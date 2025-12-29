ТОП-55 лучших студий дизайна интерьера Москвы: рейтинг 2026, актуальные цены и свежие отзывы

Актуальная подборка для тех, кто ценит порядок и слаженность. Здесь найдете дизайн-студии интерьеров, дизайнерские бюро и дизайн-агентства Москвы, где за дизайн, согласование и реализацию отвечает одна команда. Их работы — это лучшие интерьеры Москвы, которые запоминаются, но главное, они стильные и комфортные для жизни.

Выбор студии дизайна — это инвестиция в комфорт и эстетику на годы вперед. Чтобы вы могли доверять каждому названию в рейтинге, мы установили четкие критерии отбора.

В наш топ вошли студии интерьера с:

опытом от 3 лет,

портфолио реализованных дизайн-проектов в Москве,

положительными отзывами,

прозрачными условиями сотрудничества.

В конце рассказали, как выбрать студию, чтобы удовлетворение было не только от результата, но и от процесса, то есть от того, как работает команда дизайнеров интерьера. Москва, встречай наш обновленный топ студий дизайна!

1. Студия дизайна интерьера ARTUM

Студия строит интерьер вокруг жизни вашей семьи. Они делают так, чтобы пространство было удобным для каждого. Лучшее подтверждение их слов — портфолио. Посмотрите сами, как эргономично выстроена планировка.

ТОП-55 студий интерьера: авторский дизайн интерьера (Москва) от ARTUM в премиальном ЖК

Что делают и сколько лет:

За 15+ лет работы свыше 1000 реализованных интерьеров. Среди них — элитный дизайн квартир, частные дома и представительские общественные пространства. Профессионализм команды отмечен наградами: Best of Houzz, International Design Awards, ADD Awards, International Property Awards (2017–2025).

Услуги студии интерьера предоставляют дизайнеры и строители с опытом 10+ лет

Как работают и цена:

Работают комплексно — ведут проект от идеи до сдачи, контролируя каждый этап. Но если нужно только часть, можно заказать просто планировку или красивую 3D-визуализацию. Оплата поэтапная.

Стоимость дизайн-проекта начинается от 2900 рублей за м². Итоговая цена ремонта, которую фиксируют в договоре, не меняется. На проект квартиры в 100-150 м² уходит около 3-4 месяцев.

Над проектом работают дизайнеры интерьеров (Москва) с опытом на похожем объекте и в определенной стилистике

Почему с ними комфортно:

Смета известна на этапе чертежей — считают конкретные позиции и их точную стоимость. Поэтому вы точно знаете бюджет еще до начала закупок.

Вносят до 3 бесплатных изменений в проект, если что-то не понравится.

Дизайнер лично ездит по поставщикам, чтобы сравнить цены, проверить качество и уточнить реальные сроки поставки материалов.

Ремонт ведут собственные бригады. Это значит, что работа идет под одним контролем и вы получаете результат, который утвердили в проекте.

Примеры работ ⤵️

ТОП-55 студий интерьера: элитный дизайн квартиры, в которой продумано все до мелочей

Интерьер квартиры: студия дизайна, которая работает в классическом и современном стилях

ТОП-55 студий интерьера: дизайн премиум-интерьера загородного дома от ARTUM

Дизайн премиум класса в стиле неоклассика от ARTUM — одной из лучших студий дизайна

Что говорят заказчики ⤵️

Отзыв на студию дизайна Artum на Яндексе

➡️ Сайт

2. Студия дизайна премиум-класса Imetra

Их интерьеры — со своим характером, часто смелые. Но главное — за этим стоит железная предсказуемость. Студия страхует свою работу, фиксирует цену, и вы точно знаете, что получите то, что было утверждено.

ТОП-55 студий дизайна интерьера в Москве: дизайн премиум класса для квартиры от студии интерьера Imetra

Что делают и сколько лет:

12+ лет работы в сегменте премиум-класса. Свыше 200 проектов для элитных квартир и частных домов.

ТОП-55 студий дизайна интерьера в Москве: авторский дизайн интерьера загородного дома от студии дизайна Imetra

Как работают и цена:

Работают комплексно: от дизайн-проекта до подбора всех материалов и авторского надзора. Стартовая стоимость — от 3 300 ₽/м². Сроки обсуждаются на консультации.

Рассчитать стоимость дизайн проекта в Москве можно на бесплатной консультации

Почему с ними комфортно:

Работа ведётся под страховым покрытием до 1 млн рублей, что является редким и серьёзным гарантом ответственности.

Тесный контроль чертежей и фабрик-производителей обеспечивает точное соответствие между утвержденной 3D-картинкой и реальным итогом.

Студия берёт на себя управление и координацию всех подрядчиков, обеспечивая единые стандарты на каждом этапе.

Примеры работ ⤵️

Дизайн интерьера московский в стиле эко от студии Imetra (ТОП-55 студий дизайна интерьера в Москве)

Интерьер гостинной с камином — частый запрос в студии дизайна Imetra (ТОП-55 студий дизайна интерьера в Москве)

Дизайнеры студии интерьера Imetra (ТОП-55 студий дизайна интерьера в Москве) следят за трендами и органично их вписывают в функциональность дома

Что говорят заказчики ⤵️

Отзыв на Яндекс Картах

➡️ Сайт

3. Дизайн студия интерьеров «Уютная квартира»

Их главная идея проста: «Уровень счастья зависит от того, насколько у вас уютная квартира». Основатель — шеф-дизайнер Наталья Преображенская, автор книг, трендсеттер с международным признанием.

Рейтинг лучших студий дизайна интерьера в столице — студия Уютная квартира

Что делают и сколько лет:

Студия работает с 2003 года. За эти годы сделали 1600+ проектов в России и за границей. Специализируются на дизайне квартир и домов, а также плотно работают с крупными девелоперскими компаниями. Это значит, что они разбираются в недвижимости и могут посоветовать планировку еще на этапе покупки квартиры.

Дизайн студии интерьеров Уютная квартира (в рейтинге лучших студий дизайна интерьера в столице)

Как работают и цена:

Процесс разделили на четыре этапа: планировка с 3D-визуализациями, разработка рабочих чертежей, подбор материалов и авторский надзор за ремонтом. Предлагают два тарифа дизайн-проекта: с коллажами (3900 ₽/м²) и полноценными 3D-визуализациями (5000 ₽/м²).

Интерьер от студии дизайна Уютная квартира (в рейтинге лучших студий дизайна интерьера в столице)

Почему с ними комфортно:

Готовы сопровождать клиента на всех этапах — от идеи до финальной расстановки мебели. Офис работает ежедневно с 10 до 22 часов. Также студия организует «рум-туры» — экскурсии по готовым проектам.

Примеры работ ⤵️

Дизайн студии интерьеров Уютная квартира (в рейтинге лучших студий дизайна интерьера в столице)

Топ-55 студий дизайна интерьера, Москва: интерьер от студии Уютная квартира

Дизайн студии интерьеров Уютная квартира (в рейтинге лучших студий дизайна интерьера в столице)

Что говорят заказчики ⤵️

Отзыв на студию Уютная квартира

Сайт

4. Дизайнерское агентство Точка дизайна

Работают с вдохновением, но реализуют проекты с мастерством. Создают дизайн и архитектуру для тех, кто привык выбирать для себя лучшее.

Интерьер от дизайнерского агентства Точка дизайна (топ-55 студий дизайна интерьера, Москва)

Что делают и сколько лет:

Точный год основания не указан. Работают и с интерьерами квартир и домов, и с коммерческими помещениями, социальными объектами, архитектурой. Сотрудничают с крупными девелоперами. Выполняли даже арт-проекты и брендинг.

Интерьер от дизайнерского агентства (топ-55 студий дизайна интерьера, Москва)

Как работают и цена:

Процесс стандартный: от концепции и визуализации до реализации. Для расчета стоимости предлагают оставить заявку, чтобы менеджер перезвонил и сделал персональное предложение со скидкой.

Топ-55 студий дизайна интерьера, Москва: интерьер от студии Точка дизайна

Почему с ними комфортно:

Судя по отзывам корпоративных клиентов, студия умеет выстраивать четкую профессиональную коммуникацию, оперативно вносить правки и соблюдать сроки. Их рекомендуют как ответственного партнера для проектов любой сложности.

Примеры работ ⤵️

Интерьер от дизайнерского агентства Точка дизайна (топ-55 студий дизайна интерьера, Москва)

Что говорят заказчики ⤵️

Отзыв на студию Точка дизайна

Сайт

5. Дизайн-студия интерьеров Simple Design

Их девиз — «Просто. Красиво. Удобно. Для вас». Хотят делать классный дизайн доступным для людей. Считают, что хороший интерьер должен учитывать потребности всех, кто будет в нем жить.

Дизайн интерьера (Москва) от студии Simple Design

Что делают и сколько лет:

Специализируются на индивидуальных дизайн-проектах для жизни семьи, быстрой продажи недвижимости (хоум-стейджинг), сдачи квартиры в аренду. Работают в рамках ограниченного бюджета.

Дизайн-проект в Москве от студии Simple Design

Как работают и цена:

Главное преимущество — фиксированная цена и короткие сроки. Базовый дизайн-проект можно получить от 14 900 рублей, а разработают его за 7 дней.

Топ-55 студий дизайна интерьера, Москва: интерьер от студии Simple Design

Почему с ними комфортно:

Цена известна сразу и не меняется. Не нужно ждать месяцами. Судя по отзывам, умеют эффективно использовать небольшие бюджеты и делать интерьеры удобными.

Примеры работ ⤵️

Дизайн-проект в Москве от студии Simple Design (топ-55 студий дизайна интерьера, Москва)

Что говорят заказчики ⤵️

Отзыв клиента студии Simple Design

Сайт

6. Дизайнерская студия AZBUKADom

Студия делает акцент на практическом результате. Их цель — создавать интерьеры, которые подчеркнут стиль и статус.

Топ-55 студий интерьера — студия AZBUKADom

Что делают и сколько лет:

Работают с 2009 года. За это время разработали 358 интерьеров по всему миру, от Азии до США. Ежегодно делают около 35 проектов. Специализируются на квартирах и загородных домах. В 2020 году стали победителями международного конкурса European Property Awards.

Интерьер от AZBUKADom (студия интерьера, Москва)

Как работает и цена:

Команда предлагает системный подход с соблюдением сроков. Для расчета стоимости нужно оставить заявку. Студия представит смету в трех ценовых вариантах.

Интерьер от AZBUKADom (студия интерьера, Москва)

Почему с ними комфортно:

Команда состоит из дизайнеров с высшим образованием и большим опытом. Они работают с надежными поставщиками и строителями, что гарантирует качество ремонта. Проекты студии регулярно публикуют в крупных медиа.

Примеры работ ⤵️

Интерьер от AZBUKADom (студия интерьера, Москва)

Топ-55 студий интерьера: интерьер от студии AZBUKADom

Что говорят заказчики ⤵️

Отзыв клиента AZBUKADom

Сайт

7. Дизайнерская компания Технологии дизайна

Изучают задачи и образ жизни клиента, чтобы интерьер стал его точным отражением. Стремятся делать пространства, которые остаются актуальными долгие годы.

Интерьер от студии Технологии дизайна (дизайнеры интерьеров, Москва)

Что делают и сколько лет:

Бюро основано в 2000 году. За это время спроектировали 467 интерьеров общей площадью больше 70 000 м². Специализируются на создании частных интерьеров под ключ.

Интерьер от студии Технологии дизайна (дизайнеры интерьеров, Москва)

Как работает и цена:

Весь процесс разделили на 9 этапов: от замера и планировки до подбора материалов, авторского надзора и финального декора. Предлагают три пакета услуг: «Базовый проект» (4 500 ₽/м², срок 4-8 недель), «Полный проект» (6 900 ₽/м², срок 8-12 недель) и «Авторское сопровождение» (от 50 000 ₽/мес). Средняя стоимость полной реализации (ремонт с мебелью) — от 120 000 ₽/м².

Интерьер от студии Технологии дизайна (дизайнеры интерьеров, Москва)

Почему с ними комфортно:

Проект от начала до конца ведет одна команда, клиенту не нужно самому координировать подрядчиков. Предоставляют бесплатную консультацию с разбором планировки. Подбирают материалы из актуальных и доступных в продаже позиций. Можно приехать на один из их объектов.

Примеры работ ⤵️

Интерьер от студии Технологии дизайна (дизайнеры интерьеров, Москва)

Что говорят заказчики ⤵️

Отзыв заказчика студии Технологии дизайна

Сайт

8. Студия дизайна интерьера Marso Studio

Их пространства должны давать энергию, быть местом силы, куда хочется возвращаться. Основатель, Анна Марсо, называет интерьер философией жизни. Главное для них — отразить в проекте индивидуальность и образ жизни человека.

Лучшие студии дизайна, Москва: интерьер от Marso Studio

Что делают и сколько лет:

Студия работает 11 лет. За это время сделали 380+ дизайн-проектов. Работают с объектами разного масштаба: от авторских квартир до домов площадью 2000+ м². Специализируются на жилых интерьерах премиум класса, а также на коммерческих и инвестиционных проектах (офисы, магазины).

Лучшие интерьеры Москвы от Marso Studio

Как работает и цена:

Предлагают архитектурное проектирование, дизайн интерьера, авторский надзор и полную комплектацию. Процесс начинают с личной встречи для обсуждения деталей. На ней рассказывают и об авторской системе расчета бюджета, и о трехступенчатом контроле расходов, чтобы итоговая стоимость была прозрачной и соответствовала возможностям клиента.

Лучшие студии дизайна, Москва: элитный дизайн квартир от Marso Studio

Почему с ними комфортно:

Можно глубоко погружаться в каждый этап или полностью делегировать им все задачи. Всегда ставят потребности и вкусы заказчика на первое место, не навязывая своих шаблонов. Работают только с проверенными подрядчиками, которых отбирали годами.

Примеры работ ⤵️

Лучшие студии дизайна, Москва — Marso Studio

Что говорят заказчики ⤵️

Отзыв клиента Marso Studio

Сайт

9. Дизайнерская студия FullHouseDesign

Это сочетание рационального подхода и эмоционального видения. Основатели верят, что такой баланс помогает взглянуть на задачу с разных сторон и создать пространство, которое станет продолжением внутреннего мира человека.

FullHouseDesign — дизайн-студия интерьера, Москва

Что делают и сколько лет:

Входят в рейтинг 200 BEST IN RUSSIA по версии Elle Decoration. Упоминается работа в разных направлениях, но конкретные типы объектов (квартиры, дома) не перечислены.

Как работают и цена:

Дизайнеры внимательно прислушиваются к клиентам, чтобы проектировать среду для жизни. Стоимость дизайн-проекта для квартир и домов одинаковая: 15 000 ₽/м².

FullHouseDesign входит в топ-55 студий дизайна интерьера, Москва

Почему с ними комфортно:

Команду возглавляют два профессионала с разными, но дополняющими друг друга подходами. Они имеют серьезное признание в индустрии, будучи членами профильных ассоциаций и обладателями международных премий (Luxury Lifestyle Awards, Interia Awards). Обещают оперативно отвечать на вопросы клиентов.

Примеры работ ⤵️

Лучшие студии дизайна, Москва: интерьер от студии FullHouseDesign

Топ-55 студий дизайна интерьера, Москва: интерьер от студии FullHouseDesign

Что говорят заказчики ⤵️

Отзыв клиента студии FullHouseDesign

Сайт

10. Дизайнерское агентство Brukva Home

Считают, что хороший дизайн — это связь между прошлым, настоящим и будущим. Он должен быть практичным, технологичным и прогрессивным. Их стиль строится на трех вещах: умной планировке, продуманной цветовой гамме и уважении к истории.

Дизайн-проект в Москве от студии Brukva Home

Что делают и сколько лет:

Работают с 2021 года. За это время разработали проекты общей площадью больше 3000 м². Работают как с частными интерьерами, так и с коммерческими.

Дизайнерская компания Brukva Home включена в наш рейтинг дизайн-агентств

Как работает и цена:

Можно заказать отдельно «Планировочное решение» (от 40 000 ₽), «Экспресс проект» (3 500 ₽/м²) или «Полный дизайн-проект» (от 5 200 до 6 200 ₽/м²). Также есть услуги «Авторское сопровождение» ремонта (от 50 000 ₽/мес) и «Комплектация» материалами (от 25 000 ₽/мес). Есть даже онлайн-консультация за 7 000 ₽ за 2 часа.

Почему с ними комфортно:

Создали базу проверенных российских фабрик и поставщиков. Благодаря партнерским скидкам клиенты могут сэкономить на материалах и мебели до 15%. Заказчик сам решает, какой объем услуг ему нужен — от простого плана до полного ведения ремонта с регулярными выездами дизайнера на объект (4 раза в месяц).

Примеры работ ⤵️

Интерьер от студии интерьера Brukva Home в рейтинге дизайн-агентств

Интерьер от студии интерьера Brukva Home в рейтинге дизайн-агентств

Сайт

11. Студия дизайна и ремонта Мантра

Делают интерьеры для гармонии жизни. Хотят, чтобы пространство стало продолжением характера хозяина, источником энергии и вдохновения. Не следуют слепо трендам, а ориентируются на личный комфорт и ценности человека.

Лучшие студии дизайна: авторский дизайн интерьера от студии Мантра

Что делают и сколько лет:

Работают 15 лет. За это время накопили экспертизу в дизайне интерьеров квартир (от 100 до 3000 м²), строительстве загородных домов и архитектурном проектировании. Также занимаются ландшафтным дизайном.

Студия Мантра входит в наш рейтинг дизайн-студий

Как работают и цена:

Начинают с технического задания, которое разрабатывают вместе с психологом для глубокого анализа личности. Потом идет концепция, планировка, 3D-визуализация, чертежи, комплектация и реализация. Бюджет согласовывают до начала работ, чтобы клиент чувствовал себя уверенно.

Почему с ними комфортно:

Используют психологический подход для понимания клиента, что помогает находить точные решения. Разрабатывают и производят мебель по собственным чертежам. Работают в строго оговоренные сроки и бюджет. Ведут комплексное строительство своими силами, контролируя качество на всех этапах.

Примеры работ ⤵️

Дизайн интерьера — компания Мантра, одна из лучших студий дизайна

Что говорят заказчики ⤵️

Отзыв клиента студии дизайна Мантра

Сайт

12. Студия интерьера FRIAUF

Их миссия — улучшать жизни людей, создавая комфортную среду. Они стремятся к тому, чтобы каждый элемент в пространстве был продуман, а результат радовал хозяина долгие годы.

Топ студий дизайна интерьера в Москве — студия интерьера FRIAUF

Что делают и сколько лет:

Работают с 2016 года. Специализируются на комплексном решении «под ключ» для частных и коммерческих помещений. Изготавливают индивидуальную корпусную мебель. В команде есть дизайнеры и инженеры-строители, что обеспечивает техническую грамотность решений.

Лучшие интерьеры Москвы: интерьер от студии интерьера FRIAUF

Как работает и цена:

Работают по полному циклу: дизайн-проект, ремонтные работы, закупка материалов, изготовление мебели и даже послеремонтный клининг. Предоставляют детальную смету, где каждая статья расходов расписана в процентах от общей стоимости.

Интерьер от студии интерьера FRIAUF

Почему с ними комфортно:

Компания отвечает за всё. Это избавляет от необходимости координировать разных мастеров. Они открыто показывают реализованные проекты с указанием точной стоимости за квадратный метр, что помогает заранее оценить бюджет.

Примеры работ ⤵️

Интерьер от студии интерьера FRIAUF

Сайт

13. Дизайнерская компания 41GROUP

Они делают интерьер с вниманием к деталям. Для них дизайн-проект — это комплексное решение: от грамотного зонирования и сценария света до полного набора чертежей для строителей и сметы на все материалы.

Топ-55 студий дизайна интерьера, Москва — 41GROUP

Что делают и сколько лет:

Специализируются на разработке дизайн-проектов жилых интерьеров с учетом бюджета клиента. Также предлагают услуги для бизнеса.

Интерьер от дизайнерской компании 41GROUP (входит в топ студий дизайна)

Как работают и цена:

Процесс включает семь этапов: от замера объекта и планировки до создания 3D-визуализаций, чертежей и авторского надзора. Предлагают четыре пакета услуг: «Планировка», «Эскизный проект», «Дизайн-проект под ключ» и «Премиум». Конкретные цены на пакеты не указаны, стоимость рассчитывают под бюджет клиента.

Интерьер от дизайнерской компании 41GROUP (входит в топ студий дизайна)

Почему с ними комфортно:

Лично проверяют материалы, что говорит о практичном подходе. Предлагают бесплатную первичную консультацию без навязчивых рассылок. Готовы разрабатывать мебель на заказ и сопровождать закупки. Могут взять ключи от объекта для проведения замеров, чтобы не отвлекать вас от дел.

Примеры работ ⤵️

Интерьер от дизайнерской компании 41GROUP (входит в топ студий дизайна)

Что говорят заказчики ⤵️

Отзыв заказчика студии дизайна интерьера в Москве 41GROUP

Сайт

14. Дизайнерское бюро MBDS

Дизайн для них — это способ выразить личность клиента и помочь ему увидеть красоту вокруг. Хотят, чтобы интерьер не только хорошо смотрелся, но и менял атмосферу, влиял на эмоции. Для них важно, чтобы пространство отражало характер и стиль жизни человека.

Топ-55 лучших студий дизайна интерьера в Москве: дизайнерское бюро MBDS

Что делают и сколько лет:

Студия основана 18 лет назад. За это время спроектировали больше 100 000 м² пространств по всему миру. Берут на себя разные типы объектов: от современных квартир и элитных резиденций до офисов. У них нет одного фирменного стиля. В их портфолио есть и сдержанная классика, и смелые авангардные проекты.

Дизайнерская квартира в Москве от MBDS (входит в топ-55 лучших студий дизайна интерьера в Москве)

Как работают и цена:

Процесс включает встречу, договор с фиксированной ценой за квадратный метр, проектирование, авторский надзор и сдачу работы. Цена фиксируется в договоре и не меняется. Также предлагают дополнительные услуги: подбор жилья, комплектацию материалов и мебели и отдельный авторский надзор.

Дизайнерская квартира в Москве от MBDS (входит в топ-55 лучших студий дизайна интерьера в Москве)

Почему с ними комфортно:

Гарантируют внимательный и заботливый процесс, учитывают даже такие детали, как безопасность для детей и комфорт домашних питомцев. Работают официально, по договору.

Примеры работ ⤵️

Дизайнерская квартира в Москве от MBDS (входит в топ-55 лучших студий дизайна интерьера в Москве)

Сайт

15. Дизайн студия интерьеров Loft&Home

Проектирует технологичные и живые пространства. Здесь инженерная мысль и дизайн работают в одной связке, превращая смелые идеи в реальность.

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве: дизайн студия интерьеров Loft&Home

Что делают и сколько лет:

Работают 12 лет. Берутся за интерьеры с современной архитектурой: квартиры, пентхаусы, частные дома. Отлично разбираются в сложных инженерных системах.

Интерьер дизайн студии интерьеров Loft&Home (в столичном рейтинге дизайн-студий интерьеров)

Как работают и цена:

Предлагают полный цикл — от проекта до надзора. Можно заказать и отдельные этапы. Стоимость от 3 500 ₽/м². Сроки называют после изучения задач и площади объекта.

Интерьер дизайн студии интерьеров Loft&Home (в столичном рейтинге дизайн-студий интерьеров)

Почему с ними комфортно:

Контролируют все этапы. Легко находят технические ходы для нестандартных планировок. Прорабатывают визуализации до мелочей.

Примеры работ ⤵️

Интерьер дизайн студии интерьеров Loft&Home (в столичном рейтинге дизайн-студий интерьеров)

Сайт

16. Бюро интерьеров Studio 8

Студия делает упор на тщательную проработку и индивидуальность, что может отразиться на сроках подготовки проекта. Это выбор тех, кто ценит персональный подход и долговечные решения выше скорости.

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве — бюро интерьеров Studio 8

Что делают и сколько лет:

Работает на московском рынке больше 10 лет. Создает проекты для квартир, частных домов и коммерческих помещений — от концепции до реализации.

Интерьер от Studio 8 (входит в наш рейтинг лучших дизайн-бюро по Москве)

Как работают и цена:

Придумывают концепцию, готовят чертежи, помогают выбрать мебель и отделку, следят за ходом ремонта. Разработка дизайн-проекта стартует от 4 000 ₽/м². Точная цена формируется после обсуждения задач, а сроки зависят от сложности и объема.

Интерьер от Studio 8 (входит в наш рейтинг лучших дизайн-бюро по Москве)

Почему с ними комфортно:

Делают ставку на эргономику и разумное планирование, чтобы интерьер оставался функциональным долгое время. Находят или разрабатывают отделку, мебель и декор под конкретный проект и характер заказчика.

Примеры работ ⤵️

Интерьер от Studio 8 (входит в наш рейтинг лучших дизайн-бюро по Москве)

Что говорят заказчики ⤵️

Сайт

17. Студия дизайна и ремонта Interior Premium

Объединяет в одной команде архитекторов, мастеров отделки и технологов по мебели, чтобы решать самые сложные задачи.

Студия дизайна и ремонта Interior Premium в топ студий дизайна интерьера, Москва

Что делают и сколько лет:

Работают 15+ лет. Реализовали 250+ проектов. Специализируются на премиальной отделке, решении нетривиальных инженерных задач и создании эксклюзивных деталей.

Интерьер от дизайна и ремонта Interior Premium (в топ студий дизайна интерьера, Москва)

Как работают и цена:

Разрабатывают дизайн, делают ремонт, предоставляют авторский надзор. Есть собственное мебельное производство. Можно заказать и отдельные этапы работ. Стоимость зависит от сложности и выбранных материалов. Точную цену называют после обсуждения задач, а сроки — после оценки технического задания.

Интерьер от дизайна и ремонта Interior Premium (в топ студий дизайна интерьера, Москва)

Почему с ними комфортно:

За проект отвечает один человек. Архитекторы, отделочники и мебельщики работают сообща, что ускоряет процесс и повышает качество. Благодаря собственному производству мебели, воплощают уникальные решения, которых нет в магазинах. Вы точно будете уверены в том, что такого интерьера, как у вас, больше нет ни у кого.

Примеры работ ⤵️

Интерьер от дизайна и ремонта Interior Premium (в топ студий дизайна интерьера, Москва)

Сайт

18. Дизайнерское агентство Romanova. Design

Студия основана в 1995 году. Возглавляет дизайнер Ирина Романова. Здесь делают ставку на художественный образ и тщательный подбор уникальных элементов.

Дизайнерское агентство Romanova. Design в топ-55 студий дизайна интерьера, Москва

Что делают и сколько лет:

Фирменный почерк — работа с авторской мебелью и редкими отделочными материалами. Проекты получаются детальными и атмосферными.

Дизайн премиум от студии дизайна Romanova. Design (в топ-55 студий дизайна интерьера)

Как работают и цена:

Создают дизайн-проект с детальной концепцией, рабочими чертежами и подробной визуализацией. Авторский надзор доступен как дополнительная услуга. Разработка проекта стартует от 3 000 ₽/м². Сроки зависят от глубины проработки и детализации.

Интерьер от студии дизайна Romanova. Design (в топ-55 студий дизайна интерьера)

Почему с ними комфортно:

Подбирают элементы до тех пор, пока интерьер не зазвучит вашим голосом. Дизайнер находит предметы, материалы и светильники, которых нет в массовом доступе. Сами ведут переговоры с поставщиками и фабриками, экономя ваше время и силы.

Примеры работ ⤵️

Интерьер от студии дизайна Romanova. Design (в топ-55 студий дизайна интерьера)

Сайт

19. Интерьерная студия Icon Premium

Делают ставку на продуманные планировки, качественные материалы и надежную инженерию, чтобы пространство оставалось стильным и комфортным как сейчас, так и через 10 лет.

Топ-55 дизайн-студий интерьера в Москве — интерьерная студия Icon Premium

Что делают и сколько лет:

Работает с 2015 года, в портфолио — 200+ завершенных проектов. Специализируется исключительно на премиум-классе: квартиры, апартаменты, загородные дома.

Интерьер от студии Icon Premium (дизайнеры, Москва)

Как работают и цена:

От проекта и дизайна отопления, вентиляции, умного дома до авторского надзора и полной комплектации интерьера. Разработка дизайн-альбома стартует от 6 200 ₽/м². Сроки определяются после технического анализа помещения и обсуждения задач.

Интерьер от студии Icon Premium (дизайнеры, Москва)

Почему с ними комфортно:

Проверяют качество на каждом этапе. Работают по отработанной схеме с проверенными поставщиками.

Примеры работ ⤵️

Интерьер от студии Icon Premium (дизайнеры, Москва)

Сайт

20. Студии интерьера Oleg Klodt Architecture & DesignБюро

Здесь дизайн начинается с логики пространства, превращает дома в гармоничные произведения, где авторская мебель и декор — это завершающие штрихи.

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве — студия Oleg Klodt Architecture & DesignБюро

Что делают и сколько лет:

Работает 20+ лет. Создает проекты высшего уровня: от элитных квартир и вилл до яхт и общественных пространств.

Дизайн-проект в Москве от студии интерьера Oleg Klodt Architecture & DesignБюро

Как работают и цена:

Предлагают комплекс: от концепции и архитектурного сопровождения до визуализаций фотографического качества. Разрабатывают и изготавливает эксклюзивную авторскую мебель и декор. Цена за квадратный метр зависит от сложности и статуса проекта. Сроки формируются после детального обсуждения всех задач и масштаба работ.

Интерьер от студии интерьера Oleg Klodt Architecture & DesignБюро

Почему с ними комфортно:

Основатель Олег Клодт погружается в детали проекта, обеспечивает единый высокий стандарт. Визуализации и чертежи фотографического качества исключают недопонимание между вами, дизайнером и строителями.

Примеры работ ⤵️

Интерьер от студии интерьера Oleg Klodt Architecture & DesignБюро

Сайт

21. Дизайнерская компания Art Group

Студия работает в авторской, экспериментальной эстетике. Это выбор тех, кто устал от типовых решений и хочет создать личное, возможно, немного богемное пространство.

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве — студия Art Group

Что делают и сколько лет:

Работают 15+ лет. Создают проекты для квартир, частных домов и общественных пространств, везде сохраняя свой смелый и экологичный подход к материалам.

Интерьер от студии Art Group (в рейтинге дизайн-агентств)

Как работают и цена:

Разрабатывают дизайн-проект, помогают подобрать мебель и материалы, ведут авторский надзор. Могут разработать и изготовить авторские предметы интерьера. Разработка проекта стартует примерно от 3 500 ₽/м². Окончательная цена зависит от выбранных материалов и сложности работ. Сроки индивидуальны.

Интерьер дизайнерской компании Art Group (в рейтинге дизайн-агентств)

Почему с ними комфортно:

Дизайнеры привносят в проект смелые цветовые сочетания, винтажные находки и современное искусство, создавая интерьер, которого точно ни у кого нет. Умеют вписать в современное пространство антиквариат или мебель с прошлой жизнью, добавляя интерьеру глубины. Используют материалы без остатка. Находят применение излишкам отделки, предлагая экономичные и экологичные ходы.

Примеры работ ⤵️

Интерьер дизайнерской компании Art Group (в рейтинге дизайн-агентств)

Сайт

22. Дизайн студия в Москве INT2 Architecture

Подходит к дизайну как к архитектурной задаче. Создает целостные пространства, где интерьер, здание и даже ландшафт живут по единым законам гармонии и стиля. Основатели — Александр Малинин и Анастасия Шевелева, архитекторы с классическим образованием и международным опытом.

Топ-55 лучших студий дизайна — студия INT2 Architecture

Что делают и сколько лет:

Работают 20+ лет в сегменте премиум. Берутся за комплексные задачи: от дизайна квартир и домов до проектирования общественных пространств, ландшафта и даже промышленных объектов.

Интерьер от студии INT2 Architecture (входит в топ-55 лучших студий дизайна)

Как работают и цена:

Разрабатывают дизайн-проект, подбирают мебель и декор, ведут авторский надзор. Могут создавать эксклюзивные предметы интерьера. Стоимость стартует от 5 000 ₽/м². Сроки определяются после детального обсуждения всех задач проекта.

Интерьер от студии INT2 Architecture (входит в топ-55 лучших студий дизайна)

Почему с ними комфортно:

Они держат в голове и общую концепцию здания, и каждую деталь интерьера. Благодаря такому подходу клиент получает слаженный результат без сюрпризов.

Примеры работ ⤵️

Интерьер от дизайн-студии в Москве INT2 Architecture

Сайт

23. Дизайнерское бюро интерьеров «Печеный»

Превращает типовые квартиры в новостройках в продуманные, удобные и безопасные пространства для семей с детьми, учитывая каждую мелочь.

Лучшие дизайн-бюро в Москве — студия «Печеный»

Что делают и сколько лет:

Работают 8+ лет. Основная специализация — дизайн и ремонт квартир в новостройках Москвы «под ключ». Отлично знают особенности типовых планировок, современные нормы и подбирают решения, которые делают жизнь семьи удобнее.

Интерьер от студии «Печеный» (входит в топ лучших дизайн-бюро)

Как работают и цена:

Берет на себя весь цикл работ для квартиры. Разработка дизайн-проекта стартует от 3 000 ₽/м². Сроки определяются после обсуждения задач и подготовки технического задания.

Топ-55 студий дизайна в Москве: интерьер от студии «Печеный» (входит в топ лучших дизайн-бюро)

Почему с ними комфортно:

На этапе проектирования показывает несколько вариантов планировки. Уделяет особое внимание эргономике, безопасности и системам хранения, создавая пространство, где комфортно и детям, и взрослым.

Примеры работ ⤵️

Интерьер от студии «Печеный» (входит в топ лучших дизайн-бюро)

Сайт

24. Дизайнерская студия Remplanner

Планирует интерьеры под ваши правила. Работает с любыми стилями, подстраивается под бюджет и превращает ваши пожелания в детальный и понятный проект.

Топ-55 студий дизайна в Москве — студия Remplanner

Что делают и сколько лет:

Работает более 12 лет. Объекты: квартиры, частные дома и офисные пространства.

Интерьер от студии Remplanner (входит в топ-55 студий дизайна в Москве)

Как работают и цена:

Агентство ведет проект от идеи до сдачи. Разработка стартует от 1 500 ₽/м². Сроки обсуждаются индивидуально после утверждения объема работ.

Интерьер от студии Remplanner (входит в топ-55 студий дизайна в Москве)

Почему с ними комфортно:

Можно получить полноценный дизайн-проект с визуализацией при ограниченном бюджете. Сами делают ремонт и изготавливают мебель, что упрощает процесс и контроль.

Примеры работ ⤵️

Интерьер от студии Remplanner (входит в топ-55 студий дизайна в Москве)

Что говорят заказчики ⤵️

Сайт

25. Авторский дизайн интерьера от L.DesignStudio

Студия делает упор на тщательность и системность. Подойдет тем, кто ценит предсказуемость и техническую чёткость.

Лучшие студии дизайна и ремонта — студия L.DesignStudio

Что делают и сколько лет:

Работают с 2017 года. Создают интерьеры премиум-класса для квартир и частных домов в современных стилях, уделяют внимание логике и проработке каждой конструкции.

Лучшие студии дизайна и ремонта: интерьер от студии L.DesignStudio

Как работают и цена:

Разрабатывают концепцию, делают чертежи и реалистичные визуализации, подбирают материалы и мебель, ведут авторский надзор до сдачи объекта. Разработка дизайн-проекта стартует от 3 800 ₽/м². Сроки определяют после проработки концепции и технического задания.

Лучшие студии дизайна и ремонта: интерьер от студии L.DesignStudio

Почему с ними комфортно:

С самого начала продумывают, как каждая идея будет воплощена на практике, что снижает риски и нестыковки на объекте. Чертежи, детальные таблицы и реалистичные 3D-визуализации дают полное понимание будущего результата и вам, и строителям.

Примеры работ ⤵️

Лучшие студии дизайна и ремонта: интерьер от студии L.DesignStudio

Сайт

26. Дизайнерская студия Geometrium

Студия работает в премиум-сегменте и ориентирована на сложные проекты с архитектурной трансформацией пространства. Это выбор для тех, кто ценит фундаментальный подход и готов инвестировать в точность исполнения.

Топ-55 лучших студий дизайна интерьера в Москве — Geometrium

Что делают и сколько лет:

Входит в топ московских рейтингов, а её работы публикуют в профессиональных изданиях. Специализируется на проектах для частных домов, элитных квартир и коммерческих помещений.

Топ-55 лучших студий дизайна интерьера в Москве: интерьер от Geometrium

Как работают и цена:

Разрабатывают дизайн-проект, подбирают материалы, создают визуализацию и ведут авторский надзор. Стоимость от 7 000 ₽/м². Сроки определяют после изучения задачи и знакомства с объектом.

Топ-55 лучших студий дизайна интерьера в Москве: интерьер от Geometrium

Почему с ними комфортно:

Следят за гармонией цвета, фактуры и света, создавая целостную картину. Меняют планировку и конструкции, чтобы пространство стало больше, светлее и удобнее. Координируют подрядчиков, чтобы финальный результат совпал с визуализацией.

Примеры работ ⤵️

Топ-55 лучших студий дизайна интерьера в Москве: интерьер от Geometrium

Сайт

27. Бюро дизайна Hot Walls

Строят интерьеры вокруг личной истории. Подбирают материалы и мебель, которые не только нравятся внешне, но и будут служить годами. Они не пачкаются, не вытираются, за ними легко ухаживать.

Рейтинг студий дизайна интерьера — бюро дизайна Hot Walls

Что делают и сколько лет:

Работают 10+ лет, в портфолио — 150+ проектов. Берут на себя интерьеры в сегменте премиум для квартир и домов, легко справляются со сложными и нестандартными планировками.

Рейтинг студий дизайна интерьера: интерьер от Hot Walls

Как работают и цена:

Разрабатывают концепцию, показывает её в 3D и ведёт авторский надзор за ремонтом. Можно заказать и отдельные этапы. Разработка проекта стартует от 3 100 ₽/м². Работают с прозрачной сметой, где цена фиксируется по этапа. Сроки зависят от сложности выбранной планировки и объема работ.

Рейтинг студий дизайна интерьера: интерьер от Hot Walls

Почему с ними комфортно:

Дизайнер сопровождает от эскиза до финальной уборки в новом интерьере. Правки вносят на бумаге, а не на объекте. Координируют всех подрядчиков и следят за качеством, чтобы результат точно совпал с картинкой.

Примеры работ ⤵️

Рейтинг студий дизайна интерьера: интерьер от Hot Walls

Что говорят заказчики ⤵️

Отзыв клиента студии Hot Walls

Сайт

28. Дизайнерская студия SST DESIGN

Основательница, Светлана Тяговская, работает в дизайне больше 18 лет, училась в Лондоне. Предлагают готовое решение «под ключ» с фиксированными сроками и ценой, чтобы вы точно знали, что получаете.

Топ-55 лучших дизайн-студий интерьеров в Москве — студия SST DESIGN

Что делают и сколько лет:

Студия выполнила 500+ проектов. Основной фокус — дизайн и ремонт квартир.

Топ-55 лучших дизайн-студий интерьеров в Москве: интерьер от SST DESIGN

Как работают и цена:

Предлагает два пакета. Полный проект (визуализация, все чертежи, ведомости материалов) и экспресс-вариант «планировка + концепция» за 2 недели. Стоимость от 3 500 ₽/м² за экспресс-пакет. Полный проект — 7 000 ₽/м². Цену фиксируют в договоре. Экспресс-пакет занимает 2 недели. Сроки для полного проекта и ремонта оговаривают отдельно и также фиксируют.

Топ-55 лучших дизайн-студий интерьеров в Москве: интерьер от SST DESIGN

Почему с ними комфортно:

Дают финансовые и авторские гарантии. Указывает конкретные сроки, например, 2 недели на базовый пакет, что встречается редко. Остаются на связи после завершения ремонта и помогают в течение всего процесса.

Примеры работ ⤵️

Топ-55 лучших дизайн-студий интерьеров в Москве: интерьер от SST DESIGN

Сайт

29. Дизайн-бюро интерьеров SMARTROOM

Разрабатывают проект и делают ремонт в одном месте. Держат слово по срокам и бюджету, предлагают гарантию на ремонт — 3 года.

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве — дизайн-бюро SMARTROOM

Что делают и сколько лет:

Собирают команду из выпускников ведущих профильных вузов (МАРХИ, Строгановка, Британская высшая школа дизайна). В штате — дизайнеры с сильным портфолио. Работают с новостройками, старым фондом, частными домами и коммерческими объектами.

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве: интерьер от SMARTROOM

Как работают и цена:

Полный цикл — от проекта «под ключ» до ремонта и авторского надзора. Дизайн-проект — от 1 200 ₽/м². Авторский надзор — 40 000 ₽/месяц. Утверждают, что их подход помогает сэкономить до 30% на ремонте. Обещают уложиться в оговоренные сроки. Конкретное время определяют после обсуждения задач.

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве: интерьер от SMARTROOM

Почему с ними комфортно:

Контролируют бюджет и сроки. Четко следуют оговоренному плану по времени и финансам, не выходят за рамки. Дизайнер-архитектор регулярно выезжает на объект, корректирует чертежи, решает вопросы на месте.

Примеры работ ⤵️

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве: интерьер от SMARTROOM

Сайт

30. Студия дизайна Homedesign

Помогают сэкономить на комплектации и при этом гарантируют точное совпадение результата с картинкой из проекта.

Топ лучших интерьерных студий — студия Homedesign

Что делают и сколько лет:

Основательница — дизайнер Евгения Биркая. Студия работает с разными типами жилья: от квартир в новостройках и старом фонде до загородных домов. В портфолио более 100 проектов, 80% клиентов приходят по рекомендации.

Топ лучших интерьерных студий: интерьер от Homedesign

Как работают и цена:

Под ключ: дизайн, ремонт, комплектация. Предлагают и отдельные услуги: от экспресс-проекта до декорирования готового интерьера. Дизайн-проект — от 1 600 ₽/м². Четкие сроки прописывают в договоре. Работы и оплату разбивают на этапы.

Топ лучших интерьерных студий: интерьер от Homedesign

Почему с ними комфортно:

Процесс разбит на 5 этапов: от предварительной сметы с фиксированной ценой до приемки работы. Можно отказаться от сотрудничества после любого завершенного этапа.

Примеры работ ⤵️

Топ лучших интерьерных студий: интерьер от Homedesign

Сайт

31. Дизайнерская компания CDF Design

Делают ремонт быстро по готовым дизайнам. Вы выбираете один из 12 проектов, а они адаптируют его под вашу квартиру и сдают «под ключ» за месяц

Рейтинг лучших дизайн-бюро интерьеров — дизайнерская компания CDF Design

Что делают и сколько лет:

Специализируются на быстром и понятном ремонте для клиентов, которые хотят въехать в новую квартиру без долгих ожиданий. Работают с квартирами, загородными домами и офисами.

Рейтинг лучших дизайн-бюро интерьеров: интерьер от CDF Design

Как работают и цена:

Предлагают полный цикл: от адаптации чертежей под вашу площадь до ремонта, авторского надзора и уборки. Цена за выбранный готовый проект фиксированная, в нее входит полный пакет чертежей, 3D-визуализация и ведомости материалов. Делают упор на скорость. Реализуют проект за 30-45 дней.

Рейтинг лучших дизайн-бюро интерьеров: интерьер от CDF Design

Почему с ними комфортно:

Не нужно ждать, пока дизайнер месяц будет придумывать концепцию. Фиксированная цена и график работ исключают «бесконечную стройку» и неожиданные траты. Одни и те же специалисты делают и дизайн, и ремонт, и надзор, что упрощает контроль и коммуникацию.

Примеры работ ⤵️

Рейтинг лучших дизайн-бюро интерьеров: интерьер от CDF Design

Сайт

32. Студия интерьера Balance Design

Ищут баланс во всём. Делают интерьеры, где стиль, удобство и натуральные материалы живут в гармонии.

Одни из лучших дизайн-проектов в Москве — от студии Balance Design

Что делают и сколько лет:

Основали студию два дизайнера — Ольга и Екатерина. Команда небольшая, включает дизайнеров, комплектаторов и специалистов по ремонту. Работают по всей России.

Одни из лучших дизайн-проектов в Москве: интерьер от Balance Design

Как работают и цена:

Процесс разбит на 8 шагов: от первой встречи и обмеров до сдачи альбома с чертежами и надзора за ремонтом. Можно заказать услуги по отдельности. Цену называют после обсуждения деталей и составляют смету. Оплата поэтапная.

Одни из лучших дизайн-проектов в Москве: интерьер от Balance Design

Почему с ними комфортно:

Собирают полный пакет документов. Готовят для клиента и строителей подробный альбом с визуализациями, чертежами и списками, что нужно купить. Во время ремонтных работ дизайнер приезжает на объект до 4 раз в месяц, чтобы всё шло по плану.

Примеры работ ⤵️

Одни из лучших дизайн-проектов в Москве: интерьер от Balance Design

Что говорят заказчики ⤵️

Отзыв клиента дизайнерской студии Balance Design

Сайт

33. Студия дизайна Leo Company

Отвечают за проект от первой линии на чертеже до вручения ключей, берут на себя все риски и предоставляют гарантии до 15 лет на свою работу.

Топ-55 дизайн-студий интерьеров — студия Leo Company

Что делают и сколько лет:

Работают 20+ лет, реализовали 700+ проектов. Специализируются на премиальном сегменте. Берут на себя любые задачи: от дизайна и строительства до ландшафта и управления проектами.

Топ-55 дизайн-студий интерьеров: интерьер от Leo Company

Как работают и цена:

Проектирование, ремонт, закупки, логистика, подрядчики. Можно заказать отдельно дизайн или комплектацию. Предлагают базовые, бизнес- и премиум-пакеты. Оплата поэтапная или в рассрочку. Дают скидки до 45% от партнёров на материалы и мебель. Дизайн-проект разрабатывают 2.5–3 месяца. Реализация «под ключ» занимает от 6 до 12 месяцев. Все сроки прописывают в графике заранее.

Топ-55 дизайн-студий интерьеров: интерьер от Leo Company

Почему с ними комфортно:

Дают гарантию на выполненные работы от 2 до 15 лет в зависимости от их характера. Экономят бюджет. Дилерские скидки от поставщиков материалов и мебели напрямую передают клиенту.

Примеры работ ⤵️

Топ-55 дизайн-студий интерьеров: интерьер от Leo Company

Сайт

34. Дизайнерская студия «Мята»

Работают по всей стране и за рубежом. Эта федеральная сеть предлагает полный спектр услуг для дома: от дизайна и ремонта до изготовления мебели.

Лучшие дизайнерские студии: студия Мята

Что делают и сколько лет:

Студия работает более чем в 150 городах России и СНГ, а также в некоторых городах Европы, США и ОАЭ. Основные направления — дизайн и ремонт частных квартир, домов и коммерческих помещений.

Лучшие дизайнерские студии: интерьер от студии Мята

Как работают и цена:

Делают дизайн-проекты, индивидуальное проектирование домов, ремонт, закупку материалов и даже собственное изготовление мебели. Чтобы узнать о цене и сроках, позвоните или оставьте заявку для расчета.

Лучшие дизайнерские студии: интерьер от студии Мята

Почему с ними комфортно:

Закрывают все задачи в одном месте. Не нужно искать отдельных подрядчиков для ремонта или мебели — они делают всё сами, по единым стандартам.

Примеры работ ⤵️

Лучшие дизайнерские студии: интерьер от студии Мята

Сайт

35. Группа компаний по дизайну и ремонту СВС

Делают ремонт без посредников, своей техникой и своими бригадами, фиксируют цену в договоре и дают гарантию — 5 лет.

Топ студий дизайна и ремонта — группа компаний СВС

Что делают и сколько лет:

Это крупная ремонтно-строительная компания со штатом из 50 бригад предоставляет и услуги дизайна интерьера. Работают с новостройками, вторичкой, коттеджами, офисами и ресторанами в Москве и области. Сами производят мебель и декор.

Топ студий дизайна и ремонта: интерьер от группы компаний СВС

Как работают и цена:

Делают дизайн-проект (часто дарят при заказе ремонта), ремонт любой сложности — от косметического до элитного, и полную комплектацию, включая свою мебель. Цена стартует от 5 000 ₽/м² за косметический ремонт, от 12 000 ₽/м² — за дизайнерский, от 15 000 ₽/м² — за элитный. На сайте найдете подробный прайс на каждый вид работ.

Топ студий дизайна и ремонта: интерьер от группы компаний СВС

Почему с ними комфортно:

Гарантируют фиксированную цену и сроки. Риски по росту цен на материалы берут на себя. За срыв сроков платят штраф. По желанию ставят камеры на объекте для онлайн-наблюдения 24/7, присылают ежедневные фото- и видеоотчеты.

Примеры работ ⤵️

Топ студий дизайна и ремонта: интерьер от группы компаний СВС

Сайт

36. Бюро дизайна Remont Express

Специализируются на быстрых ремонтах «под ключ» в Москве. Работают без предоплаты и дают гарантию до 3 лет.

Топ-55 студий дизайна интерьера (Москва) — бюро дизайна Remont Express

Что делают и сколько лет:

Команда опытных инженеров-сметчиков с профильным образованием. Основной фокус — ремонты квартир, домов и кафе.

Топ-55 студий дизайна интерьера (Москва): интерьер от Remont Express

Как работают и цена:

Ремонт «под ключ» по трем тарифам: косметический, капитальный, дизайнерский. Работают строго по смете. Отдельно предлагают дизайн-проекты (от 300 руб./м²). Есть свои поставщики дверей, окон и натяжных потолков.

Стоимость стартует от 2 920 руб./м² за ремонт однокомнатной квартиры. Материалы в базовую стоимость не входят, но могут помочь с закупкой по оптовым ценам. Есть беспроцентная рассрочка до 1 млн рублей.

Топ-55 студий дизайна интерьера (Москва): интерьер от Remont Express

Почему с ними комфортно:

Оплачиваете каждый этап только после приемки работ по акту. Финальная смета не меняется в процессе, если вы не вносите изменения. Назначенный прораб ведёт проект, раз в неделю предоставляют отчеты о проделанной работе.

Примеры работ ⤵️

Топ-55 студий дизайна интерьера (Москва): интерьер от Remont Express

Сайт

37. Студия дизайна «Mой Дом»

Прорабатывает интерьер до мелочей через анкету из 100 вопросов, чтобы ремонт прошел без сюрпризов.

Топ-55 студий интерьера — студия Мой Дом

Что делают и сколько лет:

Работают онлайн по всей России. Команда — это дизайнеры с архитектурным образованием, прорабы и инженеры. Их задача — сделать проекты, которые любая бригада сможет воплотить в жизнь.

Топ-55 студий интерьера: интерьер от студии Мой Дом

Как работают и цена:

Разрабатывают дизайн-проект под ключ. Отдельно предлагают авторский надзор и комплектацию. Стоимость стартует от 15 000 рублей за проект. Минимальный срок работы — от 5 дней.

Топ-55 студий интерьера: интерьер от студии Мой Дом

Почему с ними комфортно:

Утверждают, что их проект помогает избежать ошибок и переделок, экономя до 30% денег. Используют реальную, существующую мебель.

Примеры работ ⤵️

Топ-55 студий интерьера: интерьер от студии Мой Дом

Что говорят заказчики ⤵️

Отзыв клиента студии Мой Дом

Сайт

38. Студия дизайна интерьера TB.Design

Берут на себя всё: от идеи и чертежей до ремонта и покупки полотенец в тон. Основательница, Татьяна Безверхая, ведёт проекты лично, выступая генеральным подрядчиком.

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве — студия TB.Design

Что делают и сколько лет:

Работают с 2015 года, реализовали 200+ проектов. Команда из 30 экспертов. Специализируются на сложных и смелых интерьерах для частных квартир (от сталинок до новостроек) и коммерческих пространств, включая полное архитектурное проектирование домов.

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве: интерьер от студии TB.Design

Как работают и цена:

Ведут проект поэтапно: от 3D-сканирования и визуализаций в VR до ремонта, закупок и финального декорирования («заезжай и живи»). На этапе планировки составляют гранд-бюджет с фиксированной стоимостью и помесячной детализацией, чтобы клиент знал полную цену реализации заранее.

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве: интерьер от студии TB.Design

Почему с ними комфортно:

Как генподрядчик, отвечают за все процессы одним юрлицом, снимая с клиента организационную нагрузку. Бюджет и график закупок дают полную финансовую предсказуемость. Используют 3D-сканирование для обмеров, а над чертежами работают архитекторы, что гарантирует точное воплощение.

Примеры работ ⤵️

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве: интерьер от студии TB.Design

Сайт

39. Студия интерьера NewForm Studio

Проектируют интерьеры, которые поддерживают и меняют повседневную жизнь заказчиков. Изучают образ жизни и привычки, чтобы пространство стало продолжением их личности.

Топ-55 студий дизайнеров (Москва) — студия NewForm Studio

Что делают и сколько лет:

Работают с квартирами разной площади (от 49 м²) для разных семей — от молодых пар до предпринимателей. В портфолио есть проекты для известных людей (актёр, стендап-комик). Делают ставку на глубокое погружение в жизнь клиента.

Топ-55 студий дизайнеров (Москва): интерьер от студии NewForm Studio

Как работают и цена:

Разрабатывают дизайн-проект с фиксированной ценой. Дополнительно предлагают авторский надзор, проектирование «умного дома» и сложных конструкций. Могут спроектировать индивидуальную мебель. Фиксированная цена 5 500 ₽/м². Процесс занимает около 8-10 недель.

Топ-55 студий дизайнеров (Москва): интерьер от студии NewForm Studio

Почему с ними комфортно:

Вы сразу знаете стоимость проекта, без скрытых платежей. График показывает, когда нужно ваше участие, а когда нет.

Примеры работ ⤵️

Топ-55 студий дизайнеров (Москва): интерьер от студии NewForm Studio

Сайт

40. Дизайн агентство в Москве BureauDesign

Работает как семейная студия. Основатели Ольга и Евгений лично ведут проекты, чтобы найти гармонию между вашими привычками и новыми дизайнерскими идеями.

Топ-55 студий дизайнеров интерьеров (Москва) — студия BureauDesign

Что делают и сколько лет:

Работают с квартирами, частными домами и офисами, предлагают услуги ландшафтного дизайна.

Топ-55 студий дизайнеров интерьеров (Москва): интерьер от студии BureauDesign

Как работают и цена:

Разрабатывают дизайн-проект с визуализацией. Предлагают авторский надзор и архитектурное сопровождение строительства. Могут помочь с закупками материалов и поиском подрядчиков. Цена от 4000 рублей за кв.м.

Топ-55 студий дизайнеров интерьеров (Москва): интерьер от студии BureauDesign

Почему с ними комфортно:

Начинают работу с обсуждения, чтобы понять ваш быт и внести изменения, не ломая сложившийся уклад. Помогают с выбором материалов, технологий и поиском исполнителей.

Примеры работ ⤵️

Топ-55 студий дизайнеров интерьеров (Москва): интерьер от студии BureauDesign

Сайт

41. Студия интерьера I AM DESIGN STUDIO

Это студия полного цикла из Санкт-Петербурга, но ведёт проекты и в Москве. Дизайнеры умеют «переводить» желания клиента в язык точных чертежей и выстраивать работу с проверенными подрядчиками.

Где работают одни из лучших дизайнеров квартир в Москве? В студии I AM DESIGN STUDIO

Что делают и сколько лет:

Работают с 2016 года, реализовали 150+ проектов. Специализация — дизайн квартир и загородных домов.

Интерьер от дизайнеров квартир в Москве из студии I AM DESIGN STUDIO

Как работают и цена:

Предлагают отдельные услуги или комплекс. Стоимость от 5 000 ₽/м² за дизайн-проект квартиры. Авторский надзор — от 50 000 ₽, комплектация — от 1 000 ₽/м². Цену за проект могут сделать меньше для домов большой площади. Разработка проекта занимает 1–3 месяца.

Интерьер от дизайнеров квартир в Москве из студии I AM DESIGN STUDIO

Почему с ними комфортно:

Перед началом работы подробно анкетируют, чтобы понять образ жизни. Делают детальные чертежи и спецификации, с которыми любая бригада поймёт, что делать. Уже собрали сеть надёжных подрядчиков, которые знают их стандарты и привыкли работать вместе.

Примеры работ ⤵️

Интерьер от дизайнеров квартир в Москве из студии I AM DESIGN STUDIO

Сайт

42. Дизайнерское бюро Design Cube

Совмещают интересные визуальные идеи с инженерной логикой и вашим комфортом, чтобы пространство было красивым, удобным и построенным по правилам.

Топ-55 дизайнерских бюро и студий интерьера — Design Cube

Что делают и сколько лет:

Работают с квартирами в новостройках и «вторичке», загородными домами и коммерческими помещениями. Делают акцент на скандинавском стиле, лофте и минимализме.

Топ-55 дизайнерских бюро и студий интерьера: проект студии Design Cube

Как работают и цена:

Предлагают как разработку только дизайн-проекта, так и полный цикл «под ключ», включая авторский надзор. Цена проекта рассчитывается индивидуально. Стандартные сроки для разработки полного дизайн-проекта — от 1 до 2 месяцев.

Топ-55 дизайнерских бюро и студий интерьера: проект студии Design Cube

Почему с ними комфортно:

Говорят на языке и творчества, и технических норм. Следят за тем, чтобы дизайн-проект соответствовал строительным правилам (СНиПам), что важно для согласований и безопасной эксплуатации. Ищут решение, где эстетика, функциональность и инженерия работают вместе.

Примеры работ ⤵️

Топ-55 дизайнерских бюро и студий интерьера: проект студии Design Cube

Сайт

43. Студия интерьера Balcon.Studio

Их философия — делать интерьеры, которые отражают характер хозяина. Дизайн начинают с того, что внимательно изучают привычки и образ жизни человека.

Лучшие студии дизайна интерьера в Москве — студия Balcon.Studio

Что делают и сколько лет:

Работают с 2013 года. Делают дизайн-проекты и ремонт для квартир, домов и коммерческих помещений. Берут весь процесс на себя, вплоть до подбора декора.

Лучшие студии дизайна интерьера в Москве: интерьер от студии Balcon.Studio

Как работают и цена:

Этапы работы: обсуждение, планировка, 3D-визуализация, чертежи, закупка и ремонт. Подбирают решения под бюджет клиента.

Лучшие студии дизайна интерьера в Москве: интерьер от студии Balcon.Studio

Почему с ними комфортно:

Судя по отзывам, дизайнеры умеют слышать и предлагать то, что нужно клиенту, даже если сам клиент не сразу может это сформулировать. Они полностью ведут проект, беря на себя всю организацию, что для заказчика спокойнее.

Примеры работ ⤵️

Лучшие студии дизайна интерьера в Москве: интерьер от студии Balcon.Studio

Сайт

44. Интерьерная студия Интекдизайн

Считают, что хороший дизайн делает жизнь счастливее, а бизнес — успешнее. Они делают не просто картинки, а удобные для жизни пространства.

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве — студия Интекдизайн

Что делают и сколько лет:

Работают с 2015 года, завершили 150+ проектов. Делают всё под ключ: от дизайн-проекта и ремонта до закупки материалов и установки мебели. Работают в Москве и Санкт-Петербурге.

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве: интерьер от студии Интекдизайн

Как работают и цена:

Процесс включает знакомство, планировку, 3D-визуализацию, чертежи, закупки и авторский надзор. Цена дизайн-проекта — от 3500 рублей за квадратный метр. Стоимость ремонта фиксируют в договоре, она не меняется.

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве: интерьер от студии Интекдизайн

Почему с ними комфортно:

Обещают, что результат будет точно как на 3D-картинке, и прописывают это в договоре. За проектом следит личный менеджер, который отвечает за всё. У них понятная смета без скрытых платежей.

Примеры работ ⤵️

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве: интерьер от студии Интекдизайн

Сайт

45. Студия дизайна и ремонта АС БЮРО

Архитектор Артем Болдырев верит, что пространство вокруг сильно влияет на успех и настроение человека. Студия помогает найти самое гармоничное решение для жизни.

Топ-55 дизайнерских компаний — студия АС БЮРО

Что делают и сколько лет:

Работают с 2015 года. Специализация — уникальный дизайн квартир и домов, который позиционируют как часть личного бренда и инвестицию, повышающую стоимость объекта.

Топ-55 дизайнерских компаний: интерьер от студии АС БЮРО

Как работают и цена:

Предлагают три пакета услуг. «Старт» (планировка, коллаж) — от 2500 ₽/м². «Полный проект» (3D-визуализация, чертежи) — от 5000 ₽/м². «Под ключ» (дизайн, ремонт, комплектация) — от 70 000 ₽/м². Работают по полному циклу: от идеи до ремонта и авторского надзора.

Топ-55 дизайнерских компаний: интерьер от студии АС БЮРО

Почему с ними комфортно:

Цену фиксируют в договоре, даже если растут курсы валют. Гарантируют конфиденциальность. Дают личную гарантию от основателя. Предлагают бесплатный разбор планировки для первого знакомства.

Примеры работ ⤵️

Топ-55 дизайнерских компаний: интерьер от студии АС БЮРО

Сайт

46. Авторская студия Firsov.Design

Делают премиум-интерьеры, которые должны работать и как комфортное жилье, и как выгодное вложение денег.

Топ-55 — рейтинг лучших студий интерьера (Москва): студия Firsov.Design

Что делают и сколько лет:

Работают 16 лет. За это время сделали 350 проектов, в том числе 30 в Москва-Сити и 10+ в Дубае. Умеют работать с большими бюджетами. Специализируются на полном цикле под ключ для сложных объектов — от дизайна и согласований до ремонта, мебели и даже выбора постельного белья.

Топ-55 — рейтинг лучших студий интерьера (Москва): интерьер от студии Firsov.Design

Как работают и цена:

Процесс разбили на семь этапов: от консультации и «тест-драйва» интерьера до инженерии, отделки, меблировки и декора. Стоимость рассчитывается индивидуально.

Топ-55 — рейтинг лучших студий интерьера (Москва): интерьер от студии Firsov.Design

Почему с ними комфортно:

Команда из 25 архитекторов, дизайнеров и инженеров. Это значит, что за все этапы отвечают свои люди, а подрядчики «с улицы». Дают гарантию, что финальный интерьер будет на 95% соответствовать первоначальной смете.

Примеры работ ⤵️

Топ-55 — рейтинг лучших студий интерьера (Москва): интерьер от студии Firsov.Design

Сайт

47. Студия Polyakova Design

Верят, что дом должен отражать внутренний мир хозяина. Их цель — снять с клиента всю головную боль по ремонту.

Лучшие студии дизайна интерьера (московский рейтинг) — студия Polyakova Design

Что делают и сколько лет:

Работают с 2017 года. Занимаются премиальным дизайном квартир, коттеджей и коммерческих помещений (офисы, отели). Берут на себя все: от идеи до отделки, мебели и декора.

Лучшие студии дизайна интерьера (московский рейтинг): интерьер от студии Polyakova Design

Как работают и цена:

Процесс разбит на семь этапов: от заключения договора и технического задания до проектирования, визуализации, работы с документами, авторского надзора и финальных доработок. Стоимость рассчитывается индивидуально после консультации.

Лучшие студии дизайна интерьера (московский рейтинг): интерьер от студии Polyakova Design

Почему с ними комфортно:

У них есть собственное производство мебели, что дает больше контроля над результатом. На всех этапах работ предоставляют фото- и видеоотчеты. В штате полная команда: от дизайнеров и прораба до логиста и бухгалтера, что обеспечивает четкую организацию. Дают бесплатную консультацию в начале.

Примеры работ ⤵️

Лучшие студии дизайна интерьера (московский рейтинг): интерьер от студии Polyakova Design

Что говорят заказчики ⤵️

Отзыв о студии Polyakova Design (да-да, они работают не только в Москве!)

Сайт

48. Студия G-ART

Создают пространства, которые вдохновляют на хорошую жизнь. Их цель — найти баланс между комфортом, стилем и индивидуальностью хозяина.

Топ-55 студий дизайна в Москве — студия G-ART

Что делают и сколько лет:

Работают с 2019 года. Занимаются дизайном интерьеров квартир и загородных домов под ключ. Берутся за полный цикл: от идеи и проекта до ремонта, отделки и подбора мебели. Являются официальным партнером девелопера MR Group.

Топ-55 студий дизайна в Москве: интерьер от студии G-ART

Как работают и цена:

Процесс начинают с бесплатной консультации и первичной планировки. Потом делают 3D-замеры, коллажи, визуализации и полный пакет чертежей. Стоимость дизайн-проекта — от 5000 рублей за кв. м. Цена зависит от площади и сложности.

Топ-55 студий дизайна в Москве: интерьер от студии G-ART

Почему с ними комфортно:

Гарантия 2 года. Бюджет фиксируют в начале и не меняют. До старта работ предоставляют детальную смету и список всех материалов с ценами. Общаются в удобных мессенджерах, поддерживают связь и после завершения проекта.

Примеры работ ⤵️

Топ-55 студий дизайна в Москве: интерьер от студии G-ART

Сайт

49. Дизайнерское бюро STUDIO22

Главный архитектор бюро, Марианна Бесчетникова, верит, что красота должна быть доступна каждому. Её задача — соединить личные ценности клиента с формой и цветом в пространстве.

В рейтинге лучших дизайнерских бюро — STUDIO22

Что делают и сколько лет:

Работают с 2003 года. Основатель — дипломированный архитектор (окончила МАРХИ) с 21-летним стажем. Успешно завершили более 80 проектов в России и Италии. Узкая специализация — итало-российские проекты: от дизайна интерьеров до полного архитектурного проектирования частных домов «с нуля».

Рейтинг лучших дизайнерских бюро: интерьер от STUDIO22

Как работают и цена:

Предлагают полный комплекс. Уникальная услуга — прямые поставки мебели из Италии без посредников. Четко работают по графику и дистанционно. Практикуют пошаговую оплату: чтобы начать, нужно внести 10% от общей стоимости.

Рейтинг лучших дизайнерских бюро: интерьер от STUDIO22

Почему с ними комфортно:

За счет огромного опыта и связей обещают сэкономить ваш бюджет и время более чем на 50%. Ведут проекты онлайн из любой точки мира.

Примеры работ ⤵️

Рейтинг лучших дизайнерских бюро: интерьер от STUDIO22

Сайт

50. Студия ремонта AMK Design

Их интерьеры красиво выглядят и удобны для жизни. Ценят практичность и честность на всех этапах работы.

Топ студий дизайна интерьера — студия дизайна и ремонта AMK Design

Что делают и сколько лет:

Специализируются на ремонте квартир и домов под ключ в Москве. У них большая база завершенных проектов.

Топ студий дизайна интерьера: интерьер от AMK Design

Как работают и цена:

Консультация, техническое задание, договор, презентация проекта и реализация. Предлагают три тарифа дизайн-проекта: «Базовый» (3500 ₽/м² за 30 дней), «Бизнес» (4000 ₽/м² за 70 дней) и «Премиум» (5500 ₽/м² за 90 дней). Цена ремонта — от 12 900 рублей за квадратный метр.

Топ студий дизайна интерьера: интерьер от AMK Design

Почему с ними комфортно:

Дают фиксированную цену без скрытых платежей. На все работы предоставляют гарантию 2 года, это прописывают в договоре. Если заказываете дизайн и ремонт, то возвращают 25% стоимости проекта в качестве кэшбэка. Сдают объекты в срок или даже раньше.

Примеры работ ⤵️

Топ студий дизайна интерьера: интерьер от AMK Design

Что говорят заказчики ⤵️

Сайт

51. Студия дизайна интерьера Kontrast Design

Придерживаются принципа «интерьер как искусство». Хотят, чтобы пространство было не только красивым и современным, но и удобным для жизни, с учетом будущих потребностей.

Топ-55 дизайн-студий интерьеров в Москве — Kontrast Design

Что делают и сколько лет:

Работают 16 лет. За это время сделали 300+ дизайн-проектов и 100+ реализаций под ключ. Делают интерьеры квартир, домов и коммерческих помещений. Работают в разных стилях: от неоклассики и минимализма до ар-деко.

Топ-55 дизайн-студий интерьеров в Москве: интерьер от Kontrast Design

Как работают и цена:

Процесс включает консультацию, 5 вариантов планировок, 3D-визуализацию, рабочие чертежи, авторский надзор и комплектацию. Стоимость дизайн-проекта не указана, её обсуждают индивидуально. Говорят, что ориентируются на бюджет клиента.

Топ-55 дизайн-студий интерьеров в Москве: интерьер от Kontrast Design

Почему с ними комфортно:

Работают с большим количеством поставщиков (больше 500), что помогает находить интересные вещи и экономить. Берут на себя всю комплектацию: от закупки материалов и мебели до контроля доставки. Предоставляют финансовую отчетность. Дают бесплатную консультацию по телефону или в мессенджере.

Примеры работ ⤵️

Топ-55 дизайн-студий интерьеров в Москве: интерьер от Kontrast Design

Сайт

52. Студия дизайна премиум-класса N-cube

Дизайнер Николай Николаев считает, что интерьер — это не про тренды, а про личность хозяина. Он делает пространства, которые становятся гармоничным продолжением человека, местом, где комфортно жить долгие годы.

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве: интерьер от N-cube

Что делают и сколько лет:

Специализируется на эксклюзивных интерьерах премиум-класса для квартир и домов в Москве. Это студия одного мастера: Николай лично ведёт каждый проект от начала до конца. Так что индивидуальный подход гарантирован!

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве: интерьер от N-cube

Как работают и цена:

Процесс разбит на семь шагов: от договора и обмеров до планировки, визуализации, рабочих чертежей и выхода на стройку. Предлагают три формата: консультацию, дизайн-проект (от 5 900 ₽/м²) или проект с полной реализацией «под ключ».

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве: интерьер от N-cube

Почему с ними комфортно:

Студия уделяет много внимания «интеллектуальному дизайну»: продумывают интеграцию умного дома, многофункциональную мебель, работу с эксклюзивными материалами. Гарантируют, что финальный результат будет точно соответствовать 3D-визуализации.

Примеры работ ⤵️

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве: интерьер от N-cube

Сайт

53. Дизайнерское агентство Sinitsa Buro

Работают по принципу «синица в руках». Предпочитают реалистичные и проверенные решения, которые точно смогут воплотить. Строго следят за сроками.

Топ-55 студий интерьера в Москве — Sinitsa Buro

Что делают и сколько лет:

Узкая специализация — дизайн интерьеров для бизнеса и брендов (коммерческие помещения, магазины). Их цель — через архитектуру влиять на поведение покупателей и повышать продажи. Команда включает не только архитекторов и дизайнеров, но и маркетологов и экспертов по производству мебели.

Топ-55 студий интерьера в Москве: интерьер от Sinitsa Buro

Как работают и цена:

Глубоко разбираются в производстве торгового оборудования. Стоимость каждого проекта обсуждаются индивидуально.

Топ-55 студий интерьера в Москве: интерьер от Sinitsa Buro

Почему с ними комфортно:

Обещают предлагать только те решения, которые точно знают, как выполнить технически. Фокус на результате и практической реализации, а не просто на картинке.

Примеры работ ⤵️

Топ-55 студий интерьера в Москве: интерьер от Sinitsa Buro

Сайт

54. Бюро дизайна Suite n.7

Стремятся к целостному и выразительному решению, чтобы у каждого пространства появился свой характер.

Топ-55 лучших дизайн-студий Москвы — Suite n.7

Что делают и сколько лет:

Бюро из Санкт-Петербурга, работает 10+ лет. Занимаются тремя направлениями: дизайн интерьеров, архитектура зданий и ландшафтный дизайн. Выполняют проекты по всей России и за границей.

Топ-55 лучших дизайн-студий Москвы: интерьер от Suite n.7

Как работают и цена:

Предлагают полный цикл: от концепции и проектирования до реализации. Стоимость рассчитывается индивидуально после обращения. Для первого знакомства дают бесплатную консультацию.

Топ-55 лучших дизайн-студий Москвы: интерьер от Suite n.7

Почему с ними комфортно:

Работают с пространством комплексно — могут сделать и дом, и интерьер, и участок вокруг, что обеспечивает единый стиль. Их проекты отличает глубокая продуманность и узнаваемый почерк. У них международный опыт и четкий процесс, который помогает реализовать задуманное без лишних сложностей для заказчика.

Примеры работ ⤵️

Топ-55 лучших дизайн-студий Москвы: интерьер от Suite n.7

Сайт

55. Дизайнерская компания АрхДетали

Хотят, чтобы дом стал воплощением мечты хозяина. Уделяют внимание деталям, чтобы интерьер сочетался с потребностями и вкусом клиента.

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве — АрхДетали

Что делают и сколько лет:

Студия занимается дизайном коттеджей и домов, предлагает персональные решения. Доступна экспресс-консультация и полный цикл услуг под ключ.

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве: интерьер от АрхДетали

Как работают и цена:

Конкретный процесс работы (этапы, сроки) не описан. Указывают, что проводят консультации в своём офисе. Стоимость услуг на странице не указана.

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве: интерьер от АрхДетали

Почему с ними комфортно:

Делают акцент на комфорте клиента во время визита в офис. Там есть переговорные зоны, образцы материалов, каталоги мебели, напитки и даже развлечения для детей. Подчеркивают доброжелательность менеджеров. Офис работает ежедневно с 8:00 до 22:00.

Примеры работ ⤵️

Топ-55 студий дизайна интерьера в Москве: интерьер от АрхДетали

Сайт

Как выбрать студию интерьера из этого рейтинга: пошаговый план

В этой подборке собраны студии с лучшими дизайнерами интерьеров Москвы. Многие из них известны за границей, некоторых часто приглашают на телешоу про ремонт. Но дело не в этом. Важно, чтобы вам нравился их подход и работы в портфолио так сильно, что вы захотите позвонить им прямо сейчас.

1️⃣ Решите, сколько вы готовы потратить. Сразу отсеките студии дизайна и ремонта, которые вам не по карману.

2️⃣ Посмотрите портфолио и найдите работы в нужном стиле. Вы, скорее всего, уже знаете, что вам нравится.

3️⃣ Почитайте отзывы в нашем топе студий дизайна, на Яндекс. Услугах или других площадках. Обращайте внимание не только на похвалу, но и на проблемы, которые люди упоминают.

4️⃣ Позвоните в 3-5 компаний или запишитесь на бесплатную консультацию. Посмотрите, как они общаются, насколько живо интересуются вашей задачей. На встрече с дизайнером оцените, как он объясняет свои идеи — это многое скажет о будущей работе.

Например, в нашем рейтинге бесплатные консультации есть у дизайн-студий:

FAQ: ответы на вопросы о дизайн-студиях интерьеров

В чем разница между студией дизайна и частным дизайнером? Дизайнер-одиночка, как правило, разрабатывает концепцию, но для ремонта ищет сторонних подрядчиков. Дизайнерская студия — это команда дизайнеров, архитекторов, инженеров и менеджеров, которая ведет проект полностью «под ключ», включая ремонт, комплектацию и авторский надзор. Вы работаете с одним подрядчиком по одному договору.

Зачем нужен дизайн-проект, если у меня уже есть идея, как все должно выглядеть? Дизайн-проект в Москве (да и в любом другом городе) — это не только красочные картинки, но еще и технический план для строителей. Он помогает избежать дорогих ошибок и переделок. В нем будут детальные чертежи по электрике, сантехнике, раскладке плитки, спецификации на все материалы с артикулами. Это важно для бюджета и точной реализации.

На сайте показывают только красивые картинки. Как я могу быть уверен, что мой реальный ремонт будет выглядеть так же? Хорошее дизайнерское бюро всегда показывает фотографии реализованных объектов. Студии, которые делают ремонт сами, обычно гарантируют соответствие результата проекту, потому что контролируют каждый этап.

Как формируется стоимость услуг? Почему цены такие разные? Цена складывается из опыта, репутации, площади, сложности объекта, глубины проработки проекта. Чаще всего стоимость дизайн-проекта в Москве считают за квадратный метр. Одни студии дают фиксированную цену в договоре, другие — ориентировочную смету. Важно, что входит в эту сумму. Уточняйте, включены ли чертежи, 3D-визуализации всех комнат, подбор материалов, авторский надзор.

Что такое «авторский надзор» и нужен ли он мне? Авторский надзор — это регулярные выезды дизайнера на объект для контроля за строителями. Дизайн интерьера (Москва) заказать легко, а вот проследить за тем, чтобы все было сделано в соответствии с ним, гораздо сложнее. Дизайнер как раз следит, чтобы все делали по проекту, решает возникающие вопросы, принимает работу. Если у вас нет времени контролировать стройку, эта услуга сэкономит вам много нервов и предотвратит ошибки, которые потом дорого исправлять.

Мы с супругом хотим разный стиль. Как дизайнер может нам помочь? Задача дизайнера — найти компромисс, который устроит всех, кто будет жить в этом пространстве. На первой консультации он задаст вопросы о вашем образе жизни, привычках, покажет разные примеры. Поможет сформировать общее видение и предложит решения, которые объединят разные вкусы в гармоничный интерьер.

Реклама: ИП Черный Максим Викторович, ИНН: 781433057087, erid: 2W5zFGQ6SuW