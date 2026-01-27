U.Design — отзывы об онлайн-школе дизайна интерьера: курсы, методика и альтернативы school Ирины Устьянцевой

Что такое U.Design и чем занимается эта онлайн-школа

U.Design — школа дизайна интерьера, которую основали Ирина Устьянцева-Ранкова и Елена Шустикова. Ирина известна многим как дизайнер программы «Квартирный вопрос» на телеканале НТВ и шоу «Нет проблем» на телеканале МИР. А Елена является архитектором и наставником в бизнес-сообществе.

Ю дизайн: чем занимается школа

Школа дистанционно обучает тех, кто хочет разобраться в интерьере, обновить квартиру или попробовать себя в новой профессии. Работает в формате онлайн-курсов, без очных занятий, с доступом к материалам через образовательную платформу.

По сути, это образовательный проект про интерьер, ремонт и прикладной дизайн, ориентированный в первую очередь на новичков и людей без профильного образования. Информация построена вокруг практических задач: планировки, визуального восприятия пространства, логики ремонта и базовых принципов дизайна.

Устьянцева Ирина и Елена Шустикова

На сайте прямо указано, что основательницы имеют 28 лет практического опыта на двоих. Бэкграунд звучит весомо, но гарантируют ли медийность и маркетинговые обещания успешный старт в карьере для всех, кто приходит к ним?

Важно сразу зафиксировать ожидания. Поэтому разберёмся подробнее ↓