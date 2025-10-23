Топ–12 бесплатных сервисов онлайн-планировщиков для квартиры и комнаты с дизайном интерьера

Таблица: сравнение планировщиков

Выбор планировщика зависит от конкретных запросов и уровня подготовленности пользователя. Одни решения ориентированы на новичков, любителей и собственников квартир, которые хотят оценить результат будущего ремонта. Другие программы — для дизайнеров с опытом и архитекторов.

В таблице — сравнение популярных планировщиков:

Параметры Язык интерфейса Создание сметы Загрузка комнаты с камеры смартфона Мобильная версия Уровень сложности* Сервисы Planoplan русский, английский, немецкий, испанский ✅ ❌ ❌ ⭐️⭐️⭐️ Дизайн Интерьера 3D русский ✅ ❌ ❌ ⭐️ HomeStyler русский, английский и еще 12 ❌ ✅ ✅ ⭐️⭐️⭐️ Floorplanner английский ❌ ❌ ✅ ⭐️⭐️ Flat Planner русский ✅ ❌ ❌ ⭐️ Планировщик от Лемана ПРО русский ✅ ❌ ❌ ⭐️ Sweet Home 3D русский, английский и еще 27 ❌ ❌ ✅ ⭐️ RemPlanner русский ✅ ❌ ❌ ⭐️⭐️ РумПлан русский ❌ ❌ ❌ ⭐️ Mebelson русский ❌ ❌ ❌ ⭐️ SketchUp Free русский, английский и еще 10 ❌ ❌ ✅ ⭐️⭐️⭐️ Planner 5D русское меню, часть названий — на английском ✅ ❌ ✅ ⭐️

Подумайте, что для вас важно в планировщике — скорость проектирования, наличие профессиональных инструментов, красивая картинка интерьера, детализация 2D-планов или расчет стоимости материалов. Ориентируйтесь на свой уровень подготовки — вы любитель или есть опыт в дизайне интерьера? У каждой программы — свои достоинства и ограничения, помните об этом.