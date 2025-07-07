ТОП-20 студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге: рейтинг лучших дизайн-студий и бюро интерьера в 2025 году

Изучайте актуальный рейтинг дизайн-студий интерьера — вам точно пригодится 👇🏻

1️⃣ Портфолио. Смотрите не на количество проектов, а на стиль и качество. Нравится скандинавский минимализм — ищите студию, которая в нем спец. Кейсы должны «цеплять» лично вас.

2️⃣ Объем услуг. Четко определись, что нужно: дизайн-проект соло, проект + авторский надзор, система «под ключ». У студий бывают заманчивые предложения на те или иные услуги.

3️⃣ Бюджет и прозрачность. Честно обозначьте свой бюджет. Хорошее агентство предлагает варианты в рамках возможностей клиента. Насторожитесь, если цены «плавают» или вам не озвучивают примерную стоимость сразу.

4️⃣ Химия с дизайнером. Первая встреча/консультация — ключевая. Чувствуете доверие? Специалист понимает ваши желания и образ жизни? Если контакт не складывается — выбирайте другого.

5️⃣ Отзывы. Ищите обратную связь от заказчиков не только на официальном сайте, но и на независимых платформах, спрашивайте в соцсетях.