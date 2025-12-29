Geometrium School: обзор школы дизайна интерьера, курсы и отзывы

Содержание статьи:
Что такое Geometrium School и чем известна эта школа дизайна интерьера
Какие курсы есть в Geometrium School и для кого они подойдут
Как проходит обучение в Geometrium School: формат, практика и поддержка
Преподаватели и эксперты Geometrium School: кто ведёт курсы
Сколько стоит обучение в Geometrium School и что входит в цену
Бесплатные марафоны и вводные курсы Geometrium: стоит ли начинать с них
Итоги: стоит ли учиться в Geometrium School
Что такое Geometrium School и чем известна эта школа дизайна интерьера
Геометриум — это онлайн-школа, которую основала команда дизайнеров одноимённой студии. Всё начиналось с коллаба двух специалистов — Алексея Иванова и Павла Герасимова. Они постоянно обращались друг к другу за помощью и советами, делегировали друг другу задачи, пока не решились объединить работу под единым брендом.
Со временем команда выросла и завоевала внимание не только потенциальных клиентов, но и тех, кто мечтал заниматься дизайном интерьера. В результате, чуть больше, чем за 7 лет школа Геометриум выпустила более 3000 студентов, которые стали многопрофильными специалистами в сфере дизайна.
В чём секрет успеха?
школа даёт возможность шаг за шагом освоить дизайн онлайн даже с нуля
основная ставка в программе делается на практику и реальные проекты на базе студии
сообщество вокруг бренда растёт и крепнет
подробные программы имеют узкие направления в сфере дизайна
истории выпускников и кейсы привлекают много внимания
Geometrium School не даёт баснословных обещаний и не гарантирует миллионов за месяц. Скорее, наоборот. В описаниях много внимания уделено шагам: теория → практика → проект → портфолио.
Кому подойдёт такой формат:
тем, кто хочет освоить дизайн интерьера с нуля
тем, кто уже работает и хочет систематизировать знания
тем, кто планирует выйти на рынок — фриланс или студия
Важно: вся информация о школе в этом материале основана только на официальных описаниях программ и открытых разделах сайта.
Какие курсы есть в Geometrium School и для кого они подойдут
На платформе школы можно найти 8 основных курсов, которые закрывают разные задачи в дизайне интерьера. Давайте рассмотрим некоторые подробнее ↓
1. «Профессия дизайнер интерьера»
Это основной курс по дизайну для тех, кто готов получить профессию. Программа идёт до 12 месяцев, включает теорию, домашние работы и дипломный проект.
Формат подойдёт:
новичкам без опыта
тем, кто хочет системно освоить профессию для себя
специалистам с опытом для укрепления навыков
тем, кто работает в смежной нише и хочет расширить свой пакет услуг
Обучение состоит из 3 основных блоков:
2. «Профессия 3D-визуализатор»
Курс по 3D-визуализации длится 8 месяцев, даёт всю необходимую базу для освоения 3D-мастерства, обеспечивает готовыми работами в портфолио и дипломом о профессиональной переподготовке.
Программа рассчитана на тех, кто хочет:
получить профессию онлайн в geometrium school
научиться создавать реалистичные визуализации
дополнять своё портфолио визуальными решениям
Она подойдёт и практикующим специалистам в дизайне, и тем, кто целенаправленно хочет стать визуализатором.
Программа состоит из 2 этапов:
3. «Профессия дизайнер-декоратор»
Этот курс сфокусирован на эстетике и декорировании пространства без глубокого погружения в технические чертежи.
Подходит:
новичкам
арендодателям, чтобы освоить хоумстейджинг
работникам смежных сфер, чтобы усилить эстетические навыки
тем, кому важна стилистика, цвет и композиция
Обучение по декору может быть хорошим стартом для входа в профессию.
Курс состоит из 3 ступеней:
Помимо больших программ, в школе есть узкоспециализированные направления по инструментам:
SketchUp — базовое 3D-моделирование
Photoshop — коллажи, презентации, визуализация
3D MAX — продвинутые визуализации с материалами
Нейросети — ускорение рутинных задач с помощью ИИ.
Они длятся от одного до двух месяцев и подходят тем, кто уже учится или работает, но хочет усилить отдельные навыки в конкретных программах.
Все курсы построены так, чтобы вы могли пройти обучение по своим целям: от общего дизайна интерьера до конкретных инструментов и практических навыков.
Чтобы принять взвешенное решение, полезно сравнить Геометриум с другими вариантами. Ниже — лучшие альтернативы, которые дают фундаментальное образование с нуля и имеют хорошие отзывы.
Школа Маши Черной — одна из самых заметных в сфере образования. Её программа «Дизайнер интерьера» длится 12 месяцев и делает акцент на подготовке специалистов с нуля. Автор курса — дизайнер с опытом более 20 лет и основательница топовой студии.
Преимущества курса:
студенты начинают зарабатывать ещё во время обучения — первый оплачиваемый заказ помогает выполнить куратор
регулярная поддержка наставников, закрытые чаты, Zoom-разборы, живые эфиры с автором, дизайнерами-практиками и приглашёнными экспертами
доступ к внутренней бирже труда, стажировка в дизайн-студии и посещение реальных объектов
5 проработанных проектов в ваше портфолио — этого достаточно для старта в профессии
практика на каждом этапе (замеры, визуализации, документация) и пошаговое изучение важного софта: Homestyler, Photoshop, ArchiCAD, неройсети
гибкие условия оплаты и налоговый вычет, а первый месяц — бесплатно
государственный диплом — у онлайн-школы есть лицензия на образовательную деятельность
учёба в удобном формате (легко совмещать с работой и семьёй) и бессрочный доступ ко всем материалам
У школы есть классный формат — бесплатный тест-драйв. То есть вам не обязательно сразу погружаться в глобальное обучение. Можно «попробовать» профессию и методику преподавания без вложений. Плюс — получить после каждого эфира ценные подарочные материалы
Ещё одна популярная платформа, которая предлагает глубокое обучение интерьерному дизайну. Курс длится около 10 месяцев и вполне подходит всем, кто хочет освоить профессию.
Программа включает:
проектирование интерьеров, планировок и концепций
взаимодействие с клиентом, брифинг и развитие дизайн-идей
создание чертежей и визуализаций в 3D
подбор материалов, мебели и декора
навыки презентации проекта и подготовки портфолио
обещают, что ученики смогут брать первые заказы через 6 месяцев учебного процесса
на выходе — диплом, который подтверждает квалификацию
учиться можно в своём темпе
В рамках курса вы выполняете около 45 практических заданий и готовите до 5 полноценный проектов для портфолио.
В Skillbox вы разбираете планировочные решения, визуализацию, подбор материалов, документацию и работу с клиентами. В итоге у вас формируется портфолио из нескольких проектов.
Что входит в начинку программы:
Работа с 10 инструментами дизайна — ArchiCAD, AutoCAD, SketchUp и другими программами
Практика с первого же модуля для реализации 5 собственных проектов
Вовлеченная поддержка кураторов, которые помогают разобраться во всех нюансах
Свободный доступ к материалам днём и ночью
Помощь в поиске работы или гарантия возврата средств
В программе — знакомство с нейросетями и реальные советы по работе с ИИ, чтобы упростить работу и выстроить комфортную коммуникацию с клиентами.
Как проходит обучение в Geometrium School: формат, практика и поддержка
Прежде чем принять решение о покупке курса важно разобраться в нюансах. Давайте поговорим о самых важных.
1. Формат занятий
Все курсы в Геометриум скул проходят в дистанционной онлайн-форме: доступ к урокам по дизайну открывается после регистрации, и смотреть их можно в удобное время в личном кабинете. Видео-уроки и, как мы уже выяснили, теоретические модули выстроены от простого к сложному, чтобы даже новичок понял основы и постепенно переходил к практике.
2. Домашние задания
Обучение здесь ориентировано на практику, поэтому после каждого блока студент сдаёт домашние задания, которые проверяют опытные кураторы. Обратная связь помогает исправить ошибки, углубиться в детали дизайна и понять, как применять знания в реальных проектах.
3. Поддержка на всех этапах
Кураторы на курсах Геометриум сопровождают студентов от первых уроков до защиты дипломного проекта. Регулярно проводят вебинары и разборы работ, где можно задавать вопросы и получать ответы в прямом эфире.
4. Итоговый проект и диплом
В конце проводится сдача итогового дизайн-проекта, который позволит показать все полученные на курсе навыки. После успешной защиты выдаётся диплом о профессиональной переподготовке — документ, который можно использовать для поиска клиентов, работы в студиях или трудоустройства.
Преподаватели и эксперты Geometrium School: кто ведёт курсы
Кто стоит у руля и передаёт знания о дизайне интерьера в массы? В первую очередь ↓
Павел Герасимов — основатель школы и автор основных программ обучения. Он известен как дизайнер интерьеров и публичный эксперт:
создал более 300 декор-проектов, часть из которых публиковалась в зарубежных изданиях
ведущий YouTube-канала Geometrium с сотнями тысяч подписчиков
регулярно появляется в ТВ-передачах о ремонте и дизайне
Как автор и преподаватель он формирует основные методики обучения, помогает правильно выстроить программу и делится опытом настоящей практической работы.
То есть, в школе работают практикующие специалисты, которые могут поделиться реальным опытом.
Сколько стоит обучение в Geometrium School и что входит в цену
Цена на обучение в этой школе дизайна будет напрямую зависеть от выбранного тарифа в рамках того или иного курса. Например, на курсе «Профессия дизайнер интерьера» предусмотрено несколько тарифов ↓
Есть также vip-тариф — приблизительно 25 тысяч в месяц. Соответственно, и наполнение у него больше, чем у предыдущих.
Обратите внимание, что стоимость указана на момент подготовки статьи (декабрь 2025 года).
Бесплатные марафоны и вводные курсы Geometrium: стоит ли начинать с них
Бесплатные марафоны и вводные интенсивы выступают в роли пробника профессии. Вы фактически погружаетесь в тему дизайна интерьера без финансовых рисков и любых последствий. Геометриум и здесь не остаётся в стороне — даёт возможность оценить подход школы.
Что делают потенциальные ученики на бесплатаниках?
разбираются с основными принципами дизайна интерьера и задачами профессии
пробуют создать простое планировочное решение
работают с подбором визуальных референсов и стиля
узнают, какие инструменты используют специалисты на практике
получают общее представление, как можно продолжать учиться и развиваться дальше
Для кого подойдёт такой формат: тем, кто только присматривается к новой профессии, кому важно понять уровень своей заинтересованности перед покупкой курса. И новичкам, которым важно увидеть процесс обучения изнутри.
Но важно учитывать, что марафон — это не полноценное обучение, а скорее ориентир, который позволяет понять, готовы ли вы двигаться дальше и какой формат курса выбирать.
Отзывы о Geometrium School: что говорят студенты об обучении
Отзывы студентов отражают разные точки зрения. Встречаются искренне позитивные впечатления и более критичные замечания. Поэтому важно детально изучать обратную связь, чтобы сложить о школе объективное представление.
Положительные впечатления
Одни выпускники отмечают, что курс помог им получить структурированные знания и основные профессиональные навыки, которые помогли почти сразу же найти первых клиентов.
Другие отмечают разнообразие практических заданий.
Третьи радуются возможности улучшить свои навыки в области дизайна интерьера.
Негативные отзывы
Наряду с позитивом некоторые студенты отмечают моменты, которые могут повлиять на впечатление от обучения.
Есть комментарии о недостаточной глубине обратной связи и вовлечении преподавателей.
Встречаются замечания на тему большого количества «воды» в программе и нудного преподавания.
А ещё ученики рассказывают о том, что поддерживающее сообщество на деле может оказаться чатом с мемами и котятами.
Перед оплатой обучения важно тщательно взвесить все оценки и принять верное для себя решение. Помните, что маркетинговые обещания могут звучать ярче, чем финальный результат.
Итоги: стоит ли учиться в Geometrium School
Судя по отзывам, школа помогает разобраться в основах, собрать первые работы в портфолио и попробовать себя в роли дизайнера. Но при этом очень важно трезво оценивать ожидания.
внимательно изучить программу и реальные примеры работ
понять, сколько часов обучения вам реально под силу
трезво оценить обещания о трудоустройстве
посмотреть не только положительные, но и критические отзывы
обязательно рассмотреть альтернативные варианты, чтобы иметь возможность сравнить
задать вопросы менеджерам
посмотреть вводные бесплатные занятия
Это поможет понять, где вам будет комфортнее и где вы быстрее дойдёте до результата. Обучение — это инвестиция. Чем внимательнее вы изучите условия, тем меньше риск разочарования. Главное — выбирать не «лучшую школу на рынке», а лучшую школу лично для вас.
Реклама: ИП Черный Максим Викторович, ИНН: 781433057087, erid: 2W5zFHuX2kp
Начать дискуссию