Geometrium School: обзор школы дизайна интерьера, курсы и отзывы

Geometrium School: обзор школы дизайна интерьера, курсы и отзывы

Обзор Geometrium School — школы дизайна интерьера: какие курсы предлагает Геометриум, как проходит обучение, плюсы и минусы, реальные отзывы студентов и кому эта школа подойдёт.

Содержание статьи:

  1. Что такое Geometrium School и чем известна эта школа дизайна интерьера

  2. Какие курсы есть в Geometrium School и для кого они подойдут

  3. Как проходит обучение в Geometrium School: формат, практика и поддержка

  4. Преподаватели и эксперты Geometrium School: кто ведёт курсы

  5. Сколько стоит обучение в Geometrium School и что входит в цену

  6. Бесплатные марафоны и вводные курсы Geometrium: стоит ли начинать с них

  7. Итоги: стоит ли учиться в Geometrium School

Что такое Geometrium School и чем известна эта школа дизайна интерьера

Что такое дизайн-школа Геометриум

Геометриум — это онлайн-школа, которую основала команда дизайнеров одноимённой студии. Всё начиналось с коллаба двух специалистов — Алексея Иванова и Павла Герасимова. Они постоянно обращались друг к другу за помощью и советами, делегировали друг другу задачи, пока не решились объединить работу под единым брендом.

Со временем команда выросла и завоевала внимание не только потенциальных клиентов, но и тех, кто мечтал заниматься дизайном интерьера. В результате, чуть больше, чем за 7 лет школа Геометриум выпустила более 3000 студентов, которые стали многопрофильными специалистами в сфере дизайна.

Геометриум школа — истоки

В чём секрет успеха?

  • школа даёт возможность шаг за шагом освоить дизайн онлайн даже с нуля

  • основная ставка в программе делается на практику и реальные проекты на базе студии

  • сообщество вокруг бренда растёт и крепнет

  • подробные программы имеют узкие направления в сфере дизайна

  • истории выпускников и кейсы привлекают много внимания

Geometrium School не даёт баснословных обещаний и не гарантирует миллионов за месяц. Скорее, наоборот. В описаниях много внимания уделено шагам: теория → практика → проект → портфолио.

Кому подойдёт такой формат:

  • тем, кто хочет освоить дизайн интерьера с нуля

  • тем, кто уже работает и хочет систематизировать знания

  • тем, кто планирует выйти на рынок — фриланс или студия

Важно: вся информация о школе в этом материале основана только на официальных описаниях программ и открытых разделах сайта.

Какие курсы есть в Geometrium School и для кого они подойдут

На платформе школы можно найти 8 основных курсов, которые закрывают разные задачи в дизайне интерьера. Давайте рассмотрим некоторые подробнее ↓

1. «Профессия дизайнер интерьера»

Это основной курс по дизайну для тех, кто готов получить профессию. Программа идёт до 12 месяцев, включает теорию, домашние работы и дипломный проект.

Геометриум скул обучает будущих дизайнеров интерьера

Формат подойдёт:

  • новичкам без опыта

  • тем, кто хочет системно освоить профессию для себя

  • специалистам с опытом для укрепления навыков

  • тем, кто работает в смежной нише и хочет расширить свой пакет услуг

Обучение состоит из 3 основных блоков:

Таблица наполнения geometrium курса

2. «Профессия 3D-визуализатор»

Курс по 3D-визуализации длится 8 месяцев, даёт всю необходимую базу для освоения 3D-мастерства, обеспечивает готовыми работами в портфолио и дипломом о профессиональной переподготовке. 

Geometrium school курс

Программа рассчитана на тех, кто хочет:

  • получить профессию онлайн в geometrium school

  • научиться создавать реалистичные визуализации

  • дополнять своё портфолио визуальными решениям

Она подойдёт и практикующим специалистам в дизайне, и тем, кто целенаправленно хочет стать визуализатором.

Программа состоит из 2 этапов:

Geometrium курс, чтобы стать 3д-визуализатором

3. «Профессия дизайнер-декоратор»

Этот курс сфокусирован на эстетике и декорировании пространства без глубокого погружения в технические чертежи. 

Геометриум курсы

Подходит:

  • новичкам

  • арендодателям, чтобы освоить хоумстейджинг

  • работникам смежных сфер, чтобы усилить эстетические навыки

  • тем, кому важна стилистика, цвет и композиция

Обучение по декору может быть хорошим стартом для входа в профессию.

Курс состоит из 3 ступеней:

Геометриум скул курсы

Помимо больших программ, в школе есть узкоспециализированные направления по инструментам:

  • SketchUp — базовое 3D-моделирование

  • Photoshop — коллажи, презентации, визуализация

  • 3D MAX — продвинутые визуализации с материалами

  • Нейросети — ускорение рутинных задач с помощью ИИ.

Они длятся от одного до двух месяцев и подходят тем, кто уже учится или работает, но хочет усилить отдельные навыки в конкретных программах.

Geometrium обучение — как выбрать?

Все курсы построены так, чтобы вы могли пройти обучение по своим целям: от общего дизайна интерьера до конкретных инструментов и практических навыков.

Чтобы принять взвешенное решение, полезно сравнить Геометриум с другими вариантами. Ниже — лучшие альтернативы, которые дают фундаментальное образование с нуля и имеют хорошие отзывы. 

1. Школа дизайна интерьера Маши Черной

Школа Маши Черной — одна из самых заметных в сфере образования. Её программа «Дизайнер интерьера» длится 12 месяцев и делает акцент на подготовке специалистов с нуля. Автор курса — дизайнер с опытом более 20 лет и основательница топовой студии. 

Получить профессию онлайн в лучшей Школе дизайна интерьера

Преимущества курса:

  • студенты начинают зарабатывать ещё во время обучения — первый оплачиваемый заказ помогает выполнить куратор

  • регулярная поддержка наставников, закрытые чаты, Zoom-разборы, живые эфиры с автором, дизайнерами-практиками и приглашёнными экспертами

  • доступ к внутренней бирже труда, стажировка в дизайн-студии и посещение реальных объектов

  • 5 проработанных проектов в ваше портфолио — этого достаточно для старта в профессии 

  • практика на каждом этапе (замеры, визуализации, документация) и пошаговое изучение важного софта: Homestyler, Photoshop, ArchiCAD, неройсети 

  • гибкие условия оплаты и налоговый вычет, а первый месяц — бесплатно 

  • государственный диплом — у онлайн-школы есть лицензия на образовательную деятельность

  • учёба в удобном формате (легко совмещать с работой и семьёй) и бессрочный доступ ко всем материалам

Работа ученицы Школы дизайна интерьера Маши Черной
Дизайн-практика в Школе дизайна интерьера Маши Черной

У школы есть классный формат — бесплатный тест-драйв. То есть вам не обязательно сразу погружаться в глобальное обучение. Можно «попробовать» профессию и методику преподавания без вложений. Плюс — получить после каждого эфира ценные подарочные материалы

2. Bang Bang Education —  «Дизайн интерьеров»

Ещё одна популярная платформа, которая предлагает глубокое обучение интерьерному дизайну. Курс длится около 10 месяцев и вполне подходит всем, кто хочет освоить профессию.

Освоить профессию онлайн

Программа включает:

  • проектирование интерьеров, планировок и концепций

  • взаимодействие с клиентом, брифинг и развитие дизайн-идей

  • создание чертежей и визуализаций в 3D

  • подбор материалов, мебели и декора

  • навыки презентации проекта и подготовки портфолио

  • обещают, что ученики смогут брать первые заказы через 6 месяцев учебного процесса

  • на выходе — диплом, который подтверждает квалификацию

  • учиться можно в своём темпе

Работа студента платформы Bang Bang Education

В рамках курса вы выполняете около 45 практических заданий и готовите до 5 полноценный проектов для портфолио.

3. Skillbox — «Профессия Дизайнер интерьеров»

В Skillbox вы разбираете планировочные решения, визуализацию, подбор материалов, документацию и работу с клиентами. В итоге у вас формируется портфолио из нескольких проектов.

Получить профессию дизайнер интерьера

Что входит в начинку программы:

  • Работа с 10 инструментами дизайна — ArchiCAD, AutoCAD, SketchUp и другими программами

  • Практика с первого же модуля для реализации 5 собственных проектов

  • Вовлеченная поддержка кураторов, которые помогают разобраться во всех нюансах

  • Свободный доступ к материалам днём и ночью

  • Помощь в поиске работы или гарантия возврата средств

В программе — знакомство с нейросетями и реальные советы по работе с ИИ, чтобы упростить работу и выстроить комфортную коммуникацию с клиентами.

Как проходит обучение в Geometrium School: формат, практика и поддержка

Прежде чем принять решение о покупке курса важно разобраться в нюансах. Давайте поговорим о самых важных.

1. Формат занятий

Все курсы в Геометриум скул проходят в дистанционной онлайн-форме: доступ к урокам по дизайну открывается после регистрации, и смотреть их можно в удобное время в личном кабинете. Видео-уроки и, как мы уже выяснили, теоретические модули выстроены от простого к сложному, чтобы даже новичок понял основы и постепенно переходил к практике.

Geometrium school — онлайн-школа дизайна интерьера

2. Домашние задания

Обучение здесь ориентировано на практику, поэтому после каждого блока студент сдаёт домашние задания, которые проверяют опытные кураторы. Обратная связь помогает исправить ошибки, углубиться в детали дизайна и понять, как применять знания в реальных проектах.

3. Поддержка на всех этапах

Кураторы на курсах Геометриум сопровождают студентов от первых уроков до защиты дипломного проекта. Регулярно проводят вебинары и разборы работ, где можно задавать вопросы и получать ответы в прямом эфире.

4. Итоговый проект и диплом

В конце проводится сдача итогового дизайн-проекта, который позволит показать все полученные на курсе навыки. После успешной защиты выдаётся диплом о профессиональной переподготовке — документ, который можно использовать для поиска клиентов, работы в студиях или трудоустройства.

Преподаватели и эксперты Geometrium School: кто ведёт курсы

Кто стоит у руля и передаёт знания о дизайне интерьера в массы? В первую очередь ↓

Сооснователь Geometrium дизайн школы

Павел Герасимов — основатель школы и автор основных программ обучения. Он известен как дизайнер интерьеров и публичный эксперт:

  • создал более 300 декор-проектов, часть из которых публиковалась в зарубежных изданиях

  • ведущий YouTube-канала Geometrium с сотнями тысяч подписчиков

  • регулярно появляется в ТВ-передачах о ремонте и дизайне

Как автор и преподаватель он формирует основные методики обучения, помогает правильно выстроить программу и делится опытом настоящей практической работы. 

Преподаватели школы дизайна Geometrium school

То есть, в школе работают практикующие специалисты, которые могут поделиться реальным опытом.

Сколько стоит обучение в Geometrium School и что входит в цену

Цена на обучение в этой школе дизайна будет напрямую зависеть от выбранного тарифа в рамках того или иного курса. Например, на курсе «Профессия дизайнер интерьера» предусмотрено несколько тарифов ↓

Тарифы Geometrium на курсы дизайна

Есть также vip-тариф — приблизительно 25 тысяч в месяц. Соответственно, и наполнение у него больше, чем у предыдущих. 

Обратите внимание, что стоимость указана на момент подготовки статьи (декабрь 2025 года).

Бесплатные марафоны и вводные курсы Geometrium: стоит ли начинать с них

Бесплатные марафоны и вводные интенсивы выступают в роли пробника профессии. Вы фактически погружаетесь в тему дизайна интерьера без финансовых рисков и любых последствий. Геометриум и здесь не остаётся в стороне — даёт возможность оценить подход школы. 

Что делают потенциальные ученики на бесплатаниках?

  • разбираются с основными принципами дизайна интерьера и задачами профессии

  • пробуют создать простое планировочное решение 

  • работают с подбором визуальных референсов и стиля

  • узнают, какие инструменты используют специалисты на практике

  • получают общее представление, как можно продолжать учиться и развиваться дальше

Для кого подойдёт такой формат: тем, кто только присматривается к новой профессии, кому важно понять уровень своей заинтересованности перед покупкой курса. И новичкам, которым важно увидеть процесс обучения изнутри.

Но важно учитывать, что марафон — это не полноценное обучение, а скорее ориентир, который позволяет понять, готовы ли вы двигаться дальше и какой формат курса выбирать.

Отзывы о Geometrium School: что говорят студенты об обучении

Отзывы студентов отражают разные точки зрения. Встречаются искренне позитивные впечатления и более критичные замечания. Поэтому важно детально изучать обратную связь, чтобы сложить о школе объективное представление.

Положительные впечатления

Одни выпускники отмечают, что курс помог им получить структурированные знания и основные профессиональные навыки, которые помогли почти сразу же найти первых клиентов.

Geometrium school — отзывы

Другие отмечают разнообразие практических заданий.

Школа геометриум — отзывы

Третьи радуются возможности улучшить свои навыки в области дизайна интерьера.

Геометриум школа дизайна — отзывы

Негативные отзывы

Наряду с позитивом некоторые студенты отмечают моменты, которые могут повлиять на впечатление от обучения.

Есть комментарии о недостаточной глубине обратной связи и вовлечении преподавателей.

Встречаются замечания на тему большого количества «воды» в программе и нудного преподавания.

Отзывы на курс geometrium

А ещё ученики рассказывают о том, что поддерживающее сообщество на деле может оказаться чатом с мемами и котятами.

Перед оплатой обучения важно тщательно взвесить все оценки и принять верное для себя решение. Помните, что маркетинговые обещания могут звучать ярче, чем финальный результат.

Итоги: стоит ли учиться в Geometrium School

Судя по отзывам, школа помогает разобраться в основах, собрать первые работы в портфолио и попробовать себя в роли дизайнера. Но при этом очень важно трезво оценивать ожидания.

  • внимательно изучить программу и реальные примеры работ

  • понять, сколько часов обучения вам реально под силу

  • трезво оценить обещания о трудоустройстве

  • посмотреть не только положительные, но и критические отзывы

  • обязательно рассмотреть альтернативные варианты, чтобы иметь возможность сравнить

  • задать вопросы менеджерам

  • посмотреть вводные бесплатные занятия

Это поможет понять, где вам будет комфортнее и где вы быстрее дойдёте до результата. Обучение — это инвестиция. Чем внимательнее вы изучите условия, тем меньше риск разочарования. Главное — выбирать не «лучшую школу на рынке», а лучшую школу лично для вас.

Дата публикации: 29.12.2025, 13:51

