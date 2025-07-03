Нейросети: дизайн интерьера — 20 лучших сервисов 2025 года. Идеи, сценарии, пошаговая инструкция

Можно ли создать нейросетью интерьер, и почему ИИ — это не только для дизайнеров интерьера

Создать дизайн интерьера с помощью нейросети могут любители, которые делают ремонт «для себя». ИИ позволяет в два счета подбирать оттенки и освещение, расставлять мебель и генерировать интерьер мечты.

✔️Доступность ➡ Без навыков рисования или 3D-моделирования любой новичок за 5 минут создает фотореалистичный визуал интерьера.

✔️Экономия времени и денег ➡ Вы экспериментируете с оттенками, стилями и наполнением квартиры без услуг профессионала и ошибок, которые требуют переделок.

✔️Умные подсказки ➡ Нейросети для дизайна интерьера предлагают автоматическую перепланировку комнаты на основе вашего фото и подкидывают интересные свежие идеи.

✔️Персонализация ➡ Сервисы учитывают ваши предпочтения и предлагают индивидуальные решения, которые соответствуют вашему характеру и образу жизни.

✔️AR/VR-интеграция ➡ Конструкторы помогают примерять мебель через дополненную реальность, что позволяет увидеть расстановку без муторного перетягивания вручную.

Генерация интерьера за 2 секунды с помощью Krea.ai

Нейросети для дизайна интерьеров полезны не только профессионалам, потому что:🔹люди, планирующие ремонт используют его, чтобы быстро протестировать идеи

🔹опытные дизайнеры — чтобы сократить время работы в 2–3 раза;

🔹новички — чтобы понять, как устроен интерьер, и забрать свежие референсы.