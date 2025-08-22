Стоимость ремонта квартиры в Санкт-Петербурге: сколько стоит ремонт за квадратный метр

Сколько стоит ремонт квартиры под ключ в Санкт-Петербурге

Делать косметику в новостройке и капитальный ремонт в хрущевке — две разные истории. Кто-то ограничится покраской стен и заменой ламината, а кто-то закажет проект, снесет стены и полностью переделает электрику. Оба скажут, что сделали ремонт под ключ, но итоговая стоимость будет отличаться в разы.

Готовый интерьер в стиле современная классика от студии Artum

В среднем, если не выбирать все самое дорогое, ремонт квартиры под ключ в Санкт-Петербурге обходится от 52 000 ₽ за м² (включая работу и черновые материалы). Но повторимся: это ориентир, а не готовая смета.

Вот базовый набор работ, которые обычно включают в ремонт под ключ:

демонтаж старой отделки (если не новостройка);

электричество, водоснабжение, вентиляция;

выравнивание стен, пола и потолков;

черновые и чистовые отделочные работы;

установка дверей, сантехники и светильников;

уборка после ремонта.

Дополнительно может быть: теплый пол, шумоизоляция, сложные потолочные конструкции, перепланировка, монтаж систем «умного дома» и т. д. Конечно, все это влияет на стоимость.

На заметку 👉🏻 Планируете ремонт в новостройке? Не спешите выравнивать стены по маякам — в новых домах они дают усадку. Лучше отложить чистовую отделку хотя бы на полгода.

Границы между сегментами размыты, но если упростить:

Эконом — быстро и просто: базовые материалы, типовые решения, минимум перепланировок. Идеально под сдачу.

Стандарт — удобство, практичность, умеренные бюджеты.

Премиум — индивидуальный подход, дизайнерский проект, сложные технические решения.

Нельзя составлять смету, умножив условные 50 тысяч за квадрат на площадь. Считать нужно от задач. Сначала — список работ, потом — материалы, и только потом умножать.

Вот как думает человек, который не хочет переплатить: «Мне нужно: демонтировать старое, развести электрику, выровнять стены, уложить плитку в санузле, покрасить стены и натянуть потолок. Без мебели. Сколько это стоит?».

Такой подход — единственный рабочий, особенно если вы хотите сравнивать предложения от разных подрядчиков.