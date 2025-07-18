Где учиться на дизайнера интерьера в 2025 году: рейтинг лучших вузов и онлайн-курсов 

Ниже поделимся историями успеха учениц школы Маши Черной

В профессию дизайнера интерьера приходят женщины разного возраста. Каждая со своим уникальным опытом и жизненной ситуацией. Благодаря целеустремленности и творческому подходу, они добиваются впечатляющих успехов и обретают востребованность в новой профессии. Мы собрали несколько историй, чтобы вы понимали, успех ближе, чем кажется.

Кейс: от банковской сферы к дизайну интерьеров

Одна из наших учениц, Татьяна, много лет работала в банковской сфере на руководящей должности, но радости ей это не приносило

Начало пути

Татьяна всегда увлекалась дизайном и декорированием интерьеров. Однако долгое время это оставалось лишь хобби. Вдохновившись идеей смены профессии, она начала искать курсы, которые дадут необходимые знания и навыки. Так она пришла в школу Маши Черной на курс «Легкий старт в дизайне интерьеров».

Первые шаги и развитие карьеры

Процесс оказался интенсивным и увлекательным. Уже во время обучения Татьяна активно делала проекты для своих друзей и знакомых. А через несколько месяцев после завершения курса нашла своего первого заказчика для полного сопровождения проекта.

Результаты

За три года в сфере дизайна интерьера Татьяна добилась впечатляющих результатов. Ее доходы превысили уровень зарплаты на прежней руководящей должности в банке. Более того, сейчас она полностью довольна своей реализацией в жизни.

Кейс: от преподавания английского к вдохновляющему дизайну интерьеров

Виктория долгое время работала преподавателем английского языка, но работа не приносила ей удовольствия. Было ощущение пустоты и бесполезно проходящих дней. Виктория искала возможность изменить свою жизнь и найти занятие, которое будет приносить радость и вдохновение.

Открытие нового призвания

В марте 2023 года Виктория решила попробовать свои силы в дизайне интерьеров и пришла на бесплатный мини-курс «Легкий старт в дизайне интерьера». Участие в курсе стало поворотным моментом в жизни Виктории. Она поняла, что дизайн — это именно то, чем она хочет заниматься.

Первые шаги в дизайне

Всего через полтора месяца после начала обучения Виктория получила свой первый заказ на дизайн-проект. Несмотря на отсутствие опыта, она быстро набрала необходимые навыки и удачно сдала работу. Этот успех стал для нее подтверждением правильности выбора.

Развитие карьеры и результаты

За первым проектом потянулся второй и третий, знакомые начали узнавать, что Виктория занимается дизайном интерьера и стали обращаться к ней. За девять месяцев в новой профессии девушка выполнила восемь проектов и заработала 300 тысяч рублей. Этот результат особенно впечатляющий, учитывая, что Виктория совмещала работу с заботой о маленьком ребенке.

Подробнее о профессиональном пути Татьяны и Вики можно почитать здесь. Их достижения — вдохновляющий пример того, как можно кардинально изменить свою жизнь и найти призвание в новой сфере. Более того, выпускники Школы Маши Черной находят первые заказы даже после бесплатного курса.

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Где учиться на дизайнера интерьера

✅ Три интенсива в прямом эфире — за это время вы узнаете про основы дизайна и научитесь экономить на ремонте.

✅ Ваш первый дизайн-проект — поймете, как сделать правильное зонирование помещение и расставить мебель для максимальной функциональности пространства.

✅ Получите сертификат — персональный документ дизайнера, который даст право на скидки в магазинах.

На курсе вы разберетесь в работе с программами, поймете, как воплощать свои идеи, и увидите, что стать крутым дизайнером — это реально!

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