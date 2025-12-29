Школа Катерины Дубровской: реальные отзывы учеников и стоит ли идти на курс дизайна интерьера

Обучение проходит с поддержкой. Задания проверяют кураторы, преподаватели и наставники. Они помогают разобраться с ошибками и не бросить курс на сложном этапе. Если нужен понятный вход в профессию без лишней теории, школа дизайна Катерины Дубровской обещает структурированное и прозрачное обучение, которое окупается еще в процессе.

Главный преподаватель школы — Катерина Дубровская. Практикующий дизайнер интерьеров с опытом более 17 лет. Сама открыла свою студию и обучила уже больше 4 000 студентов. Екатерина находит общий язык с учениками и поддерживает их мотивацию благодаря образованию психолога. В итоге студенты чувствуют себя увереннее и быстрее осваивают профессию.

Если вы впервые слышите про онлайн-курсы по дизайну, начнём с простого. Школа Катерины Дубровской — это образовательная платформа для обучения профессии дизайнера интерьера онлайн с хорошими отзывами. Формат простой: полностью удаленные уроки, домашние задания и плавное движение от базы к полноценным проектам. Программа насыщенная, с упором на практику и прикладные знания, а не просто просмотр видео.

Курсы дизайнера интерьера в школе Катерины Дубровской не подойдут тем, кто ждёт лёгкого и быстрого результата, не вкладываясь в работу. Здесь высокая нагрузка: много практики, жёсткие дедлайны, необходимость вникать в нормы, логику планировок и работу с клиентом. Если нет готовности регулярно учиться, переделывать задания и брать ответственность за итог, процесс быстро разочарует. Этот формат рассчитан на тех, кто идёт в профессию осознанно, а не «на пробу».

Кому курс может не подойти?

Даже если вы никогда раньше не открывали дизайнерские программы и художественного образования нет, ничего страшного. Всё объясняют, показывают мелочи и ошибки, помогают исправлять. Так обучение превращается в настоящий опыт, а не сухую теорию.

Вы почти сразу начинаете делать настоящие проекты. И не переживайте — вас не оставляют одних. Кураторы всегда рядом: проверяют работу, отвечают на вопросы, дают отзывы.

Практика начинается сразу. После уроков студент получает задание и выполняет его самостоятельно. Это не тесты и не формальные отчёты, а полноценные учебные проекты. Планировки, концепции, чертежи — всё нужно делать по шагам, иначе к следующему блоку не перейти.

Дистанционное обучение строится вокруг практики, а не теории «для галочки». Каждый этап курса — отдельный блок с конкретным навыком. Сначала база, потом усложнение. Без резких скачков, чтобы справился даже новичок.

Сравнение школы дизайна интерьера Катерины Дубровской с другими школами

Прежде чем выбирать конкретный интенсив, полезно взглянуть на рынок онлайн-школ в целом. Сегодня предложений много: от коротких практических марафонов до масштабных академических программ с дипломами. На первый взгляд кажется, что все платформы похожи, но на самом деле между ними есть существенные различия по отзывам, практике, поддержке студентов и возможности быстро начать зарабатывать.

Если вы ищете возможность курс стать дизайнером интерьера с нуля и войти в профессию без рисков, то это один из самых лучших вариантов на рынке. Причём со стабильно положительными отзывами. Годовая программа заменяет 5 лет в университете и выпускает в работу с готовым портфолио и реальными проектами. С 2016 года отсюда выпустились более 3500 успешных студентов. Топовая школа на рынке обучения дизайну интерьера 12 месяцев = 260 часов практики и теории.

Автор курса — Маша Чёрная, основатель топовой студии дизайна интерьера с опытом работы более 20 лет.

Образование рассчитано на полных новичков, которые хотят освоить популярную профессию с доходом от 100 000 ₽/мес и работать гибко или удалённо. И действующих специалистов, которым нужно структурировать знания. Уже во время обучения 80% студентов получают первые деньги, тратя на занятия 20 минут в день.

Мощная поддержка учеников: закрытый чат с ответами на вопросы и разборами, внутренняя биржа заказов, стажировка в топовой студии.

5 проектов для профессионального портфолио: квартиры, дом, кафе, офис.

Выезды на реальные объекты в СПб и трансляции для иногородних. Работы учениц школы дизайна Маши Черной Модули охватывают весь путь дизайнера: планировки, визуализация, документация, реализация проектов, поиск клиентов, продажа услуг, юридические аспекты и психология. Учебный процесс построен так, что с каждым новым этапом хочется поскорее открыть следующий.

Только современные инструменты — Homestyler, Photoshop и Archicad, а также нейросети, которые ускоряют работу дизайнера.

Налоговый вычет 13%, удобная рассрочка.

Государственный диплом после окончания — у школы есть лицензия на образовательную деятельность.

Первая оплачиваемая работа уже на первом модуле и при поддержке куратора — 10 000 ₽ за заказ от студии. Курс Маши Чёрной строится на опыте реальной студии в СПб. Вы не просто учитесь, а практикуете навыки на настоящих проектах, получаете готовые решения, шаблоны и пошаговую поддержку. Что круто — в школе есть пробный интенсив из онлайн-эфиров. То есть вы бесплатно можете узнать все тонкости профессии, оценить подход автора и подробнее изучить наполнение программы. Плюс — дают вот такие 👇🏻и другие подарочные материалы. Узнать подробнее Отзывы на школу дизайна Маши Черной на Яндекс.Картах

Онлайн-площадка с множеством направлений, но обучение не уступает популярным школам. Здесь уже готовят по разным профессиям, в том числе и дизайнеров. Формат рассчитан на тех, кто хочет с нуля разобраться в сфере и выйти на рынок с готовыми проектами и умениями. Обучение также проходит с наставниками, поэтому сложные моменты можно разобрать с профи и получить ответы по ходу учебы. Известная площадка для обучения дизайну интерьера онлайн Программа длится 10 месяцев. Нагрузка — от 4 до 8 часов в неделю.

Учёба проходит онлайн, поэтому заниматься можно из любого города.

Отзывы отмечают упор на инструменты. Ученики осваивают ArchiCAD для планировок, Photoshop для коллажей и 3ds Max для визуализаций.

На курсе получится собрать комплект рабочей документации.

По итогам обучения формируется портфолио минимум из двух проектов.

После завершения выдают диплом или сертификат о профессиональной переподготовке.

Стоимость — от 3 958 ₽ в месяц, можно оплатить в рассрочку. Плюс, что есть карьерная помощь, но зависит от выбранного тарифа. Где-то помогают с резюме и откликами, где-то этот блок отсутствует. Отзыв на курс по дизайну интерьера в Contented

Курс от известной образовательной площадки по разным программам и направлениям. Рассчитан на полных новичков, но будет полезен если вы из смежной профессии. В отзывах хвалят интересную подачу, поэтому присмотритесь, если вы планируете работать с жилыми интерьерами. Обучение выстроено по логике реальной работы дизайнера — от общения с заказчиком до финальной подачи проекта. Удобные курсы по дизайну интерьера онлайн Обучение разное — от 8 до 14 месяцев, в зависимости от выбранной программы. Доступ к материалам онлайн, график гибкий.

В процессе студенты учатся работать с ArchiCAD, Photoshop, 3ds Max и т.д.

Создают планировки, чертежи и проектную документацию.

Есть блоки по нейросетям — Midjourney и DALL-E — для ускорения работы с коллажами и визуальными концепциями.

Отдельное внимание уделяют технической документации: чертежи делают так, чтобы строители могли работать по ним без лишних вопросов.

В портфолио на выходе собирается пять работ, выполненных по заданиям, приближенным к реальным заказам.

Стоимость начинается от 3 665 ₽ в месяц. Есть карьерный блок, он включает помощь с резюме и структурой портфолио. Еще вам дадут рекомендации по поиску первых клиентов или трудоустройству в студию. Отзыв на курс по дизайну интерьера от Нетологии на Яндекс.Картах

Достаточно популярный курс среди тех, кто начинает с нуля и хочет учиться без привязки к жёсткому графику. Все материалы доступны онлайн, темп ученик выстраивает сам. Получить профессию дизайнера онлайн можно дистанционно Программа занимает около 450 часов. В отзывах отмечают, что это в среднем пять часов в неделю. Формат полностью дистанционный.

Внутри — базовые и прикладные навыки дизайнера.

Учат работать с планировками, подбирать отделочные материалы и мебель, собирать коллажи и оформлять техническую документацию.

Отдельно вынесен блок по 3ds Max для визуализации.

Показывают, как использовать ИИ-инструменты в работе.

За время курса студенты собирают портфолио из пяти проектов: планировки квартир, 3D-визуализации, рабочие чертежи.

Стоимость начинается от 6 684 ₽ в месяц. После обучения Skillbox предлагает карьерную поддержку: помогают с поиском клиентов и обещают возврат денег, если не удаётся устроиться по профессии. Отзыв на курс по дизайну интерьера от Skillbox

Еще один популярный среди новичков курс, который построен вокруг практики. Задания основаны на кейсах партнёров школы — среди них Lulu Space, divan.ru, akke collective, BŪRO. Дополнительно проходят воркшопы по работе с нейросетями. Обучение дизайну интерьера в Bang Bang Education Обучение длится 10 месяцев. Нагрузка — 8–10 часов в неделю. Формат включает порядка 300 уроков, 25 вебинаров и 45 практических онлайн-занятий.

Программа идёт по модулям: от базы до готового проекта с визуализациями и рабочими чертежами.

Разбирают композицию, цвет, планировочные решения, инженерные нюансы, подбор материалов, мебели и декора.

Отдельный блок посвящён программам: 3ds Max и Corona Renderer, Photoshop, Archicad, AutoCAD и SketchUp.

По окончании выдают документ о профессиональной переподготовке.

За курс студенты собирают от пяти проектов в портфолио.

Стоимость стартует от 7 323 ₽/мес. Отзыв на курс по дизайну интерьера от Bang Bang Education на Яндекс.Картах Bang Bang Education хвалят за сильный карьерный центр. Студентам помогают подготовиться к собеседованиям и оформить резюме, поэтому на выходе они становятся специалистами, которые готовы к первым клиентам и заказам.

Что же выбрать?

Куда пойти учиться — зависит от цели и ваших ожиданий. Если хочется попробовать «для себя», можно найти более короткие и дешёвые форматы. Для начала присмотритесь к бесплатным интенсивным, где можно «пощупать» эксперта, понять, насколько откликается методика преподавания, и ближе ознакомиться с наполнением модулей. В целом школа Катерины Дубровской — рабочий вариант, который закрывает вопрос без лишних поисков. При этом у неё однозначно есть конкуренты, которые дают фору по тем или иным параметрам. Тут уж каждый выбирает своё.

Можно ли получить профессию дизайнер интерьера после курсов Катерины Дубровской

Безусловно. Сначала вы изучаете основы планировок и материалов, потом переходите к реальным проектам. К концу курса — умеете собирать полноценный дизайн. Онлайн-формат позволяет учиться из любого города и постепенно собирать портфолио. Обычно на полный цикл освоения профессии уходит несколько месяцев. Но всё зависит от того, сколько времени и усилий вы готовы вложить. На практике видно: кто работает системно — получает первые проекты быстрее.

Работа дизайнером интерьера после обучения в школе Катерины Дубровской: доход и практика