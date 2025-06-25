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ТОП-10 бесплатных онлайн-курсов по дизайну интерьера: пошаговый гид — как начать карьеру без вложений и опыта

ТОП-10 бесплатных онлайн-курсов по дизайну интерьера: пошаговый гид — как начать карьеру без вложений и опыта

В 2025 году стать дизайнером интерьеров проще, чем кажется! Мы проанализировали рынок и собрали лучшие бесплатные онлайн-курсы дизайна интерьера, которые помогут сделать старт в профессии легким и быстрым. Бонусом — полезные советы и чек-листы для обучения.

Изучайте ТОП-10 онлайн-школ, чтобы начать путь в дизайне интерьера с нуля и забирайте полезные подсказки в конце, если вы:

  • новичок, который хочет попробовать себя в дизайне интерьера;

  • практикующий специалист, который намерен расширить навыки;

  • выбираете лучшее бесплатное обучение перед платным курсом.

1. «Легкий старт в дизайне интерьера» (школа Маши Черной)

Лучший онлайн-курс по дизайну интерьера

Маша Черная более 12 лет ведет обучение дизайну интерьера онлайн. И, что важно, делает это легко и на понятном даже новичкам языке. В процессе бесплатного интенсива вы погрузитесь в основы дизайна, создадите свой дебютный проект под руководством кураторов и получите инструкцию по выходу на стабильный высокий заработок. 

Формат: 3-дневный интенсив с прямыми эфирами и проверкой от кураторов.

Программа:

  • погружение в профессию;

  • тонкости функциональности пространства;

  • правильная расстановка мебели;

  • разработка трендового интерьера;

  • анализ рынка, поиск клиентов;

  • создание личного дизайн-проекта.

Почему стоит выбрать: 

  • авторское обучение на базе крупнейшей дизайн-студии РФ ARTUM;

  • создание собственного проекта даже без навыков рисования;

  • поддержка опытных кураторов;

  • персональный сертификат на скидку в магазинах мебели и материалов;

  • в подарок дополнительные полезные материалы: инструкция по выходу на высокий чек, пошаговый план поиска клиентов, секретные фишки для создания продающего портфолио.

Сертификат: да.

Маша Черная, основатель Школы дизайна интерьеров и арт. директор студии Artum

Когда-то я сама начинала с нуля — без связей, бюджета и специального образования. Но именно сделанный первый шаг помог создать целую систему обучения. Сегодня я и моя команда с радостью помогаем осваивать востребованную профессию дизайнера интерьеров всем, кто хочет совмещать творчество с хорошим доходом.

Пожалуй, лучший вариант для всех, кто без вложений намерен научиться делать эффектные интерьеры не только для себя, но и для других людей (то есть для заработка). 

2. «Дизайн интерьера» (школа Skillbox)

Дизайнер интерьера курсы онлайн

Популярный онлайн-курс по дизайну интерьера, где вы научитесь превращать идеи в готовые проекты: от сбора брифа до презентации клиенту. Акцент на реальных кейсах помогает сразу применять знания на практике.

Формат: 19 видеолекций с неограниченным доступом с момента регистрации.

Программа:

  • психология заказчика;

  • дизайн-концепции, стилевые решения;

  • знакомство с деталями профессии, лайфхаки дизайна;

  • личный бренд;

  • планировка пространства с нуля.

Почему стоит выбрать: 

  • работа с настоящими проектами;

  • идеальное сочетание теории и практических заданий;

  • минимальное портфолио на выходе;

  • обучение в комфортном темпе.

Сертификат: нет.

Структурированный курс дизайна интерьера для ценителей четких алгоритмов, которые хотят получить базовые знания и систематизировать их перед переходом на платное обучение. 

3. «Интерьер в Revit» (школа Графиум)

Курсы дизайнер интерьера с нуля онлайн

Программа онлайн-школы дизайна интерьера Графиум предлагает осваивать не только теорию, но и практические задания, которые проверяют опытные наставники. Для фанатов фотореалистичной графики — просто must-have.

Формат: видеоуроки в доступе с момента регистрации.

Программа:

  • проектирование в программном комплексе Revit;

  • BIM-моделирование;

  • собственный дизайн-проект;

  • создание детальных чертежей;

  • фишки для ускорения работы.

Почему стоит выбрать: 

  • проект для личного портфолио;

  • обратная связь наставников;

  • чат помощи по уроками и установке программ;

  • бонус: шаблон дизайн-проекта в Revit;

  • обучение в удобное время.

Сертификат: да.

Универсальный курс дизайна интерьеров, поэтому подходит новичкам, студентам архитектурных вузов и даже практикующим дизайнерам. Дает хорошие знания в доступном формате.

4. «Как стать дизайнером интерьеров» (школа Geometrium)

Онлайн-обучение на дизайнера интерьера

Марафон Geometrium дает возможность учиться на дизайнера интерьера онлайн и раскрывает нюансы работы в премиум-сегменте: как создавать прогрессивный дизайн, как общаться с взыскательными клиентами, где искать эксклюзивные материалы и как управлять командой на крупных объектах.

Формат: онлайн-уроки с доступом с момента регистрации.

Программа:

  • знакомство с тонкостями профессии;

  • создание мудбордов и планировок;

  • принципы современного дизайна;

  • как стать высокооплачиваемым специалистом;

  • поиск клиентов: бюджетные способы, формирование потока.

Почему стоит выбрать: 

  • обучение ведет основатель студии;

  • продающее портфолио;

  • тонкости взаимодействия с клиентами;

  • бонусы: дополнительные полезные уроки, шпаргалка начинающего дизайнера.

Сертификат: нет.

Если вы уже работаете в дизайне или считаете себя усидчивым новичком, готовым «грызть» теорию, чтобы потом занять высокобюджетный сегмент — этот бесплатный курс дизайна интерьера для вас.

5. «Старт в дизайне интерьера» (школа Нетология) 

Курсы дизайна интерьера для начинающих онлайн

Этот онлайн-курс по дизайну интерьера— про системный подход к карьере. Вы постигнете основы дизайна, составите личный план развития, разберете тренды 2025 года и даже научитесь анализировать конкурентов.

Формат: видеолекции с неограниченным доступом с момента регистрации.

Программа:

  • разработка мудборда и концепции;

  • планировка пространства;

  • грамотное использование текстур и материалов;

  • 3D-моделирование SketchUp.

Почему стоит выбрать: 

  • проверка работ действующими дизайнерами;

  • дружное комьюнити учеников и экспертов;

  • закрепление теории на практике;

  • план развития в профессии.

Сертификат: нет.

Находка для перфекционистов, которые любят структурность. Но важно отметить, что программа школы в меньшей степени помогает понять «как делать» и в большей — «куда двигаться». 

6. «Курс по стилям» (школа Industry Design School)

Обучение на дизайнера интерьера онлайн

В процессе тест-драйва основного онлайн-курса дизайнера интерьера вы познакомитесь с базой специальности, изучите список рабочих программ и получите инструкцию, которая даже новичку поможет выйти на стабильный доход. 

Формат: 7 онлайн-уроков в доступе с момента регистрации.

Программа:

  • отличия в стилях интерьера;

  • как правильно сочетать стили;

  • базовое знакомство с профессией.

Почему стоит выбрать: 

  • практические задания на закрепление теории;

  • обратная связь в чате от куратора;

  • погружение в комьюнити учеников, которые уже вышли на профессиональный путь;

  • план развития в профессии;

  • возможность оценить метод обучения и уровень наставников.

Сертификат: нет.

Подойдет тем, кто хочет узнать основы дизайна интерьера и понять, насколько интересна профессия. А затем при желании продолжить обучение в школе, но на углубленном уровне. 

7. «Бесплатный онлайн-курс по колористике в интерьерах» (школа Edpro)

Дизайнер интерьера курсы онлайн

Edpro в своем обучении дизайну интерьера онлайн делает ставку на практическую часть: вы не только изучите основы, но и создадите дебютный эскиз, научитесь работать с клиентскими запросами и даже постигнете юридические тонкости перепланировки.

Формат: видеоуроки с 3-дневным доступом с момента регистрации.

Программа:

  • акценты в интерьере;

  • психология цвета;

  • базовая теория: оттенки, насыщенность;

  • вдохновение через произведения искусства;

  • стили для новеньких в дизайне.

Почему стоит выбрать: 

  • наставник — дизайнер с 20-летним опытом;

  • обучение в комфортном темпе и с любого устройства;

  • знания в колористике;

  • 3 полезных дизайнеру гайда в подарок.

Сертификат: да.

Идеальная программа для тех, кто сомневается, подходит ли им профессия дизайнера. Понравится — сможете перейти к платному углубленному процессу обучения.

8. «Дизайнер интерьера с нуля» (школа Talentsy)

Онлайн-курс дизайн интерьера

Хотите действовать быстро — вам точно на онлайн-курс дизайнера интерьера с нуля от Talentsy. Здесь вы впитаете нужную минимальную базу и научитесь эффективно продавать профессиональные услуги.

Формат: видеоуроки с неограниченным доступом с момента регистрации

Программа:

  • как превратиться в успешного дизайнера;

  • поиск клиентов, создание портфолио;

  • теория дизайн-проекта;

  • первые шаги в дизайне и совмещение с другой работой.

Почему стоит выбрать: 

  • обратная связь от наставников;

  • обучение в комфортном темпе;

  • скидки на остальные курсы школы;

  • 10 дополнительных экспертных материалов за регистрацию.

Сертификат: да.

Интенсив для достаточно амбициозных новичков, которые планируют не просто учиться на бесплатном курсе дизайна интерьеров, а сразу зарабатывать. 

9. «Как начать карьеру в дизайне интерьера с нуля?» (школа Лига дизайна)

Онлайн-обучение дизайну интерьера

Онлайн-вебинар не позволит вам полностью обучиться на дизайнера интерьера с нуля дистанционно. Но зато даст полезные знания о профессии: основы, процесс развития, заработок. Вполне возможно, вдохновит вас на погружение в довольно интересный вид занятости.

Формат: онлайн-вебинар в выбранное вами время.

Программа:

  • инструкция по выходу на стабильный заработок;

  • принципы развития в дизайне;

  • план продвижения.

Почему стоит выбрать: 

  • минимум временных затрат;

  • бонус: гайд по способам дохода.

Сертификат: нет.

Быстрое знакомство с профессией однозначно понравится всем, кто не хочет сильно заморачиваться и при этом понять, как можно зарабатывать на дизайне. 

10. «Профессия дизайнер интерьера» (школа OnStudy)

Онлайн-школа дизайна интерьера

Программа онлайн-курса по дизайну интерьера охватывает все нужные этапы: знакомство со специальностью, изучение основ и поиск своего первого клиента. OnStudy не грузит тоннами теории, а фокусируется на практике и реальных задачах — что важно. 

Формат: видеоуроки с доступом с момента регистрации.

Программа:

  • погружение в профессию;

  • стили и визуализация проекта;

  • поиск клиентов, настройка «сарафанки»;

  • как превратиться в востребованного дизайнера.

Почему стоит выбрать: 

  • обучение от практикующего дизайнера;

  • обратная связь наставника;

  • платные и бесплатные источники клиентов;

  • бонус: гайд, позволяющий найти клиентов.

Сертификат: нет.

Отличный вариант для новичков, людей, которые только планируют или уже делают ремонт, а также тех, кто просто влюблен в дизайн. 

5 важных критериев, как выбрать бесплатный онлайн-курс по дизайну интерьера

  1. Убедитесь, что программа курса по дизайну интерьера содержит и теорию, и практику. 

  2. Отдавайте предпочтение курсам с обратной связью, чтобы была возможность задавать свои вопросы и получать советы опытных наставников.

  3. Выбирайте программы с дополнительными плюшками: чек-листы, гайды, бонусы.

  4. Изучите мнение предыдущих участников курса.

  5. Проверьте, выдается ли сертификат по окончании курса.

7 лайфхаков, как учиться онлайн и не «слиться»

  1. Установите график занятий и всегда придерживайтесь его, чтобы обучение дизайну интерьера проходило дисциплинированно.

  2. Создайте комфортное пространство, которое будет способствовать концентрации.

  3. Используйте дополнительные ресурсы в виде книг, статей и видео по теме.

  4. Применяйте полученные знания на практике: создавайте собственные проекты, пусть даже небольшие.

  5. Общайтесь с другими студентами и преподавателями бесплатного курса дизайна интерьера: комьюнити — это интересно и очень полезно.

  6. Не бойтесь задавать вопросы и просить помощи: чем лучше усвоите, тем круче будет результат.

  7. Регулярно повторяйте пройденный материал, чтобы закреплять знания и навыки.

Топ ошибок новичков на бесплатных онлайн-курсах по дизайну интерьера

  • Отсутствие практики: НЕ применять теорию на практике = иметь сложности с закреплением знаний.

  • Игнорирование обратной связи: НЕ учитывать замечания наставников = упускать возможность совершенствовать навыки.

  • Пропуск занятий: НЕрегулярность = потеря мотивации и прогресса.

  • Безразличие к деталям: НЕвнимательность = проседание в мелочах, которые делают проект завершенным.

  • Страх перед ошибками: НЕ ошибаться = не получать ценный опыт, из которого можно делать выводы.

Чек-лист: как выбрать лучший бесплатный онлайн-курс дизайна интерьера

  • проверить программу курса дизайна интерьера на соответствие вашим целям;

  • убедиться в наличии практических заданий;

  • изучить отзывы предыдущих участников;

  • проверить квалификацию преподавателей;

  • уточнить возможность получения сертификата;

  • оценить доступность дополнительных материалов;

  • проверить наличие поддержки и обратной связи.

Вывод

Бесплатные курсы дизайна интерьера — отличный способ попробовать себя в интересной профессии без риска. Начните сегодня, спокойно совмещая с учебой или семейными хлопотами, чтобы уже завтра применять знания на практике. 

Информации об авторе

Российский союз дизайнеров

Российский союз дизайнеров

Создаём будущее дизайна — вместе, профессионально, со смыслом.

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