ТОП-20 лучших компаний по ремонту квартир в Москве в 2025 году

Договоритесь о выезде замерщика (часто это бесплатно), уточните, кто будет вести проект, и начните с небольшого этапа (например, демонтажа), чтобы понять качество.

Создайте таблицу с критериями. Отмечайте тех, кто дает понятные ответы и готов пригласить вас на свой реальный объект «в процессе» для оценки уровня работ и подхода в целом.

Проверьте репутацию глубже. Поищите отзывы вне официальных площадок, проверьте на сайте ФНС ( egrul.nalog.ru ) — существует ли компания официально.

Уточните детали. У оставшейся тройки запросите пример сметы и проверьте, насколько она детализирована.

Первый контакт. Выберите 5 компаний и свяжитесь с ними. Важно: задавайте всем одинаковые вопросы. Тревожные сигналы — вам не отвечают четко и давят: «Акция только сегодня!».

Быстрый скрининг. Проверьте перечень услуг и портфолио. То, что предлагает фирма, должно откликаться вам и закрывать нужные задачи.

Как выбрать «свою» ремонтную компанию в Москве и точно не пожалеть? Изучая ниже наш ТОП, держите на заметке проверенный алгоритм первых шагов:

клиентоориентированность — как обстоят дела с гарантийными обязательствами, фиксацией сметы, скрытыми платежами;

опыт и репутация — количество лет на рынке и реализованных проектов, наличие наград и отзывов;

Как мы составляли рейтинг: 4 ключевых критерия:

В рейтинге найдете подрядчиков для проектов любой сложности: от косметической отделки до элитного ремонта. А еще мы расскажем, как выбрать «свою» компанию и точно не нарваться на мошенников.

ТОП-20 лучших компаний по ремонту: рейтинг фирм по ремонту в Москве

1. Лидер в сегменте «ремонт под ключ + дизайн» Artum

Топ-студия ремонта в Москве и Санкт-Петербурге Ведущая ремонтная компания Artum специализируется на комплексном подходе: от авторского проекта до реализации «под ключ» силами одной профессиональной команды. Здесь фокусируются на создании пространств премиум-класса, где каждая деталь продумана и на своем месте. Лучший проект ADD Awards (с 2017 по 2022) Сайт: artum.studio. Масштаб: 15+ лет, 400+ реализованных ремонтов / 1000+ дизайнерских проектов, Победитель номинации Best of Houzz (в 2016 г.), International Design Awards, звание Лучший проект ADD Awards (с 2017 по 2022). Специализация: ремонт по схеме «под ключ» + сопутствующие услуги: генподряд, инженерные проекты любой сложности, закупка материалов, приемка от застройщика, закупки, комплектация. УТП: полный цикл в одной компании — от разработки проекта до чистовой отделки и декорации, есть собственные бригады и проверенные партнеры. Ценообразование: фиксированная смета (без демпинга/скрытых платежей), поэтапная оплата, бесплатный выезд замерщика. Гарантия: до 5 лет. Стоимость услуг: рассчитывается индивидуально, есть реализация проекта в рамках бюджета заказчика без потери качества. *узнать стоимость своего проекта можно 👉🏻 здесь В Artum только проверенные узкопрофильные мастера — никаких разнорабочих с Авито. Преимущества: вы получаете полностью готовый для заселения объект силами единой команды — никакого пинг-понга и перекладывания ответственности.

собственные бригады узкопрофильных специалистов с опытом 10+ лет (русские, белорусы, молдаване).

команда формируется под конкретный проект для решения поставленных задач, включая самые сложные.

есть возможность «привести своих» спецов — технический специалист Artum оценивает их квалификацию и далее оказывает консультационную поддержку.

2 варианта надзора — дистанционные консультации специалиста или полное сопровождение (выезды, координация) с оплатой только за активные работы.

создание проектов в любом стиле: лофт, сканди, минимализм, классика, джапанди, ар-деко и т.д.

можно посетить текущие и завершенные объекты, чтобы наглядно изучить реальный уровень студии. *смотрите видео ремонта от студии Artum 👉🏻 здесь 👉🏻 смотреть портфолио



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2. Премиальная ремонтная компания Imetra

Студия Imetra реализует проекты для недвижимости А-класса и предлагает полный спектр услуг «под ключ». Профессиональная команда создает интерьеры, которые могут вдохновлять на перемены и отражать индивидуальность владельцев. Рейтинг по ремонту квартир: фирма Imetra Сайт: imetra/ru. Масштаб: 12 лет, 200+ ремонтных проектов. Специализация: комплексный ремонт, включая поиск и закупку материалов, разработка дизайн-проектов, ориентир на недвижимость А-класса площадью от 100 м², любые стили: современная классика, минимализм, эклектика, лофт. УТП: освобождение клиента от необходимости контролировать ремонт (уделяете всего 2 часа в неделю), комплексный подход: дизайн + ремонт, гарантированная реализуемость проектов. Ценообразование: фиксированная на старте стоимость, никаких повышений в процессе. Гарантия: есть гарантийное обслуживание за счет компании + страховка на квартиру на 1 млн. ₽. Стоимость услуг: рассчитывается индивидуально, консультация бесплатная. *узнать стоимость своего проекта можно 👉🏻 здесь Проектирование эргономичных пространств с учетом потребностей всех членов семьи. Преимущества: максимальный цикл под ключ («дизайн + ремонт + закупки) = экономия времени клиента;

юридическая надежность и гарантированное соблюдение договорных сроков;

фотоотчеты 2 раза в неделю и клиентоориентированная коммуникация — на связи даже в выходные;

подбор ведущего специалиста индивидуально под проект, с упором на психотип, темперамент, вкус и опыт клиента;

фокус на реализацию и эргономику, учет инженерных и архитектурных нюансов. 👉🏻 смотреть портфолио

3. Ремонтная компания в Москве Академия Ремонта

Профессиональное бюро дизайна и ремонта предлагает комплексные решения для квартир, домов и коммерческих помещений. Специализируется на элитном ремонте, сочетает интересные идеи дизайнерских проектов с детальной реализацией. Изучайте, прежде чем выбирать ремонтные компании в Москве Сайт: https://remakademiya.ru/. Опыт: 10 лет, 1000+ объектов. Специализация: дизайнерский ремонт под ключ (от косметического до элитного), замена инженерных сетей, перепланировка, чистовая отделка, квартиры, коттеджи, офисы, рестораны. УТП: комплекс услуг в одном месте: от проектирования до меблировки, использование премиальных материалов. Ценообразование: фиксированная смета, поэтапный расчет с предоплатой. Гарантия: до 5 лет. Стоимость: от 50 000 ₽/мес. Компания ориентирована на клиентов, которые ценят комплексный подход и надежность. Преимущества: делают все: от дизайн-проекта до чистовой отделки и декора;

ответственность за качество и соблюдение сроков;

цены в утверждаются договоре на старте, нет скрытых платежей;

подбор и доставка качественных материалов;

контроль соответствия проекта и исполнения на всех этапах (авторский надзор). 👉🏻 смотреть портфолио

4. Компания по ремонту квартир Rемонтофф

Команда с 2002 оказывает услуги по ремонту и отделке помещений в Москве. Предлагает решает любые задачи «под ключ» для современных квартир, коттеджей, коммерческих помещений и офисов с гарантией качества по договору. Еще одна студия входит в рейтинг компаний по ремонту Сайт: https://remontoff-mos.ru/. Опыт: 23 года, 750+ объектов. Специализация: косметический, евро, капитальный, элитный ремонт, демонтажные и отделочные работы. УТП: работа без предоплаты, собственный склад материалов в столице с гарантированными скидками для клиентов. Ценообразование: поэтапная оплата выполненных работ согласно графику, любым удобным способом. Гарантия: 5 лет. Стоимость: уточняется на консультации. Специальные условия на покупку отделочных материалов: плитка, двери, напольные покрытия. Преимущества: закупка материалов у проверенных поставщиков, хранение в отапливаемом помещении;

9 бригад мастеров с регулярной переаттестацией, Жесткий отбор специалистов;

использование профессионального оборудования и инструментов;

акции для новоселов и юбилейные предложения. 👉🏻 смотреть портфолио

5. Строительная фирма СК Стильный ремонт

Московская строительно-ремонтная компания выполняет ремонт квартир, офисов и загородных домов по европейским стандартам. Позиционирует себя как исполнителя, для которого качество работ превыше всего, и гарантирует соблюдение самых строгих норм. Ремонт квартир под ключ: рейтинг компаний Сайт: https://design-remonts.ru/. Опыт: 17 лет, 1100+ проектов. Специализация: капитальный, элитный, косметический ремонт в квартирах, отдельных комнатах, офисах, загородных домах; дизайн интерьеров. УТП: соблюдение европейских стандартов качества DIN EN с обязательным устранением отклонений свыше 5% за счет компании. Ценообразование: фиксированная в договоре стоимость, оплата по факту приемки выполненных работ (поэтапно). Гарантия: до 5 лет. Стоимость услуг: от 17500 ₽/м² капитальный ремонт. Возможность приобрести 100% оригинальные материалы со скидкой: 12000 наименований. Преимущества: соблюдение строгих европейских стандартов DIN EN и российских ГОСТ, многоуровневая проверка этапов работ;

прописанная в договоре цена, штраф 0.1% в день за просрочку сроков, доступна рассрочка 0% на 6 месяцев или кредит от банков-партнеров;

дополнительные услуги: установка кондиционеров, пластиковых окон, натяжных потолков;

штат узкопрофильных специалистов, без универсалов. 👉🏻 смотреть портфолио

6. Фирма по ремонту квартир Арт-ремонт

С 2007 года АртРемонт занимается комплексным ремонтом и отделкой жилых, торговых и коммерческих помещений «под ключ». Опытная команда известна способностью создавать уютные и функциональные пространства. Ремонтная компания для вашей квартиры в Мск Сайт: https://art-remont.ru/. Опыт: 18+ лет, 3000+ объектов. Специализация: ремонт коттеджей, офисов, квартир в новостройках и вторичном жилье; косметический, капитальный, евроремонт, дизайнерский. УТП: страхование ответственности перед третьими лицами, бесплатный дизайн-проект при заказе ремонта помещений площадью от 50 м². Ценообразование: фиксированная смета после бесплатного выезда замерщика. Гарантия: 2 года. Стоимость: от 20 000 ₽/м² косметический ремонт. Команда из 180 сотрудников (дизайнеры, инженеры, строители) с регулярным повышением квалификации. Преимущества: допуск СРО, лицензия МЧС, соответствие стандарту ISO 9001;

комплексный сервис: включены доставка материалов, технадзор, послеремонтная уборка, вывоз излишков материалов с компенсацией стоимости;

возможность оптимизации бюджета: например, замена материалов без потери качества. 👉🏻 смотреть портфолио

7. Ремонт квартир в Москве от Фундамент

Одна из лидирующих организаций в Москве и области по комплексному созданию жилых интерьеров «под ключ». Компания специализируется на разработке дизайн-проектов интерьеров, ремонте квартир и коттеджей. Одна из лучших компаний по ремонту квартир Сайт: https://remont-f.ru/. Опыт: 26 лет. Специализация: создание жилых интерьеров «под ключ» (стандартный, бизнес-класса, эксклюзивный), проектирование, монтаж инженерных систем, комплектация. УТП: отсутствие рисков для клиента за счет оплаты только по факту выполненных работ. Ценообразование: фиксированная смета, после подписания договора сумма за работы и материалы не меняется, скидка 10% при предоплате. Гарантия: до 5 лет. Стоимость: от 14 000 ₽/м², минимальный заказ — 900 000 ₽. При заказе ремонта в компании стоимость разработки дизайн-проекта возвращается/зачитывается. *ремонт квартиры в стиле ар-деко от студии Фундамент 👉🏻 здесь Преимущества: оплата по факту выполненных работ и только после приемки этапа, отсутствие рисков для заказчика;

условия гарантии распространяются на все работы и материалы по договору, отмечается низкий процентом гарантийных случаев (<1%);

есть демонстрация реальных объектов на любой стадии ремонта до подписания договора. 👉🏻 смотреть портфолио

8. Участник рейтинга по ремонту квартир СМ-ремонт

Ремонтная компания СМ-Ремонт предлагает комплексные решения для обустройства жилья в Москве и Московской области. Клиентам доступен весь спектр услуг для реализации своих идей в одном месте. Рейтинг московских фирм по ремонту Сайт: https://sm-remont.ru/. Опыт: 10 лет. Специализация: вторички иновостройки, косметический, капитальный, евроремонт, разработка дизайнерских проектов, производство кухонь, комплексные услуги: дизайн, ремонт, комплектация. УТП: услуга страхования ремонта от партнера СК ВСК, предоставляется как подарок к ремонту; многоуровневая система контроля качества. Ценообразование: прозрачный договор, поэтапная оплата работ, предложение скидок на смету до 20%. Гарантия: до 3 лет. Стоимость: расчет через калькулятор или консультацию по смете. Фирма использует современное оборудование и технологии + имеет собственный склад материалов с услугой доставки на объект. Преимущества: уникальная услуга страхования ремонта от Ингосстрах;

наличие собственного автопарка и службы доставки, которые обеспечивают быструю (за 1 день) и надежную поставку материалов;

более 100 высококвалифицированных специалистов со стажем от 8 до 18 лет;

ответственность на каждом этапе, фотоконтроль процесса при необходимости, четкая организация работ. 👉🏻 смотреть портфолио

9. Компания по ремонту квартир Атлон

Ремонтная фирма Атлон ФМ предлагает комплексные решения «под ключ». Специалисты воплощают нестандартные проекты и обеспечивают качество, скорость и прозрачность на всех этапах сотрудничества. Строительная студия по ремонту квартир Сайт: https://atlonfm.ru/. Опыт: 10 лет. Специализация: ремонт квартир (черновой, капитальный, дизайнерский), дизайн интерьера, комплектация материалов. УТП: выезд на объект в день обращения, начало работ на следующий день после подписания договора, соблюдение сроков. Ценообразование: фиксированная смета, поэтапный расчет без предоплаты, есть система скидок. Гарантия: до 3 лет. Стоимость: от 6 890 ₽/м². Полностью укомплектовывает объект чистовыми материалами и мебелью со скидкой до 10%. *видео ремонта «трешки» от студии Атлон 👉🏻 здесь Преимущества: общий чат с прорабом, начальником участка и директором для оперативного решения вопросов;

выгодные условия и спецпредложения на установку техники, прописанные в договоре цены без переплат;

официальные сертификаты (СРО), бесплатная страховка объекта на время работ;

комплексный подход: от дизайн-проекта до уборки, включая подбор мебели и чистовых материалов. 👉🏻 смотреть портфолио

10. Строительная компания AMK Design

Архитектурно-строительное бюро AMK Design создает стильные, функциональные и комфортные интерьеры. Предлагает полный цикл услуг: от разработки дизайн-проектов до ремонта под ключ с авторским надзором. Ремонт квартир под ключ: рейтинг лучших Сайт: https://amk-remont.ru/. Опыт: 3 года, 230 ремонтов и 510 дизайн-проектов. Специализация: ремонтные услуги для квартир-студий, апартаментов, загородных домов, таунхаусов; работа с новостройками и вторичным жильем. УТП: интеграция умного дома, кешбэк 25% на дизайн-проект при заказе ремонта. Ценообразование: фиксированная смета, прозрачные расчеты, оплата поэтапно по договору. Гарантия: 3 года. Стоимость: от 19 900 ₽/м² премиум. Основной фокус — создание практичных и эстетичных пространств, которые учитывают потребности клиентов. Преимущества: комплексные услуги: все этапы (дизайн, ремонт, закупки) выполняет одна компания, а клиент избегает поиска подрядчиков;

квалифицированные специалисты: команда с опытом от 7 лет, жесткий отбор при найме;

строгое соблюдение сроков, договор без скрытых платежей, скидки на материалы от партнеров;

авторский надзор для контроля реализации проекта. 👉🏻 смотреть портфолио

11. Ремонт квартиры под ключ в Москве СтройРемДизайн

Ремонтные услуги на территории Москвы и области Сайт: https://stroyremdizayn.ru/. Опыт: 25 лет, 500+ проектов. Специализация: жилые помещения и коммерция, демонтаж, электромонтаж, сантехника, малярные работы, механизированная штукатурка, покраска. УТП: бесплатный выезд специалиста, подготовка коммерческого предложения за 48 часов. Ценообразование: индивидуальная смета, поэтапная оплата. Стоимость: цена обсуждается индивидуально. 👉🏻 смотреть портфолио

12. Ремонтная компания Сделано

Кто входит в список лучших ремонтных компаний? Сайт: https://sdelano.ru/. Опыт: 11 лет, 500+ объектов. Специализация: капитальный ремонт с индивидуальным дизайн-проектом для квартир в панельных, монолитных, блочных, кирпичных и исторических домах. УТП: индивидуальный дизайн-проект: визуализация интерьера с мебелью, светом и декором до начала работ. Ценообразование: фиксированная смета после согласования проекта, поэтапная оплата. Гарантия: 1 год. Стоимость: от 8 900 ₽/м². 👉🏻 смотреть портфолио

13. Ремонт квартир в Москве от Stella

Надежная фирма по ремонту в столице Сайт: https://stella-repair.ru/. Специализация: косметический, капитальный, евроремонт. УТП: выезд специалиста в день обращения, расчет за 30 минут. Ценообразование: окончательная смета без изменений, возможна оплата по факту выполнения работ. Гарантия: до 5 лет. Стоимость: от 90 000 ₽ евроремонт. 👉🏻 смотреть портфолио

14. Компания по ремонту квартир Авальремонт

Ремонтно-строительная фирма Сайт: https://avalremont.ru/--vb. Опыт: 9 лет, 400+ завершенных объектов. Специализация: комплексный ремонт (от черновой отделки до чистовой), дизайн интерьеров, согласование перепланировки, проектирование инженерных систем. УТП: VR-визуализация для оценки будущего интерьера. Ценообразование: фиксированная смета, нет скрытых доплат. Гарантия: до 5 лет. Стоимость: от 16 500 ₽/м² премиум. 👉🏻 смотреть портфолио

15. Студия ремонтов в Москве

Ремонтное бюро с репутацией Сайт: https://studia-remontov.ru/. Опыт: 11 лет. Специализация: косметический, капитальный, ремонт «под ключ», евроремонт, укладка плитки, поклейка обоев, выравнивание стен. УТП: материалы по цене производителя, 5 уровней контроля качества. Ценообразование: фиксированная смета после бесплатного замера. Гарантия: до 3 лет. Стоимость: от 9 900 ₽/м² евроремонт. 👉🏻 смотреть портфолио

16. Компания по ремонту квартир Московский ремонтник

Ремонтная компания с большим стажем Сайт: https://moscowremontnik.info/. Опыт: 13 лет, 250 реализованных ремонтов. Специализация: косметический, капитальный, под ключ, дизайнерский ремонт квартир. УТП: славянские мастера с опытом от 5 лет, рехступенчатая проверка качества. Ценообразование: фиксированная смета, поэтапная оплата по факту выполнения работ, рассрочка до 9 месяцев. Гарантия: до 3 лет. Стоимость: 18 100 ₽/м² дизайнерский. 👉🏻 смотреть портфолио

17. Ремонт квартир в Москве СВсервис

Проверенный подрядчик для ремонта квартиры в Москве Сайт: https://sv-servise.ru/. Опыт: 22 года, 4000+ завершенных объектов. Специализация: косметический, капитальный, евроремонт, дизайнерский ремонт квартир под ключ, включая электромонтажные и сантехнические работы. УТП: бесплатный дизайн-проект в подарок при заказе ремонта под ключ. Ценообразование: фиксированная смета после бесплатного выезда замерщика, поэтапная оплата. Гарантия: 2 года. Стоимость: от 29 000 ₽/м² за дизайнерский. 👉🏻 смотреть портфолио

18. Фирма по ремонту квартир Вира-АртСтрой

Ремонтные работы от московской команды Сайт: https://www.eremont.ru/. Опыт: 29 лет, 3000+ объектов. Специализация: ремонт под ключ, дизайн интерьеров, перепланировка, инженерные системы, умный дом. УТП: полный цикл услуг: от проектирования до гарантийного обслуживания, включая согласование перепланировок и комплектацию материалов. Ценообразование: фиксированная смета, поэтапная оплата. Гарантия: до 5 лет. Стоимость: от 25 000 ₽/м² жилые помещения. 👉🏻 смотреть портфолио

19. Ремонтная компания A&А interior

Ремонт квартир: рейтинг компаний Сайт: https://premium-interior.com/aboutus/. Опыт: 10 лет. Специализация: комплексный подход к дизайну и ремонту, в том числе полный спектр услуг от проектирования до декорирования. УТП: авторский надзор, осуществление выездов на объект с предоставлением подробного фото- и видеоотчета. Стоимость и гарантия: уточняются на консультации. 👉🏻 смотреть портфолио

20. Строительная компания по ремонту ЕвроДом