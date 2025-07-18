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Где учиться на дизайнера интерьера в 2025 году: рейтинг лучших вузов и онлайн-курсов 

Где учиться на дизайнера интерьера в 2025 году: рейтинг лучших вузов и онлайн-курсов 

Выбор места для обучения профессии дизайнера — важный шаг к успешной карьере в этой увлекательной сфере. Мы составили рейтинг лучших ВУЗов и курсов по дизайну интерьеров. Узнайте, где и сколько времени нужно учиться, что требуется для поступления и как дизайнеру начать зарабатывать сразу после обучения.

Я уже много лет обучаю дизайну интерьера и слежу за тенденциями в этой сфере. В последнее время система передачи знаний сильно изменилась. Сейчас уже не обязательно тратить годы на учебу в ВУЗе, чтобы стать хорошим специалистом. В мире дизайна основное значение имеют практика и опыт, передаваемый преподавателями, а также практика на реальных заказах. Выбирайте подходящий вам вариант обучения, и удачи в профессии! 

Вы уверены, что вам подходит образование дизайнер интерьера

Обучение на дизайнеров интерьеров

Обучение профессии дизайнер интерьера — это не просто изучение основ композиции и цвета. Это целый мир, в который погружаются творческие, амбициозные и увлеченные люди. Но как понять, подходит ли вам эта профессия? Мы собрали ключевые аспекты профессии.

  1. Интерес к эстетике и пространству. Вам нравится обустраивать помещения, подбирать цвета, материалы и мебель? Вы замечаете детали в интерьерах кафе, отелей или даже в фильмах? Если вы часто думаете о том, как улучшить окружающее пространство — вам точно нужно познакомиться с профессией. 

  2. Творческое мышление и креативность. Круто, если вы любите придумывать нестандартные решения и готовы экспериментировать с формами, текстурами и стилями. 

  3. Коммуникационные навыки. Дизайнеры часто работают в команде и взаимодействуют с клиентами. Способность слушать, слышать и понимать потребности других людей, а также четко излагать свои идеи — ключевые навыки для успешного специалиста.

  4. Стремление к обучению. Сфера дизайна интерьеров постоянно развивается, появляются новые тенденции и технологии. Готовность учиться и адаптироваться к изменениям — необходимое качество для профессионала.

👉🏻 Вам точно подходит образование дизайнера интерьеров, если хотите «мягко» войти в новую профессию: совмещать обучение с текущей занятостью или семейными заботами. Получать на старте базовые знания без риска и вложений. 

Попробуйте свои силы прямо сейчас на бесплатном курсе «Легкий старт в дизайне интерьера»! На нем вы научитесь основам дизайна, поймете, как работать в профильных программах и заберете пошаговый план по поиску клиентов.

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3 разных подхода к обучению на дизайнера интерьеров: какой выбрать именно вам

Учиться на дизайнера интерьера можно по-разному, и каждый подход имеет свои преимущества. Есть три основных направления, как можно выучиться на профессионального дизайнера.

1. Традиционное образование в вузе

Где можно учиться на дизайнера интерьера

Преимущества:

  1. Структурированный подход — учебный план организован так, что помогает систематически осваивать материал, начиная с основ и заканчивая более сложными концепциями.

  2. Глубокие знания — университетские программы включают теоретические и практические курсы, что позволяет получить комплексное понимание предмета.

Недостатки:

  1. Длительность обучения обычно составляет несколько лет, что может быть неподходящим для тех, кто хочет быстро начать карьеру.

  2. Много дополнительных предметов, при этом не все актуальны для будущей профессии. 

  3. Экзамены и зачеты — обучение в ВУЗе создает стресс от постоянной необходимости сдавать экзамены может отвлекать от творческого процесса.

  4. Нужно уметь рисовать.

2. Онлайн-курсы и программы обучения

Образование дизайнера интерьера можно получать по-разному

Преимущества:

  1. Гибкость системы обучения — вы можете учиться в удобное время и в своем темпе. Идеально для занятых людей или тех, кто хочет совмещать обучение с работой.

  2. Фокус на практических навыках — многие курсы сосредоточены на конкретных аспектах дизайна, что позволяет быстро осваивать необходимые навыки.

  3. Работа над реальными проектами — возможность создавать портфолио и работать над проектами дает практический опыт, который ценится работодателями.

  4. Онлайн-курсы стоят дешевле традиционного образования и доступны для людей с небольшим доходом.

  5. Можно начинать с бесплатных тест-драйвов, чтобы без риска и вложений понимать, подходит ли программа, нравится ли метод преподавания. 

Недостатки:

  1. Отсутствие государственного диплома, хотя для частных клиентов куда важнее практический опыт, портфолио и комфорт при общении со специалистом.

  2. Самостоятельная мотивация — успех во многом зависит от уровня самодисциплины и желания развиваться в профессии.

3. Самостоятельное образование

Учеба на дизайнера интерьера

Преимущества:

  1. Свобода выбора — вы можете сами выбирать темы и материалы для изучения, основываясь на своих интересах и потребностях.

  2. Самостоятельное обучение позволяет экспериментировать и развивать собственный стиль без ограничений обучающей программы.

Недостатки:

  1. Требуется высокая степень дисциплины и самоконтроля для успешного освоения материала.

  2. Отсутствие формального признания — без диплома или сертификата труднее доказать свои навыки и знания работодателям.

  3. Риск недостатка знаний — самообразование может привести к пробелам в знаниях, а отсутствие обратной связи от куратора — к тому, что вы не заметите ошибки. 

Какой подход выбрать?

Ваш выбор зависит от личных предпочтений и подхода к жизни. Если вам важен диплом и академические знания — выбирайте традиционное образование. Если вы цените гибкость — обратите внимание на онлайн-курсы. А если чувствуете в себе силы изучить все самостоятельно, тогда пробуйте обучение через онлайн-сервисы.

ТОП онлайн-курсов, где вы получите образование дизайнера интерьера на уровне вуза

«Дизайнер интерьера» от Школы дизайна интерьера Маши Черной

Обучение на дизайнера интерьеров в школе Маши Черной!

Программа обучения:

  • Практика с первого занятия. Сразу начнете работать над собственными проектами, без долгих вводных уроков. 

  • Создание инженерных чертежей и смет. Получите знания, необходимые для проведения ремонтных работ.

  • Сделаете несколько проектов для наполнения портфолио. 

  • Спикеры поделятся с вами методами привлечения клиентов.

  • Научитесь оформлять свое пространство так, чтобы впечатлить друзей и знакомых.

  • Изучите дизайнерские решения для малых пространств, что особенно актуально для городских квартир.

Дополнительные привилегии:

  • Программа обучения соответствует образовательным стандартам.

  • Есть лицензия на образовательную деятельность = диплом официального образца.

  • Практическими работами можно наполнить свое портфолио для дальнейшего старта в карьере.

  • Студентам доступны 3 выездные практики на объекты студии в стадии реализации.

  • Первый платеж за обучение доступен через 30 дней, а по окончании — возможность вернуть 13% НДФЛ!

Курсовой проект ученицы школы Маши Черной

Начать обучение можно с бесплатного мини-курса «Легкий старт в дизайне интерьера». На интенсиве сможете познакомиться с методикой преподавания, материалами и даже получить полезные подарки от школы.

Дизайнер интерьеров от Bang Bang Education

Где учатся на дизайнера интерьера

Курс дизайна интерьера предлагает удобный формат обучения, практика на реальных объектах и кейсах индустрии дизайна, персональная обратная связь от ведущих курса, помощь в подготовке портфолио и дальнейшем трудоустройстве. 

Программа обучения:

  • Преподавание идет в онлайн-режиме.

  • В обучение принимают участие практикующие дизайнеры ведущих студий

  • Составление портфолио.

  • Реальные объекты для поиска дизайнерских решений.

  • Поддержка от кураторов.

 Онлайн-курс дизайна интерьера от Campus

На онлайн-курсах можно учиться на дизайнера интерьера после 9 класса

Наталья Бадер представляет для вас свой авторский курс дизайна интерьера. Ее предложение выделяется невысокой стоимостью и большим объемом материалов обучения. За короткий срок студенты осваивают несколько дизайнерских программ и создают свой первый дизайн-проект.

Программа обучения:

  • Создание дизайн-проекта для выбранного помещения.

  • Освоение творческой профессии дизайнера интерьера.

  • Получение диплома государственного образца.

Дизайнер интерьеров от Eduson ACADEMY

Выучиться на дизайнера интерьера: Eduson Academy

Один из немногих курсов дизайна интерьера, основанных на реальных проектов с полным погружением в работу дизайнера с первых минут обучения.

Программа обучения:

  • Видеолекции с реальных объектов

  • Обучение в программах: Revit Autodesk, ArchiCAD.

  • Составление плана помещения.

  • Бюджетирование проекта.

Планировка квартиры в SketchUp от Графиум

Отучиться на дизайнера интерьера можно в школе Графиум

За 14 уроков и 4 недели на курсе дизайна интерьера в школе Графиум студенты создают дизайн-проект своей мечты. Делают планировку помещения, выбирают мебель и отделочные материалы, украшают и декорируют интерьер. Основной инструмент работы — программа для начинающих дизайнеров SketchUp.

Программа обучения:

  • Что представляет собой планировка квартиры: обмерный план, зонирование, функциональные зоны.

  • Визуализация интерьера — как сделать и применить в работе с заказчиком

  • Коммуникация с клиентов — как найти и не потерять.

  • Создание личного портфолио.

  • Возможность как самостоятельного обучения, так и с куратором.

ТОП вузов — 2025, где престижно учиться на дизайнера интерьера

Как поступить на дизайнера интерьера

1. Школа дизайна НИУ Высшей Школы Экономики

ВШЭ предлагает специальность «Interior Architecture & Design». Программа обширная: включает изучение истории дизайна, стилей, делает упор на изучение программного обеспечения для создания дизайн-проектов. Учит проектировать, создавать чертежи и схемы. 

Условия поступления

  • Аттестат об окончании 11 классов школы,

  • ЕГЭ по русскому языку, литературе и английскому языку,

  • Портфолио творческих работ.

2. Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

Университет предлагает специальности «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» и «Дизайн интерьера». В процессе обучение дают много практических заданий, доступно посещение мебельных и текстильных фабрик. В программу обучения входит инженерная часть по составлению чертежей и схем, необходимых для проектирования и проведения ремонта. 

Условия поступления

  • Аттестат об окончании 11 классов школы,

  • ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и иностранному языку,

  • Пройти конкурсное испытание по рисунку от самого университета. 

ВУЗы дизайнер интерьера

3. Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица

Одно из старейших и популярных мест для обучения творческим профессиям. В процессе обучения дизайна окружающей среды студенты знакомятся с графикой, основой моделирования, изучают инженерную составляющую любого дизайна. Проходной балл в академии им. А.Л. Штиглица довольно высокий — от 190 баллов в разные годы.

Условия поступления:

  • Аттестат об окончании 11 классов школы,

  • ЕГЭ по русскому языку и литературе

  • Творческое испытание от ВУЗа. 

4. Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова

Если для вас важно получить всесторонний опыт в сфере дизайна, то университет им. С.Г. Строгонова предоставит возможность участвовать в международных конференциях, посвященных дизайну окружающей среды. В настоящее время студенты университета могут поехать на практику в Китай по программам сотрудничества.

Условия поступления:

  • Аттестат об окончании 11 классов школы,

  • ЕГЭ по русскому языку и литературе,

  • Творческое задание.

Дизайнер интерьера ВУЗы

5. Институт бизнеса и дизайна

В институте бизнеса и дизайна особое внимание уделено программному обеспечению, в котором работают профессиональные дизайнеры. Студенты изучают несколько специализированных программ, таких как Autodesk REVIT, Autodesk AutoCAD, Corona Render и пр.

Условия поступления:

  • Аттестат об окончании 11 классов школы, 

  • ЕГЭ по русскому языку и литературе, 

  • Дополнительно: творческий конкурс от самого института. 

Закончили учиться на дизайнера интерьера, что дальше? Истории выпускников 

Поступить на дизайнера интерьера: что дальше?

После окончания курсов дизайна интерьеров многие молодые специалисты сталкиваются с вопросом: «Что делать дальше?». Это вполне естественно, ведь переход от теории к практике может вызывать неуверенность. Однако не стоит паниковать! Вот несколько шагов, которые помогут вам уверенно начать свою карьеру в дизайне интерьеров.

  1. Создайте портфолио. Даже если у вас нет реальных заказов, вы можете разрабатывать дизайны для своей собственной квартиры, дачи и даже вымышленных клиентов. Портфолио станет вашим лицом в мире дизайна и поможет потенциальным клиентам оценить ваш стиль и подход.

  2. Используйте социальные сети. Активно используйте социальные сети для продвижения своих работ. Создайте аккаунты, делитесь своими проектами, идеями и процессом работы — это поможет привлечь внимание и создать сообщество вокруг вашего творчества.

  3. Зарегистрируйтесь на платформах для фрилансеров. Зарегистрируйтесь на платформах для фрилансеров, там найти первых клиентов и начать зарабатывать. Не забывайте заполнять профиль, добавлять примеры работ и активно откликаться на предложения.

  4. Предложите помощь знакомым и родным. Не стесняйтесь предлагать родным и знакомым. Это может быть планирование ремонта или оформление интерьера их квартир. Такие проекты не помогут вам получить практический опыт, но станут отличным началом для сарафанного радио — ваши знакомые расскажут о вас другим.

  5. Постоянно развивайтесь и учитесь. Дизайн интерьеров — это динамичная область, требующая постоянного обучения. Участвуйте в мастер-классах, вебинарах и конференциях, читайте специализированные книги и статьи. Это поможет вам оставаться в курсе последних тенденций и улучшать свои навыки.

Ниже поделимся историями успеха учениц школы Маши Черной

В профессию дизайнера интерьера приходят женщины разного возраста. Каждая со своим уникальным опытом и жизненной ситуацией. Благодаря целеустремленности и творческому подходу, они добиваются впечатляющих успехов и обретают востребованность в новой профессии. Мы собрали несколько историй, чтобы вы понимали, успех ближе, чем кажется.

Кейс: от банковской сферы к дизайну интерьеров

Одна из наших учениц, Татьяна, много лет работала в банковской сфере на руководящей должности, но радости ей это не приносило

Начало пути

Татьяна всегда увлекалась дизайном и декорированием интерьеров. Однако долгое время это оставалось лишь хобби. Вдохновившись идеей смены профессии, она начала искать курсы, которые дадут необходимые знания и навыки. Так она пришла в школу Маши Черной на курс «Легкий старт в дизайне интерьеров».

Первые шаги и развитие карьеры

Процесс оказался интенсивным и увлекательным. Уже во время обучения Татьяна активно делала проекты для своих друзей и знакомых. А через несколько месяцев после завершения курса нашла своего первого заказчика для полного сопровождения проекта. 

Результаты

За три года в сфере дизайна интерьера Татьяна добилась впечатляющих результатов. Ее доходы превысили уровень зарплаты на прежней руководящей должности в банке. Более того, сейчас она полностью довольна своей реализацией в жизни.

Кейс: от преподавания английского к вдохновляющему дизайну интерьеров

Как выучиться на дизайнера интерьеров и заработать 300 т.р., сидя в декрете

Виктория долгое время работала преподавателем английского языка, но работа не приносила ей удовольствия. Было ощущение пустоты и бесполезно проходящих дней. Виктория искала возможность изменить свою жизнь и найти занятие, которое будет приносить радость и вдохновение.

Открытие нового призвания

В марте 2023 года Виктория решила попробовать свои силы в дизайне интерьеров и пришла на бесплатный мини-курс «Легкий старт в дизайне интерьера». Участие в курсе стало поворотным моментом в жизни Виктории. Она поняла, что дизайн — это именно то, чем она хочет заниматься. 

Первые шаги в дизайне

Всего через полтора месяца после начала обучения Виктория получила свой первый заказ на дизайн-проект. Несмотря на отсутствие опыта, она быстро набрала необходимые навыки и удачно сдала работу. Этот успех стал для нее подтверждением правильности выбора.

Развитие карьеры и результаты

За первым проектом потянулся второй и третий, знакомые начали узнавать, что Виктория занимается дизайном интерьера и стали обращаться к ней. За девять месяцев в новой профессии девушка выполнила восемь проектов и заработала 300 тысяч рублей. Этот результат особенно впечатляющий, учитывая, что Виктория совмещала работу с заботой о маленьком ребенке.

Подробнее о профессиональном пути Татьяны и Вики можно почитать здесь. Их достижения — вдохновляющий пример того, как можно кардинально изменить свою жизнь и найти призвание в новой сфере. Более того, выпускники Школы Маши Черной находят первые заказы даже после бесплатного курса. 

Попробуйте свои силы в дизайне интерьера прямо сейчас — регистрируйтесь на мини-курс «Легкий старт в дизайне интерьера» — бесплатный 3-дневный интенсив с проверкой ДЗ от кураторов для вас! 🎁

Где учиться на дизайнера интерьера

Три интенсива в прямом эфире — за это время вы узнаете про основы дизайна и научитесь экономить на ремонте.

Ваш первый дизайн-проект — поймете, как сделать правильное зонирование помещение и расставить мебель для максимальной функциональности пространства.

Получите сертификат — персональный документ дизайнера, который даст право на скидки в магазинах.

На курсе вы разберетесь в работе с программами, поймете, как воплощать свои идеи, и увидите, что стать крутым дизайнером — это реально!

Занять место бесплатно

Реклама: ИП Черный Максим Викторович, ИНН 781433057087, erid: 2W5zFHbcitQ

Информации об авторе

Российский союз дизайнеров

Российский союз дизайнеров

Создаём будущее дизайна — вместе, профессионально, со смыслом.

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