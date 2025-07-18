Где учиться на дизайнера интерьера в 2025 году: рейтинг лучших вузов и онлайн-курсов 

Я уже много лет обучаю дизайну интерьера и слежу за тенденциями в этой сфере. В последнее время система передачи знаний сильно изменилась. Сейчас уже не обязательно тратить годы на учебу в ВУЗе, чтобы стать хорошим специалистом. В мире дизайна основное значение имеют практика и опыт, передаваемый преподавателями, а также практика на реальных заказах. Выбирайте подходящий вам вариант обучения, и удачи в профессии!
Вы уверены, что вам подходит образование дизайнер интерьера
Обучение профессии дизайнер интерьера — это не просто изучение основ композиции и цвета. Это целый мир, в который погружаются творческие, амбициозные и увлеченные люди. Но как понять, подходит ли вам эта профессия? Мы собрали ключевые аспекты профессии.
Интерес к эстетике и пространству. Вам нравится обустраивать помещения, подбирать цвета, материалы и мебель? Вы замечаете детали в интерьерах кафе, отелей или даже в фильмах? Если вы часто думаете о том, как улучшить окружающее пространство — вам точно нужно познакомиться с профессией.
Творческое мышление и креативность. Круто, если вы любите придумывать нестандартные решения и готовы экспериментировать с формами, текстурами и стилями.
Коммуникационные навыки. Дизайнеры часто работают в команде и взаимодействуют с клиентами. Способность слушать, слышать и понимать потребности других людей, а также четко излагать свои идеи — ключевые навыки для успешного специалиста.
Стремление к обучению. Сфера дизайна интерьеров постоянно развивается, появляются новые тенденции и технологии. Готовность учиться и адаптироваться к изменениям — необходимое качество для профессионала.
👉🏻 Вам точно подходит образование дизайнера интерьеров, если хотите «мягко» войти в новую профессию: совмещать обучение с текущей занятостью или семейными заботами. Получать на старте базовые знания без риска и вложений.
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3 разных подхода к обучению на дизайнера интерьеров: какой выбрать именно вам
Учиться на дизайнера интерьера можно по-разному, и каждый подход имеет свои преимущества. Есть три основных направления, как можно выучиться на профессионального дизайнера.
1. Традиционное образование в вузе
Преимущества:
Структурированный подход — учебный план организован так, что помогает систематически осваивать материал, начиная с основ и заканчивая более сложными концепциями.
Глубокие знания — университетские программы включают теоретические и практические курсы, что позволяет получить комплексное понимание предмета.
Недостатки:
Длительность обучения обычно составляет несколько лет, что может быть неподходящим для тех, кто хочет быстро начать карьеру.
Много дополнительных предметов, при этом не все актуальны для будущей профессии.
Экзамены и зачеты — обучение в ВУЗе создает стресс от постоянной необходимости сдавать экзамены может отвлекать от творческого процесса.
Нужно уметь рисовать.
2. Онлайн-курсы и программы обучения
Преимущества:
Гибкость системы обучения — вы можете учиться в удобное время и в своем темпе. Идеально для занятых людей или тех, кто хочет совмещать обучение с работой.
Фокус на практических навыках — многие курсы сосредоточены на конкретных аспектах дизайна, что позволяет быстро осваивать необходимые навыки.
Работа над реальными проектами — возможность создавать портфолио и работать над проектами дает практический опыт, который ценится работодателями.
Онлайн-курсы стоят дешевле традиционного образования и доступны для людей с небольшим доходом.
Можно начинать с бесплатных тест-драйвов, чтобы без риска и вложений понимать, подходит ли программа, нравится ли метод преподавания.
Недостатки:
Отсутствие государственного диплома, хотя для частных клиентов куда важнее практический опыт, портфолио и комфорт при общении со специалистом.
Самостоятельная мотивация — успех во многом зависит от уровня самодисциплины и желания развиваться в профессии.
3. Самостоятельное образование
Преимущества:
Свобода выбора — вы можете сами выбирать темы и материалы для изучения, основываясь на своих интересах и потребностях.
Самостоятельное обучение позволяет экспериментировать и развивать собственный стиль без ограничений обучающей программы.
Недостатки:
Требуется высокая степень дисциплины и самоконтроля для успешного освоения материала.
Отсутствие формального признания — без диплома или сертификата труднее доказать свои навыки и знания работодателям.
Риск недостатка знаний — самообразование может привести к пробелам в знаниях, а отсутствие обратной связи от куратора — к тому, что вы не заметите ошибки.
Какой подход выбрать?
Ваш выбор зависит от личных предпочтений и подхода к жизни. Если вам важен диплом и академические знания — выбирайте традиционное образование. Если вы цените гибкость — обратите внимание на онлайн-курсы. А если чувствуете в себе силы изучить все самостоятельно, тогда пробуйте обучение через онлайн-сервисы.
ТОП онлайн-курсов, где вы получите образование дизайнера интерьера на уровне вуза
«Дизайнер интерьера» от Школы дизайна интерьера Маши Черной
Программа обучения:
Практика с первого занятия. Сразу начнете работать над собственными проектами, без долгих вводных уроков.
Создание инженерных чертежей и смет. Получите знания, необходимые для проведения ремонтных работ.
Сделаете несколько проектов для наполнения портфолио.
Спикеры поделятся с вами методами привлечения клиентов.
Научитесь оформлять свое пространство так, чтобы впечатлить друзей и знакомых.
Изучите дизайнерские решения для малых пространств, что особенно актуально для городских квартир.
Дополнительные привилегии:
Программа обучения соответствует образовательным стандартам.
Есть лицензия на образовательную деятельность = диплом официального образца.
Практическими работами можно наполнить свое портфолио для дальнейшего старта в карьере.
Студентам доступны 3 выездные практики на объекты студии в стадии реализации.
Первый платеж за обучение доступен через 30 дней, а по окончании — возможность вернуть 13% НДФЛ!
Начать обучение можно с бесплатного мини-курса «Легкий старт в дизайне интерьера». На интенсиве сможете познакомиться с методикой преподавания, материалами и даже получить полезные подарки от школы.
Дизайнер интерьеров от Bang Bang Education
Курс дизайна интерьера предлагает удобный формат обучения, практика на реальных объектах и кейсах индустрии дизайна, персональная обратная связь от ведущих курса, помощь в подготовке портфолио и дальнейшем трудоустройстве.
Программа обучения:
Преподавание идет в онлайн-режиме.
В обучение принимают участие практикующие дизайнеры ведущих студий
Составление портфолио.
Реальные объекты для поиска дизайнерских решений.
Поддержка от кураторов.
Онлайн-курс дизайна интерьера от Campus
Наталья Бадер представляет для вас свой авторский курс дизайна интерьера. Ее предложение выделяется невысокой стоимостью и большим объемом материалов обучения. За короткий срок студенты осваивают несколько дизайнерских программ и создают свой первый дизайн-проект.
Программа обучения:
Создание дизайн-проекта для выбранного помещения.
Освоение творческой профессии дизайнера интерьера.
Получение диплома государственного образца.
Дизайнер интерьеров от Eduson ACADEMY
Один из немногих курсов дизайна интерьера, основанных на реальных проектов с полным погружением в работу дизайнера с первых минут обучения.
Программа обучения:
Видеолекции с реальных объектов
Обучение в программах: Revit Autodesk, ArchiCAD.
Составление плана помещения.
Бюджетирование проекта.
Планировка квартиры в SketchUp от Графиум
За 14 уроков и 4 недели на курсе дизайна интерьера в школе Графиум студенты создают дизайн-проект своей мечты. Делают планировку помещения, выбирают мебель и отделочные материалы, украшают и декорируют интерьер. Основной инструмент работы — программа для начинающих дизайнеров SketchUp.
Программа обучения:
Что представляет собой планировка квартиры: обмерный план, зонирование, функциональные зоны.
Визуализация интерьера — как сделать и применить в работе с заказчиком
Коммуникация с клиентов — как найти и не потерять.
Создание личного портфолио.
Возможность как самостоятельного обучения, так и с куратором.
ТОП вузов — 2025, где престижно учиться на дизайнера интерьера
1. Школа дизайна НИУ Высшей Школы Экономики
ВШЭ предлагает специальность «Interior Architecture & Design». Программа обширная: включает изучение истории дизайна, стилей, делает упор на изучение программного обеспечения для создания дизайн-проектов. Учит проектировать, создавать чертежи и схемы.
Условия поступления:
Аттестат об окончании 11 классов школы,
ЕГЭ по русскому языку, литературе и английскому языку,
Портфолио творческих работ.
2. Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
Университет предлагает специальности «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» и «Дизайн интерьера». В процессе обучение дают много практических заданий, доступно посещение мебельных и текстильных фабрик. В программу обучения входит инженерная часть по составлению чертежей и схем, необходимых для проектирования и проведения ремонта.
Условия поступления:
Аттестат об окончании 11 классов школы,
ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и иностранному языку,
Пройти конкурсное испытание по рисунку от самого университета.
3. Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица
Одно из старейших и популярных мест для обучения творческим профессиям. В процессе обучения дизайна окружающей среды студенты знакомятся с графикой, основой моделирования, изучают инженерную составляющую любого дизайна. Проходной балл в академии им. А.Л. Штиглица довольно высокий — от 190 баллов в разные годы.
Условия поступления:
Аттестат об окончании 11 классов школы,
ЕГЭ по русскому языку и литературе
Творческое испытание от ВУЗа.
4. Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова
Если для вас важно получить всесторонний опыт в сфере дизайна, то университет им. С.Г. Строгонова предоставит возможность участвовать в международных конференциях, посвященных дизайну окружающей среды. В настоящее время студенты университета могут поехать на практику в Китай по программам сотрудничества.
Условия поступления:
Аттестат об окончании 11 классов школы,
ЕГЭ по русскому языку и литературе,
Творческое задание.
5. Институт бизнеса и дизайна
В институте бизнеса и дизайна особое внимание уделено программному обеспечению, в котором работают профессиональные дизайнеры. Студенты изучают несколько специализированных программ, таких как Autodesk REVIT, Autodesk AutoCAD, Corona Render и пр.
Условия поступления:
Аттестат об окончании 11 классов школы,
ЕГЭ по русскому языку и литературе,
Дополнительно: творческий конкурс от самого института.
Закончили учиться на дизайнера интерьера, что дальше? Истории выпускников
После окончания курсов дизайна интерьеров многие молодые специалисты сталкиваются с вопросом: «Что делать дальше?». Это вполне естественно, ведь переход от теории к практике может вызывать неуверенность. Однако не стоит паниковать! Вот несколько шагов, которые помогут вам уверенно начать свою карьеру в дизайне интерьеров.
Создайте портфолио. Даже если у вас нет реальных заказов, вы можете разрабатывать дизайны для своей собственной квартиры, дачи и даже вымышленных клиентов. Портфолио станет вашим лицом в мире дизайна и поможет потенциальным клиентам оценить ваш стиль и подход.
Используйте социальные сети. Активно используйте социальные сети для продвижения своих работ. Создайте аккаунты, делитесь своими проектами, идеями и процессом работы — это поможет привлечь внимание и создать сообщество вокруг вашего творчества.
Зарегистрируйтесь на платформах для фрилансеров. Зарегистрируйтесь на платформах для фрилансеров, там найти первых клиентов и начать зарабатывать. Не забывайте заполнять профиль, добавлять примеры работ и активно откликаться на предложения.
Предложите помощь знакомым и родным. Не стесняйтесь предлагать родным и знакомым. Это может быть планирование ремонта или оформление интерьера их квартир. Такие проекты не помогут вам получить практический опыт, но станут отличным началом для сарафанного радио — ваши знакомые расскажут о вас другим.
Постоянно развивайтесь и учитесь. Дизайн интерьеров — это динамичная область, требующая постоянного обучения. Участвуйте в мастер-классах, вебинарах и конференциях, читайте специализированные книги и статьи. Это поможет вам оставаться в курсе последних тенденций и улучшать свои навыки.
Ниже поделимся историями успеха учениц школы Маши Черной
В профессию дизайнера интерьера приходят женщины разного возраста. Каждая со своим уникальным опытом и жизненной ситуацией. Благодаря целеустремленности и творческому подходу, они добиваются впечатляющих успехов и обретают востребованность в новой профессии. Мы собрали несколько историй, чтобы вы понимали, успех ближе, чем кажется.
Кейс: от банковской сферы к дизайну интерьеров
Начало пути
Татьяна всегда увлекалась дизайном и декорированием интерьеров. Однако долгое время это оставалось лишь хобби. Вдохновившись идеей смены профессии, она начала искать курсы, которые дадут необходимые знания и навыки. Так она пришла в школу Маши Черной на курс «Легкий старт в дизайне интерьеров».
Первые шаги и развитие карьеры
Процесс оказался интенсивным и увлекательным. Уже во время обучения Татьяна активно делала проекты для своих друзей и знакомых. А через несколько месяцев после завершения курса нашла своего первого заказчика для полного сопровождения проекта.
Результаты
За три года в сфере дизайна интерьера Татьяна добилась впечатляющих результатов. Ее доходы превысили уровень зарплаты на прежней руководящей должности в банке. Более того, сейчас она полностью довольна своей реализацией в жизни.
Кейс: от преподавания английского к вдохновляющему дизайну интерьеров
Виктория долгое время работала преподавателем английского языка, но работа не приносила ей удовольствия. Было ощущение пустоты и бесполезно проходящих дней. Виктория искала возможность изменить свою жизнь и найти занятие, которое будет приносить радость и вдохновение.
Открытие нового призвания
В марте 2023 года Виктория решила попробовать свои силы в дизайне интерьеров и пришла на бесплатный мини-курс «Легкий старт в дизайне интерьера». Участие в курсе стало поворотным моментом в жизни Виктории. Она поняла, что дизайн — это именно то, чем она хочет заниматься.
Первые шаги в дизайне
Всего через полтора месяца после начала обучения Виктория получила свой первый заказ на дизайн-проект. Несмотря на отсутствие опыта, она быстро набрала необходимые навыки и удачно сдала работу. Этот успех стал для нее подтверждением правильности выбора.
Развитие карьеры и результаты
За первым проектом потянулся второй и третий, знакомые начали узнавать, что Виктория занимается дизайном интерьера и стали обращаться к ней. За девять месяцев в новой профессии девушка выполнила восемь проектов и заработала 300 тысяч рублей. Этот результат особенно впечатляющий, учитывая, что Виктория совмещала работу с заботой о маленьком ребенке.
Подробнее о профессиональном пути Татьяны и Вики можно почитать здесь. Их достижения — вдохновляющий пример того, как можно кардинально изменить свою жизнь и найти призвание в новой сфере. Более того, выпускники Школы Маши Черной находят первые заказы даже после бесплатного курса.
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✅ Три интенсива в прямом эфире — за это время вы узнаете про основы дизайна и научитесь экономить на ремонте.
✅ Ваш первый дизайн-проект — поймете, как сделать правильное зонирование помещение и расставить мебель для максимальной функциональности пространства.
✅ Получите сертификат — персональный документ дизайнера, который даст право на скидки в магазинах.
На курсе вы разберетесь в работе с программами, поймете, как воплощать свои идеи, и увидите, что стать крутым дизайнером — это реально!
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