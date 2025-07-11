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Дизайн офиса 2025: идеи для оформления интерьера современного офиса с фото

Дизайн офиса 2025: идеи для оформления интерьера современного офиса с фото

Дизайн офисов играет ключевую роль в создании комфортной и функциональной рабочей среды. Важно, чтобы интерьер офиса создавал правильную атмосферу для сотрудников и клиентов. В этой статье мы рассмотрим современный подход к созданию офисов, интерьеры которых приносят бизнесу прибыль и привлекают клиентов. 

«Современный офис должен быть продуман до мелочей, тогда он будет источником энергии. В таком пространстве комфортно работать, сотрудники видят вовлеченность компании и заботу о себе, это мотивирует их на качественное выполнение обязанностей и решение задач. В комфортной обстановке возникает желание творить и развивать бизнес. Именно такие офисы мы создаем в нашей студии. Вдохновляйтесь примерами из портфолио»? — Маша Черная, дизайнер с 15-летним опытом, основатель и арт. директор студии дизайна Artum.

Смотреть портфолио

Дизайн современного офиса

Современный офис представляет собой взаимосвязанную систему, в которой все элементы способствуют достижению результатов: от планировки помещения и формы стульев до вида освещения и оттенков стен.

Дизайн офиса компании ZARINA от студии Artum

В офисе сотрудники проводят много времени и дизайн помещения должен быть комфортным. Стильный интерьер офиса, радующий глаз и включающий все необходимые рабочие зоны, помогает команде быть продуктивной и достигать хороших результатов.

Чтобы создать по-настоящему комфортное пространство, необходимо:

✅тщательно распланировать помещение;

✅создать качественное освещение;

✅продумать систему кондиционирования, чтобы в офисе всегда был свежий воздух;

✅в отделке применять экологически чистые  материалы;

✅уделить внимание зонам, где сотрудники смогут немного отдохнуть в течение рабочего дня, это повысит их эффективность и лояльность компании.

«Грамотно спланированный интерьер офиса — это ваше вложение в эффективную работу команды. И, конечно, в восприятие самого бренда: визуальное воздействие обстановки переоценить нельзя», — Маша Черная.

Дизайн офиса: 10 ключевых трендов 2025 года

Дизайн офисов: проект студии Artum для компании  Octavian Game

В 2025 году в офисном дизайне главными тенденциями становятся вариативность интерьера и высокие технологии. Пространства трансформируются и создают адаптивные зоны, которые легко подстраиваются под текущие рабочие обстоятельства. Как создать офис, который будет отвечать всем этим требованиям? Вот главные тренды на ближайшее будущее.

Адаптивные офисы

Универсальностьглавная черта современного офиса, в котором пространство меняется в зависимости от потребностей сотрудников: провести рабочую встречу, отдохнуть, уединиться. Это достигается с помощью трансформируемых перегородок и модульной мебели.

Интерьер офиса фото от студии Artum

Биофильный дизайн

Использование в дизайне офисных помещений элементов живой природы способствует снижению стресса и повышению вовлеченности сотрудников. Этот подход поможет создать гармоничную атмосферу и позаботиться о психоэмоциональном состоянии команды.

Интерьер офиса проект студии Artum для компании Яндекс Шеф

Умные технологии

Умные технологии сейчас играют важную роль в формировании офисного пространства. Они делают его функциональным, эффективным, учитывающим нужны сотрудников. Автоматизаций уже не просто тренд, а элемент без которого не может существовать современный офис.

Стильный офис компании Techroll с применением умных технологий

Гибридные офисы

Гибридный график работы, на который переходит все больше компаний, требует нового подхода к оформлению офиса. Сотрудники, которые приезжают в офис один или два раза в неделю, тоже нуждаются в рабочем месте. Но держать для них постоянное место в помещении нет необходимости, достаточно нескольких столов, которые будут использоваться сотрудниками, работающими удаленно.

Дизайн офиса 2025 для фармацевтической компании

Минимализм в мебели

Мебель в стиле минимализм функциональна и проста, это позволяет экономно использовать имеющееся в офисе пространство. Минимализм любит незамысловатые формы, светлую цветовую палитру и максимум свободного места. Благодаря такому подходу интерьер воспринимается легким и чистым.

Офис в стиле минимализм для компании Lorenz Snack от студии Artum

Рабочие места для сотрудников

Сотрудники в современных офисах стремятся к созданию личного пространства, где они смогут создать свой уголок и перенести в офис частичку привычной им атмосферы. Наличие личных вещей и места, предусмотренные в мебели для их хранения и расстановки, делают рабочее пространство индивидуальным, помогая человеку чувствовать себя комфортно.

Интерьеры офиса: проект студии Artum для компании Amfodent stom

Энергоэффективность

Экономия ресурсов один из важнейших параметров при создании дизайна офиса. Он включает: использование энергосберегающих ламп, датчиков движения, переработанных материалов, помогает сделать корпоративную культуру экологичной и сохранить бюджет.

Офис современный: проект от студии Artum

Домашний уют

Создать комфортную атмосферу в офисе, размыть границы между домом и работой, можно посредствам мягкого текстиля и мебели. Кофейные зоны с уютными диванами, декоративные подушки, мягкие подлокотники в дизайне интерьера офиса помогают наладить доверительные отношения и расслабиться.

Дизайн офиса в современном стиле фото от студии Artum

🤝 Зоны коммуникации

Переговорные комнаты, используемые для встреч с деловыми партнерами и мозговых штурмов внутри компании также неотъемлемая часть в оформлении офиса — в них должны размещаться интерактивные доски, стоять комфортная мебель, иметься возможность гибкой рассадки.

Уютный офис: переговорная комната

🚀 Офисы с WOW-эффектом

WOW-эффект в дизайне офисов достигается необычными акцентами, креативной геометрией пространства, использованием футуристичных капсул — такие зоны отличают компанию от всех остальных, обязательно запоминаются и обсуждаются, заставляя сотрудников и конкурентов лишних раз упоминать вашу компанию.

Крутой офис для компании Another World

Дизайн офиса в современном стиле

Современный офисный дизайн выделяется своей четкой функциональностью и направленностью на плодотворную работу. В отделке применяются натуральные материалы, например, деревянные панно на стенах или балки на потолках, что придает пространству уют и живость.

Встроенные шкафы для документов и важных вещей помогают поддерживать порядок и акцентируют внимание на практичности, а нейтральные цвета и четкие линии в интерьере офиса создают ощущение легкости.

Дизайн офисов в современном стиле: интегрированные системы хранения

Настраиваемое освещение и высококачественные материалы делают дизайн интерьера офиса индивидуальным и завершенным. Комфортные кресла с возможностью регулирования и столы с настройкой высоты под каждого сотрудника способствуют удобству в повседневной работе. 

Красивый интерьер офиса компании Lorenz Snack

Интерьер офиса в стиле лофт

Офис в стиле лофт — это интерьер с выраженной индустриальной эстетикой. Основные элементы стиля —  это обилие металлические деталей, которые придают характер. Мебель в этом стиле оформления тоже со своими чертами — дерево, кожа и металл.

Дизайн офиса в стиле лофт фото

Кабинета руководителя, выполненный в стиле лофт это всегда немного брутально, идеально подходит для выраженных лидеров с личной харизмой.

Интерьер современного офиса в стиле лофт от студии Artum

Дизайн офиса в стиле минимализм

Минимализм — заслуженно пользуется популярностью в обустройстве офисного пространства, здесь нет места лишнему. Присутствует только необходимое и вся мебель максимально функциональна. 

Минимум деталей —  максимум простоты и удобства, чтобы все было под рукой. Мебель в таком интерьере незамысловата, удобна, в ней отсутствуют лишние детали. Минимализм удобен для офиса своей неприхотливостью и легкостью в уборке.

Оформление офиса: стиль минимализм

Интерьер современного офиса: планировка офиса

Формирование внутреннего мира офиса существенно отличается от планирования жилого помещения: здесь необходимо учитывать, как интерьер будет функционировать для бизнеса. Важно заранее определить, где сотрудники будут работать, где смогут отдохнуть, выделить место для деловых встреч и кофе-брейков. При этом обеспечить комфорт и работоспособность коллектива.

Как обустроить офис: план помещения

Проблемы могут возникнуть при проектировании офиса, особенно если помещение имеет неудобную планировку. Тем не менее, качественный дизайн-проект способен превратить любое место в комфортный офис.

Ключевые шаги для успешного проектирования офиса:

  1. Создайте концепцию офиса: должен ли он быть строгим или креативным, какие вызывать ассоциации, чем запоминаться.

  2. Расположение ключевые рабочие зоны: места для сотрудников, переговорные, кабинеты руководителей.

  3. Учитывайте особенности здания: например, если оно относится к объекту культурного наследия, то не все оконные рамы пройдут одобрение комитета по градостроительству.

  4. Соблюдайте требования по пожарной безопасности.

Дизайн офиса: зонирование пространства

Зонирование — это важный момент при планировании современного офиса, который разделяет помещение на функциональные области для удобства всех сотрудников👇.

Далее мы подробнее расскажем о каждой зоне.

Интерьер дизайн офиса: зона ресепшен

Зона ресепшен является визитной карточкой, так как именно здесь посетители лично сталкиваются с компанией. Дизайн ресепшена должен объединять стиль и комфорт, и содержать элементы, отражающие идентичность бренда.

Интерьер офиса дизайн от студии Artum

Офисный дизайн: переговорные комнаты

Переговорные — это обязательный элемент любого современного офиса, ведь именно здесь происходят встречи и можно произвести впечатление на клиентов. 

Интерьер для офиса: проект студии Artum

Закрытая переговорная особенно необходима в распространенных сейчас  open-space необходима закрытая переговорная или конференц-зал.

Современный дизайн офиса фото

Что важно учитывать в интерьере переговорной комнаты:

🪑Мебель — простая, без лишних аксессуаров.

💡Освещение — яркое, четкое, настраивающее на деловой лад.

🎨Декоративные акценты — единичный эксклюзивный декор.

Не забывайте о вентиляции: в переговорной должен быть свежий воздух.

Дизайн современного офиса: личный кабинет

Кабинет руководителя в интерьере офиса — это, без преувеличения, одно из самых значимых мест. Важность принимаемых здесь решений сложно переоценить. Оформление должно быть эффектным и статусным.

  • Цвета кабинета руководителя: должны подчеркивать серьезность разговора (серый, коричневый, синий).

Интерьер офиса: дизайн кабинета руководителя от студии Artum

  • В оформлении стен кабинета руководителя используйте дорогие материалы (кожа, дерево,металлические изделия).

  • Мебель в кабинете руководителя должна быть комфортной и строгой.

  • Светильники в кабинете руководителя могут стать акцентом интерьера.

  • Добавьте стеллаж для хранения документов и придания солидности интерьеру.

Интерьер для офиса: кабинет руководителя

Дизайн офиса: обеденные зоны и места отдыха

Зоны отдыха и приема пищи в современном офисе — это место для восстановления сотрудниками сил и эмоционального равновесия, что важно для работоспособности и стрессоустойчивости. 

Крутая комната отдыха в офисе компании E-Legion

«Чтобы эти зоны выполняли свою функцию, их лучше всего разместить вдали от рабочих мест, чтобы во время перерыва не отвлекать других сотрудников, но при этом места отдыха оставаться быстро доступными», — Маша Черная.

Оптимально, если зоны отдыха находятся рядом с кухней — так можно быстро заварить кофе и сразу же отдохнуть на уютном диване.

Офис интерьер: зона отдыха Яндекс Шеф

Дизайн офиса: open-space

Open-space обычно имеет открытую планировку интерьера офиса, однако зонирование помещения обязательно. Необходимо поставить звуконепроницаемые барьеры, чтобы у сотрудников была возможность сосредоточиться на своей работе.

Красивый интерьер офиса от студии Artum для компании Smurfit Kappa

Дизайн современного офиса: выбор отделочных материалов

Несколько ключевых аспектов при выборе отделочных материалов для офиса:

📍Устойчивость к износу.

📍Стиль — важно следовать выбранному вами дизайну интерьера.

Стильный офис от студии Artum

Дизайн офиса: выбор мебели и освещения

Современный офис: переговорная от студии Artum

Выбор мебели для офиса

Качественная мебель на рабочих местах — это залог продуктивности вашей команды. Исследования компании Steelcase показывают, что покупка эргономичных кресел для сотрудников может снизить количество больничных на 32%. Таким образом, современная офисная мебель не только украшает, но и способствует здоровью сотрудников и снижению затрат компании.

Интерьер для офиса от студии Artum: эргономичные кресла

Дизайн офиса: освещение

Эстетичные светильники в интерьере рабочего офиса, адаптированные под запросы бизнеса, становятся настоящими акцентами в оформлении офисных помещений. Оригинальные светильники придают пространству уют и шарм.

Интерьер офиса проект студии Artum для компании Amfodent Stom: подсветка логотипа и необычный светильник над зоной ресепшн

Дизайн современного офиса: декор, картины и аксессуары

Декор приносить живость в офисное пространство, делает его уникальным и оттеняет сам бренд. Стильные цветовые решения стен создают особую атмосферу.

Стены офиса с  популярной сейчас инфографикой, мотивируют и поддерживают в течение рабочего дня.

Инфографика в дизайне интерьера современного офиса

«Главное — чтобы все детали интерьера сочетались и отражали концепцию бренда, создавая гармоничное пространство», — Мария Черная.

Современный дизайн офиса: цветовая палитра

Цвет интерьера офиса имеет значительное влияние на психологическое состояние сотрудников: он может как вдохновлять, так и успокаивать. Правильный выбор оттенков поможет создать внутренний мир офиса и повысить продуктивность.

⚪Белый в офисном интерьере способствует концентрации и помогает визуально расширить пространство, что особенно важно в небольших офисах.

Современный дизайн офиса фото

🔵Синий цвет ассоциируется с доверием и стабильностью. В интерьере современного офиса помогает снизить уровень стресса и способствует сосредоточенности, что делает его отличным выбором для рабочих зон. Голубые детали придают спокойствие и способствуют концентрации.

Современный дизайн офиса фото проекта от студии Artum

🔵Серый цвет в дизайне интерьера офиса создает нейтральную и профессиональную атмосферу. Он помогает сосредоточиться, очень хорошо смотрится в сочетании с цветовыми или текстурными акцентами.

Дизайн офиса в современном стиле для инженерной компании

🔵Коричневый цвет ассоциируется с землей и природой, это создает атмосферу стабильности и уверенности.

Дизайн офисных помещений от студии Artum

🟡Желтые акценты в дизайне современного офиса вызывают чувство радости и прилив сил. В интерьере офиса можно сочетать несколько оттенков этого цвета от насыщенного к светлому. 

Интерьер рабочего офиса Яндекс Шеф

🟡Терракотовый цвет ассоциируется с энтузиазмом и дружелюбием. В интерьере для офиса он стимулирует общение и креативность, что делает его отличным выбором для зон мозговых штурмов и совместной работы.

Дизайн офиса фото

🟢Зеленые оттенки в декоре офисного пространства или растениях помогают снять стресс и способствуют внутренней гармонии сотрудников. Зеленый цвет успокаивает и восстанавливает силы. Он напоминает о природе и помогает снизить утомляемость, что особенно полезно для длительной работы за компьютером.

Красивый офис фото от компании Тренд Групп

Дизайн офиса в современном стиле: оформление стен и окон

Светлые стены с текстурой выглядят более живо по сравнению с обычным белым фоном, а правильная отделка стен придает помещению характер. Например, стены можно оформить деревянными или металлическими элементами для подчеркивания статуса.

Офис интерьер

Дизайн современного офиса: как организовать мебель в условиях ограниченной площади

В условиях небольшого помещения, важно тщательно продумать планировку офиса для обеспечения удобства. Правильная расстановка мебели позволяет максимально эффективно использовать каждый квадратный метр, создавая при этом уютное пространство.

Интерьер современного офиса. Посмотреть проект

В офисе, занимающим небольшое помещение, расставляйте столы компактно, их можно заказать более маленького размера, чем обычно. Благодаря этому у каждого сотрудника будет свое рабочее место, но останутся свободные проходы и помещение сохранит ощущение воздуха.

На стенах можете разместить открытые полки. Они будут служить местом хранения, но при это не занимать лишнее место. Прозрачные перегородки  или с матовой отделкой сделают помещение визуально более просторным.

Оформление переговорной комнаты в небольшом офисе

 В переговорной с небольшой площадью используйте тот же прием - компактный стол и стулья, минимум деталей и декора, максимум свободного пространства. Даже открытый уголок в конце комнаты может сыграть роль в восприятии маленького пространства более просторным.

Современный офис интерьер фото переговорной компании Тренд Групп

Стоимость дизайна офиса

Цена на дизайн-проект офиса формируется исходя из площади помещения, заявленной заказчиком к ремонту и требований, которые необходимо выполнить в процессе работы. Учитывается вовлеченность дизайнерской команды и сложность технического задания. Стоимость капитального ремонта помещения значительно отличается от косметического. 

Ниже представлена таблица цен на проектирование дизайна современного офиса в Москве, разделенная на три категории: базовый, стандарт и премиум.

Стоимость дизайн-проект офиса

«Студия Artum всегда находит компромисс между желаниями и возможностями заказчика, в соответствии с заявленным бюджетом и приоритетами компании — мы работаем без шаблонных подходов и скрытых условий», — Мария Черная.

Узнать стоимость проекта офиса

Реклама: ИП Черный Максим Викторович, ИНН 781433057087, erid: 2W5zFJEh5k4

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Российский союз дизайнеров

Российский союз дизайнеров

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