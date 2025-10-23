Топ–12 бесплатных сервисов онлайн-планировщиков для квартиры и комнаты с дизайном интерьера

Самое главное:
Собрали самые интересные сервисы и заглянули им «под капот». А там есть, на что посмотреть!
Каждый планировщик уникален по-своему: в одних можно посчитать бюджет будущего ремонта, в других — составить 2D-план с учетом мелочей, в третьих — «дорисовать» интерьер с помощью умных алгоритмов.
Простые программы можно использовать в повседневности — например, оценить, как негабаритный шкаф впишется в нишу. Более продвинутые — это мощные инструменты для бизнеса, подрядчиков и архитекторов.
Все программы работают на компьютере, но мобильные версии пока есть не у всех.
Чем поможет онлайн-планировщик квартиры
Онлайн-планировщики — это универсальные помощники, с которыми можно:
Рассчитать стоимость ремонта онлайн.
Нарисовать план помещения в 2D-формате.
Создать трехмерную модель комнаты, которая почти не уступает настоящей фотографии.
Объединить все позиции в виртуальный тур для демонстрации знакомым или бригаде мастеров.
Заранее прикинуть размеры предметов обустройства, оттенки цветов или целесообразность разделения на зоны.
Бесплатные онлайн-сервисы помогают собственникам жилья — «поиграть» с планировкой квартиры, арками, материалами. Для них — конструкторы с простыми функциями и онлайн-формат. Используют их и как рабочий инструмент — профильные компании, строительные бригады, дизайнеры-фрилансеры.
Если хотите разобраться в теме глубже, пройдите бесплатный курс «Легкий старт в дизайне интерьера». На нем объясняют, как использовать онлайн-планировщики не только для личных задач, но и как профессиональный инструмент. Вы научитесь подбирать обстановку и декор, понимать логику планировки квартир и создавать стильные 3D-модели, которые впечатляют клиентов.
Таблица: сравнение планировщиков
Выбор планировщика зависит от конкретных запросов и уровня подготовленности пользователя. Одни решения ориентированы на новичков, любителей и собственников квартир, которые хотят оценить результат будущего ремонта. Другие программы — для дизайнеров с опытом и архитекторов.
В таблице — сравнение популярных планировщиков:
Параметры
Язык интерфейса
Создание сметы
Загрузка комнаты с камеры смартфона
Мобильная версия
Уровень сложности*
Сервисы
Planoplan
русский, английский, немецкий, испанский
✅
❌
❌
⭐️⭐️⭐️
Дизайн Интерьера 3D
русский
✅
❌
❌
⭐️
HomeStyler
русский, английский и еще 12
❌
✅
✅
⭐️⭐️⭐️
Floorplanner
английский
❌
❌
✅
⭐️⭐️
Flat Planner
русский
✅
❌
❌
⭐️
Планировщик от Лемана ПРО
русский
✅
❌
❌
⭐️
Sweet Home 3D
русский, английский и еще 27
❌
❌
✅
⭐️
RemPlanner
русский
✅
❌
❌
⭐️⭐️
РумПлан
русский
❌
❌
❌
⭐️
Mebelson
русский
❌
❌
❌
⭐️
SketchUp Free
русский, английский и еще 10
❌
❌
✅
⭐️⭐️⭐️
Planner 5D
русское меню, часть названий — на английском
✅
❌
✅
⭐️
Подумайте, что для вас важно в планировщике — скорость проектирования, наличие профессиональных инструментов, красивая картинка интерьера, детализация 2D-планов или расчет стоимости материалов. Ориентируйтесь на свой уровень подготовки — вы любитель или есть опыт в дизайне интерьера? У каждой программы — свои достоинства и ограничения, помните об этом.
1. Онлайн-планировщик квартир Planoplan
Planoplan — цифровое решение с говорящим названием. Планируйте что угодно и фиксируйте свои идеи в чертежах, схемах и трехмерных моделях. Оценит и новичок, и седой гуру дизайнерства.
Уровень сложности: ⭐️⭐️⭐️
Плюсы:
В библиотеке предметов интерьера — 8000+ готовых моделей. Пользователи могут загружать свои модели или предметы планировки с сайтов производителей.
2D-планы — схемы помещений с разметкой, обозначениями, пояснениями в таблицах. Это простой способ сделать план для демонстрации заказчику или подрядчику.
Виртуальные туры по онлайн-планировке квартиры.
Семь дней бесплатного доступа.
Минусы:
В демо-версии только три проекта.
Потребуется ПК с высокой производительностью.
Доступ только после регистрации.
Резюме: Planoplan — сильное комьюнити-пространство дизайнеров. Легко освоить с нуля и использовать для заработка в области дизайна квартир.
2. Онлайн-проект квартиры бесплатно Дизайн Интерьера 3D
Дизайн Интерьера 3D — совмещает 2в1: машина для «зеленых» пользователей и матерых профи. Интуитивно понятный интерфейс — освоить можно в процессе без долгих обучений.
Уровень сложности: ⭐️
Плюсы:
В каталоге — 1200+ отделочных материалов и 700+ объектов меблировки.
Можно загружать свои текстуры или импортировать модели с сайтов производителей.
Программа поможет прикинуть стоимость ремонта: по отдельным комнатам, видам работ или материалам (пол, электрика, сантехника, отопление и т. д.).
Осмотр в режиме виртуальной прогулки.
Минусы:
Скромная галерея с предметами обстановки. Для кого-то их окажется недостаточно.
Резюме: программа рассчитана на простых пользователей. Не требовательна к производительности ПК, поддерживает все разновидности ОС Windows.
3. Планировщик комнат онлайн HomeStyler
HomeStyler — программа для создания 3D-моделей и 2D-чертежей. Представлено множество обучалок для новичков — руководство, справочный центр, форум. Реалистичные модели, стили и готовые шаблоны превратят планировку в увлекательную игру.
Уровень сложности: ⭐️⭐️⭐️
Плюсы:
В каталоге — 500+ шаблонов сценариев с разделением на категории: «Середина века», «Современный», «Минимализм», «Японцы», «Тепло-бежевый».
Преобразование 2D-эскизов и планов в 3D-модель с помощью алгоритмов AI.
Готовый план квартиры можно скачать на ПК в формате PNG.
Разработчики развивают технологии AI (Modeler, Designer, Moodboard). Например, можно загрузить изображение своей комнаты через камеру смартфона и сгенерировать изображение дизайна.
Минусы:
Создание проектов только после регистрации.
На английском языке.
В бесплатной версии небольшое количество шаблонов.
Резюме: HomeStyler — сервис визуализации помещений для бизнеса и начинающих дизайнеров. Обучающие материалы помогают быстрее изучить функции. AI-технологии упрощают работу по моделированию квартир.
В Школе дизайна интерьеров Маши Черной буквально за пять простых шагов и вы научитесь создавать такие проекты:
4. Проект комнаты онлайн бесплатно Floorplanner
Floorplanner — программа с акцентом на детализацию. Ваши чертежи любого формата — 2D или 3D — будут выглядеть так, словно их разработал профессиональный инженер.
Уровень сложности: ⭐️⭐️
Плюсы:
Совместная работа над проектом в команде.
Демо-версия — попробуйте себя в роли дизайнера.
Программу не нужно скачивать на компьютер.
260 000+ моделей меблировки для частных и коммерческих помещений.
Недостатки:
Интерфейс на английском языке.
Бесплатная версия ограничена по количеству проектов: сделать онлайн-планировку квартиры можно только один раз.
Резюме: проектировщик ориентирован на широкую пользовательскую аудиторию — от владельцев жилья до предпринимателей и коммерческих проектов.
5. Планировка онлайн Flat Planner
Flat Planner — в отличие от продвинутых «собратьев» не требует долгих часов на изучение. Открываете онлайн-версию и сразу наполняете комнату нужными предметами интерьера. Функция «перетаскивания» объектов позволяет создавать проект за минуты.
Уровень сложности: ⭐️
Плюсы:
Работает во всех версиях Windows.
Ориентирован на русскоговорящую аудиторию.
Модель квартиры получается максимально реалистичной.
Составить смету и грамотно распорядиться бюджетом — теперь это не проблема для вас.
Минусы:
В каталоге всего 340+ моделей предметов обустройства.
Отсутствуют инструменты для создания виртуальных туров.
Резюме: Flat Planner — конструктор, который позволяет наполнять пространство элементами интерьера быстро, как по мановению волшебной палочки. Опытным дизайнерам может показаться слабым.
6. Расстановка мебели онлайн Лемана ПРО
Лемана ПРО — российское цифровое решение для тех, кто хочет посмотреть, как, например, диван смотрится в комнате. В каталоге — только модели производителя мебели, чьей разработкой и является онлайн-конструктор.
Уровень сложности: ⭐️
Плюсы:
Выбор предметов по каталогу с артикулами — реальные объекты, которые продаются в магазине.
Предварительный расчет стоимости для покупателей Лемана ПРО.
Связь с менеджерами по заказу.
Минусы:
Не предназначен для оформления сложных проектов.
Примитивная графика.
Резюме: конструктор от Лемана ПРО — скорее, не инструмент для профессионального применения, а маркетинговый продукт магазина. Рассчитан на целевых покупателей торговой сети.
7. Онлайн-планировка квартир Sweet Home 3D
Sweet Home 3D — программу можно перенести на ПК и работать стационарно или использовать онлайн-версию. Подходит для создания трехмерных объектов и планов 2D квартиры.
Уровень сложности: ⭐️
Плюсы:
В каталоге — 1600+ различных объектов обустройства и предметов дизайна интерьера.
Русский язык не основной, но его можно выбрать в списке из 28 языков.
Вы не останетесь с конструктором один на один: в меню есть инструкции и другие обучающие материалы.
Не требует регистрации.
Минусы:
Слабая фотореалистичность графики по сравнению с аналогичными решениями.
Может не хватить функций для решения задач «со звездочкой».
Резюме: планировщик — оснащен базовым набором инструментов. Для бывалых пользователей на рынке есть более интересные решения.
8. Онлайн-конструктор комнаты RemPlanner
RemPlanner — бесплатный онлайн-планировщик для создания дизайнерского интерьера в квартире или доме. Подходит для создания трехмерной графики коммерческих помещений — магазинов, саун и т. д. В программе можно предварительно сделать смету работ.
Уровень сложности: ⭐️⭐️
Плюсы:
2D-чертежи и планы квартир получаются максимально точными. Добиться профессионализма можно за счет детальных подписей, цветовой разметки и разных обозначений.
В каталоге — 9700+ моделей меблировки и материалов.
Интерфейс на русском языке.
Не требуется регистрация, чтобы сделать простые задания — например, отрисовать стены, окна, лестницу.
Минусы:
Расширенные функции открываются только авторизованным пользователям (нужно создать ЛК).
Для 3D-моделирования нужно зарегистрироваться на платном тарифе.
Резюме: RemPlanner идеален для проработки детальной онлайн-планировки квартиры, создания чертежей и схем. Подходит опытным проектировщикам, для начинающих функциональность сервиса избыточна.
9. Дизайн квартир онлайн РумПлан
РумПлан — сервис, который поможет быстро создать трехмерную модель: гостиной, спальни, ванной или кухни. Подходит для онлайн-планировки квартир и домов бесплатно.
Уровень сложности: ⭐️
Плюсы:
Регистрация не нужна. В онлайн-версии вы рисуете стены и наполняете пространство элементами из каталога.
В галерее — 800+ моделей мебели и 1600+ материалов.
Можно создавать виртуальные туры по готовым изображениям, объединяя их в общую панораму.
Минусы:
Предметов в библиотеке может не хватить для детальной отрисовки квартиры.
В 2D-режиме отсутствует расстановка мебели.
Резюме: РумПлан — отлично подойдет для тех, кто хочет научиться быстро создавать визуализации. Для сложных задач лучше подыскать более профессиональные решения.
10. Онлайн проектирование комнаты Mebelson
Mebelson — полностью российская «машина» для простых дизайнерских задач. Программу можно установить на ПК или работать в онлайн-версии. Классная фишка сервиса — быстрый снимок проекта и загрузка изображения на компьютер в формате PNG.
Уровень сложности: ⭐️
Плюсы:
Простое решение для проектирования квартир.
Ориентация на российских пользователей.
Модели распределены по категориям: «Кухонные гарнитуры», «Детская мебель», «Офисная мебель», «Шкафы и стеллажи» и др.
Расчет сметы — встроен.
Минусы:
Сделать дизайн можно только одной комнаты.
Только базовые рендеры, которые не подходят для профессиональных задач.
Резюме: Mebelson позволяет быстро обставить виртуальную квартиру мебелью. Подходит для простых стандартных задач, а не для сложного проектирования.
11. Онлайн-проектировщик SketchUp Free
SketchUp Free — программа с продвинутыми инструментами для онлайн-моделирования помещений. Подходит для создания простой визуализации и нестандартных архитектурных идей.
Уровень сложности: ⭐️⭐️⭐️
Плюсы:
Нацеленность на продвинутых пользователей.
Крупное комьюнити дизайнеров и профильных агентств.
Обучающие модели и уроки.
Минусы:
Бесплатная версия только на 7 дней.
Расширенные возможности только на тарифе PRO (платно).
Резюме: SketchUp Free подходит профессиональным дизайнерам и архитекторам: для онлайн-планировки квартир и домов. Новичку потребуется время, чтобы разобраться в функциях. Доступ к возможностям открывается после регистрации.
12. Дизайн интерьера онлайн Planner 5D
Planner 5D — программа для проектирования с русскоязычным интерфейсом. Рассчитана на начинающих пользователей. Редактор поддерживает форматы 2D и 3D. В библиотеке есть готовые шаблоны для быстрой планировки квартиры — спальни, гостиной, ванной, кухни и др. Есть все необходимое, чтобы создавать дизайны с нуля.
Уровень сложности: ⭐️
Плюсы:
В каталоге — 5000+ предметов интерьера и мебели.
Возможность обустройства внешней (придомовой) территории.
В программе можно не только сделать планировку квартиры, но и отрисовать целый дом или рабочий офис.
Точные размеры дверей, окон, стен, потолка и других конструкций позволяют сделать планировку квартиры с глубокой детализацией.
Минусы:
В базовой версии доступна только часть каталога и шаблонов.
Долгая обработка рендера.
Резюме: Planner 5D — хороший инструмент для начинающих дизайнеров. Поддерживает работу на всех устройствах — ПК, планшете или смартфоне. Для доступа к трендовым предметам и каталогам нужно подключиться к версии PRO.
В Школе дизайна Маши Черной вы научитесь создавать стильные и уютные дизайны. Программа курса «Легкий старт в дизайне интерьера» рассчитана на новичков и всех, кто хочет превратить навык планировки квартир и домов в профессию. Всего за 3 дня вы освоите секреты создания функциональных пространств, узнаете лайфхаки стильного дизайна и поймете, как построить карьеру дизайнера с нуля. Получите много практических инструкций по расстановке предметов мебели, работе со стилями и созданию коллажей. А еще заберете с собой сертификат на скидку в магазинах мебели и материалов.
Часто задаваемые вопросы
Как составить смету на ремонт квартиры в программе?
В планировщике смета формируется автоматически. Вы должны указать стоимость товаров и материалов. Но не все программы оснащены встроенным модулем для расчетов. Если смета для вас важна, выбирайте Planoplan, Дизайн интерьера 3D или другие решения с аналогичными функциями.
На каких устройствах работают планировщики?
Все планировщики поддерживают работу на ПК. Одни нужно скачать на компьютер (Planoplan, Sweet Home), другие в том числе доступны в онлайн-версии (HomeStyler, Лемана ПРО). Наличие мобильной версии у некоторых сервисов позволяет работать в них с планшета или смартфона (HomeStyler, Floorplanner, Sweet Home).
Как сохранить проект?
Сохранение проектов в каждом планировщике технически реализовано по-разному. Например, в Flat Planner после создания планировки квартиры нужно нажать кнопку «Сохранить» в правой верхней части экрана и выбрать формат для скачивания — PNG, SVG или PDF, после чего план можно распечатать. В Mebelson нужно нажать кнопку «Сделать снимок» и созданный проект моментально окажется на рабочем столе ПК.
Реклама: ИП Черный Максим Викторович, ИНН 781433057087, erid: 2W5zFG1fBQL
