрагентами. Документы прослеживаются на всех этапах — отправка, прочтение, подписание. Подходит для работы с маркировкой, товарами, подлежащими прослеживаемости. Документы не нужно распечатывать и хранить в бумажном виде, они находятся в электронном архиве и доступны для быстрого поиска. 

Сравнение бумажного и электронного документооборота

Бумажный документооборот постепенно уходит в прошлое, уступая место обмену документами «в цифре». Отличия между ними собрали в таблице:

Критерий

Бумажный документооборот

Автоматизация документооборота в 1С

Скорость обмена

От одного дня до двух недель на доставку, согласования, возврат

Несколько секунд от отправки до получения

Затраты

Расходы на бумагу, печать, архив, курьеров и почту

Минимальные, в основном — оплата системы для документооборота или сопровождение сервиса 1С-ЭДО

Хранение

Физические архивы. Есть риск порчи или утери документов

Электронный архив с резервным копированием

Доступ к документам

Поиск вручную в папках, картотеках

Быстрый поиск по реквизитам и содержимому в 1С

Точность данных

При ручном вводе не исключены ошибки

Автоматическая подстановка реквизитов и проверка подписей

Безопасность

Риск подделки, несанкционированного доступа

Шифрование, электронная подпись, матрица ролей и доступов

Контроль

По звонкам, письмам, устно

Отслеживание этапов: отправлен, доставлен, подписан

Юридическая сила

Требуются оригиналы с подписями и печатями

Юридическая значимость подтверждена законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ

