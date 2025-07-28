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ТОП-20 лучших компаний по ремонту квартир в Москве в 2025 году

ТОП-20 лучших компаний по ремонту квартир в Москве в 2025 году

Как найти надежную ремонтную компанию, чтобы сделать ремонт дома без стресса?  В 2025 году выбор стал еще сложнее, ведь на московском рынке сотни фирм, но лишь единицы гарантируют качество. Мы изучили десятки вариантов и сформировали ТОП-20 лучших студий, которые предлагают ремонт под ключ с собственными строительными бригадами и авторским дизайном. 

В рейтинге найдете подрядчиков для проектов любой сложности: от косметической отделки до элитного ремонта. А еще мы расскажем, как выбрать «свою» компанию и точно не нарваться на мошенников. 

Ремонт квартир в Москве

Как мы составляли рейтинг: 4 ключевых критерия: 

  • юридическая надежность — официальный договор, СРО, лицензии;

  • опыт и репутация — количество лет на рынке и реализованных проектов, наличие наград и отзывов;

  • клиентоориентированность — как обстоят дела с гарантийными обязательствами, фиксацией сметы, скрытыми платежами;

  • комплексность услуг — насколько организация готова предоставить полный цикл «под ключ»: ремонт, дизайн интерьера, закупка материалов, авторский надзор.

Как выбрать «свою» ремонтную компанию в Москве и точно не пожалеть? Изучая ниже наш ТОП, держите на заметке проверенный алгоритм первых шагов:  

  1. Быстрый скрининг. Проверьте перечень услуг и портфолио. То, что предлагает фирма, должно откликаться вам и закрывать нужные задачи. 

  2. Первый контакт. Выберите 5 компаний и свяжитесь с ними. Важно: задавайте всем одинаковые вопросы. Тревожные сигналы — вам не отвечают четко и давят: «Акция только сегодня!».  

  3. Уточните детали. У оставшейся тройки запросите пример сметы и проверьте, насколько она детализирована.  

  4. Проверьте репутацию глубже. Поищите отзывы вне официальных площадок, проверьте на сайте ФНС (egrul.nalog.ru) — существует ли компания официально.  

  5. Создайте таблицу с критериями. Отмечайте тех, кто дает понятные ответы и готов пригласить вас на свой реальный объект «в процессе» для оценки уровня работ и подхода в целом. 

Договоритесь о выезде замерщика (часто это бесплатно), уточните, кто будет вести проект, и начните с небольшого этапа (например, демонтажа), чтобы понять качество.  

ТОП-20 лучших компаний по ремонту: рейтинг фирм по ремонту в Москве

1. Лидер в сегменте «ремонт под ключ + дизайн» Artum

Топ-студия ремонта в Москве и Санкт-Петербурге

Ведущая ремонтная компания Artum специализируется на комплексном подходе: от авторского проекта до реализации «под ключ» силами одной профессиональной команды. Здесь фокусируются на создании пространств премиум-класса, где каждая деталь продумана и на своем месте. 

Лучший проект ADD Awards (с 2017 по 2022)

Сайт: artum.studio.

Масштаб: 15+ лет, 400+ реализованных ремонтов / 1000+ дизайнерских проектов, Победитель номинации Best of Houzz (в 2016 г.), International Design Awards, звание Лучший проект ADD Awards (с 2017 по 2022).

Специализация: ремонт по схеме «под ключ» + сопутствующие услуги: генподряд, инженерные проекты любой сложности, закупка материалов, приемка от застройщика, закупки, комплектация.  

УТП: полный цикл в одной компании — от разработки проекта до чистовой отделки и декорации, есть собственные бригады и проверенные партнеры.

Ценообразование: фиксированная смета (без демпинга/скрытых платежей), поэтапная оплата, бесплатный выезд замерщика.

Гарантия: до 5 лет.

Стоимость услуг: рассчитывается индивидуально, есть реализация проекта в рамках бюджета заказчика без потери качества.

*узнать стоимость своего проекта можно 👉🏻 здесь

В Artum только проверенные узкопрофильные мастера — никаких разнорабочих с Авито. 

Преимущества:

  • вы получаете полностью готовый для заселения объект силами единой команды — никакого пинг-понга и перекладывания ответственности.

  • собственные бригады узкопрофильных специалистов с опытом 10+ лет (русские, белорусы, молдаване).

  • команда формируется под конкретный проект для решения поставленных задач, включая самые сложные.

  • есть возможность «привести своих» спецов — технический специалист Artum оценивает их квалификацию и далее оказывает консультационную поддержку.

  • 2 варианта надзора — дистанционные консультации специалиста или полное сопровождение (выезды, координация) с оплатой только за активные работы.

  • создание проектов в любом стиле: лофт, сканди, минимализм, классика, джапанди, ар-деко и т.д. 

  • можно посетить текущие и завершенные объекты, чтобы наглядно изучить реальный уровень студии.

*смотрите видео ремонта от студии Artum 👉🏻 здесь

👉🏻 смотреть портфолио

*начните с бесплатной консультации со специалистом 👉🏻здесь 

2. Премиальная ремонтная компания Imetra

Студия Imetra реализует проекты для недвижимости А-класса и предлагает полный спектр услуг «под ключ». Профессиональная команда создает интерьеры, которые могут вдохновлять на перемены и отражать индивидуальность владельцев.

Рейтинг по ремонту квартир: фирма Imetra

Сайт: imetra/ru.

Масштаб: 12 лет,  200+ ремонтных проектов. 

Специализация: комплексный ремонт, включая поиск и закупку материалов, разработка дизайн-проектов, ориентир на недвижимость А-класса площадью от 100 м², любые стили: современная классика, минимализм, эклектика, лофт.

УТП: освобождение клиента от необходимости контролировать ремонт (уделяете всего 2 часа в неделю), комплексный подход: дизайн + ремонт, гарантированная реализуемость проектов.

Ценообразование: фиксированная на старте стоимость, никаких повышений в процессе. 

Гарантия: есть гарантийное обслуживание за счет компании + страховка на квартиру на 1 млн. ₽.

Стоимость услуг: рассчитывается индивидуально, консультация бесплатная.

*узнать стоимость своего проекта можно 👉🏻 здесь

Проектирование эргономичных пространств с учетом потребностей всех членов семьи.

Преимущества:

  • максимальный цикл под ключ («дизайн + ремонт + закупки) = экономия времени клиента;

  • юридическая надежность и гарантированное соблюдение договорных сроков;

  • фотоотчеты 2 раза в неделю и клиентоориентированная коммуникация — на связи даже в выходные;

  • подбор ведущего специалиста индивидуально под проект, с упором на психотип, темперамент, вкус и опыт клиента;

  • фокус на реализацию и эргономику, учет инженерных и архитектурных нюансов.

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3. Ремонтная компания в Москве Академия Ремонта

Профессиональное бюро дизайна и ремонта предлагает комплексные решения для квартир, домов и коммерческих помещений. Специализируется на элитном ремонте, сочетает интересные идеи дизайнерских проектов с детальной реализацией. 

Изучайте, прежде чем выбирать ремонтные компании в Москве

Сайт: https://remakademiya.ru/.

Опыт: 10 лет, 1000+ объектов.

Специализация: дизайнерский ремонт под ключ (от косметического до элитного), замена инженерных сетей, перепланировка, чистовая отделка, квартиры, коттеджи, офисы, рестораны.

УТП: комплекс услуг в одном месте: от проектирования до меблировки, использование премиальных материалов.  

Ценообразование: фиксированная смета, поэтапный расчет с предоплатой.

Гарантия: до 5 лет.

Стоимость: от 50 000 ₽/мес.

Компания ориентирована на клиентов, которые ценят комплексный подход и надежность.

Преимущества:

  • делают все: от дизайн-проекта до чистовой отделки и декора;

  • ответственность за качество и соблюдение сроков;

  • цены в утверждаются договоре на старте, нет скрытых платежей;

  • подбор и доставка качественных материалов;

  • контроль соответствия проекта и исполнения на всех этапах (авторский надзор).

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4. Компания по ремонту квартир Rемонтофф

Команда с 2002 оказывает услуги по ремонту и отделке помещений в Москве. Предлагает решает любые задачи «под ключ» для современных квартир, коттеджей, коммерческих помещений и офисов с гарантией качества по договору. 

Еще одна студия входит в рейтинг компаний по ремонту

Сайт: https://remontoff-mos.ru/.

Опыт: 23 года, 750+ объектов. 

Специализация: косметический, евро, капитальный, элитный ремонт, демонтажные и отделочные работы. 

УТП: работа без предоплаты, собственный склад материалов в столице с гарантированными скидками для клиентов.  

Ценообразование: поэтапная оплата выполненных работ согласно графику, любым удобным способом.

Гарантия: 5 лет. 

Стоимость: уточняется на консультации. 

Специальные условия на покупку отделочных материалов: плитка, двери, напольные покрытия.  

Преимущества:  

  • закупка материалов у проверенных поставщиков, хранение в отапливаемом помещении;

  • 9 бригад мастеров с регулярной переаттестацией, Жесткий отбор специалистов;  

  • использование профессионального оборудования и инструментов;  

  • акции для новоселов и юбилейные предложения.

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5. Строительная фирма СК Стильный ремонт

Московская строительно-ремонтная компания выполняет ремонт квартир, офисов и загородных домов по европейским стандартам. Позиционирует себя как исполнителя, для которого качество работ превыше всего, и гарантирует соблюдение самых строгих норм.

Ремонт квартир под ключ: рейтинг компаний

Сайт: https://design-remonts.ru/.

Опыт: 17 лет, 1100+ проектов. 

Специализация: капитальный, элитный, косметический ремонт в квартирах, отдельных комнатах, офисах, загородных домах; дизайн интерьеров.

УТП: соблюдение европейских стандартов качества DIN EN с обязательным устранением отклонений свыше 5% за счет компании.

Ценообразование: фиксированная в договоре стоимость, оплата по факту приемки выполненных работ (поэтапно).

Гарантия: до 5 лет.

Стоимость услуг: от 17500 ₽/м² капитальный ремонт.

Возможность приобрести 100% оригинальные материалы со скидкой: 12000 наименований.

Преимущества:

  • соблюдение строгих европейских стандартов DIN EN и российских ГОСТ, многоуровневая проверка этапов работ;

  • прописанная в договоре цена, штраф 0.1% в день за просрочку сроков, доступна рассрочка 0% на 6 месяцев или кредит от банков-партнеров;

  • дополнительные услуги: установка кондиционеров, пластиковых окон, натяжных потолков;

  • штат узкопрофильных специалистов, без универсалов.

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6. Фирма по ремонту квартир Арт-ремонт

С 2007 года АртРемонт занимается комплексным ремонтом и отделкой жилых, торговых и коммерческих помещений «под ключ». Опытная команда известна способностью создавать уютные и функциональные пространства.

Ремонтная компания для вашей квартиры в Мск

Сайт: https://art-remont.ru/.

Опыт: 18+ лет, 3000+ объектов. 

Специализация: ремонт коттеджей, офисов, квартир в новостройках и вторичном жилье; косметический, капитальный, евроремонт, дизайнерский. 

УТП: страхование ответственности перед третьими лицами, бесплатный дизайн-проект при заказе ремонта помещений площадью от 50 м².

Ценообразование: фиксированная смета после бесплатного выезда замерщика.  

Гарантия: 2 года.

Стоимость: от 20 000 ₽/м² косметический ремонт.

Команда из 180 сотрудников (дизайнеры, инженеры, строители) с регулярным повышением квалификации.  

Преимущества: 

  • допуск СРО, лицензия МЧС, соответствие стандарту ISO 9001;  

  • комплексный сервис: включены доставка материалов, технадзор, послеремонтная уборка, вывоз излишков материалов с компенсацией стоимости;  

  • возможность оптимизации бюджета: например, замена материалов без потери качества. 

👉🏻 смотреть портфолио

7. Ремонт квартир в Москве от Фундамент

Одна из лидирующих организаций в Москве и области по комплексному созданию жилых интерьеров «под ключ». Компания специализируется на разработке дизайн-проектов интерьеров, ремонте квартир и коттеджей.

Одна из лучших компаний по ремонту квартир

Сайт: https://remont-f.ru/.

Опыт: 26 лет.

Специализация: создание жилых интерьеров «под ключ» (стандартный, бизнес-класса, эксклюзивный), проектирование, монтаж инженерных систем, комплектация.

УТП: отсутствие рисков для клиента за счет оплаты только по факту выполненных работ.

Ценообразование: фиксированная смета, после подписания договора сумма за работы и материалы не меняется, скидка 10% при предоплате.

Гарантия: до 5 лет.

Стоимость: от 14 000 ₽/м², минимальный заказ — 900 000 ₽.

При заказе ремонта в компании стоимость разработки дизайн-проекта возвращается/зачитывается.

*ремонт квартиры в стиле ар-деко от студии Фундамент 👉🏻 здесь 

Преимущества:

  • оплата по факту выполненных работ и только после приемки этапа, отсутствие рисков для заказчика;

  • условия гарантии распространяются на все работы и материалы по договору, отмечается низкий процентом гарантийных случаев (<1%);

  • есть демонстрация реальных объектов на любой стадии ремонта до подписания договора.

👉🏻 смотреть портфолио

8. Участник рейтинга по ремонту квартир СМ-ремонт

Ремонтная компания СМ-Ремонт предлагает комплексные решения для обустройства жилья в Москве и Московской области. Клиентам доступен весь спектр услуг для реализации своих идей в одном месте.

Рейтинг московских фирм по ремонту

Сайт: https://sm-remont.ru/.

Опыт: 10 лет.

Специализация: вторички иновостройки, косметический, капитальный, евроремонт, разработка дизайнерских проектов, производство кухонь, комплексные услуги: дизайн, ремонт, комплектация.

УТП: услуга страхования ремонта от партнера СК ВСК, предоставляется как подарок к ремонту; многоуровневая система контроля качества.

Ценообразование: прозрачный договор, поэтапная оплата работ, предложение скидок на смету до 20%.

Гарантия: до 3 лет.

Стоимость: расчет через калькулятор или консультацию по смете.

Фирма использует современное оборудование и технологии + имеет собственный склад материалов с услугой доставки на объект.

Преимущества:

  • уникальная услуга страхования ремонта от Ингосстрах;

  • наличие собственного автопарка и службы доставки, которые обеспечивают быструю (за 1 день) и надежную поставку материалов;

  • более 100 высококвалифицированных специалистов со стажем от 8 до 18 лет;

  • ответственность на каждом этапе, фотоконтроль процесса при необходимости, четкая организация работ.

👉🏻 смотреть портфолио

9. Компания по ремонту квартир Атлон

Ремонтная фирма Атлон ФМ предлагает комплексные решения «под ключ». Специалисты воплощают нестандартные проекты и обеспечивают качество, скорость и прозрачность на всех этапах сотрудничества. 

Строительная студия по ремонту квартир

Сайт: https://atlonfm.ru/.

Опыт: 10 лет.

Специализация: ремонт квартир (черновой, капитальный, дизайнерский), дизайн интерьера, комплектация материалов.

УТП: выезд на объект в день обращения, начало работ на следующий день после подписания договора, соблюдение сроков.  

Ценообразование: фиксированная смета, поэтапный расчет без предоплаты, есть система скидок.

Гарантия: до 3 лет. 

Стоимость: от 6 890 ₽/м².

Полностью укомплектовывает объект чистовыми материалами и мебелью со скидкой до 10%.

*видео ремонта «трешки» от студии Атлон 👉🏻 здесь

Преимущества: 

  • общий чат с прорабом, начальником участка и директором для оперативного решения вопросов; 

  • выгодные условия и спецпредложения на установку техники, прописанные в договоре цены без переплат;

  • официальные сертификаты (СРО), бесплатная страховка объекта на время работ;

  • комплексный подход: от дизайн-проекта до уборки, включая подбор мебели и чистовых материалов.

👉🏻 смотреть портфолио

10. Строительная компания AMK Design

Архитектурно-строительное бюро AMK Design создает стильные, функциональные и комфортные интерьеры. Предлагает полный цикл услуг: от разработки дизайн-проектов до ремонта под ключ с авторским надзором.

Ремонт квартир под ключ: рейтинг лучших

Сайт: https://amk-remont.ru/.

Опыт: 3 года, 230 ремонтов и 510 дизайн-проектов.  

Специализация: ремонтные услуги для квартир-студий, апартаментов, загородных домов, таунхаусов; работа с новостройками и вторичным жильем. 

УТП: интеграция умного дома, кешбэк 25% на дизайн-проект при заказе ремонта.  

Ценообразование: фиксированная смета, прозрачные расчеты, оплата поэтапно по договору. 

Гарантия: 3 года.

Стоимость: от 19 900 ₽/м² премиум.

Основной фокус — создание практичных и эстетичных пространств, которые учитывают потребности клиентов.  

Преимущества: 

  • комплексные услуги: все этапы (дизайн, ремонт, закупки) выполняет одна компания, а клиент избегает поиска подрядчиков;

  • квалифицированные специалисты: команда с опытом от 7 лет, жесткий отбор при найме; 

  • строгое соблюдение сроков, договор без скрытых платежей, скидки на материалы от партнеров;  

  • авторский надзор для контроля реализации проекта.

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11. Ремонт квартиры под ключ в Москве СтройРемДизайн

Ремонтные услуги на территории Москвы и области

Сайт: https://stroyremdizayn.ru/.

Опыт: 25 лет, 500+ проектов.

Специализация: жилые помещения и коммерция, демонтаж, электромонтаж, сантехника, малярные работы, механизированная штукатурка, покраска.  

УТП: бесплатный выезд специалиста, подготовка коммерческого предложения за 48 часов.  

Ценообразование: индивидуальная смета, поэтапная оплата.

Стоимость: цена обсуждается индивидуально.

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12. Ремонтная компания Сделано

Кто входит в список лучших ремонтных компаний?

Сайт: https://sdelano.ru/.

Опыт: 11 лет, 500+ объектов.

Специализация: капитальный ремонт с индивидуальным дизайн-проектом для квартир в панельных, монолитных, блочных, кирпичных и исторических домах.

УТП: индивидуальный дизайн-проект: визуализация интерьера с мебелью, светом и декором до начала работ. 

Ценообразование: фиксированная смета после согласования проекта, поэтапная оплата. 

Гарантия: 1 год.

Стоимость: от 8 900 ₽/м². 

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13. Ремонт квартир в Москве от Stella

Надежная фирма по ремонту в столице

Сайт: https://stella-repair.ru/.

Специализация: косметический, капитальный, евроремонт. 

УТП: выезд специалиста в день обращения, расчет за 30 минут.   

Ценообразование: окончательная смета без изменений, возможна оплата по факту выполнения работ. 

Гарантия: до 5 лет.

Стоимость: от 90 000 ₽ евроремонт.

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14. Компания по ремонту квартир Авальремонт

Ремонтно-строительная фирма 

Сайт: https://avalremont.ru/--vb.

Опыт: 9 лет, 400+ завершенных объектов.  

Специализация: комплексный ремонт (от черновой отделки до чистовой), дизайн интерьеров, согласование перепланировки, проектирование инженерных систем. 

УТП: VR-визуализация для оценки будущего интерьера.  

Ценообразование: фиксированная смета, нет скрытых доплат. 

Гарантия: до 5 лет.

Стоимость: от 16 500 ₽/м² премиум.

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15. Студия ремонтов в Москве

Ремонтное бюро с репутацией

Сайт: https://studia-remontov.ru/.

Опыт: 11 лет.

Специализация: косметический, капитальный, ремонт «под ключ», евроремонт, укладка плитки, поклейка обоев, выравнивание стен.

УТП: материалы по цене производителя, 5 уровней контроля качества.

Ценообразование: фиксированная смета после бесплатного замера.

Гарантия: до 3 лет.

Стоимость: от 9 900 ₽/м² евроремонт.

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16. Компания по ремонту квартир Московский ремонтник

Ремонтная компания с большим стажем 

Сайт: https://moscowremontnik.info/.

Опыт: 13 лет, 250 реализованных ремонтов.

Специализация: косметический, капитальный, под ключ, дизайнерский ремонт квартир.  

УТП: славянские мастера с опытом от 5 лет, рехступенчатая проверка качества.

Ценообразование: фиксированная смета, поэтапная оплата по факту выполнения работ, рассрочка до 9 месяцев. 

Гарантия: до 3 лет.

Стоимость: 18 100 ₽/м² дизайнерский.

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17. Ремонт квартир в Москве СВсервис

Проверенный подрядчик для ремонта квартиры в Москве

Сайт: https://sv-servise.ru/.

Опыт: 22 года, 4000+ завершенных объектов.  

Специализация: косметический, капитальный, евроремонт, дизайнерский ремонт квартир под ключ, включая электромонтажные и сантехнические работы.  

УТП: бесплатный дизайн-проект в подарок при заказе ремонта под ключ.  

Ценообразование: фиксированная смета после бесплатного выезда замерщика, поэтапная оплата. 

Гарантия: 2 года.

Стоимость: от 29 000 ₽/м² за дизайнерский.  

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18. Фирма по ремонту квартир Вира-АртСтрой

Ремонтные работы от московской команды

Сайт: https://www.eremont.ru/.

Опыт: 29 лет, 3000+ объектов.

Специализация: ремонт под ключ, дизайн интерьеров, перепланировка, инженерные системы, умный дом.

УТП: полный цикл услуг: от проектирования до гарантийного обслуживания, включая согласование перепланировок и комплектацию материалов.

Ценообразование: фиксированная смета, поэтапная оплата.

Гарантия: до 5 лет.

Стоимость: от 25 000 ₽/м² жилые помещения.

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19. Ремонтная компания A&А interior

Ремонт квартир: рейтинг компаний

Сайт: https://premium-interior.com/aboutus/.

Опыт: 10 лет.

Специализация: комплексный подход к дизайну и ремонту, в том числе полный спектр услуг от проектирования до декорирования.

УТП: авторский надзор, осуществление выездов на объект с предоставлением подробного фото- и видеоотчета.

Стоимость и гарантия: уточняются на консультации. 

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20. Строительная компания по ремонту ЕвроДом

Фирма с комплексными ремонтными услугами

Сайт: https://evdom.ru/.

Опыт: 20 лет, 10 000 объектов. 

Специализация: косметический, капитальный, индивидуальный и ремонт категории «Люкс», дизайн, инженерные проекты, согласование перепланировки.

УТП: дизайнерский проект в подарок при заказе ремонта. 

Ценообразование: фиксированная смета, нет предоплаты.

Гарантия: 5 лет.

Стоимость: от 11 000 ₽/м² капитальный.

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Название компании

Гарантия

Стоимость

Спектр услуг

Соотношение цены и качества (★)

Artum

до 5 лет 

индивидуально, реализация проекта в рамках бюджета заказчика без потери качества

ремонт «под ключ», дизайн, генподряд, слож. инженерные проекты, закупка материалов, компл-я 

★★★★★ 

Imetra

страховка на квартиру на 1 млн. ₽

индивидуальный расчет

комплексный ремонт, дизайн, закупка материалов

★★★★★

Академия Ремонта

до 5 лет

от 50 000 ₽/мес 

элитный ремонт, перепланировка, дизайн, отделка

★★★★☆  

Rемонтофф

до 5 лет 

уточняется на консультации

косметический, капитальный, элитный ремонт, демонтаж, закупки   

★★★★☆ 

СК Стильный ремонт

до 5 лет

от 17 500 ₽/м² (капитальный

ремонт по евростандартам, дизайн, установка техники  

★★★★☆ 

Арт-Ремонт

до 2 лет

от 20 000 ₽/м² (косметический

косметический, капитальный, дизайнерский 

★★★☆☆  

Фундамент

до 5 лет

от 14 000 ₽/м² (мин. заказ 900 000 ₽)

дизайн + ремонт под ключ, инженерные системы, компл-я      

★★★★☆

СМ-Ремонт

до 3 лет 

расчет по смете 

косметический, капитальный, евроремонт

★★★☆☆  

Атлон

до 3 лет 

от 6 890 ₽/м² 

черновой, капитальный, дизайнерский

★★★☆☆  

AMK Design

до 3 лет 

от 19 900 ₽/м² (премиум

ремонт студий, апартаментов, загородных домов

★★★★☆

Выбирая студию ремонта в Москве, обращайте внимание на «красные флаги», чтобы защитить себя от мошенников!

Будьте внимательны при выборе ремонтной компании

1️⃣ Крупная предоплата (более 50–70%). Настаивайте на поэтапной оплате согласно выполненным работам и поставленным материалам. Оптимально: 10-30% аванс, затем платежи по завершению ключевых этапов.

2️⃣ Без официального договора. До старта требуйте детальный договор с указанием полного перечня работ по помещениям, спецификации материалов (бренды, артикулы, кол-во), точных сроков, поэтапной сметы, графика платежей, штрафных санкций, гарантийных обязательств.

3️⃣ Цены сильно ниже среднерыночных. Помните золотое правило «Скупой платит дважды». Тщательно анализируйте сметы конкурентов. Спросите у «дешевой» компании, чем обоснована такая цена. Часто это плохие материалы, скрытые платежи или упрощенные технологии.

4️⃣ Нет реального офиса. Настаивайте на посещении офиса: спросите адрес, уточните часы работы. Сверьте информацию с той, что на сайте. Отметьте, указан ли номер ОГРН/ИНН.

Обязательно проверяйте наличие офиса

5️⃣ Подписание договора «прямо сейчас» из-за истекающей скидки. Любое давление — повод насторожиться. Запросите адреса 3–5 завершенных объектов и контакты заказчиков, чтобы услышать их мнение. Посетите текущие проекты. 

6️⃣ Плохая коммуникация. Оцените отзывчивость компании еще на этапе запроса. Договоритесь о регулярных созвонах/отчетах и фиксируйте их в договоре. Уточните, кто ваш персональный менеджер/прораб и как с ним оперативно связаться.

7️⃣ Оплата материалов наличными или на карту физ. лица без чеков. Расчет за материалы должен производиться официально по договору и закрываться товарными чеками. Если компания закупает материалы сама — требуйте все чеки и накладные.

8️⃣ Расплывчатая гарантия. Требуйте письменные гарантийные обязательства, четко прописанные в договоре. В них должны быть указаны сроки гарантии (обычно 1–5 лет), какие виды работ и дефектов она покрывает, порядок обращения по гарантии.

Доверяйте, но проверяйте! Не стесняйтесь задавать вопросы, требовать документы, звонить прошлым клиентам и посещать текущие объекты компании. Выбор ответственного подрядчика — половина успеха вашего ремонта.

Реклама: ИП Черный Максим Викторович, ИНН 781433057087, erid: 2W5zFGNg5p4

Информации об авторе

Российский союз дизайнеров

Российский союз дизайнеров

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