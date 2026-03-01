ТОП-100 студий дизайна интерьера в Москве 2026: рейтинг и как проверять выбор

ТОП-100 студий дизайна интерьера в Москве: как пользоваться рейтингом за 60 секунд

Выбрать дизайн-студию сегодня — задача со звездочкой. В Москве их сотни! И у каждой — красивый сайт. Как же найти ту самую, вашу? Чтобы ускорить процесс, мы подготовили рейтинг дизайн студий Москвы. Ниже систематизированная база данных, где каждая студия прошла аудит по 15+ параметрам.

Маршрут выбора за 60 секунд: 5 шагов к результату

Чтобы наш топ-100 студий дизайна интерьера сработал максимально эффективно, используйте этот алгоритм:

1. Начните с первых 20 позиций: для них мы подготовили расширенные карточки с разбором процессов, от регламента правок до состава альбома чертежей.

2. Фильтр по специализации: в поле «Подходит для» ищите свой тип объекта (квартира, загородный дом или коммерция).

3. Проверка реальности: смотрите пункт «Реальные фото реализации». Если там стоит «нет данных» или только 3D-визуализации — это риск получить проект, который невозможно воплотить.

4. Список из 3–5 фаворитов: сравните их по критериям «Авторский надзор» и «Управление стройкой» — это главные признаки того, что перед вами серьезная студия дизайна интерьера в Москве, а не просто «рисовальщики».

5. Первый контакт: используйте контакты из карточки для первой консультации (в конце статьи найдете список вопросов, которые стоит задать в студии до заключения договора).

Что мы проверили?