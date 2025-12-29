Выставки дизайна интерьера 2026: афиша профессиональных мероприятий в Москве и России

Какие бывают выставки дизайна и интерьерные мероприятия

Под общим названием «интерьерная выставка» скрываются разные форматы. Чтобы не разочаровываться и не тратить время впустую, важно заранее понимать, куда вы идёте и зачем.

1. Классические. Это базовый и самый массовый формат. Мебель, свет, отделочные материалы, сантехника, текстиль — всё, что напрямую попадает в проект и смету. Идеальный вариант, если стоит практическая задача — найти поставщиков, «пощупать» материалы и закрыть вопросы по комплектации.

2. С акцентом на идеи и концепции. Здесь меньше про «купить сейчас» и больше про смыслы, эксперименты и нестандартные подходы. Полезны, когда нужно встряхнуться, расширить кругозор и посмотреть на привычные вещи под другим углом.

3. Мебельные и предметные. Фокус на предметном дизайне, авторской мебели и отдельных категориях материалов. «Оно самое» для специалистов, которые много работают с комплектацией, оригинальными предметами обстановки и нестандартными заказами.

4. Профессиональные форумы и ярмарки. Это лекции, дискуссии и живое общение с архитекторами, экспертами и лидерами рынка. Нужны всем, кто хочет понять глубинные процессы в отрасли и завести полезные знакомства.

5. Смешанные форматы (выставки интерьеров + образовательные программы). Универсальный вариант, который сочетает экспозицию с лекциями, воркшопами и встречами с брендами. Можно и рынок посмотреть, и новые знания получить.

Какие бывают форматы выставок дизайна в России

Когда вы чётко понимаете формат мероприятия, визит перестаёт быть спонтанным. Появляется ясность: зачем идти, на что смотреть в первую очередь и какой результат хотите получить.