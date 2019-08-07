Штраф за «обособки» увеличат

Работа без регистрации обособленного подразделения может обойтись в 40 тыс. руб.

На данный момент на рассмотрении находится законопроект о внесении изменений в ст. 126 НК РФ, если его утвердят, то штраф за отсутствие постановки на учет обособленного подразделения организации с 200 руб., увеличится в 200 раз и станет равен 40 тыс. руб.

Напомню, обособленные подразделения бывают только у организаций. Необходимость регистрации обособленного подразделения возникает, как только появляется хотя бы одно рабочее место, которое для сотрудника оборудовала организация, на срок более месяца по адресу, несовпадающему с юридическим адресом предприятия.

Например, компания зарегистрирована по месту жительства директора, а офис, где трудятся сотрудники и фактически ведется деятельность, находится в другом месте. Такая ситуация автоматически приводит к необходимости постановки на учет обособленного подразделения по месту нахождения офиса.

Или другой пример, Вы работаете по юридическому адресу ООО, но открыли в другом месте офис, склад или торговую точку (хоть в соседнем доме), в котором будет работать хотя бы 1 сотрудник больше 1 месяца, в таком случае возникает обязанность регистрировать обособку.

А вот нет необходимости вставать на учет в инспекции и регистрировать обособленное подразделение, если Вы купили ангар, в который несколько раз в месяц наведываются сотрудники привезти/и забрать товар, но непосредственно на объекте никто постоянно не находится. Также не нужно регистрировать обособку по месту нахождения каждого торгового аппарата, если Вы занимаетесь вендингом.

В случае если у Вас имеются дистанционные работники, это тоже не приводит к необходимости регистрации обособки. Причина здесь в том, это не компания оборудовала сотруднику удаленное рабочее место, а он сам.

Чиновники с таким подходом солидарны (письмо Минфина России письмо № 03‑02‑07/1/3617 от 19.01.2018 г.)

Если указанный законопроект утвердят, то за «неучтенные» обособления подразделения начнут применять новые санкции начиная с 2020 года, так что тем кому положено встать на учет и зарегистрировать обособленное подразделение.