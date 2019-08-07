Какие налоговые риски есть у партнеров «Яндекс.Такси»

С популярным приложением сейчас сотрудничают несколько сотен тысяч водителей в России и странах ближнего дальнего зарубежья. В связи этим, я решил разобраться, как там обстоят дела с налогообложением у водителей. По итогам делюсь, какие выводы получились.

Стать прямым Партнером сервиса «Яндекс.Такси» можно, если Вы зарегистрированы как ИП или у Вас есть ООО, с физлицами-водителями компания не работает, чтобы снять с себя налоговую нагрузку. При этом «Яндекс.Такси» выступает посредником между пассажирами и этими ООО или ИП.

Кроме того возможна ситуация, если через ИП или ООО сотрудничает с «Яндекс.Такси» несколько водителей. Так некоторые работают вскладчину, преследуя изначально цель сэкономить на налогах. В таком случае применяется двойная посредническая схема.

«Яндекс.Такси»-> Партнер (ООО или ИП) -> водитель-физлицо.

Партнеры приложения чаще всего используют ЕНВД, потому что эта система налогообложения достаточно выгодная. Только вот без рисков ее можно применять далеко не во всех случаях.

Так, Партнер (ИП или ООО) может применять ЕНВД, если он самостоятельно оказывает услуги такси. То есть автомобили должны принадлежать ИП на правах собственности или аренды, а водителями являются его работники или сам ИП. При этом «Яндекс.Такси» оказывает для Партнера только услуги по поиску клиентов.

Не имеет права применять ЕНВД Партнер (ИП или ООО) когда он сам не занимается перевозками. То есть заключает агентские договоры с физлицами, как посредник между пассажирами и транспортными службами «Яндекс.Такси». Собственно это был налоговый риск №1, зачастую здесь происходит разрушение, и Партнеры агенты пытаются применять ЕНВД, не имея для этого основания. По агентским услугам ЕНВД не применяется, нужно платить налоги по общей системе налогообложения (ОСНО) или по упрощенной (УСН).

Второй и главный риск, это то, что водители-физлица, которые оказывают услуги перевозки пассажирам, не платят налог со своего вознаграждения. Это касается ситуации, когда они не стали регистрировать на себя ИП, и работают через посредника Партнера (ИП или ООО), уплачивая ему комиссию 2-10% и думая, что этого достаточно. В таком случае их ждет доначисление НДФЛ -13%, штраф, в т.ч. за несданную форму 3-НДФЛ и пени. Нормативное обоснование – ст. 226 НК РФ, подп. 2 п. 1 ст 227НК РФ, п. 1 ст 228 НК РФ, письмо Минфина России № 03-04-06/30465 от 25 июня 2014.

Причем привлечь могут не только водителей-физлиц, но и Партнеров «Яндекс.Такси», если налоговая докажет, что именно они как налоговые агенты обязаны были удержать НДФЛ и заплатить в бюджет.

Третий очевидный риск, это неприменение ККТ, дело в том, онлайн-касса с 1 июля 2019 года должна быть в каждом автомобиле такси без исключений, что на практике конечно не применятся. За нарушение водителя-физлицо ждет штраф от 10 000 руб., Партнера (ИП или ООО) оштрафуют на сумму от 30 000 руб. Так что у фискалов теперь будет непочатый край работы с учетом текущего количества нарушителей. Не удивлюсь, если руководство ФНС предложит своим сотрудникам массово покататься на такси со всеми вытекающими последствиями для тех, кто водителей, кто их подвезет.

В этом материале я сделал обзор рисков, которые касаются ЕНВД, но Партнеры «Яндекс.Такси» могут применять не только вмененку. Какие риски возникают у тех, кто использует другие налоговые режимы, расскажу в следующий раз.