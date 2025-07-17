Портфолио дизайнера интерьера: как оформить в 2025 году

В статье рассказали, как сделать максимально продающее портфолио дизайнера интерьера, которое будет привлекать клиентов даже без рекламы. Поделились секретами, как выделяться среди конкурентов, на что заказчики обращают внимание больше всего и каких ошибок точно лучше избегать.

Маша Черная, основатель Школы дизайна интерьеров и арт. директор студии Artum

«Сегодня просто собрать красивые картинки вместе — недостаточно. Портфолио должно работать на вас как персональный менеджер: привлекать потенциальных клиентов, показывать ваш стиль и объяснять, с какими задачами умеете справляться. И помните: кейсы не должны пылиться на сайте или в папке компьютера. Продвижение — неотъемлемая часть работы современного дизайнера. Да, оно требует времени и навыков. Зато всегда окупается».