ТОП-20 студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге: рейтинг лучших дизайн-студий и бюро интерьера в 2025 году

Изучайте актуальный рейтинг дизайн-студий интерьера — вам точно пригодится 👇🏻
1️⃣ Портфолио. Смотрите не на количество проектов, а на стиль и качество. Нравится скандинавский минимализм — ищите студию, которая в нем спец. Кейсы должны «цеплять» лично вас.
2️⃣ Объем услуг. Четко определись, что нужно: дизайн-проект соло, проект + авторский надзор, система «под ключ». У студий бывают заманчивые предложения на те или иные услуги.
3️⃣ Бюджет и прозрачность. Честно обозначьте свой бюджет. Хорошее агентство предлагает варианты в рамках возможностей клиента. Насторожитесь, если цены «плавают» или вам не озвучивают примерную стоимость сразу.
4️⃣ Химия с дизайнером. Первая встреча/консультация — ключевая. Чувствуете доверие? Специалист понимает ваши желания и образ жизни? Если контакт не складывается — выбирайте другого.
5️⃣ Отзывы. Ищите обратную связь от заказчиков не только на официальном сайте, но и на независимых платформах, спрашивайте в соцсетях.
1. Студия дизайна интерьера ARTUM
ARTUM — одна из ведущих дизайн‑студий Петербурга, с опытом более 15 лет и портфолио свыше 1000 реализованных проектов. Создает интерьеры для квартир, загородных домов и коммерческих помещений под ключ, с вашим минимальным погружением.
🔹 Концепция ➡ Современные стили: минимализм, экостиль, джапанди, легкая классика. Проекты ювелирно адаптируют под семью, домашний офис, привычки, будущие изменения.
🔹 Знакомство ➡ Бесплатная консультация. Первая встреча с дизайнером лично или в Zoom — можно оценить, подходит ли человек по стилю, характеру.
🔹 Тарифы ➡ Базовый дизайн-проект от 2 900 ₽/м², цена согласовывается на начальном этапе и не меняется. Сроки выполнения от 2,5–3 месяцев. Гарантия реализуемости проекта. Вы точно сможете воплотить в жизнь то, что нарисовано.
🔹 Услуги:
дизайн-проект: планировки, коллажи, 3D-визуализации, чертежи, комплектация;
авторский надзор: 2 формата — сопровождение ремонта и сопровождение+работа с поставщиками (прием мебели и материалов, контроль сроков);
ремонт «под ключ», есть свои строители и проверенные бригады-партнеры;
согласование перепланировки, подбор техники, мебели, материалов, декора;
возможна оптимизация услуг, чтобы вы не переплачивали за проект: например, только планировка и коллажи;
приемка квартиры от застройщика.
Портфолио:
🔹 Преимущества
один дизайнер контролирует весь проект — вы не будете бегать от специалиста к специалисту;
нет шаблонов — только оригинальные решения с учетом вашего образа жизни и бюджета;
свои ремонтные бригады и надзор за стройкой — исключены задержки или переделки в будущем;
полная прозрачность стоимости: смета согласуется до начала работ;
возможность до 3 итераций правок бесплатно на каждом этапе;
большое портфолио, положительные отзывы клиентов, юридическая защита.
🔹 Награды ➡ Победитель Best of Houzz 2016, International Design Awards, Лучший проект ADD Awards (2017–2022)
ARTUM для всех, кто хочет получить комплексный премиум‑ремонт с функциональным дизайном, точными соблюдением сроков и отсутствием «переделок». Узнать стоимость своего дизайна можно на бесплатной консультации👉🏻artum.studio
2. Дизайнерское бюро IMETRA
Студия IMETRA более 12 лет создает продуманные интерьеры в Санкт‑Петербурге. Работает комплексно: от концепции до финальной сдачи под ключ, с авторским надзором и собственными ремонтными бригадами.
🔹 Концепция ➡ Функциональная классика, минимализм, сканди, легкий лофт. В фокусе — не стилистика ради картинки, а грамотное зонирование, эргономика и места хранения.
🔹 Знакомство ➡ Бесплатная консультация. Можно встретиться в офисе или по Zoom. Заказчик обсуждает запрос с дизайнером. Если не совпадает по взглядам — подбирают другого специалиста.
🔹 Тарифы ➡ Дизайн‑проект от 3 300 ₽/м², стоимость фиксируется на старте и не меняется в процессе. Все официально — с договором, этапами и графиком. Сроки: от 2 месяцев.
🔹 Услуги:
дизайн‑проект: ТЗ, планировки, 3D‑визуализации, чертежи;
ремонт под ключ: собственные бригады, контроль качества;
авторский надзор;
комплектация: мебель, декор, техника;
согласование перепланировок;
частичные пакеты: можно заказать только планировки или визуализацию;
приемка квартиры от застройщика.
🔹 Преимущества:
акцент на реальное использование: от кухни до розеток все просчитано;
дизайнер ведет проект от начала до конца;
прозрачность и фиксация всех этапов: ничего не «всплывет» в процессе;
регулярные фотоотчеты, все под контролем;
гибкий подход: можно делать весь проект, а можно поэтапно;
помощь после сдачи: рекомендации, доработки, сопровождение.
Студия IMETRA для тех, кто ценит эстетику, но еще больше — удобство и профессионализм. Здесь проектируют интерьеры, в которых приятно жить каждый день, а не просто делать фото.
3. Студия дизайна интерьера СПб Wright Form
WRIGHT FORM — архитектурно-дизайнерская студия с офисами в Санкт‑Петербурге, Москве и Самаре. Специализируется на жилых и коммерческих проектах: от технического ТЗ до авторского надзора.
🔹 Концепция ➡ Ставка на архитектурную основу: планировка, инженерия и эстетика — все превращается в цельный образ.
🔹 Знакомство ➡ Бесплатный выезд на консультацию и замеры, на основе которых составляется ТЗ и договор.
🔹 Тарифы ➡ Проекты жилых домов от 2 700 ₽/м². Цена фиксируется на этапе подписания договора.
🔹 Услуги:
архитектурное проектирование;
замеры и создание технического ТЗ;
планировки, мебель, инженерные схемы;
эскизные и рабочие чертежи, 3D-визуализация;
подбор материалов и декора;
полный комплект документации для стройки.
🔹 Преимущества:
архитектурная строгость: от замеров до пазов в стене;
персональный подход: каждый этап — по бюджету клиента;
фиксированные ставки и цены на услуги дизайнера интерьера СПб;
внимание к деталям: работа вплоть до декора.
Если нужен проект с инженерной отточенностью и визуальной гармонией — студия дизайна интерьера Wright Form отвечает всем требованиям.
4. Дизайн-бюро СФЕРА УЮТА
СФЕРА УЮТА — дизайнерская студия с 14‑летним опытом, со множеством реализованных проектов в жилых и коммерческих пространствах.
🔹 Концепция ➡ Профессионально продуманные интерьеры: современные, неоклассические и экодизайны. Актуальная стилистика сочетается с комфортом и практичностью.
🔹 Знакомство ➡ Бесплатная консультация. Возможны выезд, встреча в офисе, Zoom — на выбор клиента.
🔹 Тарифы ➡ Дизайн-проект от 3 500 ₽/м²: с неограниченным числом правок, 3D-визуализацией и чертежами.
🔹 Услуги:
полный дизайн-проект: ТЗ, планировки, чертежи, 3D;
комплексный ремонт с собственными бригадами;
авторский надзор: еженедельные выезды, контроль исполнения;
комплектация: мебель, техника, декор с учетом скидок и логистики;
согласование перепланировок и инженерные решения.
🔹 Преимущества:
все в одном месте: проектирование, ремонт, надзор, комплектация и мебель;
фиксированные сроки, 5-летние гарантии, стандарты по процессу;
фото‑ и видеоконтроль от студии дизайна интерьера;
доступ к более чем 2 000 брендов мебели, материалов и техники.
Сфера Уюта — студия дизайна интерьера для серьезно настроенных заказчиков, которые ценят прозрачность, грамотный надзор и качество «под ключ».
5. Студия дизайна и ремонта Black Wall
BLACK WALL — бренд с 15-летним опытом и портфолио, которое включает реставрацию исторических интерьеров. Компания сильно ориентирована на индивидуальный подход.
🔹 Концепция ➡ Интерьер создается с учетом образа жизни клиента и характера дома. В основе — лаконичные современные решения.
🔹 Знакомство ➡ Консультация и замеры — бесплатно. Обсуждение стиля, бюджета и сроков проходит лично или онлайн.
🔹 Тарифы ➡ Дизайн-проект от 5000₽/м². Точная цена обсуждается по ТЗ.
🔹 Услуги:
полный дизайн-интерьер: техзадание, планировки, визуализация, чертежи;
авторский надзор и фотоконтроль;
подбор мебели, отделки, световых решений;
согласование сложных перепланировок и реставрационных работ;
управление ремонтом «под ключ».
🔹 Преимущества:
персонификация — проект отражает индивидуальность заказчика;
гарантия работ: договор, поэтапные выплаты, обязательный надзор;
опыт с историческими объектами, включая легальную перепланировку.
Бюро-студия дизайна интерьера Black Wall создано для серьезных проектов — будь то стильный лофт или реставрация дома с историей.
6. Дизайн-студия Санкт Петербург БУЛЬВАР РЕМОНТА
Студия дизайна интерьера БУЛЬВАР РЕМОНТА работает с 2015 года в Кемерово и Санкт‑Петербурге. В личной копилке более 1 000 проектов: от квартир начинающих новоселов до премиальных евроремонтов.
🔹 Концепция ➡ Косметический и капитальный ремонт со строгим соблюдением сроков, контроль качества на каждом этапе. Работа с новостройками и вторичным жильем.
🔹 Знакомство ➡ После заявки консультация и выезд специалиста бесплатно. Предварительное составление ТЗ, сметы и графика работ.
🔹 Тарифы ➡ Дизайн-проект от 2 000 ₽/м², 5% скидка пенсионерам и молодым семьям.
🔹 Услуги:
дизайн-проект: планировки, спецификации, 3D‑визуализация;
ремонт под ключ: отделка, электрика, сантехника, общестроительные работы;
«евроремонт» — премиальный вариант с материалами;
приемка квартиры от застройщика;
авторский надзор, фото- и видеофиксация;
мебель на заказ, террасы, бани, клининг.
🔹 Преимущества:
никаких скрытых доплат, фиксированная стоимость на дизайн интерьера в СПб;
контроль качества: акты приема каждого этапа;
гарантия 2 года на работы.
Бульвар ремонта — ваш выбор, если хотите строить доверительные отношения с подрядчиком, получать прозрачный договор и не беспокоиться о контроле.
7. Дизайнерская компания ПЕРИМЕТР ДИЗАЙНА
Питерская студия ПЕРИМЕТР ДИЗАЙНА более 7 лет реализует проекты квартир, домов и коммерческих пространств в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области.
🔹 Концепция ➡ Современные, удобные и продуманные до деталей пространства. Интерьеры адаптированы под бюджет и повседневные сценарии клиента.
🔹 Знакомство ➡ Консультация и расчет — бесплатно. Выезд или встреча в офисе, обсуждение ТЗ, вариантов перепланировки, бюджета.
🔹 Тарифы ➡ Дизайн-проект от 2 000 ₽/м².
🔹 Услуги:
полный комплект: техзадание, планировки, рабочие чертежи;
3D-визуализация, включая виртуальный тур;
комплектация: мебель, отделка, освещение, техника;
подбор аналогов и составление сметы;
управление доставкой и логистикой;
гарантия ремонтных работ и постпроектная поддержка.
🔹 Преимущества:
личный менеджер + дизайнер — заказчик общается только с 2-мя ключевыми контактами;
точный подсчет бюджета до старта, фиксация цены, отслеживание платежей;
широкий функционал: от «чистого» плана до VR-туров и комплектации.
Если вас привлекает удобная связка «дизайн + комплектация + VR‑обзор» и хочется минимального участия в контроле — Периметр дизайна станет хорошим вариантом.
8. Студия дизайна интерьера Onprime
Профессиональное бюро ONPRIME владеет более чем 10-летним опытом. Команда специалистов работает по системе «дизайн + ремонт + комплектация» для квартир, домов и коммерческих помещений по всей РФ.
🔹 Концепция ➡ Интерьеры современные, функциональные, но с «душой»: стилистика, материалы, свет и мебель продуманы под заказчика.
🔹 Знакомство ➡ Бесплатный замер, консультация и расчет. Можно приехать в офис или согласовать онлайн‑встречу.
🔹 Тарифы ➡ Дизайн-проект от 3 990 ₽/м², авторский надзор и комплектация бесплатно при заказе проекта + ремонта.
🔹 Услуги:
полный комплект: ТЗ, планировки, 3D‑визуализации, пакет чертежей;
ремонт под ключ: строительные, электрика, сантехника, отделка, плитка;
авторский надзор и контроль качества;
подбор мебели, материалов, техники по выгодным ценам;
согласование перепланировок входит в договор.
🔹 Преимущества:
прозрачный договор: цена фиксируется, нет скрытых платежей;
комплексные услуги: дизайн, ремонт, комплектация и надзор;
экономия: партнерские цены на материалы и мебель, выгодные акции.
Студия дизайна интерьера Onprime для тех, кто хочет снять с себя заботы о ремонте: от идеи до комплектации и надзора, по фиксированной цене и в четко установленные сроки.
9. Дизайн-бюро из Питера ИНТЕКДИЗАЙН
Более 10 лет студия дизайна интерьера ИНТЕКДИЗАЙН работает на территории Санкт‑Петербурга и Москвы. На ее счету сотни успешно реализованных интерьеров самой разной направленности.
🔹 Концепция ➡ Создание пространств, где функциональность, комфорт и индивидуальный стиль соединяются в единую картину. Каждый проект продуман до мелочей.
🔹 Знакомство ➡ Бесплатная консультация и замеры. Возможно дистанционное согласование: договор, тз, предварительная смета — все официально и прозрачно.
🔹 Тарифы ➡ Дизайн-проект от 4 500 ₽/м², подписание договора — 10–50 % предоплаты.
🔹 Услуги:
технический, стандартный и полный дизайн-проект;
авторский надзор и контроль качества;
комплектация: мебель, техника, отделка;
ремонт «под ключ» с партнерскими материалами;
изготовление мебели на заказ.
🔹 Преимущества:
фиксированные цены, договор, отчеты и смета — ничего не скрывается;
фотофиксация, договорная гарантия 2 года;
комплексный подход: проект + ремонт + комплектация + мебель;
гибкость проектов: клиент сам выбирает объем и степень вовлеченности.
ИнтекДизайн — студия для тех, кто хочет получить качественный и удобный дизайн интерьера без лишней суматохи. Подойдет занятым людям, которые ценят надежность.
10. Design studio METAARCHITECTS
METAARCHITECTS — архитектурно-дизайнерская студия с более чем 10-летним опытом. Специализируется на премиальных проектах для «ценителей стиля». Работает по всей территории России.
🔹 Концепция ➡ Создание архитектурных и интерьерных «шедевров», которые объединяют функциональность, эстетику и индивидуальность. Особое внимание — инженерии и деталям.
🔹 Знакомство ➡ Бесплатная консультация с обсуждением концепции, стиля, бюджета и графика.
🔹 Тарифы ➡ Стоимость дизайна в студии от 5 000 ₽/м², архитектурный от 3 000 ₽/м².
🔹 Услуги:
эскизы, визуализации, комплектация, чертежи и смета;
архитектурное проектирование: от концепции до инженерных решений;
авторский надзор: контроль качества, выезды, работа с поставщиками;
собственная бригада, цикл работ от демонтажа до отделки.
🔹 Преимущества:
объединяют архитектуру, интерьер, надзор и строительство в одном пространстве;
прозрачность бюджета и сроков: фиксированные расценки, отсутствие скрытых платежей;
разноформатное портфолио: от квартир и домов до офисов.
Если вам важна глубокая проработка, исключительное качество и подход «все в одном» — METAarchitects подойдет как нельзя лучше.
11. Дизайн-агентство DUGA STUDIO
DUGA STUDIO питерская студия выполняет проекты любых типов: квартиры, офисы, салоны. Стоимость обсуждается индивидуально. Концепция — «разумная простота», где каждый материал отражает контекст помещения.
Преимущества ➡ Командная экспертиза: архитекторы, дизайнеры, визуализаторы, инженеры в одном составе. Строгий учет всех условий.
12. Дизайнерское бюро YUCUBEDESIGN
Студия YUCUBEDESIGN создает оригинальные дизайны интерьеров в СПб, где цвет — главный герой. Стоимость дизайн-проекта от 10 000₽/м². Имеется производство эксклюзивной мебели и декора.
Преимущества ➡ Точная реализация: визуализация и готовый интерьер совпадают на 95 %. Бюро известно необычными палитрами и смелыми цветовыми решениями.
13. Студия дизайна интерьера СПб INT2ARCHITECTURE
Дизайнерская компания INT2ARCHITECTURE объединяет архитектурную логику с чувством пространства и деталей. Более 10 лет реализует дизайн-проекты по цене от 3 000 ₽/м² с акцентом на рациональную планировку.
Преимущества ➡ Работа с объектами разных типов и стилей: от современных баров до исторических квартир. Студия с сильным бекграундом.
14. Студия дизайна и ремонта DOMEO
Студия дизайна интерьера DOMEO опирается на системный подход. Дизайнеры компании работают по стандартам ГОСТ и СНиП с лазерной точностью вот уже 13 лет. Стоимость дизайн‑проекта от 20 000 ₽/м².
Преимущества ➡ Обширное портфолио: 780+ дизайн-проектов, 2 500+ завершенных ремонтов. Высокотехнологичный контроль качества и фиксированные цены.
15. Дизайн-бюро интерьеров NOWDESIGN STUDIO
Студия интерьерного дизайна NOWDESIGN фокусируется на минимализме и современном стиле. Концепция бюро — без лишних деталей и с акцентом на функциональное пространство. Дизайн-проект от 4 500 ₽/м².
Преимущества ➡ Работа по всей России и собственная команда: без привлечения фрилансеров. Премиум‑мебель Gervasoni, Poliform и др.
16. Дизайн-бюро DESIGN GROUP
Компания DESIGN GROUP создает интерьеры с упором на глубокую проработку чертежей, эргономику и реалистичность исполнения. Проекты для жизни, а не для картинки. Стоимость обсуждается индивидуально.
Преимущества ➡ Детальная техническая документация, комплексный подход: от замеров до сдачи объекта, без привлечения сторонних подрядчиков.
17. Design studio DKING
DKING — белорусская студия дизайна интерьера с офисами в Санкт-Петербурге. Работает с жилыми и коммерческими интерьерами с 2013 года. Дизайн-проект от 3000 ₽/м².
Преимущества ➡ Подход к проекту «пока не устроит клиента». Имеется программа скидок: акции и партнерские цены на материалы (5–15 %).
18. Студия интерьера СПб DESIGNER ZDES
Дизайнерская студия DESIGNER ZDES специализируется на частных интерьерах: квартиры, дома. Сотрудничество комфортное и прозрачное. Дизайн-проект от 5 000 ₽/м².
Преимущества ➡ Экономия времени: максимум результата при минимуме вашего участия. VR360‑погружение — визуализация пространства до воплощения.
19. Студия разработки дизайна RYMAR.STUDIO
Архитектурное бюро RYMAR.STUDIO знают как создателя интерьеров премиум-класса. Концепция: рационализм в форме, лаконичность и выразительность деталей. Цена дизайна студии от 3 000 ₽/м².
Преимущества ➡ Премиальный стиль: сдержанный минимализм с акцентом на детали и природные материалы. Широкий спектр объектов.
20. Студия дизайна интерьера STARTDESIGN
STARTDESIGN с 2018 года реализовала сотни проектов жилых и коммерческих пространств. Главные задачи компании — стильно и без лишних хлопот. Дизайн-проект квартиры в СПб от 4 000 ₽/м².
Преимущества ➡ Финансовая выгода и прозрачность: скидки, фиксированные цены, смета в подарок. Работа по всей России через онлайн‑сопровождение и региональные сервисы.
1️⃣ Как выглядят этапы рабочего процесса? Кто будет основным контактным лицом?
2️⃣ Как формируется стоимость услуг: что входит, что оплачивается отдельно?
3️⃣ У вас есть примеры проектов, похожих на мой: стиль, бюджет, задачи?
4️⃣ Как происходит подбор мебели/материалов? Предлагаете ли закупку/логистику?
5️⃣ Какие ориентировочные сроки на ключевые этапы?
❌ гнаться за низкой ценой;
❌ выбирать только по портфолио;
❌ не уточнять бюджет на старте;
❌ игнорировать «химию» с дизайнером;
❌ не подписывать договор;
❌ не интересоваться авторским надзором;
❌ ожидать, что «сделают за неделю».
Теперь у вас есть все подсказки, чтобы начать воплощать мечту в реальность уже сегодня. А если остались вопросы — задайте их на 👉🏻бесплатной консультации.
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