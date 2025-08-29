Что такое дизайн‑проект интерьера: этапы, состав и цели

Как выбрать студию для разработки проекта

На рынке десятки студий и фрилансеров. Все обещают «стильный интерьер», но проблемы вскрываются на стройке: нет чертежей, нет сметы, а красивая картинка остается только в презентации. Чтобы этого избежать, при выборе студии смотрите на ключевые критерии.

1. Проект = инструкция для строителей. Дизайн-проект — это не красивые визуализации, а рабочая документация: планировки, чертежи, схемы и ведомости.

2. Индивидуальный подход. Хороший проект начинается с изучения клиента: сколько человек будет жить, как они проводят время, какие привычки и планы на будущее. Интерьер должен быть удобным и актуальным не один год.

3. Гибкость по этапам и бюджету. Студия должна давать возможность выбрать только нужные этапы — например, планировку и чертежи без 3D-визуализаций.

4. Контроль бюджета и сроков. Должна быть смета с артикулом и ссылкой на каждый предмет. Тогда не придется бегать по магазинам или внезапно добавлять деньги.

