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ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Выбираете студию дизайна интерьера в Москве? Мы сэкономили вам недели поиска: изучили десятки дизайн-бюро, проверили портфолио, цены и условия. В рейтинг попали те, кто не просто делает красиво — а доводит проект до результата.

В подборке — студии с разными подходами: от «архитектурного минимализма» до «уют под ипотеку». Главное — они умеют работать с деньгами, сроками и задачами клиента.

Как мы выбирали:

В рейтинг вошли студии, у которых:

  • прозрачные цены и сметы;

  • есть авторский надзор: дизайнер ведет стройку;

  • проект под ключ — от идеи до реализации;

  • консультации до договора, онлайн и офлайн;

  • в портфолио — реальные объекты, не только рендеры;

  • понятные сроки и гарантии;

  • живые соцсети, отзывы и открытые процессы.

Такой подход помогает выбирать не «по стилю», а по сути — кто действительно возьмет ответственность и доведет до результата.

🧾 Содержание:

  •  ТОП-15 студий — подробный разбор: специализация, цены, подходы, особенности реализации.

  • Сравнительная таблица — кто сколько стоит, чем отличается, с чем справляется лучше.

  •  Еще  20 ТОП-студий — краткие профили: специализация, стилистика, стоимость.

  •  Мини-гайд по выбору — чеклист для заказчика: на что смотреть, что уточнять, как избежать ошибок.

  •  Если вы не из Москвы — как работать с московскими студиями удаленно.

🔍 Фильтры: как выбрать свою студию из рейтинга

Вы можете отобрать студии по 3 критериям:

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От этого зависит уровень вашего вовлечения в реализацию/ремонт

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Есть ли проекты, похожие на то, что вам нравится

ТОП-15 бюро дизайна интерьера в Москве

1. Artum — студия дизайна интерьера в Москве с полным циклом и персональным сопровождением

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Год основания: 2010.

Сайт: artum.studio.

Рейтинг экспертов: 10/10.

Цена проекта: от 2 900 руб/м².

Ремонт под ключ: рассчитывается индивидуально.

Средняя оценка: 4.9 Яндекс / 5.0 Google.

География: Москва и вся Россия.

Почему в ТОПе: Artum — бюро полного цикла. Более 1500 реализованных интерьеров по всей России. Каждый дизайнер — это руководитель проекта, который ведет клиента от идеи до финального декора. В Artum заранее подбирают специалиста под задачу: по типу помещения, стилю, уровню участия клиента. Клиент видит портфолио, знакомится с дизайнером еще до подписания договора.

Визуализация/реализация,
Визуализация/реализация, проект студии дизайна Artum

Услуги:

  • дизайн-проект интерьера: возможна оптимизация по срокам и стоимости: вы платите только за эти этапы, которые нужны именно в вашем случае. 

  • авторский надзор: контроль ремонта, поставок, сроков, чтобы вы минимально вовлекались в процесс стройки;

  • ремонт «под ключ»: есть своя строительная бригада, дизайнер контролирует процесс, вы заезжаете в готовую квартиру без стресса. 

КомандастудиидизайнаинтерьеравМоскве
Команда студии дизайна интерьера в Москве Artum

Особенности:

  • Реализуемость проекта 100%. Дизайнеры консультируются со строителями уже в процессе проектирования, чтобы все предлагаемые решения можно было воплотить в жизнь;

  • фиксированная цена в договоре, поэтапная оплата работ, вы легко планируете бюджет;

  • дизайнер на связи в удобное для вас время время, а не только с 9 до 18;

  • старт работы сразу после обращения: в штате 25+ дизайнеров, не нужно стоять в листе ожидания и ждать месяцами своей очереди.

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

💬 «Выбирая студию, важно найти не просто красивое портфолио, а команду, которая умеет слышать клиента. Мы в Artum верим, что настоящий дизайн — это не стиль, а решение задач конкретного человека», — Маша Черных, основатель студии Artum.

Посмотреть портфолио

Портфолио:

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Студия интерьера, Москва
ДизайнерскиекомпанииМосквы
Дизайнерские компании Москвы
ДизайнерскоеагентствовМоскве
Дизайнерское агентство в Москве
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

💬 «Тут делают дизайн не ради красоты, а ради жизни. Каждая деталь продумана, все удобно и работает. Не тратил время ни на подбор материалов, ни на контроль — все сделал один человек от начала до конца».

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Сайт компании

2. Imetra — премиум дизайн интерьера

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Год основания: 2012.

Сайт: imetra.ru.

Рейтинг экспертов: 10/10.

Цена проекта: от 3 500 руб/м².

Ремонт под ключ: рассчитывается индивидуально.

Средняя оценка: 4.9 на основе 300+ отзывов.

География: Москва и вся Россия.

Почему в ТОПе: если вам нужен стильный интерьер, который точно совпадет с 3D-визуализацией — это Imetra. Проекты выполняются в срок, без скрытых доплат. В портфолио — квартиры, дома, таунхаусы. Команда — профи: контролируют ремонт, подбирают мебель и материалы, работают в популярных стилях от сканди до неоклассики.

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Что входит:

  • дизайн-проект с поэтапной оплатой: включены только те этапы, которые вам нужны;

  • авторский надзор: сопровождение ремонта с вашим минимальным участием;

  • ремонт под ключ: есть своя строительная бригада, выполняет работы любой сложности, под все ваши запросы найдут узкого специалиста.

Особенности:

  • все работы в одном месте — от идеи до реализации;

  • быстро: проект — от 2 недель, ремонт — от 6 месяцев;

  • рекомендованы Houzz и есть награда ADD Awards;

  • честные сроки: есть возможность взять ваш проект в работу сразу после обращения. 

Портфолио: 

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

💬 «Никакого стресса. Все четко по срокам, без сюрпризов. Сделали лучше, чем на рендерах».

Сайт компании

3. Le Atelier — архитектурное бюро, где дизайн служит стилю и комфорту клиента

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Год основания: 2014.

Сайт: leatelier.ru.

Рейтинг экспертов: 10/10.

Цена проекта: от 2 млн ₽ за проект с авторским надзором.

Сроки реализации: от 5 до 10 месяцев.

География: Москва, премиальные жилые комплексы и исторические здания.

Почему в ТОПе: Le Atelier работают на стыке архитектуры, искусства и инженерии. Это бюро, где каждое решение подчинено стилю, комфорту и образу жизни клиента. Проекты отличает глубина проработки — от планировок до акустики. В портфолио — пентхаусы, особняки, апартаменты в центре Москвы и международные кейсы.

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Что входит:

  • дизайн-проект с технической документацией и авторским надзором;

  • комплектация и технический контроль;

  • нестандартные решения: стены с микроперфорацией, акустические панели, арт-объекты.

Особенности:

  • архитектурный подход и уникальные стилистические решения;

  • работа с антиквариатом, галереями и редкими материалами;

  • опыт в премиальной недвижимости и международных проектах.

Портфолио:

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Отзывы клиентов:

🗣 «Это был не просто ремонт, а культурное событие в нашей жизни. Le Atelier создали не интерьер — они создали настроение».

4. Alexander Tischler — студия дизайна с инженерным мышлением

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Alexander Tischler делает интерьеры, в которых все продумано: от планировки до розетки. Это студия, где инженеры и дизайнеры работают вместе. В результате — не просто красиво, а удобно жить.

Что делают:

  • Проектируют квартиры и дома.

  • Встраивают «умный дом», свет и вентиляцию.

  • Изготавливают мебель под проект.

  •  Сопровождают стройку и делают ремонт под ключ.

В чем сильны:

  • Мебель проектируют сами — все вписывается без зазоров.

  • Инженерия встроена в дизайн — провода не торчат.

  • Пространство подстраивают под жизнь — продуманы проходы, хранение, сценарии освещения.

Стили: современный, минимализм, хай-тек

Цены:

  • Проект — от 4 700 руб/м².

  • Ремонт — от 23 000 руб/м².

Сроки: проект — от 6 недель

Сайт: atischler.ru.

Портфолио:

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Отзывы:

🗣 «У нас теперь квартира, где все работает. Даже пылесос спрятан, и он сам выезжает».

🗣 «Сначала казалось дорого, но потом поняли — это инвестиция в удобство. И правда, все по уму».

5. Domos Design — премиальная студия с акцентом на статус, материалы и точную реализацию

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Domos Design делают премиальные интерьеры — с мрамором, деревом редких пород и мебелью под заказ. Здесь проектируют не просто красиво, а так, чтобы отражать вкус и статус владельца.

Что делают:

  • Дизайн квартир, пентхаусов, коттеджей.

  • Комплектация премиум-мебелью и декором.

  • Перепланировка, авторский надзор, реализация под ключ.

В чем сильны:

  •  Работают с дорогими материалами и сложными интерьерами.

  •  Контролируют качество — от планировки до последней ручки.

  •  Подбирают решения под образ жизни клиента.

Стили: современная классика, ар-деко, элегантный минимализм.

Цены:

  • Проект — от 5 000 руб/м².

  • Ремонт — от 80 000 руб/м².

Сроки:

  • Проект — от 1 месяца.

  • Ремонт — от 3 месяцев.

Сайт: domosdesign.ru.

Портфолио:

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Отзывы:

🗣 «Интерьер как в журнале. Все точно в цвет, каждая вещь на месте».

🗣 «Хорошо, что нас не ограничивали шаблонами. Мы выбрали стиль, материалы — и получили то, что хотели».

6. Yudin & Novikov — минималистический интерьер под ключ: эстетика, свет, тишина

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Yudin & Novikov делают интерьеры, где меньше — значит больше. Здесь все про логику, спокойствие и атмосферу. Их проекты — это архитектура в деталях.

Что делают:

  • Проектируют квартиры, дома, пентхаусы.

  • Делают перепланировку сложных помещений.

  •  Ведут авторский надзор и контролируют стройку.

В чем сильны:

  • Строгие формы, спокойные цвета, четкие линии.

  • Интерьер не просто стильный, а удобный и понятный.

  • Работают с премиальными материалами: камень, дерево, металл.

Стили: минимализм, лаконичная классика, спокойный премиум.

Цены:

  • Проект — от 6 000 руб/м².

  • Ремонт — от 60 000 руб/м².

Сроки:

  • Проект — от 1 месяца.

  • Ремонт — от 5 месяцев.

Сайт: yudin-novikov.ru.

Портфолио: 

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Отзывы:

🗣 «Хотели минимализм — получили дом, где ни одной лишней детали. Все по уму».

🗣 «Удивили тем, как тонко чувствуют пространство. Сделали так, что и красиво, и удобно».

7. AB Architects — архитектурный дизайн без трендов: чистота форм и долговечность

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

AB Architects проектируют интерьеры, где все подчинено логике. Пространство — не просто красиво, а собрано точно: по свету, формам, материалам.

Что делают:

  • Архитектура и дизайн квартир, домов, пентхаусов.

  • Подбор премиальных материалов: мрамор, дерево, стекло.

  • Полное сопровождение проекта и стройки.

Почему их выбирают:

  • Дизайн вне времени — без трендов, которые быстро стареют.

  • Минимум декора, максимум сути.

  • Работают в премиальном сегменте без компромиссов.

Стили: минимализм, архитектурный хай-тек, элегантная классика

Сайт: ab-architects.ru.

Портфолио:

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Отзывы:

🗣 «Чисто, спокойно, продумано. Уважение к деталям чувствуется сразу».

🗣 «Интерьер, который выглядит дорого, но не кричит об этом».

8. Korneev Design Workshop — проектирование интерьеров под семью, ритм и привычки

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

В Korneev Design Workshop создают интерьеры, где каждый метр работает. Тут проектируют под конкретного человека — учитывают, как вы живете, что удобно, где должно быть светло.

Что делают:

  • Интерьеры квартир, пентхаусов, загородных домов.

  • Перепланировка и адаптация под привычки семьи.

  • Полная комплектация: мебель, освещение, текстиль.

  • Контроль стройки и авторский надзор.

Чем выделяются:

  • Планировка логична — без бесполезных коридоров.

  • Эстетика без излишеств — линии, текстуры, цвет.

  • Уют без показного пафоса.

Стили: современная классика, минимализм, эклектика.

Цены:

  • Проект — от 4 000 руб/м².

  • Ремонт — от 30 000 руб/м².

Сроки:

  • Проект — от 2 месяцев.

  • Ремонт — от 7 месяцев.

Сайт: akorneev.com.

Портфолио:

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Отзывы:

🗣 «Планировка стала удобной. Теперь у нас все под рукой — и красиво, и логично».

🗣 «Интерьер не устал через год. До сих пор нравится, ничего бы не поменяли».

9. Flats Design — уютные интерьеры с легким стилем и продуманной атмосферой

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Flats Design проектируют интерьеры, которые не теряют уюта, даже если они в тренде. Они создают пространство под конкретные привычки — чтобы все было удобно и красиво именно вам.

Что делают:

  • Квартиры, дома, пентхаусы.

  • Перепланировка, зонирование, работа с нестандартными планами.

  • Комплектация, авторский надзор, реализация под ключ.

Что важно:

  • Интерьеры мягкие, не перегруженные.

  • В каждой комнате — смысл, а не просто мебель.

  • Сильное чувство стиля без навязчивости.

Стили: минимализм, скандинавский, эклектика.

Цены: проект — от 4 000 до 8 000 руб/м² (в зависимости от пакета).

Сайт: flatsdesign.com.

Портфолио:

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Отзывы:

🗣 «Работать было легко: учли все, не давили, предлагали, объясняли».

🗣 «Квартира получилась светлая, живая. Видно, что над ней думали».

10. Instyler — дизайн интерьера, где каждый метр работает: решение под задачу и бюджет

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Instyler создает не просто красивые пространства. Они проектируют квартиры и дома так, чтобы каждый метр был полезен, а ремонт — в рамках бюджета и сроков.

Что делают:

  • Интерьеры квартир, домов, таунхаусов.

  • Функциональные решения для небольших площадей.

  • Полная реализация: авторский надзор, подбор материалов, комплектация.

Чем сильны:

  • Оптимизируют пространство под жизнь, а не «на показ».

  • Учитывают ритм семьи — от света до системы хранения.

  • Предлагают реальные, а не идеализированные решения.

Стили: минимализм, современная классика, функциональный скандинавский

Цены:

  • Проект — от 2 490 до 4 990 руб/м² (в зависимости от пакета).

  • Ремонт — не указано

Сроки:

  • Проект — от 14 рабочих дней.

  • Ремонт — информация отсутствует.

Сайт: dizayn-intererov.ru.

Портфолио:

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Отзывы:

🗣 «Каждая деталь — в дело. Много хранилищ, нет пустых зон».

🗣 «Не потратили лишнего — все по бюджету, а результат радует».

11. MEGRE INTERIORS — премиальный дизайн с эмоцией и международным уровнем реализации

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Когда интерьер — это история, рассказанная через текстуры, свет и настроение. В MEGRE INTERIORS создают не просто дизайн, а ощущения: как свет изменяется в течение дня, как стены взаимодействуют с тактильными материалами, и как все это влияет на восприятие пространства.

Основная информация:

  • Год основания: 2008.

  • Сайт: megre.design.

  • Соотношение цены и качества: 9/10.

  • Средняя оценка: 4.8 / 5 (на основе ~400 отзывов).

Цены:

  • 💡 Дизайн-проект: от 2 500 руб/м².

  • 🛠 Ремонт под ключ: от 24 000 руб/м².

Специализация и услуги:

  • Элитные квартиры, коттеджи, коммерческие интерьеры.

  • Авторский надзор и комплектация.

  • Концептуальные интерьеры для премиального сегмента.

Отличительные черты:

  • Интерьеры со смыслом — каждый проект как эмоциональный рассказ.

  • Участие в международных проектах.

Стили:

  • Современная классика.

  • Элегантный минимализм.

  • Премиум-модерн.

Фото интерьеров:

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Отзывы заказчиков:

🗣 «Создают не просто красивый интерьер, а атмосферу, в которой хочется быть. Все продумано: от света до ощущения уюта».

12. ICON Premium — люксовые интерьеры с ониксом, деревом и точным стилевым решением

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Если вы ищете настоящий люкс — здесь создают интерьеры из мрамора, оникса и ценных пород дерева. В ICON Premium работают с самыми дорогими материалами, но главное — не забывают о комфорте и логике пространства.

Основная информация:

  • Сайт: iconpremium.ru.

  • Соотношение цены и качества: 9/10.

  • Средняя оценка: 4.6 / 5 (70+ отзывов).

Цены:

  • Дизайн-проект: от 5 000 до 7 000 руб/м².

  • Авторский надзор: от 60 000 руб/мес.

Услуги:

  • Премиальные квартиры и резиденции.

  • Комплектация luxury-материалами.

  • Подбор элитной мебели и света.

Чем выделяются:

  • Дизайн без компромиссов — все индивидуально.

  • Работают на результат, не подверженный трендам.

Стили:

  • Ар-деко.

  • Элитный минимализм.

  • Современная классика.

Фото проектов:

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Отзывы клиентов:

🗣 «Интерьеры ICON Premium — это эстетика, комфорт и абсолютная роскошь. Каждый штрих на своем месте».

13. Oleg Klodt Architecture & Design — архитектурная студия с британским стилем и интерьерами вне времени

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Студия с международным уровнем и архитектурным подходом. Проекты создаются с чувством пропорции, материалами из Европы и вниманием к деталям. Идеальный выбор, если хотите классику вне времени.

Основная информация:

  • Год основания: 2000.

  • Сайт: olegklodt.ru.

  • Средняя оценка: 4.6 / 5 (50+ отзывов).

Услуги:

  • Архитектурное проектирование.

  • Дизайн и реализация элитных объектов.

  • Производство мебели и декора.

Отличительные черты:

  • География: от Москвы до Лондона и Парижа.

  • Чистая архитектура, стиль и элегантность.

Стили:

  • Современная классика.

  • Английский стиль.

  • Элегантный минимализм.

Фото проектов:

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Отзывы:

🗣 «Идеальное сочетание эстетики и логики. Проект живет уже 5 лет, и ни одна деталь не устарела».

14. Domoff Interiors — премиум-дизайн с зонированием, стилем и душевным комфортом

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Domoff Interiors создают роскошные, но не вычурные интерьеры. Их проекты — это уют, внимание к деталям и материалы, которые остаются актуальными десятилетиями.

Основная информация:

  • Год основания: 2011.

  • Сайт: domoff-interiors.ru.

  • Средняя оценка: 4.6 / 5 (70+ отзывов).

Цены:

  • Дизайн-проект: от 7 000 руб/м².

  • Ремонт под ключ: от 50 000 руб/м².

Услуги:

  • Архитектура, дизайн, комплектация.

  • Интерьеры под ключ.

Особенности:

  • Внимание к зонированию.

  • Роскошь, в которую хочется вернуться.

  • Работа с элитными заказами.

Стили:

  • Современная классика.

  • Неоклассика.

  • Элегантный минимализм.

Фотографии интерьеров:

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Отзывы:

🗣 «Каждая комната — как персональный заказ. Стильно, дорого, комфортно».

15. Marion Studio — интерьер, адаптированный под ваш ритм жизни, с балансом эстетики и функций

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Если хотите, чтобы интерьер подстраивался под ваш ритм, а не наоборот — эта студия для вас. В Marion Studio создают гармоничные, актуальные и индивидуальные решения.

Основная информация:

  • Год основания: 2012.

  • Сайт: marionstudio.ru.

  • Средняя оценка: 4.4 / 5 (100+ отзывов).

Цены:

  • Дизайн-проект: от 4 000 руб/м².

Услуги:

  • Интерьеры под ключ.

  • Авторский надзор, зонирование.

  • Архитектурное проектирование.

Отличия:

  • Детальная работа с цветом и светом.

  • Эмоциональный комфорт в приоритете.

Стили:

  • Легкая классика.

  • Эклектика.

  • Минимализм.

Фото проектов:

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году
ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Отзывы:

🗣 «Каждый уголок продуман. Интерьер — как продолжение нас».

📊 Сравнительная таблица: ТОП-10 студий дизайна интерьера

Студия

Цена за проект (руб/м²)

Подход

Сильные стороны

Artum

от 2 900

Под ключ

Индивидуальный подбор дизайнера, 100% совпадение реализации

Imetra

от 3 500

Под ключ

Быстрые сроки, четкие процессы, премиум-качество

Le Atelier

от 2 000 000 за проект

Под ключ

Архитектурный подход, премиум-недвижимость

Alexander Tischler

от 4 700

Под ключ

Инженерия + мебель + дизайн = все в одном

Domos Design

от 5 000

Под ключ

Статусные интерьеры, полная реализация

Yudin & Novikov

от 6 000

Под ключ

Премиальные материалы, архитектурные решения

AB Architects

нет данных

Под ключ

Вечный дизайн, интерьер надолго

Korneev DW

от 4 000

Под ключ

Планировка и эстетика, работа под клиента

Flats Design

от 4 000

Под ключ

Много стилей, индивидуальный подход

Instyler

от 2 490

Под ключ

Максимум пользы, минимум затрат

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16. Hot Walls — интерьер с характером и смелыми акцентами

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Hot Walls — студия, которая создает эффектные интерьеры, наполненные цветом, фактурой и индивидуальностью. Здесь каждый проект — как высказывание: смелый, продуманный и визуально выразительный. Дизайнеры акцентируют внимание на планировке, свете и фактуре, а не просто на декоре.

Что важно знать:

  • Год основания: 2017.

  • Сайт: hot-walls.ru.

  • Услуги: дизайн жилых и коммерческих помещений, авторский надзор, мебель на заказ, реализация под ключ.

  • Особенности: работа с яркими цветовыми решениями, сложными текстурами, точная проработка планировки.

  • Цены: от 3 000 руб/м².

  • Оценка: 4.4 / 5.

  • Отзывы: «Квартира ожила! Необычные материалы, фактура стен, продуманный свет — не интерьер, а сцена для жизни».

17. LA-Buro — современная классика и элегантность вне времени

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

LA-Buro — это про стиль, который не стареет. Без визуального шума, без модных перегибов, но с ощущением дорогого и комфортного пространства. Команда работает с квартирами и загородными домами, делает все: от архитектуры до текстиля.

Факты:

  • Год основания: 2015.

  • Сайт: la-buro.ru.

  • Стиль: современная классика, сдержанный ар-деко, минимализм с теплом.

  • Услуги: проекты «под ключ», архитектура, комплектация, надзор.

  • Особенности: умение создавать «дорогой эффект» без излишеств.

  • Цены: от 7 000 руб./м².

  • Оценка: 4.5 / 5.

  • Цитата: «Дизайн должен быть таким, чтобы не надоело через 10 лет».

18. Unika Design — доступный интерьер с умом

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Если нужно сделать функциональный и эстетичный ремонт без переплат — Unika Design поможет. Здесь умеют вписать все нужные зоны даже в компактное пространство, не жертвуя ни удобством, ни стилем.

Кратко:

  • Сайт: unika-design.ru.

  • Стиль: минимализм, уютная классика, мягкий лофт.

  • Услуги: квартиры, загородные дома, авторский надзор, комплектация, 3D.

  • Особенности: решения для небольших помещений, умные перегородки, индивидуальные бюджеты.

  • Цены: от 2 500 руб./м².

  • Оценка: 4.6 / 5.

  • Отзыв: «Сделали из студии двухкомнатную квартиру — и все удобно!».

19. Brainstorm Buro — функциональность с дизайнерским чутьем

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

В Brainstorm Buro знают, как сделать 40 метров похожими на 60. Их дизайн — это не просто визуал, а логика: свет, хранение, маршруты движения по квартире. Подход особенно полезен для владельцев малогабариток и нестандартных планировок.

Подробно:

  • Сайт: brainstorm-buro.ru.

  • Стиль: минимализм, эклектика, лофт.

  • Услуги: перепланировка, комплектация, надзор.

  • Цены: от 2 600 руб./м².

  • Оценка: 4.6 / 5.

  • Цитата: «Каждый сантиметр должен работать на результат».

20. BestDizain — доступный стиль без компромиссов

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

BestDizain создают стильные и продуманные интерьеры, которые легко воплотить в жизнь. Их проекты сочетают комфорт, функциональность и реализм.

Основное:

  • Год основания: 2015.

  • Сайт: bestdizain.com.

  • Стиль: современный, минимализм, неоклассика.

  • Цены: от 2 800 руб./м².

  • Оценка: 4.6 / 5.

  • Фраза от студии: «Дизайн — это не про дорого. Это про умно»..

21. Romanova.Design — уют даже на 30 м²

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Студия Romanova.Design специализируется на малогабаритных квартирах и превращает даже самые скромные метры в стильные и удобные пространства. Главный фокус — эргономика, встроенные системы хранения и визуальное расширение пространства.

Основные моменты:

  • Год основания: 1995.

  • Сайт: romanova.design.

  • Специализация: перепланировка, зонирование, комплектация.

  • Стили: минимализм, сканди, современный.

  • Особенности: максимум пользы из минимума площади.

  • Цены: от 2 500 руб./м².

  • Оценка: 4.6 / 5.

  • Отзыв: «Из 38 м² сделали функциональную двушку — это магия!».

22. Печеный — дизайн, отражающий ритм жизни

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Антон Печеный и его студия проектируют интерьеры, в которых учтен образ жизни каждого клиента: будь то семья, айтишник или молодой холостяк. Здесь упор на индивидуальность, зонирование и продуманные сценарии использования пространства.

Кратко:

  • Год основания: 2014.

  • Сайт: pechenyi.com.

  • Стили: современный, эко-минимализм, сканди.

  • Услуги: полная планировка, авторский надзор, визуализация.

  • Цены: от 5 000 руб./м².

  • Оценка: 4.7 / 5.

  • Фраза: «Даже рыбкам должно быть удобно жить в интерьере».

23. Forma Design Studio — стиль + функциональность

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Forma Design Studio создает модные, но жизненные интерьеры. Главный приоритет — грамотная планировка и уют. Здесь не делают «картинки для портфолио», а решают реальные задачи: от хранения до освещения.

Факты:

  • Год основания: 2016.

  • Сайт: formadesignspb.ru.

  • Стили: минимализм, лофт, неоклассика.

  • Цены: от 4 800 руб./м².

  • Оценка: 4.6 / 5.

  • Особенности: дизайнеры — «за удобство», а не только «за красивую обложку».

  • Отзыв: «Сделали интерьер, который не устареет через 3 года — спасибо!».

24. KUB Design — проект под ключ и без сюрпризов

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

KUB Design не просто рисует дизайн, а детально просчитывает реализацию: от сметы до финального вида. Отлично работает с квартирами для семей, умеет вписать все необходимое в любую площадь.

О проекте:

  • Год основания: 2014.

  • Сайт: design-cube.ru.

  • Стили: минимализм, сканди, теплый лофт.

  • Услуги: полный цикл — проект, комплектация, надзор.

  • Цены: от 4 000 руб./м².

  • Оценка: 4.6 / 5.

  • Отзывы: «Все по делу, ничего лишнего. Настоящие профессионалы».

25. Studio 35 — интерьер, подстроенный под человека

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Studio 35 делает акцент на личные привычки и образ жизни заказчика. Особое внимание — к адаптации пространства и организации хранения в небольших квартирах. Визуально — просто, но со вкусом.

Инфо:

  • Год основания: 2015.

  • Сайт: 35studio.ru.

  • Стили: минимализм, классика, скандинавский.

  • Особенности: адаптация под ритм жизни, нестандартные решения.

  • Цены: от 4 500 руб./м².

  • Оценка: 4.8 / 5.

  • Отзывы: «Проект был красивым на рендерах — но в реальности стал еще лучше!».

26. Village Design — дом в гармонии с природой

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Village Design проектирует загородные дома, в которых органично сочетаются архитектура, интерьер и ландшафт. Пространства созданы для жизни в контакте с природой: много света, натуральные материалы, энергоэффективные технологии.

Основное:

  • Год основания: 2012.

  • Сайт: village-design.ru.

  • Стили: шале, кантри, скандинавский.

  • Особенности: экологичность, грамотное зонирование, интеграция с ландшафтом.

  • Цены: от 1 500 руб./м².

  • Оценка: 4.6 / 5.

  • Отзыв: «Они поняли нас без слов и сделали именно то, что мы хотели — идеальный дом в лесу».

27. ARHWOOD — деревянная архитектура премиум-класса

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

ARHWOOD создает проекты для тех, кто любит дерево и хочет, чтобы оно выглядело элегантно и современно. Студия превращает натуральные материалы в статусные пространства: с мебелью на заказ, стеклом, автоматикой и светом.

Инфо:

  • Год основания: 2010.

  • Сайт: arhwood.ru.

  • Стили: эко-минимализм, модерн, hi-tech.

  • Особенности: мебель из массива, сложные комбинации дерева и стекла, умные дома.

  • Цены: от 6 500 руб./м².

  • Оценка: 4.7 / 5.

  • Цитата: «Дерево — не старомодно. Оно может быть футуристичным, если уметь с ним работать».

28. Terra Design — родовые гнезда и уют

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Terra Design делает дома, которые хочется называть «своими» — теплые, уютные, с атмосферой и традициями. Здесь не гонятся за хайпом, а создают долговечный, комфортный интерьер, интегрированный в природу.

Факты:

  • Год основания: 2013.

  • Сайт: terrastd.ru.

  • Стили: эко, классика, минимализм с природными мотивами.

  • Цены: от 1 500 руб./м².

  • Оценка: 4.5 / 5.

  • Особенности: много натуральных материалов, ламповая атмосфера.

  • Отзыв: «Настоящий full-сервис: помогли даже после сдачи ремонта».

29. Background Studio — архитектура под образ жизни

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Background Studio создает коттеджи с архитектурным почерком, подстраиваясь под привычки владельца. Работают в скандинавском минимализме, миксуя бетон, стекло и дерево. Все продумано: от объемов до освещения.

Кратко:

  • Сайт: background-studio.ru.

  • Стили: минимализм, сканди, эко.

  • Особенности: сложные архитектурные формы, максимальная интеграция с ландшафтом.

  • Оценка: 4.7 / 5 (по косвенным данным).

  • Награды: ADD Awards, PinWin.

  • Отзывы: «Ни одного лишнего элемента. Только нужное — и красиво».

30. Geometrium — архитектура будущего

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Geometrium разрабатывает проекты, в которых соединяются архитектура, инженерия и стиль. Минималистичный, функциональный, умный дом — здесь учитывают сценарии освещения, эргономику, умные технологии.

Детали:

  • Год основания: 2008.

  • Сайт: geometrium.com.

  • Стили: минимализм, хай-тек, сканди.

  • Особенности: все под ключ — от архитектуры до реализации.

  • Цены: от 7 000 руб./м².

  • Оценка: 4.8 / 5.

  • Награды: European Property Awards, публикации в AD.

  • Цитата: «Кажется, что все в доме было здесь всегда — такой он логичный и цельный».

31. NB Studio — интерьеры с архитектурным акцентом для бизнеса и жизни

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

NB Studio — дизайн-бюро с особым вниманием к геометрии, пропорциям и свету. Сильны в коммерческих проектах — от ресторанов до бутиков, но создают и стильные интерьеры частных квартир.

Чем выделяются:

  • Профессиональный подход к деталям: световые сценарии, мебель, цветовые решения.

  • Мощное портфолио с публикациями в AD Russia и ArchDaily.

  • Признание в ресторанной индустрии — проекты гастробаров и ресторанов в международных рейтингах.

Сайт: nb-studio.ru.

Стили: современный, минимализм, премиальная эклектика.

Цены: от 6 000 руб./м².

Средняя оценка: 4.6/5.

32. Forma Group — коммерческий дизайн, который работает на бренд

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

Forma Group создает пространства, где каждая деталь влияет на восприятие компании. Их проекты — это рабочая эстетика, которая повышает конверсию, комфорт и лояльность клиентов.

Особенности:

  • Впечатляющие офисы, рестораны и коворкинги.

  • Умный дизайн: продуман не только стиль, но и функциональность.

  • Подход с учетом брендинга и поведения целевой аудитории.

Сайт: forma-group.ru.

Стили: джапанди, эко-стиль, лофт.

Цены: от 6 500 руб./м².

Средняя оценка: 4.7/5.

33. MOSS Design — хайповые интерьеры для коммерции и брендов

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

MOSS Design создают дизайн, который фотографируют, публикуют и обсуждают. Их работы — это сочетание футуризма и стиля, с акцентом на визуальный вау-эффект.

Чем известны:

  • Специализация — бутики, офисы и бары с сильной визуальной идентичностью.

  • Не боятся смелых решений — киберпанк, хай-тек, люксовый лофт.

  • Проекты в Dezeen, AD Russia, European Property Awards.

Сайт: moss-design.ru.

Стили: футуризм, хай-тек, премиальная классика.

Цены: от 7 000 руб./м².

Средняя оценка: 4.7/5.

34. ArchReforma — стильные офисы и пространства для продуктивности

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

В ArchReforma уверены: офис должен быть не только красивым, но и мотивирующим. Проектируют деловые пространства с эргономикой и эстетикой.

Ключевые черты:

  • Проекты от гостиниц до премиальных лобби.

  • Понимание психологии офисного пространства.

  • Реализация интерьеров, которые повышают эффективность команды.

Сайт: archreforma.ru.

Стили: функциональный хай-тек, минимализм, неоклассика.

Цены: от 6 500 руб./м².

Средняя оценка: 4.7/5.

35. Studio ARCHFORM — дизайн, усиливающий бренды

ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

ARCHFORM делает не просто красивый дизайн, а создает идентичность для кафе, ресторанов и коммерческих пространств. Особенно сильны в разработке концептов для франшиз.

Особенности:

  • Интерьеры, которые становятся визитной карточкой бизнеса.

  • Проекты для HoReCa с оригинальными материалами и освещением.

  • Публикации в Interior+Design, участие в выставках.

Сайт: archformstudio.com.

Стили: индустриальный, ар-деко, эклектика.

Цены: от 5 500 руб./м².

Средняя оценка: 4.7/5.

❓ Как выбрать студию дизайна интерьера в Москве — советы для заказчика

Вы посмотрели рейтинг ТОП-35 студий — что дальше? Если вы еще не определились, этот мини-гайд поможет принять взвешенное решение:

✅ Мини-гайд: как проверить студию перед заказом

Перед тем как подписывать договор, проверьте 7 вещей:

  1. Портфолио: Есть ли похожие проекты по типу, стилю, метражу?

  2. Реализованные кейсы: Не только 3D, но и фото после ремонта.

  3. Автор проекта: Познакомьтесь лично, уточните его вовлеченность.

  4. Смета: Попросите пример — насколько она прозрачна и полна.

  5. Отзывы: Посмотрите сторонние источники, не только сайт.

  6. Процессы: Уточните этапы, контроль, кто отвечает за что.

  7. Договор: Есть ли сроки, ответственность, оплата поэтапно.

💡 Хорошая студия не скрывает процессы, дает примеры и спокойно отвечает на вопросы. Ищите не только талант, но и ответственность.

Критерий

Что учитывать при выборе

Тип проекта

Квартира, дом или коммерческий объект

Бюджет

Уточните стоимость проекта и дополнительных услуг

Сроки реализации

Насколько быстро команда готова приступить и закончить

Стиль и подход

Совпадает ли эстетика студии с вашими представлениями

Опыт и портфолио

Есть ли работы, похожие на ваш проект

Отзывы клиентов

Что пишут о команде: важно и качество, и человеческий подход

Дополнительные опции

Авторский надзор, комплектация, ремонт «под ключ»

💡 Важно: Не бойтесь задать вопросы о процессах, договоре, этапах и оплате. Хорошая студия всегда готова объяснить и адаптироваться под вас.

💬 А что если вы не из Москвы

Многие из представленных студий работают по всей России и онлайн. Если вы из региона, уточните возможность удаленной работы — качественный дизайн сегодня доступен в любом городе.

🧠 Что еще важно знать

  • Хороший интерьер начинается не с красивой картинки, а с анализа привычек и образа жизни.

  • Не всегда дорогой проект — лучший. Главное — соотношение стоимости, качества и комфорта.

  • Идеальный ремонт — это тот, в котором вы не хотите ничего менять через 5 лет.

💬 Как выбрать студию и не пожалеть

Выбирая студию, важно не только портфолио. Ищите тех, кто берет на себя ответственность — от идеи до реализации. Кто подбирает дизайнера под вас, а не по принципу «кто свободен». Кто не исчезает после подписания договора, а ведет проект до последней розетки. Это и есть Artum.

Познакомиться с подходом Artum и задать вопрос

Реклама: ИП Черный Максим Викторович, ИНН 781433057087, erid: 2W5zFGdJCKS

Информации об авторе

Российский союз дизайнеров

Российский союз дизайнеров

Создаём будущее дизайна — вместе, профессионально, со смыслом.

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