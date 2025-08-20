Стоимость ремонта в Москве в 2025 году

Из чего складывается стоимость ремонта квартиры
Цены на ремонт в Москве, как и погода, нестабильны: на долгосрочный прогноз надейся, но смету уточни. Как ответить на вопрос «Сколько стоит ремонт квартиры в Москве»? Нужно разобрать составляющие, из которых складывается стоимость.
1. Работы. Их стоимость зависит от площади, сложности, состояния объекта и проекта.
🔹 черновые работы включают демонтаж, штукатурку, стяжку, прокладку инженерных сетей;
🔹 чистовые работы — это покраска, укладка плитки, монтаж светильников, установка сантехники и т. д.
2. Материалы. Они тоже делятся на два типа:
🔹 черновые материалы — то, что внутри стен: штукатурка, кабель, трубы, гидроизоляция, клей, профили;
🔹 чистовые материалы — то, что вы видите: краска, плитка, паркет, плинтусы, розетки.
3. Проект. Грамотный проект — 50% успеха. С ним:
🔹 все материалы учтены еще до ремонта;
🔹 определен порядок работ;
🔹 продуманы нестандартные решения (ниши, вентиляция, стекла в пол и т.д.).
4. Сопровождение. А это — оставшиеся 50% успеха. Поверьте, даже самый идеальный чертеж не спасет, если рабочие перепутают высоту унитаза или полку со стеной.
В студии Artum:
✔️ сопровождение ведет автор проекта;
✔️ все действия согласовываются с заказчиком;
✔️ график строится гибко: если идет сушка стяжки — сопровождение замораживается, вы не платите;
✔️ фото- и видеофиксация, авторский надзор и отчеты по WhatsApp1.
Хотели бы узнать стоимость ремонта в своей квартире? Заполните короткую форму и сделайте это бесплатно на сайте 👉🏻 студии Artum.
Сколько стоит ремонт квартиры в 2025 году: средние цены за квадратный метр
Решили сделать ремонт в Москве в 2025 году? Будьте готовы к разбросу цен. На рынке есть предложения от 10 000 ₽ за метр и до 150 000 ₽ и выше. Поэтому средняя стоимость ремонта квартиры — это не точка, а диапазон. И зависит он от множества факторов:
объем работ;
квалификация и организация бригады;
состояние квартиры (новостройка, вторичка, черновая отделка);
вид ремонта (косметика, капитальный, дизайнерский);
материалы (и их происхождение: Россия, Турция, Италия);
участие дизайнера и уровень проектирования.
*цены без учета чистовых материалов
** усредненные данные по рынку Москвы, без специфических требований
Цены на чистовые материалы зависят от вкуса заказчика. Плитка может стоить и 1 500 ₽ за м², и 15 000 ₽. Люстра — 8 000 ₽ или 180 000 ₽. Поэтому сколько в среднем стоит ремонт зависит не только от квадратуры, а от личных предпочтений и возможностей отдельного человека.
Помните, что цена за м² — это не истина в последней инстанции. Часто в рекламе указываются только работы, но реальная стоимость ремонта квартиры под ключ складывается из множества мелочей:
сложные демонтажные работы;
усиление стен/полов;
нестандартные окна или инженерные системы;
перепланировка и ее согласование.
На финальную цену влияет и логистика: лифт, парковка, работа в охраняемом ЖК, шумовые ограничения.
Пример:
площадь: квартира 60 м², новостройка без отделки;
задача: капитальный ремонт с минимальной перепланировкой, материалы;
среднеценового сегмента;
участие дизайнера: есть проект, без авторского надзора.
Итого:
работы: от 25 000 ₽/м²;
черновые материалы: от 15 000 ₽/м²;
чистовые материалы: от 20 000 ₽/м²;
проект: от 150 000 ₽ за объект;
доп. расходы (логистика, согласования и т.п.): +5–10%.
Совет: если нужно сэкономить, откажитесь от декоративных излишеств, используйте типовые решения и выбирайте отечественные материалы.
Кто-то делает ванную из микробетона и монтирует сантехнику из Wildberries, кто-то везет унитаз из Италии. Сколько нужно на ремонт квартиры — вопрос не только про деньги, но и про подход.
Средняя стоимость ремонта квартиры: как сэкономить на ремонте квартиры
Кажется, что сэкономить на ремонте — это просто. Можно не брать дизайнера, не заморачиваться с планировкой, искать мастеров подешевле. Но! Именно такие решения нередко обходятся дороже. Или просто приводят к тому, что приходится все переделывать через год.
Средняя стоимость ремонта квартиры — это всегда баланс. И чем лучше вы понимаете, из чего она складывается, тем легче не потратить лишнего. Ниже пункты сметы, на которые сохранят вам бюджет.
✅ Лаконичный дизайн. Чем проще планировка, тем меньше демонтажа, переноса коммуникаций и сложной отделки. Линейная кухня, минимум гипсокартона, отказ от фальшбалок — и уже минус 10–15% от сметы.
✅ Проверенные, но не премиальные материалы. Российская краска, испанская плитка из прошлогодней коллекции, двери местного производства — так вы выигрываете в цене, не теряя в качестве.
✅ Подрядчик с прозрачной сметой. Смета, в которой все расписано по пунктам, — это страховка от внезапных доплат. Не гнаться за низкой ставкой — значит, бежать в ногу с предсказуемостью.
✅ Продуманный тайминг. Срыв сроков — это не только лишние нервы, но и деньги: аренда жилья, пеня по ипотеке, сгоревшие заказы по мебели. Работы с нормальным графиком — уже экономия.
✅ Рациональная комплектация. Вместо поиска по шоурумам, можно взять готовые подборки, где все сочетается по стилю и бюджету. Сократятся не только расходы, но и хаос в голове.
🚫 Инженерка. Сантехника, электрика, вентиляция — три кита комфорта. Их замена или переделка потом будет сложной и дорогой. Лучше сделать один раз и правильно.
🚫 Работы по безопасности. Гидроизоляция, выравнивание полов, армирование перегородок. Пренебрежение этими вещами оборачивается авариями.
🚫 Контроль. Опытный прораб или авторский надзор стоят немало, но избавляют от неприятных сюрпризов в процессе ремонта.
Для самых экономных есть три стратегии:
1️⃣ Ремонт поэтапно. Сначала делают коробку: стены, полы, разводка. Потом — кухня и ванна. Потом остальное. Это дольше, но позволяет растянуть расходы.
2️⃣ Минимальный функционал. Можно отказаться от встроенной мебели, оставить стены под покраску и поставить стандартную кухню. Потом — доделать по мере возможностей.
3️⃣ Работа с бригадой по прозрачной модели. Вы оплачиваете этапами, сами контролируете закупки, но получаете поддержку по вопросам и документам. Это компромисс между «сами все делаем» и решением «под ключ».
Главный миф при ремонте: сэкономить — значит, найти самое дешевое предложение на рынке. Экономия ≠ дешевизна!
Если в смете нет инженерного проекта, авторского надзора, контроля закупок и логистики, а за черновыми материалами вы поедете сами — сэкономленные деньги обернутся потерянным временем, стрессом и вероятными переделками. Стоимость ремонта под ключ в Москве может сильно вырасти после таких «хитростей».
Стоимость ремонта в Москве: расходы на каждом этапе ремонта
Ремонт — это десятки мелких и крупных задач. Поэтому стоимость ремонта квартиры в Москве логично разбивать не только по метражу, но и по этапам. Так проще понимать, куда утекают деньги.
1. Проект. Даже базовый план с расстановкой мебели и схемами розеток — это экономия времени и нервов. Он помогает точно понять, сколько будет стоить ремонт квартиры, и не дает места лишним фантазиям.
2. Смета. Хорошая смета — это не таблица с двумя строками «демонтаж» и «отделка», а детальный список работ, материалов, логистики и сроков. Без нее любое обсуждение бюджета — пальцем в потолок.
3. Согласование и допуски. Если сносите стены, меняете газ или стояки — потребуется проект, согласование, разрешения. Это все тоже стоит денег.
1. Демонтаж и подготовка. Снос перегородок, удаление старой отделки, вынос мусора. Это 5–10% от общей сметы.
2. Черновые работы. Выравнивание стен, стяжка пола, монтаж шумоизоляции, черновая сантехника и электрика. Обычно это 30–40% бюджета.
3. Чистовая отделка. Покраска, укладка плитки, установка дверей и сантехники, свет. Это то, что вы видите, — и ради чего все делалось. Обычно — 25–30% от всей суммы.
4. Комплектация. Сюда входят мебель, техника, освещение, текстиль. Расходы варьируются от минимальных и до бесконечности.
🔹 доставка и подъем стройматериалов;
🔹 аренда инструмента;
🔹 расходники (грунтовки, малярные ленты, крепеж);
🔹 уборка после ремонта;
🔹 контроль и надзор, если нет прораба.
Тип ремонта. Капитальный, косметический или дизайнерский — у каждого свои задачи, сложность и стоимость. Об этом расскажем подробнее в следующих разделах.
Локация объекта. Ремонт в центре Москвы и за МКАДом — это разные затраты на логистику, подъем и даже персонал.
Сроки. Если нужен быстрый ремонт — цена будет выше. Мастерам придется работать в выходные, закупать в ускоренном темпе, выстраивать параллельные процессы.
Особенности планировки. Чем больше нестандартных решений (арки, многоуровневые потолки, встроенные ниши), тем выше цена.
Стоимость косметического ремонта квартиры
Обновить обои, покрасить стены, заменить плитку и сантехнику — это этапы косметического ремонта. Без глобальных демонтажей, без новых перегородок и штроб.
снятие старых обоев, краски или плитки;
укладка нового ламината, линолеума, плитки;
покраска или оклейка стен;
замена плинтусов, выключателей, розеток;
установка новой сантехники и осветительных приборов.
Средняя стоимость косметического ремонта:
🔹 бюджетный уровень — от 7 000 ₽/м². (чаще всего это перекрасить стены, заменить ламинат или поменять сантехнику).
🔹 средний сегмент — от 10 000–14 000 ₽/м². (добавляется работа с плиткой, улучшенные материалы, замена светильников и комплектующих).
🔹 премиум-косметика — от 15 000 ₽/м² и выше (сложные штукатурки, декоративные покрытия, авторские решения).
В косметическом ремонте может быть несколько подводных камней:
❌Неожиданно дорогая смета. Потому что не учли выравнивание стен, замену электрики или скрытые дефекты.
❌Дешевый вид квартиры. Если экономить на материалах, швах, деталях — результат будет соответствующий.
❌Пыль, мусор, срыв сроков. Даже «простой» ремонт — это стройка. И если ее не организовать правильно, то она затянется.
Стоимость капитального ремонта квартиры
Капитальный ремонт — это переделать все с нуля, чтобы квартира была как новая: надежная, удобная, безопасная. Если «косметический» ремонт — это макияж, то «капиталка» — это пластическая хирургия с заменой внутренних органов.
демонтаж старых покрытий и перегородок;
замена всех инженерных сетей (вода, электричество, канализация);
выравнивание полов, стен и потолков;
новые перегородки и утепление;
шумоизоляция, гидроизоляция, стяжки;
чистовая отделка с нуля.
Примерные цены. Понятно, что финансовая вилка сильно варьируются от задач. Но если говорить о рыночных ориентирах, то они такие:
🔹 эконом-вариант (без дизайнерских решений, но с полной инженеркой) — от 15 000–20 000 ₽/м².
🔹 средний сегмент — от 25 000 ₽/м².🔹 премиум (кастомные решения, дорогая комплектация) — от 35 000 ₽/м² и выше.
Это без учета мебели, техники и комплектации — только работы и черновые материалы.
Почему капитальный ремонт — дорогой? Потому что вы платите не за краску, а за:
системность — все работает как единое целое, не ломается, не течет, не перегорает;
невидимую работу — идеальная электрика, спрятанная в штробах, требует и навыков, и времени;
сложность контроля — если хотите, чтобы все шло по графику, нужен грамотный прораб;
качество жизни — ровные углы и теплый пол не стоят дешево, но делают быт комфортным.
Капитальный ремонт редко делают дважды, поэтому важно не просто «уложиться в сумму», а сделать все грамотно и качественно.
Стоимость дизайнерского ремонта квартиры
Дизайнерский ремонт — самый затратный формат. Вы платите за комфорт, эстетику и решение всех проблем — до того, как они появились. А еще за:
удобную планировку;
освещение без слепых зон и темных углов;
функциональные шкафы и тумбочки;
качественные и экологичные материалы;
идеальный интерьер под собственный запрос.
Сколько стоит дизайнерский ремонт в Москве
В среднем — от 25 000 ₽/м² и выше. Причем это только работа и черновые материалы. В премиум-сегменте итог может доходить до 40 000–60 000 ₽/м² и выше.
Ключевое слово здесь — «в среднем». Все зависит от:
уровня дизайна (минимализм или коллекционного ар-деко);
сложности перепланировок;
качества черновых материалов;
объема мебели и встроенных решений;
выбранных брендов.
Дизайнерский ремонт чаще всего выбирают:
1️⃣ Владельцы жилья на долгий срок. Если не хотите «все переделывать через 3 года» — лучше сделать хорошо один раз.
2️⃣ Те, кто ценит эстетику и порядок. Когда хочется не просто «удобно», а чтобы глаз радовался и душа отдыхала.
3️⃣ Семьи с детьми. Потому что дизайнер сразу проектирует безопасные розетки, моющиеся покрытия и умные зоны для хранения.
4️⃣ Инвесторы и арендодатели премиального сегмента. Аренда дорогой квартиры без стиля — не лучшая идея для инвестиции.
Дизайнерский ремонт — это не роскошь, а продуманный до мелочей комфорт. Он стоит дороже, но окупается каждый день, когда вы заходите в свою квартиру и вам просто хорошо.
Дизайнеры студии Artum ведут проект от идеи до финальной шторы. Все просчитывается в деталях:
✔️где будут розетки под фен;
✔️как свет ложится на плитку;
✔️как спрятать провод или трубу.
Проект передается в руки прораба, а дальше работает слаженная команда, которая воплощает дизайн с точностью. И если вы заказали «бархатно-серый с золотой фурнитурой» — вы это и получите.
Загородный дом с дизайнерским проектом: фото студии Artum
Бесплатно рассчитать стоимость дизайнерского ремонта и вдохновиться примерами отделки можно на сайте студии.
Стоимость ремонта в новостройке «под ключ»
Кажется, что ремонт в новостройке сделать проще, чем в обставленной квартире: голые стены, нет демонтажа и сюрпризов от прошлых строительных бригад. Но на практике — это почти всегда капитальный ремонт с нуля, где не сэкономишь на важном. И фраза «под ключ» здесь не про шаблон, а про полную ответственность подрядчика за весь процесс: от черновых до штор и кухни.
Неровные стены. Даже в новых домах отклонения могут быть по 2–4 см.Ошибки застройщика. Неправильная разводка труб, кривые окна, плохая шумоизоляция.
Отсутствие «мокрых точек». Перенос кухни или стиральной машины — уже перепланировка с согласованием.
Тонкие перекрытия. А значит — шумные соседи и необходимость в шумоизоляции.
Строгий регламент управляющей компании. Время, доступ, лифты, мусор, парковка — все нужно учитывать.
Что входит в ремонт «под ключ»? В адекватном варианте — все, чтобы заехать и жить:
выравнивание стен и полов;
электрика, сантехника, вентиляция;
стяжка, шумоизоляция;
плитка, обои, напольные покрытия;
освещение, мебель, техника;
контроль, снабжение, уборка.
Ремонт квартир в Москве под ключ: стоимость выше, если проект ведут разные подрядчики
Но «под ключ» — понятие растяжимое. Уточняйте: кто закупает материалы, кто управляет рабочими, кто отвечает за сроки. В Artum, например, все делает одна команда — от проекта до уборки. Это исключает «режим пинг-понга», когда строители пытаются переложить ответственность.
Сколько стоит ремонт в новостройке в Москве? Цены сильно разнятся — все зависит от объема, качества и подрядчика. Но в среднем:
эконом-уровень — от 12 000 ₽/м²;
средний сегмент — от 18 000–25 000 ₽/м²;
дизайнерский с контролем — от 30 000 ₽/м² и выше.
Где теряются деньги?
непроверенные мастера с Avito;
смета без детализации;
«экономия» на инженерии (которая потом вылезает в протечки и КЗ);
срыв сроков;
переделки из-за ошибки в проекте или закупках.
Artum дает реальную смету и прописывает в договоре все цены, которые не меняются в процессе. Закупает строго по списку, ведет объект с начала до конца, а главное — держит под контролем весь процесс, избавляя клиента от необходимости погружаться в стройку.
Бюджет ремонта: прайс на ремонт квартиры в Москве в 2025
Понять, сколько нужно денег на ремонт квартиры — значит, заранее избежать нервов и остановки стройки на середине. Бюджет — это не просто сумма в уме, а структурированный план затрат, который нужно обсудить до начала работ.
Примерная стоимость ремонта за 1 кв.м в Москве в 2025 году:
Демонтаж:
Снятие обоев — от 60 ₽/м².
Демонтаж плитки — от 150–250 ₽/м².
Разборка перегородок из пеноблока — от 80–150 ₽/м².
Демонтаж стяжки — от 500–900 ₽/м².
📌 Совет: планируйте демонтаж в будни утром — меньше соседей в доме = меньше конфликтов.
Черновая отделка:
Выравнивание стен — от 1 100 ₽/м².
Черновая отделка «под ключ» — от 5 500 ₽/м².
С разводкой электрики и сантехники — от 6 500 ₽/м².
📌 Совет: заказывайте черновые материалы сами — наценка бригад бывает 20–40%.
Косметическая отделка:
Окраска стен — от 600 ₽/м².
Поклейка обоев — от 250 ₽/м².
Укладка ламината — от 650 ₽/м².
Укладка плитки — от 2 500 ₽/м².
📌 Совет: комбинируйте плитку и краску в ванной — выглядит дороже, чем стоит.
Сантехнические работы:
Установка ванны — от 4 500 ₽/шт.
Монтаж раковины — от 1 500 ₽/шт.
Установка унитаза — от 2 000 ₽/шт.
Замена радиатора — от 3 800 ₽/шт.
📌 Совет: если сантехника дорогая — ставьте фильтры грубой очистки сразу, чтобы не переделывать все через год.
Электромонтаж:
Монтаж розетки — от 500 ₽/точка.
Установка выключателя — от 500 ₽/точка.
Штробление стен под проводку — от 900 ₽/м.п.
Установка электрощита — от 5 000 ₽/шт.
📌 Совет: делайте запас розеток — количество техники всегда увеличивается быстрее, чем вы планируете.
Невидимые статьи расходов (они часто не учитываются при планировании, но влияют на финальную сумму):
доставка, подъем, вынос мусора;
герметики, уголки, крепежи, заглушки;
инструмент, расходники;
доплата за сложную работу (укладка елкой, перенос розеток и т.д.);
непредвиденные расходы — почти всегда 10–15% от бюджета.
Как подготовиться к ремонту
Не все идут к дизайнеру или в студию. Кто-то хочет все понять сам — сравнить решения, узнать, где можно сэкономить, как выбрать подрядчиков, какие материалы не подведут, как проверить смету. Это нормально. Мы подготовили чек-лист, который поможет встретить строительную бригаду с полной готовностью.
Планировка с точными замерами. Не на глаз, а с реальными цифрами — по полу, стенам, высоте потолков.
Сценарии жизни в квартире. Где вы пьете кофе? Где стоит елка? Будет ли постирочная? Это влияет на все — от розеток до перегородок.
Приоритеты по бюджету. Что точно должно быть качественным (например, шумоизоляция или кухня), а на чем можно сэкономить (допустим, отделка в кладовке).
Список желаемых функций и зон. Отдельная гардеробная? Гостевая ванная? Встраиваемая техника?
Черновой бюджет. Да, вы его пересчитаете позже, но хотя бы примерный ориентир по каждому этапу даст ощущение контроля.
Примеры интерьеров, которые вам близки. 5–10 картинок помогут сформулировать вкус — и объяснить его исполнителям.
Интерьер от студии Artum в стиле минимализм + джапанди
Если вы хотите разобраться в вопросе глубже, чтобы сделать ремонт осознанно — начните не с форумов и Ютуба, а с системного подхода. Так вы избежите банальных, но дорогих ошибок:
❌ платить дважды (за переделки);
❌ покупать ненужные материалы;
❌ заказывать мебель, которая не влезет;
❌ попадаться на обманчивые сметы.
Начните с бесплатной консультации от специалистов Artum. Точный разбор технического состояния объекта, прозрачная оценка стоимости ремонта, рекомендации по оптимизации бюджета — мнение экспертов поможет уверенно управлять ремонтом, контролировать расходы и получить желаемый результат.
