Что нужно дизайнеру интерьера: знания, навыки и требования к профессии

Дизайнер интерьеров — профессия со стабильно высоким доходом. Dream Job приводит данные о средней зарплате дизайнера — 87 383 рубля в месяц.

Средняя зарплата дизайнера интерьера в 2025 году. Данные Dream Job

Такой заработок напрямую связан с ростом рынка недвижимости: за 8 лет продажи новостроек выросли с 703 до 906 тысяч квартир, и каждая из них требует профессионального дизайна — будь то для личного проживания или сдачи в аренду. Перспективы заманчивы. Но какими навыками и качествами нужно обладать, чтобы выстроить очередь из клиентов?

Из статьи узнаете, что нужно знать, уметь, иметь, чтобы работать без иллюзий. Какие инструменты подходят для старта, стратегии общения с заказчиками и способы избежать распространенных ошибок.

«Дизайнер получает основную оплату за полный рабочий дизайн-проект, но это не единственное, из чего складывается его заработок. На бесплатных эфирах я как раз разбираю, с чего стартовать новичку, какие инструменты использовать, как искать заказы и за что в принципе клиенты готовы платить. Спойлер: 10 000 рублей можно зарабатывать за один вечер — без дизайнерского опыта и знания сложных программ», — Маша Черная, основатель Школы дизайна интерьеров и арт. директор студии Artum.

