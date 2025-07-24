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Рейтинг компаний по ремонту в 2025 году: 20 лучших компаний по ремонту квартир в Санкт-Петербурге

Рейтинг компаний по ремонту в 2025 году: 20 лучших компаний по ремонту квартир в Санкт-Петербурге

Собрали лучшие ремонтные компании СПб в 2025 году, которые работают по договору, дают гарантии и делают ремонт квартир по системе «под ключ». Только надежные подрядчики с прозрачной схемой работы + цены, портфолио и преимущества.

Ищете хорошую фирму, чтобы сделать ремонт в своей квартире или офисе и не нарваться на халтуру? Собрали ТОП-20 ремонтно-строительных компаний в 2025 году, которые предоставляют услуги в СПб «под ключ»: от приемки помещения у застройщика до финальной сдачи проекта для жилья. Выбирайте своего «помощника», который выполнит поставленную задачу и сделает исходник домом вашей мечты.

В конце бонус — чек-лист, чтобы избежать ошибок, и список вопросов, которые обязательно следует задать на старте сотрудничества.

Какие критерии учитывались при составлении рейтинга фирм по ремонту:

✔️ репутация → проанализировали реальные отклики на независимых сервисах и мнения экспертов;

✔️ надежность → проверили наличие официального офиса и обязательное заключение договора подряда;

✔️ качество сайта → изучили полноту информации об услугах, примерах работ, мастерах, контактах;

✔️ список услуг → отдали предпочтение ремонтным компаниям с многофункциональным подходом и штатом проверенных специалистов;

✔️ прайс и гарантии → оценили прозрачность составления смет, условия гарантии и оплаты;

Инструкция. «Первые шаги: дистанционная оценка ремонтной компании»:

1️⃣ Проверка юридического лица и репутации. Убедитесь, что фирма официально зарегистрирована (ИП или ООО). Поищите отзывы на независимых ресурсах с фотоотчетами.

2️⃣ Анализ портфолио. Внимательно изучите реальные выполненные проекты на сайте и в соцсетях. Оцените качество, стиль и соответствуют ли они вашему типу ремонта. 

3️⃣ Прозрачность сметы «до». Надежный партнер предоставляет детализированную смету (все работы, материалы объемы, цены) до подписания договора и предоплаты.

4️⃣ Коммуникация. Оцените, как с вами общаются. Отвечают оперативно, понятно и по делу? Готовы проконсультировать? Дают контакты прораба/инженера?

5️⃣ Официальный договор. Обязан быть документ, где четко фиксируются сроки, этапы, стоимость, гарантии, порядок оплаты, ответственность сторон.

*подсказка: запросите типовой договор на этапе сравнения ремонтных компаний

Топ-20 лучших на сегодня ремонтных компаний в СПб: актуальный рейтинг 2025

1. Топ-компания ARTUM с полным циклом услуг

Студия премиального ремонта ARTUM с 2010 года создает гармоничные пространства «под ключ». Клиенты ценят ремонтную компанию за прозрачность процессов, внимательный подход и отличный результат — без переплат, стресса и необходимости вникать в технические нюансы.

Победитель номинации Best of Houzz (в 2016), International Design Awards, звание Лучший проект ADD Awards (с 2017 по 2022)

Опыт: 15 лет, 1000+ дизайнерских проектов / 400+ ремонтов.

Спектр работ: весь цикл ремонтных услуг «от и до», генеральный подряд, инженерные проекты, приемка объектов от застройщика, дизайн квартир, загородных домов и коммерции, комплектация.

Бесплатные услуги: да, первая консультация, визит замерщика.

Технический надзор: да, базовая поддержка специалиста или полное ведение ремонта, контроль качества, взаимодействие со строителями.

Фиксация цены: да, документально прописывается и не меняется после начала работ, нет скрытых затрат.

Стоимость: рассчитывается индивидуально на бесплатной консультации.

Гарантия: до 5 лет.

Сайт: artum.studio.

Визуализация vs Реализация от команды Artum
Визуализация vs Реализация от команды Artum

Услуги: 

  • максимальный ремонтный комплекс «под ключ» → от подготовки объекта и черновой отделки до комплектации и декорирования;

  • генеральный подряд → организация работы подрядчиков, контролирование на каждом этапе;

  • дизайн интерьера в популярных стилях → минимализм, лофт, сканди, классика, джапанди и т.д. 

  • авторское сопровождение → компания ведет весь процесс реализации, освобождает от общения с подрядчиками, экономит время и нервы клиента;

  • приемка квартиры от застройщика → детальная проверка объекта согласно техническим стандартам и ГОСТам;

  • инженерные проекты → реализация даже очень сложных решений: по электрике, сантехнике, вентиляции, канализации, отоплению, охране и умному дому;

  • комплектация → подбор мебели, отделки, техники согласно вилке бюджета заказчика.

Рассчитать стоимость своего ремонта 👉🏻 здесь.

Кейсы для рейтинга лучших компаний и фирм по ремонту квартир
Кейсы для рейтинга лучших компаний и фирм по ремонту квартир
Кейсы для рейтинга лучших компаний и фирм по ремонту квартир
Кейсы для рейтинга лучших компаний и фирм по ремонту квартир

👉🏻 Полное портфолио.

Преимущества:

  • проверенные мастера с опытом 10+ и узкой специализацией (никаких ребят с Авито);

  • бригада формируется под конкретный проект, чтобы решить все задачи, включая сложные и редкие;

  • цены честные, а не заниженные «для привлечения», нет всплывающих сюрпризов; 

  • гибкое сопровождение стройки: заморозка на этапах, которые не требуют контроля, оплата только за реальное участие;

  • все денежные операции подтверждаются актами и сметами, четкий поэтапный расчет без размытых сумм;

  • можно побывать на других объектах «на стадии ремонта» и лично увидеть уровень команды.

Узнать все детали и стоимость своего ремонта можно 👉🏻 на бесплатной консультации.

2. Ремонтная компания премиум-сегмента IMETRA

IMETRA с 2012 года специализируется на премиальном ремонте современных квартир и коммерции на территории Москвы и СПб. Фокус — на объектах класса А площадью от 100 м² . Есть собственная команда опытных строителей, которая работает с задачами различных сложностей.

Ремонт квартир в Питере

Опыт: 12 лет, реализовано 200+ ремонтов и 100+ проектов.

Спектр работ: полный комплект, включая поиск и закупку материалов, схема «под ключ», реализация персональных дизайн-проектов. 

Бесплатные услуги: да, первая консультация, визит замерщика.

Технический надзор: да, специалист следит за продвижением процесса, вносит изменения, координирует закупки. 

Фиксация цены: да, прописывается в договоре до старта работ. 

Стоимость: рассчитывается индивидуально на бесплатной консультации.

Гарантия: страховка квартиры на миллион ₽. 

Сайт: imetra.studio.

Услуги:

  • весь перечень ремонтных работ: капитальный/косметический ремонты, черновая/чистовая отделки, электромонтаж, сантехника; 

  • реализация по системе «под ключ»: от дизайна до декора;

  • разработка дизайн-проекта во всех стилях: современная классика, минимализм, эклектика, лофт и д.р.

  • сопровождение проекта: контроль реализации, координация;

  • согласование перепланировок, закупка мебели, текстиля, освещения.

Ремонт квартир Спб от специалистов Imetra
Ремонт квартир Спб от специалистов Imetra

👉🏻 Полное портфолио.

Преимущества: 

  • страховка квартиры на 1 000 000 ₽; 

  • документальная фиксация сроков, компенсация при задержке; 

  • контроль всех этапов с фотоотчетами 2 раза в неделю;

  • юридически прозрачные договорные условия;

  • проектирование продуманных пространств с учетом привычек всех членов семьи;

  • комфорт клиента: освобождение от стресса, поиска подрядчиков и согласований.

Заказать бесплатную консультацию можно 👉🏻 здесь.

3. Ремонт квартир в СПб от Riparare

Ремонтная компания RIPARARE выполняет ремонт квартир в Питере для разных видов недвижимости. Использует только современные технологии и материалы, которые предназначены для комфорта и долговечности.

Опыт: 15 лет, 100+ проектов.

Спектр работ: косметический, капитальный, премиум ремонт квартир в СПб. 

Бесплатные услуги: да, первая консультация, выезд замерщика, точная смета в течение 24 часов.

Технический надзор: да, персональный менеджер на всех этапах. 

Фиксация цены: да, прописывается в договоре после утверждения сметы. 

Стоимость: премиум от 24 990 ₽/м².

Гарантия: 2 года.

Сайт: https://riparare.ru/.

Услуги: 

  • косметический, капитальный, премиум-ремонт;

  • комплексное решение «под ключ»; 

  • дизайн-проект: от технического до авторского.

Как делает ремонт квартир в СПб фирма Riparare
Как делает ремонт квартир в СПб фирма Riparare

👉🏻 Полное портфолио.

Преимущества: 

  • современное оборудование: 500+ проф. инструментов;

  • цены ниже рынка на 10% благодаря прямым поставкам материалов; 

  • спецпредложения: скидки, подарки, акции.

4. Ремонтная компания RSM Рестроймастер

Миссия питерской фирмы Рестроймастер — безупречная организация процесса для клиентов. Специалисты слаженно работают на протяжении долгого времени, освобождают заказчиков от забот и доказывают, что «пыльные вопросы» могут быть в удовольствие. 

Опыт: 15 лет работы, 100+ проектов. 

Спектр работ: капитальный, элитный, косметический, ремонт по дизайн-проекту; в новостройках, вторичке, старом фонде.

Бесплатные услуги: да, первая консультация, выезд замерщика, составление сметы. 

Технический надзор: да, контроль качества прорабом и независимой службой оценки.

Фиксация цены: да, прописывается в договоре, смета = реальная сумма.

Стоимость: от 25000 ₽/м².

Гарантия: до 5 лет.

Сайт:https://restroymaster.ru/

Услуги:

  • система «под ключ» в новостройках/старом фонде;

  • приемка квартир от застройщика;

  • удаленный ремонт (online-контроль);

  • дизайн-проекты и комплексная реализация.

Результат ремонта квартир СПб от Рестроймастер
Результат ремонта квартир СПб от Рестроймастер

👉🏻 Полное портфолио.

Преимущества: 

  • старт ремонта через 3 дня с соблюдением сроков; 

  • полный цикл: от перепланировки до мебели;

  • фиксированная смета с точностью 96%;

  • штат узкопрофильных мастеров: электрики, сантехники и т.д. 

  • скидки пенсионерам и новоселам. 

Полезное видео о составлении сметы от Рестроймастера 👉🏻 здесь.

5. Ремонт квартир СПб под ключ Remelle

Remelle предлагает комплексный подход «дизайн + ремонт = выгодно». Сотни реализованных проектов позволяют ремонтной компании превращать квартиры и дома в пространства мечты. Причем берут на себя все этапы — от проекта до переезда.

Опыт: 15+ лет работы, 600+ реализаций.

Спектр работ: система «под ключ», включая новостройки без отделки, вторичный фонд, исторические здания, дизайн интерьера, декорирование.

Бесплатные услуги: да, первая консультация, выезд замерщика.

Технический надзор: да, предоставляется.

Фиксация цены: да, прописывается в договоре.

Стоимость: на сайте калькулятор для ориентировочного расчета.

Гарантия: нет информации.

Сайт: https://remelle.ru/.

Услуги:

  • ремонт квартир «под ключ» полного цикла: проектирование, возведение, отделка;

  • дизайн интерьера: технический, концептуальный, авторский;

  • авторский надзор;

  • закупка черновых материалов;

  • комплектация чистовыми материалами;

  • декорирование.

Ремонт квартир и домов Спб от Remelle

👉🏻 Полное портфолио.

Преимущества:

  • баланс цен, качества и сроков; 

  • потоковый метод работы для эффективности;

  • технический дизайн-проект в подарок при ремонте;

  • ориентация на результат.

6. Ответственный подрядчик в Питере Бард-ремонт

Бюро Бард-Ремонт специализируется на ремонте частных квартир и коммерческих офисов в Петербурге. Включает все этапы «от» и «до», в том числе разработку дизайн-проектов, которые нравятся заказчику. 

Опыт: 17 лет, 5200+ проектов.

Спектр работ: квартиры «под ключ», санузлы, кухни, гостиные, детские, прихожие, нежилые помещения: офисы, салоны красоты, медицинские учреждения.

Бесплатные услуги: да, первая консультация, выезд замерщика/инженера.

Технический надзор: да, главный инженер лично проверяет объекты. 

Фиксация цены: да, детальная смета без скрытых платежей.

Стоимость: от 120 000 ₽. 

Гарантия: 2 года. 

Сайт: https://toremont.ru/.

Услуги:

  • ремонт квартир и офисов в СПб по системе «под ключ»;

  • отделка помещений: кухни, санузлы, гостиные, детские, прихожие; 

  • дизайн-проекты с 3D-визуализацией; 

  • поставка стройматериалов со скидками, остекление балконов, монтаж натяжных потолков.

Бард-ремонт выполняет ремонт квартир в СПб

👉🏻 Полное портфолио.

Преимущества:

  • старт работ через 3 дня после замера;

  • 80+ аттестованных мастеров, снабженец для подбора материалов;

  • оплата по факту выполненных работ;

  • собственное производство корпусной мебели.

7. Строительное бюро Onprime

Компания ONPRIME фокусируется на ремонтных работах и дизайне интерьера по схеме «под ключ». Команда создает проекты для квартир и загородных домов на стыке выверенной эстетики и функциональности.

Опыт: 10+ лет.

Спектр работ: полный комплекс общестроительных, отделочных, сантехнических и других работ. 

Бесплатные услуги: да, первая консультация, выезд замерщика.

Технический надзор: да, контроль выполнения работ в точном соответствии с проектом.

Фиксация цены: да, прописывается в договоре, никаких дополнительных платежей.

Стоимость: можно узнать по заявке.

Гарантия: конкретные сроки не указаны.

Сайт: https://onprime.ru/.

Услуги:

  • система «под ключ»: полный комплекс для квартир, домов, офисов;

  • создание уникального, современного дизайн-проекта;

  • профессиональная комплектация интерьера;

  • авторский надзор: контроль качества и соответствия реализации дизайн-проекту.

Пример ремонта квартир в СПб от Onprime

👉🏻 Полное портфолио.

Преимущества:

  • персональный подход к каждому клиенту;

  • доступные цены и скидки;

  • работа с регионами, сжатые сроки;

  • помощь в согласовании перепланировок.

8. Ремонт квартир для клиентов в СПб от INSIDE

Ремонтная компания INSIDE с 2010 года реализует проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Выполняет задачи любой сложности и гарантирует четкое соблюдение сроков. В личной копилке — жилые и коммерческие помещениями с максимально функциональными решениями. 

Опыт: 15 лет, 300+ проектов и ремонтов.

Спектр работ: косметический, капитальный, дизайнерский ремонт квартир, частных домов, офисных помещений СПб; отделка, дизайн интерьеров.

Бесплатные услуги: да, первая консультация, выезд замерщика. 

Технический надзор: да, многоступенчатый контроль качества.

Фиксация цены: да, прописывается в договоре на основе детализированной сметы.

Стоимость: от 10 000 ₽/м² дизайнерский.

Гарантия: 3 года.

Сайт: https://sk-inside.com/.

Услуги:

  • ремонт любой недвижимости по системе «под ключ»;

  • все виды отделочных работ;

  • дизайн интерьера, включая разработку проектов со скидкой 20%; 

  • приемка и оценка квартир.

Стильная идея для ремонта квартир СПб от Inside

👉🏻 Полное портфолио.

Преимущества:

  • квалифицированные мастера со стажем от 5 лет;

  • помощь в подборе/доставке материалов + скидки от партнеров;

  • поэтапная оплата, прозрачность отчетности по фото/видео.

9. Ремонт квартир в СПб РСК Реновация

Строительная компания полного цикла РСК Реновация ведет проекты от приемки у застройщика до переезда клиентов в готовое жилье. Специализируется на создании стильных, технологичных интерьеров и разработке неординарных дизайнерских решений.

Опыт: 15 лет, 300+ проектов и ремонтов.

Спектр работ: любые квартиры: студии, многокомнатные, таунхаусы; дизайн-проектирование, согласование перепланировок.

Бесплатные услуги: да, первая консультация, выезд замерщика.

Технический надзор: да, 3-х уровневая система контроля качества.

Фиксация цены: да, прописывается в договоре, не меняется после согласования.

Стоимость: 40 000 ₽/м².

Гарантия: 3 года.

Сайт: https://rsk-renovatsia.ru/.

Услуги:

  • ремонтно-отделочные работы по системе «под ключ»;

  • разработка дизайн-проектов интерьера;

  • приемка объектов от застройщика;

  • установка дверей, остекление окон и балконов;

  • изготовление и установка корпусной мебели.

Квартира в СПб после ремонта от РСК Реновация 

👉🏻 Полное портфолио.

Преимущества: 

  • старт работ в течение 48 часов;

  • штат дизайнеров, архитекторов и строителей с опытом от 5 лет;

  • ежедневный отчет о ходе работ: телефон, email, WhatsApp;

  • пакетные решения.

Видеообзор ремонта в современном стиле от РСК Реновация можно увидеть 👉🏻 здесь.

10. Питерское бюро Quality Home

Ремонтная компания Quality Home в своей стратегии опирается на философию комфорта, которая отражается в ремонте и отделке. Много лет команда создает пространства, где каждая деталь отражает профессионализм и заботу о клиенте. 

Опыт: 11+ лет работы, сотни проектов и ремонтов. 

Спектр работ: косметический и капитальный ремонт квартир СПб.

Бесплатные услуги: да, первая консультация, выезд замерщика.

Технический надзор: да, контроль сроков и качества на всех этапах. 

Фиксация цены: да, прописывается я в договоре, нет скрытых платежей.

Стоимость: от 25 000 ₽/м² «комфорт+».

Гарантия: 2 года.

Сайт: https://spbremontstroy.ru/.

Услуги:

  • ремонт квартир: косметический и капитальный; 

  • отделка домов и коттеджей; 

  • разработка дизайн-проектов жилых и коммерческих помещений; 

  • авторский надзор, комплектация объектов; 

  • 3D-визуализация интерьеров, создание виртуальных туров.

Кейс ремонта квартир в СПб от Quality Home

 👉🏻 Полное портфолио.

Преимущества: 

  • использование проверенных материалов и технологий;

  • фото- и видеоотчеты на всех этапах;

  • кредит/рассрочка: аванс 10%, остальное — по факту выполнения этапов. 

11. Ремонтная компания Стык в стык

Фирма специализируется на ремонте новостроек и вторичного жилья. В своей работе сочетает доступные цены, внимательный профессиональный подход и юридическую прозрачность. 

Опыт: 15 лет, 100+ проектов и ремонтов.

Спектр работ: косметический, капитальный, дизайнерский ремонт, под ключ; новостройки, вторичное жилье, коммерческая недвижимость.

Преимущества: оплата без авансов, мастера с аттестацией.

Стоимость: от 7440 ₽/м² дизайнерский.

Гарантия: 3 года.

Сайт: стык.в.стык.

Пример выполненного ремонта квартиры СПб от «Стык в стык»

👉🏻 Полное портфолио.

12. Опытная ремонтная компания Прораб Нева

Прораб НЕВА занимается ремонтом квартир на территории СПб с 2000 года. Превращает любые помещения — от новостроек до старинных апартаментов — в комфортные пространства под ключ.

Опыт: 25 лет, 6500+ ремонтов.

Спектр работ: дизайнерский, капитальный, косметический ремонт, машинная штукатурка, ремонт комнат, кухонь, санузлов, балконов: новостройки и вторичка. 

Преимущества: рассрочка 0%, прозрачная смета без сюрпризов.

Стоимость: от 11 800 ₽/м² дизайнерский.

Гарантия: 24 месяца.

Сайт: https://www.prorabneva.ru/

Современный ремонт квартир СПб от Прораб Нева

👉🏻 Полное портфолио.

13. Ремонт и отделка квартир СПб Проф-Ремонт

Ремонтная компания Проф-Ремонт предлагает полный цикл услуг: от проектирования и отделки до реализации дизайна интерьеров. Штат узкопрофильных специалистов и системный подход гарантируют качество, которое соответствует высоким стандартам.

Опыт: 10 лет.

Спектр работ: квартиры в новостройках и на вторичном рынке; офисы, складские и торговые помещения; отделочные работы; дизайн интерьеров; ремонт «под ключ». 

Преимущества: строгий контроль качества, квалифицированные бригады.

Стоимость: от 40 000 ₽ косметический ремонт. 

Гарантия: до 5 лет. 

Сайт: https://prof-remont-spb.ru/.

Трансформации в квартире СПб от Проф-ремонт

👉🏻 Полное портфолио.

14. Партнер для ремонта квартир СПб ЮТТА

Профессиональная студия ЮТТА предлагает полный спектр услуг по ремонту и отделке квартир в Санкт-Петербурге и области. Команда специалистов воплощает в жизнь лучшие представления о комфорте и стиле.

Опыт: 15 лет, 300 проектов и ремонтов.

Спектр работ: косметический, капитальный, дизайнерский, элитный ремонт квартир СПб, под ключ, комплексная отделка помещений.

Преимущества: технический и авторский надзор, четкое соблюдение сроков.

Стоимость: от 29 900 ₽/м².

Гарантия: до 6 лет.

Сайт: https://remont-otdelka.ru/.

Результат ремонта квартир СПб от спецов фирмы Ютта

👉🏻 Полное портфолио.

15. Ремонт квартир СПб Right 

Команда профессионалов бюро Right предлагает современный ремонт «под ключ» с заботой о клиенте и по разумным ценам. Заказчик может лично посмотреть любой текущий объект в разных районах города для оценки уровня работ.

Опыт: 15+ лет.

Спектр работ: косметический, комплексный, капитальный ремонты квартир СПб, демонтаж, выравнивание стен, электромонтаж, система «под ключ».

Преимущества: скидка 5% при подписании договора в течение 3 дней.

Стоимость: от 13 000 ₽/м² капитальный.

Гарантия: 18 месяцев.

Сайт: https://remont-right.ru/.

Right знает толк в ремонте квартир СПб

👉🏻 Полное портфолио.

16. Фирма по ремонту квартир и домов Тетрапилон

Строительно-ремонтная компания Тетрапилон безупречно справляется с любыми задачами по ремонту квартир, домов и коммерческой недвижимости. От бюджетной отделки до эксклюзивных интерьеров. 

Опыт: 15 лет, 500 объектов.

Спектр работ: ремонт квартир-студий СПб, многокомнатных, загородной и коммерческой, новостройки и старый фонд; приемка у застройщика, перепланировка.

Преимущества: сочетание отличного качества и оптимального ценника.

Стоимость: от 7000+ ₽/м² премиум.

Гарантия: срок не указан.

Сайт: https://tetrapilon.ru/.

Грамотное выполнение ремонта квартир СПб от Тетрапилон 

👉🏻 Полное портфолио.

17. Ремонтно-строительная компания Domeo

Domeo — первая в России экосистема полного цикла услуг в сфере недвижимости. Занимает высокие позиции в рейтинге компаний по ремонту квартир под ключ в СПб и отличается серьезным технологичным подходом. 

Опыт: 15 лет, 7000+ проектов. 

Спектр работ: ремонт квартир СПб капитальный и «под ключ», приемка от застройщиков, дизайн интерьеров, подбор и поставка мебели, перепланировка.

Преимущества: высокий уровень экспертизы, цифровой технический надзор.

Стоимость: уточняется при расчете.

Гарантия: до 5 лет.

Сайт: https://domeo.ru/.

Пример реализованного ремонта квартиры в СПб от Domeo

👉🏻 Полное портфолио.

18. Питерская ремонтная компания ИнтекДизайн

INTEK DESIGN создает не просто интерьеры, а пространства для счастливой жизни и успешного бизнеса. В личной копилке завершенные ремонты квартир, загородных домов и коммерческих помещений в СПб «под ключ». 

Опыт: 10 лет, 150+ проектов. 

Спектр работ: дизайн интерьера, ремонт и отделка помещений «от и до», поставка материалов, установка мебели.

Преимущества: отчетность за каждый потраченный рубль.

Стоимость: от 4 000 ₽/м² дизайн-проект. 

Гарантия: нужно уточнять.

Сайт: https://design-in.ru/.

Результаты ремонта квартир в СПб от команды ИнтекДизайн

👉🏻 Полное портфолио.

19. Фирма по ремонту квартир Мастер СПб

Студия «Мастер-СПб» специализируется на комплексном ремонте квартир, домов и офисов «под ключ». Ремонтная компания работает без предоплат, строго соблюдает сроки и бюджет.

Опыт: 10+ лет, 2000+ проектов.

Спектр работ: дизайнерский, элитный, комфорт-ремонт квартир в СПб.

Преимущества: старт работ через 5–10 дней после договора. 

Стоимость: от 25 000 ₽/м² элитный (минимальный заказ от 600 000 ₽).

Гарантия: до 3 лет. 

Сайт: https://profi-mastera.ru/.

Ориентир для заказа ремонта квартир в Мастер СПб

👉🏻 Полное портфолио.

20. Профессиональный помощник Невский ремонтник

Невский ремонтник предлагает фиксированные цены на комплексный ремонт квартир и домов в СПб. Заказчикам доступны бесплатные консультации и выезд инженера-сметчика для точного расчета проекта.

Опыт: 15 лет, 200+ проектов.

Спектр работ: комплексный ремонт новостроек и вторичного жилья, перепланировка, выравнивание стен и полов, монтаж потолков, чистовая отделка. 

Преимущества: мастера со стажем от 5 лет.

Стоимость: рассчитывается индивидуально.

Гарантия: 3 года.

Сайт: https://nevskyremont.ru/.

Кейс ремонта квартиры в СПб от Невского ремонтника

👉🏻 Полное портфолио.

Ошибка

Как избежать?

1

Смета «на глазок» или без деталей

Требуйте детализированную смету: каждый вид работ, материалы (бренд, модель, кол-во), площадь, демонтаж, вывоз мусора. Сравнивайте по ней предложения. 

2

Договор «на словах» или без важных пунктов

Заключайте письменный договор: обязательно со сметой, сроками (с санкциями за срыв), графиком платежей по этапам, гарантией, порядком внесения изменений.

3

Выбор только по цене или первому впечатлению

Проверяйте компанию: смотрите реальные отзывы (Яндекс Карты, профильные форумы), запрашивайте адреса завершенных объектов для осмотра.

4

Отсутствие контроля скрытых работ и этапов

Фиксируйте все скрытые работы фото/видео: электрика, сантехника, стяжка — до закрытия. Принимайте каждый этап письменно по акту. Не оплачивайте следующий этап, пока не принят текущий.

5

Игнорирование гарантий и документов

Требуйте гарантию в договоре: уточните, на что именно и на какой срок. Собирайте все документы: договор, сметы, акты приемки этапов, акт КС-2 (или УПД), гарантийный талон. Храните до конца гарантии. 

🔸 Есть ли у вас лицензия/СРО?

🔸 Можно побывать на ваших объектах, которые сейчас на стадии ремонта?

🔸 Кто будет вести проект: прораб, дизайнер, технадзор?

🔸 Как оформляется смета и что входит в стоимость?

🔸 Какие гарантии вы даете на работы?

🔸 Как происходит оплата: по факту, предоплата, поэтапно, возможна ли рассрочка?

🔸 Как решаются спорные ситуации (например, недовольство качеством)?

Реклама: ИП Черный Максим Викторович, ИНН 781433057087, erid: 2W5zFHzFiRE

Информации об авторе

Российский союз дизайнеров

Российский союз дизайнеров

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