Сколько зарабатывает дизайнер интерьера: средняя зарплата в 2025 году в Москве и России

За что и сколько платят дизайнеру интерьера

🔹 Консультации — доход от 1500₽ 💰

Навык, с которого начинают зарабатывать многие дизайнеры интерьера. На старте они обращаются к друзьям, коллегам и знакомым. Предлагают им помощь с расстановкой мебели или подбором материалов за честный отзыв и фото в портфолио. А с усовершенствованием скилов переключаются на реальных клиентов за оплату.

🔹 Планировка — доход от 10 000₽ за шт. и 2–3 часа работы 💰

База интерьерного дизайна, которая позволяет делать помещения функциональными и и максимально удобными. Учитывать даже малейшие мелочи: где и на каком уровне разместить технику, как организовать пространство, чтобы дверца шкафа не упиралась в кровать. Планировать интерьер можно в Homestyler или другой программе.

Сколько денег получает дизайнер на планировке в программах

🔹 Коллаж — доход от 5000₽ 💰

Услуга помогает согласовывать оттенки и материалы отделки, мебель и общую атмосферу помещения. С коллажем специалист получает возможность наглядно показать клиенту, каким будет результат, и предотвратить ошибки, не прибегая к визуализации, которая на практике более сложная.

🔹 3D-визуализация — доход от 15000₽ 💰

Трудно встретить заказчика, который откажется от перспективы увидеть в деталях готовый результат: с малейшими тонкостями, освещением, тенями, декором. Дизайнеры, которые хорошо знакомы с визуализацией, открывают себе дорогу к более серьезным и дорогим заказам.

Визуализация интерьера от дизайнера студии Artum

🔹 Дизайнерский проект — доход от 2 000₽ за м² 💰

Полноценная работа «под ключ», где все от А до Я: начиная с этапа планировки и заканчивая составлением сметы. Выгодный вариант для обеих сторон. Дизайнер сосредотачивается на пожеланиях конкретного клиента. А последний минимизирует головную боль, так как вопросы решает с одним специалистом.

🔹 Декорирование — доход от 20000₽ 💰

Здесь про подбор текстильных атрибутов, интерьерных аксессуаров, освещения, картин. В целом эту услугу оказывает отдельный специалист — декоратор. Но при желании можно освоить довольно интересные навыки и зарабатывать больше.

Сколько в среднем получают дизайнеры, если осваивают декор

🔹 Комплектация — доход от 15 000₽ 💰

Задача, которую с удовольствием делегируют клиенты, которые не готовы тратить время на поездки по магазинам и подбор материалов. Профессионал это делает куда быстрее и, что важно, безошибочно. Он формирует список с позициями и ценами, за что получает добавку к итоговой зарплате.

🔹 Авторский надзор —доход: от 25 000₽ за месяц (4 выезда на объект)💰

Услуга для продвинутых спецов. Дизайнер полностью контролирует процесс: посещает объект, проверяет ход работ, корректирует неточности, выбирает отделочные материалы и мебель, следит за поставками. Идеальный вариант, чтобы не распыляться на другие проекты и при этом хорошо зарабатывать.

Авторский надзор позволяет больше зарабатывать на одном проекте

🔹Дополнительные услуги-плюшки: разработка индивидуальной мебели (от 5000₽ за проект), светодизайн (от 10000₽ за проект), подготовка недвижимости для покупателей или арендаторов (от 15000₽ за единицу), подбор строительной бригады (% от общего бюджета).

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