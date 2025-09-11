Удаленные профессии: как выбрать и с чего начать, чтобы в 2026 году зарабатывать больше

Частые вопросы и честные ответы для тех, кто хочет перейти на удаленку, но не решается

1. Правда ли, что удаленная работа нестабильна и без гарантий? На самом деле все зависит от профессии. Если вы выбираете нишу с разовыми заказами (например, копирайтинг без специализации), то да — будут «качели» в доходах. Но если вы идете в востребованные сферы (IT, дизайн интерьера, маркетинг), то стабильность будет выше, чем в офисе: у вас всегда несколько клиентов или проектов, и потеря одного не критична.

2. Нужен ли диплом, чтобы устроиться работать онлайн? Нет. На фриланс-площадках, в стартапах и даже в крупных компаниях важнее навыки и портфолио. Например, Google и Tesla давно нанимают специалистов без диплома, если они могут доказать свою экспертизу проектами.

3. Сколько реально зарабатывать в первый год? Космических доходов за месяц ожидать не стоит. Обычно первый доход появляется через 2–3 месяца, хотя бывают сферы, где и прямо во время обучения. В среднем:

новички зарабатывают от 30–50 тыс. ₽ на простых проектах;

через полгода при активной работе доход выходит на 70–120 тыс. ₽;

через год многие выходят на стабильные 150 тыс. ₽ и выше, особенно если работают с зарубежными клиентами.

Секрет прост: чем быстрее создадите портфолио и найдете первые проекты, тем быстрее доход будет расти.

Пример проекта для портфолио начинающего дизайнера: работа с бесплатного курса

4. Не поздно ли менять профессию после 30–40 лет? Совсем нет. По данным LinkedIn, каждый третий пользователь платформы старше 35 лет уже менял профессию минимум один раз. Более того, возраст дает плюс: у вас есть опыт в коммуникациях, управлении, ответственности.

Примеры: бухгалтер может легко перейти в финансовый консалтинг онлайн, педагог — в онлайн-обучение, менеджер — в проджект-менеджмент.

5. Сложно ли работать удаленно без опыта? Нет, но придется учиться новому. Придется освоить не только профессию, но и навыки самоорганизации: планировать день, расставлять приоритеты, брать ответственность за результат. Хорошая новость: эти навыки прокачиваются быстро. Уже через пару месяцев многие отмечают, что работать удаленно проще, чем ездить в офис.

6. А что с «живым» общением и коллегами? Это частый страх. Да, на удаленке меньше «коридорных разговоров» и кофе-брейков, но появляются другие форматы:

рабочие чаты и Zoom-митинги;

комьюнити в Telegram и Slack, где можно общаться с коллегами;

коворкинги и офлайн-встречи специалистов.

7. Что если я попробую и не получится? Это нормально. Удаленка — не лотерея, а процесс. Можно начать с маленьких шагов: пройти курс, взять 1–2 проекта на фрилансе, попробовать разные роли. Если одно направление не «зайдет», вы можете переключиться на другое.

Главное — не останавливаться после первой ошибки. По статистике, 70% успешных фрилансеров начинали с профессии, которая потом им не понравилась, но через поиск все-таки нашли «свое».

Хотите понять, подойдет ли вам удаленная профессия дизайнера интерьера? Пройдите бесплатный тест-драйв «Легкий старт в дизайне интерьера».

На курсе вы:

✔️ разберетесь, как создавать стильные интерьеры в простом онлайн-сервисе, даже без навыков рисования;

✔️ соберете свой первый проект без сложных программ;

✔️ получите пошаговый план выхода на высокие чеки;

✔️ узнаете, как зарабатывать удаленно от 10 000 ₽ за 3 часа на простых дизайнерских услугах.

А в подарок вас ждет:

⭐ готовый план выхода на первый доход в дизайне с нуля;

⭐ инсайты от студии ARTUM с проектами на 85 млн ₽: секреты продающего портфолио;

⭐ сертификат, дающий дизайнерскую скидку в салонах мебели и материалов.

