Рейтинг курсов по дизайну интерьера 2025: как выбрать обучение дизайну интерьера с нуля

ТОП-10 лучших курсов по дизайну интерьера: рейтинг 2025

1. «Легкий старт в дизайне интерьера» (от Школы дизайна интерьера Маши Черной)

Лучший бесплатный онлайн-курс по дизайну интерьера

Открывает рейтинг бесплатный онлайн-курс по дизайну интерьеров от Маши Черной с эфирами непосредственно от самой создательницы. Очень понятный тест-драйв профессии без каких-либо финансовых вложений и с хорошим набором полезной информации. Щелкнет «Это мое» — сможете продолжить обучение на основном курсе школы.

Маша Черная, основатель Школы дизайна интерьеров и арт. директор студии Artum

Каждый топовый дизайнер когда-то был новичком: испытывал страх, сомневался, ошибался. И та ступень, которую они занимают сегодня — следствие сделанных шагов и горящих глаз. Ведь талант на самом деле — дело второе и вполне развиваемое. Ваш старт может случиться уже сейчас. Решайтесь!

⭐Рейтинг: 4.93.

🖇️Программа:

введение в профессию;

правила функционального и стильного пространства;

тонкости ремонта и формирования бюджета;

подбор и расстановка мебели;

разработка трендовых интерьеров;

изучение рынка, коммуникация с клиентами;

создание собственного дизайн-проекта без навыка рисования и сложных программ.

🖇️Особенности:

идеально подходит новичкам;

обучение ведет основатель школы Маша Черная;

есть проверка домашних заданий;

после эфиров полезные материалы в подарок: фишки продающего портфолио, пошаговый план выхода на высокий чек, стратегия поиска клиентов.

💰Стоимость: бесплатно + возможность продолжить путь в дизайне на основном курсе.

🧑‍🎓Диплом: да, документ об окончании обучения выдается по завершении основного курса.

2. «Старт в дизайне интерьера» (от школы Нетология)

Курс по дизайну интерьера онлайн бесплатно

Еще один курс-бесплатник для погружения в профессию дизайнера интерьера без денежных вложений на старте. Опытные наставники в доступной форме передают основы дизайна и рассказывают о 3D-моделировании.

⭐Рейтинг: 4.81.

🖇️Программа:

тонкости планировки пространства;

разработка концепции проекта;

первые шаги в 3D-моделировании;

изучение материалов и текстур.

🖇️Особенности:

обучение ведут практикующие дизайнеры;

неограниченный доступ к учебным лекциям;

свое студенческое комьюнити;

закрепление теории на практике;

инструкция развития в дизайне интерьеров.

💰Стоимость: бесплатно + возможность продолжить путь на платных курсах школы.

🧑‍🎓Диплом: да, документ об окончании обучения выдается по завершении платного курса.

3. «Профессия дизайнер интерьеров» (от школы SkillBox)

Курсы по дизайну интерьеров с дипломом

Онлайн-курс для дизайнера интерьера интересен будет творческим личностям, которые любят воплощать идеи в реальность, и специалистам смежных профессий. Программа включает все необходимые основы и реальную практику.

⭐Рейтинг: 4.91.

🖇️Программа:

свойства профессии;

колористика, композиция, стили интерьера;

характеристики зданий и квартир;

эргономика, обмеры;

коллажи, чертежи, нормы в дизайне.

🖇️Особенности:

минимум 5 работ в личное портфолио;

возможность заниматься собственным проектом;

10 программ-проектировщиков на выбор;

помощь с трудоустройством;

скидка при полной оплате курса.

💰Стоимость: от 6609 ₽ * 31 месяц при рассрочке.

🧑‍🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса.

4. «Профессия дизайнер интерьеров» (от школы Bang Bang Education)

Обучение дизайнер интерьера с нуля

Курс дизайна интерьеров с хорошо продуманной программой, которая позволяет в среднем через полгода выполнять первые заказы. Здесь вы получите всю необходимую базу, навыки работы в профильных программах и научитесь создавать продающее портфолио.

⭐Рейтинг: 4.65.

🖇️Программа:

стили, тонкости и тренды дизайна интерьера;

разработка коллажей, презентаций, мутбордов;

эргономика, зонирование, декор, колористика;

программы-проектировщики: Archicad, Adobe Photoshop, 3ds Max;

инженерно-технические правила;

особенности современных материалов;

тайм-менеджмент: ведение нескольких проектов сразу.

🖇️Особенности:

удобный формат обучения• наставники — практикующие дизайнеры;

4 собственных проекта в портфолио;

помощь с трудоустройством;

в подарок 3 курса.

💰Стоимость: от 8067 ₽ * 18 месяцев при рассрочке.

🧑‍🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса.

5. «Дизайнер интерьера» (от школы Бруноям)

Курсы по дизайну интерьеров с сертификатом

Программа курса дизайнера интерьера с нуля базируется на хорошем практическом подходе. Студенты на достойном уровне изучают визуализацию, создание чертежей, тонкости авторского надзора, работу с освещением.

⭐Рейтинг: 4.62.

🖇️Программа:

базовые принципы дизайна интерьера;

визуализация, чертежи, проектирование;

особенности работы со светом;

расстановка мебели;

отделочные материалы и декор;

составление сметы, оформление дизайн-проекта.

🖇️Особенности:

сопровождение личного куратора;

неограниченная обратная связь;

помощь с трудоустройством;

интенсивный режим обучения;

группы по 10-12 учеников.

💰Стоимость: от 7908 ₽ * 12 месяцев при рассрочке.

🧑‍🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса.

6. «Профессия дизайнер интерьеров» (от школы CONTENTED)

Лучшая школа дизайна интерьера в России

Система школы интерьерного дизайна преимущественно состоит из практики, а значит, полученные знания по дизайну интерьеров тут же закрепляются. Здесь учат создавать стильные интерьеры, которые соответствуют трендам 2025 года и запросам самых взыскательных клиентов.

⭐Рейтинг: 4.8.

🖇️Программа:

введение в профессию;

дизайн-проекты жилых пространств;

карьерное продвижение;

разработка собственного проекта;

оформление портфолио.

🖇️Особенности:

определение индивидуальной стратегии;

поддержка практикующих дизайнеров-наставников;

помощь с трудоустройством;

детальная проработка резюме.

💰Стоимость: от 4455 ₽ * 36 месяцев при рассрочке.

🧑‍🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса.

7. «Дизайнер интерьеров» (от школы Логомашина)

Курс по дизайну интерьера топ

Хотите сразу применять полученные знания? Добро пожаловать на онлайн-курс по дизайну интерьера от Логомашины. Программа будет полезна новичкам, которые только начинают узнавать особенности профессии, а также искателям идей для преображения собственной квартиры.

⭐Рейтинг: 4.74.

🖇️Программа:

разработка коллажей, концепции проекта;

колористика, психология цвета;

стили интерьеров;

принципы эргономики;

отделочные материалы;

проекты для квартир-студий;

звукоизоляция, перепланировка.

🖇️Особенности:

5 проектов в личную копилку;

неограниченное количество проверок заданий;

бессрочный доступ к закрытым эфирам;

20-процентная скидка на остальные курсы школы.

💰Стоимость: от 4800 ₽ * 12 месяцев при рассрочке.

🧑‍🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса.

8. «Дизайн интерьера. Базовый курс» (от школы PentaSchool)

Курсы для дизайнера интерьера

Погружайтесь в обучение дизайну интерьера с нуля без творческой базы и сложных профильных инструментов. То есть с нуля. Команда опытных специалистов поможет освоить важную теорию и создать собственный дизайн-проект.

⭐Рейтинг: 4.76.

🖇️Программа:

знакомство с особенностями профессии;

эргономика, планировка, колористика;

стили интерьеров;

разработка концепций интерьера;

чертежи, визуализация• строительные материалы.

🖇️Особенности:

неограниченный доступ к обучающим материалам;

поддержка практикующих наставников;

создание собственного дизайн-проекта;

возможность уже на курсе брать первые заказы.

💰Стоимость: от 5970 ₽ * 10 месяцев при рассрочке

🧑‍🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса

9. «Профессия дизайнер интерьера» (от МШП)

Обучение дизайну интерьера с нуля

Программа школы обучения дизайну интерьера разработана с учетом всех базовых особенностей специализации. Здесь учат работать со стилями, декором, чертежами и важными профессиональными проектировщиками.

⭐Рейтинг: 4.58.

🖇️Программа:

планировка, цветовые сочетания;

композиция, световые решения;

отделочные материалы, декор;

визуализация, создание коллажей;

детали монтажа и демонтажа;

расстановка мебели.

🖇️Особенности:

живая онлайн-коммуникация с наставниками;

доступ к программе 3 месяца;

индивидуальный график обучения;

интерактивные задания.

💰Стоимость: от 3700 ₽ в месяц при рассрочке.

🧑‍🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса.

10. «Дизайнер жилых интерьеров» (от школы GeekBrains)

Курсы по дизайну интерьера для начинающих

Онлайн-курс по дизайну интерьеров учит не просто создавать стильные и функциональные интерьеры, а самовыражаться, воплощать смелые идеи. Программа сформирована так, чтобы каждый студент мог закреплять полученную информацию на практике.

⭐Рейтинг: 4.85.

🖇️Программа:

основы профессии;

этапы создания дизайн-проекта;

колористика, моделирование, визуализация;

строительные правила и нормы;

коммуникация с клиентом;

освещение, текстуры, декор;

стратегия продвижения, составление договора.

🖇️Особенности:

живые онлайн-уроки в камерных группах;

4 реальных проекта в личное портфолио;

помощь с трудоустройством;

бонусы в виде дополнительных курсов.

💰Стоимость: от 5010 ₽ * 36 месяцев при рассрочке.

🧑‍🎓Диплом: да, документ о профессиональной переподготовке выдается по окончании курса.