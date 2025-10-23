7862 ДР Премиум ссылка на лендос Mobile
Топ–12 бесплатных сервисов онлайн-планировщиков для квартиры и комнаты с дизайном интерьера

Обзор топ-12 бесплатных онлайн-сервисов для планирования квартиры и комнаты, которые помогут создать неповторимый дизайн, спланировать зоны и визуализировать проекты.

Самое главное:

  • Собрали самые интересные сервисы и заглянули им «под капот». А там есть, на что посмотреть!  

  • Каждый планировщик уникален по-своему: в одних можно посчитать бюджет будущего ремонта, в других — составить 2D-план с учетом мелочей, в третьих — «дорисовать» интерьер с помощью умных алгоритмов.  

  • Простые программы можно использовать в повседневности — например, оценить, как негабаритный шкаф впишется в нишу. Более продвинутые — это мощные инструменты для бизнеса, подрядчиков и архитекторов. 

  • Все программы работают на компьютере, но мобильные версии пока есть не у всех.

Чем поможет онлайн-планировщик квартиры

Онлайн-планировщики — это универсальные помощники, с которыми можно:

  1. Рассчитать стоимость ремонта онлайн.

  2. Нарисовать план помещения в 2D-формате.

  3. Создать трехмерную модель комнаты, которая почти не уступает настоящей фотографии. 

  4. Объединить все позиции в виртуальный тур для демонстрации знакомым или бригаде мастеров. 

  5. Заранее прикинуть размеры предметов обустройства, оттенки цветов или целесообразность разделения на зоны. 

Бесплатные онлайн-сервисы помогают собственникам жилья — «поиграть» с планировкой квартиры, арками, материалами. Для них — конструкторы с простыми функциями и онлайн-формат. Используют их и как рабочий инструмент — профильные компании, строительные бригады, дизайнеры-фрилансеры. 

Если хотите разобраться в теме глубже, пройдите бесплатный курс «Легкий старт в дизайне интерьера». На нем объясняют, как использовать онлайн-планировщики не только для личных задач, но и как профессиональный инструмент.

Таблица: сравнение планировщиков

Выбор планировщика зависит от конкретных запросов и уровня подготовленности пользователя. Одни решения ориентированы на новичков, любителей и собственников квартир, которые хотят оценить результат будущего ремонта. Другие программы — для дизайнеров с опытом и архитекторов. 

В таблице — сравнение популярных планировщиков:

Параметры

Язык интерфейса

Создание сметы

Загрузка комнаты с камеры смартфона

Мобильная версия

Уровень сложности*

Сервисы

Planoplan 

русский, английский, немецкий, испанский

⭐️⭐️⭐️

Дизайн Интерьера 3D

русский

⭐️

HomeStyler

русский, английский и еще 12

⭐️⭐️⭐️

Floorplanner

английский 

⭐️⭐️

Flat Planner

русский

⭐️

Планировщик от Лемана ПРО

русский

⭐️

Sweet Home 3D

русский, английский и еще 27

⭐️

RemPlanner

русский

⭐️⭐️

РумПлан

русский

⭐️

Mebelson

русский

⭐️

SketchUp Free

русский, английский и еще 10

⭐️⭐️⭐️

Planner 5D

русское меню, часть названий — на английском

⭐️

Подумайте, что для вас важно в планировщике — скорость проектирования, наличие профессиональных инструментов, красивая картинка интерьера, детализация 2D-планов или расчет стоимости материалов. Ориентируйтесь на свой уровень подготовки — вы любитель или есть опыт в дизайне интерьера? У каждой программы — свои достоинства и ограничения, помните об этом.     

1. Онлайн-планировщик квартир Planoplan

Planoplan — цифровое решение с говорящим названием. Планируйте что угодно и фиксируйте свои идеи в чертежах, схемах и трехмерных моделях. Оценит и новичок, и седой гуру дизайнерства. 

Дизайн онлайн интерьера бесплатно в Planoplan

Уровень сложности: ⭐️⭐️⭐️

Плюсы:

  • В библиотеке предметов интерьера — 8000+ готовых моделей. Пользователи могут загружать свои модели или предметы планировки с сайтов производителей.

  • 2D-планы — схемы помещений с разметкой, обозначениями, пояснениями в таблицах. Это простой способ сделать план для демонстрации заказчику или подрядчику.  

  • Виртуальные туры по онлайн-планировке квартиры. 

  • Семь дней бесплатного доступа. 

Минусы: 

  • В демо-версии только три проекта.

  • Потребуется ПК с высокой производительностью.

  • Доступ только после регистрации.

Резюме: Planoplan — сильное комьюнити-пространство дизайнеров. Легко освоить с нуля и использовать для заработка в области дизайна квартир. 

2. Онлайн-проект квартиры бесплатно Дизайн Интерьера 3D

Дизайн Интерьера 3D — совмещает 2в1: машина для «зеленых» пользователей и матерых профи. Интуитивно понятный интерфейс — освоить можно в процессе без долгих обучений.  

Планировщик квартиры онлайн 

Уровень сложности: ⭐️

Плюсы:

  • В каталоге — 1200+ отделочных материалов и 700+ объектов меблировки. 

  • Можно загружать свои текстуры или импортировать модели с сайтов производителей. 

  • Программа поможет прикинуть стоимость ремонта: по отдельным комнатам, видам работ или материалам (пол, электрика, сантехника, отопление и т. д.).

  • Осмотр в режиме виртуальной прогулки. 

Минусы:

  • Скромная галерея с предметами обстановки. Для кого-то их окажется недостаточно. 

Резюме: программа рассчитана на простых пользователей. Не требовательна к производительности ПК, поддерживает все разновидности ОС Windows. 

3. Планировщик комнат онлайн HomeStyler

HomeStyler — программа для создания 3D-моделей и 2D-чертежей. Представлено множество обучалок для новичков — руководство, справочный центр, форум. Реалистичные модели, стили и готовые шаблоны превратят планировку в увлекательную игру. 

Планировка комнаты онлайн в HomeStyler

Уровень сложности: ⭐️⭐️⭐️

Плюсы:

  • В каталоге — 500+ шаблонов сценариев с разделением на категории: «Середина века», «Современный», «Минимализм», «Японцы», «Тепло-бежевый».

  • Преобразование 2D-эскизов и планов в 3D-модель с помощью алгоритмов AI.

  • Готовый план квартиры можно скачать на ПК в формате PNG.

  • Разработчики развивают технологии AI (Modeler, Designer, Moodboard). Например, можно загрузить изображение своей комнаты через камеру смартфона и сгенерировать изображение дизайна.

Минусы:

  • Создание проектов только после регистрации.

  • На английском языке.

  • В бесплатной версии небольшое количество шаблонов.

Резюме: HomeStyler — сервис визуализации помещений для бизнеса и начинающих дизайнеров. Обучающие материалы помогают быстрее изучить функции. AI-технологии упрощают работу по моделированию квартир. 

В Школе дизайна интерьеров Маши Черной буквально за пять простых шагов и вы научитесь создавать такие проекты:

4. Проект комнаты онлайн бесплатно Floorplanner

Floorplanner — программа с акцентом на детализацию. Ваши чертежи любого формата — 2D или 3D — будут выглядеть так, словно их разработал профессиональный инженер. 

Онлайн-проект комнаты 

Уровень сложности: ⭐️⭐️ 

Плюсы:

  • Совместная работа над проектом в команде.

  • Демо-версия — попробуйте себя в роли дизайнера.

  • Программу не нужно скачивать на компьютер.

  • 260 000+ моделей меблировки для частных и коммерческих помещений.

Недостатки:

  • Интерфейс на английском языке. 

  • Бесплатная версия ограничена по количеству проектов: сделать онлайн-планировку квартиры можно только один раз.

Резюме: проектировщик ориентирован на широкую пользовательскую аудиторию — от владельцев жилья до предпринимателей и коммерческих проектов. 

5. Планировка онлайн Flat Planner

Flat Planner — в отличие от продвинутых «собратьев» не требует долгих часов на изучение. Открываете  онлайн-версию и сразу наполняете комнату нужными предметами интерьера. Функция «перетаскивания» объектов позволяет создавать проект за минуты.  

Онлайн-планировка квартиры бесплатно Flat Planner

Уровень сложности: ⭐️ 

Плюсы:

  • Работает во всех версиях Windows.

  • Ориентирован на русскоговорящую аудиторию.

  • Модель квартиры получается максимально реалистичной. 

  • Составить смету и грамотно распорядиться бюджетом — теперь это не проблема для вас. 

Минусы:

  • В каталоге всего 340+ моделей предметов обустройства.

  • Отсутствуют инструменты для создания виртуальных туров.

Резюме: Flat Planner — конструктор, который позволяет наполнять пространство элементами интерьера быстро, как по мановению волшебной палочки. Опытным дизайнерам может показаться слабым. 

6. Расстановка мебели онлайн Лемана ПРО

Лемана ПРО — российское цифровое решение для тех, кто хочет посмотреть, как, например, диван смотрится в комнате. В каталоге — только модели производителя мебели, чьей разработкой и является онлайн-конструктор. 

Бесплатный планировщик квартиры онлайн Лемана ПРО

Уровень сложности: ⭐️ 

Плюсы:

  • Выбор предметов по каталогу с артикулами — реальные объекты, которые продаются в магазине. 

  • Предварительный расчет стоимости для покупателей Лемана ПРО. 

  • Связь с менеджерами по заказу.

Минусы:

  • Не предназначен для оформления сложных проектов.

  • Примитивная графика.

Резюме: конструктор от Лемана ПРО — скорее, не инструмент для профессионального применения, а маркетинговый продукт магазина. Рассчитан на целевых покупателей торговой сети.  

7. Онлайн-планировка квартир Sweet Home 3D

Sweet Home 3D — программу можно перенести на ПК и работать стационарно или использовать онлайн-версию. Подходит для создания трехмерных объектов и планов 2D квартиры.

Онлайн-план квартиры

Уровень сложности: ⭐️ 

Плюсы:

  • В каталоге — 1600+ различных объектов обустройства и предметов дизайна интерьера.

  • Русский язык не основной, но его можно выбрать в списке из 28 языков.

  • Вы не останетесь с конструктором один на один: в меню есть инструкции и другие обучающие материалы.

  • Не требует регистрации. 

Минусы:

  • Слабая фотореалистичность графики по сравнению с аналогичными решениями.

  • Может не хватить функций для решения задач «со звездочкой».

Резюме: планировщик — оснащен базовым набором инструментов. Для бывалых пользователей на рынке есть более интересные решения. 

8. Онлайн-конструктор комнаты RemPlanner

RemPlanner — бесплатный онлайн-планировщик для создания дизайнерского интерьера в квартире или доме. Подходит для создания трехмерной графики коммерческих помещений — магазинов, саун и т. д. В программе можно предварительно сделать смету работ.  

План квартиры онлайн в RemPlanner

Уровень сложности: ⭐️⭐️ 

Плюсы:

  • 2D-чертежи и планы квартир получаются максимально точными. Добиться профессионализма можно за счет детальных подписей, цветовой разметки и разных обозначений.  

  • В каталоге — 9700+ моделей меблировки и материалов.

  • Интерфейс на русском языке.      

  • Не требуется регистрация, чтобы сделать простые задания — например, отрисовать стены, окна, лестницу.  

Минусы:

  • Расширенные функции открываются только авторизованным пользователям (нужно создать ЛК). 

  • Для 3D-моделирования нужно зарегистрироваться на платном тарифе. 

Резюме: RemPlanner идеален для проработки детальной онлайн-планировки квартиры, создания чертежей и схем. Подходит опытным проектировщикам, для начинающих функциональность сервиса избыточна.  

9. Дизайн квартир онлайн РумПлан

РумПлан — сервис, который поможет быстро создать трехмерную модель: гостиной, спальни, ванной или кухни. Подходит для онлайн-планировки квартир и домов бесплатно. 

Как сделать дизайн комнаты онлайн в РумПлан

Уровень сложности: ⭐️ 

Плюсы:

  • Регистрация не нужна. В онлайн-версии вы рисуете стены и наполняете пространство элементами из каталога. 

  • В галерее — 800+ моделей мебели и 1600+ материалов.

  • Можно создавать виртуальные туры по готовым изображениям, объединяя их в общую панораму.  

Минусы:

  • Предметов в библиотеке может не хватить для детальной отрисовки квартиры.

  • В 2D-режиме отсутствует расстановка мебели.

Резюме: РумПлан — отлично подойдет для тех, кто хочет научиться быстро создавать визуализации. Для сложных задач лучше подыскать более профессиональные решения.

10. Онлайн проектирование комнаты Mebelson

Mebelson — полностью российская «машина» для простых дизайнерских задач. Программу можно установить на ПК или работать в онлайн-версии. Классная фишка сервиса — быстрый снимок проекта и загрузка изображения на компьютер в формате PNG.

Расстановка предметов в квартире Mebelson

Уровень сложности: ⭐️ 

Плюсы:

  • Простое решение для проектирования квартир.

  • Ориентация на российских пользователей.

  • Модели распределены по категориям: «Кухонные гарнитуры», «Детская мебель», «Офисная мебель», «Шкафы и стеллажи» и др.  

  • Расчет сметы — встроен.       

Минусы:

  • Сделать дизайн можно только одной комнаты.

  • Только базовые рендеры, которые не подходят для профессиональных задач.

Резюме: Mebelson позволяет быстро обставить виртуальную квартиру мебелью. Подходит для простых стандартных задач, а не для сложного проектирования.

11. Онлайн-проектировщик SketchUp Free

SketchUp Free — программа с продвинутыми инструментами для онлайн-моделирования помещений. Подходит для создания простой визуализации и нестандартных архитектурных идей. 

Проект квартиры онлайн бесплатно

Уровень сложности: ⭐️⭐️⭐️ 

Плюсы:

  • Нацеленность на продвинутых пользователей. 

  • Крупное комьюнити дизайнеров и профильных агентств.

  • Обучающие модели и уроки.

Минусы:

  • Бесплатная версия только на 7 дней. 

  • Расширенные возможности только на тарифе PRO (платно).

Резюме: SketchUp Free подходит профессиональным дизайнерам и архитекторам: для онлайн-планировки квартир и домов. Новичку потребуется время, чтобы разобраться в функциях. Доступ к возможностям открывается после регистрации.  

12. Дизайн интерьера онлайн Planner 5D

Planner 5D — программа для проектирования с русскоязычным интерфейсом. Рассчитана на начинающих пользователей. Редактор поддерживает форматы 2D и 3D. В библиотеке есть готовые шаблоны для быстрой планировки квартиры — спальни, гостиной, ванной, кухни и др. Есть все необходимое, чтобы создавать дизайны с нуля.

Редактор помещений Planner 5D 

Уровень сложности: ⭐️

Плюсы:

  • В каталоге — 5000+ предметов интерьера и мебели.

  • Возможность обустройства внешней (придомовой) территории.

  • В программе можно не только сделать планировку квартиры, но и отрисовать целый дом или рабочий офис.

  • Точные размеры дверей, окон, стен, потолка и других конструкций позволяют сделать планировку квартиры с глубокой детализацией.  

Минусы:

  • В базовой версии доступна только часть каталога и шаблонов. 

  • Долгая обработка рендера.

Резюме: Planner 5D — хороший инструмент для начинающих дизайнеров. Поддерживает работу на всех устройствах — ПК, планшете или смартфоне. Для доступа к трендовым предметам и каталогам нужно подключиться к версии PRO. 

В Школе дизайна Маши Черной вы научитесь создавать стильные и уютные дизайны. Программа курса «Легкий старт в дизайне интерьера» рассчитана на новичков и всех, кто хочет превратить навык планировки квартир и домов в профессию. 

Часто задаваемые вопросы

Как составить смету на ремонт квартиры в программе?

В планировщике смета формируется автоматически. Вы должны указать стоимость товаров и материалов. Но не все программы оснащены встроенным модулем для расчетов. Если смета для вас важна, выбирайте Planoplan, Дизайн интерьера 3D или другие решения с аналогичными функциями.

На каких устройствах работают планировщики?

Все планировщики поддерживают работу на ПК. Одни нужно скачать на компьютер (Planoplan, Sweet Home), другие в том числе доступны в онлайн-версии (HomeStyler, Лемана ПРО). Наличие мобильной версии у некоторых сервисов позволяет работать в них с планшета или смартфона (HomeStyler, Floorplanner, Sweet Home).

Как сохранить проект?

Сохранение проектов в каждом планировщике технически реализовано по-разному. Например, в Flat Planner после создания планировки квартиры нужно нажать кнопку «Сохранить» в правой верхней части экрана и выбрать формат для скачивания — PNG, SVG или PDF, после чего план можно распечатать. В Mebelson нужно нажать кнопку «Сделать снимок» и созданный проект моментально окажется на рабочем столе ПК. 

