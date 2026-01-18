Что сдавать на дизайнера интерьера: какие экзамены нужны после 9 и 11 класса, чтобы поступить в колледж и вуз

«Для работы дизайнером не обязательно иметь художественный талант с самого рождения. Этому учатся — спокойно, поэтапно, через практику. Главное — понять маршрут и не бояться начать».
Чтобы снизить стресс перед экзаменами и не поступать вслепую, важно подключать практику заранее. Бесплатные эфиры с Машей Черной помогают разобраться, как устроена работа дизайнера изнутри: без розовых иллюзий и сложных терминов. Это безопасный старт, который позволяет понять, стоит ли идти дальше на полноценное обучение.
Кому подойдёт этот формат:
тем, кто боится ошибиться с выбором профессии
тем, кто не учился в художественной школе, но интересуется интерьером и визуальной средой
всем, кто ищет понятный и безопасный путь в творческую специальность
абсолютным новичкам, кто никогда не рисовал и не придумывал идеи планировок
Что сдают на дизайнера интерьера и почему нет единого списка экзаменов
В начале подготовки почти все сталкиваются с путаницей. Открываете один сайт — там один набор требований. Смотрите другой — стандарты уже другие. И это не ошибка.
У дизайнера нет единого списка обязательных предметов, например, как у врача или юриста. Решения принимают сами заведения. На практике всё упирается в три вещи: куда именно вы хотите поступать, какую программу выбираете и в каком регионе.
На что обратить внимание:
Разные уровни обучения → После 9 и после 11 класса правила отличаются.
Направления → Интерьер, графика и среда — это не одно и то же.
Автономия учебных заведений → Они сами утверждают вступительные требования в рамках общих правил.
Региональные особенности → В Москве и Петербурге конкуренция выше, требования часто строже.
Поэтому подготовка начинается не с предметов, а с выбора места обучения. Дальше разберём каждый путь отдельно, актуальные и точные данные на 2026 год.
Что сдавать на дизайнера интерьера после 9 класса: ОГЭ и поступление в колледж
Путь в сферу дизайнеров интерьера открыт даже после 9 класса. Его часто выбирают за ранний и плавный вход в профессию. Решающими для поступления на среднее специальное образование (СПО) становится балл аттестата, а уже потом ОГЭ и творческие испытания.
Каждый факультет устанавливает свои пороги, и они меняются из года в год. Некоторые заведения просят портфолио — подборку рисунков и зарисовок. Поэтому важно смотреть требования именно там, куда вы планируете подаваться.
Как поступить в колледж: что сдавать на дизайнера интерьера, конкурс аттестатов, творческий экзамен, портфолио
Подготовку лучше начинать заранее, минимум за год до окончания школы. Чем больше у вас будет времени, тем спокойнее пройдет процесс.
1️⃣ Когда вы уже определили список мест для поступления, зайдите на сайт или позвоните в приёмную комиссию. Что важно выяснить:
Будет ли творческий вступительный экзамен?
Какие ОГЭ нужны?
Требуют ли портфолио и собеседование?
2️⃣ Вы уточнили список испытаний для вашего колледжа, теперь можно переходить к планированию ОГЭ.
Русский язык и математика — по умолчанию.
Дополнительный предмет — например, обществознание, история, информатика.
3️⃣ Если будет творческий конкурс, начните заниматься заранее.
Уточните в вашем колледже, есть ли подготовительные художественные курсы для абитуриентов. Запишитесь на бесплатные программы для новичков.
Практикуйтесь в коллажах, визуализациях и планировках самостоятельно дома, это можно делать даже в Pinterest на телефоне.
4️⃣ Соберите портфолио. Даже если творческий конкурс есть, портфолио сильно повышает шансы.
Достаточно 5–10 работ: рисунки, наброски, эксперименты с цветом и композицией.
Важно, чтобы они были разнообразны и показывали разные навыки.
Оформите аккуратно: чистые листы, фотографии высокого качества, подписи к работам («Натюрморт, карандаш, 2026»).
5️⃣ Подготовьтесь к собеседованию, если оно есть в выбранном вами училище. Некоторые приемные комиссии проводят устную беседу с абитуриентами. Что будет нужно:
Рассказать, почему выбрали эту специальность.
Описать свои работы из портфолио.
Объяснить, как вы видите свое развитие в профессии.
6️⃣ Следите за сроками и документами на сайте приемной комиссии. Колледжи могут раз в год менять требования к поступлению. То, что было актуально в 2025 году, может устареть в 2026.
Выпишите сроки подачи документов и даты испытаний.
Выясните, что надо сдавать на дизайнера интерьера в вашем заведении.
Периодически проверяйте информацию на актуальность.
Секрет успешного поступления — это сочетание подготовки к ОГЭ, творческих навыков и портфолио. Планируйте всё заранее, тренируйтесь регулярно и проверяйте требования конкретного места.
Что сдавать на дизайнера интерьера после 11 класса: ЕГЭ и поступление в вуз
Если школа уже позади и вы думаете о поступлении, важно сразу понять: универсального списка экзаменов нет. Всё зависит от университета и конкретной программы. Но есть набор требований, который встречается чаще всего.
📌 ЕГЭ, которые нужны:
Русский язык. Его сдают все, без вариантов. Без русского языка не примут никуда.
Математика. Чаще всего требуется там, где в программе есть чертежи, планы и расчёты. Иногда подходит базовая, иногда просят профильную — это уточняйте заранее.
Литература, история или обществознание. Это третья дисциплина на выбор. Какая именно — решает вуз. Обычно выбирают что-то одно из списка.
📌 Вступительные экзамены
Кроме ЕГЭ, почти всегда есть творческое испытание. Оно требуется, чтобы понять, как вы думаете и чувствуете пространство.
Рисунок. Простые задания: нарисовать предметы или несложный натюрморт.
Композиция. Собираете картинку из форм и цветов. Здесь смотрят не на «красоту», а на логику и аккуратность.
Черчение или эскиз. Первое бывает редко и в основном на программах с архитектурным уклоном. На интерьерных программах просят эскиз.
Остановимся чуть подробнее на творческом конкурсе. Комиссия оценивает композицию, чувство цвета, креативность, аккуратность работы и умение уложиться во время. Даже если вы не ходили в художественную школу, подготовиться можно самостоятельно.
Начните с простого: пробуйте разные цвета и формы.
Очень полезно повторять задания прошлых лет — например, сделать план квартиры или показать, как обустроить зону отдыха.
Со временем добавляйте детали, пробуйте разные материалы и техники — это может быть карандаш, акварель, коллаж.
Нужно ли портфолио для дизайнера: что включать и зачем
Для поступления также может пригодиться портфолио, уточняйте в конкретном учреждении. Что имеется в виду — рисунки, коллажи, зарисовки, эксперименты с цветом и формой, которые покажут уровень навыков. Если баллы по профильным дисциплинам ниже, сильное портфолио может быть полезно.
Не нужно включать всё подряд — выбирайте учебные работы, которые показывают ваши сильные стороны.
Расположите их так, чтобы комиссия могла проследить развитие навыков: от простых эскизов до завершённых проектов.
Можно ли обойтись без математики
Некоторые вузы позволяют поступать по гуманитарному набору:
русский язык (обязательный)
литература
история или обществознание
Профильная математика в большинстве случаев требуется на архитектурных факультетах, где важны технические расчёты и чертежи. А, например, с направлением «Дизайн среды» вы запросто обойдётесь и без математических тестов.
Что нужно сдавать на дизайнера интерьера: какие есть сценарии поступления
Собрали три сценария: поступление через училище, прямой путь в вышку и запасной вариант через год. Не обязательно менять планы в последний момент — можно выбрать маршрут, который подойдёт именно вам.
🏢После 9 класса → колледж → вуз
Если у вас есть только ОГЭ, можно идти в училище по направлениям «Дизайн» или «Декоративно-прикладное искусство».
Вам дадут профильное образование и подготовку к ЕГЭ, включая русский язык и профильную математику.
После 2–3 лет обучения может быть возможность перевестись в университет, сэкономите время и наберете практические навыки.
🎓После 11 класса → сразу в вуз
Для прямого поступления в институт нужны ЕГЭ по русскому языку и профильной математике, но некоторые программы просят обществознание или историю.
К творческому вступительному добавляется портфолио и задания на визуальное мышление: это могут быть эскизы квартир, коллажи пространств, проекты.
Этот путь быстрее, но требует навыков и самостоятельной подготовки.
Если дисциплины уже выбраны и менять поздно
Такая ситуация встречается часто: дисциплины выбраны заранее, к творческому конкурсу не успели подготовиться, или баллов по ЕГЭ оказалось недостаточно. Это не означает, что путь закрыт.
Один из рабочих вариантов — взять год на подготовку. За это время вы получаете аттестат, используете уже сданные ЕГЭ (они действуют 4 года) или пересдаёте необходимый предметы в следующем году. Главное — сосредоточиться на вступительном испытании.
Что обычно делают в такой год:
регулярно занимаются рисунком и композицией
ходят на подготовительные курсы целевого вуза
решают задания прошлых лет
собирают портфолио
осваивают базовые программы и софты
Через год вы приходите поступать на дизайнера без спешки и с понятной подготовкой. В такой ситуации ЕГЭ уже не главный стресс, а предсказуемая задача, к которой вы готовы.
Чем отличаются требования колледжей и вузов: что сдавать для дизайна интерьера в России
Путь после 9 или 11 класса может сильно отличаться по условиям и предметам. В колледжах и университетах могут быть разные стандарты, и это важно учитывать при выборе маршрута. Сравним разницу, что нужно сдавать на дизайн интерьера в 2026 году.
Частые ошибки при выборе экзаменов: что сдавать на дизайнера интерьера
Мечта стать дизайнером часто сталкивается с первой преградой — выбором экзаменов. На старте легко ошибиться: кто-то недооценивает требования, а кто-то откладывает подготовку на последний год. Разберём самые распространённые ловушки и покажем, как заранее подстроить план подготовки, чтобы сдать вовремя и не терять ни месяца.
❌Откладывать выбор на последний год
Часто абитуриенты решают, что выберут профессию в последний год школы. А потом оказывается, что нужен ЕГЭ по профильной математике или подготовленное портфолио. В итоге — времени на подготовку нет, репетиторы уже все заняты. Совет: чем раньше начнете планирование, тем лучше, чтобы успеть подтянуть показатели и собрать работы.
❌Не проверить требования на сайте университета или колледжа
Не стоит доверять словам знакомых, неофициальным сайтам или заверениям учителей. Каждое заведение может потребовать свой список дисциплин, который меняется из года в год. Правильный подход — проверить лично, что надо сдавать на дизайнера интерьера, и составить план минимум за год.
❌Недооценивать практическую часть
Даже если ЕГЭ сданы отлично, обязательно готовьтесь отдельно к творческому заданию. Если вы не готовы платить за курсы подготовки, тренируйте дома конкретные навыки. Например, как сделать коллаж или мини-проект. Пробуйте упражнения на цвет, композицию, пространство — тренировка даёт уверенность и результат.
❌Собрать портфолио из школьного альбома
Некоторые берут пару рисунков из школьной программы и считают, что этого достаточно. Творческое испытание показывает навыки и разнообразие — эскизы, коллажи, маленькие проекты. Пробуйте разные техники и форматы, обязательно показывая свой прогресс.
❌Оценивать учебные заведения только по престижу
Абитуриенты мечтают о московских вузах, знаковых местах с громим именем, забывая проверить программу, навыки и стоимость обучения. Часто это заканчивается тем, что надо откладывать поступление или искать альтернативу. Лучше сравнивать проходные баллы, отзывы и разные варианты стоимости заранее.
Как проверить актуальные требования: что сдавать на дизайнера интерьера после 9 и 11 класса, творческие испытания
Чтобы не терять время и не полагаться на слухи, важно уметь проверять актуальные требования. Сразу смотрим, какие предметы нужны для ОГЭ, ЕГЭ на дизайнера и есть ли творческие испытания.
1. Сайт университета — ваш главный источник. Разделы «Абитуриенту» или «Приёмная комиссия» содержат правила этого года, список обязательных испытаний и сроки подачи документов. Статьи на сторонних сайтах могут быть устаревшими.
2. Следите за обновлениями. ЕГЭ и ОГЭ меняются каждый год, проверяйте даты публикации правил приёма на официальном сайте.
3. Уточните непонятные моменты напрямую. Не стесняйтесь звонить или писать в приёмную комиссию. Спрашивайте про профильные дисциплины и допустимые варианты.
4. Сохраните документы. Правила приёма, списки и примеры заданий обычно содержатся в PDF-файлах на сайте. Они вам пригодятся для планирования подготовки и помогут не потерять актуальную информацию.
5. Составьте план. Выделите для себя обязательные и альтернативные предметы, выпишите сроки подачи документов и спланируйте подготовку к творческому заданию.
Так вы не пропустите информацию и быстро поймете, что сдавать на дизайнера интерьера. Сохраните этот пошаговый план, чтобы не потеряться в потоке информации в самый ответственный момент.
Краткий итог: что сдавать на дизайнера интерьера для поступления в 2026 году
Этот раздел поможет быстро зафиксировать, что именно нужно сдавать после 9 и 11 класса на дизайнера интерьера, какие творческие испытания ждать и где смотреть официальную информацию. Так можно скорректировать план заранее и избежать лишних ошибок.
Теперь у вас перед глазами есть краткая «шпаргалка»: что сдавать на дизайнера интерьера после 9 и 11 класса, какие творческие испытания встречаются и где проверять актуальные требования. Это поможет спланировать подготовку, собрать портфолио и не пропустить сроки. Удачи!
Если после прочтения статьи у вас появилось желание попробовать себя в дизайне, не откладывайте это решение.
Бесплатные эфиры с Машей Черной — это возможность без риска и затрат понять, подходит ли вам профессия дизайнера. Вы попробуете себя в первых проектах и разберётесь, какие шаги стоит делать дальше. Это удобная точка входа для тех, кто не хочет терять год из-за неправильного выбора.
Что вы получите:
🔸первый проект прямо в телефоне, который пойдет в ваше портфолио
🔸реальные лайфхаки и приемы от практикующего специалиста
🔸базовые навыки без углублённого рисования и сложного софта, через практические задания и поэтапное обучение
Хочу создать первый бесплатный проект
Реклама: ИП Черный Максим Викторович, ИНН: 781433057087, erid: 2W5zFJbRz7a
Начать дискуссию