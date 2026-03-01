ТОП-100 студий дизайна интерьера в Москве 2026: рейтинг и как проверять выбор

ТОП-100 студий дизайна интерьера в Москве: как пользоваться рейтингом за 60 секунд
Выбрать дизайн-студию сегодня — задача со звездочкой. В Москве их сотни! И у каждой — красивый сайт. Как же найти ту самую, вашу? Чтобы ускорить процесс, мы подготовили рейтинг дизайн студий Москвы. Ниже систематизированная база данных, где каждая студия прошла аудит по 15+ параметрам.
Маршрут выбора за 60 секунд: 5 шагов к результату
Чтобы наш топ-100 студий дизайна интерьера сработал максимально эффективно, используйте этот алгоритм:
1. Начните с первых 20 позиций: для них мы подготовили расширенные карточки с разбором процессов, от регламента правок до состава альбома чертежей.
2. Фильтр по специализации: в поле «Подходит для» ищите свой тип объекта (квартира, загородный дом или коммерция).
3. Проверка реальности: смотрите пункт «Реальные фото реализации». Если там стоит «нет данных» или только 3D-визуализации — это риск получить проект, который невозможно воплотить.
4. Список из 3–5 фаворитов: сравните их по критериям «Авторский надзор» и «Управление стройкой» — это главные признаки того, что перед вами серьезная студия дизайна интерьера в Москве, а не просто «рисовальщики».
5. Первый контакт: используйте контакты из карточки для первой консультации (в конце статьи найдете список вопросов, которые стоит задать в студии до заключения договора).
Что мы проверили?
Рабочую документацию: есть ли у студии инженерные чертежи или только «красивые картинки»?
Комплектацию: возьмет ли бюро на себя закупку мебели и материалов?
Прозрачность: описаны ли этапы работ и зафиксирована ли цена?
Как быстро пользоваться рейтингом ТОП-100 студий дизайна интерьера в Москве и выбрать 3–5 вариантов для сравнения?
Выберите 10 подходящих по стилю карточек и сократите их до 3–5 по нашему чек-листу. В конце найдете шаблоны сравнительной таблицы и коммерческого предложения для финалистов.
Как мы собираем и обновляем рейтинг студий дизайна интерьера в Москве?
Чтобы составить объективный рейтинг дизайн студий интерьера Москвы, мы отказались от идеи «платных мест» и субъективных симпатий. По каким же критериям составлен топ и как проверить данные перед выбором?
Методология: три ступени верификации
Каждое дизайн бюро Москвы в нашем списке прошло через три фильтра:
1. Сбор данных из открытых источников: проанализировали официальные сайты, выписки из реестров и публичные профили в экспертных СМИ.
2. Технический аудит: проверили наличие рабочей документации. Лучшие дизайн студии Москвы всегда показывают фрагменты чертежей, так как это фундамент стройки.
3. Актуализация: если студия не обновляла портфолио более двух лет или скрыла контакты, мы ее не включаем в список.
Таблица быстрой проверки студии
Выбор дизайнера — это не покупка товара, а наем команды. При просмотре сайтов используйте нашу таблицу проверки и не принимайте решение по одному источнику.
Критерий
Где проверить
Что считать подтверждением
Красный флаг
Реальность
Раздел «Реализованные объекты»
Фото с профессиональным светом, где видны живые детали (розетки, текстиль)
Только 3D-визуализации (рендеры)
Прозрачность
Раздел «Цены» или «Договор»
Понятная вилка цен или описание того, что входит стоимость
Цена без объяснения состава услуг
Технология
Состав дизайн-проекта
Пример альбома чертежей (от 50 до 120 листов для 100 м²)
Проект состоит только из коллажей и подбора мебели
Ответственность
Описание услуги
Наличие авторского надзора и управления стройкой
Студия не выезжает на объект
ТОП-100 студий дизайна интерьера в Москве 2025-2026
Информация о бюро интерьеров (Москва) ниже представлена в едином формате. Мы дали список студий и карточки, чтобы сравнить студии по услугам и формату работы.
Как читать карточки студий?
Каждая студия интерьера Москвы в этом списке описана через набор ключевых параметров:
Специализация
и тип объектов: если вам нужен дизайн интерьера в Москве в квартире, сразу отсекайте тех, кто работает только с «коммерцией».
Пакет услуг: мы проверили и отметили наличие проектов, авторского надзора, комплектации и строительных услуг.
Стили: здесь указаны основные направления, в которых работает команда.
Навигация по рейтингу
Первые 20 студий — подробный разбор студий с индивидуальным подходом и серьезной вовлеченностью. Остальные 80 — краткий, но емкий обзор рынка, чтобы вы не упустили ни одно достойное дизайнерское агентство Москвы.
Изучите список, отметьте для себя 3–5 студий, которые подходят вам по географии и стилю, и переходите к их детальной проверке по критериям.
1. Artum
Сайт: https://artum.studio/
География: Москва, МО, РФ, СНГ, ОАЭ (Дубай)
Специализация: премиальный дизайн интерьера квартир и загородных домов.
Подходит для: тех, кому важна финансовая прозрачность и реализация проекта «под ключ» с гарантией до 5 лет.
Услуги
Статус
Дизайн-проект
✓
Рабочая документация
✓
3D-визуализации
✓
Авторский надзор
✓
Комплектация
✓
Управление стройкой
✓
Ремонт / работы
✓
Стили: современный, неоклассика, минимализм, лофт, ар-деко и др.
Портфолио: https://artum.studio/portfolio
Реальные фото реализации: да
Кейсы с процессом/чертежами: да
Документы и процесс:
Состав альбома: глубокая проработка узлов, разверток и инженерных привязок (около 18 ключевых чертежей)
Этапы работ: Планировка → Коллажи → 3D → РД → Спецификации.
Регламент правок: 3 полных круга бесплатных правок
Гарантия: до 2 лет на основные работы, до 5 лет на инженерные.
Цены: от 4 250 руб/м2
Первая консультация: есть, бесплатная
Контакты: +7 (495) 174-50-52
Студия дизайна интерьера премиум-класса Artum объединяет глубокую архитектурную экспертизу с безукоризненным сервисом.
2. IMETRA
Сайт: https://imetra.ru/
География: Москва, РФ
Специализация: архитектура и дизайн недвижимости А-класса (объекты от 100 м²)
Подходит для: владельцев крупногабаритного жилья, которым важен стиль и глубокая инженерная проработка.
Услуги
Статус
Дизайн-проект
✓
Рабочая документация
✓
3D-визуализации
✓
Авторский надзор
✓
Комплектация
✓
Управление стройкой
✓
Ремонт / работы
✓
Стили: Минимализм, лофт, современная классика.
Портфолио: https://imetra.ru/#portfolio
Реальные фото реализации: да
Кейсы с процессом/чертежами: да
Документы и процесс:
Сервис: индивидуальный подбор команды под психотип заказчика.
Этапы работ: от первой консультации до финального декорирования и расстановки аксессуаров.
Гарантия: страхование объекта во время реализации на сумму до 1 000 000 ₽
Цены: от 3500 ₽/м²
Первая консультация: есть (расчет стоимости на сайте).
Контакты: +7 (911) 936-73-61
Это студия дизайна интерьера премиум-класса, где есть редкое для рынка сочетание архитектурного масштаба и страхования рисков.
3. Geometrium
Сайт: https://geometrium.com/
География: Москва, РФ, Бали (Индонезия), онлайн
Специализация: функциональный современный дизайн и архитектура.
Подходит для: тех, кто ценит системность, натуральные материалы и хочет получить эстетичный интерьер «вне времени»
Услуги
Статус
Дизайн-проект
✓
Рабочая документация
✓
3D-визуализации
✓
Авторский надзор
✓
Комплектация
✓
Управление стройкой
✓
Ремонт / работы
✓
Стили: современный стиль, минимализм, эко-стиль, скандинавский.
Портфолио: https://geometrium.com/portfolio/
Реальные фото реализации: да
Кейсы с процессом/чертежами: да
Цены / формат стоимости: расчет индивидуальный (есть онлайн-калькулятор).
Первая консультация: есть (онлайн или в офисе).
Контакты: +7 (495) 141-20-91
4. Cartelle Design
Сайт: https://cartelledesign.com/
География: Москва, Санкт-Петербург, удаленно по всему миру
Специализация: квартиры, загородные дома, офисы, HoReCa, салоны
Подходит для: тех, кто ценит эстетику, эргономику и технологичные решения
Услуги
Статус
Дизайн-проект
✓
Рабочая документация
✓
3D-визуализации
✓
Авторский надзор
✓
Комплектация
✓
Управление стройкой
❌
Ремонт / работы
❌
Стили: современный минимализм, скандинавский, лофт
Портфолио: https://cartelledesign.com/projects/
Реальные фото реализации: да
Кейсы с процессом/чертежами: нет
Цены / формат стоимости: по запросу
Первая консультация: есть по созвону
Контакты: +7 (951) 650-72-51
Каждая студия дизайна интерьера в Москве имеет свой почерк. Работа со сложными фактурами и освещением — характерный почерк Cartelle Design.
5. Архитектурное бюро «SIO»
Сайт: https://sio.team/
География: Москва, международные проекты (Италия)
Специализация: квартиры в исторических зданиях, пентхаусы, виллы, загородные дома, частные резиденции.
Подходит для: тех, кому нужна качественная реализация, а не бюджетные, типовые решения
Услуги
Статус
Дизайн-проект
✓
Рабочая документация
✓
3D-визуализации
✓
Авторский надзор
✓
Комплектация
✓
Управление стройкой
✓
Ремонт / работы
❌
Стили: современная классика, ар-деко, современный люкс
Портфолио: https://sio.team/portfolio/interiors
Реальные фото реализации: да
Кейсы с процессом/чертежами: нет
Цены / формат стоимости: по запросу
Первая консультация: есть в формате личной встречи
Контакты: +7 (495) 374-72-01, office@sio.team
Эта студия предлагает персонализированные решения для объектов со сложной геометрией пространства.
6. Fedorova Architects
Сайт: https://fedorova.ru
География: Москва, РФ, международные проекты
Специализация: проектирование и дизайн интерьера в стиле «современный минимализм»
Подходит для: ценителей «чистой» архитектуры, где интерьер является логическим продолжением здания
Услуги
Статус
Дизайн-проект
✓
Рабочая документация
✓
3D-визуализации
✓
Авторский надзор
✓
Комплектация
✓
Управление стройкой
✓
Ремонт / работы
❌
Стили: современный архитектурный минимализм, эко-тектоника
Портфолио: https://fedorova.ru/interior
Реальные фото реализации: да
Кейсы с процессом/чертежами: нет данных
Цены: по запросу
Первая консультация: есть по предварительной записи
Контакты: +7 (495) 790-11-41
Александра Федорова — это бренд-гарант эстетики. Если нужен дизайн интерьера в Москве как произведение искусства — это ваша студия.
7. Oleg Klodt Architecture & Design
Сайт: https://olegklodt.com
География: Москва, Лондон
Специализация: индивидуальные интерьеры и архитектура с историей.
Подходит для: владельцев загородных резиденций и исторических квартир, которые хотят создать «родовое гнездо»
Услуги
Статус
Дизайн-проект
✓
Рабочая документация
✓
3D-визуализации
✓
Авторский надзор
✓
Комплектация
✓
Управление стройкой
✓
Ремонт / работы
✓
Стили: интеллектуальная классика, эклектика, современная классика
Портфолио: https://olegklodt.com/ru/portfolio/oleg-klodt-office/
Реальные фото реализации: да
Кейсы с процессом/чертежами: нет данных
Цены: по запросу
Первая консультация: есть по предварительной записи
Контакты: +7 (495) 221-11-58
Интерьерная студия в Москве Олега Клодт и Анны Агаповой создает пространство с историей и «душой».
8. NEFA Architects
Сайт: https://nefa-architects.ru
География: Москва, Белград
Специализация: архитектура и дизайн общественных пространств и частных домов.
Подходит для: тех, кто ищет концептуальные решения на стыке искусства и технологий
Услуги
Статус
Дизайн-проект
✓
Рабочая документация
✓
3D-визуализации
✓
Авторский надзор
✓
Комплектация
✓
Управление стройкой
✓
Ремонт / работы
✓
Стили: футуризм, минимализм, лофт, авангард.
Портфолио: https://nefa-architects.ru/ru/projects/
Реальные фото реализации: да
Кейсы с процессом/чертежами: частично
Цены: по запросу
Первая консультация: да
Контакты: +7 (993) 253-13-19
Это бюро интерьеров (Москва) для смелых людей, которые хотят, чтобы их интерьер удивлял.
9. Hot Walls
Сайт: https://hot-walls.ru
География: Москва, РФ, международные проекты
Специализация: современный дизайн «для жизни»
Подходит для: перфекционистов, желающих получить интерьер от Михаила Шапошникова
Услуги
Статус
Дизайн-проект
✓
Рабочая документация
✓
3D-визуализации
✓
Авторский надзор
✓
Комплектация
✓
Управление стройкой
✓
Ремонт / работы
✓
Стили: современный минимализм, темные интерьеры, функциональный люкс
Портфолио: https://hot-walls.ru/commercial-projects
Реальные фото реализации: да
Кейсы с процессом/чертежами: да
Цены: 15 000 ₽/м²
Первая консультация: есть
Контакты: +7 (495) 129-99-50
Студия дизайна интерьера Hot Walls — это техническое превосходство, дорогой и практичный интерьер.
10. Artdom
Сайт: https://select.artdom.com/lookbooks
География: Москва, РФ
Специализация: создание интерьеров бизнес и премиум-класса.
Подходит для: занятых людей, кто ищет сервис в формате «всё включено»
Услуги
Статус
Дизайн-проект
✓
Рабочая документация
✓
3D-визуализации
✓
Авторский надзор
✓
Комплектация
✓
Управление стройкой
✓
Ремонт / работы
✓
Стили: неоклассика, современный стиль, ар-деко, минимализм
Портфолио: https://select.artdom.com/lookbooks
Реальные фото реализации: да
Кейсы с процессом/чертежами: да
Цены: по запросу, есть расчет на сайте
Первая консультация: есть, бесплатная
Контакты: +7 (925) 587-10-03
Artdom выделяется на фоне других четкой структурой организации проектов и скоростью коммуникации.
11. Want Architect
Сайт: https://wantarchitect.ru/
География: Москва, Санкт-Петербург, РФ, Чехия, Сербия
Специализация: архитектурное проектирование и дизайн интерьера в современном ключе.
Подходит для: амбициозных владельцев недвижимости, которым важен актуальный дизайн с архитектурной чистотой
Услуги
Статус
Дизайн-проект
✓
Рабочая документация
✓
3D-визуализации
✓
Авторский надзор
✓
Комплектация
✓
Управление стройкой
✓
Ремонт / работы
✓
Стили: джапанди, минимализм, современный
Портфолио: https://wantarchitect.ru/projects/
Реальные фото реализации: да
Кейсы с процессом/чертежами: да
Цены: от 5 400 руб/м2
Первая консультация: есть бесплатная первичная встреча
Контакты: +7 (495) 066-4674
Это студия интерьера Москвы с очень свежим взглядом на жилье. Если близки интерьеры в стиле джапанди или мягкого минимализма, их портфолио точно зацепит.
12. Студия дизайна интерьеров «Style Home»
Сайт: https://studiosh.ru/
География: Москва, МО
Специализация: дизайн и реализация интерьеров квартир/домов в бизнес и премиум-сегменте.
Подходит для: тех, кто ищет баланс между дизайнерскими идеями и строгим техническим расчетом
Услуги
Статус
Дизайн-проект
✓
Рабочая документация
✓
3D-визуализации
✓
Авторский надзор
✓
Комплектация
✓
Управление стройкой
✓
Ремонт / работы
❌
Стили: современный, неоклассика, эклектика
Портфолио: https://studiosh.ru/portfolio/
Реальные фото реализации: да
Кейсы с процессом/чертежами: да
Цены: от 5 000 руб/м²
Первая консультация: есть бесплатная
Контакты: +7 (499) 707-07-65
Дизайнерская студия «Style Home» — это выбор прагматичного эстета.
13. Alina Salomatina Interiors
Сайт: https://salomatina.design
География: Москва, РФ, онлайн по разным странам
Специализация: авторские интерьеры с акцентом на эстетику, комфорт и индивидуальность.
Подходит для: тех, кому важен бренд дизайнера и пространство, отражающее характер владельца
Услуги
Статус
Дизайн-проект
✓
Рабочая документация
✓
3D-визуализации
✓
Авторский надзор
✓
Комплектация
✓
Управление стройкой
✓
Ремонт / работы
❌
Стили: современный, джапанди, мягкий минимализм, французский шик
Портфолио: https://salomatina.design/#portfolio
Реальные фото реализации: да
Кейсы с процессом/чертежами: нет данных
Цены: по запросу
Первая консультация: есть личная встреча или онлайн-созвон
Контакты: +7 (903) 260-34-65
Это студия дизайна интерьеров, где на первом месте стоит человек. Алина Саломатина работает с цветом и настроением — лучший выбор, если нужно душевно и стильно.
14. Simple Studio
Сайт: https://simple-studio.ru/
География: Москва, Санкт-Петербург
Специализация: современные практичные интерьеры.
Подходит для:тех, кому нужна лаконичность, четкость линий и отсутствие визуального шума
Услуги
Статус
Дизайн-проект
✓
Рабочая документация
✓
3D-визуализации
✓
Авторский надзор
✓
Комплектация
✓
Управление стройкой
✓
Ремонт / работы
❌
Стили: минимализм, скандинавский, современный
Портфолио: https://simple-studio.ru/portfolio
Реальные фото реализации: да
Кейсы с процессом/чертежами: да
Цены: от 1 500 ₽/м²
Первая консультация: есть бесплатная
Контакты: +8 (800) 500-39-17
Эта студия полностью оправдывает свое название. Если вы не хотите переплачивать за «избыточный декор» и цените скандинавский подход к комфорту, обратите на нее внимание.
15. Дизайн-студия «Archbutik»
Сайт: https://archbutik.ru/
География: Москва, РФ, зарубежные проекты
Специализация: архитектурное проектирование и авторский дизайн частных резиденций и квартир.
Подходит для: тех, кто ищет баланс между монументальной архитектурой и уютным интерьером
Услуги
Статус
Дизайн-проект
✓
Рабочая документация
✓
3D-визуализации
✓
Авторский надзор
✓
Комплектация
✓
Управление стройкой
✓
Ремонт / работы
❌
Стили: современный, лофт, неоклассика
Портфолио: https://archbutik.ru/#project
Реальные фото реализации: да
Кейсы с процессом/чертежами: да
Цены: по запросу
Первая консультация: есть встреча в офисе или на объекте
Контакты: +7 (968) 447-79-63
Бюро интерьеров (Москва) «Archbutik» — это надежность и фундаментальность. Если проект требует больших архитектурных изменений, их экспертиза будет к месту.
16. Zorina Design
Сайт: https://zorinadesign.com/
География: Москва, РФ, международные проекты
Специализация: элегантные современные интерьеры с ярким характером.
Подходит для: кто ценит утонченную роскошь, внимание к деталям и работу с цветом
Услуги
Статус
Дизайн-проект
✓
Рабочая документация
✓
3D-визуализации
✓
Авторский надзор
✓
Комплектация
✓
Управление стройкой
✓
Ремонт / работы
❌
Стили: современный люкс, эклектика, современная классика
Портфолио: https://zorinadesign.com/portfolio
Реальные фото реализации: да
Кейсы с процессом/чертежами: нет данных
Цены: по запросу
Первая консультация: есть
Контакты: +7 (903) 130-61-70
Это дизайн-бюро Москвы, которое создает «домашние» премиальные интерьеры. Елена Зорина умеет услышать заказчика и превратить его мечты в стильное пространство.
17. Heshi Design
Сайт: https://heshi.ru/
География: Москва, РФ
Специализация: интерьеры по восточной философии в современной интерпретации.
Подходит для: тех, кто верит в энергетику дома и хочет совместить древние знания о пространстве с актуальным дизайном
Услуги
Статус
Дизайн-проект
✓
Рабочая документация
✓
3D-визуализации
✓
Авторский надзор
✓
Комплектация
✓
Управление стройкой
✓
Ремонт / работы
✓
Стили: современный, эко-минимализм, современная классика
Портфолио: https://heshi.ru/projects
Реальные фото реализации: да
Кейсы с процессом/чертежами: да
Цены: 6000 ₽/м² (премиум)
Первая консультация: есть первичная встреча
Контакты: +7 (499) 322-81-22
Это самая необычная студия дизайна в Москве в нашем списке. Если вам важно, чтобы дом строился по законам гармонии природы, Heshi Design, пожалуй, единственный эксперт такого уровня.
18. Buro 11 (Бюро 11)
Сайт: https://buro11.ru/
География: Москва, РФ
Специализация: архитектурное проектирование и дизайн жилых/общественных пространств.
Подходит для: тех, кто ищет современную эстетику, основанную на строгой архитектурной логике
Услуги
Статус
Дизайн-проект
✓
Рабочая документация
✓
3D-визуализации
✓
Авторский надзор
✓
Комплектация
✓
Управление стройкой
✓
Ремонт / работы
✓
Стили: архитектурный минимализм и современный функционализм
Портфолио: https://buro11.ru/projects/
Реальные фото реализации: да
Кейсы с процессом/чертежами: да
Цены: по запросу
Первая консультация: есть
Контакты: +7 (952) 904-00-11
Дизайнерское агентство Москвы Buro 11 подкупает своей открытостью в плане методологии. Там не просто показывают картинки, а объясняют, зачем нужен каждый чертеж.
19. Rubleva Design
Сайт: https://rubleva-design.ru
География: Москва, РФ
Специализация: дизайн интерьеров премиум-класса для частных лиц и бизнеса.
Подходит для: владельцев бизнеса и руководителей, которым нужен дорогой интерьер с понятными сроками реализации
Услуги
Статус
Дизайн-проект
✓
Рабочая документация
✓
3D-визуализации
✓
Авторский надзор
✓
Комплектация
✓
Управление стройкой
✓
Ремонт / работы
✓
Стили: современный люкс, неоклассика, контемпорари
Портфолио: https://rubleva-design.ru/designinteriors
Реальные фото реализации: да
Кейсы с процессом/чертежами: частично
Цены: от 6 000 ₽/м²
Первая консультация: есть (встреча-презентация)
Контакты: +8 (977)337-26-67, info@rubleva-design.ru
Московская студия Марии Рублевой делает ставку на имидж и масштабные проекты.
20. Enjoy Home
Сайт: https://enjoyhome.ru
География: Москва, РФ
Специализация: цветные, живые интерьеры с глубокой проработкой декора.
Подходит для: смелых заказчиков, которые не боятся ярких решений и хотят дом «с обложки AD»
Услуги
Статус
Дизайн-проект
✓
Рабочая документация
✓
3D-визуализации
✓
Авторский надзор
✓
Комплектация
✓
Управление стройкой
✓
Ремонт / работы
❌
Стили: микс современной классики, ар-деко и эклектики
Портфолио: https://enjoyhome.ru/projects/
Реальные фото реализации: да
Кейсы с процессом/чертежами: да
Цены: от 10 000 ₽/м²
Первая консультация: есть, бесплатная
Контакты: +7 (968) 363-87-33
Студия дизайна интерьера Enjoy Home Нади Зотовой показывает красоту и прагматичную таблицу затрат на самом раннем этапе.
21. TB Design
Сайт: https://tbdesign.pro
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: да (свои стройбригады)
Специализация: квартиры, дома (в основном бизнес и премиум-сегмент)
Стили: современный стиль, минимализм, скандинавский, неоклассика
География: Москва, МО, удаленно по странам мира
22. Kontrast Design
Сайт: https://kontrastdesign.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да
Комплектация: да
Стройка: да (собственные строительные бригады)
Специализация: квартиры премиум-класса, загородные дома
Стили: ар-деко, современный стиль, неоклассика
География: Москва, МО, международные проекты
23. Shelnat (Наталия Шелковская)
Сайт: https://shelnat.com/ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: нет
Комплектация: нет (услуга сопровождения закупок не выделена)
Стройка: нет
Специализация: квартиры, дома (высокий сегмент, упор на эргономику и эстетику)
Стили: современный стиль, мягкий минимализм, джапанди, скандинавский
География: Москва, проекты в США, Европе, ОАЭ, СНГ, работают удаленно
24. ArchDetali (АрхДетали)
Сайт: https://archdetali.ru
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский и технический)
Комплектация: да
Стройка: да (выполняют ремонт)
Специализация: квартиры в новостройках, загородные дома, коммерческие помещения
Стили: от классики и ар-деко до лофта и минимализма (универсальная студия)
География: Москва, МО, а также Сочи и Краснодар
25. Студия дизайна интерьера «Nomadform»
Сайт: https://nomadform.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: да
Специализация: квартиры в элитных ЖК, загородные резиденции, архитектурное проектирование
Стили: современный, мягкий минимализм, джапанди, ар-деко, неоклассика
География: Москва, Сочи, международные проекты
26. GASTELLO Design
Сайт: https://gastello-design.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: да (свои бригады)
Специализация: квартиры, дома, коммерческие интерьеры
Стили: современный, неоклассика, лофт, минимализм, скандинавский
География: Москва, МО
27. Victoria Vlasova Interiors
Сайт: https://victoriavlasova.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (проверенные подрядчики)
Специализация: премиальные квартиры со сложной геометрией, таунхаусы, загородные дома, рестораны, центры здоровья
Стили: современная классика, французский стиль, ар-деко, эклектика
География: Москва, международные проекты
28. ALTER EGO Project Group
Сайт: https://www.alterego-group.com/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский и технический)
Комплектация: да
Стройка: да
Специализация: поместья, виллы, особняки, пентхаусы, отели, офисы, яхты, частные самолеты
Стили: современная классика, неоклассика, современный стиль, ар-деко
География: Москва, международные проекты
29. ORT Interiors
Сайт: https://ort-interiors.com
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: да (сотрудничают со строительными компаниями)
Специализация: квартиры, загородные дома, ландшафтный дизайн, офисы и рестораны
Стили: современный стиль, минимализм, экостиль, функционализм
География: Москва, МО, есть офис в Португалии
30. Бюро дизайна «Archidica»
Сайт: https://archidica.com/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский и технический)
Комплектация: да
Стройка: да (своя стройбригада)
Специализация: виллы, коммерческая недвижимость, премиальные жилые интерьеры
Стили: современный люкс, неоклассика, современный стиль
География: Москва, по всей России и за рубежом
31. Бюро интерьеров «Detali»
Сайт: https://detalidesign.ru
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет
Специализация: частные квартиры и дома бизнес и премиум-класса
Стили: современная классика, минимализм, скандинавский стиль
География: Москва, Санкт-Петербург, удаленно по всей России
32. Дизайн-бюро Архи-Тек
Сайт: https://architeque.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (технический и авторский)
Комплектация: да
Стройка: да (строительный департамент)
Специализация: загородные дома, элитные квартиры, коммерческие объекты
Стили: современный, лофт, минимализм, хай-тек
География: Москва, МО, регионы РФ
33. Бюро интерьеров MOPS
Сайт: https://mops.studio/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (работают с подрядчиками)
Специализация: квартиры в ЖК, загородные дома, офисы, шоурумы
Стили: архитектурный минимализм, современный, лофт
География: Москва, международные проекты
34. Студия Бориса Костырина (Studio BK)
Сайт: https://studio-bk.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: да
Специализация: элитные загородные дома, апартаменты
Стили: современная классика, неоклассика, современный стиль
География: Москва, МО, регионы РФ
35. Brits.design
Сайт: https://britsdesign.ru
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (партнерские бригады)
Специализация: элитные квартиры, загородные дома
Стили: современная классика, английский стиль, минимализм, эклектика
География: Москва, МО, международные проекты
36. Project Buro
Сайт: https://projectburo.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да
Комплектация: да
Стройка: нет (привлеченные подрядчики)
Специализация: частные жилые и общественные интерьеры
Стили: современный минимализм, архитектурный стиль, контемпорари
География: Москва, Санкт-Петербург, удаленно по РФ
37. NW Interior
Сайт: https://nw-interior.com
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (сотрудничают с бригадами)
Специализация: премиальные квартиры ЖК, загородные дома, апартаменты
Стили: современная классика, неоклассика, минимализм
География: Москва и МО
38. Точка Дизайна
Сайт: https://tochka-design.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (управляют подрядчиками)
Специализация: современные квартиры, загородные дома, МОПы, офисы
Стили: современный, скандинавский, лофт, минимализм
География: Москва, города РФ, международные проекты
39. Finterio
Сайт: https://finterio.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (работают с подрядчиками)
Специализация: премиальные квартиры, загородные дома, коммерческие интерьеры
Стили: современный люкс, неоклассика, современная классика
География: Москва, Санкт-Петербург
40. Студия Марии Боровской
Сайт: https://www.mb-ds.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (сопровождение)
Специализация: элитные квартиры, загородные дома (от 300 кв.м), инвестиционный дизайн
Стили: современный, ар-деко, лофт, неоклассика, мидсенчури
География: Москва, МО, международные проекты
41. ИнтекДизайн
Сайт: https://intek-design.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (технический и авторский)
Комплектация: да
Стройка: да (строительное подразделение)
Специализация: квартиры, загородные дома, коммерческие помещения
Стили: современный, неоклассика, лофт, скандинавский
География: Москва, Санкт-Петербург
42. Студия дизайна интерьера «Root Box»
Сайт: https://root-box.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (подбор подрядчиков)
Специализация: жилые интерьеры, загородные дома
Стили: современный минимализм, скандинавский, эко-стиль
География: Москва, МО
43. StartDesign
Сайт: https://startdesign.studio/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (рекомендуют бригады)
Специализация: квартиры, частные дома, коммерческие пространства
Стили: современный, минимализм, лофт, неоклассика, арт-деко
География: Москва, Санкт-Петербург, все регионы РФ
44. DECART Design
Сайт: https://decartdesign.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: да (строительство и ремонт)
Специализация: квартиры бизнес-класса, коттеджи
Стили: современный, неоклассика, минимализм, прованс
География: Москва, МО, по регионам РФ
45. Linum Group
Сайт: https://linum.group/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да
Комплектация: да
Стройка: да (полный цикл)
Специализация: элитные квартиры, загородные дома, коммерческие объекты
Стили: современная классика, минимализм, современный люкс
География: Москва, международные проекты
46. RUDENKO DESIGN
Сайт: https://rudenkodesign.com
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (рекомендуют строителей)
Специализация: частные апартаменты, загородные дома
Стили: современный стиль, лофт, минимализм
География: Москва, удаленно по всему миру
47. Дизайн-бюро «Marta Costa»
Сайт: https://marta-kosta.com/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (сопровождение)
Специализация: премиальные квартиры, частные дома, загородные виллы
Стили: современная классика, неоклассика, минимализм
География: Москва
48. Luxe Design
Сайт: https://luxe-design.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (технический и авторский)
Комплектация: да
Стройка: да (стройбригады)
Специализация: квартиры в ЖК, загородные коттеджи, коммерческие интерьеры
Стили: скандинавский, неоклассика, модерн
География: Москва, МО
49. Студия Екатерины Костыриной
Сайт: https://kostyrina.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (работают с подрядчиками)
Специализация: элитные квартиры, частные дома, офисы, салоны
Стили: неоклассика, современный люкс, ар-деко, минимализм, джапанди
География: Москва, МО
50. SL Architects
Сайт: https://ab-sl.ru/ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да
Комплектация: да
Стройка: нет (свои генподрядчики)
Специализация: виллы, пентхаусы, жилые интерьеры, общественные здания
Стили: современный минимализм, эко-стиль
География: Москва, МО, международные проекты
51. Svoi Design
Сайт: https://svoi-design.com/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (предлагают подрядчиков)
Специализация: квартиры, загородные дома
Стили: современный стиль, минимализм, скандинавский, средиземноморский
География: Москва, удаленно по всей России
52. Design Culture
Сайт: https://culture-design.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский и технический)
Комплектация: да
Стройка: да (своя стройбригада)
Специализация: квартиры, загородные дома, апартаменты, шоурумы, банные комплексы
Стили: современный, неоклассика, минимализм, лофт
География: Москва, МО, Воронеж
53. Flats Design
Сайт: https://flatsdesign.com/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский и технический)
Комплектация: да
Стройка: да (своя бригада)
Специализация: квартиры, частные дома, общественные объекты
Стили: современный, эко-минимализм
География: Москва, МО, международные проекты
54. British Design Studio
Сайт: https://dizayn.studio/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: да (есть партнеры)
Специализация: элитные квартиры, загородные дома, коммерческие объекты
Стили: современный, английский стиль, ар-деко, неоклассика
География: Москва, МО, международные проекты
55. Студия дизайна «DA BUREAU»
Сайт: https://www.da-bureau.com/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да
Комплектация: да
Стройка: нет (привлекают генподрядчиков)
Специализация: рестораны, бары, отели, офисы и жилые интерьеры бизнес-класса
Стили: архитектурный минимализм, современный функционализм, лофт
География: Москва, Санкт-Петербург, международные проекты
56. Marion Studio
Сайт: https://marionstudio.ru
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский и технический)
Комплектация: да
Стройка: да (своя строительная компания)
Специализация: элитные квартиры и загородные дома
Стили: американская классика, неоклассика, современный стиль
География: Москва, МО, филиал в Дубае
57. Babayants Architects
Сайт: https://artbabayants.com/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (привлекают подрядчиков)
Специализация: квартиры премиум-класса, загородные дома, общественные пространства
Стили: архитектурный минимализм
География: Москва, МО
58. Icon Interiors
Сайт: https://iconinteriors.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (технический и авторский)
Комплектация: да
Стройка: да (свой стройотдел)
Специализация: квартиры в ЖК премиум-класса, загородные дома
Стили: современный стиль, неоклассика, ар-деко
География: Москва, МО
59. Moon Studio
Сайт: https://moon-studio.ru
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (работают с подрядчиками)
Специализация: квартиры, дома, салоны красоты, офисы
Стили: современный, минимализм, мягкий экостиль
География: Москва, удаленно по всей России
60. Студия дизайна интерьера Better
Сайт: https://better.archi/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет
Специализация: апартаменты, виллы, частные дома, общественные здания
Стили: архитектурный минимализм, современный, функционализм
География: Москва, международные проекты
61. Art Hall
Сайт: https://s-arthall.com/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (управление)
Специализация: элитные квартиры, загородные дома, виллы, VIP-офисы
Стили: современная классика, ар-деко, неоклассика
География: Москва, международные проекты
62. Yourspace
Сайт: https://yoursdesign.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (привлекают подрядчиков)
Специализация: квартиры, таунхаусы, студии, коворкинги
Стили: современный стиль, лофт, минимализм, скандинавский
География: Москва
63. Refract Studio
Сайт: https://refract-studio.com
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторское)
Комплектация: да
Стройка: нет (рекомендуют бригады)
Специализация: квартиры, дома, офисы, шоурумы, рестораны, гостиницы
Стили: современный минимализм, функционализм
География: Москва, по регионам РФ
64. S+S (Sundukovy Sisters)
Сайт: https://sundukovy.com/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да
Комплектация: да
Стройка: нет (мировые генподрядчики)
Специализация: HoReCa, элитные резиденции, аэропорты, жилые помещения
Стили: современная эклектика, «интеллектуальный» дизайн, авторский стиль География: весь мир (офисы в Москве, Дубае, Париже, Лондоне, Нью-Йорке)
65. Студия дизайна интерьера «Eremont»
Сайт: https://eremont.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский и технический)
Комплектация: да
Стройка: да (полный цикл)
Специализация: премиальный ремонт квартир и домов, инженерное проектирование, умный дом
Стили: все стили — от классики до хай-тека
География: Москва и МО
66. LOFT&HOME
Сайт: https://loft-and-home.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (работают с подрядчиками)
Специализация: квартиры в ЖК и загородные дома
Стили: современный, лофт, минимализм, неоклассика
География: Москва, МО
67. NEWFORM
Сайт: https://newform.studio/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (рекомендуют подрядчиков)
Специализация: жилые интерьеры, коммерческие пространства
Стили: современный, мягкий минимализм, функционализм, микс-стиль
География: Москва
68. «Печеный» (Pechenyi)
Сайт: https://pechenyi.com/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: да (услуга «Беззаботный ремонт»)
Специализация: дизайн квартир и домов, перепланировки, бюджетное и премиальное проектирование
Стили: современный, скандинавский, лофт, неоклассика
География: Москва, МО, международные проекты удаленно
69. FullHouseDesign
Сайт: https://fullhousedesign.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (подбор подрядчиков)
Специализация:квартиры, загородные дома, загородная архитектура
Стили: неоклассика, ар-деко, современный люкс
География: Москва, Санкт-Петербург
70. Background studio
Сайт: https://background-studio.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет
Специализация: квартиры, дома, коттеджи
Стили: современный стиль, минимализм, эко-стиль
География: Москва, Санкт-Петербург, ЛО
71. Domos Design
Сайт: https://domosdesign.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет
Специализация: квартиры, дома, офисы, рестораны
Стили: современный, неоклассика, лофт, минимализм
География: Москва и МО
72. Marso Studio
Сайт: https://marsostudio.com/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (сопровождение подрядчиков)
Специализация: жилые и общественные интерьеры,
Стили: современный минимализм, функционализм
География: Москва
73. Студия дизайна интерьера «BELLARDO»
Сайт: https://bellardo.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (управление)
Специализация: квартиры, апартаменты, частные дома, общественные объекты
Стили: современная классика, ар-деко, неоклассика
География: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, международные проекты
74. Moscow Interior
Сайт: https://moscow-interior.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: да (партнерские бригады)
Специализация: квартиры, дома, коммерческие помещения
Стили: современный стиль, минимализм, лофт, неоклассика
География: Москва, МО
75. PRO Interior Design
Сайт: https://proid.studio/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (работают с подрядчиками)
Специализация: квартиры, частные дома, офисы, клиники, рестораны
Стили: современная классика, неоклассика, современный
География: Москва, удаленно по всей России
76. Andrei Lobin Design Buro
Сайт: https://lobin.design/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский и технический)
Комплектация: да
Стройка: да
Специализация: квартиры в ЖК, загородные дома,
Стили: американская коассика, неоклассика, минимализм, скандинавский, джапанди, контемпорари
География: Москва, МО
77. Дизайн-бюро «Makedesign»
Сайт: https://makedes.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (работают с подрядчиками)
Специализация: квартиры, загородные дома, коммерческие объекты
Стили: современный, минимализм, скандинавский, ар-деко
География: Москва
78. «Уютная квартира»
Сайт: https://ukvartira.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: да (свои партнерские бригады)
Специализация: квартиры, дома, особняки, виллы
Стили: от классики и прованса до лофта и хай-тека
География: Москва, МО, по регионам РФ
79. DSEESION
Сайт: https://dseesion.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (управление подрядчиками)
Специализация: квартиры, пентхаусы, резиденции, загородные дома, апартаменты
Стили: современная классика, ар-деко, современный люкс, минимализм
География: Москва, международные проекты
80. Студия Анжелики Прудниковой
Сайт: https://angelika-prudnikova.design/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: да (свои строй бригады)
Специализация: квартиры, дома, виллы, общественные помещения, ландшафтный дизайн
Стили: современный, лофт, ар-нуво, минимализм, барокко, неоклассика, арт-деко, хай-тек, прованс
География: Москва, МО
81. Дизайнерская студия «N-cube»
Сайт: https://nncube.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (рекомендуют подрядчиков)
Специализация: квартиры, пентхаусы, частные дома, офисы
Стили: современный, неоклассика, минимализм, скандинавский
География: Москва, МО
82. Romanova Design
Сайт: https://romanova.design/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: да (партнерские бригады)
Специализация: квартиры, загородные дома, коммерческие объекты
Стили: современная классика, неоклассика, современный
География: Москва, МО
83. «Технологии Дизайна» (TD-Art)
Сайт: https://design.td-art.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский и технический)
Комплектация: да
Стройка: да (свои строительные подрядчики)
Специализация: квартиры, частные дома, загородные дома
Стили: минимализм, контемпорари, лофт, скандинавский, неоклассика, ар-деко, модерн
География: Москва, МО
84. М-Бюро
Сайт: https://m-bureau.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (сопровождение)
Специализация: квартиры, частные дома, кофейни, рестораны
Стили: современный, минимализм, лофт
География: Москва
85. GM Interior
Сайт: https://gm-interior.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (сопровождение реализации)
Специализация: квартиры, частные и загородные дома
Стили: современный, мягкий минимализм, неоклассика
География: Москва и МО
86. «АзбукаДом»
Сайт: https://azbukadom.com/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (привлекают подрядчиков)
Специализация: квартиры в ЖК, загородные дома
Стили: современный, скандинавский, лофт, неоклассика
География: Москва, МО, Санкт-Петербург, ЛО
87. Simple Interior
Сайт: https://simpleinteriors.com
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (сопровождение)
Специализация: квартиры в ЖК, загородные дома, таунхаусы, офисы
Стили: современный минимализм, джапанди, скандинавский
География: Москва, международные проекты (офис в Дубае)
88. Бюро интерьеров «AVkube»
Сайт: https://avkube.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский и технический)
Комплектация: да
Стройка: да (полный цикл)
Специализация: квартиры, дома, общественные объекты
Стили: современная классика, ар-деко, неоклассика, современный минимализм
География: Москва, МО
89. Aldo&Aldo
Сайт: https://aldo-aldo.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (контроль подрядчиков)
Специализация: квартиры, загородные резиденции, общественные пространства
Стили: современная классика, ар-деко, современная роскошь
География: Москва, международные проекты
90. Remplanner Studio
Сайт: https://remplanner.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (технический контроль)
Комплектация: да
Стройка: да (сеть строй бригад)
Специализация: квартиры в ЖК, массовый сегмент и бизнес-класс
Стили: современный, минимализм, скандинавский, лофт
География: Москва, Санкт-Петербург, города России
91. Domeo
Сайт: https://domeo.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (технический и авторский)
Комплектация: да
Стройка: да
Специализация: комплексный дизайн и ремонт квартир
Стили: любые (от минимализма до классики)
География: Москва, МО
92. Interior Line
Сайт: https://interiorline.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (сопровождение)
Специализация: квартиры, загородные дома, коммерческие помещения
Стили: современная классика, неоклассика, современный минимализм
География: Москва, МО
93. «Нечаев и Сенчугов»
Сайт: https://nsdsgn.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (привлекают партнеров)
Специализация: квартиры в ЖК, частные дома
Стили: современный минимализм, скандинавский, эко-стиль
География: Москва, Санкт-Петербург
94. Plan B Design
Сайт: https://designstudio-planb.com/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (работают с подрядчиками)
Специализация: квартиры, коттеджи, общественные пространства
Стили: современный, лофт, неоклассика, джапанди, минимализм
География: Москва, Санкт-Петербург
95. Rerooms
Сайт: https://rerooms.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: да
Специализация: массовый сегмент дизайна и ремонта
Стили: любые (база готовых решений)
География: Москва, удаленно по всей России
96. Zhilin (Бюро Братьев Жилиных) —
Сайт: https://zhilins.ru/ru
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (подбор подрядчиков)
Специализация: квартиры и дома, пентхаусы, коммерческие объекты
Стили: современный, неоклассика, эклектика
География: Москва, Санкт-Петербург, международные проекты
97. Студия дизайна интерьера Zu Hause Design
Сайт: https://zuhausedesign.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: нет (управление)
Специализация: квартиры в старом фонде и новостройках
Стили: неоклассика, mid-century modern, эклектика, минимализм
География: Москва, МО
98. Coolagin Design
Сайт: https://diz.3d-kulagin.ru/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: да (своя бригада)
Специализация: квартиры в новостройках, апартаменты
Стили: современный стиль, минимализм
География: Москва, МО, удаленно по всему миру
99. «Пространство»
Сайт: https://prostranstvo-design.com/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский)
Комплектация: да
Стройка: да (свои подрядчики)
Специализация: квартиры, дома, пентхаусы, офисы, шоурумы
Стили: современный, минимализм, скандинавский
География: Москва, МО, проектируют по всей России
100. Jam Design Studio
Сайт: https://jamdesign.studio/
Услуги:
Проект: да
Надзор: да (авторский и технический)
Комплектация: да
Стройка: да (свои бригады)
Специализация: квартиры (старый фонд/новостройки)
Стили: минимализм, современный, классика, эклектика
География: Москва, Санкт-Петербург
Как выбрать студию дизайна интерьера в Москве: критерии, которые реально влияют на результат
Выбор студии часто превращается в лотерею из-за обилия предложений. Чтобы студия дизайна интерьера оправдала вложенные средства, важно смотреть глубже красивой картинки.
Какие критерии важны при выборе дизайнерской студии Москвы, и как их проверить до подписания договора?
Опытное дизайн бюро интерьера в Москве четко определяет роли в команде и зоны ответственности сторон. До подписания договора попросите показать готовую папку документов, по которой будут работать строители. Важно убедиться, что проект включает ведомости материалов и детальные узлы примыканий, а не только концептуальные коллажи.
Кроме того, обратите внимание на коммуникацию: обсуждения должны переноситься в протоколы встреч или официальную переписку, а не оставаться на словах
Чек-лист «10 критериев выбора студии»
Рекомендуем пройтись по этому чек-листу минимум по 3–5 студиям из нашего списка, чтобы принять обдуманное решение.
Типовые риски при выборе студии: как распознать их до договора?
Ошибки на этапе знакомства с подрядчиком стоят месяцев затянутого ремонта. Главный риск — купить «красивые визуализации без чертежей», когда за эффектными картинками нет технической базы.
Как выбрать студию дизайна интерьера правильно?
Когда читаете отзывы, смотрите на жалобы о срывах сроков. Помните: отсутствие регламента изменений и прозрачной отчетности — тревожный сигнал.
Важно заранее исключить конфликт ролей и подмену услуг. Часто договор со студией не содержит ответственности за ошибки в чертежах или некорректно подобранную комплектацию. Если бюро отказывается фиксировать в документах обязательства по точности сметы, это прямой красный флаг.
Какие красные флаги у студии дизайна интерьера бывают и как их заметить еще до подписания договора?
Проверьте, как студия планирует закупки, готовы ли они нести ответственность за проектные ошибки. Если общение идет только на словах без протоколов встреч — это повод отказаться от сотрудничества.
Основные признаки неблагонадежности:
отказ показать примеры полной рабочей документации,
отсутствие фиксированных сроков в договоре
размытый состав услуг.
12 красных флагов студии дизайна
Проверьте ваших финалистов по этому списку и сократите список до 2–3 наиболее прозрачных компаний.
Что должно входить в дизайн-проект: документы, по которым реально строят
Качественный дизайн-проект — это инструкция для прораба. Первый этап включает обмер и планировочное решение. Чтобы техника вписалась в ниши, планировка должна учитывать габариты оборудования и толщину финишной отделки стен.
Основной объем составляет рабочая документация. В блок входят планы монтажа, электрика и мокрые зоны. Важно, чтобы чертежи содержали узлы сложных примыканий: от стыковки полов до установки скрытых дверей.
Для закупок используется спецификация оборудования и отделки. В проекте обязательны ведомости всех материалов с артикулами и расчетом запаса. Такой состав документации позволяет подрядчику составить точную смету на ремонт.
Что входит в дизайн-проект интерьера, и какие чертежи и спецификации нужно запросить у студии?
Полный состав проекта включает:
обмерный план
планировочное решение
рабочие чертежи (электрика, сантехника, развертки стен)
ведомости отделочных материалов и спецификации мебели
Обязательно запрашивайте пример альбома, где есть детализация сложных узлов и ТЗ на заказные изделия.
Таблица «Состав качественного проекта»
Попросите у финалистов пример состава альбома и сравните его с данными в этой таблице.
Авторский надзор и комплектация: что это значит у студий и как проверить до договора?
Часто авторский надзор путают с техническим. Но дизайнер контролирует лишь архитектурное соответствие проекту, а соблюдение СНиПов — задача стройконтроля. Чтобы избежать хаоса, до договора изучите регламент выездов и форму журнала надзора.
Если нужна студия дизайна интерьера под ключ, ищите компанию, где налажено управление стройкой и комплектация. Профессиональный сервис включает не только подбор артикулов, но и работу с рекламациями, логистику и поиск аналогов. Уточните заранее, берет ли бюро на себя проверку целостности материалов при доставке.
Надежная студия дизайна интерьера с авторским надзором обеспечивает прозрачный контроль через фотоотчеты и протоколы встреч. Отсутствие утвержденных форм листов согласования замен — тревожный сигнал.
Пример листа согласования замен
Исходная позиция: [Артикул/Бренд/Цена]
Предложенный аналог: [Причина замены/Характеристики/Срок поставки]
Влияние на проект: [Меняются ли чертежи/Соседние узлы]
Подпись: [Дизайнер / Заказчик]
Проверка услуг сопровождения
Возьмите этот чек-лист и прогоните по нему 2–3 выбранных финалистов. Это поможет отсеять тех, кто обещает «полный цикл», но по факту не умеет управлять сложной стройкой.
Договор со студией дизайна интерьера: пункты, которые стоит проверить
Юридически корректный договор — это единственный инструмент защиты инвестиций в ремонт. Важно зафиксировать состав результата, чтобы не спорить о том, должна ли студия чертить узлы примыканий или только план расстановки мебели.
Основная ответственность проектировщика заключается в точности расчетов и соответствии чертежей нормам СНиП. Проверьте, предусмотрены ли в соглашении штрафы за нарушение сроков. Четкие этапы работ с привязкой к датам позволяют контролировать ход проектирования и планировать выход стройбригады на объект.
Порядок внесения изменений
В любом проекте бывают изменения, это нормально! Именно поэтому порядок правок нужно прописать до начала работ. Уточните, какое количество кругов изменений включено в стоимость и как они фиксируются. Прозрачные гарантии на проектную документацию подразумевают, что любые ошибки в чертежах, обнаруженные во время стройки, студия исправляет быстро и за свой счет.
Какие пункты договора со студией дизайна интерьера важны, чтобы были понятны этапы, ответственность и порядок изменений?
Критически важны:
детальный состав каждого этапа,
количество бесплатных корректировок,
способы официальной коммуникации,
сроки приемки каждого раздела проекта.
Договор должен содержать порядок расторжения и четкий механизм передачи исключительных прав на дизайн-проект заказчику после финальной оплаты.
Чек-лист «15 пунктов договора»
Пройдитесь по этому чек-листу перед подписанием документов. Если студия отказывается добавлять важные пункты об ответственности, это серьезный повод пересмотреть свой выбор.
Как сравнить 3–5 студий из ТОП-100: таблица для решения и единый запрос КП
Когда изучаете рейтинг дизайн студий Москвы, помните, что позиция в списке — это повод для знакомства, а не гарантия результата. Чтобы объективно оценить лучшие студии дизайна интерьера в Москве, нельзя просто смотреть на итоговую цену в коммерческом предложении (КП). Компании включают в стоимость разный набор услуг. Единственный способ честного сопоставления — отправить всем кандидатам одинаковые вводные данные и попросить заполнить вашу форму ответа.
Как сравнить несколько студий дизайна интерьера в Москве и запросить предложения так, чтобы их можно было честно сопоставить?
Используйте шаблоны ниже, чтобы сравнение было максимально объективным.
Шаблон таблицы для принятия решения
Заполните поля данными из полученных КП для наглядного сравнения
Критерий сравнения
Artum
IMETRA
Moon Studio
Стоимость за кв. м
от 4500 руб
От 3500 до 7500 руб
От 4500 до 6500 руб
Срок разработки (дней)
От 60 дней
От 45 до 90 дней
2–3 месяца
Кол-во планировок
До финального утверждения
4–5 вариантов
3 варианта
Детализация чертежей
Высокая (технический дизайн)
Глубокая (пакеты Base/VIP)
Полный рабочий проект
Авторский надзор (вкл./нет)
вкл.
вкл.
отдельная оплата
Комплектация (вкл./нет)
вкл.
вкл.
вкл.
Опыт в похожем стиле
-
-
-
Шаблон запроса
Скопируйте этот шаблон запроса, подставьте свои данные и отправьте его 3–5 выбранным студиям. Получив ответы, вы легко увидите, кто предлагает лучший баланс цены и наполнения.
Тема: Запрос коммерческого предложения на дизайн-проект:
1. Объект: площадь, количество комнат, новостройка/вторичка.
2. Задача: полный дизайн-проект + надзор/комплектация.
3. Бюджет на реализацию: сумма (для подбора материалов).
4. Стиль: ссылка на референс или название.
5. Комментарий: укажите финальную стоимость, сроки и пришлите пример аналогичного реализованного проекта.
Частые вопросы о студиях дизайна интерьера в Москве: цена, сроки, правки, изменения
Объективная цена дизайна интерьера в Москве зависит от состава услуг: сложности инженерных систем, стилистики и детализации узлов. Проверьте обоснование каждого этапа в смете до начала работ.
Сроки дизайн-проекта зависят от скорости согласований и количества итераций. Каждая студия работает по своим правилам, поэтому заранее уточните, как технические изменения в процессе отразятся на финальной дате сдачи альбома.
Важно знать, сколько правок включено в пакет услуг. Профессиональный подход разделяет мелкие корректировки и концептуальные изменения, требующие переделки чертежей. Проверьте в договоре регламент их внесения, чтобы процесс не затянулся.
FAQ по взаимодействию со студией
Выберите актуальные для вас вопросы и обязательно задайте их на первом созвоне с менеджером студии.
Что входит в цену?
Пакет чертежей, концепция и спецификации.
Проверьте: Наличие полного перечня всех листов и ведомостей в приложении к договору.
Как быстро сделают проект?
Зависит от площади и скорости согласования.
Проверьте: График этапов с указанием рабочих дней на каждый блок.
Можно ли менять чертежи на стройке?
Это требует перевыпуска листов и оплаты.
Проверьте: Пункт о порядке внесения изменений в рабочую документацию.
Как ограничено число правок?
Обычно 2–3 полных круга на каждом этапе.
Проверьте: Четкое определение, что считается «кругом правок»
Влияет ли стиль на стоимость?
Сложная классика дороже в проработке, чем минимализм.
Проверьте: Фиксацию стилистического направления в ТЗ.
Зачем платить за комплектацию?
Экономия времени на логистике и замене брака.
Проверьте: Разграничение ответственности за закупки и приемку товара.
Как проверить студию за 30 минут: источники, отзывы и быстрый факт-чек
В эпоху цифрового маркетинга верить на слово рекламным лозунгам рискованно. Даже если студия дизайна интерьера Москвы занимает высокие позиции в списках, нужно провести самостоятельный аудит. Показываем, как быстро проверить студию дизайна интерьера в Москве по открытым данным и не доверять только рейтингу.
Чек-лист «Проверка за 30 минут»
1. Юридический фильтр (5 мин): Проверьте ИНН через сервисы проверки контрагентов. Ищите блокировки счетов или свежие суды.
2. Технический аудит сайта (5 мин): Посмотрите дату создания сайта. «Опытные» бюро с доменом, которому полгода, — повод задать вопросы.
3. Поиск по картинкам (5 мин): Загрузите 2–3 фото из портфолио в поиск по изображениям. Убедитесь, что это не стоковые фото из интернета.
4. Анализ отзывов (10 мин): Ищите отзывы на сторонних площадках, а не на сайте студии.
5. Тест на открытость (5 мин): Напишите в мессенджер и попросите «обезличенный» пример рабочей документации. Отказ без объяснения причин — красный флаг.
Источники данных
Что проверяем
Где искать?
На что смотреть?
Надежность юрлица
Руспрофайл / За честный бизнес
Дата регистрации, отсутствие долгов
Реальность отзывов
Яндекс.Карты / Google Maps
Наличие ответов от компании, детальность описания
Профессионализм
Сайт студии / Раздел «Команда»
Реальные лица, стаж работы ведущих архитекторов
Качество реализации
Ссылка на соцсети
Видео со строек, обзоры готовых квартир
Проверьте по этой таблице 2–3 финалистов вашего личного списка. Только после такого «быстрого свидания» с фактами принимайте окончательное решение о встрече.
Подготовка к первой встрече со студией: мини-бриф и список вопросов
Первая консультация — это тест на совместимость ваших ожиданий с возможностями студии. Чтобы разговор был конструктивным, подготовьте базовую информацию об объекте: план от застройщика или старый технический паспорт. И соберите референсы — изображения интерьеров, которые вам нравятся. Так будет проще понять, отвечают ли услуги студии дизайна интерьера вашим запросам и стоит ли здесь заказать дизайн интерьера
Что подготовить для первой встречи со студией дизайна интерьера и какие вопросы задать, чтобы быстро понять подход?
По итогам встречи всегда просите прислать резюме обсуждения в письменном виде. Профессионалы зафиксируют все ключевые ограничения и ваши пожелания в протоколе встречи. Это станет подтверждением того, что дизайнер услышал ваши задачи еще до того, как вы решили.
Шаблон мини-запроса и 15 вопросов дизайнеру
Что отправить дизайнеру?
Скопируйте этот бриф и отправьте его финалистам перед созвоном. Письменные ответы помогут наглядно сравнить подход разных команд и выбрать лучшую студию для вас.
1. Объект: Площадь, адрес, количество проживающих.
2. Функционал: Список обязательных зон (кабинет, гардеробная, два санузла).
3. Стиль: Ссылка на папку с референсами (3–5 фото).
4. Бюджет: Итоговая сумма на ремонт и мебель (рамки).
5. Сроки: Когда планируете зайти на стройку.
Список вопросов для студии:
1. Кто именно будет моим ведущим дизайнером?
2. Сколько проектов сейчас находится в работе у автора?
3. Входит ли в стоимость подбор конкретных материалов с артикулами?
4. Как фиксируются правки: документально или на словах?
5. Делаете ли вы фотофиксацию и видеообмеры объекта?
6. Что произойдет, если проект не впишется в мой бюджет реализации?
7. Можно ли общаться с инженерами-смежниками через вас?
8. Как выглядит ваш стандартный еженедельный отчет?
9. Какие узлы и детализация входят в рабочую документацию?
10. Есть ли у вас база проверенных строительных бригад?
11. Как вы проверяете соответствие закупленной мебели чертежам?
12. Что вы считаете «существенным изменением» проекта?
13. Можно ли увидеть пример проекта, который уже реализован «в бетоне»?
14. Помогаете ли вы с согласованием перепланировки в БТИ?
15. Каков порядок расторжения договора на промежуточном этапе?
Начать дискуссию