ТОП-20 лучших компаний по ремонту квартир в Москве в 2025 году

В рейтинге найдете подрядчиков для проектов любой сложности: от косметической отделки до элитного ремонта. А еще мы расскажем, как выбрать «свою» компанию и точно не нарваться на мошенников.
Как мы составляли рейтинг: 4 ключевых критерия:
юридическая надежность — официальный договор, СРО, лицензии;
опыт и репутация — количество лет на рынке и реализованных проектов, наличие наград и отзывов;
клиентоориентированность — как обстоят дела с гарантийными обязательствами, фиксацией сметы, скрытыми платежами;
комплексность услуг — насколько организация готова предоставить полный цикл «под ключ»: ремонт, дизайн интерьера, закупка материалов, авторский надзор.
Как выбрать «свою» ремонтную компанию в Москве и точно не пожалеть? Изучая ниже наш ТОП, держите на заметке проверенный алгоритм первых шагов:
Быстрый скрининг. Проверьте перечень услуг и портфолио. То, что предлагает фирма, должно откликаться вам и закрывать нужные задачи.
Первый контакт. Выберите 5 компаний и свяжитесь с ними. Важно: задавайте всем одинаковые вопросы. Тревожные сигналы — вам не отвечают четко и давят: «Акция только сегодня!».
Уточните детали. У оставшейся тройки запросите пример сметы и проверьте, насколько она детализирована.
Проверьте репутацию глубже. Поищите отзывы вне официальных площадок, проверьте на сайте ФНС (egrul.nalog.ru) — существует ли компания официально.
Создайте таблицу с критериями. Отмечайте тех, кто дает понятные ответы и готов пригласить вас на свой реальный объект «в процессе» для оценки уровня работ и подхода в целом.
Договоритесь о выезде замерщика (часто это бесплатно), уточните, кто будет вести проект, и начните с небольшого этапа (например, демонтажа), чтобы понять качество.
ТОП-20 лучших компаний по ремонту: рейтинг фирм по ремонту в Москве
1. Лидер в сегменте «ремонт под ключ + дизайн» Artum
Ведущая ремонтная компания Artum специализируется на комплексном подходе: от авторского проекта до реализации «под ключ» силами одной профессиональной команды. Здесь фокусируются на создании пространств премиум-класса, где каждая деталь продумана и на своем месте.
Сайт: artum.studio.
Масштаб: 15+ лет, 400+ реализованных ремонтов / 1000+ дизайнерских проектов, Победитель номинации Best of Houzz (в 2016 г.), International Design Awards, звание Лучший проект ADD Awards (с 2017 по 2022).
Специализация: ремонт по схеме «под ключ» + сопутствующие услуги: генподряд, инженерные проекты любой сложности, закупка материалов, приемка от застройщика, закупки, комплектация.
УТП: полный цикл в одной компании — от разработки проекта до чистовой отделки и декорации, есть собственные бригады и проверенные партнеры.
Ценообразование: фиксированная смета (без демпинга/скрытых платежей), поэтапная оплата, бесплатный выезд замерщика.
Гарантия: до 5 лет.
Стоимость услуг: рассчитывается индивидуально, есть реализация проекта в рамках бюджета заказчика без потери качества.
*узнать стоимость своего проекта можно 👉🏻 здесь
В Artum только проверенные узкопрофильные мастера — никаких разнорабочих с Авито.
Преимущества:
вы получаете полностью готовый для заселения объект силами единой команды — никакого пинг-понга и перекладывания ответственности.
собственные бригады узкопрофильных специалистов с опытом 10+ лет (русские, белорусы, молдаване).
команда формируется под конкретный проект для решения поставленных задач, включая самые сложные.
есть возможность «привести своих» спецов — технический специалист Artum оценивает их квалификацию и далее оказывает консультационную поддержку.
2 варианта надзора — дистанционные консультации специалиста или полное сопровождение (выезды, координация) с оплатой только за активные работы.
создание проектов в любом стиле: лофт, сканди, минимализм, классика, джапанди, ар-деко и т.д.
можно посетить текущие и завершенные объекты, чтобы наглядно изучить реальный уровень студии.
*смотрите видео ремонта от студии Artum 👉🏻 здесь
👉🏻 смотреть портфолио
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2. Премиальная ремонтная компания Imetra
Студия Imetra реализует проекты для недвижимости А-класса и предлагает полный спектр услуг «под ключ». Профессиональная команда создает интерьеры, которые могут вдохновлять на перемены и отражать индивидуальность владельцев.
Сайт: imetra/ru.
Масштаб: 12 лет, 200+ ремонтных проектов.
Специализация: комплексный ремонт, включая поиск и закупку материалов, разработка дизайн-проектов, ориентир на недвижимость А-класса площадью от 100 м², любые стили: современная классика, минимализм, эклектика, лофт.
УТП: освобождение клиента от необходимости контролировать ремонт (уделяете всего 2 часа в неделю), комплексный подход: дизайн + ремонт, гарантированная реализуемость проектов.
Ценообразование: фиксированная на старте стоимость, никаких повышений в процессе.
Гарантия: есть гарантийное обслуживание за счет компании + страховка на квартиру на 1 млн. ₽.
Стоимость услуг: рассчитывается индивидуально, консультация бесплатная.
*узнать стоимость своего проекта можно 👉🏻 здесь
Проектирование эргономичных пространств с учетом потребностей всех членов семьи.
Преимущества:
максимальный цикл под ключ («дизайн + ремонт + закупки) = экономия времени клиента;
юридическая надежность и гарантированное соблюдение договорных сроков;
фотоотчеты 2 раза в неделю и клиентоориентированная коммуникация — на связи даже в выходные;
подбор ведущего специалиста индивидуально под проект, с упором на психотип, темперамент, вкус и опыт клиента;
фокус на реализацию и эргономику, учет инженерных и архитектурных нюансов.
3. Ремонтная компания в Москве Академия Ремонта
Профессиональное бюро дизайна и ремонта предлагает комплексные решения для квартир, домов и коммерческих помещений. Специализируется на элитном ремонте, сочетает интересные идеи дизайнерских проектов с детальной реализацией.
Сайт: https://remakademiya.ru/.
Опыт: 10 лет, 1000+ объектов.
Специализация: дизайнерский ремонт под ключ (от косметического до элитного), замена инженерных сетей, перепланировка, чистовая отделка, квартиры, коттеджи, офисы, рестораны.
УТП: комплекс услуг в одном месте: от проектирования до меблировки, использование премиальных материалов.
Ценообразование: фиксированная смета, поэтапный расчет с предоплатой.
Гарантия: до 5 лет.
Стоимость: от 50 000 ₽/мес.
Компания ориентирована на клиентов, которые ценят комплексный подход и надежность.
Преимущества:
делают все: от дизайн-проекта до чистовой отделки и декора;
ответственность за качество и соблюдение сроков;
цены в утверждаются договоре на старте, нет скрытых платежей;
подбор и доставка качественных материалов;
контроль соответствия проекта и исполнения на всех этапах (авторский надзор).
4. Компания по ремонту квартир Rемонтофф
Команда с 2002 оказывает услуги по ремонту и отделке помещений в Москве. Предлагает решает любые задачи «под ключ» для современных квартир, коттеджей, коммерческих помещений и офисов с гарантией качества по договору.
Сайт: https://remontoff-mos.ru/.
Опыт: 23 года, 750+ объектов.
Специализация: косметический, евро, капитальный, элитный ремонт, демонтажные и отделочные работы.
УТП: работа без предоплаты, собственный склад материалов в столице с гарантированными скидками для клиентов.
Ценообразование: поэтапная оплата выполненных работ согласно графику, любым удобным способом.
Гарантия: 5 лет.
Стоимость: уточняется на консультации.
Специальные условия на покупку отделочных материалов: плитка, двери, напольные покрытия.
Преимущества:
закупка материалов у проверенных поставщиков, хранение в отапливаемом помещении;
9 бригад мастеров с регулярной переаттестацией, Жесткий отбор специалистов;
использование профессионального оборудования и инструментов;
акции для новоселов и юбилейные предложения.
5. Строительная фирма СК Стильный ремонт
Московская строительно-ремонтная компания выполняет ремонт квартир, офисов и загородных домов по европейским стандартам. Позиционирует себя как исполнителя, для которого качество работ превыше всего, и гарантирует соблюдение самых строгих норм.
Сайт: https://design-remonts.ru/.
Опыт: 17 лет, 1100+ проектов.
Специализация: капитальный, элитный, косметический ремонт в квартирах, отдельных комнатах, офисах, загородных домах; дизайн интерьеров.
УТП: соблюдение европейских стандартов качества DIN EN с обязательным устранением отклонений свыше 5% за счет компании.
Ценообразование: фиксированная в договоре стоимость, оплата по факту приемки выполненных работ (поэтапно).
Гарантия: до 5 лет.
Стоимость услуг: от 17500 ₽/м² капитальный ремонт.
Возможность приобрести 100% оригинальные материалы со скидкой: 12000 наименований.
Преимущества:
соблюдение строгих европейских стандартов DIN EN и российских ГОСТ, многоуровневая проверка этапов работ;
прописанная в договоре цена, штраф 0.1% в день за просрочку сроков, доступна рассрочка 0% на 6 месяцев или кредит от банков-партнеров;
дополнительные услуги: установка кондиционеров, пластиковых окон, натяжных потолков;
штат узкопрофильных специалистов, без универсалов.
6. Фирма по ремонту квартир Арт-ремонт
С 2007 года АртРемонт занимается комплексным ремонтом и отделкой жилых, торговых и коммерческих помещений «под ключ». Опытная команда известна способностью создавать уютные и функциональные пространства.
Сайт: https://art-remont.ru/.
Опыт: 18+ лет, 3000+ объектов.
Специализация: ремонт коттеджей, офисов, квартир в новостройках и вторичном жилье; косметический, капитальный, евроремонт, дизайнерский.
УТП: страхование ответственности перед третьими лицами, бесплатный дизайн-проект при заказе ремонта помещений площадью от 50 м².
Ценообразование: фиксированная смета после бесплатного выезда замерщика.
Гарантия: 2 года.
Стоимость: от 20 000 ₽/м² косметический ремонт.
Команда из 180 сотрудников (дизайнеры, инженеры, строители) с регулярным повышением квалификации.
Преимущества:
допуск СРО, лицензия МЧС, соответствие стандарту ISO 9001;
комплексный сервис: включены доставка материалов, технадзор, послеремонтная уборка, вывоз излишков материалов с компенсацией стоимости;
возможность оптимизации бюджета: например, замена материалов без потери качества.
7. Ремонт квартир в Москве от Фундамент
Одна из лидирующих организаций в Москве и области по комплексному созданию жилых интерьеров «под ключ». Компания специализируется на разработке дизайн-проектов интерьеров, ремонте квартир и коттеджей.
Сайт: https://remont-f.ru/.
Опыт: 26 лет.
Специализация: создание жилых интерьеров «под ключ» (стандартный, бизнес-класса, эксклюзивный), проектирование, монтаж инженерных систем, комплектация.
УТП: отсутствие рисков для клиента за счет оплаты только по факту выполненных работ.
Ценообразование: фиксированная смета, после подписания договора сумма за работы и материалы не меняется, скидка 10% при предоплате.
Гарантия: до 5 лет.
Стоимость: от 14 000 ₽/м², минимальный заказ — 900 000 ₽.
При заказе ремонта в компании стоимость разработки дизайн-проекта возвращается/зачитывается.
*ремонт квартиры в стиле ар-деко от студии Фундамент 👉🏻 здесь
Преимущества:
оплата по факту выполненных работ и только после приемки этапа, отсутствие рисков для заказчика;
условия гарантии распространяются на все работы и материалы по договору, отмечается низкий процентом гарантийных случаев (<1%);
есть демонстрация реальных объектов на любой стадии ремонта до подписания договора.
8. Участник рейтинга по ремонту квартир СМ-ремонт
Ремонтная компания СМ-Ремонт предлагает комплексные решения для обустройства жилья в Москве и Московской области. Клиентам доступен весь спектр услуг для реализации своих идей в одном месте.
Сайт: https://sm-remont.ru/.
Опыт: 10 лет.
Специализация: вторички иновостройки, косметический, капитальный, евроремонт, разработка дизайнерских проектов, производство кухонь, комплексные услуги: дизайн, ремонт, комплектация.
УТП: услуга страхования ремонта от партнера СК ВСК, предоставляется как подарок к ремонту; многоуровневая система контроля качества.
Ценообразование: прозрачный договор, поэтапная оплата работ, предложение скидок на смету до 20%.
Гарантия: до 3 лет.
Стоимость: расчет через калькулятор или консультацию по смете.
Фирма использует современное оборудование и технологии + имеет собственный склад материалов с услугой доставки на объект.
Преимущества:
уникальная услуга страхования ремонта от Ингосстрах;
наличие собственного автопарка и службы доставки, которые обеспечивают быструю (за 1 день) и надежную поставку материалов;
более 100 высококвалифицированных специалистов со стажем от 8 до 18 лет;
ответственность на каждом этапе, фотоконтроль процесса при необходимости, четкая организация работ.
9. Компания по ремонту квартир Атлон
Ремонтная фирма Атлон ФМ предлагает комплексные решения «под ключ». Специалисты воплощают нестандартные проекты и обеспечивают качество, скорость и прозрачность на всех этапах сотрудничества.
Сайт: https://atlonfm.ru/.
Опыт: 10 лет.
Специализация: ремонт квартир (черновой, капитальный, дизайнерский), дизайн интерьера, комплектация материалов.
УТП: выезд на объект в день обращения, начало работ на следующий день после подписания договора, соблюдение сроков.
Ценообразование: фиксированная смета, поэтапный расчет без предоплаты, есть система скидок.
Гарантия: до 3 лет.
Стоимость: от 6 890 ₽/м².
Полностью укомплектовывает объект чистовыми материалами и мебелью со скидкой до 10%.
*видео ремонта «трешки» от студии Атлон 👉🏻 здесь
Преимущества:
общий чат с прорабом, начальником участка и директором для оперативного решения вопросов;
выгодные условия и спецпредложения на установку техники, прописанные в договоре цены без переплат;
официальные сертификаты (СРО), бесплатная страховка объекта на время работ;
комплексный подход: от дизайн-проекта до уборки, включая подбор мебели и чистовых материалов.
10. Строительная компания AMK Design
Архитектурно-строительное бюро AMK Design создает стильные, функциональные и комфортные интерьеры. Предлагает полный цикл услуг: от разработки дизайн-проектов до ремонта под ключ с авторским надзором.
Сайт: https://amk-remont.ru/.
Опыт: 3 года, 230 ремонтов и 510 дизайн-проектов.
Специализация: ремонтные услуги для квартир-студий, апартаментов, загородных домов, таунхаусов; работа с новостройками и вторичным жильем.
УТП: интеграция умного дома, кешбэк 25% на дизайн-проект при заказе ремонта.
Ценообразование: фиксированная смета, прозрачные расчеты, оплата поэтапно по договору.
Гарантия: 3 года.
Стоимость: от 19 900 ₽/м² премиум.
Основной фокус — создание практичных и эстетичных пространств, которые учитывают потребности клиентов.
Преимущества:
комплексные услуги: все этапы (дизайн, ремонт, закупки) выполняет одна компания, а клиент избегает поиска подрядчиков;
квалифицированные специалисты: команда с опытом от 7 лет, жесткий отбор при найме;
строгое соблюдение сроков, договор без скрытых платежей, скидки на материалы от партнеров;
авторский надзор для контроля реализации проекта.
11. Ремонт квартиры под ключ в Москве СтройРемДизайн
Сайт: https://stroyremdizayn.ru/.
Опыт: 25 лет, 500+ проектов.
Специализация: жилые помещения и коммерция, демонтаж, электромонтаж, сантехника, малярные работы, механизированная штукатурка, покраска.
УТП: бесплатный выезд специалиста, подготовка коммерческого предложения за 48 часов.
Ценообразование: индивидуальная смета, поэтапная оплата.
Стоимость: цена обсуждается индивидуально.
12. Ремонтная компания Сделано
Сайт: https://sdelano.ru/.
Опыт: 11 лет, 500+ объектов.
Специализация: капитальный ремонт с индивидуальным дизайн-проектом для квартир в панельных, монолитных, блочных, кирпичных и исторических домах.
УТП: индивидуальный дизайн-проект: визуализация интерьера с мебелью, светом и декором до начала работ.
Ценообразование: фиксированная смета после согласования проекта, поэтапная оплата.
Гарантия: 1 год.
Стоимость: от 8 900 ₽/м².
13. Ремонт квартир в Москве от Stella
Сайт: https://stella-repair.ru/.
Специализация: косметический, капитальный, евроремонт.
УТП: выезд специалиста в день обращения, расчет за 30 минут.
Ценообразование: окончательная смета без изменений, возможна оплата по факту выполнения работ.
Гарантия: до 5 лет.
Стоимость: от 90 000 ₽ евроремонт.
14. Компания по ремонту квартир Авальремонт
Сайт: https://avalremont.ru/--vb.
Опыт: 9 лет, 400+ завершенных объектов.
Специализация: комплексный ремонт (от черновой отделки до чистовой), дизайн интерьеров, согласование перепланировки, проектирование инженерных систем.
УТП: VR-визуализация для оценки будущего интерьера.
Ценообразование: фиксированная смета, нет скрытых доплат.
Гарантия: до 5 лет.
Стоимость: от 16 500 ₽/м² премиум.
15. Студия ремонтов в Москве
Сайт: https://studia-remontov.ru/.
Опыт: 11 лет.
Специализация: косметический, капитальный, ремонт «под ключ», евроремонт, укладка плитки, поклейка обоев, выравнивание стен.
УТП: материалы по цене производителя, 5 уровней контроля качества.
Ценообразование: фиксированная смета после бесплатного замера.
Гарантия: до 3 лет.
Стоимость: от 9 900 ₽/м² евроремонт.
16. Компания по ремонту квартир Московский ремонтник
Сайт: https://moscowremontnik.info/.
Опыт: 13 лет, 250 реализованных ремонтов.
Специализация: косметический, капитальный, под ключ, дизайнерский ремонт квартир.
УТП: славянские мастера с опытом от 5 лет, рехступенчатая проверка качества.
Ценообразование: фиксированная смета, поэтапная оплата по факту выполнения работ, рассрочка до 9 месяцев.
Гарантия: до 3 лет.
Стоимость: 18 100 ₽/м² дизайнерский.
17. Ремонт квартир в Москве СВсервис
Сайт: https://sv-servise.ru/.
Опыт: 22 года, 4000+ завершенных объектов.
Специализация: косметический, капитальный, евроремонт, дизайнерский ремонт квартир под ключ, включая электромонтажные и сантехнические работы.
УТП: бесплатный дизайн-проект в подарок при заказе ремонта под ключ.
Ценообразование: фиксированная смета после бесплатного выезда замерщика, поэтапная оплата.
Гарантия: 2 года.
Стоимость: от 29 000 ₽/м² за дизайнерский.
18. Фирма по ремонту квартир Вира-АртСтрой
Сайт: https://www.eremont.ru/.
Опыт: 29 лет, 3000+ объектов.
Специализация: ремонт под ключ, дизайн интерьеров, перепланировка, инженерные системы, умный дом.
УТП: полный цикл услуг: от проектирования до гарантийного обслуживания, включая согласование перепланировок и комплектацию материалов.
Ценообразование: фиксированная смета, поэтапная оплата.
Гарантия: до 5 лет.
Стоимость: от 25 000 ₽/м² жилые помещения.
19. Ремонтная компания A&А interior
Сайт: https://premium-interior.com/aboutus/.
Опыт: 10 лет.
Специализация: комплексный подход к дизайну и ремонту, в том числе полный спектр услуг от проектирования до декорирования.
УТП: авторский надзор, осуществление выездов на объект с предоставлением подробного фото- и видеоотчета.
Стоимость и гарантия: уточняются на консультации.
20. Строительная компания по ремонту ЕвроДом
Сайт: https://evdom.ru/.
Опыт: 20 лет, 10 000 объектов.
Специализация: косметический, капитальный, индивидуальный и ремонт категории «Люкс», дизайн, инженерные проекты, согласование перепланировки.
УТП: дизайнерский проект в подарок при заказе ремонта.
Ценообразование: фиксированная смета, нет предоплаты.
Гарантия: 5 лет.
Стоимость: от 11 000 ₽/м² капитальный.
Название компании
Гарантия
Стоимость
Спектр услуг
Соотношение цены и качества (★)
Artum
до 5 лет
индивидуально, реализация проекта в рамках бюджета заказчика без потери качества
ремонт «под ключ», дизайн, генподряд, слож. инженерные проекты, закупка материалов, компл-я
★★★★★
Imetra
страховка на квартиру на 1 млн. ₽
индивидуальный расчет
комплексный ремонт, дизайн, закупка материалов
★★★★★
Академия Ремонта
до 5 лет
от 50 000 ₽/мес
элитный ремонт, перепланировка, дизайн, отделка
★★★★☆
Rемонтофф
до 5 лет
уточняется на консультации
косметический, капитальный, элитный ремонт, демонтаж, закупки
★★★★☆
СК Стильный ремонт
до 5 лет
от 17 500 ₽/м² (капитальный)
ремонт по евростандартам, дизайн, установка техники
★★★★☆
Арт-Ремонт
до 2 лет
от 20 000 ₽/м² (косметический)
косметический, капитальный, дизайнерский
★★★☆☆
Фундамент
до 5 лет
от 14 000 ₽/м² (мин. заказ 900 000 ₽)
дизайн + ремонт под ключ, инженерные системы, компл-я
★★★★☆
СМ-Ремонт
до 3 лет
расчет по смете
косметический, капитальный, евроремонт
★★★☆☆
Атлон
до 3 лет
от 6 890 ₽/м²
черновой, капитальный, дизайнерский
★★★☆☆
AMK Design
до 3 лет
от 19 900 ₽/м² (премиум)
ремонт студий, апартаментов, загородных домов
★★★★☆
Выбирая студию ремонта в Москве, обращайте внимание на «красные флаги», чтобы защитить себя от мошенников!
1️⃣ Крупная предоплата (более 50–70%). Настаивайте на поэтапной оплате согласно выполненным работам и поставленным материалам. Оптимально: 10-30% аванс, затем платежи по завершению ключевых этапов.
2️⃣ Без официального договора. До старта требуйте детальный договор с указанием полного перечня работ по помещениям, спецификации материалов (бренды, артикулы, кол-во), точных сроков, поэтапной сметы, графика платежей, штрафных санкций, гарантийных обязательств.
3️⃣ Цены сильно ниже среднерыночных. Помните золотое правило «Скупой платит дважды». Тщательно анализируйте сметы конкурентов. Спросите у «дешевой» компании, чем обоснована такая цена. Часто это плохие материалы, скрытые платежи или упрощенные технологии.
4️⃣ Нет реального офиса. Настаивайте на посещении офиса: спросите адрес, уточните часы работы. Сверьте информацию с той, что на сайте. Отметьте, указан ли номер ОГРН/ИНН.
5️⃣ Подписание договора «прямо сейчас» из-за истекающей скидки. Любое давление — повод насторожиться. Запросите адреса 3–5 завершенных объектов и контакты заказчиков, чтобы услышать их мнение. Посетите текущие проекты.
6️⃣ Плохая коммуникация. Оцените отзывчивость компании еще на этапе запроса. Договоритесь о регулярных созвонах/отчетах и фиксируйте их в договоре. Уточните, кто ваш персональный менеджер/прораб и как с ним оперативно связаться.
7️⃣ Оплата материалов наличными или на карту физ. лица без чеков. Расчет за материалы должен производиться официально по договору и закрываться товарными чеками. Если компания закупает материалы сама — требуйте все чеки и накладные.
8️⃣ Расплывчатая гарантия. Требуйте письменные гарантийные обязательства, четко прописанные в договоре. В них должны быть указаны сроки гарантии (обычно 1–5 лет), какие виды работ и дефектов она покрывает, порядок обращения по гарантии.
Доверяйте, но проверяйте! Не стесняйтесь задавать вопросы, требовать документы, звонить прошлым клиентам и посещать текущие объекты компании. Выбор ответственного подрядчика — половина успеха вашего ремонта.
Реклама: ИП Черный Максим Викторович, ИНН 781433057087, erid: 2W5zFGNg5p4
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