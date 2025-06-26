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Рейтинг курсов по дизайну интерьера 2025: как выбрать обучение дизайну интерьера с нуля

Рейтинг курсов по дизайну интерьера 2025: как выбрать обучение дизайну интерьера с нуля

Мы собрали актуальный рейтинг лучших онлайн-курсов 2025 года, изучили критерии выбора онлайн-школы для начинающих и поделились лайфхаками, которые пригодятся вам на старте. Изучайте статью до конца и уверенно делайте свой выбор в дистанционном обучении дизайну интерьера. 

ТОП-10 лучших курсов по дизайну интерьера: рейтинг 2025

1. «Легкий старт в дизайне интерьера» (от Школы дизайна интерьера Маши Черной)

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Лучший бесплатный онлайн-курс по дизайну интерьера

Открывает рейтинг бесплатный онлайн-курс по дизайну интерьеров от Маши Черной с эфирами непосредственно от самой создательницы. Очень понятный тест-драйв профессии без каких-либо финансовых вложений и с хорошим набором полезной информации. Щелкнет «Это мое» — сможете продолжить обучение на основном курсе школы. 

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Маша Черная, основатель Школы дизайна интерьеров и арт. директор студии Artum

Каждый топовый дизайнер когда-то был новичком: испытывал страх, сомневался, ошибался. И та ступень, которую они занимают сегодня — следствие сделанных шагов и горящих глаз. Ведь талант на самом деле — дело второе и вполне развиваемое. Ваш старт может случиться уже сейчас. Решайтесь!

Рейтинг: 4.93.

🖇️Программа:

  • введение в профессию;

  • правила функционального и стильного пространства;

  • тонкости ремонта и формирования бюджета;

  • подбор и расстановка мебели;

  • разработка трендовых интерьеров;

  • изучение рынка, коммуникация с клиентами;

  • создание собственного дизайн-проекта без навыка рисования и сложных программ.

🖇️Особенности:

  • идеально подходит новичкам;

  • обучение ведет основатель школы Маша Черная;

  • есть проверка домашних заданий;

  • после эфиров полезные материалы в подарок: фишки продающего портфолио, пошаговый план выхода на высокий чек, стратегия поиска клиентов.

💰Стоимость: бесплатно + возможность продолжить путь в дизайне на основном курсе.

🧑‍🎓Диплом: да, документ об окончании обучения выдается по завершении основного курса.

2. «Старт в дизайне интерьера» (от школы Нетология)

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Курс по дизайну интерьера онлайн бесплатно

Еще один курс-бесплатник для погружения в профессию дизайнера интерьера без денежных вложений на старте. Опытные наставники в доступной форме передают основы дизайна и рассказывают о 3D-моделировании. 

Рейтинг: 4.81.

🖇️Программа:

  • тонкости планировки пространства;

  • разработка концепции проекта;

  • первые шаги в 3D-моделировании;

  • изучение материалов и текстур.

🖇️Особенности:

  • обучение ведут практикующие дизайнеры;

  • неограниченный доступ к учебным лекциям;

  • свое студенческое комьюнити;

  • закрепление теории на практике;

  • инструкция развития в дизайне интерьеров.

💰Стоимость: бесплатно + возможность продолжить путь на платных курсах школы.

🧑‍🎓Диплом: да, документ об окончании обучения выдается по завершении платного курса.

3. «Профессия дизайнер интерьеров» (от школы SkillBox)

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Курсы по дизайну интерьеров с дипломом

Онлайн-курс для дизайнера интерьера интересен будет творческим личностям, которые любят воплощать идеи в реальность, и специалистам смежных профессий. Программа включает все необходимые основы и реальную практику. 

Рейтинг: 4.91.

🖇️Программа:

  • свойства профессии;

  • колористика, композиция, стили интерьера;

  • характеристики зданий и квартир;

  • эргономика, обмеры;

  • коллажи, чертежи, нормы в дизайне.

🖇️Особенности:

  • минимум 5 работ в личное портфолио;

  • возможность заниматься собственным проектом;

  • 10 программ-проектировщиков на выбор;

  • помощь с трудоустройством;

  • скидка при полной оплате курса.

💰Стоимость: от 6609 ₽ * 31 месяц при рассрочке.

🧑‍🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса.

4. «Профессия дизайнер интерьеров» (от школы Bang Bang Education)

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Обучение дизайнер интерьера с нуля

Курс дизайна интерьеров с хорошо продуманной программой, которая позволяет в среднем через полгода выполнять первые заказы. Здесь вы получите всю необходимую базу, навыки работы в профильных программах и научитесь создавать продающее портфолио. 

Рейтинг: 4.65.

🖇️Программа:

  • стили, тонкости и тренды дизайна интерьера;

  • разработка коллажей, презентаций, мутбордов;

  • эргономика, зонирование, декор, колористика;

  • программы-проектировщики: Archicad, Adobe Photoshop, 3ds Max;

  • инженерно-технические правила;

  • особенности современных материалов;

  • тайм-менеджмент: ведение нескольких проектов сразу.

🖇️Особенности:

  • удобный формат обучения• наставники — практикующие дизайнеры;

  • 4 собственных проекта в портфолио;

  • помощь с трудоустройством;

  • в подарок 3 курса.

💰Стоимость: от 8067 ₽ * 18 месяцев при рассрочке.

🧑‍🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса.

5. «Дизайнер интерьера» (от школы Бруноям)

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Курсы по дизайну интерьеров с сертификатом

Программа курса дизайнера интерьера с нуля базируется на хорошем практическом подходе. Студенты на достойном уровне изучают визуализацию, создание чертежей, тонкости авторского надзора, работу с освещением.

Рейтинг: 4.62.

🖇️Программа:

  • базовые принципы дизайна интерьера;

  • визуализация, чертежи, проектирование;

  • особенности работы со светом;

  • расстановка мебели;

  • отделочные материалы и декор;

  • составление сметы, оформление дизайн-проекта.

🖇️Особенности:

  • сопровождение личного куратора;

  • неограниченная обратная связь;

  • помощь с трудоустройством;

  • интенсивный режим обучения;

  • группы по 10-12 учеников.

💰Стоимость: от 7908 ₽ * 12 месяцев при рассрочке.

🧑‍🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса.

6. «Профессия дизайнер интерьеров» (от школы CONTENTED)

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Лучшая школа дизайна интерьера в России

Система школы интерьерного дизайна преимущественно состоит из практики, а значит, полученные знания по дизайну интерьеров тут же закрепляются. Здесь учат создавать стильные интерьеры, которые соответствуют трендам 2025 года и запросам самых взыскательных клиентов. 

Рейтинг: 4.8.

🖇️Программа:

  • введение в профессию;

  • дизайн-проекты жилых пространств;

  • карьерное продвижение;

  • разработка собственного проекта;

  • оформление портфолио.

🖇️Особенности:

  • определение индивидуальной стратегии;

  • поддержка практикующих дизайнеров-наставников;

  • помощь с трудоустройством;

  • детальная проработка резюме.

💰Стоимость: от 4455 ₽ * 36 месяцев при рассрочке.

🧑‍🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса.

7. «Дизайнер интерьеров» (от школы Логомашина)

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Курс по дизайну интерьера топ

Хотите сразу применять полученные знания? Добро пожаловать на онлайн-курс по дизайну интерьера от Логомашины. Программа будет полезна новичкам, которые только начинают узнавать особенности профессии, а также искателям идей для преображения собственной квартиры. 

Рейтинг: 4.74.

🖇️Программа:

  • разработка коллажей, концепции проекта;

  • колористика, психология цвета;

  • стили интерьеров;

  • принципы эргономики;

  • отделочные материалы;

  • проекты для квартир-студий;

  • звукоизоляция, перепланировка.

🖇️Особенности:

  • 5 проектов в личную копилку;

  • неограниченное количество проверок заданий;

  • бессрочный доступ к закрытым эфирам;

  • 20-процентная скидка на остальные курсы школы.

💰Стоимость: от 4800 ₽ * 12 месяцев при рассрочке.

🧑‍🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса.

8. «Дизайн интерьера. Базовый курс» (от школы PentaSchool)

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Курсы для дизайнера интерьера

Погружайтесь в обучение дизайну интерьера с нуля без творческой базы и сложных профильных инструментов. То есть с нуля. Команда опытных специалистов поможет освоить важную теорию и создать собственный дизайн-проект.

Рейтинг: 4.76.

🖇️Программа:

  • знакомство с особенностями профессии;

  • эргономика, планировка, колористика;

  • стили интерьеров;

  • разработка концепций интерьера;

  • чертежи, визуализация• строительные материалы.

🖇️Особенности:

  • неограниченный доступ к обучающим материалам;

  • поддержка практикующих наставников;

  • создание собственного дизайн-проекта;

  • возможность уже на курсе брать первые заказы.

💰Стоимость: от 5970 ₽ * 10 месяцев при рассрочке

🧑‍🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса

9. «Профессия дизайнер интерьера» (от МШП)

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Обучение дизайну интерьера с нуля

Программа школы обучения дизайну интерьера разработана с учетом всех базовых особенностей специализации. Здесь учат работать со стилями, декором, чертежами и важными профессиональными проектировщиками.

⭐Рейтинг: 4.58.

🖇️Программа:

  • планировка, цветовые сочетания;

  • композиция, световые решения;

  • отделочные материалы, декор;

  • визуализация, создание коллажей;

  • детали монтажа и демонтажа;

  • расстановка мебели.

🖇️Особенности:

  • живая онлайн-коммуникация с наставниками;

  • доступ к программе 3 месяца;

  • индивидуальный график обучения;

  • интерактивные задания.

💰Стоимость: от 3700 ₽ в месяц при рассрочке.

🧑‍🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса.

10. «Дизайнер жилых интерьеров» (от школы GeekBrains)

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Курсы по дизайну интерьера для начинающих

Онлайн-курс по дизайну интерьеров учит не просто создавать стильные и функциональные интерьеры, а самовыражаться, воплощать смелые идеи. Программа сформирована так, чтобы каждый студент мог закреплять полученную информацию на практике.

Рейтинг: 4.85.

🖇️Программа:

  • основы профессии; 

  • этапы создания дизайн-проекта;

  • колористика, моделирование, визуализация;

  • строительные правила и нормы;

  • коммуникация с клиентом;

  • освещение, текстуры, декор;

  • стратегия продвижения, составление договора.

🖇️Особенности:

  • живые онлайн-уроки в камерных группах;

  • 4 реальных проекта в личное портфолио;

  • помощь с трудоустройством;

  • бонусы в виде дополнительных курсов.

💰Стоимость: от 5010 ₽ * 36 месяцев при рассрочке.

🧑‍🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса.

5 критериев: как понять, какой курс по дизайну интерьера подойдет именно вам

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✅ Программа

  • Содержание. Хороший курс по дизайну интерьера для начинающих не просто рассказывает, как сочетать цвета и расставлять мебель, а сразу дает практические задания, включает разбор ошибок от наставников и знакомит с дизайнерскими проектировщиками (например, с Homestyler).

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Работа в Homestyler при обучении дизайну интерьера с нуля

  • Актуальность. Программа обязана охватывать современные запросы: проектирование маленьких квартир, использование эко-материалов, систему «умный дом» и т.д. 

  • Структура. Начинаться обучение должно с простых основ, а не со сложных тем а-ля «как сделать авторский стиль». Правильная последовательность: принципы эргономики — работа с клиентом — визуализация — смета и реализация. 

  • Опыт. Важно иметь возможность в процессе создать собственный проект, который отправится в личное в портфолио.

👉Совет новичку: если в программе нет четкого плана — это красный флаг. 

✅ Формат

  • Длительность. Короткий курс (1–3 месяца) подойдет, если хотите попробовать, не бросая работу. Долгий (6+ месяцев) — если планируете глубже погрузиться в профессию или сменить текущую занятость.

  • Обратная связь. Самое ценное в обучении — разбор ваших работ экспертом. Проверьте: преподаватель комментирует домашку, рассказывает, как улучшить проект?

👉 Совет новичкам: помните, если курс дизайна интерьеров только в формате «смотри видео и сдавай тесты», навыков не будет.

✅ Преподаватели

  • Кто учит. Идеально, если это непосредственно создатель курса (как, например, на курсе Маши Черной) или практикующие дизайнеры. Загуглите: какой опыт у наставников, участвовали ли в реальных ремонтах?

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Хорошо, если обучиться дизайну интерьера можно у создателя

  • Как учит. Лучшие курсы дизайна интерьера дают разборы реальных кейсов. Например: «Вот проект, где клиент хотел скандинавский стиль, но получилось холодно — как это исправили?». 

  • Доступность. Возможность задавать вопросы лично, например, через чат с куратором или вебинары с ответами — отличный вариант. 

👉 Совет новичку: посмотрите открытый урок или социальные сети преподавателя — нравится ли его манера объяснять?

✅ Перспективы

  • Сертификат или диплом. Не все работодатели требуют «корочку», но она увеличивает доверие. Уточните: упоминается ли в дипломе количество часов, есть ли у школы репутация. 

  • Помощь с трудоустройством. Хороший курс дает доступ к стажировкам, шаблоны документов, чат с вакансиями от партнеров.

👉 Совет новичку: спросите у школы, куда устроились их выпускники — это показатель реальной пользы.

✅ Стоимость

  • Цена ≠ качество. Дорогой курс не всегда оказывается лучшим вариантом. Обратите внимание, сколько часов практики, есть ли доступ к материалам после обучения?

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Практический урок курса дизайна интерьеров

  • Рассрочка/возврат. Удобно, когда можно платить частями или вернуть деньги, если программа не подошла.

💡 Бонус-совет: обязательно запишитесь на бесплатный курс или урок, чтобы заранее проверить, подходит ли вам курс и нравится ли подача информации. 

Истории успеха: как выпускники онлайн-курсов по дизайну интерьера становятся дизайнерами за 4 месяца

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Выпускники баннер.jpg

Обучение

  • отдают предпочтение курсу для дизайнера интерьера, где сразу рисуют и проектируют, а не только слушают лекции;

  • выбирают программу, в которую включены разборы реальных кейсов и доступ к софту: Homestyler, SketchUp, Photoshop.

Портфолио

  • на старте делают бесплатные дизайн-проекты для друзей или выдуманных клиентов;

  • участвуют в конкурсах: некоторые курсы проводят челленджи с разбором работ.

Клиенты

  • развивают странички в социальных сетях;

  • активничают на биржах фриланса;

  • используют сарафанное радио.

Постоянный рост

  • изучают новые инструменты;

  • сотрудничают с ремонтными бригадами;

  • повышают ценник после 5–10 успешных проектов.

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Реальные отзывы выпускниц курса «Легкий старт в дизайне интерьера» школы Маши Черной
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Реальные отзывы выпускниц курса «Легкий старт в дизайне интерьера» школы Маши Черной
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Реальные отзывы выпускниц курса «Легкий старт в дизайне интерьера» школы Маши Черной
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Реальные отзывы выпускниц курса «Легкий старт в дизайне интерьера» школы Маши Черной

💡Совет: не ждите «идеального момента». Первые проекты могут быть неидеальными, но именно они приведут к опыту и доходу.

Частые ошибки новичков на курсах дизайна интерьера, как их избежать

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1 ошибка — выбирать курс дизайна интерьера «для галочки», а не для практики. Как избежать: проверять программу. Должно быть минимум 50% практической части — создание планировок, разбор реальных квартир, задания с обратной связью.

2 ошибка — пропускать обратную связь. Как избежать: всегда отправлять домашку, задавать уточняющие вопросы, сохранять разборы в отдельный файл.

3 ошибка — не собирать портфолио во время учебы. Как избежать: каждую работу — в портфолио. Туда же описание решенных задач, варианты «до/после».

4 ошибка — бояться софта и рисовать только от руки. Как избежать: начинать с простых инструментов (Homestyler), уделять 1–2 часа в неделю освоению проектировщиков.

5 ошибка — учить «все подряд» без специализации. Как избежать: выбрать нишу на старте. Например: дизайн маленьких квартир, детские комнаты. Сначала углубиться в одно — потом расширяться.

6 ошибка — не выстраивать сеть контактов. Как избежать: подключаться к чатам учеников, предлагать коллегам обмен услугами, общаться с подрядчиками.

7 ошибка — ждать «идеального момента». Как избежать: брать первые заказы уже во время обучения дизайну интерьера с нуля на бесплатной основе или за символическую плату. Создать аккаунт в соцсетях и показывать процесс обучения.

Пошаговый план: как обучиться дизайну интерьера с нуля до первых заказов

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1️⃣ Познакомьтесь с профессией:

  • читайте книги, смотрите доступные в сети видео;

  • выберите хороший бесплатный мини-курс, который позволит сделать первые шаги без вложений и при этом «прощупать» профессию дизайнера интерьеров. 

2️⃣ Изучайте основы дизайна:

  • композиция, цвет, свет, эргономика;

  • стили интерьеров;

  • материалы и текстуры.

3️⃣ Осваивайте инструменты:

  • изучайте базовые проектировщики;

  • постигайте 3Ds Max;

  • учитесь работать в Photoshop.

4️⃣ Практикуйтесь на реальных кейсах:

  • проектируйте интерьеры для воображаемых клиентов;

  • участвуйте в конкурсах;

  • анализируйте работы топовых дизайнеров.

5️⃣ Получайте первые заказы:

  • создайте мини-портфолио (3–5 работ, даже учебных);

  • предлагайте услуги через соцсети, знакомых, биржи;

  • сделайте 1–2 бесплатных проектов для отзывов.

Не бойтесь начинать, пробовать разные форматы и сразу применять знания на практике. Дизайн интерьера — профессия, где важны не только навыки, но и ваша вовлеченность. Выбирайте курс, который вдохновляет, и делайте первые шаги к успешной карьере уже сегодня! 

Информации об авторе

Российский союз дизайнеров

Российский союз дизайнеров

Создаём будущее дизайна — вместе, профессионально, со смыслом.

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