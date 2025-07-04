ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Если вы не из Москвы — как работать с московскими студиями удаленно.

Мини-гайд по выбору — чеклист для заказчика: на что смотреть, что уточнять, как избежать ошибок.

Сравнительная таблица — кто сколько стоит, чем отличается, с чем справляется лучше.

Такой подход помогает выбирать не «по стилю», а по сути — кто действительно возьмет ответственность и доведет до результата.

в портфолио — реальные объекты, не только рендеры;

проект под ключ — от идеи до реализации;

В рейтинг вошли студии, у которых:

В подборке — студии с разными подходами: от «архитектурного минимализма» до «уют под ипотеку». Главное — они умеют работать с деньгами, сроками и задачами клиента.

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От этого зависит уровень вашего вовлечения в реализацию/ремонт

🔍 Фильтры: как выбрать свою студию из рейтинга

ТОП-15 бюро дизайна интерьера в Москве

1. Artum — студия дизайна интерьера в Москве с полным циклом и персональным сопровождением

Год основания: 2010. Сайт: artum.studio. Рейтинг экспертов: 10/10. Цена проекта: от 2 900 руб/м². Ремонт под ключ: рассчитывается индивидуально. Средняя оценка: 4.9 Яндекс / 5.0 Google. География: Москва и вся Россия. Почему в ТОПе: Artum — бюро полного цикла. Более 1500 реализованных интерьеров по всей России. Каждый дизайнер — это руководитель проекта, который ведет клиента от идеи до финального декора. В Artum заранее подбирают специалиста под задачу: по типу помещения, стилю, уровню участия клиента. Клиент видит портфолио, знакомится с дизайнером еще до подписания договора. Визуализация/реализация, проект студии дизайна Artum Услуги: дизайн-проект интерьера: возможна оптимизация по срокам и стоимости: вы платите только за эти этапы, которые нужны именно в вашем случае.

авторский надзор: контроль ремонта, поставок, сроков, чтобы вы минимально вовлекались в процесс стройки;

ремонт «под ключ»: есть своя строительная бригада, дизайнер контролирует процесс, вы заезжаете в готовую квартиру без стресса. Команда студии дизайна интерьера в Москве Artum Особенности: Реализуемость проекта 100%. Дизайнеры консультируются со строителями уже в процессе проектирования, чтобы все предлагаемые решения можно было воплотить в жизнь;

фиксированная цена в договоре, поэтапная оплата работ, вы легко планируете бюджет;

дизайнер на связи в удобное для вас время время, а не только с 9 до 18;

старт работы сразу после обращения: в штате 25+ дизайнеров, не нужно стоять в листе ожидания и ждать месяцами своей очереди. 💬 «Выбирая студию, важно найти не просто красивое портфолио, а команду, которая умеет слышать клиента. Мы в Artum верим, что настоящий дизайн — это не стиль, а решение задач конкретного человека», — Маша Черных, основатель студии Artum. Посмотреть портфолио Портфолио: Студия интерьера, Москва Дизайнерские компании Москвы Дизайнерское агентство в Москве 💬 «Тут делают дизайн не ради красоты, а ради жизни. Каждая деталь продумана, все удобно и работает. Не тратил время ни на подбор материалов, ни на контроль — все сделал один человек от начала до конца». Сайт компании

2. Imetra — премиум дизайн интерьера

Год основания: 2012. Сайт: imetra.ru. Рейтинг экспертов: 10/10. Цена проекта: от 3 500 руб/м². Ремонт под ключ: рассчитывается индивидуально. Средняя оценка: 4.9 на основе 300+ отзывов. География: Москва и вся Россия. Почему в ТОПе: если вам нужен стильный интерьер, который точно совпадет с 3D-визуализацией — это Imetra. Проекты выполняются в срок, без скрытых доплат. В портфолио — квартиры, дома, таунхаусы. Команда — профи: контролируют ремонт, подбирают мебель и материалы, работают в популярных стилях от сканди до неоклассики. Что входит: дизайн-проект с поэтапной оплатой: включены только те этапы, которые вам нужны;

авторский надзор: сопровождение ремонта с вашим минимальным участием;

ремонт под ключ: есть своя строительная бригада, выполняет работы любой сложности, под все ваши запросы найдут узкого специалиста. Особенности: все работы в одном месте — от идеи до реализации;

быстро: проект — от 2 недель, ремонт — от 6 месяцев;

рекомендованы Houzz и есть награда ADD Awards;

честные сроки: есть возможность взять ваш проект в работу сразу после обращения. Портфолио: 💬 «Никакого стресса. Все четко по срокам, без сюрпризов. Сделали лучше, чем на рендерах». Сайт компании

3. Le Atelier — архитектурное бюро, где дизайн служит стилю и комфорту клиента

Год основания: 2014. Сайт: leatelier.ru. Рейтинг экспертов: 10/10. Цена проекта: от 2 млн ₽ за проект с авторским надзором. Сроки реализации: от 5 до 10 месяцев. География: Москва, премиальные жилые комплексы и исторические здания. Почему в ТОПе: Le Atelier работают на стыке архитектуры, искусства и инженерии. Это бюро, где каждое решение подчинено стилю, комфорту и образу жизни клиента. Проекты отличает глубина проработки — от планировок до акустики. В портфолио — пентхаусы, особняки, апартаменты в центре Москвы и международные кейсы. Что входит: дизайн-проект с технической документацией и авторским надзором;

комплектация и технический контроль;

нестандартные решения: стены с микроперфорацией, акустические панели, арт-объекты. Особенности: архитектурный подход и уникальные стилистические решения;

работа с антиквариатом, галереями и редкими материалами;

опыт в премиальной недвижимости и международных проектах. Портфолио: Отзывы клиентов: 🗣 «Это был не просто ремонт, а культурное событие в нашей жизни. Le Atelier создали не интерьер — они создали настроение».

4. Alexander Tischler — студия дизайна с инженерным мышлением

Alexander Tischler делает интерьеры, в которых все продумано: от планировки до розетки. Это студия, где инженеры и дизайнеры работают вместе. В результате — не просто красиво, а удобно жить. Что делают: Проектируют квартиры и дома.

Встраивают «умный дом», свет и вентиляцию.

Изготавливают мебель под проект.

Сопровождают стройку и делают ремонт под ключ. В чем сильны: Мебель проектируют сами — все вписывается без зазоров.

Инженерия встроена в дизайн — провода не торчат.

Пространство подстраивают под жизнь — продуманы проходы, хранение, сценарии освещения. Стили: современный, минимализм, хай-тек Цены: Проект — от 4 700 руб/м².

Ремонт — от 23 000 руб/м². Сроки: проект — от 6 недель Сайт: atischler.ru. Портфолио: Отзывы: 🗣 «У нас теперь квартира, где все работает. Даже пылесос спрятан, и он сам выезжает». 🗣 «Сначала казалось дорого, но потом поняли — это инвестиция в удобство. И правда, все по уму».

5. Domos Design — премиальная студия с акцентом на статус, материалы и точную реализацию

Domos Design делают премиальные интерьеры — с мрамором, деревом редких пород и мебелью под заказ. Здесь проектируют не просто красиво, а так, чтобы отражать вкус и статус владельца. Что делают: Дизайн квартир, пентхаусов, коттеджей.

Комплектация премиум-мебелью и декором.

Перепланировка, авторский надзор, реализация под ключ. В чем сильны: Работают с дорогими материалами и сложными интерьерами.

Контролируют качество — от планировки до последней ручки.

Подбирают решения под образ жизни клиента. Стили: современная классика, ар-деко, элегантный минимализм. Цены: Проект — от 5 000 руб/м².

Ремонт — от 80 000 руб/м². Сроки: Проект — от 1 месяца.

Ремонт — от 3 месяцев. Сайт: domosdesign.ru. Портфолио: Отзывы: 🗣 «Интерьер как в журнале. Все точно в цвет, каждая вещь на месте». 🗣 «Хорошо, что нас не ограничивали шаблонами. Мы выбрали стиль, материалы — и получили то, что хотели».

6. Yudin & Novikov — минималистический интерьер под ключ: эстетика, свет, тишина

Yudin & Novikov делают интерьеры, где меньше — значит больше. Здесь все про логику, спокойствие и атмосферу. Их проекты — это архитектура в деталях. Что делают: Проектируют квартиры, дома, пентхаусы.

Делают перепланировку сложных помещений.

Ведут авторский надзор и контролируют стройку. В чем сильны: Строгие формы, спокойные цвета, четкие линии.

Интерьер не просто стильный, а удобный и понятный.

Работают с премиальными материалами: камень, дерево, металл. Стили: минимализм, лаконичная классика, спокойный премиум. Цены: Проект — от 6 000 руб/м².

Ремонт — от 60 000 руб/м². Сроки: Проект — от 1 месяца.

Ремонт — от 5 месяцев. Сайт: yudin-novikov.ru. Портфолио: Отзывы: 🗣 «Хотели минимализм — получили дом, где ни одной лишней детали. Все по уму». 🗣 «Удивили тем, как тонко чувствуют пространство. Сделали так, что и красиво, и удобно».

7. AB Architects — архитектурный дизайн без трендов: чистота форм и долговечность

AB Architects проектируют интерьеры, где все подчинено логике. Пространство — не просто красиво, а собрано точно: по свету, формам, материалам. Что делают: Архитектура и дизайн квартир, домов, пентхаусов.

Подбор премиальных материалов: мрамор, дерево, стекло.

Полное сопровождение проекта и стройки. Почему их выбирают: Дизайн вне времени — без трендов, которые быстро стареют.

Минимум декора, максимум сути.

Работают в премиальном сегменте без компромиссов. Стили: минимализм, архитектурный хай-тек, элегантная классика Сайт: ab-architects.ru. Портфолио: Отзывы: 🗣 «Чисто, спокойно, продумано. Уважение к деталям чувствуется сразу». 🗣 «Интерьер, который выглядит дорого, но не кричит об этом».

8. Korneev Design Workshop — проектирование интерьеров под семью, ритм и привычки

В Korneev Design Workshop создают интерьеры, где каждый метр работает. Тут проектируют под конкретного человека — учитывают, как вы живете, что удобно, где должно быть светло. Что делают: Интерьеры квартир, пентхаусов, загородных домов.

Перепланировка и адаптация под привычки семьи.

Полная комплектация: мебель, освещение, текстиль.

Контроль стройки и авторский надзор. Чем выделяются: Планировка логична — без бесполезных коридоров.

Эстетика без излишеств — линии, текстуры, цвет.

Уют без показного пафоса. Стили: современная классика, минимализм, эклектика. Цены: Проект — от 4 000 руб/м².

Ремонт — от 30 000 руб/м². Сроки: Проект — от 2 месяцев.

Ремонт — от 7 месяцев. Сайт: akorneev.com. Портфолио: Отзывы: 🗣 «Планировка стала удобной. Теперь у нас все под рукой — и красиво, и логично». 🗣 «Интерьер не устал через год. До сих пор нравится, ничего бы не поменяли».

9. Flats Design — уютные интерьеры с легким стилем и продуманной атмосферой

Flats Design проектируют интерьеры, которые не теряют уюта, даже если они в тренде. Они создают пространство под конкретные привычки — чтобы все было удобно и красиво именно вам. Что делают: Квартиры, дома, пентхаусы.

Перепланировка, зонирование, работа с нестандартными планами.

Комплектация, авторский надзор, реализация под ключ. Что важно: Интерьеры мягкие, не перегруженные.

В каждой комнате — смысл, а не просто мебель.

Сильное чувство стиля без навязчивости. Стили: минимализм, скандинавский, эклектика. Цены: проект — от 4 000 до 8 000 руб/м² (в зависимости от пакета). Сайт: flatsdesign.com. Портфолио: Отзывы: 🗣 «Работать было легко: учли все, не давили, предлагали, объясняли». 🗣 «Квартира получилась светлая, живая. Видно, что над ней думали».

10. Instyler — дизайн интерьера, где каждый метр работает: решение под задачу и бюджет

Instyler создает не просто красивые пространства. Они проектируют квартиры и дома так, чтобы каждый метр был полезен, а ремонт — в рамках бюджета и сроков. Что делают: Интерьеры квартир, домов, таунхаусов.

Функциональные решения для небольших площадей.

Полная реализация: авторский надзор, подбор материалов, комплектация. Чем сильны: Оптимизируют пространство под жизнь, а не «на показ».

Учитывают ритм семьи — от света до системы хранения.

Предлагают реальные, а не идеализированные решения. Стили: минимализм, современная классика, функциональный скандинавский Цены: Проект — от 2 490 до 4 990 руб/м² (в зависимости от пакета).

Ремонт — не указано Сроки: Проект — от 14 рабочих дней.

Ремонт — информация отсутствует. Сайт: dizayn-intererov.ru. Портфолио: Отзывы: 🗣 «Каждая деталь — в дело. Много хранилищ, нет пустых зон». 🗣 «Не потратили лишнего — все по бюджету, а результат радует».

11. MEGRE INTERIORS — премиальный дизайн с эмоцией и международным уровнем реализации

Когда интерьер — это история, рассказанная через текстуры, свет и настроение. В MEGRE INTERIORS создают не просто дизайн, а ощущения: как свет изменяется в течение дня, как стены взаимодействуют с тактильными материалами, и как все это влияет на восприятие пространства. Основная информация: Год основания: 2008.

Сайт: megre.design.

Соотношение цены и качества: 9/10.

Средняя оценка: 4.8 / 5 (на основе ~400 отзывов). Цены: 💡 Дизайн-проект: от 2 500 руб/м².

🛠 Ремонт под ключ: от 24 000 руб/м². Специализация и услуги: Элитные квартиры, коттеджи, коммерческие интерьеры.

Авторский надзор и комплектация.

Концептуальные интерьеры для премиального сегмента. Отличительные черты: Интерьеры со смыслом — каждый проект как эмоциональный рассказ.

Участие в международных проектах. Стили: Современная классика.

Элегантный минимализм.

Премиум-модерн. Фото интерьеров: Отзывы заказчиков: 🗣 «Создают не просто красивый интерьер, а атмосферу, в которой хочется быть. Все продумано: от света до ощущения уюта».

12. ICON Premium — люксовые интерьеры с ониксом, деревом и точным стилевым решением

Если вы ищете настоящий люкс — здесь создают интерьеры из мрамора, оникса и ценных пород дерева. В ICON Premium работают с самыми дорогими материалами, но главное — не забывают о комфорте и логике пространства. Основная информация: Сайт: iconpremium.ru.

Соотношение цены и качества: 9/10.

Средняя оценка: 4.6 / 5 (70+ отзывов). Цены: Дизайн-проект: от 5 000 до 7 000 руб/м².

Авторский надзор: от 60 000 руб/мес. Услуги: Премиальные квартиры и резиденции.

Комплектация luxury-материалами.

Подбор элитной мебели и света. Чем выделяются: Дизайн без компромиссов — все индивидуально.

Работают на результат, не подверженный трендам. Стили: Ар-деко.

Элитный минимализм.

Современная классика. Фото проектов: Отзывы клиентов: 🗣 «Интерьеры ICON Premium — это эстетика, комфорт и абсолютная роскошь. Каждый штрих на своем месте».

13. Oleg Klodt Architecture & Design — архитектурная студия с британским стилем и интерьерами вне времени

Студия с международным уровнем и архитектурным подходом. Проекты создаются с чувством пропорции, материалами из Европы и вниманием к деталям. Идеальный выбор, если хотите классику вне времени. Основная информация: Год основания: 2000.

Сайт: olegklodt.ru.

Средняя оценка: 4.6 / 5 (50+ отзывов). Услуги: Архитектурное проектирование.

Дизайн и реализация элитных объектов.

Производство мебели и декора. Отличительные черты: География: от Москвы до Лондона и Парижа.

Чистая архитектура, стиль и элегантность. Стили: Современная классика.

Английский стиль.

Элегантный минимализм. Фото проектов: Отзывы: 🗣 «Идеальное сочетание эстетики и логики. Проект живет уже 5 лет, и ни одна деталь не устарела».

14. Domoff Interiors — премиум-дизайн с зонированием, стилем и душевным комфортом

Domoff Interiors создают роскошные, но не вычурные интерьеры. Их проекты — это уют, внимание к деталям и материалы, которые остаются актуальными десятилетиями. Основная информация: Год основания: 2011.

Сайт: domoff-interiors.ru.

Средняя оценка: 4.6 / 5 (70+ отзывов). Цены: Дизайн-проект: от 7 000 руб/м².

Ремонт под ключ: от 50 000 руб/м². Услуги: Архитектура, дизайн, комплектация.

Интерьеры под ключ. Особенности: Внимание к зонированию.

Роскошь, в которую хочется вернуться.

Работа с элитными заказами. Стили: Современная классика.

Неоклассика.

Элегантный минимализм. Фотографии интерьеров: Отзывы: 🗣 «Каждая комната — как персональный заказ. Стильно, дорого, комфортно».

15. Marion Studio — интерьер, адаптированный под ваш ритм жизни, с балансом эстетики и функций