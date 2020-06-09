Ответственность за самовольную перепланировку для компаний

Федеральным законом от 24.04.2020 г. № 133-ФЗ «О внесении изменений в статью 7.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях» (далее по тексту — Закон № 133-ФЗ) введена ответственность за самовольную перепланировку нежилых помещений в многоквартирных домах. Какой размер штрафов и как выявляется незаконная перепланировка?

Прежде всего, отметим, что под незаконной перепланировкой понимается перепланировка, противоречащая строительным правилам (СНиПам, СаНПиНам), постановлениям и другим правовым актам. То есть такая перепланировка не может быть согласована (в силу ее незаконности) и, соответственно, собственник помещения не получит разрешения на ее проведение. В отличие от незаконной перепланировки, самовольная (не узаконенная перепланировка) также выполняется без соответствующего разрешения и согласования, но при этом такая перепланировка соответствует строительным, санитарно-гигиеническим и правовым нормам. И собственник помещения должен ее узаконить.

Важно! Действовавшая редакция ч.2 ст.7.21 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за нарушение правил пользования жилыми помещениями в многоквартирных домах, ответственность за самовольную перепланировку нежилых помещений не устанавливала.

Ранее за самовольную перепланировку жилого помещения в многоквартирных домах штрафовали только граждан. Размер штрафа составлял от 2 тысяч до 2 тысяч 500 рублей (ч.2 ст.7.21 КоАП РФ). А за порчу жилых домов, жилых помещений, оборудования, самовольные переустройство, использование жилых помещений не по назначению взимался штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 1 тысячи 500 рублей либо делалось предупреждение.

Между тем, в многоквартирных домах, как правило, на 1 этажах размещаются офисы, объекты общепита, салоны красоты, магазины и т.п. Некоторые недобросовестные собственники устанавливают мощную вентиляцию, создавая шум для жильцов многоквартирного дома, нарушают целостность несущих конструкций, что приводит к трещинам на фасадах домов.

И при выявлении самовольной перепланировки на собственников бизнеса не было мер воздействия.

Законом № 133-ФЗ этот правовой пробел устранен.

Начиная с 05 мая 2020 г., самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме влекут штраф:

на должностных лиц — от 4 тысяч до 5 тысяч рублей;

на юридических лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

А порча жилых помещений или порча их оборудования либо использование жилых помещений не по назначению грозит штрафом:

для должностных лиц — от 2 тысяч до 3 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

За административные правонарушения, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

Теперь административная ответственность для бизнесменов установлена.

А как будут выявляться нарушения? Как будут выявляться нарушители? Как выявить самовольные перепланировки?

Самовольная перепланировка нежилого помещения или квартиры, как правило, выявляется в следующих ситуациях:

если поступила жалоба на незаконную перепланировку от жильцов многоквартирного дома (например, из-за шума, плохой звукоизоляции, вентиляции и т.п.;

Это самый распространенный случай, ведь жильцам чаще всего самовольная перепланировка причиняет неудобства.