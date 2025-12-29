Geometrium School: обзор школы дизайна интерьера, курсы и отзывы

Что такое Geometrium School и чем известна эта школа дизайна интерьера

Что такое дизайн-школа Геометриум

Геометриум — это онлайн-школа, которую основала команда дизайнеров одноимённой студии. Всё начиналось с коллаба двух специалистов — Алексея Иванова и Павла Герасимова. Они постоянно обращались друг к другу за помощью и советами, делегировали друг другу задачи, пока не решились объединить работу под единым брендом.

Со временем команда выросла и завоевала внимание не только потенциальных клиентов, но и тех, кто мечтал заниматься дизайном интерьера. В результате, чуть больше, чем за 7 лет школа Геометриум выпустила более 3000 студентов, которые стали многопрофильными специалистами в сфере дизайна.

Геометриум школа — истоки

В чём секрет успеха?

школа даёт возможность шаг за шагом освоить дизайн онлайн даже с нуля

основная ставка в программе делается на практику и реальные проекты на базе студии

сообщество вокруг бренда растёт и крепнет

подробные программы имеют узкие направления в сфере дизайна

истории выпускников и кейсы привлекают много внимания

Geometrium School не даёт баснословных обещаний и не гарантирует миллионов за месяц. Скорее, наоборот. В описаниях много внимания уделено шагам: теория → практика → проект → портфолио.

Кому подойдёт такой формат:

тем, кто хочет освоить дизайн интерьера с нуля

тем, кто уже работает и хочет систематизировать знания

тем, кто планирует выйти на рынок — фриланс или студия

Важно: вся информация о школе в этом материале основана только на официальных описаниях программ и открытых разделах сайта.