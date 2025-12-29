Выставки дизайна интерьера 2026: афиша профессиональных мероприятий в Москве и России

«Для дизайнера интерьера важно не только работать с объектами, но и регулярно выходить в профессиональное поле. Выставки, форумы и нетворкинги дают то, чего не хватает в одиночной работе — свежий взгляд, общение и понимание рынка»
Выставки дизайна интерьера: зачем дизайнерам и архитекторам следить за современными событиями
Зачем вообще идти на выставку, если в сети есть всё? Ответ прост: в интернете вы видите картинки, а на выставке — реальный рынок. Наглядно становится понятно, что на самом деле производят, какие решения работают, что используют в интерьерах, а что остается просто красивой концепцией. Это заметно упрощает работу над проектами и добавляет уверенности в коммуникации с клиентами.
На практике выставки дизайна дают дизайнеру интерьера и архитектору вполне конкретную пользу:
Контакт с реальным рынком. Сразу видно, какие материалы и решения готовы к серийному производству, а какие существуют только для выставочных стендов.
Проверка трендов на прочность. Быстро становится понятно, где настоящий тренд, а где просто хорошо упакованная идея без будущего.
Экономия времени и денег. За один-два дня можно получить срез рынка, который в обычном ритме собирается месяцами.
Профессиональная встряска. Новые фактуры, световые решения и приёмы помогают выйти из творческого ступора и взглянуть на проекты свежим взглядом.
Сегодня у вас есть выбор: узнавать рынок из вторых рук или видеть его напрямую. Посещение мероприятий стоит воспринимать как хорошую инвестицию, которая возвращается в виде новых проектов, уверенности и качества решений.
Какие бывают выставки дизайна и интерьерные мероприятия
Под общим названием «интерьерная выставка» скрываются разные форматы. Чтобы не разочаровываться и не тратить время впустую, важно заранее понимать, куда вы идёте и зачем.
1. Классические. Это базовый и самый массовый формат. Мебель, свет, отделочные материалы, сантехника, текстиль — всё, что напрямую попадает в проект и смету. Идеальный вариант, если стоит практическая задача — найти поставщиков, «пощупать» материалы и закрыть вопросы по комплектации.
2. С акцентом на идеи и концепции. Здесь меньше про «купить сейчас» и больше про смыслы, эксперименты и нестандартные подходы. Полезны, когда нужно встряхнуться, расширить кругозор и посмотреть на привычные вещи под другим углом.
3. Мебельные и предметные. Фокус на предметном дизайне, авторской мебели и отдельных категориях материалов. «Оно самое» для специалистов, которые много работают с комплектацией, оригинальными предметами обстановки и нестандартными заказами.
4. Профессиональные форумы и ярмарки. Это лекции, дискуссии и живое общение с архитекторами, экспертами и лидерами рынка. Нужны всем, кто хочет понять глубинные процессы в отрасли и завести полезные знакомства.
5. Смешанные форматы (выставки интерьеров + образовательные программы). Универсальный вариант, который сочетает экспозицию с лекциями, воркшопами и встречами с брендами. Можно и рынок посмотреть, и новые знания получить.
Когда вы чётко понимаете формат мероприятия, визит перестаёт быть спонтанным. Появляется ясность: зачем идти, на что смотреть в первую очередь и какой результат хотите получить.
Выставки дизайна интерьера в Москве: афиша ключевых мероприятий
Москва остаётся главной точкой, где сосредоточены ключевые события индустрии. Всё просто — в столице быстрее пересекаются интересы производителей, дизайнеров, архитекторов и застройщиков. Можно сказать, московская «тусовка» чаще показывает рынок без прикрас — таким, какой он есть на самом деле.
Выставка дизайна в Москве ARTDOM
Дата: 19–21 февраля 2026
Место: Москва/«Крокус Экспо»
Мероприятие ARTDOM делает фокус на мебель и интерьерные решения. Здесь встречаются российские и зарубежные производители, дизайнерские бренды и молодые авторы. Тематика нового сезона — «Sense Sensory». Что в переводе означает «чувственное восприятие». Это исследование интерьера через ощущения: зрение, слух, обоняние и тактильность.
Кому полезно: увлечённым специалистам с авторским почерком и вниманием к деталям.
Международная промышленная выставка предметов интерьера Stylish Home. Objects & Tableware 2026
Дата: 17-19 марта 2026
Место: Москва/«Крокус Экспо»
26-й международный промышленный фестиваль полностью посвящен предметному наполнению интерьера. Это главное B2B-событие для профессионалов, которые работают с посудой, декором стола, текстилем, освещением, эксклюзивной мебелью и подарками для дома. Проходит в рамках одной из крупнейшего в РФ фестиваля товаров для дома.
Кому полезно: хоть и ориентирован на оптовый сегмент (B2B), отлично подходит для дизайнеров интерьера, которые ищут доступ к шоу-румам и новинкам «из первых рук», прямые контакты с производителями и поставщиками.
Выставка дизайна интерьера MosBuild
Дата: 31 марта – 3 апреля 2026
Место: Москва/«Крокус Экспо»
Крупнейшая в России B2B-выставка для строительной и интерьерной сферы. Новый сезон стал юбилейным — 30-м. На этот раз он соберёт 17 тематических разделов: начиная с отделочных материалов и заканчивая инструментами и софтом. На протяжении 4-х дней вас ждёт насыщенная деловая программа с реальными кейсами от практикующих экспертов.
Кому полезно: дизайнерам, которые работают с комплектацией, застройщиками и коммерческими объектами.
Интерьерная выставка АРХ Москва
Дата: 27–30 мая 2026
Место: Москва/«Гостиный двор»
Событие международного масштаба, где экспозиция тесно связана с образовательной программой. Лекции, мастер-классы и воркшопы здесь проходят не фоном. Они выступают полноценной частью фестиваля. Курирует процесс в 2026 году Тимур Истанович Башкаев — заслуженный профессор МАрхИ. Тематика предполагает размышления о том, что вообще можно считать идеалом в профессии.
Кому полезно: архитекторам и дизайнерам, которые пересекаются с общественными, масштабными или концептуальными проектами.
Выставка для дизайнеров Русский дом
Дата: 7–9 октября 2026
Место: Москва/«Гостиный двор»
Популярное в России мероприятие, которое полностью посвящёно отечественным производителям, региональным дизайнерам и осмыслению русского культурного кода в современном пространстве. Это своеобразная стратегическая платформа, где традиции встречаются с инновациями. Тема нового сезона — «Русский Дом: Сердце России», где акцент поставлен на многонациональность и культурное богатство страны. Вас ждёт мощная деловая программа с 250+ спикерами и 50+ мастер-классами.
Кому полезно: всем практикующим дизайнерам и архитекторам, которые стремятся глубоко понимать отечественный контекст и рынок. А также поставщикам и производителям с ориентацией на сотрудничество с дизайнерским сообществом.
Выставки дизайна интерьера в Санкт-Петербурге и других городах России
Столица — не единственная точка притяжения. События в Санкт-Петербурге и регионах часто дают даже более чёткую и прикладную картину рынка. Особенно если рассматривать их как альтернативный способ работы с рынком.
Ярмарка недвижимости. Раздел «Дизайн и интерьер» — выставка дизайна интерьера и ремонта
Дата: 20–22 марта 2026
Место: Санкт-Петербург, Экспофорум
Формально это ярмарка недвижимости, но отдельный раздел посвящен интерьерам, мебели, отделке, декору и световым решениям. Для специалистов сферы это редкая возможность посмотреть, как пространство живёт в связке с реальными квартирами и домами, а не с выставочными концепциями.
Практическая польза:
видно, какие решения действительно нравятся покупателям;
есть шанс напрямую познакомиться с потенциальными заказчиками;
можно трезво оценить интерьеры «на продажу», без декоративного глянца.
Это мероприятие полезно тем, кто работает с повседневными квартирами и хочет лучше чувствовать реальный запрос рынка.
🖇️ сайт
Выставка дизайна и строительства «Строим загородный дом»
Дата: 20–22 марта
Место: Санкт-Петербург, Экспофорум
Событие посвящено частному домостроению, но для специалистов по жилому пространству его главная ценность — в технической составляющей. Окна, лестницы, конструктивные решения, инженерные узлы и отделочные материалы показаны как единая система. Именно эти элементы во многом определяют характер и удобство внутренней среды загородного дома.
Практическая ценность:
позволяет увидеть, как материалы и конструктивные решения ведут себя в реальных условиях;
даёт возможность найти исполнителей для комплексных проектов;
помогает лучше разобраться в особенностях работы с загородной недвижимостью.
Формат особенно полезен тем, кто работает с коттеджами и частными домами и хочет уверенно ориентироваться в инженерной и технической части таких проектов.
🖇️ сайт
Design&Decor — интерьерная выставка дизайна в Санкт-Петербурге
Дата: 14–16 апреля
Место: Санкт-Петербург, Экспофорум
Одна из самых значимых интерьерных выставок Северной столицы. Мебель, декор, текстиль, освещение, предметный дизайн. Всё можно увидеть и потрогать вживую.
Почему стоит идти:
ощущение текстур, цвета и масштаба невозможно заменить каталогами;
много молодых брендов и мастерских с ручным производством;
насыщенная образовательная программа.
Для студентов и начинающих дизайнеров это особенно ценный опыт выхода из «учебного» контекста в реальный рынок.
🖇️ сайт
ИнтерСтройЭкспо — выставка дизайна интерьера и строительства
Дата: 14–16 апреля
Место: Санкт-Петербург, Экспофорум
Крупное международное событие, посвящённое строительству, восстановлению зданий и работе с пространством. В фокусе — отделочные решения, покрытия и инженерные системы. При этом есть отдельные направления, связанные с оформлением внутренних пространств и декоративными элементами.
Что здесь действительно важно:
целостное понимание объекта: от конструктивной базы до света и деталей;
возможность напрямую пообщаться с производителями и техническими подрядчиками;
особенно полезно специалистам, которые ведут проекты «под ключ» и отвечают за весь процесс.
Такой формат даёт системное представление о ремонте и строительстве. Не только о визуальной стороне, но и о том, как всё работает на практике.
🖇️ сайт
Российские дни дизайна и архитектуры (RDD) — выставка дизайна интерьера в Санкт-Петербурге
Дата: 23–25 сентября
Место: Санкт-Петербург, Design District DAA
Формат события объединяет выставочную часть и образовательную программу. Лекции, практические занятия и активное общение создают живую профессиональную среду, где важно не только смотреть, но и обсуждать увиденное.
Почему имеет смысл прийти:
разбор реальных решений и рабочих кейсов;
удобная площадка для знакомства с брендами, производителями и независимыми мастерскими;
сильный обучающий блок с практическим уклоном.
Отдельного внимания заслуживают ежегодные проекты молодых авторов. Это эксперименты с пространством, светом и предметами, которые можно не просто увидеть, а прочувствовать на себе.
🖇️ сайт
Мероприятие по дизайну интерьера City Build Russia
Дата: 28–29 октября 2026
Место: Санкт-Петербург, Севкабель Порт
City Build Russia — современное отраслевое событие с акцентом на практику. Здесь показывают материалы, двери, свет, мебель и инженерные решения в рабочем контексте, без декоративного налёта.
Почему имеет смысл посетить:
все решения можно посмотреть и оценить вживую;
много полезных контактов с поставщиками и техническими исполнителями;
хорошо видно, какие подходы действительно приживаются на рынке, а какие остаются на уровне идей.
Формат будет полезен как специалистам по работе с жилыми пространствами, так и тем, кто планирует ремонт и хочет лучше понимать, из каких решений он складывается на практике.
🖇️ сайт
Региональные выставки дизайна интерьера: Урал, Юг, Сибирь, Крым
Если смотреть шире Санкт-Петербурга, выставки дизайна России в регионах становятся особенно интересными. Здесь острее видны реальные процессы: какие материалы доходят до объектов, как меняется спрос, с чем дизайнеры действительно работают, а не обсуждают в теории.
Выставка дизайна интерьера и строительства Сибирская строительная неделя
Дата: 10–13 февраля 2026
Локация: Новосибирск, МВК «Новосибирск Экспоцентр»
Сибирская строительная неделя объединяет выставку и масштабную деловую программу: форумы, сессии, лекции. Здесь обсуждают материалы, инженерные решения, декор и практику проектирования в условиях сложного климата.
Польза для специалистов:
понимание, как интерьерные решения адаптируются к суровым условиям;
контакт с крупными производителями и поставщиками;
практический взгляд на инженерную часть проектов.
🖇️ сайт
Выставка дизайна интерьера YugBuild
Дата: 25–28 февраля 2026
Локация: Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»
YugBuild — крупная профессиональная выставка дизайна и строительства на юге России. Экспозиция охватывает строительные и отделочные материалы, инженерные системы и архитектурные решения. В рамках события проходят форум дизайнеров и архитекторов Design Space, экспертные выступления и практические мастер-классы «Мастер-Фест».
Почему стоит обратить внимание:
хорошо видна специфика южных интерьеров и строительных решений;
полезно дизайнерам, работающим с частными домами и апартаментами;
сильный образовательный и практический блок.
🖇️ сайт
Build Ural — выставка дизайна интерьера и мебели на Урале
Дата: 21–23 апреля 2026
Локация: Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
Build Ural — заметное отраслевое событие для Уральского региона, где встречаются темы строительства и работы с внутренним пространством. В 2026 году формат объединяет экспозиционную часть и насыщенную деловую программу, включая форум по индивидуальному домостроению и профессиональные сессии для специалистов по проектированию.
Чем это полезно на практике:
даёт честный срез регионального рынка без столичного глянца;
показывает, какие решения действительно работают в частном и малоэтажном строительстве;
помогает выстроить рабочие контакты с местными производителями и подрядчиками.
Формат особенно ценен тем, кто работает с загородными объектами и хочет лучше понимать реальные возможности и ограничения регионального рынка.
🖇️ сайт
Крымская неделя дизайна интерьера и искусства — выставка дизайна в России
Дата: 24–26 апреля 2026
Локация: Ялта, отель «Ялта-Интурист»
Крымская неделя дизайна, интерьера, декора и искусства (ДИДИ Крым) — выставка с ярко выраженной профессиональной и культурной составляющей. В экспозиции представлены мебель, декор, отделочные материалы, инженерные и климатические системы, предметы искусства.
Параллельно проходят деловые сессии, форум, выставки дизайнеров, ярмарка локальных брендов, лекции и мастер-классы. Финалом становится конкурс «Лучший дизайнер Крыма».
Почему это интересно:
живой контакт с локальными брендами и мастерами;
понимание курортной и южной специфики интерьеров;
сочетание практики, искусства и профессионального общения.
🖇️ сайт
Международные выставки дизайна и интерьера
А тут уже про возможность выйти за рамки привычной среды: увидеть, чем живёт мировой рынок интерьеров, какие решения считаются нормой и в какую сторону всё движется.
Когда международные выставки действительно нужны:
вы работаете с премиальными или нестандартными проектами;
хотите глубже разбираться в предметном и мебельном дизайне;
планируете сотрудничество с зарубежными брендами;
чувствуете, что локального контекста стало недостаточно.
Ниже — несколько ключевых событий, за которыми имеет смысл следить.
Выставки дизайна интерьера 2027: на что обратить внимание
Есть события, о которых вспоминаешь через год с мыслью: «надо было ехать». И как раз 2027-й нам готовит то, что лучше записать в заметки уже сегодня. Даже если поездка кажется далёкой.
MADE Expo — международная выставка дизайна и интерьера 2027
Даты: 17–20 ноября 2027
Локация: Fiera Milano, Италия
Крупная итальянская акция строительства, архитектуры и дизайна. В центре внимания — материалы, инженерные системы, BIM, отделка интерьеров и технологии для нового строительства и реконструкции. Полезна дизайнерам и архитекторам, которые работают с комплексными проектами и хотят понимать европейский рынок.
🖇️ сайт
Международная выставка дизайна мебели и интерьера interzum
Год: 2027
Локация: Кёльн, Германия
Одна из самых влиятельных мировых ярмарок в сфере мебели и интерьеров. Здесь упор на мебельные технологии, комплектующие, материалы и производство. Это не про декор, а про то, из чего и как создаются предметы интерьера, которые через несколько лет становятся стандартом рынка. Полезна дизайнерам, работающим с авторской мебелью и сложной комплектацией.
🖇️ сайт
World Design Congress 2027 — международное мероприятие дизайна
Год: 2027
Локация: Сеул, Южная Корея
Международный конгресс о дизайне как инструменте развития городов, среды и общества. Это настоящая площадка для разговора о будущем профессии, технологиях и междисциплинарных подходах. Существенная польза дизайнерам, которые мыслят шире одного объекта и работают со средой, общественными пространствами и крупными концепциями.
🖇️ сайт
Как выбрать интерьерную выставку под свои задачи и подготовиться к мероприятию
Выставочный процесс может дать разный результат: как мощный толчок в работе, так и ощущение пустоты. Разница не в уровне организации, а с какой конкретной задачей идёт гость. Рассказываем, как правильно подготовиться ↓
Частые ошибки при посещении дизайн-выставок для архитекторов и дизайнеров
Выставки дизайна часто разочаровывают не потому, что они слабые, а потому что к ним относятся неправильно. В итоге дизайнер тратит время, деньги и энергию, а возвращается с ощущением «ничего полезного». Ниже — самые частые ошибки, которые превращают выставку в бесполезное посещение.
❌ Идти без цели. Самая распространённая ошибка. Посетитель приходит просто «посмотреть». Без понимания, что именно он ищет. В результате внимание рассеивается, стенды сливаются в одно пятно, а полезные контакты проходят мимо. Визит всегда требует задачи.
❌ Пытаться охватить всё. Крупные действа физически невозможно посмотреть целиком. Когда человек пытается обойти всё подряд, он быстро выгорает и перестаёт воспринимать информацию. Гораздо эффективнее выбрать 5–7 приоритетных стендов и пару лекций, чем бегать по павильонам без фокуса.
❌ Путать красивое с применимым. Выставочные инсталляции часто выглядят эффектно, но не имеют отношения к реальной практике. Ошибка — воспринимать их как готовые решения. Важно всегда задавать себе вопрос, где и как это можно использовать в реальном проекте.
❌ Не общаться. Вы идёте не в музей. Это живая профессиональная среда. Ограничиваясь только визуальным осмотром, вы теряете добрую часть ценности. Именно разговоры с производителями, дизайнерами и подрядчиками дают ту информацию, которой нет в каталогах.
❌ Ничего не делать после. Если контакты не разобраны, идеи не зафиксированы, а выводы не применены, польза быстро обнуляется. А значит, любые полезные знания важно подкреплять действиями.
Когда мероприятия дизайн-интерьера действительно полезны, а когда нет
Мы с вами говорим не об универсальном алгоритме. На разных этапах профессионального пути он работает по-разному. И это нормально.
Когда выставки особенно полезны
Для дизайнера интерьера в стадии роста выставки дают сразу несколько эффектов:
формируют насмотренность;
помогают понять рынок и его правила;
дают первые профессиональные контакты.
На более зрелом этапе такие собрания становятся точкой обновления. Здесь специалист проверяет свои подходы, ищет новые решения, поставщиков и партнёров. Особенно полезны они в моменты смены специализации или выхода на другой уровень проектов.
Когда эффект минимален
Если дизайнер устраивает визиты по инерции, без задачи и интереса, польза снижается почти до нуля. Не стоит ждать больших результатов, если:
специалист уже перегружен проектами и не готов внедрять новое;
цели посещения не связаны с текущими задачами;
ожидания слишком завышены.
Иногда гораздо полезнее поработать с текущими проектами, чем добавлять в график ещё одно мероприятие.
Краткий вывод: как использовать выставки дизайна в работе
Выставочные конференции — это инструмент. Причём очень полезный, если им пользоваться осознанно. Они не заменяют опыт, но помогают его ускорить. Не дают готовых ответов, но помогают задать правильные вопросы.
Чтобы выставки действительно работали:
выбирайте их под конкретные задачи;
готовьтесь заранее;
работайте на площадке активно;
обязательно обрабатывайте результат после.
