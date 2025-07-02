Программы для дизайна интерьера: лучшие бесплатные решения для планировки квартиры в 2025 году

«Не бойтесь начинать! Многие программы для дизайна интерьера адаптированы под новичков: интуитивно понятный интерфейс, удобный алгоритм работы, простые инструменты. А самое главное — вы можете создавать дизайн-проекты самостоятельно или под руководством профессионалов. Причем абсолютно бесплатно», — Маша Черная, основатель Школы дизайна интерьеров и арт. директор студии Artum.
Зачем вам программа для дизайна интерьера
Программа для создания интерьеров — это ваша цифровая квартира, которую можно создавать «под себя». Без риска, финансовых затрат и с опцией исправить все одним кликом.
Визуализация мечты ➠ Видите будущий интерьер до покупки краски, обоев или мебели! А значит, не будет ситуации «Мы дружно тащили диван на 5 этаж, а он конфликтует с оттенком стен».
Экономия денег ➠ Заранее проверяете, точно ли будет «смотреться» вожделенный шкаф в нише. Пробуете 10 оттенков серого, чем предотвращаете панику мужа/жены и необходимость все перекрашивать.
Экспериментируете безопасно ➠ Давно хотели попробовать акцентную стену или перегородку — делаете это виртуально. Меняете цвета, материалы, расстановку. В общем, ищете «свое».
Доносите идеи ➠ Показываете четкий план домочадцам, строителям или консультанту в мебельном магазине. Больше никаких споров — визуализация убеждает даже очень седых скептиков.
Контролируете ремонт ➠ Сравниваете план, созданный в программе, с тем, что делают рабочие. Замечаете отклонения — показываете проект, и они сразу исправляют ошибку.
Чтобы попробовать лучшие программы для дизайна интерьера, изучайте ниже наш ТОП-10. А если хотите узнать, как зарабатывать на дизайне интерьера, используя простые программы — забирайте бесплатный PDF-гайд: «Как с нуля выйти на доход 100 000 руб. в дизайне интерьера».
ТОП-10 программ для дизайна интерьера: бесплатные, на русском языке, с 3D-функциями
Мы проанализировали десятки обзоров и выделили лучшие бесплатные программы для дизайна интерьеров 2025 года. Все они доступны на русском языке и позволяют создавать качественные 3d-визуализации будущих пространств.
1. Planoplan
🔹Подходит: новичкам, дизайнерам-фрилансерам, риелторам (для визуализации объектов), если нужен быстрый онлайн-проект с эффектной подачей.
Плюсы:
➕потрясающая визуализация, VR-режим;
➕удобный онлайн-доступ, не нужно устанавливать;
➕большая библиотека реальных брендов мебели и материалов;
➕совместная работа над проектом.
Минусы:
➖требует хорошего интернет-соединения;
➖продвинутые функции — платные.
🔥Главная фишка: режим VR — можно «пройтись» по спроектированной комнате в очках или даже на телефоне.
2. Homestyler
🔹Подходит: новичкам и продвинутым пользователям, поклонникам реализма, всем, кто хочет баланс простоты и качества визуализации.
Плюсы:
➕реалистичная графика и рендеры (технология от Autodesk);
➕AR-режим: можно накладывать 3D-план на реальное помещение через камеру смартфона;
➕библиотека реальных товаров с ценами;
➕удобные инструменты для работы со стенами, полом, потолком;
➕хорошая онлайн-доступность.
Минусы:
➖требует производительности (может тормозить на слишком слабых ПК/в браузере);
➖есть ограничения бесплатной версии.
🔥Главная фишка: простота, высокое качество картинки, AR-режим, база реальных товаров: например, диваны от Muji и светильники от Philips.
3. Planner 5D
🔹Подходит: абсолютным новичкам, домовладельцам, для простого планирования, мобильного использования.
Плюсы:
➕очень простой и интуитивный интерфейс (2D/3D одним кликом);
➕мобильные приложения (iOS/Android) с полным функционалом;
➕режим «Виртуальный визит», т.е. ходьба по помещению;
➕быстрый старт без обучения;
➕достаточно богатая библиотека для базовых нужд.
Минусы:
➖ограниченная точность в размерах (не для инженерных расчетов);
➖качество 3D-рендеров хуже, чем у Planoplan/Homestyler;
➖многие декоративные элементы и текстуры — в платной подписке;
🔥Главная фишка: максимально простой интерфейс — даже ребенок понимает.
4. Sweet Home 3D
https://www.sweethome3d.com/ru/
🔹Подходит: тем, кто ищет полностью бесплатную офлайн-программу без подводных камней, и энтузиастам, готовым немного разобраться.
Плюсы:
➕абсолютно бесплатна, нет скрытых платежей;
➕работает офлайн после установки;
➕высокая точность планирования и замеров;
➕огромное количество бесплатных плагинов и моделей мебели от сообщества;
➕не требовательна к ресурсам ПК.
Минусы:
➖визуализация уступает Planoplan/Homestyler (более мультяшная);
➖интерфейс немного устаревший и требует привыкания;
➖нет продвинутых функций типа VR/AR.
🔥 Главная фишка: работает без интернета и подписок, сохраняет проекты на компьютер.
5. Дизайн Интерьера 3D
🔹Подходит: поклонникам десктопных программ для дизайна интерьера на русском языке, для ремонтного планирования и создания планы/сметы.
Плюсы:
➕полностью русскоязычный интерфейс и поддержка;
➕офлайн-работа — установка на ПК;
➕удобные инструменты для создания стен, проемов, расстановки мебели;
➕функции расчета площадей покраски/покрытия пола, что полезно для сметы;
➕экспорт в PDF, JPEG, 3D-видео.
Минусы:
➖графика и рендеры не самые современные и реалистичные;
➖библиотека мебели может показаться ограниченной;
➖полный функционал и сохранение в высоком качестве доступны только в платной Pro-версии.
🔥Главная фишка: 50+ готовых планировок типовых квартир, сильный акцент на практическую сторону ремонта: замеры, расчеты.
6. SketchUp Free
https://www.sketchup.com/ru-ru
🔹Подходит: продвинутым новичкам, студентам, архитекторам для базового моделирования, тем, кому нужна максимальная гибкость в создании нестандартных форм.
Плюсы:
➕мощный и гибкий 3D-инструмент, можно смоделировать «что угодно»;
➕уникальная система «Тяни-Толкай»/«Push/Pull» для быстрого создания объемов;
➕огромная коллекция бесплатных 3D-моделей;
➕интеграция с Google Планета Земля;
➕бесплатная веб-версия.
Минусы:
➖обучение требует времени;
➖создание реалистичных интерьеров «под ключ» сложнее, чем в других планировщиках;
➖бесплатная версия ограничена;
➖создание реалистичных изображений требует дополнительных (часто платных) движков или навыков.
🔥 Главная фишка: возможность создавать сложные нестандартные формы: арки, ниши, мебель на заказ.
7. Remplanner
🔹Подходит: домовладельцам, затеявшим ремонт, тем, кому нужен не только дизайн, но и расчет сметы, материалов, сроков.
Плюсы:
➕специализация на ремонте, поэтапное планирование;
➕автоматический расчет необходимых материалов (плитка, краска, обои и т.д.) и сметы затрат;
➕календарь планирования сроков ремонта;
➕понятный интерфейс, заточенный под практические задачи ремонта;
➕интеграция с магазинами стройматериалов.
Минусы:
➖3D-визуализация — вторична, качество рендеров среднее;
➖библиотека мебели/декора скромнее, чем у конкурентов;
➖полная функциональность доступна по подписке.
🔥Главная фишка: практические расчеты, а не только красивые картинки.
8. Pro100
🔹Подходит: профессионалам мебельного производства и корпусного дизайна, всем, кто изготавливает мебель на заказ.
Плюсы:
➕мощный инструмент для точного проектирования мебели и корпусных интерьеров: кухни, шкафы-купе;
➕автоматическое создание карт раскроя материалов: ДСП, ЛДСП и т.д.
➕генерация спецификаций с размерами и артикулами фурнитуры;
➕высокая точность и контроль над деталями;
➕поддержка русского языка.
Минусы:
➖сложно для новичков — ориентация на профессионалов;
➖нет полноценной бесплатной версии, только 30-дневная пробная;
➖создание сложных архитектурных пространств менее удобно, чем в других программах;
➖качество фотореалистичных рендеров требует настроек.
🔥Главная фишка: профессиональные инструменты для точных расчетов.
9. Floorplanner
🔹Подходит: риелторам, застройщикам, администраторам офисов, для быстрого создания понятных 2D/3D-планов помещений.
Плюсы:
➕очень удобный инструмент для создания 2D-планов;
➕мгновенный просмотр в 3D;
➕публикация и встраивание планов на сайты;
➕работает онлайн;
➕простой интерфейс.
Минусы:
➖3D-визуализация довольно базовая, нефотореалистичная;
➖библиотека мебели ограничена и не всегда детализирована;
➖бесплатный тариф позволяет создать только 1 проект и имеет ограничения на экспорт/публикацию;
🔥Главная фишка: минималистичный интерфейс без «воды», идеальное наполнение для технических схем, планировок.
10. RoomToDo
🔹Подходит: новичкам для простого онлайн-планирования одной комнаты, для быстрых экспериментов с расстановкой.
Плюсы:
➕простой и понятный онлайн-интерфейс;
➕быстрый старт без регистрации;
➕возможность загрузки своих текстур;
➕поддержка VR-просмотра (через браузер);
➕бесплатен для базового использования.
Минусы:
➖очень ограниченная функциональность по сравнению с лидерами;
➖скудная и нереалистичная библиотека объектов;
➖низкое качество 3D-графики и рендеров;
➖один проект = только одна комната;
➖нет мобильного приложения.
🔥Главная фишка: можно загрузить фото комнаты и «дорисовывать» изменения.
Если вы начинающий пользователь и ищите максимально интуитивные программы для дизайна интерьера квартиры, в которых сочетается функционал и простота — далее три победителя рейтинга новичков 👇🏻
Самые простые программы для дизайна интерьера для начинающих
На старте «берите» простые программы для дизайн проекта: интуитивно понятные и удобные. Те, которые помогут быстро создать планировку, расставить мебель и визуализировать идеи.
🥇Homestyler — классный конструктор для быстрого создания дизайна квартиры или офиса, который не требует установки. Здесь вам реалистичная 3D-визуализация, библиотека реальных брендов и грамотные рекомендации расстановки мебели.
🥈Planner 5D — обладатель простого интерфейса: можно перетаскивать стены, окна и мебель легким движением мышки. Есть 2D и 3D-режимы, что позволяет чертить план и сразу смотреть в объеме. Плюс — большая коллекция предметов и готовые шаблоны комнат.
🥉RoomToDo — удобный инструмент для быстрого создания комнаты: вы задаете размеры, а он строит стены. Есть возможность загружать фото реальной мебели и вставлять в проект. А подсказки программы по сочетанию цветов и расстановке — отдельный лайк.
Совет: попробуйте каждую программу для дизайна квартиры — все они бесплатные в базовой версии и отлично подходят для первых шагов! А самое главное — помогают достичь идеального результата. Почитайте реальные примеры ниже 👇🏻
3 частых сценария, когда пригодятся программы для создания интерьеров
Выбирать обои «на глаз», покупать диван «по ощущениям» или спорить с родными, «поместится ли здесь шкаф» — в 2025 году это звучит как каменный век. Рассматриваем три наглядные ситуации, когда программа для дизайна интерьера становится настоящим спасением.
1️⃣ «Не могла представить, как будет выглядеть гостиная после ремонта»
Проблема ➠ «Я делала ремонт впервые. Боялась ошибиться с оттенками в интерьере. В магазине краска и мебель казались идеальными, но как они будут смотреться в квартире — вопрос».
Решение ➠ «Загрузила фото комнаты в Planner 5D, «примерила» разные цвета стен, пола и даже текстиль. Увидела, что выбранный серый в большой комнате выглядит холодно, и добавила теплые акценты. Получилось то, что нужно».
2️⃣ «Заказали диван, а он «криво» смотрится в комнате»
Проблема ➠ «Впервые имели опыт с угловым диваном. При доставке оказалось, что он вообще не вписывается в интерьер. Да еще и чуть перекрывает дверь на балкон. Думали возвращать. Но…».
Решение ➠ «Использовали программу для дизайна интерьера Homestyler, загрузили размеры комнаты и мебели. Поиграли с вариантами и быстро нашли идеальный способ поставить диван по-другому, не перетаскивая его туда-сюда вручную».
3️⃣ «Хотел сделать функциональной свою квартиру-студию 30 м². Но так, чтобы без строительства стен»
Проблема ➠ «Я фрилансер, поэтому важно было разделить рабочую зону и место отдыха. Боялся, что комната превратится в хаос, если просто поставить мебель «как получится».
Решение ➠ «Смоделировал квартиру в планировщике, попробовал разные версии: стеллажи, ширмы, расстановку мебели. В итоге выбрал Г-образный рабочий стол как разделитель зон + диван с ящиками для хранения. Теперь очень уютно и практично».
Чек-лист: как выбрать подходящую программу для дизайна интерьера под ваши задачи
🔹Сформулируйте задачу — планируете просто обновить пространство, расставить мебель или нацелены на глубокий профессиональный проект?
🔹Оцените свой уровень — вы абсолютный новичок или есть базовые навыки работы в программах для визуализации интерьера?
🔹Учтите временные затраты — готовы потратить время на обучение и сколько: 1-2 часа или несколько дней/недель?
🔹Определите бюджет — намерены обойтись вполне достойным бесплатником (тот же Homestyler), платить ежемесячно или единоразово?
🔹Проверьте технические возможности — насколько ваш ПК/ноутбук мощный, а, может, вы располагаете только планшетом/телефоном, которым нужна мобильная версия?
🔹Попробуйте программу под руководством профессионала — это идеальный вариант, чтобы быстро получить нужный результат👇🏻
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