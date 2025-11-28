Стать дизайнером интерьера с нуля: как освоить профессию и начать зарабатывать

Кейсы и результаты

Вот что происходит, если учиться правильно и сразу применять знания:

🗨️ Валерия из Казани, 30 лет ➡ Начала с дизайна собственного дома и делилась процессом в социальных сетях. Через год после окончания ремонта решилась на полноценный курс и сейчас работает дизайнером на фрилансе с доходом от 200 000 ₽/мес.

🗨️ Анна из Волгограда, 27 лет ➡ Прошла бесплатный курс по дизайну и бесповоротно влюбилась в профессию. Она разместила кейс на Avito и сразу нашла клиента. Теперь работает дизайнером и зарабатывает от 60 000 ₽ за проект.

А Елена после прохождения бесплатного интенсива попросила у мужа на 8 марта полноценное обучение!

Подробнее историю Лены читайте здесь

Результат строится на трех вещах: практика, портфолио и системное взаимодействие с клиентами. Формула простая, но рабочая.

Если вы хотите войти в профессию без хаоса, ошибок и потери времени — приходите на бесплатные эфиры Маши Черной.

✅ поймете, как с нуля начать зарабатывать на дизайне от 100 000 ₽/мес;

✅ освоите навыки планирования пространства;

✅ разработаете собственный дизайн-проект для портфолио;

✅ заберете готовую стратегию поиска заказчиков и выхода на высокий чек;

✅ и получите тонну полезных подарков, среди которых гайд «Первые 50 тысяч в дизайне без отрыва от работы и домашних дел».

СРОЧНО ИДУ НА ЭФИРЫ

Реклама: ИП Черный Максим Викторович, ИНН 781433057087, erid: 2W5zFGqBAfr