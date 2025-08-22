Стоимость ремонта квартиры в Санкт-Петербурге: сколько стоит ремонт за квадратный метр

Сколько стоит ремонт квартиры под ключ в Санкт-Петербурге
Делать косметику в новостройке и капитальный ремонт в хрущевке — две разные истории. Кто-то ограничится покраской стен и заменой ламината, а кто-то закажет проект, снесет стены и полностью переделает электрику. Оба скажут, что сделали ремонт под ключ, но итоговая стоимость будет отличаться в разы.
В среднем, если не выбирать все самое дорогое, ремонт квартиры под ключ в Санкт-Петербурге обходится от 52 000 ₽ за м² (включая работу и черновые материалы). Но повторимся: это ориентир, а не готовая смета.
Вот базовый набор работ, которые обычно включают в ремонт под ключ:
демонтаж старой отделки (если не новостройка);
электричество, водоснабжение, вентиляция;
выравнивание стен, пола и потолков;
черновые и чистовые отделочные работы;
установка дверей, сантехники и светильников;
уборка после ремонта.
Дополнительно может быть: теплый пол, шумоизоляция, сложные потолочные конструкции, перепланировка, монтаж систем «умного дома» и т. д. Конечно, все это влияет на стоимость.
На заметку 👉🏻 Планируете ремонт в новостройке? Не спешите выравнивать стены по маякам — в новых домах они дают усадку. Лучше отложить чистовую отделку хотя бы на полгода.
Границы между сегментами размыты, но если упростить:
Эконом — быстро и просто: базовые материалы, типовые решения, минимум перепланировок. Идеально под сдачу.
Стандарт — удобство, практичность, умеренные бюджеты.
Премиум — индивидуальный подход, дизайнерский проект, сложные технические решения.
Хотите узнать, сколько будет стоить ремонт вашей квартиры? Оставьте заявку на бесплатную консультацию, чтобы обсудить идею и узнать точную цену, сроки и остальные детали.
Нельзя составлять смету, умножив условные 50 тысяч за квадрат на площадь. Считать нужно от задач. Сначала — список работ, потом — материалы, и только потом умножать.
Вот как думает человек, который не хочет переплатить: «Мне нужно: демонтировать старое, развести электрику, выровнять стены, уложить плитку в санузле, покрасить стены и натянуть потолок. Без мебели. Сколько это стоит?».
Такой подход — единственный рабочий, особенно если вы хотите сравнивать предложения от разных подрядчиков.
Подсказка 👉🏻Если бюджет ограничен, выбирайте нейтральную отделку — такие квартиры не устаревают и адаптируются под любой стиль.
Средняя стоимость квадратного метра ремонта: от эконома до премиума
Сколько стоит ремонт в СПб за квадратный метр? Ответ во многом зависит от уровня ремонта и того, что именно входит в смету. Мы провели аналитику и нашли ориентировочные цены на ремонт в СПб по классам: от базового эконома до премиум-сегмента с дизайнерским проектом и авторским надзором.
Эконом: от 10 000 ₽/м²
Бюджетный ремонт — это минимальный набор работ. Стены выровняли «по маякам», на пол бросили ламинат, потолок натянули, ванную выложили недорогой плиткой. Такой подход чаще всего выбирают под сдачу или временное жилье.
Но даже тут есть нюансы:
квартира в старом фонде потребует больше подготовительных работ;
дешевые материалы быстро изнашиваются;
без дизайн-проекта часто случаются ошибки.
Совет 👉🏻 Попросите мастера заранее расписать, какие черновые материалы будут использоваться. Это поможет избежать дыр в бюджете.
Комфорт: от 25 000 ₽/м²
Здесь появляется дизайн-концепция, зонирование, комбинированные материалы, нестандартные решения по свету. Качество исполнения выше, используются проверенные бренды. Такой ремонт в среднем обходится дороже — но и служит дольше.
Например, в новостройке на 65 м² комфортный ремонт с элементами авторского проекта обойдется в 2 млн рублей.
Это про максимальное качество и точность: инженерные расчеты, дизайнерский надзор, тонкие материалы, индивидуальная мебель. Здесь дорого не потому, что «круто», а потому что сложно.
В историческом доме на Петроградке реализовали проект с лепниной, венецианской штукатуркой и инженерным полом. Только подготовка заняла 3 месяца. Общая стоимость — свыше 7 млн. Но уровень ремонта — высочайший.
Совет 👉🏻Если планируете премиальный ремонт, заранее согласуйте с архитектором перечень нестандартных решений: часто именно они съедают треть бюджета.
Даже в рамках одного уровня ценник может сильно отличаться. Квартира с тремя санузлами будет дороже, чем такая же по площади, но с одним. Высота потолков, наличие балконов, особенности электрики — все это влияет на стоимость дизайна в Санкт-Петербурге.
Что влияет на цену ремонта: материалы, объем, тип жилья
Условная цена за квадрат полезна для общего понимания, но в жизни смета всегда раздувается. Что именно тянет цены вверх или вниз? Разобрали ниже.
Тип жилья
Новостройка без отделки — это чистый лист. Но тут много скрытых затрат: стяжка, разводка, выравнивание стен с нуля.
Вторичка с советским ремонтом — другое дело. Нужно все сносить, вывозить мусор, менять коммуникации.
Исторический фонд — отдельный квест. Высокие потолки, нестандартные планировки, аварийные перекрытия и требовательные управляющие компании.
Совет 👉🏻Попросите строителей предоставить две сметы: на демонтаж и на чистовой ремонт.
Материалы
Самый очевидный фактор — но со своими особенностями. Есть ситуации, где можно взять бюджетный вариант без последствий, например краска на потолке или накладные светильники. Но на каких-то вещах лучше не экономить.
Объем и сложность работ
Одинаковые по площади квартиры могут отличаться в цене ремонта на сотни тысяч — из-за конфигурации, количества мокрых зон, геометрии стен, высоты потолков и других технических параметров.
Факторы, которые увеличивают бюджет:
Кривые стены требуют большего выравнивания.
Два санузла — это двойная разводка, плитка, сантехника.
Потолки выше 3 м — сложнее штукатурка, нужны строительные леса.
Углы нестандартной формы — больше обрезки и подгонки.
На заметку 👉🏻 Если планировка сложная, заранее закажите лазерное сканирование — это поможет дизайнеру и строителям не промахнуться в расчетах.
Невидимые детали, которые влияют на цену
Перенос мокрых зон — требует согласования и проектирования.
Утепление лоджии — плюс 50–150 тыс.
Встроенные системы хранения — дороже, чем готовая мебель.
Частая смена подрядчиков — почти всегда приводит к удорожанию и переделкам.
Цена ремонта формируется не только по «квадратам», а по реальной конфигурации вашей квартиры и выбранным материалам. Чем больше осознанности на старте — тем меньше сюрпризов в финале.
Какой бюджет нужен на ремонт: расчет по этапам
Чтобы ремонт не превратился в финансовый аттракцион, бюджет нужно считать поэтапно. Ниже — структура всех затрат: от демонтажа до мебели..
1. Демонтаж и подготовка
💰 От 1 000 до 3 500 ₽/м²:
демонтаж старых покрытий;
вывоз мусора;
зачистка стен и пола;
подготовка поверхностей.
Чем больше старья — тем дороже. Старый фонд, вторичка и даже новостройки с «отделкой от застройщика» могут потребовать полного сноса.
2. Черновой этап (основа ремонта)
💰 От 15 000 до 25 000 ₽/м²:
электрика, слаботочка, щиты;
сантехника и стояки;
стяжка, штукатурка, шпатлевка;
гидроизоляция, шумоизоляция, подготовка к отделке.
Это базовый слой, на котором держится весь будущий интерьер. Удешевить его — значит потом все переделывать.
Рекомендация 👉🏻Попросите отдельно просчитать разводку по потолку и по полу — разница в цене и удобстве может быть существенной.
3. Чистовая отделка
💰 От 10 000 до 30 000 ₽/м²:
покраска стен, оклейка обоями;
укладка плитки, ламината, паркета;
установка плинтусов, откосов;
декоративные элементы и финишные покрытия.
Цена зависит от выбранных материалов. Плитка за 1 200 и за 8 000 ₽ укладывается по-разному — и стоит по-разному.
4. Мебель, техника, декор
💰 от 8 000 ₽/м² и выше.
Если включать в понятие «ремонт под ключ» все до последнего светильника — к основному бюджету прибавляется минимум 500–700 тыс. на типовую двушку. Индивидуальная мебель или техника премиум-класса может утроить эту сумму.
Совет 👉🏻 Убедитесь, что розетки, выводы и мебель учтены в одном проекте. Ошибки на этом этапе стоят дороже всего.
Сколько стоит косметический ремонт квартиры
Косметический ремонт — это обновление жилья без глобальных переделок, но с заметным эффектом. Средняя стоимость косметического ремонта квартиры в СПб — от 6 000 ₽ за м². Но здесь нужно понимать, что разброс цены зависит от состояния объекта, объема работ и материалов.
Такой тип ремонта не решит проблему с электрикой, кривыми перегородками или устаревшей сантехникой. Если квартира «уставшая» не только внешне, но и по инженерке — стоит рассмотреть капитальный формат.
На заметку 👉🏻 Проверяйте скрытые проблемы до старта: трещины, грибок, электрику. Косметика не маскирует, а наоборот — обнажает слабые места.
На косметическом ремонте можно сэкономить — есть несколько способов:
Покупайте материалы в сезон скидок — особенно обои, краску и ламинат.
Делайте ремонт частями: сначала спальня, потом кухня.
Используйте готовые решения — однотипные покрытия на всех стенах ускоряют работу.
Если не трогать инженерку, не выравнивать все «под ноль» и не гнаться за премиум-материалами, то косметический ремонт — разумный выбор. Он решает задачу «обновить, освежить, привести в порядок» без лишней нагрузки на кошелек. «Косметика» идеально подходит владельцем арендованных квартир и людям, для которых важна экономия бюджета.
Сколько стоит капитальный ремонт квартиры
Капитальный ремонт — это полная перезагрузка квартиры: инженерия, перепланировка, усиление конструкций, выравнивание полов и стен. Такой ремонт стоит дороже, дольше делается, требует подготовки и привлечения специалистов.
Важно 👉🏻 Если вы планируете капитальный ремонт во вторичке, начните с оценки состояния стояков и вентиляции. Если они изношены, к стоимости ремонта добавится участие УК или ЖЭКа.
Стоимость капитального ремонта в СПб колеблется от 35 000 до 70 000 ₽/м², в зависимости от:
типа дома (сталинка, панель, монолит, кирпич);
состояния квартиры до ремонта;
сложности проекта и материалов;
глубины переделок (например, замена несущих перегородок).
Для трехкомнатной квартиры 70 м² с полной переделкой можно ориентироваться на 2,5–4,5 млн ₽. Сюда входят и работы, и материалы.
Чаще всего, капитальный ремонт делают в конкретных ситуациях:
Квартира в «убитом» состоянии: старая вторичка, где не менялось ничего с девяностых.
Новая планировка: если нужно снести стены или объединить помещения.
Проблемы с инженерией: старые трубы, проводка, плохая вентиляция.
Пожелания к качеству: идеально ровные стены, экологичные материалы, сложные решения.
Совет 👉🏻 Перед покупкой вторички под капитальный ремонт попросите продавца предоставить ТУ из УК: это даст понять, какие работы вы сможете сделать без дополнительных согласований и штрафов.
При расчете сметы нужно учитывать:
Объем демонтажа: чем больше сносите, тем выше цена.
Состояние несущих конструкций: трещины, перекосы = доп. работы.
Наличие старой мебели и техники: их вынос оплачивается отдельно.
Согласование с БТИ и УК: при перепланировке — обязательно.
Сколько стоит дизайнерский ремонт квартиры
Дизайнерский ремонт — это про точность, эстетику и продуманность. Все: планировка, цвета, материалы, освещение, хранение — создаются не по шаблону, а под вашу жизнь, ваши привычки, ваш вкус.
Совет 👉🏻 Чтобы дизайнерский проект не ушел в минус по бюджету, сразу согласовывайте «потолок» стоимости на каждый раздел: плитка, освещение, мебель, текстиль.
Студия Артум планирует бюджет на этапе ТЗ. Составляет детальную смету закупок и подстраивается под ценовую вилку заказчика. Подбирает замену/аналоги материалов при превышении лимита — с сохранением концепции и качества ремонта.
Для двухкомнатной квартиры 60 м² дизайнерский ремонт может обойтись в 2–5 млн ₽. Цифры зависят от уровня детализации — есть проекты, где даже розетки подбираются под цвет плинтуса. А есть более «расслабленные», где дизайнер делает концепцию, а заказчик закупает материалы сам.
Дизайнерский ремонт станет идеальным вариантом для тех, кто:
Не хочет еще одну бежевую двушку.
Стремится использовать площадь на максимум.
Любит эстетику и хотел бы жить в окружении красивых вещей.
Делает ремонт на долгие годы.
Дизайнерский ремонт — это удобный способ получить квартиру, в которой все подстроено под ваш образ жизни. Но такой подход требует системности: продуманного проекта, технической документации, просчета всех мелочей и слаженной работы специалистов.
Если хотите избежать типичных ошибок и получить именно тот результат, который видите в голове — без срывов сроков и лишних трат — лучше начинать с консультации. Так вы сразу поймете, какие решения реально впишутся в ваш бюджет, и сколько на самом деле стоит ремонт под ключ в вашей квартире.
Просто оставьте заявку на сайте и специалисты помогут рассчитать стоимость ремонта под вашу задачу. Никаких шаблонов — только конкретные расчеты под личные пожелания.
Подробный прайс ремонта квартир в Санкт-Петербурге
Сформировали ориентировочный прайс по основным видам работ, который поможет оценить порядок цифр и сверить будущую смету. Цены усреднены по рынку Петербурга на 2025 год — среди частников, студий и подрядчиков с разным уровнем сервиса.
Уровень подрядчика (частник, студия, компания с проектным управлением).
Сложность объекта (новостройка или вторичка, с перепланировкой или без).
Объем и конфигурация помещения (много углов, ниш, нестандартные решения).
Контроль качества (авторский надзор, технический надзор, гарантийные обязательства).
Совет 👉🏻 Попросите подрядчика разбить смету не только по этапам, но и по помещениям. Так проще контролировать расходы и замечать нестыковки.
Чек-лист: как сократить расходы и избежать лишних затрат
1. Начните с проекта и четкой сметы. Не действуйте наугад. Результатом станут постоянные доплаты, переделки и хаос на объекте. Грамотный дизайн-проект и детализированная смета — это не расход, а экономия. Убедитесь, что смета включает все этапы, даже вынос мусора и замывку полов. Мастера часто «забывают» об этом, выставляя доплаты по ходу работ.
2. Уберите ненужное. Подвесные потолки во всех комнатах, модульные шкафы до потолка, три вида плитки в одном санузле — красиво, но не всегда нужно. Проанализируйте, где решения продиктованы реальной задачей, а где — просто эмоциями.
3. Следите за комплектацией. Выбирайте материалы заранее. Ламинат, плитка, краска — в сезон скидок можно сэкономить 15–25%, если закупить заранее. Подпишитесь на рассылки сетевых магазинов стройматериалов. Там часто появляются акции, на которых реально урвать качественные позиции вдвое дешевле.
4. Работайте поэтапно. Сначала — самые изношенные зоны: санузел, кухня, спальня. Потом — остальное. Главное — не разрывать этапы на мелкие куски, иначе вырастет стоимость доставки, логистики и работы мастеров.
5. Выбирайте проверенных подрядчиков. Дешевый мастер без договора — это гарантия нового ремонта через год. А еще — риски срыва сроков, порчи материалов и полной потери контроля. Подряд без прозрачности, по итогу, всегда обходится дороже. Лайфхак: попросите подрядчика показать минимум три завершенных объекта.
Студия Artum приглашает на текущие и завершенные объекты до подписания договора — потенциальный клиент может оценить, как работает команда. Это реальные квартиры на разных стадиях ремонта, а не фото «с Пинтереста». Сразу видно: как сделана плитка, электрика, стыки, потолки, вентиляция и т.д.
Брать самых дешевых мастеров.
Покупать краску, плитку или ламинат без запаса.
Игнорировать черновые материалы.
Делать электрику без проекта.
Как начать ремонт
Вы уже знаете средние цены, ключевые этапы и подводные камни ремонта в Петербурге. Но главный вопрос не в том, сколько стоит ремонт, а в том, как именно его делать — чтобы не остаться с голыми стенами, сметой на миллионы и вечной стройкой.
Решите, для чего вам ремонт. Сдавать, продавать, жить самому? От этого зависит и бюджет, и состав работ.
Составьте список приоритетов. На чем можно сэкономить, а на чем — ни в коем случае?
Проверьте планировку. Возможно, есть смысл сразу продумать зонирование, перенос проемов, объединение помещений.
Выберите формат работы: сами + бригада / дизайнер + технадзор / все под ключ в студии.
Соберите смету хотя бы в черновом виде. Пусть вас не обманывают словами — цифры всегда точнее.
Оцените риски. Есть ли у подрядчика договор, гарантии, график работ, фото объектов?
Возможно, у вас уже есть идеи по дизайну своей квартиры. Чтобы превратить их в реальность без лишних затрат, важен точный расчет стоимости ремонта — с учетом материалов, работ и других деталей.
Расчет стоимости — первый шаг к ремонту без неожиданностей и переплат. В студии Artum можно сделать подробную смету, чтобы сразу понимать бюджет и избежать неожиданных расходов.
Реклама: ИП Черный Максим Викторович, ИНН 781433057087, erid: 2W5zFHhjmfe
