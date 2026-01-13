Школа Иоланты Федотовой: курсы дизайнера интерьера, отзывы и разбор обучения
Кто такая Иоланта Федотова и чем известна её школа дизайна интерьера
Прежде чем разбирать подноготную обучения, давайте выясним: кто тот человек, которому вы собираетесь платить за знания.
Иоланта Федотова — дизайнер интерьера с практическим стажем свыше 20 лет. Она ведёт дизайн-проекты, выступает автором образовательных программ, курирует студентов и делится накопленным опытом.
С её желанием передавать опыт как раз и появилась одноимённая школа дизайна интерьера. Учёба в ней строится вокруг практики: от первых шагов в профессии до полноценного проектирования.
Почему это важно?
за программой стоит практик, а не безликая команда
программа держит фокус на задачах, с которыми дизайнер сталкивается в реальной работе
преподавание — не оторвано от запросов рынка
Именно это формирует доверие и узнаваемость: мы видим личность, опыт и профессиональную роль, а не абстрактный «онлайн-продукт».
Школа Иоланты Федотовой: формат обучения и как всё устроено
Перед вами лицензированная онлайн-школа, где можно учиться из любого города и совмещать занятия с работой или семьёй.
Формат по заявлениям на сайте подходит для тех, кто:
— мечтал стать дизайнером всю жизнь, но не знал, как к этому подступиться
— любит создавать уютную обстановку и хочет сбежать от офисной рутины
— заканчивал профильный вуз, но так и не перешёл к практике
То есть, фактически школа открытым текстом заявляет, что строит своё преподавание преимущественно на практике.
Как устроено само обучение?
видеоуроки с разбором тем шаг за шагом и презентации, которые остаются у учеников навсегда
практические задания по дизайну — после каждого блока
проверка работ и комментарии кураторов на групповых созвонах
следующий урок открывается только после сдачи домашнего задания
вебинары с реальных объектов, которые вы можете посмотреть онлайн или присутствовать лично, если находитесь в Москве
чаты и сообщество, где можно в любое время задавать вопросы и получать поддержку, в выходные работает дежурный чат
движение по программе в своём темпе, без жёсткой привязки к дедлайнам, но в зависимости от выбранного тарифа
А какие условия в тарифах? Давайте разберём подробнее ↓
По какой стоимости и какие курсы предлагает школа Иоланты Федотовой
В центре обучения — флагманская программа: «Дизайн интерьера: с нуля до профи».
Предполагается, что один курс должен провести за руку с нуля до полного владения искусством дизайна. Но программы выстроены так, что в рамках более выгодных тарифов можно получить лишь часть специализации.
Вот условия первых двух тарифов «Хоумстейджер» и «Проектировщик» ↓
То есть, в итоге можно получить сертификаты дизайнера-декоратора и дизайнера-проектировщика.
А вот варианты полноценного формата предусматривают международный диплом профессионального дизайнера интерьера ↓
Но стоимость этих тарифов выйдет значительно выше — около 250 000 рублей.
*обратите внимание, что цена на обучение актуальна на период подготовки статьи (январь 2026 года)
Плюс здесь есть перечень требований к техническому обеспечению для прохождения курса дизайна.
Из положительного — это поможет основательно подготовиться к учёбе. Но может вызвать дополнительные траты уже на стадии подготовки.
В каких ещё школах можно пройти обучение и стать профессиональным дизайнером интерьера?
1. Школа дизайна интерьера Маши Черной
Маша Черная — практикующий дизайнер с двадцатилетним опытом работы и харизматичная основательница собственной школы и студии. Вся её программа строится на реальной практике, где студенты с первых занятий делают учебные проекты и постепенно осваивают инструменты профессии. Одно из главных направлений школы — курс «Дизайнер интерьера».
Почему его выбирают:
наставники-практики щепетильно проверяют работы, указывают на ошибки и подсказывают, как улучшить решения — то есть доводят вас до результата
на курсе дают профессиональные программы по дизайну — ArchiCAD, Photoshop и Homestyler, учат работать с ИИ, чтобы улучшать и ускорять дизайнерские задачи
все учебные материалы доступны в записи и остаются с вами навсегда — можно совмещать учёбу, работу и семью
включены модули по продвижению, психологии, мастер-классы с экспертами, эфиры с Машей, выезды на объекты в СПб + онлайн-трансляции
у школы есть мощное сообщество — чаты, встречи и созвоны дают поддержку и живое общение
также есть возможность пройти стажировку в топовой студии и брать заказы с внутренней биржи труда
Цель программы — подготовить к работе с нуля, помочь собрать портфолио, разобраться с этапами проекта и уверенно общаться с заказчиками. Выпускники получают документы об окончании курса (диплом гос.образца) и могут оформить налоговый вычет.
Что получает студент на выходе:
системные знания по основным модулям профессии
портфолио из пяти разноплановых учебных проектов
опыт работы с реальными кейсами
первые оплачиваемые заказы ещё во время обучения
Отзывы выпускников говорят сами за себя ↓
Дополнительно школа предлагает классный тест-драйв «Лёгкий старт в дизайне интерьера» — можно попробовать формат и понять, подходит ли профессия.
2. Pentaschool
Обучающая программа платформы ориентирована как на новичков, так и на тех, кто хочет прокачать навыки глубже или собрать портфолио для работы.
Что получают студенты в Pentaschool:
портфолио реальных проектов, готовое к использованию при трудоустройстве
доступ к учебным материалам навсегда после завершения
обратную связь от экспертов
возможность участия в вебинарах и профессиональном сообществе
Отзывы:
3. Marso Academy
Программы здесь созданы на базе практики крупной студии MARSO STUDIO, которая реализует десятки проектов и работает с реальными заказчиками.
Что включено в программу:
обучение профессиональным программам: ArchiCAD, Photoshop, 3ds Max, Corona Renderer
проверка домашних заданий, видео-разборы, регулярные Zoom-сессии
доступ к урокам на длительный срок после завершения курса
возможность работать над собственным проектом или типовым проектом школы
Отзывы:
Можно ли получить профессию дизайнера интерьера с нуля и официально
Когда речь заходит о таких крупных вложениях, логично задаваться вопросом: реально ли вообще прийти в онлайн-школу без опыта и выйти с новой профессией? Ответ — да, но с оговорками.
С одной стороны:
программа ориентирована на новичков
объяснения идут по шагам
нет требования иметь художественное образование или любой подобный бэкграунд
С другой:
понадобится дисциплина и время
придётся разбираться в программах
важно не ждать быстрых чудес — результаты приходят постепенно
Учёба — это работа. Но при системном подходе путь в профессию вполне реалистичен. Это с завидной периодичностью доказывают ученицы разных школ и действующие дизайнеры интерьера на своём примере ↓
Практика, стажировки и работа с заказчиками во время обучения на дизайнера интерьера у Иоланты Федотовой
Самое неприятное, с чем можно столкнуться в рамках учёбы – это обилие теории и отсутствие практических занятий. Поэтому в школе Иоланты Федотовой делают заметный упор на практическую часть — от первых простых задач до полноценных учебных проектов.
Что именно подразумевается под практикой:
учебные проекты максимально приближены к реальным задачам студий — планировки, подбор материалов, продумывание функционала помещений
каждый модуль заканчивается практическим заданием, за которым следует разбор и комментарии куратора
к выпуску формируется портфолио — полноценные проекты с описанием решений
часть студентов начинает брать первые заказы ещё во время учёбы — простые консультации, визуализации, помощь знакомым или небольшие проекты
есть возможность стажироваться — для тех, кто готов вкладываться временем и показывать устойчивые результаты по заданиям
Отдельный плюс — разбор ошибок. Студентов учат объяснять свои решения: почему выбрали именно такую планировку, чем обоснован подбор материалов, как это работает для клиента и бюджета.
Важно понимать: стажировка и первые клиенты — это не гарантия и не обязательство учебного заведения. Это результат сочетания:
регулярной практики
адекватной обратной связи
инициативности самого студента
Поддержка студентов на курсах обучения Иоланты Федотовой: кураторы, чаты и сообщество школы дизайна
Учиться проще, когда ты не один. Поэтому большую роль играет поддержка: она помогает держать темп и не бросать изучение на середине.
Для дистанционного формата такая поддержка — критически важна: она компенсирует отсутствие офлайн-группы и помогает пройти путь от первых уроков до финального проекта без ощущения, что ты один перед компьютером.
Отзывы о школе Иоланты Федотовой: что говорят ученики
Прежде чем перейти к переводу средств на счёт школы важно досконально изучить отзывы, чтобы сложить объективное представление.
Любопытно, что отзывы на детище Иоланты Федотовой выглядят кристально чистыми — никаких разочарованных программой студентов или обманутых ожиданий. Поэтому здесь одно из двух: либо школа идеальна во всех своих проявлениях, либо отзывы в сети тщательно мониторят.
Чаще всего в отзывах отмечают:
– понятную структуру программы
– большое количество практики
– первые заказы и смену профессии
При этом важно помнить: у каждого свой темп. Кто-то двигается быстрее, кому-то требуется больше времени. Но реальные кейсы показывают — при системной работе результат возможен.
Но какой мы были бы редакцией, если бы не нашли хоть что-то спорное?
Некая Татьяна на skill2go поделилась историей своего взаимодействия с менеджером школы и последующим использованием её сообщений вырванных из контекста в негативном ключе в социальных сетях ↓
Важно понимать, что это отзыв не о структуре или качестве программы, а об отношении. Этот недостаток вы сможете выявить ещё на этапе общения с менеджером, поэтому не стесняйтесь задавать даже самые глупые вопросы, чтобы принять верное решение.
Если ответов менеджеров и отзывов окажется недостаточно, есть бесплатные вводные форматы. Они помогают понять профессию и оценить формат прежде, чем платить за полноценное обучение.
На сайте Школы Иоланты Федотовой регулярно публикуются бесплатные вебинары и мини-курсы по основам дизайна интерьера: тренды, основы планировки, сочетание цветов и другие темы, которые полезны даже тем, кто пока не решил учиться дальше.
Сейчас там можно найти 3 вебинара:
«А получится ли из меня дизайнер интерьера?»
«Хочу стать дизайнером, но очень страшно»
«Вторая профессия: как совмещать дизайн и стабильную работу»
И один онлайн-интенсив «Как стать дизайнером с нуля».
Это шанс попробовать себя в профессии, почувствовать, насколько близка вам логика работы дизайнера, и решить, стоит ли продолжать учиться.
Кому подойдёт школа Иоланты Федотовой, а кому стоит рассмотреть другие варианты обучения
Если резюмировать, то о школе можно сделать следующие выводы ↓
Сильные стороны:
практическая программа
поддержка кураторов и сообщество
упор на реальные навыки дизайнера интерьера
возможность собрать портфолио
На что стоит обратить внимание:
для учёбы потребуется время и дисциплина
результат зависит от личной вовлечённости
придётся работать с профессиональными программами и подготовить соответствующее техническое обеспечение
Подойдёт тем, кто:
хочет и готов получить новую профессию с понятным планом
может работать и практиковаться регулярно
намерен собрать портфолио и попробовать себя на реальных задачах
Может не подойти тем, кто:
ждёт быстрых результатов без усилий
не готов осваивать программы
воспринимает курсы как развлечение
не увидит в преподавателе и кураторе достаточно мотивации
И это нормально — каждому нужен свой подход. Чтобы картинка была честной, стоит внимательно изучать отзывы, программу и альтернативы. Ведь главное — выбрать то, что подходит именно вам.
