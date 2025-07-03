Нейросети: дизайн интерьера — 20 лучших сервисов 2025 года. Идеи, сценарии, пошаговая инструкция

Маша Черная, основатель Школы дизайна интерьеров и арт. директор студии Artum: «Искусственный интеллект — не волшебная палочка, а мощный инструмент, который экономит ваше время, делится крутыми идеями и даже дает возможность зарабатывать. Хотите проверить — забирайте в моем ТГ-канале в подарок План быстрого создания wow-интерьера в нейросетях за 5 минут»👇🏻
Можно ли создать нейросетью интерьер, и почему ИИ — это не только для дизайнеров интерьера
Создать дизайн интерьера с помощью нейросети могут любители, которые делают ремонт «для себя». ИИ позволяет в два счета подбирать оттенки и освещение, расставлять мебель и генерировать интерьер мечты.
✔️Доступность ➡ Без навыков рисования или 3D-моделирования любой новичок за 5 минут создает фотореалистичный визуал интерьера.
✔️Экономия времени и денег ➡ Вы экспериментируете с оттенками, стилями и наполнением квартиры без услуг профессионала и ошибок, которые требуют переделок.
✔️Умные подсказки ➡ Нейросети для дизайна интерьера предлагают автоматическую перепланировку комнаты на основе вашего фото и подкидывают интересные свежие идеи.
✔️Персонализация ➡ Сервисы учитывают ваши предпочтения и предлагают индивидуальные решения, которые соответствуют вашему характеру и образу жизни.
✔️AR/VR-интеграция ➡ Конструкторы помогают примерять мебель через дополненную реальность, что позволяет увидеть расстановку без муторного перетягивания вручную.
Нейросети для дизайна интерьеров полезны не только профессионалам, потому что:🔹люди, планирующие ремонт используют его, чтобы быстро протестировать идеи
🔹опытные дизайнеры — чтобы сократить время работы в 2–3 раза;
🔹новички — чтобы понять, как устроен интерьер, и забрать свежие референсы.
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ТОП-20 нейросетей для дизайна интерьера и их сравнение
Мы изучили современный рынок и сформировали подборку лучших ИИ для дизайна интерьера 2025 года, которые показывают хорошие результаты, имеют бесплатные тарифы и понятны даже начинающим.
Уровень сложности ⭐
Простая генерация интерьера в телефоне. Описываете комнату русскими словами — получаете набросок в выбранном стиле. Сила — понятный интерфейс, мгновенный результат, большое количество стилей.
💰Сколько стоит → Бесплатный тариф + платная подписка от $10/мес.
📍Русский язык → Да.
Запрос → Текстовое описание на русском или английском. Например: «Уютная гостиная в скандинавском стиле».
2. RoomGPT
Легкий способ «примерить» стиль к своей комнате. Загружаете фото, выбираете из списка (например, «Бохо») и получаете результат. Сила — не требует промптов.
💰Сколько стоит → 14 бесплатных дней + платные пакеты от $9/мес.
📍Русский язык → Да.
Запрос → Загрузка фото комнаты + выбор стиля из списка (скандинавский, модерн, винтаж и т.д.).
RoomGPT в международной версии, который помогает создать дизайн комнаты по фото. Простота и скорость для быстрых экспериментов. Сила — интуитивно понятный интерфейс.
💰Сколько стоит → 3 бесплатные генерации в день + платные пакеты.
📍Русский язык → Нет.
Запрос → Загрузка фото комнаты + выбор стиля из списка.
Сервис для быстрого редизайна по фото. Загружаете снимок, немного колдуете — смотрите на обновленную комнату. Сила — переделка интерьера по фото с выбором стиля, виртуальный «тур» по сгенерированной комнате.
💰Сколько стоит → Бесплатная версия с ограничениями + платные пакеты от $19/мес.
📍Русский язык → Нет.
Запрос → Загрузка фото комнаты + выбор стиля.
Цифровой ластик для быстрой «уборки» фото перед использованием в дизайн-проектах. Сила — узкая специализация на удалении ненужных объектов или людей с фотографий интерьера.
💰Сколько стоит → Бесплатный тариф с ограничениями + платные пакеты от $3
📍Русский язык → Нет.
Запрос → Загрузка фото + выделение объекта для удаления.
Уровень сложности ⭐ ⭐
6. Interior AI
Цифровой специалист по «переодеванию» реальной комнаты, который помогает принять решение о ремонте и сделать крутой дизайн по фото. Сила — фокус на интерьерах, много предустановленных стилей.
💰Сколько стоит → Бесплатно 5 генераций в день + платные пакеты от $10/мес.
📍Русский язык → Частично.
Запрос → Загрузка фото комнаты + выбор стиля из списка или текстовое описание желаемого стиля.
Мощный онлайн-инструмент, который превращает обычную фотографию в 3D-план. Расставляете мебель из каталога и получайте AI-подсказки по стилю. Сила — создан для визуализации перестановок и планирования ремонта.
💰Сколько стоит → Бесплатно 10 рендеров + платные подписки для расширенных функций от $29/мес.
📍Русский язык → Да.
Запрос → Загрузка фото комнаты + ручная корректировка, запросы типа «Покажи этот диван в синем цвете» или «Предложи современные стили для кухни».
https://www.zmo.ai/interior-ai/
Еще один мастер редизайна интерьера по фото. Сила — быстрая визуализация смены обстановки, много стилей, есть функция удаления объектов с фото.
💰Сколько стоит → Бесплатная версия с ограничениями + платные пакеты от $10/мес.
📍Русский язык → Нет.
Запрос → Загрузка фото комнаты + выбор стиля или текстовый промпт. Например: «Transform into industrial loft style».
9. ReRoom AI
Нейросеть для дизайна интерьера показывает, как конкретный предмет будет смотреться в комнате. Круто помогает перед покупкой новой мебели. Сила — перепланировка с акцентом на замену предметов.
💰Сколько стоит → Бесплатный тариф с ограничениями + платные пакеты от $25/мес.
📍Русский язык → Нет.
Запрос → Загрузка фото комнаты + выбор стиля или текстовое пожелание.
10. MagicPlan
Волшебная рулетка в телефоне риелторам, замерщикам и новичкам для быстрого понимания планировки. Снимаете комнату на камеру и получаете ее точный 2D/3D план. Сила — создание точного моделирования помещений.
💰Сколько стоит → Бесплатно создание 1 плана + платные подписки от $25/проект.
📍Русский язык → Да.
Запрос → Съемка комнаты по периметру со смартфона.
11. Planner 5D
Удобный редактор планировок + AI. Рисуете план или описываете идею — нейросеть для дизайна интерьера предлагает варианты. Сила — понятное создание 2D/3D планов и визуализаций.
💰Сколько стоит → Бесплатный тариф с ограниченными предметами + платные подписки от 5£/мес.
📍Русский язык → Да.
Запрос → Текстовое описание (например: «Современная гостиная в серых тонах») или загрузка фото для вдохновения.
Уровень сложности ⭐⭐ ⭐
12. DALL·E
Генерация интерьера по детальному описанию с точной визуализации идей. Сила — понимает сложные и детальные запросы на русском языке, интеграция с чатом (в ChatGPT Plus) позволяет уточнять идеи.
💰Сколько стоит → ChatGPT Plus $20/мес., Bing Image Creator бесплатно — с лимитами скорости и аккаунтом Microsoft.
📍Русский язык → Да.
Запрос → Текстовое описание на русском или английском. Пример: «Фотореалистичная кухня в стиле прованс: бежевые шкафы, мраморный фартук, медные ручки, букет лаванды на столе, вид из окна на поле».
13. MidJourney
Виртуальный художник, который создает детализированные интерьеры по текстовому описанию. Идеален для визуализации уникальных концепций. Сила — высокое качество изображений, безграничная фантазия.
💰Сколько стоит → Пробный период 25 изображений + платная подписка от $10/мес.
📍Русский язык → Частично.
Запрос → Текстовое описание на английском или русском. Например: «Cozy modern living room with large windows, beige sofa, wooden floor, lots of plants, sunny day, photorealistic».
14. ReimagineHome AI
Глубокий «ремонт» по фото. Нейросеть может менять стиль интерьера, перекрашивать стены, добавлять/убирать окна, корректировать планировку. Сила — акцент на редизайн реальных комнат, высокое качество обработки.
💰Сколько стоит → Бесплатная версия с ограничениями + платные пакеты от $14/мес.
📍Русский язык → Нет.
Запрос → Загрузка фото комнаты + выбор стиля или текстовый запрос (например: «Make it mid-century modern with a green accent wall»).
15. Sweet Home 3D
https://www.sweethome3d.com/SweetHome3DJSOnline.jsp
Классическая программа для планирования. Не совсем «нейросеть» в чистом виде, но использует AI для подбора мебели в платной онлайн-версии. Сила — точные планировки, рендеры.
💰Сколько стоит → Бесплатный тариф + платные пакеты от $15/мес.
📍Русский язык → Да.
Запрос → Ручное рисование стен, расстановка мебели из каталога. Онлайн-версия (платная) может предлагать варианты расстановки AI.
16. KREA.AI
Искусственный интеллект для дизайна интерьера премиум-качества. Предназначен для тех, кто ценит креатив и высокую детализацию. Сила — суперкачественные изображения, уникальные стили.
💰Сколько стоит → Бесплатно ограниченное количество запросов в день + подписки от $8/мес.
📍Русский язык → Нет.
Запрос → Текстовое описание на английском + загрузка референсов. Пример: «Minimalist bedroom with floor-to-ceiling windows overlooking a cityscape at dusk, warm lighting».
Уровень сложности ⭐⭐⭐⭐
17. Maket AI
Мощный инструмент для планировок и архитектуры. Быстро создает 2D/3D планы домов и квартир по описанию. Сила — генерация качественных картинок, подбор мебели и проверка норм (в платных тарифах).
💰Сколько стоит → Бесплатная версия с ограничениями + платные от $49/мес.
📍Русский язык → Нет.
Запрос → Загрузка эскиза/плана или текстовое описание желаемой планировки/дома. Например: «3 bedroom house with open-plan kitchen and living room».
18. Stable Diffusion
https://stablediffusion.com.ru/
Гибкий движок, который требует умения писать промпты и настраивать параметры. Этот ИИ дизайн интерьера создан для «продвинутых». Сила — много специализированных моделей (LoRA) для интерьеров, высокое качество.
💰Сколько стоит → Зависит от платформы: есть бесплатные генерации с лимитами (Leonardo, Playground) + платно от 990₽.
📍Русский язык → Частично.
Запрос → Текстовый промпт на английском (реже русском) + часто настройки модели, стиля, семплера и т.д. Можно загружать референсы.
19. Foyr Neo
Тяжелая артиллерия для профессионалов, дизайн-студий и архитекторов. Создает фотореалистичные 3D-рендеры интерьеров и использует AI для подбора материалов/цветов. Сила — мощная 3D-визуализация.
💰Сколько стоит → Бесплатный 14-дневный пробный период + подписка от $49/мес.
📍Русский язык → Нет.
Запрос → Ручное (или импорт) создание 3D-модели комнаты, затем использование AI-инструментов внутри платформы для дизайна.
20. Collov AI
Непростая нейросеть для дизайна интерьера. Подходит тем, кто нацелен на серьезный ремонт и готовый дизайн-проект с вариантами от AI. Ближе к услугам дизайнера. Сила — грамотные подсказки, результат «под ключ».
💰Сколько стоит → Бесплатный пробный режим + платные основные функции от $16/мес.
📍Русский язык → Нет.
Запрос → Обычно анкета: стиль, цвета, бюджет, загрузка фото/планов помещения, описание пожеланий.
Не бойтесь экспериментировать! Многие нейросети дизайн интерьера имеют бесплатную версию и приличные возможности. Начинайте с простого — поймете, что вам нужно, и при необходимости перейдете к более сложным.
Готовые промты и алгоритмы работы в нейросети
1️⃣ «Я работаю из дома — оптимизируй пространство под кабинет и отдых»
🔹Сценарий: загружаете фото своей комнаты в нейросеть дизайн интерьера онлайн или/и указываете параметры. Сервис анализирует освещение, розетки, зоны активности — предлагает варианты зонирования.
🔹Польза: получаете стильное пространство, где можно поработать днем и отдохнуть вечером.
2️⃣ «Моя кухня выглядит устаревшей, сделай ее современной и функциональной»
🔹Сценарий: нейросеть запрашивает фото кухни и ее размеры — предлагает концепт редизайна. Например: матовые фасады со скрытыми ручками и фартук из закаленного стекла для стиля «современный минимализм».
🔹Польза: кухня становится эстетичной, соответствует трендам и вашим пожеланиям по стилю.
Нейросеть для дизайна интерьера генерирует любые идеи. Но!
ИИ могут нарисовать обалденную картинку. Однако на ней будет диван, которого не существует. Светильник, который никто не производит. Пол, который не выдержит влагу.
Нейросеть не знает, что шкаф не откроется, если рядом диван. Или что в реальности дверь задевает стеллаж.
А ведь задача любого проекта — реализуемость. Чтобы все, что вы видите на картинке — можно было купить, заказать, сделать.
Если вы мыслите «визуализациями», то получается двойная работа. Сначала объясняете что-то нейросети, она это рисует, а вы потом будете искать похожее по всем магазинам.
А мы, в Школе дизайна интерьера Маши Черной, учим так: сначала придумываем концепт из реально существующих товаров. А потом делаем визуализации. То есть вы заранее знаете, что и где будете покупать.
Только тогда можно будет воплотить в жизнь все, что нарисовано. А значит интерьер будет красивым и функциональным одновременно.
Пошаговая инструкция: как спланировать с помощью нейросети дизайн интерьера за 1 вечер
1️⃣ Сфотографируйте свою комнату.
2️⃣ Выберите 2–3 дизайнера-нейросети из списка ТОП-20 (начинайте с 1–2 уровня сложности).
3️⃣ Опишите задачу: например, «Уютная спальня в скандинавском стиле для семейной пары».
4️⃣ Загрузите фото/план + текстовый запрос.
5️⃣ Сохраните лучшие результаты и сравните их по деталям.
6️⃣ Запишитесь на бесплатный интенсив по дизайну интерьера, чтобы превратить эскизы в реализуемый проект без ошибок и траты времени, денег и нервов 👇🏻
Курс Маши Черной «Легкий старт в дизайне интерьера»
🔹 освоите ключевые навыки работы с конструкторами дизайна интерьера;
🔹 узнаете, как создавать стильные и функциональные пространства;
🔹 получите экспертную обратную связь от куратора и помощь в создании своего проекта;
🔹 заберете гайд, с которым вы сможете делать дизайны для себя и даже для клиентов.
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