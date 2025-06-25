Изучайте ТОП-10 онлайн-школ, чтобы начать путь в дизайне интерьера с нуля и забирайте полезные подсказки в конце, если вы:
новичок, который хочет попробовать себя в дизайне интерьера;
практикующий специалист, который намерен расширить навыки;
выбираете лучшее бесплатное обучение перед платным курсом.
1. «Легкий старт в дизайне интерьера» (школа Маши Черной)
Маша Черная более 12 лет ведет обучение дизайну интерьера онлайн. И, что важно, делает это легко и на понятном даже новичкам языке. В процессе бесплатного интенсива вы погрузитесь в основы дизайна, создадите свой дебютный проект под руководством кураторов и получите инструкцию по выходу на стабильный высокий заработок.
Формат: 3-дневный интенсив с прямыми эфирами и проверкой от кураторов.
Программа:
погружение в профессию;
тонкости функциональности пространства;
правильная расстановка мебели;
разработка трендового интерьера;
анализ рынка, поиск клиентов;
создание личного дизайн-проекта.
Почему стоит выбрать:
авторское обучение на базе крупнейшей дизайн-студии РФ ARTUM;
создание собственного проекта даже без навыков рисования;
поддержка опытных кураторов;
персональный сертификат на скидку в магазинах мебели и материалов;
в подарок дополнительные полезные материалы: инструкция по выходу на высокий чек, пошаговый план поиска клиентов, секретные фишки для создания продающего портфолио.
Сертификат: да.
Когда-то я сама начинала с нуля — без связей, бюджета и специального образования. Но именно сделанный первый шаг помог создать целую систему обучения. Сегодня я и моя команда с радостью помогаем осваивать востребованную профессию дизайнера интерьеров всем, кто хочет совмещать творчество с хорошим доходом.
Пожалуй, лучший вариант для всех, кто без вложений намерен научиться делать эффектные интерьеры не только для себя, но и для других людей (то есть для заработка).
2. «Дизайн интерьера» (школа Skillbox)
Популярный онлайн-курс по дизайну интерьера, где вы научитесь превращать идеи в готовые проекты: от сбора брифа до презентации клиенту. Акцент на реальных кейсах помогает сразу применять знания на практике.
Формат: 19 видеолекций с неограниченным доступом с момента регистрации.
Программа:
психология заказчика;
дизайн-концепции, стилевые решения;
знакомство с деталями профессии, лайфхаки дизайна;
личный бренд;
планировка пространства с нуля.
Почему стоит выбрать:
работа с настоящими проектами;
идеальное сочетание теории и практических заданий;
минимальное портфолио на выходе;
обучение в комфортном темпе.
Сертификат: нет.
Структурированный курс дизайна интерьера для ценителей четких алгоритмов, которые хотят получить базовые знания и систематизировать их перед переходом на платное обучение.
3. «Интерьер в Revit» (школа Графиум)
Программа онлайн-школы дизайна интерьера Графиум предлагает осваивать не только теорию, но и практические задания, которые проверяют опытные наставники. Для фанатов фотореалистичной графики — просто must-have.
Формат: видеоуроки в доступе с момента регистрации.
Программа:
проектирование в программном комплексе Revit;
BIM-моделирование;
собственный дизайн-проект;
создание детальных чертежей;
фишки для ускорения работы.
Почему стоит выбрать:
проект для личного портфолио;
обратная связь наставников;
чат помощи по уроками и установке программ;
бонус: шаблон дизайн-проекта в Revit;
обучение в удобное время.
Сертификат: да.
Универсальный курс дизайна интерьеров, поэтому подходит новичкам, студентам архитектурных вузов и даже практикующим дизайнерам. Дает хорошие знания в доступном формате.
4. «Как стать дизайнером интерьеров» (школа Geometrium)
Марафон Geometrium дает возможность учиться на дизайнера интерьера онлайн и раскрывает нюансы работы в премиум-сегменте: как создавать прогрессивный дизайн, как общаться с взыскательными клиентами, где искать эксклюзивные материалы и как управлять командой на крупных объектах.
Формат: онлайн-уроки с доступом с момента регистрации.
Программа:
знакомство с тонкостями профессии;
создание мудбордов и планировок;
принципы современного дизайна;
как стать высокооплачиваемым специалистом;
поиск клиентов: бюджетные способы, формирование потока.
Почему стоит выбрать:
обучение ведет основатель студии;
продающее портфолио;
тонкости взаимодействия с клиентами;
бонусы: дополнительные полезные уроки, шпаргалка начинающего дизайнера.
Сертификат: нет.
Если вы уже работаете в дизайне или считаете себя усидчивым новичком, готовым «грызть» теорию, чтобы потом занять высокобюджетный сегмент — этот бесплатный курс дизайна интерьера для вас.
5. «Старт в дизайне интерьера» (школа Нетология)
Этот онлайн-курс по дизайну интерьера— про системный подход к карьере. Вы постигнете основы дизайна, составите личный план развития, разберете тренды 2025 года и даже научитесь анализировать конкурентов.
Формат: видеолекции с неограниченным доступом с момента регистрации.
Программа:
разработка мудборда и концепции;
планировка пространства;
грамотное использование текстур и материалов;
3D-моделирование SketchUp.
Почему стоит выбрать:
проверка работ действующими дизайнерами;
дружное комьюнити учеников и экспертов;
закрепление теории на практике;
план развития в профессии.
Сертификат: нет.
Находка для перфекционистов, которые любят структурность. Но важно отметить, что программа школы в меньшей степени помогает понять «как делать» и в большей — «куда двигаться».
6. «Курс по стилям» (школа Industry Design School)
В процессе тест-драйва основного онлайн-курса дизайнера интерьера вы познакомитесь с базой специальности, изучите список рабочих программ и получите инструкцию, которая даже новичку поможет выйти на стабильный доход.
Формат: 7 онлайн-уроков в доступе с момента регистрации.
Программа:
отличия в стилях интерьера;
как правильно сочетать стили;
базовое знакомство с профессией.
Почему стоит выбрать:
практические задания на закрепление теории;
обратная связь в чате от куратора;
погружение в комьюнити учеников, которые уже вышли на профессиональный путь;
план развития в профессии;
возможность оценить метод обучения и уровень наставников.
Сертификат: нет.
Подойдет тем, кто хочет узнать основы дизайна интерьера и понять, насколько интересна профессия. А затем при желании продолжить обучение в школе, но на углубленном уровне.
7. «Бесплатный онлайн-курс по колористике в интерьерах» (школа Edpro)
Edpro в своем обучении дизайну интерьера онлайн делает ставку на практическую часть: вы не только изучите основы, но и создадите дебютный эскиз, научитесь работать с клиентскими запросами и даже постигнете юридические тонкости перепланировки.
Формат: видеоуроки с 3-дневным доступом с момента регистрации.
Программа:
акценты в интерьере;
психология цвета;
базовая теория: оттенки, насыщенность;
вдохновение через произведения искусства;
стили для новеньких в дизайне.
Почему стоит выбрать:
наставник — дизайнер с 20-летним опытом;
обучение в комфортном темпе и с любого устройства;
знания в колористике;
3 полезных дизайнеру гайда в подарок.
Сертификат: да.
Идеальная программа для тех, кто сомневается, подходит ли им профессия дизайнера. Понравится — сможете перейти к платному углубленному процессу обучения.
8. «Дизайнер интерьера с нуля» (школа Talentsy)
Хотите действовать быстро — вам точно на онлайн-курс дизайнера интерьера с нуля от Talentsy. Здесь вы впитаете нужную минимальную базу и научитесь эффективно продавать профессиональные услуги.
Формат: видеоуроки с неограниченным доступом с момента регистрации
Программа:
как превратиться в успешного дизайнера;
поиск клиентов, создание портфолио;
теория дизайн-проекта;
первые шаги в дизайне и совмещение с другой работой.
Почему стоит выбрать:
обратная связь от наставников;
обучение в комфортном темпе;
скидки на остальные курсы школы;
10 дополнительных экспертных материалов за регистрацию.
Сертификат: да.
Интенсив для достаточно амбициозных новичков, которые планируют не просто учиться на бесплатном курсе дизайна интерьеров, а сразу зарабатывать.
9. «Как начать карьеру в дизайне интерьера с нуля?» (школа Лига дизайна)
Онлайн-вебинар не позволит вам полностью обучиться на дизайнера интерьера с нуля дистанционно. Но зато даст полезные знания о профессии: основы, процесс развития, заработок. Вполне возможно, вдохновит вас на погружение в довольно интересный вид занятости.
Формат: онлайн-вебинар в выбранное вами время.
Программа:
инструкция по выходу на стабильный заработок;
принципы развития в дизайне;
план продвижения.
Почему стоит выбрать:
минимум временных затрат;
бонус: гайд по способам дохода.
Сертификат: нет.
Быстрое знакомство с профессией однозначно понравится всем, кто не хочет сильно заморачиваться и при этом понять, как можно зарабатывать на дизайне.
10. «Профессия дизайнер интерьера» (школа OnStudy)
Программа онлайн-курса по дизайну интерьера охватывает все нужные этапы: знакомство со специальностью, изучение основ и поиск своего первого клиента. OnStudy не грузит тоннами теории, а фокусируется на практике и реальных задачах — что важно.
Формат: видеоуроки с доступом с момента регистрации.
Программа:
погружение в профессию;
стили и визуализация проекта;
поиск клиентов, настройка «сарафанки»;
как превратиться в востребованного дизайнера.
Почему стоит выбрать:
обучение от практикующего дизайнера;
обратная связь наставника;
платные и бесплатные источники клиентов;
бонус: гайд, позволяющий найти клиентов.
Сертификат: нет.
Отличный вариант для новичков, людей, которые только планируют или уже делают ремонт, а также тех, кто просто влюблен в дизайн.
5 важных критериев, как выбрать бесплатный онлайн-курс по дизайну интерьера
Убедитесь, что программа курса по дизайну интерьера содержит и теорию, и практику.
Отдавайте предпочтение курсам с обратной связью, чтобы была возможность задавать свои вопросы и получать советы опытных наставников.
Выбирайте программы с дополнительными плюшками: чек-листы, гайды, бонусы.
Изучите мнение предыдущих участников курса.
Проверьте, выдается ли сертификат по окончании курса.
7 лайфхаков, как учиться онлайн и не «слиться»
Установите график занятий и всегда придерживайтесь его, чтобы обучение дизайну интерьера проходило дисциплинированно.
Создайте комфортное пространство, которое будет способствовать концентрации.
Используйте дополнительные ресурсы в виде книг, статей и видео по теме.
Применяйте полученные знания на практике: создавайте собственные проекты, пусть даже небольшие.
Общайтесь с другими студентами и преподавателями бесплатного курса дизайна интерьера: комьюнити — это интересно и очень полезно.
Не бойтесь задавать вопросы и просить помощи: чем лучше усвоите, тем круче будет результат.
Регулярно повторяйте пройденный материал, чтобы закреплять знания и навыки.
Топ ошибок новичков на бесплатных онлайн-курсах по дизайну интерьера
Отсутствие практики: НЕ применять теорию на практике = иметь сложности с закреплением знаний.
Игнорирование обратной связи: НЕ учитывать замечания наставников = упускать возможность совершенствовать навыки.
Пропуск занятий: НЕрегулярность = потеря мотивации и прогресса.
Безразличие к деталям: НЕвнимательность = проседание в мелочах, которые делают проект завершенным.
Страх перед ошибками: НЕ ошибаться = не получать ценный опыт, из которого можно делать выводы.
Чек-лист: как выбрать лучший бесплатный онлайн-курс дизайна интерьера
проверить программу курса дизайна интерьера на соответствие вашим целям;
убедиться в наличии практических заданий;
изучить отзывы предыдущих участников;
проверить квалификацию преподавателей;
уточнить возможность получения сертификата;
оценить доступность дополнительных материалов;
проверить наличие поддержки и обратной связи.
Вывод
Бесплатные курсы дизайна интерьера — отличный способ попробовать себя в интересной профессии без риска. Начните сегодня, спокойно совмещая с учебой или семейными хлопотами, чтобы уже завтра применять знания на практике.
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