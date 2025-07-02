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Программы для дизайна интерьера: лучшие бесплатные решения для планировки квартиры в 2025 году

Программы для дизайна интерьера: лучшие бесплатные решения для планировки квартиры в 2025 году

Планируете ремонт или обновление интерьера, но не знаете, как получить результат без ошибок и ненужных затрат? Собрали для вас лучшие бесплатные решения для планировки квартиры — ТОП-10 программ для дизайна интерьера с 3d-визуализацией, удобным функционалом и на русском языке. Определили лучшие приложения для начинающих и подготовили чек-лист, который поможет сделать выбор. 

«Не бойтесь начинать! Многие программы для дизайна интерьера адаптированы под новичков: интуитивно понятный интерфейс, удобный алгоритм работы, простые инструменты. А самое главное — вы можете создавать дизайн-проекты самостоятельно или под руководством профессионалов. Причем абсолютно бесплатно», — Маша Черная, основатель Школы дизайна интерьеров и арт. директор студии Artum.

Зачем вам программа для дизайна интерьера

Программа для создания интерьеров — это ваша цифровая квартира, которую можно создавать «под себя». Без риска, финансовых затрат и с опцией исправить все одним кликом.

Программы для дизайна интерьера: лучшие бесплатные решения для планировки квартиры в 2025 году

  1. Визуализация мечты ➠ Видите будущий интерьер до покупки краски, обоев или мебели! А значит, не будет ситуации «Мы дружно тащили диван на 5 этаж, а он конфликтует с оттенком стен». 

  2. Экономия денег ➠ Заранее проверяете, точно ли будет «смотреться» вожделенный шкаф в нише. Пробуете 10 оттенков серого, чем предотвращаете панику мужа/жены и необходимость все перекрашивать. 

  3. Экспериментируете безопасно ➠ Давно хотели попробовать акцентную стену или перегородку — делаете это виртуально. Меняете цвета, материалы, расстановку. В общем, ищете «свое».

  4. Доносите идеи ➠ Показываете четкий план домочадцам, строителям или консультанту в мебельном магазине. Больше никаких споров — визуализация убеждает даже очень седых скептиков. 

  5. Контролируете ремонт ➠ Сравниваете план, созданный в программе, с тем, что делают рабочие. Замечаете отклонения — показываете проект, и они сразу исправляют ошибку.  

Программы для дизайна интерьера: лучшие бесплатные решения для планировки квартиры в 2025 году

Чтобы попробовать лучшие программы для дизайна интерьера, изучайте ниже наш ТОП-10. А если хотите узнать, как зарабатывать на дизайне интерьера, используя простые программы — забирайте бесплатный PDF-гайд: «Как с нуля выйти на доход 100 000 руб. в дизайне интерьера».

ТОП-10 программ для дизайна интерьера: бесплатные, на русском языке, с 3D-функциями

Мы проанализировали десятки обзоров и выделили лучшие бесплатные программы для дизайна интерьеров 2025 года. Все они доступны на русском языке и позволяют создавать качественные 3d-визуализации будущих пространств. 

Программы для дизайна интерьера: лучшие бесплатные решения для планировки квартиры в 2025 году

1. Planoplan

https://planoplan.com/ru/

ПрограммадлясозданияинтерьеровPlanoplan
Программа для создания интерьеров Planoplan

🔹Подходит: новичкам, дизайнерам-фрилансерам, риелторам (для визуализации объектов), если нужен быстрый онлайн-проект с эффектной подачей.

Плюсы:

➕потрясающая визуализация, VR-режим;

➕удобный онлайн-доступ, не нужно устанавливать;

➕большая библиотека реальных брендов мебели и материалов;

➕совместная работа над проектом.

Минусы:

➖требует хорошего интернет-соединения;

➖продвинутые функции — платные.

🔥Главная фишка: режим VR — можно «пройтись» по спроектированной комнате в очках или даже на телефоне. 

2. Homestyler

https://ru.homestyler.com/

ПрограммадлядизайнаинтерьераHomestylerбесплатнонарусском
Программа для дизайна интерьера Homestyler бесплатно на русском

🔹Подходит: новичкам и продвинутым пользователям, поклонникам реализма, всем, кто хочет баланс простоты и качества визуализации.

Плюсы:

➕реалистичная графика и рендеры (технология от Autodesk);

➕AR-режим: можно накладывать 3D-план на реальное помещение через камеру смартфона;

➕библиотека реальных товаров с ценами;

➕удобные инструменты для работы со стенами, полом, потолком;

➕хорошая онлайн-доступность.

Ученицы
Ученицы школы дизайна Маши Черной разбираются быстро и легко

Минусы:

➖требует производительности (может тормозить на слишком слабых ПК/в браузере);

➖есть ограничения бесплатной версии.

🔥Главная фишка: простота, высокое качество картинки, AR-режим, база реальных товаров: например, диваны от Muji и светильники от Philips.  

3. Planner 5D

https://planner5d.com/ru

ПрограммадлявашегодизайнпроектаPlanner5D
Программа для вашего дизайн проекта Planner 5D

🔹Подходит: абсолютным новичкам, домовладельцам, для простого планирования, мобильного использования.

Плюсы:

➕очень простой и интуитивный интерфейс (2D/3D одним кликом);

➕мобильные приложения (iOS/Android) с полным функционалом;

➕режим «Виртуальный визит», т.е. ходьба по помещению;

➕быстрый старт без обучения;

➕достаточно богатая библиотека для базовых нужд.

Минусы:

➖ограниченная точность в размерах (не для инженерных расчетов);

➖качество 3D-рендеров хуже, чем у Planoplan/Homestyler;

➖многие декоративные элементы и текстуры — в платной подписке;

🔥Главная фишка: максимально простой интерфейс — даже ребенок понимает.  

4. Sweet Home 3D

https://www.sweethome3d.com/ru/ 

БесплатнаяпрограммадлядизайнаквартирыSweetHome3D
Бесплатная программа для дизайна квартиры Sweet Home 3D

🔹Подходит: тем, кто ищет полностью бесплатную офлайн-программу без подводных камней, и энтузиастам, готовым немного разобраться. 

Плюсы:

➕абсолютно бесплатна, нет скрытых платежей;

➕работает офлайн после установки;

➕высокая точность планирования и замеров;

➕огромное количество бесплатных плагинов и моделей мебели от сообщества;

➕не требовательна к ресурсам ПК.

Минусы:

➖визуализация уступает Planoplan/Homestyler (более мультяшная);

➖интерфейс немного устаревший и требует привыкания;

➖нет продвинутых функций типа VR/AR.

🔥 Главная фишка: работает без интернета и подписок, сохраняет проекты на компьютер.  

5. Дизайн Интерьера 3D

https://interior3d.su/

РусскаяпрограммадлядизайнаинтерьераДизайнИнтерьера3D
Русская программа для дизайна интерьера Дизайн Интерьера 3D

🔹Подходит: поклонникам десктопных программ для дизайна интерьера на русском языке, для ремонтного планирования и создания планы/сметы.

Плюсы:

➕полностью русскоязычный интерфейс и поддержка;

➕офлайн-работа — установка на ПК;

➕удобные инструменты для создания стен, проемов, расстановки мебели;

➕функции расчета площадей покраски/покрытия пола, что полезно для сметы;

➕экспорт в PDF, JPEG, 3D-видео.

Минусы:

➖графика и рендеры не самые современные и реалистичные;

➖библиотека мебели может показаться ограниченной;

➖полный функционал и сохранение в высоком качестве доступны только в платной Pro-версии.

🔥Главная фишка: 50+ готовых планировок типовых квартир, сильный акцент на практическую сторону ремонта: замеры, расчеты. 

6. SketchUp Free

https://www.sketchup.com/ru-ru

ПрограммадлядизайнаинтерьераонлайнSketchUpFree
Программа для дизайна интерьера онлайн SketchUp Free

🔹Подходит: продвинутым новичкам, студентам, архитекторам для базового моделирования, тем, кому нужна максимальная гибкость в создании нестандартных форм.

Плюсы:

➕мощный и гибкий 3D-инструмент, можно смоделировать «что угодно»;

➕уникальная система «Тяни-Толкай»/«Push/Pull» для быстрого создания объемов;

➕огромная коллекция бесплатных 3D-моделей;

➕интеграция с Google Планета Земля;

➕бесплатная веб-версия.

Минусы:

➖обучение требует времени;

➖создание реалистичных интерьеров «под ключ» сложнее, чем в других планировщиках;

➖бесплатная версия ограничена;

➖создание реалистичных изображений требует дополнительных (часто платных) движков или навыков.

🔥 Главная фишка: возможность создавать сложные нестандартные формы: арки, ниши, мебель на заказ.  

7. Remplanner

https://remplanner.ru/

ПрограммадляпроектаквартирыRemplanner
Программа для проекта квартиры Remplanner

🔹Подходит: домовладельцам, затеявшим ремонт, тем, кому нужен не только дизайн, но и расчет сметы, материалов, сроков.

Плюсы:

➕специализация на ремонте, поэтапное планирование;

➕автоматический расчет необходимых материалов (плитка, краска, обои и т.д.) и сметы затрат;

➕календарь планирования сроков ремонта;

➕понятный интерфейс, заточенный под практические задачи ремонта;

➕интеграция с магазинами стройматериалов.

Минусы:

➖3D-визуализация — вторична, качество рендеров среднее;

➖библиотека мебели/декора скромнее, чем у конкурентов;

➖полная функциональность доступна по подписке.

🔥Главная фишка: практические расчеты, а не только красивые картинки.

8. Pro100

https://www.ecru.pl/ru

ПрограммадляпроектированияинтерьераPro100
Программа для проектирования интерьера Pro100

🔹Подходит: профессионалам мебельного производства и корпусного дизайна, всем, кто изготавливает мебель на заказ.

Плюсы:

➕мощный инструмент для точного проектирования мебели и корпусных интерьеров: кухни, шкафы-купе;

➕автоматическое создание карт раскроя материалов: ДСП, ЛДСП и т.д.

➕генерация спецификаций с размерами и артикулами фурнитуры;

➕высокая точность и контроль над деталями;

➕поддержка русского языка.

Минусы:

➖сложно для новичков — ориентация на профессионалов;

➖нет полноценной бесплатной версии, только 30-дневная пробная;

➖создание сложных архитектурных пространств менее удобно, чем в других программах;

➖качество фотореалистичных рендеров требует настроек.

🔥Главная фишка: профессиональные инструменты для точных расчетов. 

9. Floorplanner

https://floorplanner.com/demo

ВозможностипрограммыдлядизайнаинтерьераFloorplanner
Возможности программы для дизайна интерьера Floorplanner

🔹Подходит: риелторам, застройщикам, администраторам офисов, для быстрого создания понятных 2D/3D-планов помещений.

Плюсы:

➕очень удобный инструмент для создания 2D-планов;

➕мгновенный просмотр в 3D;

➕публикация и встраивание планов на сайты;

➕работает онлайн;

➕простой интерфейс.

Минусы:

➖3D-визуализация довольно базовая, нефотореалистичная;

➖библиотека мебели ограничена и не всегда детализирована;

➖бесплатный тариф позволяет создать только 1 проект и имеет ограничения на экспорт/публикацию;

🔥Главная фишка: минималистичный интерфейс без «воды», идеальное наполнение для технических схем, планировок.

10. RoomToDo

https://roomtodo.com/ru/

ПростаяпрограммадлясозданияинтерьеровRoomToDo
Простая программа для создания интерьеров RoomToDo

🔹Подходит: новичкам для простого онлайн-планирования одной комнаты, для быстрых экспериментов с расстановкой.

Плюсы:

➕простой и понятный онлайн-интерфейс;

➕быстрый старт без регистрации;

➕возможность загрузки своих текстур;

➕поддержка VR-просмотра (через браузер);

➕бесплатен для базового использования.

Минусы:

➖очень ограниченная функциональность по сравнению с лидерами;

➖скудная и нереалистичная библиотека объектов;

➖низкое качество 3D-графики и рендеров;

➖один проект = только одна комната;

➖нет мобильного приложения.

🔥Главная фишка: можно загрузить фото комнаты и «дорисовывать» изменения.

Если вы начинающий пользователь и ищите максимально интуитивные программы для дизайна интерьера квартиры, в которых сочетается функционал и простота — далее три победителя рейтинга новичков 👇🏻

Самые простые программы для дизайна интерьера для начинающих

На старте «берите» простые программы для дизайн проекта: интуитивно понятные и удобные. Те, которые помогут быстро создать планировку, расставить мебель и визуализировать идеи.  

Программы для дизайна интерьера: лучшие бесплатные решения для планировки квартиры в 2025 году

🥇Homestyler — классный конструктор для быстрого создания дизайна квартиры или офиса, который не требует установки. Здесь вам реалистичная 3D-визуализация, библиотека реальных брендов и грамотные рекомендации расстановки мебели.

ПроектвHomestylerновичкашколыдизайнаинтерьеровМашиЧерной 
Проект в Homestyler новичка школы дизайна интерьеров Маши Черной 

🥈Planner 5D — обладатель простого интерфейса: можно перетаскивать стены, окна и мебель легким движением мышки. Есть 2D и 3D-режимы, что позволяет чертить план и сразу смотреть в объеме. Плюс — большая коллекция предметов и готовые шаблоны комнат.

🥉RoomToDo — удобный инструмент для быстрого создания комнаты: вы задаете размеры, а он строит стены. Есть возможность загружать фото реальной мебели и вставлять в проект. А подсказки программы по сочетанию цветов и расстановке — отдельный лайк.

Совет: попробуйте каждую программу для дизайна квартиры — все они бесплатные в базовой версии и отлично подходят для первых шагов! А самое главное — помогают достичь идеального результата. Почитайте реальные примеры ниже 👇🏻

3 частых сценария, когда пригодятся программы для создания интерьеров

Программы для дизайна интерьера: лучшие бесплатные решения для планировки квартиры в 2025 году

Выбирать обои «на глаз», покупать диван «по ощущениям» или спорить с родными, «поместится ли здесь шкаф» — в 2025 году это звучит как каменный век. Рассматриваем три наглядные ситуации, когда программа для дизайна интерьера становится настоящим спасением.

Пример:любимыйсерыймиксуетсястеплымиоттенками
Пример: любимый серый миксуется с теплыми оттенками

1️⃣ «Не могла представить, как будет выглядеть гостиная после ремонта»  

Проблема ➠ «Я делала ремонт впервые. Боялась ошибиться с оттенками в интерьере. В магазине краска и мебель казались идеальными, но как они будут смотреться в квартире — вопрос».

Решение ➠ «Загрузила фото комнаты в Planner 5D, «примерила» разные цвета стен, пола и даже текстиль. Увидела, что выбранный серый в большой комнате выглядит холодно, и добавила теплые акценты. Получилось то, что нужно».  

Примеррасположенияугловогодиванане«традиционноуокна»
Пример расположения углового дивана не «традиционно у окна»

2️⃣ «Заказали диван, а он «криво» смотрится в комнате»

Проблема ➠ «Впервые имели опыт с угловым диваном. При доставке оказалось, что он вообще не вписывается в интерьер. Да еще и чуть перекрывает дверь на балкон. Думали возвращать. Но…».  

Решение ➠ «Использовали программу для дизайна интерьера Homestyler, загрузили размеры комнаты и мебели. Поиграли с вариантами и быстро нашли идеальный способ поставить диван по-другому, не перетаскивая его туда-сюда вручную».

Примерзонированиявнебольшойквартире-студии
Пример зонирования в небольшой квартире-студии

3️⃣ «Хотел сделать функциональной свою квартиру-студию 30 м². Но так, чтобы без строительства стен»  

Проблема ➠ «Я фрилансер, поэтому важно было разделить рабочую зону и место отдыха. Боялся, что комната превратится в хаос, если просто поставить мебель «как получится». 

Решение ➠ «Смоделировал квартиру в планировщике, попробовал разные версии: стеллажи, ширмы, расстановку мебели. В итоге выбрал Г-образный рабочий стол как разделитель зон + диван с ящиками для хранения. Теперь очень уютно и практично». 

Чек-лист: как выбрать подходящую программу для дизайна интерьера под ваши задачи

Программы для дизайна интерьера: лучшие бесплатные решения для планировки квартиры в 2025 году

🔹Сформулируйте задачу — планируете просто обновить пространство, расставить мебель или нацелены на глубокий профессиональный проект?

🔹Оцените свой уровень — вы абсолютный новичок или есть базовые навыки работы в программах для визуализации интерьера?

🔹Учтите временные затраты — готовы потратить время на обучение и сколько: 1-2 часа или несколько дней/недель?

🔹Определите бюджет — намерены обойтись вполне достойным бесплатником (тот же Homestyler), платить ежемесячно или единоразово?

🔹Проверьте технические возможности — насколько ваш ПК/ноутбук мощный, а, может, вы располагаете только планшетом/телефоном, которым нужна мобильная версия?

🔹Попробуйте программу под руководством профессионала — это идеальный вариант, чтобы быстро получить нужный результат👇🏻 

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Программы для дизайна интерьера: лучшие бесплатные решения для планировки квартиры в 2025 году

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Информации об авторе

Российский союз дизайнеров

Российский союз дизайнеров

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