Рейтинг компаний по ремонту в 2025 году: 20 лучших компаний по ремонту квартир в Санкт-Петербурге

Ищете хорошую фирму, чтобы сделать ремонт в своей квартире или офисе и не нарваться на халтуру? Собрали ТОП-20 ремонтно-строительных компаний в 2025 году, которые предоставляют услуги в СПб «под ключ»: от приемки помещения у застройщика до финальной сдачи проекта для жилья. Выбирайте своего «помощника», который выполнит поставленную задачу и сделает исходник домом вашей мечты.
В конце бонус — чек-лист, чтобы избежать ошибок, и список вопросов, которые обязательно следует задать на старте сотрудничества.
Какие критерии учитывались при составлении рейтинга фирм по ремонту:
✔️ репутация → проанализировали реальные отклики на независимых сервисах и мнения экспертов;
✔️ надежность → проверили наличие официального офиса и обязательное заключение договора подряда;
✔️ качество сайта → изучили полноту информации об услугах, примерах работ, мастерах, контактах;
✔️ список услуг → отдали предпочтение ремонтным компаниям с многофункциональным подходом и штатом проверенных специалистов;
✔️ прайс и гарантии → оценили прозрачность составления смет, условия гарантии и оплаты;
Инструкция. «Первые шаги: дистанционная оценка ремонтной компании»:
1️⃣ Проверка юридического лица и репутации. Убедитесь, что фирма официально зарегистрирована (ИП или ООО). Поищите отзывы на независимых ресурсах с фотоотчетами.
2️⃣ Анализ портфолио. Внимательно изучите реальные выполненные проекты на сайте и в соцсетях. Оцените качество, стиль и соответствуют ли они вашему типу ремонта.
3️⃣ Прозрачность сметы «до». Надежный партнер предоставляет детализированную смету (все работы, материалы объемы, цены) до подписания договора и предоплаты.
4️⃣ Коммуникация. Оцените, как с вами общаются. Отвечают оперативно, понятно и по делу? Готовы проконсультировать? Дают контакты прораба/инженера?
5️⃣ Официальный договор. Обязан быть документ, где четко фиксируются сроки, этапы, стоимость, гарантии, порядок оплаты, ответственность сторон.
*подсказка: запросите типовой договор на этапе сравнения ремонтных компаний
Топ-20 лучших на сегодня ремонтных компаний в СПб: актуальный рейтинг 2025
1. Топ-компания ARTUM с полным циклом услуг
Студия премиального ремонта ARTUM с 2010 года создает гармоничные пространства «под ключ». Клиенты ценят ремонтную компанию за прозрачность процессов, внимательный подход и отличный результат — без переплат, стресса и необходимости вникать в технические нюансы.
Опыт: 15 лет, 1000+ дизайнерских проектов / 400+ ремонтов.
Спектр работ: весь цикл ремонтных услуг «от и до», генеральный подряд, инженерные проекты, приемка объектов от застройщика, дизайн квартир, загородных домов и коммерции, комплектация.
Бесплатные услуги: да, первая консультация, визит замерщика.
Технический надзор: да, базовая поддержка специалиста или полное ведение ремонта, контроль качества, взаимодействие со строителями.
Фиксация цены: да, документально прописывается и не меняется после начала работ, нет скрытых затрат.
Стоимость: рассчитывается индивидуально на бесплатной консультации.
Гарантия: до 5 лет.
Сайт: artum.studio.
Услуги:
максимальный ремонтный комплекс «под ключ» → от подготовки объекта и черновой отделки до комплектации и декорирования;
генеральный подряд → организация работы подрядчиков, контролирование на каждом этапе;
дизайн интерьера в популярных стилях → минимализм, лофт, сканди, классика, джапанди и т.д.
авторское сопровождение → компания ведет весь процесс реализации, освобождает от общения с подрядчиками, экономит время и нервы клиента;
приемка квартиры от застройщика → детальная проверка объекта согласно техническим стандартам и ГОСТам;
инженерные проекты → реализация даже очень сложных решений: по электрике, сантехнике, вентиляции, канализации, отоплению, охране и умному дому;
комплектация → подбор мебели, отделки, техники согласно вилке бюджета заказчика.
Рассчитать стоимость своего ремонта 👉🏻 здесь.
👉🏻 Полное портфолио.
Преимущества:
проверенные мастера с опытом 10+ и узкой специализацией (никаких ребят с Авито);
бригада формируется под конкретный проект, чтобы решить все задачи, включая сложные и редкие;
цены честные, а не заниженные «для привлечения», нет всплывающих сюрпризов;
гибкое сопровождение стройки: заморозка на этапах, которые не требуют контроля, оплата только за реальное участие;
все денежные операции подтверждаются актами и сметами, четкий поэтапный расчет без размытых сумм;
можно побывать на других объектах «на стадии ремонта» и лично увидеть уровень команды.
Узнать все детали и стоимость своего ремонта можно 👉🏻 на бесплатной консультации.
IMETRA с 2012 года специализируется на премиальном ремонте современных квартир и коммерции на территории Москвы и СПб. Фокус — на объектах класса А площадью от 100 м² . Есть собственная команда опытных строителей, которая работает с задачами различных сложностей.
Опыт: 12 лет, реализовано 200+ ремонтов и 100+ проектов.
Спектр работ: полный комплект, включая поиск и закупку материалов, схема «под ключ», реализация персональных дизайн-проектов.
Бесплатные услуги: да, первая консультация, визит замерщика.
Технический надзор: да, специалист следит за продвижением процесса, вносит изменения, координирует закупки.
Фиксация цены: да, прописывается в договоре до старта работ.
Стоимость: рассчитывается индивидуально на бесплатной консультации.
Гарантия: страховка квартиры на миллион ₽.
Сайт: imetra.studio.
Услуги:
весь перечень ремонтных работ: капитальный/косметический ремонты, черновая/чистовая отделки, электромонтаж, сантехника;
реализация по системе «под ключ»: от дизайна до декора;
разработка дизайн-проекта во всех стилях: современная классика, минимализм, эклектика, лофт и д.р.
сопровождение проекта: контроль реализации, координация;
согласование перепланировок, закупка мебели, текстиля, освещения.
👉🏻 Полное портфолио.
Преимущества:
страховка квартиры на 1 000 000 ₽;
документальная фиксация сроков, компенсация при задержке;
контроль всех этапов с фотоотчетами 2 раза в неделю;
юридически прозрачные договорные условия;
проектирование продуманных пространств с учетом привычек всех членов семьи;
комфорт клиента: освобождение от стресса, поиска подрядчиков и согласований.
Заказать бесплатную консультацию можно 👉🏻 здесь.
3. Ремонт квартир в СПб от Riparare
Ремонтная компания RIPARARE выполняет ремонт квартир в Питере для разных видов недвижимости. Использует только современные технологии и материалы, которые предназначены для комфорта и долговечности.
Опыт: 15 лет, 100+ проектов.
Спектр работ: косметический, капитальный, премиум ремонт квартир в СПб.
Бесплатные услуги: да, первая консультация, выезд замерщика, точная смета в течение 24 часов.
Технический надзор: да, персональный менеджер на всех этапах.
Фиксация цены: да, прописывается в договоре после утверждения сметы.
Стоимость: премиум от 24 990 ₽/м².
Гарантия: 2 года.
Сайт: https://riparare.ru/.
Услуги:
косметический, капитальный, премиум-ремонт;
комплексное решение «под ключ»;
дизайн-проект: от технического до авторского.
👉🏻 Полное портфолио.
Преимущества:
современное оборудование: 500+ проф. инструментов;
цены ниже рынка на 10% благодаря прямым поставкам материалов;
спецпредложения: скидки, подарки, акции.
4. Ремонтная компания RSM Рестроймастер
Миссия питерской фирмы Рестроймастер — безупречная организация процесса для клиентов. Специалисты слаженно работают на протяжении долгого времени, освобождают заказчиков от забот и доказывают, что «пыльные вопросы» могут быть в удовольствие.
Опыт: 15 лет работы, 100+ проектов.
Спектр работ: капитальный, элитный, косметический, ремонт по дизайн-проекту; в новостройках, вторичке, старом фонде.
Бесплатные услуги: да, первая консультация, выезд замерщика, составление сметы.
Технический надзор: да, контроль качества прорабом и независимой службой оценки.
Фиксация цены: да, прописывается в договоре, смета = реальная сумма.
Стоимость: от 25000 ₽/м².
Гарантия: до 5 лет.
Сайт:https://restroymaster.ru/
Услуги:
система «под ключ» в новостройках/старом фонде;
приемка квартир от застройщика;
удаленный ремонт (online-контроль);
дизайн-проекты и комплексная реализация.
👉🏻 Полное портфолио.
Преимущества:
старт ремонта через 3 дня с соблюдением сроков;
полный цикл: от перепланировки до мебели;
фиксированная смета с точностью 96%;
штат узкопрофильных мастеров: электрики, сантехники и т.д.
скидки пенсионерам и новоселам.
Полезное видео о составлении сметы от Рестроймастера 👉🏻 здесь.
5. Ремонт квартир СПб под ключ Remelle
Remelle предлагает комплексный подход «дизайн + ремонт = выгодно». Сотни реализованных проектов позволяют ремонтной компании превращать квартиры и дома в пространства мечты. Причем берут на себя все этапы — от проекта до переезда.
Опыт: 15+ лет работы, 600+ реализаций.
Спектр работ: система «под ключ», включая новостройки без отделки, вторичный фонд, исторические здания, дизайн интерьера, декорирование.
Бесплатные услуги: да, первая консультация, выезд замерщика.
Технический надзор: да, предоставляется.
Фиксация цены: да, прописывается в договоре.
Стоимость: на сайте калькулятор для ориентировочного расчета.
Гарантия: нет информации.
Сайт: https://remelle.ru/.
Услуги:
ремонт квартир «под ключ» полного цикла: проектирование, возведение, отделка;
дизайн интерьера: технический, концептуальный, авторский;
авторский надзор;
закупка черновых материалов;
комплектация чистовыми материалами;
декорирование.
👉🏻 Полное портфолио.
Преимущества:
баланс цен, качества и сроков;
потоковый метод работы для эффективности;
технический дизайн-проект в подарок при ремонте;
ориентация на результат.
6. Ответственный подрядчик в Питере Бард-ремонт
Бюро Бард-Ремонт специализируется на ремонте частных квартир и коммерческих офисов в Петербурге. Включает все этапы «от» и «до», в том числе разработку дизайн-проектов, которые нравятся заказчику.
Опыт: 17 лет, 5200+ проектов.
Спектр работ: квартиры «под ключ», санузлы, кухни, гостиные, детские, прихожие, нежилые помещения: офисы, салоны красоты, медицинские учреждения.
Бесплатные услуги: да, первая консультация, выезд замерщика/инженера.
Технический надзор: да, главный инженер лично проверяет объекты.
Фиксация цены: да, детальная смета без скрытых платежей.
Стоимость: от 120 000 ₽.
Гарантия: 2 года.
Сайт: https://toremont.ru/.
Услуги:
ремонт квартир и офисов в СПб по системе «под ключ»;
отделка помещений: кухни, санузлы, гостиные, детские, прихожие;
дизайн-проекты с 3D-визуализацией;
поставка стройматериалов со скидками, остекление балконов, монтаж натяжных потолков.
👉🏻 Полное портфолио.
Преимущества:
старт работ через 3 дня после замера;
80+ аттестованных мастеров, снабженец для подбора материалов;
оплата по факту выполненных работ;
собственное производство корпусной мебели.
7. Строительное бюро Onprime
Компания ONPRIME фокусируется на ремонтных работах и дизайне интерьера по схеме «под ключ». Команда создает проекты для квартир и загородных домов на стыке выверенной эстетики и функциональности.
Опыт: 10+ лет.
Спектр работ: полный комплекс общестроительных, отделочных, сантехнических и других работ.
Бесплатные услуги: да, первая консультация, выезд замерщика.
Технический надзор: да, контроль выполнения работ в точном соответствии с проектом.
Фиксация цены: да, прописывается в договоре, никаких дополнительных платежей.
Стоимость: можно узнать по заявке.
Гарантия: конкретные сроки не указаны.
Сайт: https://onprime.ru/.
Услуги:
система «под ключ»: полный комплекс для квартир, домов, офисов;
создание уникального, современного дизайн-проекта;
профессиональная комплектация интерьера;
авторский надзор: контроль качества и соответствия реализации дизайн-проекту.
👉🏻 Полное портфолио.
Преимущества:
персональный подход к каждому клиенту;
доступные цены и скидки;
работа с регионами, сжатые сроки;
помощь в согласовании перепланировок.
8. Ремонт квартир для клиентов в СПб от INSIDE
Ремонтная компания INSIDE с 2010 года реализует проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Выполняет задачи любой сложности и гарантирует четкое соблюдение сроков. В личной копилке — жилые и коммерческие помещениями с максимально функциональными решениями.
Опыт: 15 лет, 300+ проектов и ремонтов.
Спектр работ: косметический, капитальный, дизайнерский ремонт квартир, частных домов, офисных помещений СПб; отделка, дизайн интерьеров.
Бесплатные услуги: да, первая консультация, выезд замерщика.
Технический надзор: да, многоступенчатый контроль качества.
Фиксация цены: да, прописывается в договоре на основе детализированной сметы.
Стоимость: от 10 000 ₽/м² дизайнерский.
Гарантия: 3 года.
Сайт: https://sk-inside.com/.
Услуги:
ремонт любой недвижимости по системе «под ключ»;
все виды отделочных работ;
дизайн интерьера, включая разработку проектов со скидкой 20%;
приемка и оценка квартир.
👉🏻 Полное портфолио.
Преимущества:
квалифицированные мастера со стажем от 5 лет;
помощь в подборе/доставке материалов + скидки от партнеров;
поэтапная оплата, прозрачность отчетности по фото/видео.
9. Ремонт квартир в СПб РСК Реновация
Строительная компания полного цикла РСК Реновация ведет проекты от приемки у застройщика до переезда клиентов в готовое жилье. Специализируется на создании стильных, технологичных интерьеров и разработке неординарных дизайнерских решений.
Опыт: 15 лет, 300+ проектов и ремонтов.
Спектр работ: любые квартиры: студии, многокомнатные, таунхаусы; дизайн-проектирование, согласование перепланировок.
Бесплатные услуги: да, первая консультация, выезд замерщика.
Технический надзор: да, 3-х уровневая система контроля качества.
Фиксация цены: да, прописывается в договоре, не меняется после согласования.
Стоимость: 40 000 ₽/м².
Гарантия: 3 года.
Сайт: https://rsk-renovatsia.ru/.
Услуги:
ремонтно-отделочные работы по системе «под ключ»;
разработка дизайн-проектов интерьера;
приемка объектов от застройщика;
установка дверей, остекление окон и балконов;
изготовление и установка корпусной мебели.
👉🏻 Полное портфолио.
Преимущества:
старт работ в течение 48 часов;
штат дизайнеров, архитекторов и строителей с опытом от 5 лет;
ежедневный отчет о ходе работ: телефон, email, WhatsApp;
пакетные решения.
Видеообзор ремонта в современном стиле от РСК Реновация можно увидеть 👉🏻 здесь.
10. Питерское бюро Quality Home
Ремонтная компания Quality Home в своей стратегии опирается на философию комфорта, которая отражается в ремонте и отделке. Много лет команда создает пространства, где каждая деталь отражает профессионализм и заботу о клиенте.
Опыт: 11+ лет работы, сотни проектов и ремонтов.
Спектр работ: косметический и капитальный ремонт квартир СПб.
Бесплатные услуги: да, первая консультация, выезд замерщика.
Технический надзор: да, контроль сроков и качества на всех этапах.
Фиксация цены: да, прописывается я в договоре, нет скрытых платежей.
Стоимость: от 25 000 ₽/м² «комфорт+».
Гарантия: 2 года.
Сайт: https://spbremontstroy.ru/.
Услуги:
ремонт квартир: косметический и капитальный;
отделка домов и коттеджей;
разработка дизайн-проектов жилых и коммерческих помещений;
авторский надзор, комплектация объектов;
3D-визуализация интерьеров, создание виртуальных туров.
👉🏻 Полное портфолио.
Преимущества:
использование проверенных материалов и технологий;
фото- и видеоотчеты на всех этапах;
кредит/рассрочка: аванс 10%, остальное — по факту выполнения этапов.
11. Ремонтная компания Стык в стык
Фирма специализируется на ремонте новостроек и вторичного жилья. В своей работе сочетает доступные цены, внимательный профессиональный подход и юридическую прозрачность.
Опыт: 15 лет, 100+ проектов и ремонтов.
Спектр работ: косметический, капитальный, дизайнерский ремонт, под ключ; новостройки, вторичное жилье, коммерческая недвижимость.
Преимущества: оплата без авансов, мастера с аттестацией.
Стоимость: от 7440 ₽/м² дизайнерский.
Гарантия: 3 года.
Сайт: стык.в.стык.
👉🏻 Полное портфолио.
12. Опытная ремонтная компания Прораб Нева
Прораб НЕВА занимается ремонтом квартир на территории СПб с 2000 года. Превращает любые помещения — от новостроек до старинных апартаментов — в комфортные пространства под ключ.
Опыт: 25 лет, 6500+ ремонтов.
Спектр работ: дизайнерский, капитальный, косметический ремонт, машинная штукатурка, ремонт комнат, кухонь, санузлов, балконов: новостройки и вторичка.
Преимущества: рассрочка 0%, прозрачная смета без сюрпризов.
Стоимость: от 11 800 ₽/м² дизайнерский.
Гарантия: 24 месяца.
Сайт: https://www.prorabneva.ru/.
👉🏻 Полное портфолио.
13. Ремонт и отделка квартир СПб Проф-Ремонт
Ремонтная компания Проф-Ремонт предлагает полный цикл услуг: от проектирования и отделки до реализации дизайна интерьеров. Штат узкопрофильных специалистов и системный подход гарантируют качество, которое соответствует высоким стандартам.
Опыт: 10 лет.
Спектр работ: квартиры в новостройках и на вторичном рынке; офисы, складские и торговые помещения; отделочные работы; дизайн интерьеров; ремонт «под ключ».
Преимущества: строгий контроль качества, квалифицированные бригады.
Стоимость: от 40 000 ₽ косметический ремонт.
Гарантия: до 5 лет.
Сайт: https://prof-remont-spb.ru/.
👉🏻 Полное портфолио.
14. Партнер для ремонта квартир СПб ЮТТА
Профессиональная студия ЮТТА предлагает полный спектр услуг по ремонту и отделке квартир в Санкт-Петербурге и области. Команда специалистов воплощает в жизнь лучшие представления о комфорте и стиле.
Опыт: 15 лет, 300 проектов и ремонтов.
Спектр работ: косметический, капитальный, дизайнерский, элитный ремонт квартир СПб, под ключ, комплексная отделка помещений.
Преимущества: технический и авторский надзор, четкое соблюдение сроков.
Стоимость: от 29 900 ₽/м².
Гарантия: до 6 лет.
Сайт: https://remont-otdelka.ru/.
👉🏻 Полное портфолио.
15. Ремонт квартир СПб Right
Команда профессионалов бюро Right предлагает современный ремонт «под ключ» с заботой о клиенте и по разумным ценам. Заказчик может лично посмотреть любой текущий объект в разных районах города для оценки уровня работ.
Опыт: 15+ лет.
Спектр работ: косметический, комплексный, капитальный ремонты квартир СПб, демонтаж, выравнивание стен, электромонтаж, система «под ключ».
Преимущества: скидка 5% при подписании договора в течение 3 дней.
Стоимость: от 13 000 ₽/м² капитальный.
Гарантия: 18 месяцев.
Сайт: https://remont-right.ru/.
👉🏻 Полное портфолио.
16. Фирма по ремонту квартир и домов Тетрапилон
Строительно-ремонтная компания Тетрапилон безупречно справляется с любыми задачами по ремонту квартир, домов и коммерческой недвижимости. От бюджетной отделки до эксклюзивных интерьеров.
Опыт: 15 лет, 500 объектов.
Спектр работ: ремонт квартир-студий СПб, многокомнатных, загородной и коммерческой, новостройки и старый фонд; приемка у застройщика, перепланировка.
Преимущества: сочетание отличного качества и оптимального ценника.
Стоимость: от 7000+ ₽/м² премиум.
Гарантия: срок не указан.
Сайт: https://tetrapilon.ru/.
👉🏻 Полное портфолио.
17. Ремонтно-строительная компания Domeo
Domeo — первая в России экосистема полного цикла услуг в сфере недвижимости. Занимает высокие позиции в рейтинге компаний по ремонту квартир под ключ в СПб и отличается серьезным технологичным подходом.
Опыт: 15 лет, 7000+ проектов.
Спектр работ: ремонт квартир СПб капитальный и «под ключ», приемка от застройщиков, дизайн интерьеров, подбор и поставка мебели, перепланировка.
Преимущества: высокий уровень экспертизы, цифровой технический надзор.
Стоимость: уточняется при расчете.
Гарантия: до 5 лет.
Сайт: https://domeo.ru/.
👉🏻 Полное портфолио.
18. Питерская ремонтная компания ИнтекДизайн
INTEK DESIGN создает не просто интерьеры, а пространства для счастливой жизни и успешного бизнеса. В личной копилке завершенные ремонты квартир, загородных домов и коммерческих помещений в СПб «под ключ».
Опыт: 10 лет, 150+ проектов.
Спектр работ: дизайн интерьера, ремонт и отделка помещений «от и до», поставка материалов, установка мебели.
Преимущества: отчетность за каждый потраченный рубль.
Стоимость: от 4 000 ₽/м² дизайн-проект.
Гарантия: нужно уточнять.
Сайт: https://design-in.ru/.
👉🏻 Полное портфолио.
19. Фирма по ремонту квартир Мастер СПб
Студия «Мастер-СПб» специализируется на комплексном ремонте квартир, домов и офисов «под ключ». Ремонтная компания работает без предоплат, строго соблюдает сроки и бюджет.
Опыт: 10+ лет, 2000+ проектов.
Спектр работ: дизайнерский, элитный, комфорт-ремонт квартир в СПб.
Преимущества: старт работ через 5–10 дней после договора.
Стоимость: от 25 000 ₽/м² элитный (минимальный заказ от 600 000 ₽).
Гарантия: до 3 лет.
Сайт: https://profi-mastera.ru/.
👉🏻 Полное портфолио.
20. Профессиональный помощник Невский ремонтник
Невский ремонтник предлагает фиксированные цены на комплексный ремонт квартир и домов в СПб. Заказчикам доступны бесплатные консультации и выезд инженера-сметчика для точного расчета проекта.
Опыт: 15 лет, 200+ проектов.
Спектр работ: комплексный ремонт новостроек и вторичного жилья, перепланировка, выравнивание стен и полов, монтаж потолков, чистовая отделка.
Преимущества: мастера со стажем от 5 лет.
Стоимость: рассчитывается индивидуально.
Гарантия: 3 года.
Сайт: https://nevskyremont.ru/.
👉🏻 Полное портфолио.
№
Ошибка
Как избежать?
1
Смета «на глазок» или без деталей
Требуйте детализированную смету: каждый вид работ, материалы (бренд, модель, кол-во), площадь, демонтаж, вывоз мусора. Сравнивайте по ней предложения.
2
Договор «на словах» или без важных пунктов
Заключайте письменный договор: обязательно со сметой, сроками (с санкциями за срыв), графиком платежей по этапам, гарантией, порядком внесения изменений.
3
Выбор только по цене или первому впечатлению
Проверяйте компанию: смотрите реальные отзывы (Яндекс Карты, профильные форумы), запрашивайте адреса завершенных объектов для осмотра.
4
Отсутствие контроля скрытых работ и этапов
Фиксируйте все скрытые работы фото/видео: электрика, сантехника, стяжка — до закрытия. Принимайте каждый этап письменно по акту. Не оплачивайте следующий этап, пока не принят текущий.
5
Игнорирование гарантий и документов
Требуйте гарантию в договоре: уточните, на что именно и на какой срок. Собирайте все документы: договор, сметы, акты приемки этапов, акт КС-2 (или УПД), гарантийный талон. Храните до конца гарантии.
🔸 Есть ли у вас лицензия/СРО?
🔸 Можно побывать на ваших объектах, которые сейчас на стадии ремонта?
🔸 Кто будет вести проект: прораб, дизайнер, технадзор?
🔸 Как оформляется смета и что входит в стоимость?
🔸 Какие гарантии вы даете на работы?
🔸 Как происходит оплата: по факту, предоплата, поэтапно, возможна ли рассрочка?
🔸 Как решаются спорные ситуации (например, недовольство качеством)?
Реклама: ИП Черный Максим Викторович, ИНН 781433057087, erid: 2W5zFHzFiRE
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