Поэкземплярный учет маркированных товаров

Поэкземплярный (помарочный) учет — этап обязательной маркировки, при котором участник оборота указывает код на каждую единицу товара потребительскую или транспортную упаковку при оформлении УПД или иных способах реализации товара.
Нарушение данных правил влечет законодательную ответственность
Зачем это нужно
Поэкземплярный учет способствует:
Повышению прозрачности движения товара на рынке.
Снижению контрафакта и просрочки.
Повышению качества товара и доверия потребителя к продукту.
Как подготовиться к поэкземплярному учету
Подключиться к оператору ЭДО (электронный документооборот). При необходимости выпустить МЧД (машиночитаемая доверенность) на сотрудников.
Приобрести складское оборудование: 2D сканер штрихкодов, терминал сбора данных (ТСД).
Проработать бизнес-процессы, учитывая помарочную продажу товара.
Для розничных магазинов обновить прошивку и драйвер кассы. Заключить договор с оператором ОФД.
Обучить персонал работе и новым процессам.
Ответственность за нарушение правил поэкземплярного учета
Передача товаров юридическому лицу без отправки информации о ней в систему маркировки. Если вы передаете маркированный товар другому участнику оборота или принимаете товар, то вы должны обязательно направить данные в систему маркировки при помощи электронного документооборота, отправив УПД (универсальный передаточный документ) с кодами маркировки товаров, которые передаете.
Нарушение сроков передачи сведений в систему. Вы должны соблюдать сроки по отправке сведений при вводе товаров в оборот, передаче прав на товары и выводе из оборота. Ввод в оборот необходимо осуществлять до того, как вы предлагаете товар к продаже.
Административная ответственность
Для должностных лиц:
1000 — 10 000 ₽;
или предупреждение.
Для малого юридического лица:
25 000 — 50 000 ₽.
Для среднего или крупного юридического лица:
50 000 — 100 000 ₽.
Некоторые правила поэкземплярного учета
При оптовой торговле передать и принять УПД участники оборота должны в течении 3 рабочих дней со дня отгрузки или получения груза.
При дистанционной продаже (интернет-магазины, маркетплейсы по системе FBS). Продавец должен вывезти коды из оборота в течении 3 рабочих дней со дня продажи или доставки товара клиенту.
При розничной продаже коды маркировки выводятся при пробитии чека на кассе, или в течении 30 дней со дня продажи.
В случае, если юридическое лицо покупает продукцию для собственного пользования, например, покупка воды в офис или закупка спецодежды для строительных работ, то такая организация участником оборота не является, коды маркировки выводит поставщик товара.
Получите дорожную карту по внедрению 1С разработанную для вашей компании бесплатно!
Экспресс-обследование компании с дальнейшей разработкой пошагового внедрения системы 1С
Кому обратить особое внимание
С 01.03.2026 наступает помарочный учет в отношении:
Антисептиков и дезинфицирующих средств второй волны.
С 01.04.2026 в отношении:
Участникам оборота стоит начать подготовку уже сейчас, пока есть время подобрать и опробовать складское и торговое оборудование и подготовить персонал к переменам.
Работа с поэкземплярным учетом поддержана в конфигурациях 1С. Обновите вашу учетную систему для корректного отражения всех операций.
Наша компания имеет большой опыт внедрения и автоматизации процессов маркировки. Складского учета и розничных продаж.
Мы поможем вам:
Проработать ваши бизнес-процессы движения товара на складе, розничной и интернет-торговли с учетом поэкземплярной прослеживаемости.
Подключить и настроить торговое и складское оборудование
Обучим сотрудников работе в программе, и с подключаемым оборудованием. Покажем, как работать с маркетплейсами и интернет-торговлей.
Реклама: ООО «Интеллект Альянс», ИНН 7736639977, erid: 2W5zFG9dbSH
Начать дискуссию