Школа Катерины Дубровской: реальные отзывы учеников и стоит ли идти на курс дизайна интерьера

Школа Катерины Дубровской: обзор обучения, программ и результатов
Если вы впервые слышите про онлайн-курсы по дизайну, начнём с простого. Школа Катерины Дубровской — это образовательная платформа для обучения профессии дизайнера интерьера онлайн с хорошими отзывами. Формат простой: полностью удаленные уроки, домашние задания и плавное движение от базы к полноценным проектам. Программа насыщенная, с упором на практику и прикладные знания, а не просто просмотр видео.
Главный преподаватель школы — Катерина Дубровская. Практикующий дизайнер интерьеров с опытом более 17 лет. Сама открыла свою студию и обучила уже больше 4 000 студентов. Екатерина находит общий язык с учениками и поддерживает их мотивацию благодаря образованию психолога. В итоге студенты чувствуют себя увереннее и быстрее осваивают профессию.
Обучение проходит с поддержкой. Задания проверяют кураторы, преподаватели и наставники. Они помогают разобраться с ошибками и не бросить курс на сложном этапе. Если нужен понятный вход в профессию без лишней теории, школа дизайна Катерины Дубровской обещает структурированное и прозрачное обучение, которое окупается еще в процессе.
Онлайн-обучение в школе дизайна Дубровской: программа, задания и поддержка
Дистанционное обучение строится вокруг практики, а не теории «для галочки». Каждый этап курса — отдельный блок с конкретным навыком. Сначала база, потом усложнение. Без резких скачков, чтобы справился даже новичок.
Практика начинается сразу. После уроков студент получает задание и выполняет его самостоятельно. Это не тесты и не формальные отчёты, а полноценные учебные проекты. Планировки, концепции, чертежи — всё нужно делать по шагам, иначе к следующему блоку не перейти.
Вы почти сразу начинаете делать настоящие проекты. И не переживайте — вас не оставляют одних. Кураторы всегда рядом: проверяют работу, отвечают на вопросы, дают отзывы.
Даже если вы никогда раньше не открывали дизайнерские программы и художественного образования нет, ничего страшного. Всё объясняют, показывают мелочи и ошибки, помогают исправлять. Так обучение превращается в настоящий опыт, а не сухую теорию.
Кому курс может не подойти?
Курсы дизайнера интерьера в школе Катерины Дубровской не подойдут тем, кто ждёт лёгкого и быстрого результата, не вкладываясь в работу. Здесь высокая нагрузка: много практики, жёсткие дедлайны, необходимость вникать в нормы, логику планировок и работу с клиентом. Если нет готовности регулярно учиться, переделывать задания и брать ответственность за итог, процесс быстро разочарует. Этот формат рассчитан на тех, кто идёт в профессию осознанно, а не «на пробу».
Сравнение школы дизайна интерьера Катерины Дубровской с другими школами
Прежде чем выбирать конкретный интенсив, полезно взглянуть на рынок онлайн-школ в целом. Сегодня предложений много: от коротких практических марафонов до масштабных академических программ с дипломами.
На первый взгляд кажется, что все платформы похожи, но на самом деле между ними есть существенные различия по отзывам, практике, поддержке студентов и возможности быстро начать зарабатывать.
Если вы ищете возможность курс стать дизайнером интерьера с нуля и войти в профессию без рисков, то это один из самых лучших вариантов на рынке. Причём со стабильно положительными отзывами. Годовая программа заменяет 5 лет в университете и выпускает в работу с готовым портфолио и реальными проектами. С 2016 года отсюда выпустились более 3500 успешных студентов.
12 месяцев = 260 часов практики и теории.
Автор курса — Маша Чёрная, основатель топовой студии дизайна интерьера с опытом работы более 20 лет.
Образование рассчитано на полных новичков, которые хотят освоить популярную профессию с доходом от 100 000 ₽/мес и работать гибко или удалённо. И действующих специалистов, которым нужно структурировать знания.
Уже во время обучения 80% студентов получают первые деньги, тратя на занятия 20 минут в день.
Мощная поддержка учеников: закрытый чат с ответами на вопросы и разборами, внутренняя биржа заказов, стажировка в топовой студии.
5 проектов для профессионального портфолио: квартиры, дом, кафе, офис.
Выезды на реальные объекты в СПб и трансляции для иногородних.
Модули охватывают весь путь дизайнера: планировки, визуализация, документация, реализация проектов, поиск клиентов, продажа услуг, юридические аспекты и психология. Учебный процесс построен так, что с каждым новым этапом хочется поскорее открыть следующий.
Только современные инструменты — Homestyler, Photoshop и Archicad, а также нейросети, которые ускоряют работу дизайнера.
Налоговый вычет 13%, удобная рассрочка.
Государственный диплом после окончания — у школы есть лицензия на образовательную деятельность.
Первая оплачиваемая работа уже на первом модуле и при поддержке куратора — 10 000 ₽ за заказ от студии.
Курс Маши Чёрной строится на опыте реальной студии в СПб. Вы не просто учитесь, а практикуете навыки на настоящих проектах, получаете готовые решения, шаблоны и пошаговую поддержку.
Что круто — в школе есть пробный интенсив из онлайн-эфиров. То есть вы бесплатно можете узнать все тонкости профессии, оценить подход автора и подробнее изучить наполнение программы. Плюс — дают вот такие 👇🏻и другие подарочные материалы.
Онлайн-площадка с множеством направлений, но обучение не уступает популярным школам. Здесь уже готовят по разным профессиям, в том числе и дизайнеров. Формат рассчитан на тех, кто хочет с нуля разобраться в сфере и выйти на рынок с готовыми проектами и умениями. Обучение также проходит с наставниками, поэтому сложные моменты можно разобрать с профи и получить ответы по ходу учебы.
Программа длится 10 месяцев. Нагрузка — от 4 до 8 часов в неделю.
Учёба проходит онлайн, поэтому заниматься можно из любого города.
Отзывы отмечают упор на инструменты. Ученики осваивают ArchiCAD для планировок, Photoshop для коллажей и 3ds Max для визуализаций.
На курсе получится собрать комплект рабочей документации.
По итогам обучения формируется портфолио минимум из двух проектов.
После завершения выдают диплом или сертификат о профессиональной переподготовке.
Стоимость — от 3 958 ₽ в месяц, можно оплатить в рассрочку.
Плюс, что есть карьерная помощь, но зависит от выбранного тарифа. Где-то помогают с резюме и откликами, где-то этот блок отсутствует.
Курс от известной образовательной площадки по разным программам и направлениям. Рассчитан на полных новичков, но будет полезен если вы из смежной профессии. В отзывах хвалят интересную подачу, поэтому присмотритесь, если вы планируете работать с жилыми интерьерами. Обучение выстроено по логике реальной работы дизайнера — от общения с заказчиком до финальной подачи проекта.
Обучение разное — от 8 до 14 месяцев, в зависимости от выбранной программы. Доступ к материалам онлайн, график гибкий.
В процессе студенты учатся работать с ArchiCAD, Photoshop, 3ds Max и т.д.
Создают планировки, чертежи и проектную документацию.
Есть блоки по нейросетям — Midjourney и DALL-E — для ускорения работы с коллажами и визуальными концепциями.
Отдельное внимание уделяют технической документации: чертежи делают так, чтобы строители могли работать по ним без лишних вопросов.
В портфолио на выходе собирается пять работ, выполненных по заданиям, приближенным к реальным заказам.
Стоимость начинается от 3 665 ₽ в месяц.
Есть карьерный блок, он включает помощь с резюме и структурой портфолио. Еще вам дадут рекомендации по поиску первых клиентов или трудоустройству в студию.
Достаточно популярный курс среди тех, кто начинает с нуля и хочет учиться без привязки к жёсткому графику. Все материалы доступны онлайн, темп ученик выстраивает сам.
Программа занимает около 450 часов. В отзывах отмечают, что это в среднем пять часов в неделю. Формат полностью дистанционный.
Внутри — базовые и прикладные навыки дизайнера.
Учат работать с планировками, подбирать отделочные материалы и мебель, собирать коллажи и оформлять техническую документацию.
Отдельно вынесен блок по 3ds Max для визуализации.
Показывают, как использовать ИИ-инструменты в работе.
За время курса студенты собирают портфолио из пяти проектов: планировки квартир, 3D-визуализации, рабочие чертежи.
Стоимость начинается от 6 684 ₽ в месяц.
После обучения Skillbox предлагает карьерную поддержку: помогают с поиском клиентов и обещают возврат денег, если не удаётся устроиться по профессии.
Еще один популярный среди новичков курс, который построен вокруг практики. Задания основаны на кейсах партнёров школы — среди них Lulu Space, divan.ru, akke collective, BŪRO. Дополнительно проходят воркшопы по работе с нейросетями.
Обучение длится 10 месяцев. Нагрузка — 8–10 часов в неделю. Формат включает порядка 300 уроков, 25 вебинаров и 45 практических онлайн-занятий.
Программа идёт по модулям: от базы до готового проекта с визуализациями и рабочими чертежами.
Разбирают композицию, цвет, планировочные решения, инженерные нюансы, подбор материалов, мебели и декора.
Отдельный блок посвящён программам: 3ds Max и Corona Renderer, Photoshop, Archicad, AutoCAD и SketchUp.
По окончании выдают документ о профессиональной переподготовке.
За курс студенты собирают от пяти проектов в портфолио.
Стоимость стартует от 7 323 ₽/мес.
Bang Bang Education хвалят за сильный карьерный центр. Студентам помогают подготовиться к собеседованиям и оформить резюме, поэтому на выходе они становятся специалистами, которые готовы к первым клиентам и заказам.
Что же выбрать?
Куда пойти учиться — зависит от цели и ваших ожиданий. Если хочется попробовать «для себя», можно найти более короткие и дешёвые форматы. Для начала присмотритесь к бесплатным интенсивным, где можно «пощупать» эксперта, понять, насколько откликается методика преподавания, и ближе ознакомиться с наполнением модулей.
В целом школа Катерины Дубровской — рабочий вариант, который закрывает вопрос без лишних поисков. При этом у неё однозначно есть конкуренты, которые дают фору по тем или иным параметрам. Тут уж каждый выбирает своё.
Можно ли получить профессию дизайнер интерьера после курсов Катерины Дубровской
Безусловно. Сначала вы изучаете основы планировок и материалов, потом переходите к реальным проектам. К концу курса — умеете собирать полноценный дизайн. Онлайн-формат позволяет учиться из любого города и постепенно собирать портфолио.
Обычно на полный цикл освоения профессии уходит несколько месяцев. Но всё зависит от того, сколько времени и усилий вы готовы вложить. На практике видно: кто работает системно — получает первые проекты быстрее.
Работа дизайнером интерьера после обучения в школе Катерины Дубровской: доход и практика
У выпускников есть два пути: работать в студии или строить карьеру фрилансера. На практике большинство сразу начинают работать на себя — это удобнее по графику и выгоднее по доходу.
На старте, уже через 2–4 месяца обучения, можно брать первые простые заказы: планировки, визуализации, небольшие проекты для друзей и знакомых. Так запускается сарафанное радио — новые заказы идут сами через отзывы клиентов.
Доход растёт по мере опыта:
На первых месяцах обучения дизайнер-планировщик зарабатывает от 50 000 ₽
Через 5 месяцев — концепт-дизайнер от 75 000 ₽
Через 8 месяцев — дизайнер-визуализатор от 100 000 ₽
Через год — дизайнер интерьера полного цикла с доходом от 200 000 ₽
Гарантия трудоустройства и дохода закреплена в договоре. Школа обещает вернуть деньги, если выпускник не сможет найти клиентов. Но, опять же, очень многое здесь зависит от вас.
Реальные отзывы о школе Катерины Дубровской: что пишут ученики и выпускники
Чтобы понять, что реально думают люди про школу Катерины Дубровской, важно смотреть не на рекламные тексты, а на мнения и отзывы тех, кто прошёл курс и поделился своими впечатлениями.
Ученица по имени Ольга сразу почувствовала, что курс реально помогает. Достаточно быстро она смогла профессионально консультировать. Например, помогла клиентам согласовать проект без ошибок, которые допустил предыдущий дизайнер.
Благодаря учёбе Ольга начала уверенно работать с проектами, придумывать решения по освещению и спокойно общаться с заказчиками. В отзыве она отмечает, что даже на старте можно действовать как профессионал и видеть реальные результаты.
Что пишут в отзывах на сайте школы Катерины Дубровской?
Если посмотреть на сайт, то в откликах можно встретить истории, когда студенты сначала не верили, что справятся без художественного образования. Но после первых заданий увидели, что шаг за шагом начинают понимать, как строить планировки, работать в программах и подбирать решения для дизайна.
Реальные отзывы о курсах дизайна интерьера Катерины Дубровской: плюсы и минусы в отзывах
Перед тем как решиться на обучение в школе дизайна Катерины Дубровской, полезно не только посмотреть отзывы на сайте школы, но и заглянуть на независимые платформы.
Положительные отзывы чаще всего отмечают:
обучение «без воды» и с практическим уклоном, даже если начинать с нуля
материал понятен и структурирован
поддержка наставников и кураторов, помощь в проверках домашних заданий
возможность совмещать обучение с другими делами, уроки в записи и гибкий график
Критические отзывы на школу Катерины Дубровской тоже есть, и они помогают увидеть баланс:
на первой ступени слишком много «воды» в уроках и мало конкретики по делу, особенно на старте обучения тяжело без базы
после заявления о проблеме с курсом служба поддержки не помогла вернуть деньги за остаток обучения
слабая коммуникация с кураторами или неполное сопровождение, особенно если ученик сталкивается с трудностями
При выборе курса не ленитесь сравнить отзывы на разных сайтах, в том числе и независимых. Так вы поймете, с какими трудностями можно столкнуться, что не понравилось выпускникам и к чему стоит подготовиться.
Сколько стоит обучение в школе Катерины Дубровской: цена курсов и условия оплаты
На официальном сайте школы Катерины Дубровской есть несколько тарифов, чтобы каждый нашел формат для себя. Все они рассчитаны на полный доступ к программе из всех пяти ступеней, но отличаются набором дополнительных опций и условиями сопровождения. Рассмотрим каждый из них.
Стандарт. Помимо доступа ко всей программе из пяти ступеней, включает участие в чатах для вопросов, гарантию заработка первых 100 000 ₽ и 30‑дневную гарантию возврата денег. При оплате в рассрочку месячные платежи начинаются от 10 395 рублей. А обучение длится 5-18 месяцев.
Мастер. Расширяет возможности студента: кроме всего, что есть в стандарте, он включает официальный диплом, проект от школы и размещение на портале выпускников. Стоимость рассрочки стартует от 13 520 рублей в месяц за 5-18 месяцев обучения.
VIP. Ко всему вышеперечисленному добавляет личные консультации с Катериной Дубровской (7 часов), участие в ежегодной дизайн-тусовке и расширенную поддержку. Ежемесячные платежи по рассрочке начинаются от 14 145 рублей за 5-14 месяца.
Если важна минимальная финансовая нагрузка и основной курс — подходит «Стандарт». Для тех, кто хочет диплом и возможность разместить работы на портале — «Мастер». А тем, кто ищет личную поддержку и участие в профессиональных событиях, стоит рассмотреть тариф «VIP».
На рынке сегодня есть разные подходы и уровни подготовки — от практических онлайн‑курсов до академических программ с долгой теорией и дипломом. Выбор зависит от вас. Лучше стартовать с коротких интенсивов (например, как этот бесплатный курс или любой другой — они вас вообще ни к чему не обязывают). А дальше — углублённо изучать базу интерьерного дизайна, начинать работать с клиентами и расширять скиллы. Удачи!
Хочу сначала попробовать бесплатно
Реклама: ИП Черный Максим Викторович, ИНН: 781433057087, erid: 2W5zFGRaSBr
Начать дискуссию