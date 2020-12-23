Как проводится зачет налогов и взносов?

Как зачесть переплату в счет недоимки по налогам и взносам? Какие нюансы проведения зачета нужно учитывать компаниям?

Зачет излишне уплаченных налогов проводится «котловым» методом. То есть переплату по налогам, пеням и штрафам можно зачесть в счет недоимки любого налога, независимо от его вида: федеральный, региональный или местный налог. Например, переплату по налогу на прибыль можно зачесть в счет пени по транспортному налогу, а штрафы по НДС можно зачесть в счет переплаты по земельному налогу. Зачет может проводиться по налогам любого вида.

Таким образом, в большинстве случаев зачитывать переплату «котловым» методом легче и выгоднее компаниям.

Как мы уже отмечали, особняком стоят страховые взносы. Их нельзя зачитывать вместе с налогами. В этой части правила зачета страховых взносов не меняются.

Зачет по страховым взносам можно по-прежнему проводить только в разрезе внебюджетных фондов. Нельзя зачитывать недоимку по страховым взносам в счет переплаты по другим налогам (п.1.1 ст.78 НК РФ).

Правила проведения зачета налогов и взносов

Излишне уплаченные налоги, страховые взносы, а также санкции компания вправе зачесть в счет имеющейся недоимки по другим налогам и страховым взносам либо направить в счет будущих платежей.

Сразу отметим, что за несвоевременное проведение зачета налогов и страховых взносов, никаких санкций у налоговиков нет. То есть нельзя с них взыскать проценты, как например, это можно сделать при несвоевременном возврате переплаты.

На обновленные «зачетные» правила в части налогов какого-либо переходного периода не предусмотрено. Это означает, что если налоговики не приняли решение о зачете до 1 октября 2020 г., то зачет будет уже проводиться по новым правилам, исходя из сложившихся долгов и переплат на дату проведения зачета (Письмо Минфина РФ от 10.08.2020 г. №03-02-07/1/72100).

Зачет суммы излишне уплаченных налогов в счет погашения недоимки по налогам, пеням, штрафам налоговики вправе провести без заявления компании (п.5 ст.78 НК РФ). При этом налоговики сами принимают решение о том, в счет какой недоимки будет засчитываться переплата. Например, у компании есть недоимка по земельному и транспортному налогу. В связи с поданной «уточненкой» по налогу на прибыль, у компании возникла переплата. Однако суммы переплаты по налогу на прибыль не хватает, чтобы полностью перекрыть недоимку по другим налогам. Налоговики самостоятельно провели зачет переплаты с недоимкой по земельному налогу. А в отношении транспортного налога зачета не было совсем.

В счет предстоящих платежей компании зачет по налогам осуществляется на основании заявления.

Заявление компания может подать по ТКС либо на бумаге, либо направить по почте. Обратиться с заявлением о зачете компания может в течение трех лет со дня излишней уплаты налога.

Заявление должно быть рассмотрено налоговиками в течение 10 рабочих дней после его получения. В этот же срок налоговики должны принять решение о зачете, если вместо заявления:

подписывался акт сверки расчетов с налоговой инспекцией;

налоговики сами обнаружили переплату.

Налоговики могут отказать в зачете. Чаще всего, причиной отказа является превышение 3-летнего срока переплаты по налогам или вовсе налоговики могут не признать факт переплаты.

Например, если переплата по налогу на прибыль возникла по причине превышения авансовых платежей к сумме рассчитанного налога по итогам года, то срок возникновения переплаты отсчитывается со дня представления налоговой декларации по итогам года (Постановление Президиума ВАС от 28.06.2011 г. №17750/10). Поэтому до подачи годовой декларации по прибыли, преждевременно обращаться с заявлением о зачете.

Бывают случаи, что налоговики не признают переплату за компанией. Для нивелирования негативных последствий необходимо регулярно проводить совместную сверку расчетов с налоговиками. На практике акт совместной сверки расчетов в электронном виде по ТКС может быть получен в пределах 1 дня.

Но в любом случае компания может обжаловать решение налоговиков сначала в ФНС, а потом в суде (ст.138 НК РФ).

Несмотря на то, что зачет стал возможен между любыми налогами, тем не менее, есть исключения из общего правила. Например, переплату по всем налогам нельзя зачесть в счет предстоящих платежей по НДФЛ налогового агента.

Также нельзя зачесть переплату по:

налогам, пеням, штрафам в счет предстоящих платежей или погашения недоимки третьего лица (письмо Минфина РФ от 18.06.2018 г. №03-02-07/1/41421);

штрафу за нарушение валютного законодательства в счет имеющихся долгов по налогам (Письмо ФНС РФ от 02.03.2018 г. №ГД-4-8/4131).

В специальном порядке осуществляется зачет «несчастных» взносов, а также сумм превышения расходов на социальное страхование над суммой начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование (п.9 ст.431 НК РФ).