Что нужно дизайнеру интерьера: знания, навыки и требования к профессии

Что нужно дизайнеру интерьера для работы: какие знания и навыки требуются, что должен знать и уметь дизайнер интерьера, какие требования к профессии и работодателей.

Дизайнер интерьеров — профессия со стабильно высоким доходом. Dream Job приводит данные о средней зарплате дизайнера — 87 383 рубля в месяц.

Средняя зарплата дизайнера интерьера в 2025 году. Данные Dream Job 

Такой заработок напрямую связан с ростом рынка недвижимости: за 8 лет продажи новостроек выросли с 703 до 906 тысяч квартир, и каждая из них требует профессионального дизайна — будь то для личного проживания или сдачи в аренду. Перспективы заманчивы. Но какими навыками и качествами нужно обладать, чтобы выстроить очередь из клиентов?

Из статьи узнаете, что нужно знать, уметь, иметь, чтобы работать без иллюзий. Какие инструменты подходят для старта, стратегии общения с заказчиками и способы избежать распространенных ошибок.

«Дизайнер получает основную оплату за полный рабочий дизайн-проект, но это не единственное, из чего складывается его заработок. На бесплатных эфирах я как раз разбираю, с чего стартовать новичку, какие инструменты использовать, как искать заказы и за что в принципе клиенты готовы платить. Спойлер: 10 000 рублей можно зарабатывать за один вечер — без дизайнерского опыта и знания сложных программ», — Маша Черная, основатель Школы дизайна интерьеров и арт. директор студии Artum.

Чем занимается дизайнер интерьера: реальные обязанности специалиста

Работа интерьерного специалиста — не только подбор цвета стен и мебели. Это создание продуманного пространства, где будет удобно жить каждому члену семьи. И даже вашему котику. 

Вот что умеют дизайнеры интерьера 👇🏻

1. Разрабатывают план будущего интерьера

Планировочное решение — первая услуга, с которой начинают дизайнеры. Они делают замеры квартиры, переносят их в программу и расставляют мебель по правилам эргономики. Такую работу выполняют за вечер, а стоить она может от 10 000 рублей.

Создание интерьера начинается с планировки

2. Придумывают, как будет выглядеть пространство

Выбирают цвета, мебель и декор и составляют коллажи. В основе них всегда лежит функциональность — чтобы в квартире было не только красиво, но и удобно. Дальше эти коллажи превращают в визуализации, которые похожи на настоящие фотографии. По секрету скажем: на этом этапе им помогает ИИ и буквально за минуту.  

Перед вами коллаж — это то, что должен знать и уметь дизайнер интерьера
А это уже реалистичная 3d-визуализация

3. Собирают все в итоговый альбом

Это целый дизайн проект, внутри которого замеры, разработанная концепция, визуализации, подборки материалов, план закупок и рабочая документация. Клиенту проект показывает в деталях, что и как будет. А для подрядчиков он становится маршрутной картой для создания будущего интерьера без ошибок и недочетов. 

Вот такой дизайн-проект входит в список того, что должен делать дизайнер интерьера

4. Подбирают материалы и мебель

В дизайнерской среде эта услуга называется комплектацией. Она выглядит как большая таблица, которая включает список материалов, мебельных позиций и всевозможной фурнитуры. А также артикулы, стоимость и адреса магазинов. Здесь дизайнер избавляет заказчика от необходимости бегать по гипермаркетам в поисках подходящего дивана или плитки.

Способность подбирать хорошие материалы — то, что нужно для работы дизайнером интерьера

Со стороны может показаться, что все перечисленное — очень сложно. На самом деле это не так. Интерьерный дизайн — безумно увлекательная профессия, в которой вы развиваетесь творчески и получаете хороший доход. А еще — вы видите результат своих трудов! Поверьте, это круто вдохновляет, когда пустое помещение становится сильным, уютным и функциональным. 

Про профессию дизайнер интерьера: почему сегодня стать специалистом проще

Что нужно дизайнеру интерьера: полный набор необходимых знаний

А теперь давайте посмотрим на полный набор знаний, которые требуются каждому, кто захочет попробовать себя в дизайне. Если на главной сцене находятся творчество и фантазия, то за кулисами — техническая часть.

Какие знания нужны для дизайнера интерьера

Базовые строительные нормы и перепланировки

Да, СНИПы — это то, что нужно дизайнеру интерьера. Но! Учить их наизусть не надо. Достаточно понимать основные принципы: какие бывают типы стен, какая должна быть высота потолков, ширина коридоров и дверных проемов. 

Материалы, покрытия, отделка

Нужно изучить основные группы материалов и их свойства. Например, какой пол выбрать и для каких помещений, чем красить стены в ванной, а чем — в детской, какие виды отделки сочетаются, а какие конфликтуют. Осваивать можно постепенно, начиная с самых популярных вариантов.

Стили и колористика

А вот тут очень интересная часть. Вы узнаете, какие бывают стили: скандинавский, лофт, классика, минимализм и т.д. В чем их особенности и отличия. Знакомитесь с цветовым кругом, сочетанием оттенков, фактурами. Для развития насмотренности изучаете Pinterest, профессиональные журналы (например, AD). Анализируйте, почему нравится тот или иной интерьер. 

В дизайне больше сотни стилей, но не спешите их заучивать. В своем видео Маша Черная делится удобной системой: как сгруппировать все эти направления в 5 категорий и легко с ними работать.

Техническое проектирование

Это язык, на котором дизайнер разговаривает со строителями — планы расстановки, схемы размещения светильников и розеток, списки нужных материалов и прочее. Все рабочие чертежи сегодня делают в специальных программах. Освоить их не сложнее, чем научиться уверенно пользоваться новым приложением.

Понимание бюджета и смет

Дизайнер должен уметь реалистично оценивать стоимость ремонта, объяснять, на чем можно сэкономить, а на чем — нет. Не бойтесь этого! Думать о бюджете — это как решать интересную головоломку: как из ограниченного набора деталей собрать идеальную конструкцию.

Какие программы нужны дизайнеру интерьера для работы

Прежде чем изучать какие-либо программы, вы можете начать со старого-доброго Pinterest. Сохраняйте понравившиеся интерьеры, создавайте коллажи, тренируйте вкус. Когда появится понимание стилей, переходите к инструментам — осваивайте их постепенно.

Как сделать коллаж в Pinterest

Homestyler

Для старта идеально подходит Homestyler. Он работает в браузере и не требует мощного компьютера. Справится обычный ноутбук или даже планшет. Интерфейс платформы похож на игру Sims — здесь также легко подбирать цвет стен и расставлять мебель.

Вот такие проекты в Homestyler создают новички без навыков рисования 

Профессиональное ПО — то, что тоже нужно чтобы стать дизайнером интерьера с нуля. Но переходить к нему можно, когда набьете руку 👇🏻

AutoCAD / ArchiCAD — основа проектирования

Эти сервисы используют для детальных чертежей. В них рисуют точные планы помещений, расставляют розетки, указывают размеры. Они более мудреные, если сравнивать с Homestyler, но тоже вполне понятные и осваиваемые. 

SketchUp / 3ds Max — реалистичное моделирование 

Платформы для визуализации требуют время на изучение. Новичкам с ними трудновато, но есть хорошая новость — сегодня их можно освоить по желанию. Почему ⬇

С появлением нейросетей, 3d max ушел на второй план. Сейчас вы можете загрузить коллаж в нейронку и за минуту получить крутую визуализацию. Все что нужно — задать детальное описание (промпт). 

Наглядный пример «коллаж vs работа ИИ», что умеют дизайнеры интерьера буквально за минуту 

✅ Кстати, забирайте 5 рабочих промтов для нейросети Krea: 

Revit — для технических проектов

Помогатор для сложных проектов, где нужно согласовать планировку с вентиляцией и разводкой электрики. Здесь можно работать со всеми элементами одновременно. Используется по желанию. 

Photoshop / Figma — коллажи и презентации

Здесь создают коллажи, обрабатывают изображения и готовят презентации для клиентов. Figma легко освоить, а Photoshop — требует чуть большего погружения. Но оба в принципе доступные.

Резюмируя: не пугайтесь обилия софта — для уверенного старта подойдет Homestyler. А вдохновляться, качать насмотренность и набивать руку в коллажах и вовсе можно в Pinterest. Все остальное подключите позже, по мере развития и усложнения проектов. 

Какие качества нужны дизайнеру интерьера

Хорошо, если вы обладаете врожденным вкусом, закончили художественную школу и выучили все стили наизусть. Но и без этого можно добиться успеха. Гораздо важнее насмотренность, умение слушать клиента и доводить проекты до конца. Обо всем этом — ниже.

Какие качества нужны для дизайнера интерьера на самом деле

🔹 Коммуникация с клиентом и работа с возражениями

Работая над проектом, нужно учитывать интересы семьи, бюджет, технические нормы. Клиенты могут требовать несовместимое, прорабы — настаивать на шаблонных решениях. Важно уметь предлагать варианты, которые устроят всех сразу.

🔹 Управление задачами и сроками

Каждый проект состоит из нескольких параллельных процессов: закупки, согласования, реализации. Чтобы не запутаться, стоит вести все этапы параллельно. Делить большую задачу на части с четкими сроками, заранее предупреждать клиента о возможных задержках и вести систему учета.

🔹 Эмпатия и умение считывать запросы клиента

Заказчики хотят жить в доме, где им комфортно. Чтобы создать такое пространство, нужно услышать пожелания каждого в семье. Поэтому одно из требований к профессии дизайнер интерьера — уметь находить общее решение, когда мнения расходятся, иногда даже выступая в роли переговорщика и психолога.

🔹 Внимание к деталям и критическое мышление

Удобство дома складывается из мелочей, когда хватает места для банок в шкафу, не нужно тянуться до выключателя, просторно в прихожей. Это продумывают в начале, учитывая образ жизни и привычки заказчиков.

Какая самая важная черта дизайнера интерьера, плюсы и минусы профессии, из чего состоит рабочий день специалиста и можно ли совмещать 2 деятельности, смотрите в видео от дизайнера-эксперта и основательницы топовой студии 👇🏻

Путь дизайнера интерьера: с чего начать и как войти в профессию

Менять сферу деятельности всегда волнительно. Это нормально. Главное — осваивать новое дело постепенно, без резких рывков. В интерьерной сфере у вас есть несколько доступных путей.

Самостоятельное обучение — что можно, а что нельзя освоить без наставника

Интернет переполнен статьями и видео, как стать дизайнером интерьера с нуля, с чего начать и т.д. Поэтому вы можете спокойно погружаться в профессию через социальные сети, Тг-каналы, тематические сайты и печатные источники. С ними удастся изучить теорию цвета и композиции, основные стили и сервисы для визуализации. 

Разобраться в технических нормативах и научиться вести проект без ошибок можно только с помощью опытного наставника. 

Обучение дизайну интерьера можно начинать самостоятельно, но для крутых проектов и развития нужен наставник

Курсы, школы, наставники — на что смотреть

Со времен пандемии открылось много онлайн-школ, нам предлагают записаться на самые разные курсы. Тут важно понимать, что не все из них дают прикладные умения. Выбирайте онлайн-курсы, где:

  • дают настоящую практику, помогают формировать портфолио;

  • есть поддержка кураторов и разбор домашних заданий;

  • авторы программы — действующие дизайнеры, а не просто теоретики;

  • есть помощь с трудоустройством или предлагают стажировку;

  • у школы есть лицензия на преподавательскую деятельность (инфа на сайте);

  • есть возможность сначала пройти бесплатный тест-драйв курса, чтобы оценить методику преподавания и свой отклик.

Ловите вдохновляющий пример самой обычной женщины и мамы троих детей. Нет ничего невозможного, если вы решились изменить свою жизнь и начать работать в кайф 👇🏻

Когда нужен вуз, а когда нет

Корочка вуза сегодня не становится гарантией успеха. Можно годами учиться и выйти без опыта, да еще и с устаревшими знаниями, так как университетская программа обновляется редко. Онлайн-школы в этом плане на шаг впереди. Они знают, что нужно современному дизайнеру интерьера и дают актуальную теорию с мощной практикой. Еще и диплом государственного образца. 

Что касается вузовского образования, то оно ↓

✔️ требуется:

  • для глубоких архитектурных знаний;

  • для получения официального диплома, который нужен для госзаказов, виз в некоторые страны.

✔️ не требуется:

  • если есть талант, вкус и сильное портфолио;

  • для старта в частной практике или малом бизнесе;

  • для развития в профессии и выхода на премиальный сегмент.

Если коротко, то вуз дает фундамент и «корочку», но успех в дизайне зависит от навыков и кейсов, которые можно наработать без университетских стен. 

Что нужно дизайнеру интерьера для первой работы или первого клиента

Теория, практика, поддержка — все это хорошо. Но мы идем учиться, чтобы потом работать и зарабатывать. И здесь новички больше всего переживают, что без опыта не найдут заказчиков. Ниже — отвечаем на вопросы, которые часто волнуют на старте:

Мини-портфолио: из чего его собрать, если нет реальных проектов

  • зарегистрируйтесь на бесплатный онлайн-курс, где предлагают создать проект;

  • преобразите собственную комнату так, будто это для заказчика;

  • предложите друзьям помощь с планировкой или коллажем — для них это бесплатно, а для вас будет хорошим опытом.

Что нужно, чтобы стать дизайнером интерьера с нуля — учебный проект новичка

Как сделать 3 учебных проекта так, чтобы они выглядели профессионально

  • первое и самое простое на старте — используйте нейросети для улучшения визуализации (выше делились с вами промтами);

  • не зацикливайтесь только на внешней эстетике, добавляйте к визуалу планы с размерами, схемы света, корректные решения по мокрым зонам, вентиляции и т.д.;

  • если вы нацеливаетесь на премиум-сегмент, то создавайте соответствующие референсы, а не хрущевки;

  • показывайте разные стили, в описаниях объясняйте свои решения;

  • берите готовые планы квартир из интернета — это бесплатно и безопасно.

Как правильно вести коммуникацию с заказчиком

Что нужно, чтобы стать востребованным дизайнером интерьера, так это умение слушать. Причем больше, чем говорить. Задавайте уточняющие вопросы: «Как вы проводите вечера?», «Что раздражает в нынешней квартире?». Не бойтесь говорить «я уточню» вместо непроверенных ответов. Все договоренности фиксируйте письменно. 

Что должен знать дизайнер интерьера — где искать первые заказы

Где искать первые заказы

✔️ Чаты новостроек. Находите ЖК, смотрите срок сдачи ± квартал и предлагаете бесплатную планировку.

✔️ Мамские форумы. Листаете форумы мам, где часто обсуждают переезды, ремонт, покупку квартир — заходите, консультируете, оставляете предложения.

✔️ Яндекс.Район. Активно размещаете объявления в своем районе.

✔️ Доски объявлений: Авито, Юла, Из рук в руки. Предлагаете один вариант планировки абсолютно бесплатно, а далее — каждый вариант за 5000 ₽.

✔️ Новости ВКонтакте. Вбиваете «ищу дизайнера интерьера» и ежедневно мониторите.

✔️ Профессиональные площадки: InMyRoom, Houzz, Profi.ru, Roomba. Создаете профиль и отвечаете на запросы.

✔️ Партнерство со строительными компаниями. Звоните в первые двадцать компаний города с предложением дизайнерских услуг.  

✔️ Сотрудничество с дизайн-студиями. Многие бюро не берут объекты меньше 70 м², а вам они идеально подойдут — вы можете брать такие заказы за процент.

✔️ Знакомые риелторы, поставщики, мебельщики. Они постоянно коммуницируют с людьми, которые что-то покупают/ремонтируют.

Консультируйте бесплатно знакомых, соседей, родных и просите отзывы. Это первые доказательства вашей экспертности и того, что вам доверяют другие. Эти отзывы можно публиковать в соц.сетях и добавлять в портфолио. 

Типичные ошибки начинающих дизайнеров (и как их избежать)

Ошибки совершают 90% новичков. Их не нужно бояться — любой промах становится точкой роста. Лучше все знать про профессию дизайнера интерьера и делать выводы. С каждым проектом вы будете чувствовать себя все увереннее.

Что нужно делать, чтобы стать дизайнером интерьера — распознавать и предотвращать ошибки

❌ Упор на визуал, а не на чертежи. Новички часто увлекаются картинками, забывая о технической документации. А потом строители не могут реализовать всю эту красоту.

Как избежать ➞ Начинайте каждый проект с планировок и технических планов. Убедитесь, что в чертежах есть все размеры и узлы.

❌ Незнание норм и технических ограничений. Можно придумать гениальную организацию пространства, но забыть про вентиляцию или несущие стены. Такая ошибка дорого обходится: заказчики теряют деньги, а дизайнер — репутацию.

Как избежать ➞ Изучите базовые СНиПы перед первым проектом. Всегда уточняйте возможность перепланировки. Консультируйтесь с технологами по сложным вопросам.

❌ Перегруз стилем. Когда хочется использовать все приемы сразу, пространство превращается в выставку достижений. А клиентам нужно, чтобы все сочеталось между собой.

Как избежать ➞ Определите главный стиль и придерживайтесь его. Соблюдайте принцип Парето: 80% базовых элементов, 20% акцентов. Так точно не переборщите.

❌ Отсутствие профессиональной коммуникации. Опаздывать с ответами, не фиксировать договоренности, избегать сложных разговоров — все это характеризует любого специалиста с худшей стороны. Контакты таких мастеров вряд ли передают из рук в руки.

Как избежать ➞ Создайте четкий регламент общения с клиентом. Учитесь мягко, но уверенно отстаивать свою экспертизу.

Чек-лист: что нужно дизайнеру интерьера, чтобы начать работать уже сейчас

Вы узнали основы профессии — пора переходить к действиям. Собрали первые шаги в чек-лист, чтобы можно было начать работать в ближайшее время.

Чек-лист: что нужно дизайнеру интерьера, чтобы начать работать уже сейчас

А здесь вы можете посмотреть видеоинструкцию от эксперта, как стать классным специалистом, чтобы работать в 2025-2026 году, и сколько времени на это понадобится 👉🏻 тык сюда 

FAQ — часто задаваемые вопросы о профессии дизайнера интерьера

Можно ли стать дизайнером интерьера без художественного образования? В дизайн-проекте нет ничего, что нарисовано от руки. За чертежи отвечает ArchiCAD, а за визуализации — Homestyler и нейросеть. Поэтому навыки художника не требуются.

Какие программы обязательны на старте? Научитесь работать в Homestyler и нейросетях, чтобы создавать визуализации. Все остальное можно осваивать медленно и по шагам.

Сколько времени уходит на обучение? Базовый уровень — 3-6 месяцев интенсивной практики. Чтобы уверенно чувствовать себя в жилых и коммерческих проектах, потребуется год. Но учиться продолжают даже топы — тренды и технологии постоянно обновляются.

Что должен уметь дизайнер интерьера с нуля? Как минимум, собирать идеи в Pinterest. Далее вы начинаете продумывать организацию пространства, сочетать цвета, подбирать отделку и мебель в рамках бюджета, вести переговоры.

Можно ли работать удаленно? Конечно. Консультации, планировочные решения и создание 3D-визуализаций не привязаны к месту — их можно выполнять откуда угодно. Часть авторского надзора тоже реально вести дистанционно.

Как понять цену своей работы? Ориентируйтесь на средние расценки по рынку, но с учетом своего опыта. Специалисты с практикой часто берут от 2000 руб./м² — а вы можете начать с 1300–1500.

Если с детства мечтаете создавать красивые и удобные пространства и понимаете, что пора менять свою жизнь, приходите на бесплатные эфиры с Машей Черной. По итогу у вас появится:

  • Четкое понимание состава дизайн-проекта.

  • Свой коллаж и визуализация, созданные с помощью нейросети и редактора.

  • Понятный план, как начать зарабатывать от 100 000 рублей.

  • Набор готовых материалов: инструкции, гайды и приемы для работы.

