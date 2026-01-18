8101 ОК МП моб
Что сдавать на дизайнера интерьера: какие экзамены нужны после 9 и 11 класса, чтобы поступить в колледж и вуз

Что сдавать на дизайнера интерьера: какие экзамены нужны после 9 и 11 класса, чтобы поступить в колледж и вуз

Разбираем, что сейчас сдают на дизайнера интерьера после 9 и 11 класса: какие предметы выбирать школьникам на ОГЭ и ЕГЭ, чем отличаются требования колледжей и вузов в 2026 году, где нужен творческий экзамен и как по шагам проверить актуальные правила на сайтах учебных заведений.

​​«Для работы дизайнером не обязательно иметь художественный талант с самого рождения. Этому учатся — спокойно, поэтапно, через практику. Главное — понять маршрут и не бояться начать».

Чтобы снизить стресс перед экзаменами и не поступать вслепую, важно подключать практику заранее. Бесплатные эфиры с Машей Черной помогают разобраться, как устроена работа дизайнера изнутри: без розовых иллюзий и сложных терминов. Это безопасный старт, который позволяет понять, стоит ли идти дальше на полноценное обучение.

Кому подойдёт этот формат:

  • тем, кто боится ошибиться с выбором профессии

  • тем, кто не учился в художественной школе, но интересуется интерьером и визуальной средой

  • всем, кто ищет понятный и безопасный путь в творческую специальность

  • абсолютным новичкам, кто никогда не рисовал и не придумывал идеи планировок

Что сдают на дизайнера интерьера и почему нет единого списка экзаменов

В начале подготовки почти все сталкиваются с путаницей. Открываете один сайт — там один набор требований. Смотрите другой — стандарты уже другие. И это не ошибка.

Что нужно на дизайнера интерьера сдавать в 2026 году

У дизайнера нет единого списка обязательных предметов, например, как у врача или юриста. Решения принимают сами заведения. На практике всё упирается в три вещи: куда именно вы хотите поступать, какую программу выбираете и в каком регионе.

На что обратить внимание:

  • Разные уровни обучения → После 9 и после 11 класса правила отличаются.

  • Направления → Интерьер, графика и среда — это не одно и то же.

  • Автономия учебных заведений → Они сами утверждают вступительные требования в рамках общих правил.

  • Региональные особенности → В Москве и Петербурге конкуренция выше, требования часто строже.

Поэтому подготовка начинается не с предметов, а с выбора места обучения. Дальше разберём каждый путь отдельно, актуальные и точные данные на 2026 год.

Что сдавать на дизайнера интерьера после 9 класса: ОГЭ и поступление в колледж

Что сдавать на дизайнера интерьера после 9 класса

Путь в сферу дизайнеров интерьера открыт даже после 9 класса. Его часто выбирают за ранний и плавный вход в профессию. Решающими для поступления на среднее специальное образование (СПО) становится балл аттестата, а уже потом ОГЭ и творческие испытания. 

Главное: что сдавать на дизайнера интерьера после 9 класса

Каждый факультет устанавливает свои пороги, и они меняются из года в год. Некоторые заведения просят портфолио — подборку рисунков и зарисовок. Поэтому важно смотреть требования именно там, куда вы планируете подаваться.

Какие факультеты выбирать после 9 класса на дизайнера интерьера

Как поступить в колледж: что сдавать на дизайнера интерьера, конкурс аттестатов, творческий экзамен, портфолио

Подготовку лучше начинать заранее, минимум за год до окончания школы. Чем больше у вас будет времени, тем спокойнее пройдет процесс.

Что нужно сдавать после 9 класса на дизайнера интерьера

1️⃣ Когда вы уже определили список мест для поступления, зайдите на сайт или позвоните в приёмную комиссию. Что важно выяснить:

  • Будет ли творческий вступительный экзамен?

  • Какие ОГЭ нужны?

  • Требуют ли портфолио и собеседование?

2️⃣ Вы уточнили список испытаний для вашего колледжа, теперь можно переходить к планированию ОГЭ. 

  • Русский язык и математика — по умолчанию.

  • Дополнительный предмет — например, обществознание, история, информатика.

3️⃣ Если будет творческий конкурс, начните заниматься заранее.

Работа ученицы бесплатного курса: с нуля и без навыков рисования

4️⃣ Соберите портфолио. Даже если творческий конкурс есть, портфолио сильно повышает шансы.

  • Достаточно 5–10 работ: рисунки, наброски, эксперименты с цветом и композицией.

  • Важно, чтобы они были разнообразны и показывали разные навыки.

  • Оформите аккуратно: чистые листы, фотографии высокого качества, подписи к работам («Натюрморт, карандаш, 2026»).

5️⃣ Подготовьтесь к собеседованию, если оно есть в выбранном вами училище. Некоторые приемные комиссии проводят устную беседу с абитуриентами. Что будет нужно:

  • Рассказать, почему выбрали эту специальность.

  • Описать свои работы из портфолио.

  • Объяснить, как вы видите свое развитие в профессии.

6️⃣ Следите за сроками и документами на сайте приемной комиссии. Колледжи могут раз в год менять требования к поступлению. То, что было актуально в 2025 году, может устареть в 2026. 

  • Выпишите сроки подачи документов и даты испытаний.

  • Выясните, что надо сдавать на дизайнера интерьера в вашем заведении.

  • Периодически проверяйте информацию на актуальность.

Секрет успешного поступления — это сочетание подготовки к ОГЭ, творческих навыков и портфолио. Планируйте всё заранее, тренируйтесь регулярно и проверяйте требования конкретного места. 

Что сдавать на дизайнера интерьера после 11 класса: ЕГЭ и поступление в вуз

Если школа уже позади и вы думаете о поступлении, важно сразу понять: универсального списка экзаменов нет. Всё зависит от университета и конкретной программы. Но есть набор требований, который встречается чаще всего.

Что нужно сдать на дизайнера интерьера после 11 класса

📌 ЕГЭ, которые нужны:

  • Русский язык. Его сдают все, без вариантов. Без русского языка не примут никуда.

  • Математика. Чаще всего требуется там, где в программе есть чертежи, планы и расчёты. Иногда подходит базовая, иногда просят профильную — это уточняйте заранее.

  • Литература, история или обществознание. Это третья дисциплина на выбор. Какая именно — решает вуз. Обычно выбирают что-то одно из списка.

📌 Вступительные экзамены 

Кроме ЕГЭ, почти всегда есть творческое испытание. Оно требуется, чтобы понять, как вы думаете и чувствуете пространство.

  • Рисунок. Простые задания: нарисовать предметы или несложный натюрморт.

  • Композиция. Собираете картинку из форм и цветов. Здесь смотрят не на «красоту», а на логику и аккуратность.

Черчение или эскиз. Первое бывает редко и в основном на программах с архитектурным уклоном. На интерьерных программах просят эскиз.

Что сдавать на творческом экзамене, чтобы поступить на дизайнера интерьера

Остановимся чуть подробнее на творческом конкурсе. Комиссия оценивает композицию, чувство цвета, креативность, аккуратность работы и умение уложиться во время. Даже если вы не ходили в художественную школу, подготовиться можно самостоятельно

  • Начните с простого: пробуйте разные цвета и формы.

  • Очень полезно повторять задания прошлых лет — например, сделать план квартиры или показать, как обустроить зону отдыха. 

Со временем добавляйте детали, пробуйте разные материалы и техники — это может быть карандаш, акварель, коллаж.

Что нужно сдавать на дизайнера интерьера в 11 классе

Нужно ли портфолио для дизайнера: что включать и зачем

Для поступления также может пригодиться портфолио, уточняйте в конкретном учреждении. Что имеется в виду — рисунки, коллажи, зарисовки, эксперименты с цветом и формой, которые покажут уровень навыков. Если баллы по профильным дисциплинам ниже, сильное портфолио может быть полезно. 

  • Не нужно включать всё подряд — выбирайте учебные работы, которые показывают ваши сильные стороны.

Расположите их так, чтобы комиссия могла проследить развитие навыков: от простых эскизов до завершённых проектов.

Сделай собственный проект

Можно ли обойтись без математики

Некоторые вузы позволяют поступать по гуманитарному набору:

  • русский язык (обязательный)

  • литература

  • история или обществознание

Профильная математика в большинстве случаев требуется на архитектурных факультетах, где важны технические расчёты и чертежи. А, например, с направлением «Дизайн среды» вы запросто обойдётесь и без математических тестов. 

Что надо сдавать и делать, чтобы поступить на дизайнера интерьера

Что нужно сдавать на дизайнера интерьера: какие есть сценарии поступления 

Собрали три сценария: поступление через училище, прямой путь в вышку и запасной вариант через год. Не обязательно менять планы в последний момент — можно выбрать маршрут, который подойдёт именно вам.

Что сдавать на дизайнера интерьера: предметы и пути обучения

🏢После 9 класса → колледж → вуз

  • Если у вас есть только ОГЭ, можно идти в училище по направлениям «Дизайн» или «Декоративно-прикладное искусство».

  • Вам дадут профильное образование и подготовку к ЕГЭ, включая русский язык и профильную математику.

  • После 2–3 лет обучения может быть возможность перевестись в университет, сэкономите время и наберете практические навыки.

🎓После 11 класса → сразу в вуз

  • Для прямого поступления в институт нужны ЕГЭ по русскому языку и профильной математике, но некоторые программы просят обществознание или историю.

  • К творческому вступительному добавляется портфолио и задания на визуальное мышление: это могут быть эскизы квартир, коллажи пространств, проекты.

  • Этот путь быстрее, но требует навыков и самостоятельной подготовки.

Если дисциплины уже выбраны и менять поздно

Такая ситуация встречается часто: дисциплины выбраны заранее, к творческому конкурсу не успели подготовиться, или баллов по ЕГЭ оказалось недостаточно. Это не означает, что путь закрыт.

Один из рабочих вариантов — взять год на подготовку. За это время вы получаете аттестат, используете уже сданные ЕГЭ (они действуют 4 года) или пересдаёте необходимый предметы в следующем году. Главное — сосредоточиться на вступительном испытании.

Что обычно делают в такой год:

  • регулярно занимаются рисунком и композицией 

  • ходят на подготовительные курсы целевого вуза

  • решают задания прошлых лет

  • собирают портфолио 

  • осваивают базовые программы и софты

Через год вы приходите поступать на дизайнера без спешки и с понятной подготовкой. В такой ситуации ЕГЭ уже не главный стресс, а предсказуемая задача, к которой вы готовы.

Чем отличаются требования колледжей и вузов: что сдавать для дизайна интерьера в России

Путь после 9 или 11 класса может сильно отличаться по условиям и предметам. В колледжах и университетах могут быть разные стандарты, и это важно учитывать при выборе маршрута. Сравним разницу, что нужно сдавать на дизайн интерьера в 2026 году.

Что сдают на дизайнера интерьера после 9 и 11 класса

Частые ошибки при выборе экзаменов: что сдавать на дизайнера интерьера 

Мечта стать дизайнером часто сталкивается с первой преградой — выбором экзаменов. На старте легко ошибиться: кто-то недооценивает требования, а кто-то откладывает подготовку на последний год. Разберём самые распространённые ловушки и покажем, как заранее подстроить план подготовки, чтобы сдать вовремя и не терять ни месяца.

Что сдают на дизайнера интерьера и где чаще ошибаются

❌Откладывать выбор на последний год

Часто абитуриенты решают, что выберут профессию в последний год школы. А потом оказывается, что нужен ЕГЭ по профильной математике или подготовленное портфолио. В итоге — времени на подготовку нет, репетиторы уже все заняты. Совет: чем раньше начнете планирование, тем лучше, чтобы успеть подтянуть показатели и собрать работы.

❌Не проверить требования на сайте университета или колледжа

Не стоит доверять словам знакомых, неофициальным сайтам или заверениям учителей. Каждое заведение может потребовать свой список дисциплин, который меняется из года в год. Правильный подход — проверить лично, что надо сдавать на дизайнера интерьера, и составить план минимум за год.

❌Недооценивать практическую часть 

Даже если ЕГЭ сданы отлично, обязательно готовьтесь отдельно к творческому заданию. Если вы не готовы платить за курсы подготовки, тренируйте дома конкретные навыки. Например, как сделать коллаж или мини-проект. Пробуйте упражнения на цвет, композицию, пространство — тренировка даёт уверенность и результат.

Хочу научиться делать коллажи

❌Собрать портфолио из школьного альбома

Некоторые берут пару рисунков из школьной программы и считают, что этого достаточно. Творческое испытание показывает навыки и разнообразие — эскизы, коллажи, маленькие проекты. Пробуйте разные техники и форматы, обязательно показывая свой прогресс.

❌Оценивать учебные заведения только по престижу

Абитуриенты мечтают о московских вузах, знаковых местах с громим именем, забывая проверить программу, навыки и стоимость обучения. Часто это заканчивается тем, что надо откладывать поступление или искать альтернативу. Лучше сравнивать проходные баллы, отзывы и разные варианты стоимости заранее.

Как проверить актуальные требования: что сдавать на дизайнера интерьера после 9 и 11 класса, творческие испытания

Чтобы не терять время и не полагаться на слухи, важно уметь проверять актуальные требования. Сразу смотрим, какие предметы нужны для ОГЭ, ЕГЭ на дизайнера и есть ли творческие испытания.

Где проверить, что сдают на дизайнера интерьера

1. Сайт университета — ваш главный источник. Разделы «Абитуриенту» или «Приёмная комиссия» содержат правила этого года, список обязательных испытаний и сроки подачи документов. Статьи на сторонних сайтах могут быть устаревшими.

2. Следите за обновлениями. ЕГЭ и ОГЭ меняются каждый год, проверяйте даты публикации правил приёма на официальном сайте.

3. Уточните непонятные моменты напрямую. Не стесняйтесь звонить или писать в приёмную комиссию. Спрашивайте про профильные дисциплины и допустимые варианты.

4. Сохраните документы. Правила приёма, списки и примеры заданий обычно содержатся в PDF-файлах на сайте. Они вам пригодятся для планирования подготовки и помогут не потерять актуальную информацию.

5. Составьте план. Выделите для себя обязательные и альтернативные предметы, выпишите сроки подачи документов и спланируйте подготовку к творческому заданию. 

Так вы не пропустите информацию и быстро поймете, что сдавать на дизайнера интерьера. Сохраните этот пошаговый план, чтобы не потеряться в потоке информации в самый ответственный момент.

Краткий итог: что сдавать на дизайнера интерьера для поступления в 2026 году

Этот раздел поможет быстро зафиксировать, что именно нужно сдавать после 9 и 11 класса на дизайнера интерьера, какие творческие испытания ждать и где смотреть официальную информацию. Так можно скорректировать план заранее и избежать лишних ошибок.

Итог: что сдают на дизайнера интерьера и как подготовиться к поступлению

Теперь у вас перед глазами есть краткая «шпаргалка»: что сдавать на дизайнера интерьера после 9 и 11 класса, какие творческие испытания встречаются и где проверять актуальные требования. Это поможет спланировать подготовку, собрать портфолио и не пропустить сроки. Удачи!

