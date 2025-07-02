Программы для дизайна интерьера: лучшие бесплатные решения для планировки квартиры в 2025 году

Самые простые программы для дизайна интерьера для начинающих

На старте «берите» простые программы для дизайн проекта: интуитивно понятные и удобные. Те, которые помогут быстро создать планировку, расставить мебель и визуализировать идеи.

🥇Homestyler — классный конструктор для быстрого создания дизайна квартиры или офиса, который не требует установки. Здесь вам реалистичная 3D-визуализация, библиотека реальных брендов и грамотные рекомендации расстановки мебели.

Проект в Homestyler новичка школы дизайна интерьеров Маши Черной

🥈Planner 5D — обладатель простого интерфейса: можно перетаскивать стены, окна и мебель легким движением мышки. Есть 2D и 3D-режимы, что позволяет чертить план и сразу смотреть в объеме. Плюс — большая коллекция предметов и готовые шаблоны комнат.

🥉RoomToDo — удобный инструмент для быстрого создания комнаты: вы задаете размеры, а он строит стены. Есть возможность загружать фото реальной мебели и вставлять в проект. А подсказки программы по сочетанию цветов и расстановке — отдельный лайк.