Что сдавать на дизайнера интерьера: какие экзамены нужны после 9 и 11 класса, чтобы поступить в колледж и вуз

Что сдают на дизайнера интерьера и почему нет единого списка экзаменов

В начале подготовки почти все сталкиваются с путаницей. Открываете один сайт — там один набор требований. Смотрите другой — стандарты уже другие. И это не ошибка.

Что нужно на дизайнера интерьера сдавать в 2026 году

У дизайнера нет единого списка обязательных предметов, например, как у врача или юриста. Решения принимают сами заведения. На практике всё упирается в три вещи: куда именно вы хотите поступать, какую программу выбираете и в каком регионе.

На что обратить внимание:

Разные уровни обучения → После 9 и после 11 класса правила отличаются.

Направления → Интерьер, графика и среда — это не одно и то же.

Автономия учебных заведений → Они сами утверждают вступительные требования в рамках общих правил.

Региональные особенности → В Москве и Петербурге конкуренция выше, требования часто строже.

Поэтому подготовка начинается не с предметов, а с выбора места обучения. Дальше разберём каждый путь отдельно, актуальные и точные данные на 2026 год.