Рейтинг курсов по дизайну интерьера 2025: как выбрать обучение дизайну интерьера с нуля

ТОП-10 лучших курсов по дизайну интерьера: рейтинг 2025
1. «Легкий старт в дизайне интерьера» (от Школы дизайна интерьера Маши Черной)
Открывает рейтинг бесплатный онлайн-курс по дизайну интерьеров от Маши Черной с эфирами непосредственно от самой создательницы. Очень понятный тест-драйв профессии без каких-либо финансовых вложений и с хорошим набором полезной информации. Щелкнет «Это мое» — сможете продолжить обучение на основном курсе школы.
Каждый топовый дизайнер когда-то был новичком: испытывал страх, сомневался, ошибался. И та ступень, которую они занимают сегодня — следствие сделанных шагов и горящих глаз. Ведь талант на самом деле — дело второе и вполне развиваемое. Ваш старт может случиться уже сейчас. Решайтесь!
⭐Рейтинг: 4.93.
🖇️Программа:
введение в профессию;
правила функционального и стильного пространства;
тонкости ремонта и формирования бюджета;
подбор и расстановка мебели;
разработка трендовых интерьеров;
изучение рынка, коммуникация с клиентами;
создание собственного дизайн-проекта без навыка рисования и сложных программ.
🖇️Особенности:
идеально подходит новичкам;
обучение ведет основатель школы Маша Черная;
есть проверка домашних заданий;
после эфиров полезные материалы в подарок: фишки продающего портфолио, пошаговый план выхода на высокий чек, стратегия поиска клиентов.
💰Стоимость: бесплатно + возможность продолжить путь в дизайне на основном курсе.
🧑🎓Диплом: да, документ об окончании обучения выдается по завершении основного курса.
2. «Старт в дизайне интерьера» (от школы Нетология)
Еще один курс-бесплатник для погружения в профессию дизайнера интерьера без денежных вложений на старте. Опытные наставники в доступной форме передают основы дизайна и рассказывают о 3D-моделировании.
⭐Рейтинг: 4.81.
🖇️Программа:
тонкости планировки пространства;
разработка концепции проекта;
первые шаги в 3D-моделировании;
изучение материалов и текстур.
🖇️Особенности:
обучение ведут практикующие дизайнеры;
неограниченный доступ к учебным лекциям;
свое студенческое комьюнити;
закрепление теории на практике;
инструкция развития в дизайне интерьеров.
💰Стоимость: бесплатно + возможность продолжить путь на платных курсах школы.
🧑🎓Диплом: да, документ об окончании обучения выдается по завершении платного курса.
3. «Профессия дизайнер интерьеров» (от школы SkillBox)
Онлайн-курс для дизайнера интерьера интересен будет творческим личностям, которые любят воплощать идеи в реальность, и специалистам смежных профессий. Программа включает все необходимые основы и реальную практику.
⭐Рейтинг: 4.91.
🖇️Программа:
свойства профессии;
колористика, композиция, стили интерьера;
характеристики зданий и квартир;
эргономика, обмеры;
коллажи, чертежи, нормы в дизайне.
🖇️Особенности:
минимум 5 работ в личное портфолио;
возможность заниматься собственным проектом;
10 программ-проектировщиков на выбор;
помощь с трудоустройством;
скидка при полной оплате курса.
💰Стоимость: от 6609 ₽ * 31 месяц при рассрочке.
🧑🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса.
4. «Профессия дизайнер интерьеров» (от школы Bang Bang Education)
Курс дизайна интерьеров с хорошо продуманной программой, которая позволяет в среднем через полгода выполнять первые заказы. Здесь вы получите всю необходимую базу, навыки работы в профильных программах и научитесь создавать продающее портфолио.
⭐Рейтинг: 4.65.
🖇️Программа:
стили, тонкости и тренды дизайна интерьера;
разработка коллажей, презентаций, мутбордов;
эргономика, зонирование, декор, колористика;
программы-проектировщики: Archicad, Adobe Photoshop, 3ds Max;
инженерно-технические правила;
особенности современных материалов;
тайм-менеджмент: ведение нескольких проектов сразу.
🖇️Особенности:
удобный формат обучения• наставники — практикующие дизайнеры;
4 собственных проекта в портфолио;
помощь с трудоустройством;
в подарок 3 курса.
💰Стоимость: от 8067 ₽ * 18 месяцев при рассрочке.
🧑🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса.
5. «Дизайнер интерьера» (от школы Бруноям)
Программа курса дизайнера интерьера с нуля базируется на хорошем практическом подходе. Студенты на достойном уровне изучают визуализацию, создание чертежей, тонкости авторского надзора, работу с освещением.
⭐Рейтинг: 4.62.
🖇️Программа:
базовые принципы дизайна интерьера;
визуализация, чертежи, проектирование;
особенности работы со светом;
расстановка мебели;
отделочные материалы и декор;
составление сметы, оформление дизайн-проекта.
🖇️Особенности:
сопровождение личного куратора;
неограниченная обратная связь;
помощь с трудоустройством;
интенсивный режим обучения;
группы по 10-12 учеников.
💰Стоимость: от 7908 ₽ * 12 месяцев при рассрочке.
🧑🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса.
6. «Профессия дизайнер интерьеров» (от школы CONTENTED)
Система школы интерьерного дизайна преимущественно состоит из практики, а значит, полученные знания по дизайну интерьеров тут же закрепляются. Здесь учат создавать стильные интерьеры, которые соответствуют трендам 2025 года и запросам самых взыскательных клиентов.
⭐Рейтинг: 4.8.
🖇️Программа:
введение в профессию;
дизайн-проекты жилых пространств;
карьерное продвижение;
разработка собственного проекта;
оформление портфолио.
🖇️Особенности:
определение индивидуальной стратегии;
поддержка практикующих дизайнеров-наставников;
помощь с трудоустройством;
детальная проработка резюме.
💰Стоимость: от 4455 ₽ * 36 месяцев при рассрочке.
🧑🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса.
7. «Дизайнер интерьеров» (от школы Логомашина)
Хотите сразу применять полученные знания? Добро пожаловать на онлайн-курс по дизайну интерьера от Логомашины. Программа будет полезна новичкам, которые только начинают узнавать особенности профессии, а также искателям идей для преображения собственной квартиры.
⭐Рейтинг: 4.74.
🖇️Программа:
разработка коллажей, концепции проекта;
колористика, психология цвета;
стили интерьеров;
принципы эргономики;
отделочные материалы;
проекты для квартир-студий;
звукоизоляция, перепланировка.
🖇️Особенности:
5 проектов в личную копилку;
неограниченное количество проверок заданий;
бессрочный доступ к закрытым эфирам;
20-процентная скидка на остальные курсы школы.
💰Стоимость: от 4800 ₽ * 12 месяцев при рассрочке.
🧑🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса.
8. «Дизайн интерьера. Базовый курс» (от школы PentaSchool)
Погружайтесь в обучение дизайну интерьера с нуля без творческой базы и сложных профильных инструментов. То есть с нуля. Команда опытных специалистов поможет освоить важную теорию и создать собственный дизайн-проект.
⭐Рейтинг: 4.76.
🖇️Программа:
знакомство с особенностями профессии;
эргономика, планировка, колористика;
стили интерьеров;
разработка концепций интерьера;
чертежи, визуализация• строительные материалы.
🖇️Особенности:
неограниченный доступ к обучающим материалам;
поддержка практикующих наставников;
создание собственного дизайн-проекта;
возможность уже на курсе брать первые заказы.
💰Стоимость: от 5970 ₽ * 10 месяцев при рассрочке
🧑🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса
9. «Профессия дизайнер интерьера» (от МШП)
Программа школы обучения дизайну интерьера разработана с учетом всех базовых особенностей специализации. Здесь учат работать со стилями, декором, чертежами и важными профессиональными проектировщиками.
⭐Рейтинг: 4.58.
🖇️Программа:
планировка, цветовые сочетания;
композиция, световые решения;
отделочные материалы, декор;
визуализация, создание коллажей;
детали монтажа и демонтажа;
расстановка мебели.
🖇️Особенности:
живая онлайн-коммуникация с наставниками;
доступ к программе 3 месяца;
индивидуальный график обучения;
интерактивные задания.
💰Стоимость: от 3700 ₽ в месяц при рассрочке.
🧑🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса.
10. «Дизайнер жилых интерьеров» (от школы GeekBrains)
Онлайн-курс по дизайну интерьеров учит не просто создавать стильные и функциональные интерьеры, а самовыражаться, воплощать смелые идеи. Программа сформирована так, чтобы каждый студент мог закреплять полученную информацию на практике.
⭐Рейтинг: 4.85.
🖇️Программа:
основы профессии;
этапы создания дизайн-проекта;
колористика, моделирование, визуализация;
строительные правила и нормы;
коммуникация с клиентом;
освещение, текстуры, декор;
стратегия продвижения, составление договора.
🖇️Особенности:
живые онлайн-уроки в камерных группах;
4 реальных проекта в личное портфолио;
помощь с трудоустройством;
бонусы в виде дополнительных курсов.
💰Стоимость: от 5010 ₽ * 36 месяцев при рассрочке.
🧑🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса.
5 критериев: как понять, какой курс по дизайну интерьера подойдет именно вам
✅ Программа
Содержание. Хороший курс по дизайну интерьера для начинающих не просто рассказывает, как сочетать цвета и расставлять мебель, а сразу дает практические задания, включает разбор ошибок от наставников и знакомит с дизайнерскими проектировщиками (например, с Homestyler).
Актуальность. Программа обязана охватывать современные запросы: проектирование маленьких квартир, использование эко-материалов, систему «умный дом» и т.д.
Структура. Начинаться обучение должно с простых основ, а не со сложных тем а-ля «как сделать авторский стиль». Правильная последовательность: принципы эргономики — работа с клиентом — визуализация — смета и реализация.
Опыт. Важно иметь возможность в процессе создать собственный проект, который отправится в личное в портфолио.
👉Совет новичку: если в программе нет четкого плана — это красный флаг.
✅ Формат
Длительность. Короткий курс (1–3 месяца) подойдет, если хотите попробовать, не бросая работу. Долгий (6+ месяцев) — если планируете глубже погрузиться в профессию или сменить текущую занятость.
Обратная связь. Самое ценное в обучении — разбор ваших работ экспертом. Проверьте: преподаватель комментирует домашку, рассказывает, как улучшить проект?
👉 Совет новичкам: помните, если курс дизайна интерьеров только в формате «смотри видео и сдавай тесты», навыков не будет.
✅ Преподаватели
Кто учит. Идеально, если это непосредственно создатель курса (как, например, на курсе Маши Черной) или практикующие дизайнеры. Загуглите: какой опыт у наставников, участвовали ли в реальных ремонтах?
Как учит. Лучшие курсы дизайна интерьера дают разборы реальных кейсов. Например: «Вот проект, где клиент хотел скандинавский стиль, но получилось холодно — как это исправили?».
Доступность. Возможность задавать вопросы лично, например, через чат с куратором или вебинары с ответами — отличный вариант.
👉 Совет новичку: посмотрите открытый урок или социальные сети преподавателя — нравится ли его манера объяснять?
✅ Перспективы
Сертификат или диплом. Не все работодатели требуют «корочку», но она увеличивает доверие. Уточните: упоминается ли в дипломе количество часов, есть ли у школы репутация.
Помощь с трудоустройством. Хороший курс дает доступ к стажировкам, шаблоны документов, чат с вакансиями от партнеров.
👉 Совет новичку: спросите у школы, куда устроились их выпускники — это показатель реальной пользы.
✅ Стоимость
Цена ≠ качество. Дорогой курс не всегда оказывается лучшим вариантом. Обратите внимание, сколько часов практики, есть ли доступ к материалам после обучения?
Рассрочка/возврат. Удобно, когда можно платить частями или вернуть деньги, если программа не подошла.
💡 Бонус-совет: обязательно запишитесь на бесплатный курс или урок, чтобы заранее проверить, подходит ли вам курс и нравится ли подача информации.
Истории успеха: как выпускники онлайн-курсов по дизайну интерьера становятся дизайнерами за 4 месяца
Обучение
отдают предпочтение курсу для дизайнера интерьера, где сразу рисуют и проектируют, а не только слушают лекции;
выбирают программу, в которую включены разборы реальных кейсов и доступ к софту: Homestyler, SketchUp, Photoshop.
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Портфолио
на старте делают бесплатные дизайн-проекты для друзей или выдуманных клиентов;
участвуют в конкурсах: некоторые курсы проводят челленджи с разбором работ.
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Клиенты
развивают странички в социальных сетях;
активничают на биржах фриланса;
используют сарафанное радио.
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Постоянный рост
изучают новые инструменты;
сотрудничают с ремонтными бригадами;
повышают ценник после 5–10 успешных проектов.
💡Совет: не ждите «идеального момента». Первые проекты могут быть неидеальными, но именно они приведут к опыту и доходу.
Частые ошибки новичков на курсах дизайна интерьера, как их избежать
❌ 1 ошибка — выбирать курс дизайна интерьера «для галочки», а не для практики. Как избежать: проверять программу. Должно быть минимум 50% практической части — создание планировок, разбор реальных квартир, задания с обратной связью.
❌ 2 ошибка — пропускать обратную связь. Как избежать: всегда отправлять домашку, задавать уточняющие вопросы, сохранять разборы в отдельный файл.
❌ 3 ошибка — не собирать портфолио во время учебы. Как избежать: каждую работу — в портфолио. Туда же описание решенных задач, варианты «до/после».
❌ 4 ошибка — бояться софта и рисовать только от руки. Как избежать: начинать с простых инструментов (Homestyler), уделять 1–2 часа в неделю освоению проектировщиков.
❌ 5 ошибка — учить «все подряд» без специализации. Как избежать: выбрать нишу на старте. Например: дизайн маленьких квартир, детские комнаты. Сначала углубиться в одно — потом расширяться.
❌ 6 ошибка — не выстраивать сеть контактов. Как избежать: подключаться к чатам учеников, предлагать коллегам обмен услугами, общаться с подрядчиками.
❌ 7 ошибка — ждать «идеального момента». Как избежать: брать первые заказы уже во время обучения дизайну интерьера с нуля на бесплатной основе или за символическую плату. Создать аккаунт в соцсетях и показывать процесс обучения.
Пошаговый план: как обучиться дизайну интерьера с нуля до первых заказов
1️⃣ Познакомьтесь с профессией:
читайте книги, смотрите доступные в сети видео;
выберите хороший бесплатный мини-курс, который позволит сделать первые шаги без вложений и при этом «прощупать» профессию дизайнера интерьеров.
2️⃣ Изучайте основы дизайна:
композиция, цвет, свет, эргономика;
стили интерьеров;
материалы и текстуры.
3️⃣ Осваивайте инструменты:
изучайте базовые проектировщики;
постигайте 3Ds Max;
учитесь работать в Photoshop.
4️⃣ Практикуйтесь на реальных кейсах:
проектируйте интерьеры для воображаемых клиентов;
участвуйте в конкурсах;
анализируйте работы топовых дизайнеров.
5️⃣ Получайте первые заказы:
создайте мини-портфолио (3–5 работ, даже учебных);
предлагайте услуги через соцсети, знакомых, биржи;
сделайте 1–2 бесплатных проектов для отзывов.
Не бойтесь начинать, пробовать разные форматы и сразу применять знания на практике. Дизайн интерьера — профессия, где важны не только навыки, но и ваша вовлеченность. Выбирайте курс, который вдохновляет, и делайте первые шаги к успешной карьере уже сегодня!
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