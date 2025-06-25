Изучайте ТОП-10 онлайн-школ, чтобы начать путь в дизайне интерьера с нуля и забирайте полезные подсказки в конце, если вы:

новичок, который хочет попробовать себя в дизайне интерьера;

практикующий специалист, который намерен расширить навыки;

выбираете лучшее бесплатное обучение перед платным курсом.

1. «Легкий старт в дизайне интерьера» (школа Маши Черной)

Лучший онлайн-курс по дизайну интерьера

Маша Черная более 12 лет ведет обучение дизайну интерьера онлайн. И, что важно, делает это легко и на понятном даже новичкам языке. В процессе бесплатного интенсива вы погрузитесь в основы дизайна, создадите свой дебютный проект под руководством кураторов и получите инструкцию по выходу на стабильный высокий заработок.

Формат: 3-дневный интенсив с прямыми эфирами и проверкой от кураторов.

Программа:

погружение в профессию;

тонкости функциональности пространства;

правильная расстановка мебели;

разработка трендового интерьера;

анализ рынка, поиск клиентов;

создание личного дизайн-проекта.

Почему стоит выбрать:

авторское обучение на базе крупнейшей дизайн-студии РФ ARTUM;

создание собственного проекта даже без навыков рисования;

поддержка опытных кураторов;

персональный сертификат на скидку в магазинах мебели и материалов;

в подарок дополнительные полезные материалы: инструкция по выходу на высокий чек, пошаговый план поиска клиентов, секретные фишки для создания продающего портфолио.

Сертификат: да.

Маша Черная, основатель Школы дизайна интерьеров и арт. директор студии Artum

Когда-то я сама начинала с нуля — без связей, бюджета и специального образования. Но именно сделанный первый шаг помог создать целую систему обучения. Сегодня я и моя команда с радостью помогаем осваивать востребованную профессию дизайнера интерьеров всем, кто хочет совмещать творчество с хорошим доходом.

Пожалуй, лучший вариант для всех, кто без вложений намерен научиться делать эффектные интерьеры не только для себя, но и для других людей (то есть для заработка).

2. «Дизайн интерьера» (школа Skillbox)

Дизайнер интерьера курсы онлайн

Популярный онлайн-курс по дизайну интерьера, где вы научитесь превращать идеи в готовые проекты: от сбора брифа до презентации клиенту. Акцент на реальных кейсах помогает сразу применять знания на практике.

Формат: 19 видеолекций с неограниченным доступом с момента регистрации.

Программа:

психология заказчика;

дизайн-концепции, стилевые решения;

знакомство с деталями профессии, лайфхаки дизайна;

личный бренд;

планировка пространства с нуля.

Почему стоит выбрать:

работа с настоящими проектами;

идеальное сочетание теории и практических заданий;

минимальное портфолио на выходе;

обучение в комфортном темпе.

Сертификат: нет.

Структурированный курс дизайна интерьера для ценителей четких алгоритмов, которые хотят получить базовые знания и систематизировать их перед переходом на платное обучение.

3. «Интерьер в Revit» (школа Графиум)

Курсы дизайнер интерьера с нуля онлайн

Программа онлайн-школы дизайна интерьера Графиум предлагает осваивать не только теорию, но и практические задания, которые проверяют опытные наставники. Для фанатов фотореалистичной графики — просто must-have.

Формат: видеоуроки в доступе с момента регистрации.

Программа:

проектирование в программном комплексе Revit;

BIM-моделирование;

собственный дизайн-проект;

создание детальных чертежей;

фишки для ускорения работы.

Почему стоит выбрать:

проект для личного портфолио;

обратная связь наставников;

чат помощи по уроками и установке программ;

бонус: шаблон дизайн-проекта в Revit;

обучение в удобное время.

Сертификат: да.

Универсальный курс дизайна интерьеров, поэтому подходит новичкам, студентам архитектурных вузов и даже практикующим дизайнерам. Дает хорошие знания в доступном формате.

4. «Как стать дизайнером интерьеров» (школа Geometrium)

Онлайн-обучение на дизайнера интерьера

Марафон Geometrium дает возможность учиться на дизайнера интерьера онлайн и раскрывает нюансы работы в премиум-сегменте: как создавать прогрессивный дизайн, как общаться с взыскательными клиентами, где искать эксклюзивные материалы и как управлять командой на крупных объектах.

Формат: онлайн-уроки с доступом с момента регистрации.

Программа:

знакомство с тонкостями профессии;

создание мудбордов и планировок;

принципы современного дизайна;

как стать высокооплачиваемым специалистом;

поиск клиентов: бюджетные способы, формирование потока.

Почему стоит выбрать:

обучение ведет основатель студии;

продающее портфолио;

тонкости взаимодействия с клиентами;

бонусы: дополнительные полезные уроки, шпаргалка начинающего дизайнера.

Сертификат: нет.

Если вы уже работаете в дизайне или считаете себя усидчивым новичком, готовым «грызть» теорию, чтобы потом занять высокобюджетный сегмент — этот бесплатный курс дизайна интерьера для вас.

5. «Старт в дизайне интерьера» (школа Нетология)

Курсы дизайна интерьера для начинающих онлайн

Этот онлайн-курс по дизайну интерьера— про системный подход к карьере. Вы постигнете основы дизайна, составите личный план развития, разберете тренды 2025 года и даже научитесь анализировать конкурентов.

Формат: видеолекции с неограниченным доступом с момента регистрации.

Программа:

разработка мудборда и концепции;

планировка пространства;

грамотное использование текстур и материалов;

3D-моделирование SketchUp.

Почему стоит выбрать:

проверка работ действующими дизайнерами;

дружное комьюнити учеников и экспертов;

закрепление теории на практике;

план развития в профессии.

Сертификат: нет.

Находка для перфекционистов, которые любят структурность. Но важно отметить, что программа школы в меньшей степени помогает понять «как делать» и в большей — «куда двигаться».

6. «Курс по стилям» (школа Industry Design School)

Обучение на дизайнера интерьера онлайн

В процессе тест-драйва основного онлайн-курса дизайнера интерьера вы познакомитесь с базой специальности, изучите список рабочих программ и получите инструкцию, которая даже новичку поможет выйти на стабильный доход.

Формат: 7 онлайн-уроков в доступе с момента регистрации.

Программа:

отличия в стилях интерьера;

как правильно сочетать стили;

базовое знакомство с профессией.

Почему стоит выбрать:

практические задания на закрепление теории;

обратная связь в чате от куратора;

погружение в комьюнити учеников, которые уже вышли на профессиональный путь;

план развития в профессии;

возможность оценить метод обучения и уровень наставников.

Сертификат: нет.

Подойдет тем, кто хочет узнать основы дизайна интерьера и понять, насколько интересна профессия. А затем при желании продолжить обучение в школе, но на углубленном уровне.

7. «Бесплатный онлайн-курс по колористике в интерьерах» (школа Edpro)

Дизайнер интерьера курсы онлайн

Edpro в своем обучении дизайну интерьера онлайн делает ставку на практическую часть: вы не только изучите основы, но и создадите дебютный эскиз, научитесь работать с клиентскими запросами и даже постигнете юридические тонкости перепланировки.

Формат: видеоуроки с 3-дневным доступом с момента регистрации.

Программа:

акценты в интерьере;

психология цвета;

базовая теория: оттенки, насыщенность;

вдохновение через произведения искусства;

стили для новеньких в дизайне.

Почему стоит выбрать:

наставник — дизайнер с 20-летним опытом;

обучение в комфортном темпе и с любого устройства;

знания в колористике;

3 полезных дизайнеру гайда в подарок.

Сертификат: да.

Идеальная программа для тех, кто сомневается, подходит ли им профессия дизайнера. Понравится — сможете перейти к платному углубленному процессу обучения.

8. «Дизайнер интерьера с нуля» (школа Talentsy)

Онлайн-курс дизайн интерьера

Хотите действовать быстро — вам точно на онлайн-курс дизайнера интерьера с нуля от Talentsy. Здесь вы впитаете нужную минимальную базу и научитесь эффективно продавать профессиональные услуги.

Формат: видеоуроки с неограниченным доступом с момента регистрации

Программа:

как превратиться в успешного дизайнера;

поиск клиентов, создание портфолио;

теория дизайн-проекта;

первые шаги в дизайне и совмещение с другой работой.

Почему стоит выбрать:

обратная связь от наставников;

обучение в комфортном темпе;

скидки на остальные курсы школы;

10 дополнительных экспертных материалов за регистрацию.

Сертификат: да.

Интенсив для достаточно амбициозных новичков, которые планируют не просто учиться на бесплатном курсе дизайна интерьеров, а сразу зарабатывать.

9. «Как начать карьеру в дизайне интерьера с нуля?» (школа Лига дизайна)

Онлайн-обучение дизайну интерьера

Онлайн-вебинар не позволит вам полностью обучиться на дизайнера интерьера с нуля дистанционно. Но зато даст полезные знания о профессии: основы, процесс развития, заработок. Вполне возможно, вдохновит вас на погружение в довольно интересный вид занятости.

Формат: онлайн-вебинар в выбранное вами время.

Программа:

инструкция по выходу на стабильный заработок;

принципы развития в дизайне;

план продвижения.

Почему стоит выбрать:

минимум временных затрат;

бонус: гайд по способам дохода.

Сертификат: нет.

Быстрое знакомство с профессией однозначно понравится всем, кто не хочет сильно заморачиваться и при этом понять, как можно зарабатывать на дизайне.

10. «Профессия дизайнер интерьера» (школа OnStudy)

Онлайн-школа дизайна интерьера

Программа онлайн-курса по дизайну интерьера охватывает все нужные этапы: знакомство со специальностью, изучение основ и поиск своего первого клиента. OnStudy не грузит тоннами теории, а фокусируется на практике и реальных задачах — что важно.

Формат: видеоуроки с доступом с момента регистрации.

Программа:

погружение в профессию;

стили и визуализация проекта;

поиск клиентов, настройка «сарафанки»;

как превратиться в востребованного дизайнера.

Почему стоит выбрать:

обучение от практикующего дизайнера;

обратная связь наставника;

платные и бесплатные источники клиентов;

бонус: гайд, позволяющий найти клиентов.

Сертификат: нет.

Отличный вариант для новичков, людей, которые только планируют или уже делают ремонт, а также тех, кто просто влюблен в дизайн.