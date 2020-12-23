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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
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Как проводится зачет налогов и взносов?

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Как зачесть переплату в счет недоимки по налогам и взносам? Какие нюансы проведения зачета нужно учитывать компаниям?

Зачет излишне уплаченных налогов проводится «котловым» методом. То есть переплату по налогам, пеням и штрафам можно зачесть в счет недоимки любого налога, независимо от его вида: федеральный, региональный или местный налог. Например, переплату по налогу на прибыль можно зачесть в счет пени по транспортному налогу, а штрафы по НДС можно зачесть в счет переплаты по земельному налогу. Зачет может проводиться по налогам любого вида.

Таким образом, в большинстве случаев зачитывать переплату «котловым» методом легче и выгоднее компаниям.

Как мы уже отмечали, особняком стоят страховые взносы. Их нельзя зачитывать вместе с налогами. В этой части правила зачета страховых взносов не меняются.

Зачет по страховым взносам можно по-прежнему проводить только в разрезе внебюджетных фондов. Нельзя зачитывать недоимку по страховым взносам в счет переплаты по другим налогам (п.1.1 ст.78 НК РФ). 

Правила проведения зачета налогов и взносов

Излишне уплаченные налоги, страховые взносы, а также санкции компания вправе зачесть в счет имеющейся недоимки по другим налогам и страховым взносам либо направить в счет будущих платежей.

Сразу отметим, что за несвоевременное проведение зачета налогов и страховых взносов, никаких санкций у налоговиков нет. То есть нельзя с них взыскать проценты, как например, это можно сделать при несвоевременном возврате переплаты.

На обновленные «зачетные» правила в части налогов какого-либо переходного периода не предусмотрено. Это означает, что если налоговики не приняли решение о зачете до 1 октября 2020 г., то зачет будет уже проводиться по новым правилам, исходя из сложившихся долгов и переплат на дату проведения зачета (Письмо Минфина РФ от 10.08.2020 г. №03-02-07/1/72100).

Зачет суммы излишне уплаченных налогов в счет погашения недоимки по налогам, пеням, штрафам налоговики вправе провести без заявления компании (п.5 ст.78 НК РФ). При этом налоговики сами принимают решение о том, в счет какой недоимки будет засчитываться переплата. Например, у компании есть недоимка по земельному и транспортному налогу. В связи с поданной «уточненкой» по налогу на прибыль, у компании возникла переплата. Однако суммы переплаты по налогу на прибыль не хватает, чтобы полностью перекрыть недоимку по другим налогам. Налоговики самостоятельно провели зачет переплаты с недоимкой по земельному налогу. А в отношении транспортного налога зачета не было совсем.

В счет предстоящих платежей компании зачет по налогам осуществляется на основании заявления.

Заявление компания может подать по ТКС либо на бумаге, либо направить по почте. Обратиться с заявлением о зачете компания может в течение трех лет со дня излишней уплаты налога.

Заявление должно быть рассмотрено налоговиками в течение 10 рабочих дней после его получения. В этот же срок налоговики должны принять решение о зачете, если вместо заявления:

  • подписывался акт сверки расчетов с налоговой инспекцией;
  • налоговики сами обнаружили переплату.

Налоговики могут отказать в зачете. Чаще всего, причиной отказа является превышение 3-летнего срока переплаты по налогам или вовсе налоговики могут не признать факт переплаты.

Например, если переплата по налогу на прибыль возникла по причине превышения авансовых платежей к сумме рассчитанного налога по итогам года, то срок возникновения переплаты отсчитывается со дня представления налоговой декларации по итогам года (Постановление Президиума ВАС от 28.06.2011 г. №17750/10). Поэтому до подачи годовой декларации по прибыли, преждевременно обращаться с заявлением о зачете.

Бывают случаи, что налоговики не признают переплату за компанией. Для нивелирования негативных последствий необходимо регулярно проводить совместную сверку расчетов с налоговиками. На практике акт совместной сверки расчетов в электронном виде по ТКС может быть получен в пределах 1 дня.

Но в любом случае компания может обжаловать решение налоговиков сначала в ФНС, а потом в суде (ст.138 НК РФ). 

Несмотря на то, что зачет стал возможен между любыми налогами, тем не менее, есть исключения из общего правила. Например, переплату по всем налогам нельзя зачесть в счет предстоящих платежей по НДФЛ налогового агента.

Также нельзя зачесть переплату по:

  • налогам, пеням, штрафам в счет предстоящих платежей или погашения недоимки третьего лица (письмо Минфина РФ от 18.06.2018 г. №03-02-07/1/41421);
  • штрафу за нарушение валютного законодательства в счет имеющихся долгов по налогам (Письмо ФНС РФ от 02.03.2018 г. №ГД-4-8/4131).

В специальном порядке осуществляется зачет «несчастных» взносов, а также сумм превышения расходов на социальное страхование над суммой начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование (п.9 ст.431 НК РФ).

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»
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