Дизайн офиса 2025: идеи для оформления интерьера современного офиса с фото

«Современный офис должен быть продуман до мелочей, тогда он будет источником энергии. В таком пространстве комфортно работать, сотрудники видят вовлеченность компании и заботу о себе, это мотивирует их на качественное выполнение обязанностей и решение задач. В комфортной обстановке возникает желание творить и развивать бизнес. Именно такие офисы мы создаем в нашей студии. Вдохновляйтесь примерами из портфолио»? — Маша Черная, дизайнер с 15-летним опытом, основатель и арт. директор студии дизайна Artum.
Дизайн современного офиса
Современный офис представляет собой взаимосвязанную систему, в которой все элементы способствуют достижению результатов: от планировки помещения и формы стульев до вида освещения и оттенков стен.
В офисе сотрудники проводят много времени и дизайн помещения должен быть комфортным. Стильный интерьер офиса, радующий глаз и включающий все необходимые рабочие зоны, помогает команде быть продуктивной и достигать хороших результатов.
Чтобы создать по-настоящему комфортное пространство, необходимо:
✅тщательно распланировать помещение;
✅создать качественное освещение;
✅продумать систему кондиционирования, чтобы в офисе всегда был свежий воздух;
✅в отделке применять экологически чистые материалы;
✅уделить внимание зонам, где сотрудники смогут немного отдохнуть в течение рабочего дня, это повысит их эффективность и лояльность компании.
«Грамотно спланированный интерьер офиса — это ваше вложение в эффективную работу команды. И, конечно, в восприятие самого бренда: визуальное воздействие обстановки переоценить нельзя», — Маша Черная.
Дизайн офиса: 10 ключевых трендов 2025 года
В 2025 году в офисном дизайне главными тенденциями становятся вариативность интерьера и высокие технологии. Пространства трансформируются и создают адаптивные зоны, которые легко подстраиваются под текущие рабочие обстоятельства. Как создать офис, который будет отвечать всем этим требованиям? Вот главные тренды на ближайшее будущее.
Адаптивные офисы
Универсальность — главная черта современного офиса, в котором пространство меняется в зависимости от потребностей сотрудников: провести рабочую встречу, отдохнуть, уединиться. Это достигается с помощью трансформируемых перегородок и модульной мебели.
Биофильный дизайн
Использование в дизайне офисных помещений элементов живой природы способствует снижению стресса и повышению вовлеченности сотрудников. Этот подход поможет создать гармоничную атмосферу и позаботиться о психоэмоциональном состоянии команды.
Умные технологии
Умные технологии сейчас играют важную роль в формировании офисного пространства. Они делают его функциональным, эффективным, учитывающим нужны сотрудников. Автоматизаций уже не просто тренд, а элемент без которого не может существовать современный офис.
Гибридные офисы
Гибридный график работы, на который переходит все больше компаний, требует нового подхода к оформлению офиса. Сотрудники, которые приезжают в офис один или два раза в неделю, тоже нуждаются в рабочем месте. Но держать для них постоянное место в помещении нет необходимости, достаточно нескольких столов, которые будут использоваться сотрудниками, работающими удаленно.
Минимализм в мебели
Мебель в стиле минимализм функциональна и проста, это позволяет экономно использовать имеющееся в офисе пространство. Минимализм любит незамысловатые формы, светлую цветовую палитру и максимум свободного места. Благодаря такому подходу интерьер воспринимается легким и чистым.
Рабочие места для сотрудников
Сотрудники в современных офисах стремятся к созданию личного пространства, где они смогут создать свой уголок и перенести в офис частичку привычной им атмосферы. Наличие личных вещей и места, предусмотренные в мебели для их хранения и расстановки, делают рабочее пространство индивидуальным, помогая человеку чувствовать себя комфортно.
Энергоэффективность
Экономия ресурсов один из важнейших параметров при создании дизайна офиса. Он включает: использование энергосберегающих ламп, датчиков движения, переработанных материалов, помогает сделать корпоративную культуру экологичной и сохранить бюджет.
Домашний уют
Создать комфортную атмосферу в офисе, размыть границы между домом и работой, можно посредствам мягкого текстиля и мебели. Кофейные зоны с уютными диванами, декоративные подушки, мягкие подлокотники в дизайне интерьера офиса помогают наладить доверительные отношения и расслабиться.
🤝 Зоны коммуникации
Переговорные комнаты, используемые для встреч с деловыми партнерами и мозговых штурмов внутри компании также неотъемлемая часть в оформлении офиса — в них должны размещаться интерактивные доски, стоять комфортная мебель, иметься возможность гибкой рассадки.
🚀 Офисы с WOW-эффектом
WOW-эффект в дизайне офисов достигается необычными акцентами, креативной геометрией пространства, использованием футуристичных капсул — такие зоны отличают компанию от всех остальных, обязательно запоминаются и обсуждаются, заставляя сотрудников и конкурентов лишних раз упоминать вашу компанию.
Дизайн офиса в современном стиле
Современный офисный дизайн выделяется своей четкой функциональностью и направленностью на плодотворную работу. В отделке применяются натуральные материалы, например, деревянные панно на стенах или балки на потолках, что придает пространству уют и живость.
Встроенные шкафы для документов и важных вещей помогают поддерживать порядок и акцентируют внимание на практичности, а нейтральные цвета и четкие линии в интерьере офиса создают ощущение легкости.
Настраиваемое освещение и высококачественные материалы делают дизайн интерьера офиса индивидуальным и завершенным. Комфортные кресла с возможностью регулирования и столы с настройкой высоты под каждого сотрудника способствуют удобству в повседневной работе.
Интерьер офиса в стиле лофт
Офис в стиле лофт — это интерьер с выраженной индустриальной эстетикой. Основные элементы стиля — это обилие металлические деталей, которые придают характер. Мебель в этом стиле оформления тоже со своими чертами — дерево, кожа и металл.
Кабинета руководителя, выполненный в стиле лофт это всегда немного брутально, идеально подходит для выраженных лидеров с личной харизмой.
Дизайн офиса в стиле минимализм
Минимализм — заслуженно пользуется популярностью в обустройстве офисного пространства, здесь нет места лишнему. Присутствует только необходимое и вся мебель максимально функциональна.
Минимум деталей — максимум простоты и удобства, чтобы все было под рукой. Мебель в таком интерьере незамысловата, удобна, в ней отсутствуют лишние детали. Минимализм удобен для офиса своей неприхотливостью и легкостью в уборке.
Интерьер современного офиса: планировка офиса
Формирование внутреннего мира офиса существенно отличается от планирования жилого помещения: здесь необходимо учитывать, как интерьер будет функционировать для бизнеса. Важно заранее определить, где сотрудники будут работать, где смогут отдохнуть, выделить место для деловых встреч и кофе-брейков. При этом обеспечить комфорт и работоспособность коллектива.
Проблемы могут возникнуть при проектировании офиса, особенно если помещение имеет неудобную планировку. Тем не менее, качественный дизайн-проект способен превратить любое место в комфортный офис.
Ключевые шаги для успешного проектирования офиса:
Создайте концепцию офиса: должен ли он быть строгим или креативным, какие вызывать ассоциации, чем запоминаться.
Расположение ключевые рабочие зоны: места для сотрудников, переговорные, кабинеты руководителей.
Учитывайте особенности здания: например, если оно относится к объекту культурного наследия, то не все оконные рамы пройдут одобрение комитета по градостроительству.
Соблюдайте требования по пожарной безопасности.
Дизайн офиса: зонирование пространства
Зонирование — это важный момент при планировании современного офиса, который разделяет помещение на функциональные области для удобства всех сотрудников👇.
Далее мы подробнее расскажем о каждой зоне.
Интерьер дизайн офиса: зона ресепшен
Зона ресепшен является визитной карточкой, так как именно здесь посетители лично сталкиваются с компанией. Дизайн ресепшена должен объединять стиль и комфорт, и содержать элементы, отражающие идентичность бренда.
Офисный дизайн: переговорные комнаты
Переговорные — это обязательный элемент любого современного офиса, ведь именно здесь происходят встречи и можно произвести впечатление на клиентов.
Закрытая переговорная особенно необходима в распространенных сейчас open-space необходима закрытая переговорная или конференц-зал.
Что важно учитывать в интерьере переговорной комнаты:
🪑Мебель — простая, без лишних аксессуаров.
💡Освещение — яркое, четкое, настраивающее на деловой лад.
🎨Декоративные акценты — единичный эксклюзивный декор.
Не забывайте о вентиляции: в переговорной должен быть свежий воздух.
Дизайн современного офиса: личный кабинет
Кабинет руководителя в интерьере офиса — это, без преувеличения, одно из самых значимых мест. Важность принимаемых здесь решений сложно переоценить. Оформление должно быть эффектным и статусным.
Цвета кабинета руководителя: должны подчеркивать серьезность разговора (серый, коричневый, синий).
В оформлении стен кабинета руководителя используйте дорогие материалы (кожа, дерево,металлические изделия).
Мебель в кабинете руководителя должна быть комфортной и строгой.
Светильники в кабинете руководителя могут стать акцентом интерьера.
Добавьте стеллаж для хранения документов и придания солидности интерьеру.
Дизайн офиса: обеденные зоны и места отдыха
Зоны отдыха и приема пищи в современном офисе — это место для восстановления сотрудниками сил и эмоционального равновесия, что важно для работоспособности и стрессоустойчивости.
«Чтобы эти зоны выполняли свою функцию, их лучше всего разместить вдали от рабочих мест, чтобы во время перерыва не отвлекать других сотрудников, но при этом места отдыха оставаться быстро доступными», — Маша Черная.
Оптимально, если зоны отдыха находятся рядом с кухней — так можно быстро заварить кофе и сразу же отдохнуть на уютном диване.
Дизайн офиса: open-space
Open-space обычно имеет открытую планировку интерьера офиса, однако зонирование помещения обязательно. Необходимо поставить звуконепроницаемые барьеры, чтобы у сотрудников была возможность сосредоточиться на своей работе.
Дизайн современного офиса: выбор отделочных материалов
Несколько ключевых аспектов при выборе отделочных материалов для офиса:
📍Устойчивость к износу.
📍Стиль — важно следовать выбранному вами дизайну интерьера.
Дизайн офиса: выбор мебели и освещения
Выбор мебели для офиса
Качественная мебель на рабочих местах — это залог продуктивности вашей команды. Исследования компании Steelcase показывают, что покупка эргономичных кресел для сотрудников может снизить количество больничных на 32%. Таким образом, современная офисная мебель не только украшает, но и способствует здоровью сотрудников и снижению затрат компании.
Дизайн офиса: освещение
Эстетичные светильники в интерьере рабочего офиса, адаптированные под запросы бизнеса, становятся настоящими акцентами в оформлении офисных помещений. Оригинальные светильники придают пространству уют и шарм.
Дизайн современного офиса: декор, картины и аксессуары
Декор приносить живость в офисное пространство, делает его уникальным и оттеняет сам бренд. Стильные цветовые решения стен создают особую атмосферу.
Стены офиса с популярной сейчас инфографикой, мотивируют и поддерживают в течение рабочего дня.
«Главное — чтобы все детали интерьера сочетались и отражали концепцию бренда, создавая гармоничное пространство», — Мария Черная.
Современный дизайн офиса: цветовая палитра
Цвет интерьера офиса имеет значительное влияние на психологическое состояние сотрудников: он может как вдохновлять, так и успокаивать. Правильный выбор оттенков поможет создать внутренний мир офиса и повысить продуктивность.
⚪Белый в офисном интерьере способствует концентрации и помогает визуально расширить пространство, что особенно важно в небольших офисах.
🔵Синий цвет ассоциируется с доверием и стабильностью. В интерьере современного офиса помогает снизить уровень стресса и способствует сосредоточенности, что делает его отличным выбором для рабочих зон. Голубые детали придают спокойствие и способствуют концентрации.
🔵Серый цвет в дизайне интерьера офиса создает нейтральную и профессиональную атмосферу. Он помогает сосредоточиться, очень хорошо смотрится в сочетании с цветовыми или текстурными акцентами.
🔵Коричневый цвет ассоциируется с землей и природой, это создает атмосферу стабильности и уверенности.
🟡Желтые акценты в дизайне современного офиса вызывают чувство радости и прилив сил. В интерьере офиса можно сочетать несколько оттенков этого цвета — от насыщенного к светлому.
🟡Терракотовый цвет ассоциируется с энтузиазмом и дружелюбием. В интерьере для офиса он стимулирует общение и креативность, что делает его отличным выбором для зон мозговых штурмов и совместной работы.
🟢Зеленые оттенки в декоре офисного пространства или растениях помогают снять стресс и способствуют внутренней гармонии сотрудников. Зеленый цвет успокаивает и восстанавливает силы. Он напоминает о природе и помогает снизить утомляемость, что особенно полезно для длительной работы за компьютером.
Дизайн офиса в современном стиле: оформление стен и окон
Светлые стены с текстурой выглядят более живо по сравнению с обычным белым фоном, а правильная отделка стен придает помещению характер. Например, стены можно оформить деревянными или металлическими элементами для подчеркивания статуса.
Дизайн современного офиса: как организовать мебель в условиях ограниченной площади
В условиях небольшого помещения, важно тщательно продумать планировку офиса для обеспечения удобства. Правильная расстановка мебели позволяет максимально эффективно использовать каждый квадратный метр, создавая при этом уютное пространство.
В офисе, занимающим небольшое помещение, расставляйте столы компактно, их можно заказать более маленького размера, чем обычно. Благодаря этому у каждого сотрудника будет свое рабочее место, но останутся свободные проходы и помещение сохранит ощущение воздуха.
На стенах можете разместить открытые полки. Они будут служить местом хранения, но при это не занимать лишнее место. Прозрачные перегородки или с матовой отделкой сделают помещение визуально более просторным.
Оформление переговорной комнаты в небольшом офисе
В переговорной с небольшой площадью используйте тот же прием - компактный стол и стулья, минимум деталей и декора, максимум свободного пространства. Даже открытый уголок в конце комнаты может сыграть роль в восприятии маленького пространства более просторным.
Стоимость дизайна офиса
Цена на дизайн-проект офиса формируется исходя из площади помещения, заявленной заказчиком к ремонту и требований, которые необходимо выполнить в процессе работы. Учитывается вовлеченность дизайнерской команды и сложность технического задания. Стоимость капитального ремонта помещения значительно отличается от косметического.
Ниже представлена таблица цен на проектирование дизайна современного офиса в Москве, разделенная на три категории: базовый, стандарт и премиум.
«Студия Artum всегда находит компромисс между желаниями и возможностями заказчика, в соответствии с заявленным бюджетом и приоритетами компании — мы работаем без шаблонных подходов и скрытых условий», — Мария Черная.
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