Дизайн загородного дома: как красиво обустроить дом внутри с примерами и фото

Атмосфера загородного дома: создаем идеальное пространство

Как вы представляете свой дом? Возможно, это место для уединения у камина или пространство для веселых встреч с близкими и друзьями? А может это ваше «место силы» или «родовое гнездо»? Давайте вместе посмотрим на особенности каждого из этих домов.

Мой дом — моя «крепость»

Интерьер дома в поселке Александровская от студии Artum Дизайн интерьера построенный по принципу «мой дом — моя крепость», это место, где комфортно быть собой, собирать друзей, заботиться о своих близких, где можно укрыться от суеты городской жизни и насладиться тишиной и природой. В таком доме важно создать атмосферу стабильности, чтобы каждая деталь, от интерьера до ландшафта, подчеркивала, что хозяин твердо стоит на ногах и у него надежная стена за спиной. Дизайн частного дома в этом стиле будет выполнен в мягких бежево-коричневых тонах, без ярких акцентов. Дизайн частного дома. Посмотреть проект

Загородный дом — «место силы»

Загородный дом как место силы — там природа наполняет вас энергией и гармонией. Это место, где вдали от городского шума, вы находите покой, восстанавливаете внутреннее равновесие, возможно с помощью практик и погружения в себя, а также находите время на саморазвитие и обучение. Дизайн дома фото от студии Artum В таком загородном доме нужно уделить внимание таким предметам интерьера, как камин, светильники, создающие нужную атмосферу. На забыть про текстиль с изображенными на нем символами, которые имеют значение для владельца. А также разместить настенные панно и картины, отражающие философию места. Интерьер дома, в котором вы восстанавливаете силы, логично разделить на зоны: оставить пространство для работы, отдыха, выделить этаж или несколько комнат для уединения.

Загородный дом — «родовое гнездо»

Как должен выглядеть дом — «родовое гнездо»? В нем должно быть много предметов, говорящих о семейных ценностях и традициях. Весь здесь собирается вся ваша семья, чтобы пообщаться, создать новые воспоминания и укрепить связи. В таком частном доме, среди природы, каждый уголок наполнен теплом и уютом, а стены хранят истории нескольких поколений. Это место, где традиции передаются от родителей к детям, и каждый возвращается к своим корням. Дизайн для дома от студии Artum в поселке Золотые пески В интерьере такого загородного доме обязательно нужна просторная гостиная, которая станет местом сбора всей семьи. Камин, кабинет или винный погреб для долгих бесед. Дизайн дома внутри: винный погреб от студии Artum

Загородный дом для отдыха и восстановления