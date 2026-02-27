Электронный УПД с 1 января 2026 года: топ вопросов и ответов для бизнеса

3. В чем разница между электронным и бумажным УПД

Электронный УПД — это XML-файл, обычные пользователи его не видят. Оператор ЭДО обеспечивает визуализацию машиночитаемого формата: преобразует файл в PDF. Внешне он похож на бумажную форму УПД. В 2025 году действует формат электронного УПД — 5.03: именно его использует бизнес согласно новым требованиям ФНС.

Бумажный УПД — это утвержденная форма документа, включающая обязательные блоки: об отправителе / получателе, товаре, уполномоченных лицах, приемке и т. д. (приказ ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@). Документ можно скачать на ПК и заполнить в Word или Excel.