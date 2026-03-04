Поэкземплярный учет маркированных товаров

Кому обратить особое внимание

С 01.03.2026 наступает помарочный учет в отношении:

С 01.04.2026 в отношении:

Участникам оборота стоит начать подготовку уже сейчас, пока есть время подобрать и опробовать складское и торговое оборудование и подготовить персонал к переменам.

Работа с поэкземплярным учетом поддержана в конфигурациях 1С. Обновите вашу учетную систему для корректного отражения всех операций.

Наша компания имеет большой опыт внедрения и автоматизации процессов маркировки. Складского учета и розничных продаж.

Мы поможем вам:

Проработать ваши бизнес-процессы движения товара на складе, розничной и интернет-торговли с учетом поэкземплярной прослеживаемости.

Подключить и настроить торговое и складское оборудование

Обучим сотрудников работе в программе, и с подключаемым оборудованием. Покажем, как работать с маркетплейсами и интернет-торговлей.

Реклама: ООО «Интеллект Альянс», ИНН 7736639977, erid: 2W5zFG9dbSH