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ТОП-20 студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге: рейтинг лучших дизайн-студий и бюро интерьера в 2025 году

ТОП-20 студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге: рейтинг лучших дизайн-студий и бюро интерьера в 2025 году

Представьте, что вы въезжаете в новую квартиру или решили обновить старую. В голове миллион идей. Как собрать их воедино и не поссориться с прорабом из-за несовпадения плитки? Заручиться опытом дизайнера интерьера! Этот стратег продумает все: от розетки до цвета штор. 

Изучайте актуальный рейтинг дизайн-студий интерьера — вам точно пригодится 👇🏻

ТОП-20 студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге: рейтинг лучших дизайн-студий и бюро интерьера в 2025 году

1️⃣ Портфолио. Смотрите не на количество проектов, а на стиль и качество. Нравится скандинавский минимализм — ищите студию, которая в нем спец. Кейсы должны «цеплять» лично вас.

2️⃣ Объем услуг. Четко определись, что нужно: дизайн-проект соло, проект + авторский надзор, система «под ключ». У студий бывают заманчивые предложения на те или иные услуги. 

3️⃣ Бюджет и прозрачность. Честно обозначьте свой бюджет. Хорошее агентство предлагает варианты в рамках возможностей клиента. Насторожитесь, если цены «плавают» или вам не озвучивают примерную стоимость сразу.

4️⃣ Химия с дизайнером. Первая встреча/консультация — ключевая. Чувствуете доверие? Специалист понимает ваши желания и образ жизни? Если контакт не складывается — выбирайте другого.

5️⃣ Отзывы. Ищите обратную связь от заказчиков не только на официальном сайте, но и на независимых платформах, спрашивайте в соцсетях. 

1. Студия дизайна интерьера ARTUM

КомандастудиидизайнаArtum
Команда студии дизайна Artum

ARTUM — одна из ведущих дизайн‑студий Петербурга, с опытом более 15 лет и портфолио свыше 1000 реализованных проектов. Создает интерьеры для квартир, загородных домов и коммерческих помещений под ключ, с вашим минимальным погружением.

🔹 Концепция ➡ Современные стили: минимализм, экостиль, джапанди, легкая классика. Проекты ювелирно адаптируют под семью, домашний офис, привычки, будущие изменения. 

🔹 Знакомство Бесплатная консультация. Первая встреча с дизайнером лично или в Zoom — можно оценить, подходит ли человек по стилю, характеру.

🔹 Тарифы ➡ Базовый дизайн-проект от 2 900 ₽/м², цена согласовывается на начальном этапе и не меняется. Сроки выполнения от 2,5–3 месяцев. Гарантия реализуемости проекта. Вы точно сможете воплотить в жизнь то, что нарисовано.

Визуализация/реализацияотстудиидизайнаArtum
Визуализация/реализация от студии дизайна Artum

🔹 Услуги: 

  • дизайн-проект: планировки, коллажи, 3D-визуализации, чертежи, комплектация;

  • авторский надзор: 2 формата — сопровождение ремонта и сопровождение+работа с поставщиками (прием мебели и материалов, контроль сроков);

  • ремонт «под ключ», есть свои строители и проверенные бригады-партнеры;

  • согласование перепланировки, подбор техники, мебели, материалов, декора;

  • возможна оптимизация услуг, чтобы вы не переплачивали за проект: например, только планировка и коллажи;

  • приемка квартиры от застройщика.

 Портфолио:

Расслабляющийминимализмвзагородномдоме
Расслабляющий минимализм в загородном доме
Эко-дизайнинтерьераотArtum
Эко-дизайн интерьера от Artum
ТОП-20 студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге: рейтинг лучших дизайн-студий и бюро интерьера в 2025 году
ТОП-20 студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге: рейтинг лучших дизайн-студий и бюро интерьера в 2025 году

🔹 Преимущества

  • один дизайнер контролирует весь проект — вы не будете бегать от специалиста к специалисту;

  • нет шаблонов — только оригинальные решения с учетом вашего образа жизни и бюджета;

  • свои ремонтные бригады и надзор за стройкой — исключены задержки или переделки в будущем;

  • полная прозрачность стоимости: смета согласуется до начала работ;

  • возможность до 3 итераций правок бесплатно на каждом этапе;

  • большое портфолио, положительные отзывы клиентов, юридическая защита.

ОтзывклиенткистудиидизайнаинтерьераArtum(здесь
Отзыв клиентки студии дизайна интерьера Artum (здесь видеоотзывы)

🔹 Награды ➡ Победитель Best of Houzz 2016, International Design Awards, Лучший проект ADD Awards (2017–2022)

ARTUM для всех, кто хочет получить комплексный премиум‑ремонт с функциональным дизайном, точными соблюдением сроков и отсутствием «переделок». Узнать стоимость своего дизайна можно на бесплатной консультации👉🏻artum.studio

2. Дизайнерское бюро IMETRA

Студия IMETRA более 12 лет создает продуманные интерьеры в Санкт‑Петербурге. Работает комплексно: от концепции до финальной сдачи под ключ, с авторским надзором и собственными ремонтными бригадами. 

СтудиядизайнаинтерьераСанкт-ПетербургImetra
Студия дизайна интерьера Санкт-Петербург Imetra

🔹 Концепция Функциональная классика, минимализм, сканди, легкий лофт. В фокусе — не стилистика ради картинки, а грамотное зонирование, эргономика и места хранения.

🔹 Знакомство ➡ Бесплатная консультация. Можно встретиться в офисе или по Zoom. Заказчик обсуждает запрос с дизайнером. Если не совпадает по взглядам — подбирают другого специалиста.

🔹 Тарифы Дизайн‑проект от 3 300 ₽/м², стоимость фиксируется на старте и не меняется в процессе. Все официально — с договором, этапами и графиком. Сроки: от 2 месяцев.

Лучшиедизайн-студииСПб:гостинаяот
Лучшие дизайн-студии СПб: гостиная от Imetra

🔹 Услуги:

  • дизайн‑проект: ТЗ, планировки, 3D‑визуализации, чертежи;

  • ремонт под ключ: собственные бригады, контроль качества;

  • авторский надзор;

  • комплектация: мебель, декор, техника;

  • согласование перепланировок;

  • частичные пакеты: можно заказать только планировки или визуализацию;

  • приемка квартиры от застройщика.

🔹 Преимущества:

  • акцент на реальное использование: от кухни до розеток все просчитано;

  • дизайнер ведет проект от начала до конца;

  • прозрачность и фиксация всех этапов: ничего не «всплывет» в процессе;

  • регулярные фотоотчеты, все под контролем;

  • гибкий подход: можно делать весь проект, а можно поэтапно;

  • помощь после сдачи: рекомендации, доработки, сопровождение.

ТОП-20 студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге: рейтинг лучших дизайн-студий и бюро интерьера в 2025 году

Студия IMETRA для тех, кто ценит эстетику, но еще больше — удобство и профессионализм. Здесь проектируют интерьеры, в которых приятно жить каждый день, а не просто делать фото.

3. Студия дизайна интерьера СПб Wright Form

WRIGHT FORM — архитектурно-дизайнерская студия с офисами в Санкт‑Петербурге, Москве и Самаре. Специализируется на жилых и коммерческих проектах: от технического ТЗ до авторского надзора.

СтудиидизайнаинтерьеравСанкт-Петербурге
Студии дизайна интерьера в Санкт-Петербурге

🔹 Концепция ➡ Ставка на архитектурную основу: планировка, инженерия и эстетика — все превращается в цельный образ.

🔹 Знакомство Бесплатный выезд на консультацию и замеры, на основе которых составляется ТЗ и договор.

🔹 Тарифы Проекты жилых домов от 2 700 ₽/м². Цена фиксируется на этапе подписания договора.

ТОП-20 студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге: рейтинг лучших дизайн-студий и бюро интерьера в 2025 году

🔹 Услуги:

  • архитектурное проектирование;

  • замеры и создание технического ТЗ;

  • планировки, мебель, инженерные схемы;

  • эскизные и рабочие чертежи, 3D-визуализация;

  • подбор материалов и декора;

  • полный комплект документации для стройки.

🔹 Преимущества:

  • архитектурная строгость: от замеров до пазов в стене;

  • персональный подход: каждый этап — по бюджету клиента;

  • фиксированные ставки и цены на услуги дизайнера интерьера СПб;

  • внимание к деталям: работа вплоть до декора.

Если нужен проект с инженерной отточенностью и визуальной гармонией — студия дизайна интерьера Wright Form отвечает всем требованиям.

4. Дизайн-бюро СФЕРА УЮТА

СФЕРА УЮТА — дизайнерская студия с 14‑летним опытом, со множеством реализованных проектов в жилых и коммерческих пространствах. 

Современныестудиидизайнаинтерьера
Современные студии дизайна интерьера

🔹 Концепция ➡ Профессионально продуманные интерьеры: современные, неоклассические и экодизайны. Актуальная стилистика сочетается с комфортом и практичностью.

🔹 Знакомство ➡ Бесплатная консультация. Возможны выезд, встреча в офисе, Zoom — на выбор клиента. 

🔹 Тарифы Дизайн-проект от 3 500 ₽/м²: с неограниченным числом правок, 3D-визуализацией и чертежами.

ТОП-20 студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге: рейтинг лучших дизайн-студий и бюро интерьера в 2025 году

🔹 Услуги:

  • полный дизайн-проект: ТЗ, планировки, чертежи, 3D;

  • комплексный ремонт с собственными бригадами;

  • авторский надзор: еженедельные выезды, контроль исполнения;

  • комплектация: мебель, техника, декор с учетом скидок и логистики;

  • согласование перепланировок и инженерные решения.

🔹 Преимущества:

  • все в одном месте: проектирование, ремонт, надзор, комплектация и мебель;

  • фиксированные сроки, 5-летние гарантии, стандарты по процессу;

  • фото‑ и видеоконтроль от студии дизайна интерьера;

  • доступ к более чем 2 000 брендов мебели, материалов и техники.

Сфера Уюта — студия дизайна интерьера для серьезно настроенных заказчиков, которые ценят прозрачность, грамотный надзор и качество «под ключ». 

5. Студия дизайна и ремонта Black Wall

BLACK WALL — бренд с 15-летним опытом и портфолио, которое включает реставрацию исторических интерьеров. Компания сильно ориентирована на индивидуальный подход.

Скандинавскийминимализмотдизайн-студиивСПб
Скандинавский минимализм от дизайн-студии в СПб

🔹 Концепция ➡ Интерьер создается с учетом образа жизни клиента и характера дома. В основе — лаконичные современные решения.

🔹 Знакомство ➡ Консультация и замеры — бесплатно. Обсуждение стиля, бюджета и сроков проходит лично или онлайн.

🔹 Тарифы ➡ Дизайн-проект от 5000₽/м². Точная цена обсуждается по ТЗ.

ТОП-20 студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге: рейтинг лучших дизайн-студий и бюро интерьера в 2025 году

🔹 Услуги:

  • полный дизайн-интерьер: техзадание, планировки, визуализация, чертежи;

  • авторский надзор и фотоконтроль;

  • подбор мебели, отделки, световых решений;

  • согласование сложных перепланировок и реставрационных работ;

  • управление ремонтом «под ключ».

🔹 Преимущества:

  • персонификация — проект отражает индивидуальность заказчика;

  • гарантия работ: договор, поэтапные выплаты, обязательный надзор;

  • опыт с историческими объектами, включая легальную перепланировку.

Бюро-студия дизайна интерьера Black Wall создано для серьезных проектов — будь то стильный лофт или реставрация дома с историей.

6. Дизайн-студия Санкт Петербург БУЛЬВАР РЕМОНТА

Студия дизайна интерьера БУЛЬВАР РЕМОНТА работает с 2015 года в Кемерово и Санкт‑Петербурге. В личной копилке более 1 000 проектов: от квартир начинающих новоселов до премиальных евроремонтов.

ДизайнинтерьераквартирывСПб
Дизайн интерьера квартиры в СПб

🔹 Концепция ➡ Косметический и капитальный ремонт со строгим соблюдением сроков, контроль качества на каждом этапе. Работа с новостройками и вторичным жильем.

🔹 Знакомство ➡ После заявки консультация и выезд специалиста бесплатно. Предварительное составление ТЗ, сметы и графика работ.

🔹 Тарифы Дизайн-проект от 2 000 ₽/м², 5% скидка пенсионерам и молодым семьям.

ТОП-20 студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге: рейтинг лучших дизайн-студий и бюро интерьера в 2025 году

🔹 Услуги:

  • дизайн-проект: планировки, спецификации, 3D‑визуализация;

  • ремонт под ключ: отделка, электрика, сантехника, общестроительные работы;

  • «евроремонт» — премиальный вариант с материалами;

  • приемка квартиры от застройщика;

  • авторский надзор, фото- и видеофиксация;

  • мебель на заказ, террасы, бани, клининг.

🔹 Преимущества:

  • никаких скрытых доплат, фиксированная стоимость на дизайн интерьера в СПб;

  • контроль качества: акты приема каждого этапа;

  • гарантия 2 года на работы.

Бульвар ремонта — ваш выбор, если хотите строить доверительные отношения с подрядчиком, получать прозрачный договор и не беспокоиться о контроле.

7. Дизайнерская компания ПЕРИМЕТР ДИЗАЙНА

Питерская студия ПЕРИМЕТР ДИЗАЙНА более 7 лет реализует проекты квартир, домов и коммерческих пространств в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области.

Современныестудиидизайнаинтерьера
Современные студии дизайна интерьера

🔹 Концепция ➡ Современные, удобные и продуманные до деталей пространства. Интерьеры адаптированы под бюджет и повседневные сценарии клиента.

🔹 Знакомство ➡ Консультация и расчет — бесплатно. Выезд или встреча в офисе, обсуждение ТЗ, вариантов перепланировки, бюджета.

🔹 Тарифы ➡ Дизайн-проект от 2 000 ₽/м².

ТОП-20 студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге: рейтинг лучших дизайн-студий и бюро интерьера в 2025 году

🔹 Услуги:

  • полный комплект: техзадание, планировки, рабочие чертежи;

  • 3D-визуализация, включая виртуальный тур;

  • комплектация: мебель, отделка, освещение, техника;

  • подбор аналогов и составление сметы;

  • управление доставкой и логистикой;

  • гарантия ремонтных работ и постпроектная поддержка.

🔹 Преимущества:

  • личный менеджер + дизайнер — заказчик общается только с 2-мя ключевыми контактами;

  • точный подсчет бюджета до старта, фиксация цены, отслеживание платежей;

  • широкий функционал: от «чистого» плана до VR-туров и комплектации.

Если вас привлекает удобная связка «дизайн + комплектация + VR‑обзор» и хочется минимального участия в контроле — Периметр дизайна станет хорошим вариантом.

8. Студия дизайна интерьера Onprime

Профессиональное бюро ONPRIME владеет более чем 10-летним опытом. Команда специалистов работает по системе «дизайн + ремонт + комплектация» для квартир, домов и коммерческих помещений по всей РФ.

ДизайнерскиестудииСПб
Дизайнерские студии СПб

🔹 Концепция ➡ Интерьеры современные, функциональные, но с «душой»: стилистика, материалы, свет и мебель продуманы под заказчика.

🔹 Знакомство ➡ Бесплатный замер, консультация и расчет. Можно приехать в офис или согласовать онлайн‑встречу.

🔹 Тарифы ➡ Дизайн-проект от 3 990 ₽/м², авторский надзор и комплектация бесплатно при заказе проекта + ремонта.

ТОП-20 студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге: рейтинг лучших дизайн-студий и бюро интерьера в 2025 году

🔹 Услуги:

  • полный комплект: ТЗ, планировки, 3D‑визуализации, пакет чертежей;

  • ремонт под ключ: строительные, электрика, сантехника, отделка, плитка;

  • авторский надзор и контроль качества;

  • подбор мебели, материалов, техники по выгодным ценам;

  • согласование перепланировок входит в договор.

🔹 Преимущества:

  • прозрачный договор: цена фиксируется, нет скрытых платежей;

  • комплексные услуги: дизайн, ремонт, комплектация и надзор;

  • экономия: партнерские цены на материалы и мебель, выгодные акции.

Студия дизайна интерьера Onprime для тех, кто хочет снять с себя заботы о ремонте: от идеи до комплектации и надзора, по фиксированной цене и в четко установленные сроки.

9. Дизайн-бюро из Питера ИНТЕКДИЗАЙН

Более 10 лет студия дизайна интерьера ИНТЕКДИЗАЙН работает на территории Санкт‑Петербурга и Москвы. На ее счету сотни успешно реализованных интерьеров самой разной направленности.

СтудиядизайнаинтерьераСанкт-Петербург
Студия дизайна интерьера Санкт-Петербург

🔹 Концепция ➡ Создание пространств, где функциональность, комфорт и индивидуальный стиль соединяются в единую картину. Каждый проект продуман до мелочей.

🔹 Знакомство ➡ Бесплатная консультация и замеры. Возможно дистанционное согласование: договор, тз, предварительная смета — все официально и прозрачно.

🔹 Тарифы ➡ Дизайн-проект от 4 500 ₽/м², подписание договора — 10–50 % предоплаты.

ТОП-20 студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге: рейтинг лучших дизайн-студий и бюро интерьера в 2025 году

🔹 Услуги:

  • технический, стандартный и полный дизайн-проект;

  • авторский надзор и контроль качества;

  • комплектация: мебель, техника, отделка;

  • ремонт «под ключ» с партнерскими материалами;

  • изготовление мебели на заказ.

🔹 Преимущества:

  • фиксированные цены, договор, отчеты и смета — ничего не скрывается;

  • фотофиксация, договорная гарантия 2 года;

  • комплексный подход: проект + ремонт + комплектация + мебель;

  • гибкость проектов: клиент сам выбирает объем и степень вовлеченности.

ИнтекДизайн — студия для тех, кто хочет получить качественный и удобный дизайн интерьера без лишней суматохи. Подойдет занятым людям, которые ценят надежность.

10. Design studio METAARCHITECTS

METAARCHITECTS — архитектурно-дизайнерская студия с более чем 10-летним опытом. Специализируется на премиальных проектах для «ценителей стиля». Работает по всей территории России.

ДизайнинтерьеравСанкт-Петербурге
Дизайн интерьера в Санкт-Петербурге

🔹 Концепция ➡ Создание архитектурных и интерьерных «шедевров», которые объединяют функциональность, эстетику и индивидуальность. Особое внимание — инженерии и деталям.

🔹 Знакомство ➡ Бесплатная консультация с обсуждением концепции, стиля, бюджета и графика.

🔹 Тарифы ➡ Стоимость дизайна в студии от 5 000 ₽/м², архитектурный от 3 000 ₽/м².

ТОП-20 студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге: рейтинг лучших дизайн-студий и бюро интерьера в 2025 году

🔹 Услуги:

  • эскизы, визуализации, комплектация, чертежи и смета;

  • архитектурное проектирование: от концепции до инженерных решений;

  • авторский надзор: контроль качества, выезды, работа с поставщиками;

  • собственная бригада, цикл работ от демонтажа до отделки.

🔹 Преимущества:

  • объединяют архитектуру, интерьер, надзор и строительство в одном пространстве;

  • прозрачность бюджета и сроков: фиксированные расценки, отсутствие скрытых платежей;

  • разноформатное портфолио: от квартир и домов до офисов.

Если вам важна глубокая проработка, исключительное качество и подход «все в одном» — METAarchitects подойдет как нельзя лучше. 

11. Дизайн-агентство DUGA STUDIO 

DUGA STUDIO питерская студия выполняет проекты любых типов: квартиры, офисы, салоны. Стоимость обсуждается индивидуально. Концепция — «разумная простота», где каждый материал отражает контекст помещения.

ДизайнерскийремонтСПб
Дизайнерский ремонт СПб

Преимущества ➡ Командная экспертиза: архитекторы, дизайнеры, визуализаторы, инженеры в одном составе. Строгий учет всех условий.

12. Дизайнерское бюро YUCUBEDESIGN

Студия YUCUBEDESIGN создает оригинальные дизайны интерьеров в СПб, где цвет — главный герой. Стоимость дизайн-проекта от 10 000₽/м². Имеется производство эксклюзивной мебели и декора.

Яркийинтерьеротдизайн-студии
Яркий интерьер от дизайн-студии

Преимущества ➡ Точная реализация: визуализация и готовый интерьер совпадают на 95 %. Бюро известно необычными палитрами и смелыми цветовыми решениями.

13. Студия дизайна интерьера СПб INT2ARCHITECTURE

Дизайнерская компания INT2ARCHITECTURE объединяет архитектурную логику с чувством пространства и деталей. Более 10 лет реализует дизайн-проекты по цене от 3 000 ₽/м² с акцентом на рациональную планировку. 

СтудиядизайнаинтерьераСПб
Студия дизайна интерьера СПб

Преимущества ➡ Работа с объектами разных типов и стилей: от современных баров до исторических квартир. Студия с сильным бекграундом.

14. Студия дизайна и ремонта DOMEO 

Студия дизайна интерьера DOMEO опирается на системный подход. Дизайнеры компании работают по стандартам ГОСТ и СНиП с лазерной точностью вот уже 13 лет. Стоимость дизайн‑проекта от 20 000 ₽/м²

Студияразработкидизайна
Студия разработки дизайна

Преимущества ➡ Обширное портфолио: 780+ дизайн-проектов, 2 500+ завершенных ремонтов. Высокотехнологичный контроль качества и фиксированные цены. 

15. Дизайн-бюро интерьеров NOWDESIGN STUDIO

Студия интерьерного дизайна NOWDESIGN фокусируется на минимализме и современном стиле. Концепция бюро — без лишних деталей и с акцентом на функциональное пространство. Дизайн-проект от 4 500 ₽/м².

ДизайнстудииотдизайнеракомпанииNowdesign
Дизайн студии от дизайнера компании Nowdesign

Преимущества ➡ Работа по всей России и собственная команда: без привлечения фрилансеров. Премиум‑мебель Gervasoni, Poliform и др.

16. Дизайн-бюро DESIGN GROUP

Компания DESIGN GROUP создает интерьеры с упором на глубокую проработку чертежей, эргономику и реалистичность исполнения. Проекты для жизни, а не для картинки. Стоимость обсуждается индивидуально. 

Cтудияинтерьерногодизайна
Cтудия интерьерного дизайна

Преимущества ➡ Детальная техническая документация, комплексный подход: от замеров до сдачи объекта, без привлечения сторонних подрядчиков.

17. Design studio DKING

DKING — белорусская студия дизайна интерьера с офисами в Санкт-Петербурге. Работает с жилыми и коммерческими интерьерами с 2013 года. Дизайн-проект от 3000 ₽/м².

ДизайнинтерьеровСанкт-Петербург
Дизайн интерьеров Санкт-Петербург

Преимущества ➡ Подход к проекту «пока не устроит клиента». Имеется программа скидок: акции и партнерские цены на материалы (5–15 %).

18. Студия интерьера СПб DESIGNER ZDES 

Дизайнерская студия DESIGNER ZDES специализируется на частных интерьерах: квартиры, дома. Сотрудничество комфортное и прозрачное. Дизайн-проект от 5 000 ₽/м². 

ДизайнстудииПетербург
Дизайн студии Петербург

Преимущества ➡ Экономия времени: максимум результата при минимуме вашего участия. VR360‑погружение — визуализация пространства до воплощения. 

19. Студия разработки дизайна RYMAR.STUDIO

Архитектурное бюро RYMAR.STUDIO знают как создателя интерьеров премиум-класса. Концепция: рационализм в форме, лаконичность и выразительность деталей. Цена дизайна студии от 3 000 ₽/м².

Дизайн-студияСанкт-Петербург
Дизайн-студия Санкт-Петербург

Преимущества ➡ Премиальный стиль: сдержанный минимализм с акцентом на детали и природные материалы. Широкий спектр объектов.

20. Студия дизайна интерьера STARTDESIGN

STARTDESIGN с 2018 года реализовала сотни проектов жилых и коммерческих пространств. Главные задачи компании — стильно и без лишних хлопот. Дизайн-проект квартиры в СПб от 4 000 ₽/м²

СтудияинтерьераСПб
Студия интерьера СПб

Преимущества ➡ Финансовая выгода и прозрачность: скидки, фиксированные цены, смета в подарок. Работа по всей России через онлайн‑сопровождение и региональные сервисы.

ТОП-20 студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге: рейтинг лучших дизайн-студий и бюро интерьера в 2025 году

1️⃣ Как выглядят этапы рабочего процесса? Кто будет основным контактным лицом?

2️⃣ Как формируется стоимость услуг: что входит, что оплачивается отдельно?

3️⃣ У вас есть примеры проектов, похожих на мой: стиль, бюджет, задачи?

4️⃣ Как происходит подбор мебели/материалов? Предлагаете ли закупку/логистику?

5️⃣ Какие ориентировочные сроки на ключевые этапы? 

ТОП-20 студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге: рейтинг лучших дизайн-студий и бюро интерьера в 2025 году

❌ гнаться за низкой ценой;

❌ выбирать только по портфолио;

❌ не уточнять бюджет на старте;

❌ игнорировать «химию» с дизайнером;

❌ не подписывать договор;

❌ не интересоваться авторским надзором;

❌ ожидать, что «сделают за неделю».

Теперь у вас есть все подсказки, чтобы начать воплощать мечту в реальность уже сегодня. А если остались вопросы — задайте их на 👉🏻бесплатной консультации.

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