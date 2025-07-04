ТОП–35 лучших студии дизайна интерьера в Москве в 2025 году

В подборке — студии с разными подходами: от «архитектурного минимализма» до «уют под ипотеку». Главное — они умеют работать с деньгами, сроками и задачами клиента.
Как мы выбирали:
В рейтинг вошли студии, у которых:
прозрачные цены и сметы;
есть авторский надзор: дизайнер ведет стройку;
проект под ключ — от идеи до реализации;
консультации до договора, онлайн и офлайн;
в портфолио — реальные объекты, не только рендеры;
понятные сроки и гарантии;
живые соцсети, отзывы и открытые процессы.
Такой подход помогает выбирать не «по стилю», а по сути — кто действительно возьмет ответственность и доведет до результата.
🧾 Содержание:
ТОП-15 студий — подробный разбор: специализация, цены, подходы, особенности реализации.
Сравнительная таблица — кто сколько стоит, чем отличается, с чем справляется лучше.
Еще 20 ТОП-студий — краткие профили: специализация, стилистика, стоимость.
Мини-гайд по выбору — чеклист для заказчика: на что смотреть, что уточнять, как избежать ошибок.
Если вы не из Москвы — как работать с московскими студиями удаленно.
🔍 Фильтры: как выбрать свою студию из рейтинга
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ТОП-15 бюро дизайна интерьера в Москве
1. Artum — студия дизайна интерьера в Москве с полным циклом и персональным сопровождением
Год основания: 2010.
Сайт: artum.studio.
Рейтинг экспертов: 10/10.
Цена проекта: от 2 900 руб/м².
Ремонт под ключ: рассчитывается индивидуально.
Средняя оценка: 4.9 Яндекс / 5.0 Google.
География: Москва и вся Россия.
Почему в ТОПе: Artum — бюро полного цикла. Более 1500 реализованных интерьеров по всей России. Каждый дизайнер — это руководитель проекта, который ведет клиента от идеи до финального декора. В Artum заранее подбирают специалиста под задачу: по типу помещения, стилю, уровню участия клиента. Клиент видит портфолио, знакомится с дизайнером еще до подписания договора.
Услуги:
дизайн-проект интерьера: возможна оптимизация по срокам и стоимости: вы платите только за эти этапы, которые нужны именно в вашем случае.
авторский надзор: контроль ремонта, поставок, сроков, чтобы вы минимально вовлекались в процесс стройки;
ремонт «под ключ»: есть своя строительная бригада, дизайнер контролирует процесс, вы заезжаете в готовую квартиру без стресса.
Особенности:
Реализуемость проекта 100%. Дизайнеры консультируются со строителями уже в процессе проектирования, чтобы все предлагаемые решения можно было воплотить в жизнь;
фиксированная цена в договоре, поэтапная оплата работ, вы легко планируете бюджет;
дизайнер на связи в удобное для вас время время, а не только с 9 до 18;
старт работы сразу после обращения: в штате 25+ дизайнеров, не нужно стоять в листе ожидания и ждать месяцами своей очереди.
💬 «Выбирая студию, важно найти не просто красивое портфолио, а команду, которая умеет слышать клиента. Мы в Artum верим, что настоящий дизайн — это не стиль, а решение задач конкретного человека», — Маша Черных, основатель студии Artum.
Портфолио:
💬 «Тут делают дизайн не ради красоты, а ради жизни. Каждая деталь продумана, все удобно и работает. Не тратил время ни на подбор материалов, ни на контроль — все сделал один человек от начала до конца».
Год основания: 2012.
Сайт: imetra.ru.
Рейтинг экспертов: 10/10.
Цена проекта: от 3 500 руб/м².
Ремонт под ключ: рассчитывается индивидуально.
Средняя оценка: 4.9 на основе 300+ отзывов.
География: Москва и вся Россия.
Почему в ТОПе: если вам нужен стильный интерьер, который точно совпадет с 3D-визуализацией — это Imetra. Проекты выполняются в срок, без скрытых доплат. В портфолио — квартиры, дома, таунхаусы. Команда — профи: контролируют ремонт, подбирают мебель и материалы, работают в популярных стилях от сканди до неоклассики.
Что входит:
дизайн-проект с поэтапной оплатой: включены только те этапы, которые вам нужны;
авторский надзор: сопровождение ремонта с вашим минимальным участием;
ремонт под ключ: есть своя строительная бригада, выполняет работы любой сложности, под все ваши запросы найдут узкого специалиста.
Особенности:
все работы в одном месте — от идеи до реализации;
быстро: проект — от 2 недель, ремонт — от 6 месяцев;
рекомендованы Houzz и есть награда ADD Awards;
честные сроки: есть возможность взять ваш проект в работу сразу после обращения.
Портфолио:
💬 «Никакого стресса. Все четко по срокам, без сюрпризов. Сделали лучше, чем на рендерах».
3. Le Atelier — архитектурное бюро, где дизайн служит стилю и комфорту клиента
Год основания: 2014.
Сайт: leatelier.ru.
Рейтинг экспертов: 10/10.
Цена проекта: от 2 млн ₽ за проект с авторским надзором.
Сроки реализации: от 5 до 10 месяцев.
География: Москва, премиальные жилые комплексы и исторические здания.
Почему в ТОПе: Le Atelier работают на стыке архитектуры, искусства и инженерии. Это бюро, где каждое решение подчинено стилю, комфорту и образу жизни клиента. Проекты отличает глубина проработки — от планировок до акустики. В портфолио — пентхаусы, особняки, апартаменты в центре Москвы и международные кейсы.
Что входит:
дизайн-проект с технической документацией и авторским надзором;
комплектация и технический контроль;
нестандартные решения: стены с микроперфорацией, акустические панели, арт-объекты.
Особенности:
архитектурный подход и уникальные стилистические решения;
работа с антиквариатом, галереями и редкими материалами;
опыт в премиальной недвижимости и международных проектах.
Портфолио:
Отзывы клиентов:
🗣 «Это был не просто ремонт, а культурное событие в нашей жизни. Le Atelier создали не интерьер — они создали настроение».
4. Alexander Tischler — студия дизайна с инженерным мышлением
Alexander Tischler делает интерьеры, в которых все продумано: от планировки до розетки. Это студия, где инженеры и дизайнеры работают вместе. В результате — не просто красиво, а удобно жить.
Что делают:
Проектируют квартиры и дома.
Встраивают «умный дом», свет и вентиляцию.
Изготавливают мебель под проект.
Сопровождают стройку и делают ремонт под ключ.
В чем сильны:
Мебель проектируют сами — все вписывается без зазоров.
Инженерия встроена в дизайн — провода не торчат.
Пространство подстраивают под жизнь — продуманы проходы, хранение, сценарии освещения.
Стили: современный, минимализм, хай-тек
Цены:
Проект — от 4 700 руб/м².
Ремонт — от 23 000 руб/м².
Сроки: проект — от 6 недель
Сайт: atischler.ru.
Портфолио:
Отзывы:
🗣 «У нас теперь квартира, где все работает. Даже пылесос спрятан, и он сам выезжает».
🗣 «Сначала казалось дорого, но потом поняли — это инвестиция в удобство. И правда, все по уму».
5. Domos Design — премиальная студия с акцентом на статус, материалы и точную реализацию
Domos Design делают премиальные интерьеры — с мрамором, деревом редких пород и мебелью под заказ. Здесь проектируют не просто красиво, а так, чтобы отражать вкус и статус владельца.
Что делают:
Дизайн квартир, пентхаусов, коттеджей.
Комплектация премиум-мебелью и декором.
Перепланировка, авторский надзор, реализация под ключ.
В чем сильны:
Работают с дорогими материалами и сложными интерьерами.
Контролируют качество — от планировки до последней ручки.
Подбирают решения под образ жизни клиента.
Стили: современная классика, ар-деко, элегантный минимализм.
Цены:
Проект — от 5 000 руб/м².
Ремонт — от 80 000 руб/м².
Сроки:
Проект — от 1 месяца.
Ремонт — от 3 месяцев.
Сайт: domosdesign.ru.
Портфолио:
Отзывы:
🗣 «Интерьер как в журнале. Все точно в цвет, каждая вещь на месте».
🗣 «Хорошо, что нас не ограничивали шаблонами. Мы выбрали стиль, материалы — и получили то, что хотели».
6. Yudin & Novikov — минималистический интерьер под ключ: эстетика, свет, тишина
Yudin & Novikov делают интерьеры, где меньше — значит больше. Здесь все про логику, спокойствие и атмосферу. Их проекты — это архитектура в деталях.
Что делают:
Проектируют квартиры, дома, пентхаусы.
Делают перепланировку сложных помещений.
Ведут авторский надзор и контролируют стройку.
В чем сильны:
Строгие формы, спокойные цвета, четкие линии.
Интерьер не просто стильный, а удобный и понятный.
Работают с премиальными материалами: камень, дерево, металл.
Стили: минимализм, лаконичная классика, спокойный премиум.
Цены:
Проект — от 6 000 руб/м².
Ремонт — от 60 000 руб/м².
Сроки:
Проект — от 1 месяца.
Ремонт — от 5 месяцев.
Сайт: yudin-novikov.ru.
Портфолио:
Отзывы:
🗣 «Хотели минимализм — получили дом, где ни одной лишней детали. Все по уму».
🗣 «Удивили тем, как тонко чувствуют пространство. Сделали так, что и красиво, и удобно».
7. AB Architects — архитектурный дизайн без трендов: чистота форм и долговечность
AB Architects проектируют интерьеры, где все подчинено логике. Пространство — не просто красиво, а собрано точно: по свету, формам, материалам.
Что делают:
Архитектура и дизайн квартир, домов, пентхаусов.
Подбор премиальных материалов: мрамор, дерево, стекло.
Полное сопровождение проекта и стройки.
Почему их выбирают:
Дизайн вне времени — без трендов, которые быстро стареют.
Минимум декора, максимум сути.
Работают в премиальном сегменте без компромиссов.
Стили: минимализм, архитектурный хай-тек, элегантная классика
Сайт: ab-architects.ru.
Портфолио:
Отзывы:
🗣 «Чисто, спокойно, продумано. Уважение к деталям чувствуется сразу».
🗣 «Интерьер, который выглядит дорого, но не кричит об этом».
8. Korneev Design Workshop — проектирование интерьеров под семью, ритм и привычки
В Korneev Design Workshop создают интерьеры, где каждый метр работает. Тут проектируют под конкретного человека — учитывают, как вы живете, что удобно, где должно быть светло.
Что делают:
Интерьеры квартир, пентхаусов, загородных домов.
Перепланировка и адаптация под привычки семьи.
Полная комплектация: мебель, освещение, текстиль.
Контроль стройки и авторский надзор.
Чем выделяются:
Планировка логична — без бесполезных коридоров.
Эстетика без излишеств — линии, текстуры, цвет.
Уют без показного пафоса.
Стили: современная классика, минимализм, эклектика.
Цены:
Проект — от 4 000 руб/м².
Ремонт — от 30 000 руб/м².
Сроки:
Проект — от 2 месяцев.
Ремонт — от 7 месяцев.
Сайт: akorneev.com.
Портфолио:
Отзывы:
🗣 «Планировка стала удобной. Теперь у нас все под рукой — и красиво, и логично».
🗣 «Интерьер не устал через год. До сих пор нравится, ничего бы не поменяли».
9. Flats Design — уютные интерьеры с легким стилем и продуманной атмосферой
Flats Design проектируют интерьеры, которые не теряют уюта, даже если они в тренде. Они создают пространство под конкретные привычки — чтобы все было удобно и красиво именно вам.
Что делают:
Квартиры, дома, пентхаусы.
Перепланировка, зонирование, работа с нестандартными планами.
Комплектация, авторский надзор, реализация под ключ.
Что важно:
Интерьеры мягкие, не перегруженные.
В каждой комнате — смысл, а не просто мебель.
Сильное чувство стиля без навязчивости.
Стили: минимализм, скандинавский, эклектика.
Цены: проект — от 4 000 до 8 000 руб/м² (в зависимости от пакета).
Сайт: flatsdesign.com.
Портфолио:
Отзывы:
🗣 «Работать было легко: учли все, не давили, предлагали, объясняли».
🗣 «Квартира получилась светлая, живая. Видно, что над ней думали».
10. Instyler — дизайн интерьера, где каждый метр работает: решение под задачу и бюджет
Instyler создает не просто красивые пространства. Они проектируют квартиры и дома так, чтобы каждый метр был полезен, а ремонт — в рамках бюджета и сроков.
Что делают:
Интерьеры квартир, домов, таунхаусов.
Функциональные решения для небольших площадей.
Полная реализация: авторский надзор, подбор материалов, комплектация.
Чем сильны:
Оптимизируют пространство под жизнь, а не «на показ».
Учитывают ритм семьи — от света до системы хранения.
Предлагают реальные, а не идеализированные решения.
Стили: минимализм, современная классика, функциональный скандинавский
Цены:
Проект — от 2 490 до 4 990 руб/м² (в зависимости от пакета).
Ремонт — не указано
Сроки:
Проект — от 14 рабочих дней.
Ремонт — информация отсутствует.
Сайт: dizayn-intererov.ru.
Портфолио:
Отзывы:
🗣 «Каждая деталь — в дело. Много хранилищ, нет пустых зон».
🗣 «Не потратили лишнего — все по бюджету, а результат радует».
11. MEGRE INTERIORS — премиальный дизайн с эмоцией и международным уровнем реализации
Когда интерьер — это история, рассказанная через текстуры, свет и настроение. В MEGRE INTERIORS создают не просто дизайн, а ощущения: как свет изменяется в течение дня, как стены взаимодействуют с тактильными материалами, и как все это влияет на восприятие пространства.
Основная информация:
Год основания: 2008.
Сайт: megre.design.
Соотношение цены и качества: 9/10.
Средняя оценка: 4.8 / 5 (на основе ~400 отзывов).
Цены:
💡 Дизайн-проект: от 2 500 руб/м².
🛠 Ремонт под ключ: от 24 000 руб/м².
Специализация и услуги:
Элитные квартиры, коттеджи, коммерческие интерьеры.
Авторский надзор и комплектация.
Концептуальные интерьеры для премиального сегмента.
Отличительные черты:
Интерьеры со смыслом — каждый проект как эмоциональный рассказ.
Участие в международных проектах.
Стили:
Современная классика.
Элегантный минимализм.
Премиум-модерн.
Фото интерьеров:
Отзывы заказчиков:
🗣 «Создают не просто красивый интерьер, а атмосферу, в которой хочется быть. Все продумано: от света до ощущения уюта».
Если вы ищете настоящий люкс — здесь создают интерьеры из мрамора, оникса и ценных пород дерева. В ICON Premium работают с самыми дорогими материалами, но главное — не забывают о комфорте и логике пространства.
Основная информация:
Сайт: iconpremium.ru.
Соотношение цены и качества: 9/10.
Средняя оценка: 4.6 / 5 (70+ отзывов).
Цены:
Дизайн-проект: от 5 000 до 7 000 руб/м².
Авторский надзор: от 60 000 руб/мес.
Услуги:
Премиальные квартиры и резиденции.
Комплектация luxury-материалами.
Подбор элитной мебели и света.
Чем выделяются:
Дизайн без компромиссов — все индивидуально.
Работают на результат, не подверженный трендам.
Стили:
Ар-деко.
Элитный минимализм.
Современная классика.
Фото проектов:
Отзывы клиентов:
🗣 «Интерьеры ICON Premium — это эстетика, комфорт и абсолютная роскошь. Каждый штрих на своем месте».
13. Oleg Klodt Architecture & Design — архитектурная студия с британским стилем и интерьерами вне времени
Студия с международным уровнем и архитектурным подходом. Проекты создаются с чувством пропорции, материалами из Европы и вниманием к деталям. Идеальный выбор, если хотите классику вне времени.
Основная информация:
Год основания: 2000.
Сайт: olegklodt.ru.
Средняя оценка: 4.6 / 5 (50+ отзывов).
Услуги:
Архитектурное проектирование.
Дизайн и реализация элитных объектов.
Производство мебели и декора.
Отличительные черты:
География: от Москвы до Лондона и Парижа.
Чистая архитектура, стиль и элегантность.
Стили:
Современная классика.
Английский стиль.
Элегантный минимализм.
Фото проектов:
Отзывы:
🗣 «Идеальное сочетание эстетики и логики. Проект живет уже 5 лет, и ни одна деталь не устарела».
Domoff Interiors создают роскошные, но не вычурные интерьеры. Их проекты — это уют, внимание к деталям и материалы, которые остаются актуальными десятилетиями.
Основная информация:
Год основания: 2011.
Сайт: domoff-interiors.ru.
Средняя оценка: 4.6 / 5 (70+ отзывов).
Цены:
Дизайн-проект: от 7 000 руб/м².
Ремонт под ключ: от 50 000 руб/м².
Услуги:
Архитектура, дизайн, комплектация.
Интерьеры под ключ.
Особенности:
Внимание к зонированию.
Роскошь, в которую хочется вернуться.
Работа с элитными заказами.
Стили:
Современная классика.
Неоклассика.
Элегантный минимализм.
Фотографии интерьеров:
Отзывы:
🗣 «Каждая комната — как персональный заказ. Стильно, дорого, комфортно».
15. Marion Studio — интерьер, адаптированный под ваш ритм жизни, с балансом эстетики и функций
Если хотите, чтобы интерьер подстраивался под ваш ритм, а не наоборот — эта студия для вас. В Marion Studio создают гармоничные, актуальные и индивидуальные решения.
Основная информация:
Год основания: 2012.
Сайт: marionstudio.ru.
Средняя оценка: 4.4 / 5 (100+ отзывов).
Цены:
Дизайн-проект: от 4 000 руб/м².
Услуги:
Интерьеры под ключ.
Авторский надзор, зонирование.
Архитектурное проектирование.
Отличия:
Детальная работа с цветом и светом.
Эмоциональный комфорт в приоритете.
Стили:
Легкая классика.
Эклектика.
Минимализм.
Фото проектов:
Отзывы:
🗣 «Каждый уголок продуман. Интерьер — как продолжение нас».
📊 Сравнительная таблица: ТОП-10 студий дизайна интерьера
Студия
Цена за проект (руб/м²)
Подход
Сильные стороны
Artum
от 2 900
Под ключ
Индивидуальный подбор дизайнера, 100% совпадение реализации
Imetra
от 3 500
Под ключ
Быстрые сроки, четкие процессы, премиум-качество
Le Atelier
от 2 000 000 за проект
Под ключ
Архитектурный подход, премиум-недвижимость
Alexander Tischler
от 4 700
Под ключ
Инженерия + мебель + дизайн = все в одном
Domos Design
от 5 000
Под ключ
Статусные интерьеры, полная реализация
Yudin & Novikov
от 6 000
Под ключ
Премиальные материалы, архитектурные решения
AB Architects
нет данных
Под ключ
Вечный дизайн, интерьер надолго
Korneev DW
от 4 000
Под ключ
Планировка и эстетика, работа под клиента
Flats Design
от 4 000
Под ключ
Много стилей, индивидуальный подход
Instyler
от 2 490
Под ключ
Максимум пользы, минимум затрат
Еще 20 ТОП-студий дизайна интерьера в Москве
16. Hot Walls — интерьер с характером и смелыми акцентами
Hot Walls — студия, которая создает эффектные интерьеры, наполненные цветом, фактурой и индивидуальностью. Здесь каждый проект — как высказывание: смелый, продуманный и визуально выразительный. Дизайнеры акцентируют внимание на планировке, свете и фактуре, а не просто на декоре.
Что важно знать:
Год основания: 2017.
Сайт: hot-walls.ru.
Услуги: дизайн жилых и коммерческих помещений, авторский надзор, мебель на заказ, реализация под ключ.
Особенности: работа с яркими цветовыми решениями, сложными текстурами, точная проработка планировки.
Цены: от 3 000 руб/м².
Оценка: 4.4 / 5.
Отзывы: «Квартира ожила! Необычные материалы, фактура стен, продуманный свет — не интерьер, а сцена для жизни».
17. LA-Buro — современная классика и элегантность вне времени
LA-Buro — это про стиль, который не стареет. Без визуального шума, без модных перегибов, но с ощущением дорогого и комфортного пространства. Команда работает с квартирами и загородными домами, делает все: от архитектуры до текстиля.
Факты:
Год основания: 2015.
Сайт: la-buro.ru.
Стиль: современная классика, сдержанный ар-деко, минимализм с теплом.
Услуги: проекты «под ключ», архитектура, комплектация, надзор.
Особенности: умение создавать «дорогой эффект» без излишеств.
Цены: от 7 000 руб./м².
Оценка: 4.5 / 5.
Цитата: «Дизайн должен быть таким, чтобы не надоело через 10 лет».
18. Unika Design — доступный интерьер с умом
Если нужно сделать функциональный и эстетичный ремонт без переплат — Unika Design поможет. Здесь умеют вписать все нужные зоны даже в компактное пространство, не жертвуя ни удобством, ни стилем.
Кратко:
Сайт: unika-design.ru.
Стиль: минимализм, уютная классика, мягкий лофт.
Услуги: квартиры, загородные дома, авторский надзор, комплектация, 3D.
Особенности: решения для небольших помещений, умные перегородки, индивидуальные бюджеты.
Цены: от 2 500 руб./м².
Оценка: 4.6 / 5.
Отзыв: «Сделали из студии двухкомнатную квартиру — и все удобно!».
19. Brainstorm Buro — функциональность с дизайнерским чутьем
В Brainstorm Buro знают, как сделать 40 метров похожими на 60. Их дизайн — это не просто визуал, а логика: свет, хранение, маршруты движения по квартире. Подход особенно полезен для владельцев малогабариток и нестандартных планировок.
Подробно:
Сайт: brainstorm-buro.ru.
Стиль: минимализм, эклектика, лофт.
Услуги: перепланировка, комплектация, надзор.
Цены: от 2 600 руб./м².
Оценка: 4.6 / 5.
Цитата: «Каждый сантиметр должен работать на результат».
20. BestDizain — доступный стиль без компромиссов
BestDizain создают стильные и продуманные интерьеры, которые легко воплотить в жизнь. Их проекты сочетают комфорт, функциональность и реализм.
Основное:
Год основания: 2015.
Сайт: bestdizain.com.
Стиль: современный, минимализм, неоклассика.
Цены: от 2 800 руб./м².
Оценка: 4.6 / 5.
Фраза от студии: «Дизайн — это не про дорого. Это про умно»..
21. Romanova.Design — уют даже на 30 м²
Студия Romanova.Design специализируется на малогабаритных квартирах и превращает даже самые скромные метры в стильные и удобные пространства. Главный фокус — эргономика, встроенные системы хранения и визуальное расширение пространства.
Основные моменты:
Год основания: 1995.
Сайт: romanova.design.
Специализация: перепланировка, зонирование, комплектация.
Стили: минимализм, сканди, современный.
Особенности: максимум пользы из минимума площади.
Цены: от 2 500 руб./м².
Оценка: 4.6 / 5.
Отзыв: «Из 38 м² сделали функциональную двушку — это магия!».
22. Печеный — дизайн, отражающий ритм жизни
Антон Печеный и его студия проектируют интерьеры, в которых учтен образ жизни каждого клиента: будь то семья, айтишник или молодой холостяк. Здесь упор на индивидуальность, зонирование и продуманные сценарии использования пространства.
Кратко:
Год основания: 2014.
Сайт: pechenyi.com.
Стили: современный, эко-минимализм, сканди.
Услуги: полная планировка, авторский надзор, визуализация.
Цены: от 5 000 руб./м².
Оценка: 4.7 / 5.
Фраза: «Даже рыбкам должно быть удобно жить в интерьере».
23. Forma Design Studio — стиль + функциональность
Forma Design Studio создает модные, но жизненные интерьеры. Главный приоритет — грамотная планировка и уют. Здесь не делают «картинки для портфолио», а решают реальные задачи: от хранения до освещения.
Факты:
Год основания: 2016.
Сайт: formadesignspb.ru.
Стили: минимализм, лофт, неоклассика.
Цены: от 4 800 руб./м².
Оценка: 4.6 / 5.
Особенности: дизайнеры — «за удобство», а не только «за красивую обложку».
Отзыв: «Сделали интерьер, который не устареет через 3 года — спасибо!».
24. KUB Design — проект под ключ и без сюрпризов
KUB Design не просто рисует дизайн, а детально просчитывает реализацию: от сметы до финального вида. Отлично работает с квартирами для семей, умеет вписать все необходимое в любую площадь.
О проекте:
Год основания: 2014.
Сайт: design-cube.ru.
Стили: минимализм, сканди, теплый лофт.
Услуги: полный цикл — проект, комплектация, надзор.
Цены: от 4 000 руб./м².
Оценка: 4.6 / 5.
Отзывы: «Все по делу, ничего лишнего. Настоящие профессионалы».
25. Studio 35 — интерьер, подстроенный под человека
Studio 35 делает акцент на личные привычки и образ жизни заказчика. Особое внимание — к адаптации пространства и организации хранения в небольших квартирах. Визуально — просто, но со вкусом.
Инфо:
Год основания: 2015.
Сайт: 35studio.ru.
Стили: минимализм, классика, скандинавский.
Особенности: адаптация под ритм жизни, нестандартные решения.
Цены: от 4 500 руб./м².
Оценка: 4.8 / 5.
Отзывы: «Проект был красивым на рендерах — но в реальности стал еще лучше!».
26. Village Design — дом в гармонии с природой
Village Design проектирует загородные дома, в которых органично сочетаются архитектура, интерьер и ландшафт. Пространства созданы для жизни в контакте с природой: много света, натуральные материалы, энергоэффективные технологии.
Основное:
Год основания: 2012.
Сайт: village-design.ru.
Стили: шале, кантри, скандинавский.
Особенности: экологичность, грамотное зонирование, интеграция с ландшафтом.
Цены: от 1 500 руб./м².
Оценка: 4.6 / 5.
Отзыв: «Они поняли нас без слов и сделали именно то, что мы хотели — идеальный дом в лесу».
ARHWOOD создает проекты для тех, кто любит дерево и хочет, чтобы оно выглядело элегантно и современно. Студия превращает натуральные материалы в статусные пространства: с мебелью на заказ, стеклом, автоматикой и светом.
Инфо:
Год основания: 2010.
Сайт: arhwood.ru.
Стили: эко-минимализм, модерн, hi-tech.
Особенности: мебель из массива, сложные комбинации дерева и стекла, умные дома.
Цены: от 6 500 руб./м².
Оценка: 4.7 / 5.
Цитата: «Дерево — не старомодно. Оно может быть футуристичным, если уметь с ним работать».
28. Terra Design — родовые гнезда и уют
Terra Design делает дома, которые хочется называть «своими» — теплые, уютные, с атмосферой и традициями. Здесь не гонятся за хайпом, а создают долговечный, комфортный интерьер, интегрированный в природу.
Факты:
Год основания: 2013.
Сайт: terrastd.ru.
Стили: эко, классика, минимализм с природными мотивами.
Цены: от 1 500 руб./м².
Оценка: 4.5 / 5.
Особенности: много натуральных материалов, ламповая атмосфера.
Отзыв: «Настоящий full-сервис: помогли даже после сдачи ремонта».
29. Background Studio — архитектура под образ жизни
Background Studio создает коттеджи с архитектурным почерком, подстраиваясь под привычки владельца. Работают в скандинавском минимализме, миксуя бетон, стекло и дерево. Все продумано: от объемов до освещения.
Кратко:
Сайт: background-studio.ru.
Стили: минимализм, сканди, эко.
Особенности: сложные архитектурные формы, максимальная интеграция с ландшафтом.
Оценка: 4.7 / 5 (по косвенным данным).
Награды: ADD Awards, PinWin.
Отзывы: «Ни одного лишнего элемента. Только нужное — и красиво».
30. Geometrium — архитектура будущего
Geometrium разрабатывает проекты, в которых соединяются архитектура, инженерия и стиль. Минималистичный, функциональный, умный дом — здесь учитывают сценарии освещения, эргономику, умные технологии.
Детали:
Год основания: 2008.
Сайт: geometrium.com.
Стили: минимализм, хай-тек, сканди.
Особенности: все под ключ — от архитектуры до реализации.
Цены: от 7 000 руб./м².
Оценка: 4.8 / 5.
Награды: European Property Awards, публикации в AD.
Цитата: «Кажется, что все в доме было здесь всегда — такой он логичный и цельный».
31. NB Studio — интерьеры с архитектурным акцентом для бизнеса и жизни
NB Studio — дизайн-бюро с особым вниманием к геометрии, пропорциям и свету. Сильны в коммерческих проектах — от ресторанов до бутиков, но создают и стильные интерьеры частных квартир.
Чем выделяются:
Профессиональный подход к деталям: световые сценарии, мебель, цветовые решения.
Мощное портфолио с публикациями в AD Russia и ArchDaily.
Признание в ресторанной индустрии — проекты гастробаров и ресторанов в международных рейтингах.
Сайт: nb-studio.ru.
Стили: современный, минимализм, премиальная эклектика.
Цены: от 6 000 руб./м².
Средняя оценка: 4.6/5.
32. Forma Group — коммерческий дизайн, который работает на бренд
Forma Group создает пространства, где каждая деталь влияет на восприятие компании. Их проекты — это рабочая эстетика, которая повышает конверсию, комфорт и лояльность клиентов.
Особенности:
Впечатляющие офисы, рестораны и коворкинги.
Умный дизайн: продуман не только стиль, но и функциональность.
Подход с учетом брендинга и поведения целевой аудитории.
Сайт: forma-group.ru.
Стили: джапанди, эко-стиль, лофт.
Цены: от 6 500 руб./м².
Средняя оценка: 4.7/5.
33. MOSS Design — хайповые интерьеры для коммерции и брендов
MOSS Design создают дизайн, который фотографируют, публикуют и обсуждают. Их работы — это сочетание футуризма и стиля, с акцентом на визуальный вау-эффект.
Чем известны:
Специализация — бутики, офисы и бары с сильной визуальной идентичностью.
Не боятся смелых решений — киберпанк, хай-тек, люксовый лофт.
Проекты в Dezeen, AD Russia, European Property Awards.
Сайт: moss-design.ru.
Стили: футуризм, хай-тек, премиальная классика.
Цены: от 7 000 руб./м².
Средняя оценка: 4.7/5.
34. ArchReforma — стильные офисы и пространства для продуктивности
В ArchReforma уверены: офис должен быть не только красивым, но и мотивирующим. Проектируют деловые пространства с эргономикой и эстетикой.
Ключевые черты:
Проекты от гостиниц до премиальных лобби.
Понимание психологии офисного пространства.
Реализация интерьеров, которые повышают эффективность команды.
Сайт: archreforma.ru.
Стили: функциональный хай-тек, минимализм, неоклассика.
Цены: от 6 500 руб./м².
Средняя оценка: 4.7/5.
35. Studio ARCHFORM — дизайн, усиливающий бренды
ARCHFORM делает не просто красивый дизайн, а создает идентичность для кафе, ресторанов и коммерческих пространств. Особенно сильны в разработке концептов для франшиз.
Особенности:
Интерьеры, которые становятся визитной карточкой бизнеса.
Проекты для HoReCa с оригинальными материалами и освещением.
Публикации в Interior+Design, участие в выставках.
Сайт: archformstudio.com.
Стили: индустриальный, ар-деко, эклектика.
Цены: от 5 500 руб./м².
Средняя оценка: 4.7/5.
❓ Как выбрать студию дизайна интерьера в Москве — советы для заказчика
Вы посмотрели рейтинг ТОП-35 студий — что дальше? Если вы еще не определились, этот мини-гайд поможет принять взвешенное решение:
✅ Мини-гайд: как проверить студию перед заказом
Перед тем как подписывать договор, проверьте 7 вещей:
Портфолио: Есть ли похожие проекты по типу, стилю, метражу?
Реализованные кейсы: Не только 3D, но и фото после ремонта.
Автор проекта: Познакомьтесь лично, уточните его вовлеченность.
Смета: Попросите пример — насколько она прозрачна и полна.
Отзывы: Посмотрите сторонние источники, не только сайт.
Процессы: Уточните этапы, контроль, кто отвечает за что.
Договор: Есть ли сроки, ответственность, оплата поэтапно.
💡 Хорошая студия не скрывает процессы, дает примеры и спокойно отвечает на вопросы. Ищите не только талант, но и ответственность.
Критерий
Что учитывать при выборе
Тип проекта
Квартира, дом или коммерческий объект
Бюджет
Уточните стоимость проекта и дополнительных услуг
Сроки реализации
Насколько быстро команда готова приступить и закончить
Стиль и подход
Совпадает ли эстетика студии с вашими представлениями
Опыт и портфолио
Есть ли работы, похожие на ваш проект
Отзывы клиентов
Что пишут о команде: важно и качество, и человеческий подход
Дополнительные опции
Авторский надзор, комплектация, ремонт «под ключ»
💡 Важно: Не бойтесь задать вопросы о процессах, договоре, этапах и оплате. Хорошая студия всегда готова объяснить и адаптироваться под вас.
💬 А что если вы не из Москвы
Многие из представленных студий работают по всей России и онлайн. Если вы из региона, уточните возможность удаленной работы — качественный дизайн сегодня доступен в любом городе.
🧠 Что еще важно знать
Хороший интерьер начинается не с красивой картинки, а с анализа привычек и образа жизни.
Не всегда дорогой проект — лучший. Главное — соотношение стоимости, качества и комфорта.
Идеальный ремонт — это тот, в котором вы не хотите ничего менять через 5 лет.
💬 Как выбрать студию и не пожалеть
Выбирая студию, важно не только портфолио. Ищите тех, кто берет на себя ответственность — от идеи до реализации. Кто подбирает дизайнера под вас, а не по принципу «кто свободен». Кто не исчезает после подписания договора, а ведет проект до последней розетки. Это и есть Artum.
Познакомиться с подходом Artum и задать вопрос
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