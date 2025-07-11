Дизайн офиса 2025: идеи для оформления интерьера современного офиса с фото

Дизайн современного офиса

Современный офис представляет собой взаимосвязанную систему, в которой все элементы способствуют достижению результатов: от планировки помещения и формы стульев до вида освещения и оттенков стен.

Дизайн офиса компании ZARINA от студии Artum

В офисе сотрудники проводят много времени и дизайн помещения должен быть комфортным. Стильный интерьер офиса, радующий глаз и включающий все необходимые рабочие зоны, помогает команде быть продуктивной и достигать хороших результатов.

Чтобы создать по-настоящему комфортное пространство, необходимо:

✅тщательно распланировать помещение;

✅создать качественное освещение;

✅продумать систему кондиционирования, чтобы в офисе всегда был свежий воздух;

✅в отделке применять экологически чистые материалы;

✅уделить внимание зонам, где сотрудники смогут немного отдохнуть в течение рабочего дня, это повысит их эффективность и лояльность компании.