8061 ОК НДС на УСН деск
🔴 Вебинар: Охрана труда, пожарная безопасность, ГО и ЧС — главные изменения →
Российский союз дизайнеров
Общество
U.Design — отзывы об онлайн-школе дизайна интерьера: курсы, методика и альтернативы school Ирины Устьянцевой

U.Design — отзывы об онлайн-школе дизайна интерьера: курсы, методика и альтернативы school Ирины Устьянцевой

Подробный и честный разбор онлайн-школы дизайна интерьера U.Design: реальные отзывы студентов, курсы «Профессия дизайнер интерьера» и «Азбука дизайна», методика Ирины Устьянцевой, сильные и слабые стороны, альтернативы на 2026 год.

Что такое U.Design и чем занимается эта онлайн-школа

U.Design — школа дизайна интерьера, которую основали Ирина Устьянцева-Ранкова и Елена Шустикова. Ирина известна многим как дизайнер программы «Квартирный вопрос» на телеканале НТВ и шоу «Нет проблем» на телеканале МИР. А Елена является архитектором и наставником в бизнес-сообществе.

Ю дизайн: чем занимается школа

Школа дистанционно обучает тех, кто хочет разобраться в интерьере, обновить квартиру или попробовать себя в новой профессии. Работает в формате онлайн-курсов, без очных занятий, с доступом к материалам через образовательную платформу.

По сути, это образовательный проект про интерьер, ремонт и прикладной дизайн, ориентированный в первую очередь на новичков и людей без профильного образования. Информация построена вокруг практических задач: планировки, визуального восприятия пространства, логики ремонта и базовых принципов дизайна.

Устьянцева Ирина и Елена Шустикова

На сайте прямо указано, что основательницы имеют 28 лет практического опыта на двоих. Бэкграунд звучит весомо, но гарантируют ли медийность и маркетинговые обещания успешный старт в карьере для всех, кто приходит к ним? 

Важно сразу зафиксировать ожидания. Поэтому разберёмся подробнее ↓

Обучение в U.Design: как устроены курсы и формат онлайн-обучения?

Подготовка конкретно в этой школе построена в классическом дистанционном формате. После регистрации студент получает доступ к личному кабинету, где размещены уроки, задания и дополнительные материалы.

U design — дизайн интерьера

Как всё происходит?

Курсы на платформе состоят из видеоматериалов, которые можно смотреть в удобное время. Жёсткого расписания нет — это плюс для тех, кто совмещает учёбу с работой или бытовыми делами. 

Каждый курс разбит на логические блоки. Сначала теория, затем практика. Новый материал открывается по мере прохождения программы, что обеспечивает поэтапное погружение в процесс без давления.

Практика и задания

Всё не ограничивается просмотром видео. Внутри курсов предусмотрены практические задания, которые помогают закрепить материал. Студенты работают с планировками, визуальными решениями, логикой интерьера и ремонта.

Речь идёт не о гипотетических примерах, а о задачах, приближённых к реальности: квартира, пространство, ограничения по бюджету и функционалу. Именно здесь формируется первое прикладное понимание дизайна.

Udesign

Роль куратора

Во время учёбы студентов U.Design сопровождает куратор. Он проверяет задания, даёт комментарии и передаёт ценную информацию, помогает разобраться в сложных моментах. Поддержка — важный элемент формата, особенно для тех, кто учится с нуля и не имеет профильного образования.

При этом стоит учитывать, что глубина обратной связи напрямую зависит от тарифа и формата обучения. Это типичная ситуация для онлайна и не уникальная особенность школы Устьянцевой и Шустиковой.

Методика Ирины Устьянцевой: подход к обучению и его особенности

Когда речь заходит про U.Design, ключевая фигура здесь всё-таки — Устьянцева Ирина. Школа выстроена не вокруг абстрактной программы, а вокруг её личного профессионального опыта. И это важно учитывать, потому что методика отражает то, как Ирина сама работает.

U design — школа Устьянцевой

Подход Устьянцевой — прикладной. В центре — не история стилей и не академические термины, а логика реального проекта:

  • как человек живёт в пространстве

  • почему планировка работает или нет

  • где чаще всего ошибаются на этапе ремонта

В уроках почти нет «чистых лекций». Теория сразу привязывается к задаче: планировке, функционалу, сценариям жизни, бюджету. Это делает информацию понятной для новичков и снижает порог входа — не нужно разбираться в профессиональной терминологии, чтобы начать.

Взгляд из реальной практики, а не из учебников ↓

Опыт телевизионных проектов здесь чувствуется. Методика строится не по классической вузовской схеме, а по логике «разбора кейсов». Условно: не как должно быть в идеале, а как чаще всего бывает на практике.

Дизайнер Устьянцева Ирина

Это проявляется в деталях:

  • внимание к ошибкам ремонта и планирования

  • разбор типовых квартир, а не абстрактных пространств

  • акцент на том, что дизайнер взаимодействует с заказчиком, а не работает в вакууме

Для людей, которые приходят учиться «для жизни» или первого шага в карьере, такой подход воспринимается легче и честнее.

Авторская методика вместо универсального стандарта

Важно понимать: методика Ирины Устьянцевой — авторская. Это не универсальный стандарт и не академическая школа. Здесь меньше системного погружения в историю, стилистику и профессиональные дисциплины, и больше — авторского взгляда.

Это плюс, если вы:

  • хотите быстро разобраться в логике дизайна

  • учитесь с нуля и боитесь перегруза

  • воспринимаете информацию через примеры и объяснение «на пальцах»

  • видите в авторе курса авторитетную фигуру

Да, Ирина не просто «лицо бренда». Её подход заложен в структуру курсов, задания и подачу материала. Это повышает доверие, но одновременно делает результат сильно зависящим от того, насколько вам откликается именно её стиль мышления.

Основные курсы U.Design: «Профессия дизайнер интерьера» и «Азбука дизайна»

В школе представлены разные курсы — от мини-программ до полноценных обучений. Два из них — это не просто продукты, а ядро образовательной траектории. Они ориентированы на разные цели: от базового понимания до подготовки к самостоятельной работе. Давайте разберём именно их, чтобы понять, где какая задача и кому что подходит.

«Профессия дизайнер интерьера»

Это самый крупный курс в школе, рассчитанный на тех, кто хочет не просто изучить дизайн, а начать карьеру. На сайте указано, что программа длится около 8 месяцев и ориентирована на людей без опыта, которые хотят освоить профессию дизайнер интерьера с нуля, а также на тех, кто хочет выйти на удалённый заработок в этом направлении.

U design дизайн

Ключевые элементы курса:

  • Создание реальных проектов. Студенты работают над двумя полноценными дизайн-проектами с визуализацией под руководством опытных кураторов

  • Практические навыки. Включена работа в реальных программах (Archicad, HomeStyler, Photoshop)

  • Портфолио. За время учёбы формируется портфолио, которое можно показывать клиентам или работодателям

  • Сопровождение. Обратная связь по заданиям, онлайн-встречи с кураторами, чат для вопросов и дополнительной информации — всё это часть образовательного процесса

  • Диплом. По завершении выдают документ установленного образца

Над курсом работают практикующие специалисты с профильным образованием и опытом реализации реальных объектов.

На официальной странице школа подчёркивает, что программа даёт не только знания, но и конкретные инструменты для старта в карьере. Они обещают, что студенты могут начать зарабатывать во время учёбы и даже окупить курс за счёт первых заказов.

Важно учитывать, что такие гарантии часто идут с условиями, которые стоит уточнять отдельно (например, требования к выполнению всех заданий или активности в процессе). Официальный сайт эти детали не раскрывает полностью.

В целом курс позиционируется как системное обучение профессии — от базовых понятий до практики и построения портфолио. Но для кого-то, особенно для тех, кто никогда не работал с реальными проектами, такой формат может оказаться интенсивным и требовать серьёзной самоорганизации.

Стоимость

Полная стоимость курса на сайте не указана. Поэтому для уточнения придётся обратиться за информацией к менеджерам. Но в разделе «Тарифы» можно найти ежемесячный размер платежа, если прибегнуть к рассрочке на 18 месяцев:

  1. Тариф «Новичок» — 5 939 рублей в месяц

  2. Тариф «Дизайнер» — 9 662 рублей в месяц

  3. Тариф Профи — 13 328 рублей в месяц

  4. Тариф VIP — 27 223 рублей в месяц

U design school

*стоимость актуальна на момент написания статьи (январь 2026 года) и на странице оформления курса часто показывают скидку 30%, что означает, что актуальная цена для записи может быть ниже стандартной

Также на странице курса упоминаются преимущества и гарантии, в том числе возможность вернуть деньги, если студент не сможет заработать после выполнения всех заданий, но это оформлено через договор-оферту и требует подробного изучения.

«Азбука дизайна»

Этот курс более компактный и практико-ориентированный — его цель не подготовить профи, а помочь человеку организовать собственное пространство и, при желании, перейти к базовому уровню дизайна.

На официальном сайте U.Design курс описывается как практический онлайн-курс, где за 2-2,5 месяца участник проходит через основные темы и создаёт проект своей квартиры или дома.

Азбука дизайна

В программе упоминаются такие шаги, как:

  • анализ планировочных решений и зонирование

  • работа с эргономикой и функциональной мебелью

  • колористика, свет и материалы

  • текстиль, декор и финальная проработка

Курс не только про эстетику, но и про практические задачи ремонта для себя. Если вы купили жильё, планируете обновить жильё или хотите сэкономить на ремонте, такие знания помогают:

  • структурировать требования к пространству

  • понять, как сочетать цвет, текстуру и материалы

  • составить базовый проект под себя

Формально этот продукт в U.Design тоже может быть первым шагом в карьере, но он не рассчитан на глубокую профессиональную подготовку. Это скорее возможность попробовать формат, понять базовые принципы и решить собственные практические задачи по ремонту и оформлению жилья.

Цена

На этом курсе ситуация более прозрачная. У формата есть 3 тарифа с конкретным прайсом:

  1. Тариф Декоратор — 53 000 рублей

  2. Тариф Дизайн вместе — 74 000 рублей

  3. Тариф Индивидуальный — 127 000 рублей

Чем эти курсы различаются?

Оба курса ориентированы на практику и постепенное освоение навыков, но при этом решают разные задачи. Выбор между ними зависит от ваших целей: хотите ли вы карьеру или просто понять, как сделать ремонт и классный интерьер для себя.

Таблица отличий курсов в U design

Альтернативы U.Design: онлайн-школы дизайна интерьера, которые стоит сравнить

Изначально останавливаться на одной школе — ошибка. Важно на берегу изучить все варианты, которые предлагает разнообразный рынок онлайн-образования в дизайне. Потому что все курсы сильно различаются по глубине, целям и результату.

Чтобы вам не пришлось искать варианты в интернете и не тонуть в кроличьей норе, собрали для вас топ-3 сильные альтернативы. Изучайте, прямо не отходя от кассы ↓

1. Школа дизайна интерьера Маши Черной

Школа Маши Черной уже не первый год считается одной из самых авторитетных в сфере дизайна. Её основательница — практикующий дизайнер со стажем более 20 лет и руководитель топовой студии, которая известна по всей России.

Флагманская программа школы — «Дизайнер интерьера» длится 12 месяцев и даёт весь необходимый перечень знаний для успешного построения карьеры.

Азбука дизайна интерьера от А до Я от школы Маши Черной

Ключевое отличие — фокус не просто на теории, а на подготовке к реальной работе дизайнером интерьера. Программа выстроена так, чтобы студент шаг за шагом прошёл путь от нуля до первых заказов. Маша из первых рук передаёт весь свой личный опыт, делится лайфхаками и практически за руку ведёт каждого студента к результату.

Первая работа ученицы Школы дизайна Маши Черной

Что получают студенты на курсе:

  • возможность выйти на первые деньги ещё в процессе учёбы — с поиском и сопровождением первого платного проекта помогает куратор

  • постоянную связь с наставниками: закрытые чаты, разборы работ в Zoom, онлайн-встречи с автором программы, практикующими дизайнерами и приглашёнными специалистами

  • доступ к внутренним вакансиям и практическому опыту: стажировка в дизайн-студии, выезды и работа с реальными объектами

  • портфолио из пяти полноценных проектов, которого хватает, чтобы уверенно стартовать в профессии

  • практическую работу на всех этапах: от обмеров и планировок до визуализаций и рабочей документации, а также последовательное освоение ключевых инструментов — Homestyler, Photoshop, ArchiCAD и нейросетей

  • удобные варианты оплаты, возможность оформить налоговый вычет и бесплатный первый месяц

  • официальный диплом о переподготовке — у школы есть государственная лицензия

  • онлайн-формат без жёсткого расписания: обучение легко вписывается в рабочий график и семейную жизнь, а доступ к материалам остаётся без ограничения по времени

Лучшие школы дизайна интерьера в Москве

А самое приятное, что Маша регулярно проводит бесплатные эфиры, с помощью которых можно безболезненно выяснить, подходит ли вам профессия дизайнера, создать свой первый дизайн-проект, прочувствовать методику Маши и забрать кучу подарков, которые пригодятся вам не только для учёбы, но и для работы.

Попробовать бесплатно

2. Нетология

Нетология — крупная образовательная платформа, и дизайн у них встроен в общую систему.

Лучшие онлайн-профессии

Формат отличается от U.Design:

  • более академическая подача

  • чёткая структура модулей и расписание

  • сильный упор на теорию и базовые знания

Плюс Нетологии — понятная образовательная логика и репутация платформы. Минус — информация может показаться менее «живой» и менее заточенной под реальные интерьерные проекты, особенно для тех, кто ждёт много практики и индивидуальной обратной связи.

Такой вариант подойдёт тем, кто:

  • ценит структуру

  • хочет получить системные знания

  • рассматривает дизайн как часть более широкой профессиональной траектории.

3. Penta School

Penta School часто выбирают те, кто ищет профессиональный и углубленный подход.

Получить профессию дизайнера интерьера

Здесь:

  • выше требования к нагрузке

  • больше внимания уделяется проектному мышлению и работе с пространством

  • формат ближе к классической дизайнерской подготовке, чем к «курсам для себя»

По сравнению с U.Design это вариант для тех, кто уже уверен, что хочет идти в дизайн серьёзно и готов к интенсивной работе. Для абсолютных новичков формат может показаться сложным, но именно за счёт этого школа даёт более глубокую базу.

Как выбирать между U.Design и альтернативами?

Чтобы сравнение было честным, полезно отталкиваться не от бренда, а от задач:

  • U.Design → если вы хотите мягкий вход и понять, ваше ли это направление

  • Школа Маши Черной → если цель — реальная практика и первые заказы

  • Нетология → если важна академическая структура и образовательная система

Penta School → если вы готовы к серьёзной нагрузке

Udesign онлайн-школа и её альтернативы: какой вариант выбрать?

Онлайн-школы сильно отличаются не качеством «в целом», а тем, для кого и для каких целей они подходят. Именно это и стоит учитывать при выборе.

Отзывы о U.Design: что пишут студенты и на что стоит обратить внимание

При анализе отзывов, важно смотреть не только на рейтинги и эмоции, но и на конкретные впечатления из разных источников. По данным популярных агрегаторов, школа имеет общую оценку около 4,4 из 5 на основе десятков отзывов, что говорит о преимущественно положительном восприятии студентов. Но мы выделили для себя 3 категории реакций. Давайте посмотрим на них внимательнее ↓

1. Многие студенты пишут, что обучение в U.Design помогло получить реальный навык и уверенность в работе:

  • выпускники курсов «Азбука дизайна» отмечают, что смогли самостоятельно создать свой дизайн-проект, понять, с чего начать и как двигаться дальше

  • по мнению некоторых участников программы «Профессия дизайнер интерьера», курс дал уверенность, что можно реализовать себя, и открыл новые перспективы для профессионального роста

  • в более развернутых отзывах люди пишут о дружелюбной атмосфере, поддержке кураторов и живых встречах, которые помогали им справляться с трудностями и продвигаться вперёд

  • есть рассказы о том, как учёба вдохновила на изменение специальности и на работу над реальными заказами, что в ряде случаев даже привело к самостоятельному заработку

Курсы дизайн интерьера — отзывы

По отзывам, для части студентов школа стала источником новых знаний, мотивации и первого опыта в дизайне.

2. Есть отзывы, в которых учащиеся отмечают положительные стороны, но с оговорками:

  • учащиеся ценят структуру и подачу материала, но замечают, что в некоторых уроках может быть не всё понятно с первого раза, особенно тем, кто впервые работает с дизайнерскими программами

  • в отдельных отзывах упоминают, что обучение полезное, но оно сложнее, чем ожидалось, и требует больше усилий и самостоятельной работы, чем многие рассчитывали

  • некоторые пользователи говорят о фаворитах формата для себя: базовые темы они усвоили, но хотелось бы более глубокого разбора узких вопросов

Школа дизайна интерьера — отзывы

Такие отзывы отражают типичную ситуацию: курс работает, даёт знания, но не заменяет классического образования, особенно если студент рассчитывал на лёгкую смену карьеры.

3. Критические отклики встречаются реже, но они важны для объективной картины:

  • кто-то отмечает преобладание рекламы в уроках и недостаточную техническую поддержку

  • встречаются комментарии, в которых производится негативная оценка работы службы возврата средств: пользователь писал, что школа не вернула деньги в срок после отказа от обучения и прекратила коммуникацию

U design — отзывы

Такие случаи не говорят о системной проблеме по всем студентам, но указывают на то, что организационные моменты и сервис должны быть предметом отдельного внимания.

Какие можно сделать выводы?

  • Плюсы чаще всего упоминают: понятные уроки, практические задания, помощь кураторов, уверенность в собственных силах

  • Нюансы, которые выделяют: некоторым студентам бывает сложно совмещать учёбу с работой, материал требует внимательности, и поддержка зависит от тарифа

  • Минусы, на которые стоит обратить внимание: реклама и маркетинговые элементы могут встречаться внутри уроков, а вопросы возврата денег или технической поддержки иногда решаются не очень быстро

Реальные отзывы студентов U.Design показывают, что школа воспринимается большинством как практичный и полезный инструмент для изучения основ дизайна, но не обходится без организационных и сервисных нюансов, которые стоит учитывать при выборе курса.

Кому подходит обучение в U.Design, а кому лучше рассмотреть другие варианты?

Получить профессию онлайн

Задаётесь закономерным вопросом: подойдёт ли U.Design лично вам? Но результат сильно зависит от стартовой точки, ожиданий и готовности вкладываться в процесс. Собрали для вас трезвое разделение без обещаний и крайностей ↓

1. Тем, кто заходит в дизайн с нуля
U.Design выстраивает процесс так, чтобы человек без профильного образования постепенно разобрался в логике планировках, ремонте и базовых принципах дизайна. Курсы не требуют предварительных знаний, а подача ориентирована на новичков.

Если вы раньше не работали и только начинаете знакомство с профессией, такой формат может быть комфортным, в случае внутреннего отклика на подход основателей.

2. Тем, кто хочет разобраться в ремонте для себя
Для людей, которым важно не стать дизайнером, а грамотно спланировать собственную квартиру, информация тоже может быть полезной. Курсы дают системное понимание процессов: от зонирования до визуального восприятия пространства. Здесь ожидания чаще совпадают с результатом — без иллюзий о заработке.

3. Тем, кто готов учиться самостоятельно
Онлайн-формат предполагает, что значительная часть работы ложится на студента. Видео, задания, комментарии куратора — это поддержка, но не ведение за руку.
Если вы готовы читать, пересматривать материалы и самостоятельно разбираться в ошибках, обучение в такой школе подходит.

4. Тем, кто ценит гибкий график
Отсутствие жёсткого расписания — плюс для тех, кто совмещает учёбу с работой или семьёй. Можно учиться в своём темпе и возвращаться к материалам, когда это удобно.

1. Тем, кто ждёт быстрый выход на рынок без усилий и ресурсных затрат
Если ожидание выглядит как «пройти курс и сразу стать профи с заказами», велик риск разочарования. Школа даёт базу и направление, но не заменяет реальный опыт, насмотренность и практику за пределами платформы.

2. Тем, кому нужна жёсткая система и контроль
Здесь нет очных занятий и плотного расписания. Если вам важно, чтобы вас регулярно «подталкивали», контролировали дедлайны и не давали расслабляться, дистанционный формат может не сработать.

3. Тем, кто уже работает и ищет продвинутый уровень
По отзывам и структуре программ видно, что формат ориентирован в первую очередь на начальный и средний уровень. Если вы уже ведёте проекты, работаете с заказчиками и ищете углублённые знания по авторскому надзору, сложным объектам или бизнес-процессам, лучше рассмотреть другие школы.

4. Тем, кто рассчитывает на минимальную нагрузку
Несмотря на онлайн-формат, учёба требует времени. Задания, проекты, работа с информацией — всё это занимает часы в неделю. Если нет готовности выделять время регулярно, результат будет слабым.

5. Тем, кому важна комфортная коммуникация на всех этапах

Отзывы показали, что обратная связь не всегда соответствует ожиданиям.

Ожидания от дизайн-школы интерьера и обучения

Какие ожидания важно зафиксировать заранее?

Перед покупкой курса в U.Design стоит честно ответить себе на несколько вопросов:

  • зачем вам учиться: карьера, ремонт или общее понимание дизайна

  • сколько времени вы готовы уделять курсу каждую неделю

  • хотите ли вы работать или просто получить знания

  • устраивает ли вас формат без очного контроля

Чем точнее вы сформулируете ожидания на входе, тем выше шанс, что результат вас не разочарует.

Как сегодня можно получить профессию дизайнера интерьера онлайн: основные форматы и сценарии

Получать специальность из дома — один из самых популярных способов. Это обеспечивает широкий диапазон вариантов и комфортный формат подготовки.

Профессиональный дизайнер

Онлайн-курсы с нуля → Это самый популярный вариант. Человек без опыта получает базовые знания по интерьеру, планировкам, стилю, ремонту и постепенно собирает первый проект. Такая схема часто делает ставку на доступность и пошаговое обучение. Плюс формата — низкий порог входа. Минус — глубина зависит от школы и программы.

Для повышения квалификации Этот сценарий выбирают те, у кого уже есть опыт: дизайнеры, архитекторы, декораторы, визуализаторы. Здесь всё строится вокруг конкретных навыков: работа с пространством, композиция, проекты, взаимодействие с клиентами. U.Design частично попадает и в эту категорию, но с оговоркой: программа ориентирована скорее на базовый уровень, чем на продвинутый.

Дизайн для себя → Отдельная категория — люди, которые не хотят быть специалистом. Им важно разобраться в интерьере, сделать ремонт без ошибок, понимать логику планировок и не зависеть полностью от подрядчиков. Для таких задач школа может быть удобнее, чем академическое образование. Поэтому на этот запрос часто и ориентируются курсы начального уровня.

Освоить профессию онлайн для себя

Если вы думаете пойти учиться, надо понять:

— с какой целью вы идёте учиться
— сколько времени готовы вкладывать в процесс учёбы
— хотите ли вы работать дизайнером или просто закрыть задачу ремонта

Только с чётким пониманием ваши впечатления на выходе будут оправданы. 

Что можно делать после курса по дизайну интерьера: работа, фриланс или свои проекты

После окончания курсов у большинства возникает логичный вопрос: что дальше и как превращать знания в деньги. Вариантов несколько, и важно понимать, что они сильно различаются по уровню риска, доходу и требованиям к опыту.

Собрали основные сценарии, которые чаще всего выбирают выпускники ↓

Таблица сценариев пути дизайнера интерьера

Но важно объективно зафиксировать: курс само по себе не гарантирует заработок. Курсы дают знания и базовые навыки, но доход появляется только при практике и постепенном наращивании опыта.

На старте:

  • проекты могут быть недорогими

  • часть работы выполняется бесплатно ради портфолио

  • время на один заказ уходит больше, чем у опытных специалистов

Это нормальный этап для любой творческой деятельности. Те, кто воспринимает его как инвестицию в опыт, обычно доходят до стабильного результата быстрее.

Независимо от выбранного пути на итог влияет несколько факторов:

  • количество практики после курса

  • качество портфолио

  • умение общаться с клиентами

  • готовность учиться дальше и дорабатывать слабые места

Онлайн-обучение задаёт направление, но дальнейшая траектория всегда зависит от самого человека. Именно это и определяет, станет ли дизайн источником дохода или останется полезным навыком для решения личных задач.

Итоги: стоит ли рассматривать U.Design для обучения дизайну интерьера?

По отзывам студентов, U.Design помогает разобраться в логике дизайна, получить базовые знания и собрать первые проекты для портфолио. Но перед тем как принимать решение, важно подойти к выбору осознанно.

  • внимательно изучить информацию о программе курса и то, какие навыки реально формируются в процессе 

  • оценить нагрузку и понять, получится ли регулярно уделять время практике

  • трезво относиться к маркетинговым обещаниям о заработке и понимать, что результат зависит от личной вовлечённости

  • читать не только положительные, но и нейтральные или критические отзывы о школе

  • сравнить с альтернативными школами дизайна

  • задать вопросы менеджерам и уточнить детали формата, поддержки и проверки работ

  • посмотреть бесплатные вводные материалы, чтобы оценить подачу и стиль наставника

Потому что в конечном счёте рынок наполнен качественными предложениями. Так что ходите на бесплатные эфиры специалистов, короткие программы и интенсивы. Они ни к чему не обязывают, но дают возможность убедиться в правильности решения и соприкоснуться с методикой школы. Среди этого разнообразия всегда можно найти то, что подходит именно вам.

Найти то, что подходит мне

Реклама: ИП Черный Максим Викторович, ИНН: 781433057087, erid: 2W5zFHCMCtQ

Дата публикации: 27.01.2026, 06:26

Рубрика:
Общество

Информации об авторе

Российский союз дизайнеров

Российский союз дизайнеров

Создаём будущее дизайна — вместе, профессионально, со смыслом.

14 подписчиков31 пост

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум