Сколько зарабатывает дизайнер интерьера: средняя зарплата в 2025 году в Москве и России

Разбираем реальные цифры: сколько зарабатывают новички дизайна интерьера и топ-специалисты. Насколько отличаются средние зарплаты в 2025 году по регионам, какие навыки увеличивают прибыль дизайнера интерьера. А еще вы узнаете, как выйти на 200 000+ ₽ в месяц, даже если только начинаете.
В 2025 году дизайнер интерьера — это востребованный специалист с хорошим доходом. Причем новички часто начинают зарабатывать еще во время обучения. Например, у себя на бесплатном курсе я даю профильные навыки и работающие инструменты продвижения. Получать знания и сразу видеть результат своих усилий — круто мотивирует.
За что и сколько платят дизайнеру интерьера
🔹 Консультации — доход от 1500₽ 💰
Навык, с которого начинают зарабатывать многие дизайнеры интерьера. На старте они обращаются к друзьям, коллегам и знакомым. Предлагают им помощь с расстановкой мебели или подбором материалов за честный отзыв и фото в портфолио. А с усовершенствованием скилов переключаются на реальных клиентов за оплату.
🔹 Планировка — доход от 10 000₽ за шт. и 2–3 часа работы 💰
База интерьерного дизайна, которая позволяет делать помещения функциональными и и максимально удобными. Учитывать даже малейшие мелочи: где и на каком уровне разместить технику, как организовать пространство, чтобы дверца шкафа не упиралась в кровать. Планировать интерьер можно в Homestyler или другой программе.
🔹 Коллаж — доход от 5000₽ 💰
Услуга помогает согласовывать оттенки и материалы отделки, мебель и общую атмосферу помещения. С коллажем специалист получает возможность наглядно показать клиенту, каким будет результат, и предотвратить ошибки, не прибегая к визуализации, которая на практике более сложная.
🔹 3D-визуализация — доход от 15000₽ 💰
Трудно встретить заказчика, который откажется от перспективы увидеть в деталях готовый результат: с малейшими тонкостями, освещением, тенями, декором. Дизайнеры, которые хорошо знакомы с визуализацией, открывают себе дорогу к более серьезным и дорогим заказам.
🔹 Дизайнерский проект — доход от 2 000₽ за м² 💰
Полноценная работа «под ключ», где все от А до Я: начиная с этапа планировки и заканчивая составлением сметы. Выгодный вариант для обеих сторон. Дизайнер сосредотачивается на пожеланиях конкретного клиента. А последний минимизирует головную боль, так как вопросы решает с одним специалистом.
🔹 Декорирование — доход от 20000₽ 💰
Здесь про подбор текстильных атрибутов, интерьерных аксессуаров, освещения, картин. В целом эту услугу оказывает отдельный специалист — декоратор. Но при желании можно освоить довольно интересные навыки и зарабатывать больше.
🔹 Комплектация — доход от 15 000₽ 💰
Задача, которую с удовольствием делегируют клиенты, которые не готовы тратить время на поездки по магазинам и подбор материалов. Профессионал это делает куда быстрее и, что важно, безошибочно. Он формирует список с позициями и ценами, за что получает добавку к итоговой зарплате.
🔹 Авторский надзор —доход: от 25 000₽ за месяц (4 выезда на объект)💰
Услуга для продвинутых спецов. Дизайнер полностью контролирует процесс: посещает объект, проверяет ход работ, корректирует неточности, выбирает отделочные материалы и мебель, следит за поставками. Идеальный вариант, чтобы не распыляться на другие проекты и при этом хорошо зарабатывать.
🔹Дополнительные услуги-плюшки: разработка индивидуальной мебели (от 5000₽ за проект), светодизайн (от 10000₽ за проект), подготовка недвижимости для покупателей или арендаторов (от 15000₽ за единицу), подбор строительной бригады (% от общего бюджета).
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Вы имеете возможность решать, какие именно услуги будете предоставлять. Отталкивайтесь от навыков, личных пожеланий и финансовых запросов. А сколько именно получают дизайнеры в 25-м году, читайте ниже👇🏻
Сколько зарабатывает дизайнер интерьера в 2025 году: сравним показатели в Москве и регионах
Дизайнер интерьера — очень перспективная профессия. Посудите сами, спрос на услуги квалифицированных специалистов вырос на 141% по сравнению с прошлым годом! Почему:
✔️ развитие рынка недвижимости ➡ активно растет число новых квартир, домов и коммерческих помещений;
✔️ сегодня люди хотят продуманные функциональные пространства ➡ они инвестируют в комфорт и эстетику жилья;
✔️ влияние соцсетей ➡ от трендов на стильные интерьеры «как в Pinterest» никуда не деться;
✔️ удаленная работа ➡ есть огромная потребность в удобных и функциональных домашних офисах;
✔️ доступность услуг ➡ вокруг все больше онлайн-дизайнеров и гибких форматов сотрудничества.
Жирный плюс в том, что вы можете осваивать профессию дизайнера интерьера будучи студентом, мамой (или папой) в декрете, офисным работником и т.д. Без финансовых вложений на старте! Проходите бесплатный онлайн-курс и постепенно наращиваете скилы.
В Москве заработные платы закономерно выше, чем в регионах. Но в средних и маленьких городах меньше конкуренция. Соответственно, с хорошими навыками выгодно занять свою нишу можно абсолютно везде. Вот средние показатели дохода дизайнеров 👇🏻
Город
Начинающий (0–2 года)
Опытный (3–5 лет)
Профессионал(5+ лет)
Топовый (vip)
Москва
55–80
90–180
150–300
300–1млн+
Санкт-Петербург
50–70
70–150
120–250
250–600
Екатеринбург
45–60
60–120
100–200
200–500
Казань
40–60
60–110
90–180
180–400
Новосибирск
40–50
50–100
80–160
160–350
Краснодар
45–60
60–130
100–220
200–450
Сочи
50–70
70–150
120–250
250–600
Владивосток
50–65
65–140
110–230
200–500
Сегодня вы можете предоставлять дизайнерские услуги из любой точки мира в онлайн-формате. Это консультирование, 3D-визуализации, дизайн-проекты помещений, подбор мебели или отделки, продажа готовых решений и партнерских программах (например, % от заказов мебели).
Как начать работать онлайн:
✔️ определите нишу: жилые помещения или коммерция;
✔️ освойте подходящие дизайн-программы;
✔️ создайте онлайн-портфолио: примеры работ + описание процесса;
✔️ найдите клиентов: биржи фриланса, соцсети, Telegram-чаты;
✔️ организуйте работу: договор, предоплата 30–50%, облачные хранилища для обмена файлами.
Важно: сколько зарабатывает дизайнер больше определяет не регион проживания или формат работы, а его личные амбиции и решительность. Так что, смело набивайте руку и учитывайте эти нюансы👇🏻
От чего зависит средняя зарплата дизайнера: 8 ключевых факторов
1️⃣ Опыт
В начале пути на среднюю зарплату дизайнера влияют базовые скилы: понимание планировки, эргономики, стилевых тонкостей. А еще, чем шире «послужной список», тем на больший доход можно рассчитывать. На заметку: после 5 удачных проектов ставка увеличивается на 50%.
2️⃣ Репутация
Не забывайте про сарафанное радио. В сфере дизайна интерьера, как в принципе и во многих других областях, клиенты часто приходят по рекомендациям. Важно даже маленькие задачи выполнять на совесть и уметь выстраивать хорошую коммуникацию.
3️⃣ Портфолио
Это ваша визитная карточка! На старте карьеры достаточно работ с обучающих курсов и бесплатников, которые вы делали для друзей или выдуманных заказчиков. Со временем нужно «расширяться» за счет серьезных заказов. Хорошие кейсы = платежеспособные заказчики.
4️⃣ Личный бренд
Сегодня только качественных услуг маловато. Люди выбирают личность, вкус, подход. А самое главное — они чувствуют «когда искренне». Именно личный бренд привлекает «своих» клиентов, защищает от конкуренции и открывает новые возможности.
Здесь не так важна скорость, как способность работать с серьезными бюджетами и предоставлять высокий уровень услуг. Большое заблуждение — думать, что состоятельные заказчики более «вредные». Наоборот. Зачастую они хорошо знают, за что платят и чего хотят.
6️⃣ Работа «под ключ» и дополнительные услуги
Комплексные дизайн-проекты сильно увеличивают ваш итоговый чек и экономят время, ведь вы сосредотачиваетесь на одном клиенте. А способность предоставлять дополнительные услуги: декорирование, подбор мебели и т.д. — еще плюс % к доходу.
7️⃣ Студия vs Фриланс
Работа в студии дизайна и на фрилансе отличается. Первый вариант — про стабильность, но с рамками в росте, зарплате и часах занятости. Второй — про свободный график и выбор задач «под себя», но с необходимостью самостоятельно искать клиентов. Тут важно выбрать «свое».
Умение вести переговоры с заказчиками — большое преимущество специалиста. Зарплата всегда выше, если вы способны грамотно презентовать себя и свои проекты, доносить ценность идей и сохранять психологическую устойчивость.
Средняя зарплата дизайнера зависит от множества факторов — от опыта до навыка самоперезентации. А как можно выйти на доход от 200 000 ₽, читайте дальше👇🏻
Доход дизайнера интерьера от 200 000 ₽ — миф или реальность
Получать в месяц 200 тысяч рублей и выше — вполне реально. Но эта реальность зависит от нескольких важных моментов. Давайте разберем, кто и как достигает высокого уровня.
🔹 Топовые фрилансеры и студии:
берут дорогие проекты ➡ от 300 тыс. ₽ за квартиру, от 1 млн. ₽ за коммерцию;
работают с премиум-сегментами ➡ элитная недвижимость, рестораны, офисы;
имеют сильный личный бренд ➡ социальные сети, публикации в СМИ.
🔹 Дизайнеры с узкой специализацией:
авторский надзор ➡ 20–50 тысяч в месяц за проект;
3D-визуализаторы ➡ например, сложные рендеры для зарубежных клиентов;
декораторы ➡ подбор мебели с наценкой от поставщиков.
🔹 Онлайн-эксперты:
продают курсы, шаблоны, консультации;
зарабатывают на партнерках ➡ рекомендуют мебель, материалы.
Историю успешного дизайнера — выпускницы Школы дизайна интерьера Маши Черной смотрите в этом видео:
🔹 Выберите прибыльную нишу ➡ элитные интерьеры, коммерция, 3D-визуализация для архитекторов, удаленные зарубежные заказы.
🔹 Наработайте портфолио ➡ соберите 5–10 сильных кейсов (лучше несколько крутых проектов, чем 20 средних).
🔹 Создайте личный бренд ➡ Нельзяграм* (50 000+ подписчиков = поток заказов), YouTube (разборы проектов = доверие + клиенты), собственный сайт с кейсами.
🔹 Увеличивайте средний чек ➡ продавайте пакеты (Базовый, Премиум, Lux), подключайте дополнительные услуги (авторский надзор, подбор мебели).
🔹 Оптимизируйте процессы ➡ как вариант, используйте шаблоны, чтобы не рисовать каждый проект с нуля; подключайте ассистентов, чтобы делегировать рутину junior-дизайнерам.
«Сначала надо годами работать за копейки» — это МИФ! Ценность дизайнера — в уникальном взгляде. Если вы умеете решать задачи клиента (экономия пространства, нестандартные планировки), есть большой шанс быстро выйти на высокий чек. Как и эти реальные люди 👇🏻
Реальные кейсы: сколько получают дизайнеры интерьера на практике
Давайте разберем несколько реальных кейсов, которые принадлежат самым обычным людям. У них не было художественных навыков, огромных капиталов и особых условий для развития в сфере дизайна. Зато было огромное желание и правильно выбранная стратегия.
Елена Кинчарова, выпускница Школы Маши Черной, кардинально изменила свою жизнь. Тогда еще учитель музыки искала себя в разных сферах, пока не попала на бесплатный вебинар по дизайну интерьеров. Там и нашла вдохновение на перемены.
✔️ благодаря уверенности и собранному портфолио с курса, Елена прошла собеседование в дизайн-агентство, хотя еще училась;
✔️ уже через 2 недели ее позвали на первый объект, со страхами помогла справиться поддержка куратора;
✔️ прошел год — Елена работает в агентстве, берет фриланс-проекты (включая крупные, как ресторан на 2000 кв.м) и сотрудничает со студией Artum;
✔️ планы → масштабироваться, продвигать личный бренд и становиться узнаваемым дизайнером в Краснодаре.
История Елены — пример смелости, упорства и веры в себя. Она доказала, что никогда не поздно изменить жизнь и добиться успеха в новой профессии! Ее видеоотзыв смотрите 👉🏻здесь
Вот еще несколько реальных кейсов, которые показывают, что все возможно:
🗨️ Анна из Перми, 35 лет ➡ Начала с дизайна детских комнат, публиковала интересные идеи в социальных сетях. Уже через 2 года открыла небольшую студию и увеличила свой доход дизайнера до 400 000 ₽/мес.
🗨️ Елена из Воронежа, 28 лет ➡ Прошла «бесплатник» по дизайну интерьера, добавила в портфолио проект с курса и перепланировку квартиры для свекрови. Первых оплачиваемых клиентов нашла через Avito. Через 1 год начала брать по 3 проекта в месяц, каждый по 70 000 ₽.
🗨️ Светлана из Подмосковья, 40 лет, бывший архитектор ➡ Перешла из смежной профессии, окончила курс по колористике и начала сотрудничать с магазином мебели, за что получает % от продаж.
Дизайн интерьеров открывает двери в новую жизнь, независимо от возраста, опыта и стартовых условий. Далее поделимся с вами проверенным алгоритмом, который поможет войти в профессию и начать зарабатывать уже на первых проектах 👇🏻
Проверенный алгоритм, как войти в профессию и начать зарабатывать
👣ШАГ 5. «Масштабирование» — наймите помощника для рутинных задач (например, для составления смет), совершенствуйте личный бренд и налаживайте сотрудничество с брендами. Постепенно повышайте цены.
👣ШАГ 4. «Поиск клиентов» — предлагайте услуги настоящим заказчикам в соцсетях, на профильных биржах и чатах вакансий. Начинать можно с должности помощника дизайнера. Параллельно продолжайте прокачивать навыки.
👣ШАГ 3. «Продвижение» — заведите лендинг или сайт-портфолио на Tilda. Развивайте страничку в Нельзяграм, Телеграм, Пинтерест. Создавайте полезный контент с разборами, трендами и кейсами.
👣ШАГ 2. «Первые проекты» — сделайте несколько проектов для друзей или родственников за честный отзыв и фото «до/после» для портфолио. Используйте программы Homestyler (для новичков), SketchUp (для более сложной визуализации).
👣ШАГ 1. «Обучение» — пройдите для начала бесплатный курс, который познакомит вас с профессией, поможет оценить внутренний отклик и сохранит денежные средства. Понравится — углубляйтесь.
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✅ узнаете, как зарабатывать на дизайне интерьера от 100 тысяч в месяц;
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