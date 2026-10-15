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СБК «Профит»
Налоговые проверки
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Что стало с возражениями ФНС — новый электронный порядок в 2026 году. 2000 знаков и 256 градаций серого

До акта проверки доводить не стоит. Это не ураган, который налетает неожиданно средь ясного дня: как правило, акту предшествует множество других «метеорологических» признаков — запрос, требование, вызов. Но если акт проверки уже получен — срок пошел: на возражения есть один месяц.

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Что стало с возражениями ФНС — новый электронный порядок в 2026 году. 2000 знаков и 256 градаций серого

До акта проверки доводить не стоит. Это не ураган, который налетает неожиданно средь ясного дня: как правило, акту предшествует множество других «метеорологических» признаков — запрос, требование, вызов. Мы отслеживаем эти признаки по всем нашим клиентам, и не только на этапе самих требований, но и раньше — когда работаем с документами и общаемся с клиентами.

Но если акт проверки уже получен — срок пошёл: на возражения есть один месяц.

Хотите возразить электронно — теперь только по формату ФНС: XML-файл, лимит 2000 знаков на каждый текстовый блок, сканы приложений в сером 150–300 dpi. Неформализованные излияния мыслей налогоплательщиков инспекция принимает только на бумажном носителе. С этой осени вступил в силу Приказ ФНС от 11.08.2026 № ЕД-1-2/568@, который установил единый формат электронных возражений.

Вообще это общая тенденция: дверки на встречное электронное общение открываются только по правилам самой ФНС и в случаях, установленных самой ФНС. Воля мысли остаётся доступной на «бумаге».

КАКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КАНАЛЫ СЕЙЧАС В ДОСТУПЕ: ДЛЯ ВОЗРАЖЕНИЙ

Возражения можно подать на:

  • акт камеральной или выездной проверки;

  • дополнение к акту;

  • акт об обнаружении фактов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях (ст. 101.4 НК РФ).

Кому какой электронный канал доступен

Кому

Какой электронный канал доступен

Юридические лица

только ТКС через оператора ЭДО. Личный кабинет юрлица и Госуслуги для организаций порядком не предусмотрены.

ИП

ТКС, личный кабинет ФНС, Госуслуги — на выбор.

КАК УСТРОЕН ФОРМАТ ВОЗРАЖЕНИЙ

Электронные возражения — это XML-файл определенного формата, установленного ФНС.

Состав документа:

  • сведения о лице, представившем возражения (организация, ИП или физлицо);

  • реквизиты документа, на который поданы возражения: вид (акт проверки, дополнение к акту, акт по ст. 101.4 НК РФ), дата, номер, код налогового органа;

  • содержание возражений: оспариваемые факты и выводы;

  • обжалуемые суммы: по каждому выводу акта указываются наименование налога, КБК, ОКТМО, вид платежа (недоимка или штраф), сумма, а для штрафов — статья и пункт НК РФ;

  • сведения о подписанте.

ТЕСТ ПУШКИНЫМ: СКОЛЬКО ЭТО — 2000 ЗНАКОВ

Теперь о самом любопытном. Текстовая часть каждого блока возражений ограничена 2000 знаков. Лимит измеряется по всем символам строки — с пробелами.

Чтобы вы почувствовали масштаб, возьмем первые строки «Капитанской дочки». Вот этот фрагмент:

Что стало с возражениями ФНС — новый электронный порядок в 2026 году. 2000 знаков и 256 градаций серого

В этом фрагменте 1982 знака с пробелами. То есть Пушкину на рассказ о том, как Гринёв выучен грамоте и обрёл воспитателя-француза, хватило практически ровно одного блока электронных возражений.

Но самих блоков «содержание возражений» в формате может быть несколько — по одному на каждый спорный эпизод. Так что при должном объеме выявленных нарушений можно уместить и всю «Дочку».

256 ГРАДАЦИЙ  СЕРОГО

К возражениям прикладываются отсканированные копии документов, подтверждающих обоснованность позиции:

  • форматы: tif, jpg, pdf, png;

  • изображение черно-белое, разрешение 150–300 dpi, 256 градаций серого;

  • имя файла: KD_[ИНН/КПП отправителя]_[код налогового органа]_[дата]_[GUID].

Что это значит на практике. В настройках сканера (или в утилите МФУ) должны быть выставлены разрешение 300 dpi и режим «Оттенки серого».

И сразу про то, чего делать не надо. Цветной скан требованию не соответствует — это уже несоответствие формату, а значит, формальное основание отказать. «Чёрно-белый (штриховой)» тоже мимо: на нём бледный текст и полутени печатей распадаются в рваные чёрные точки. Нужен именно серый — 256 градаций.

КОГДА В ПРИЕМЕ ОТКАЖУТ

Оснований всего два (п. 6 приложения № 2 к приказу № ЕД-1-2/568@):

1) файл не соответствует утвержденному формату;

2) проблемы с электронной подписью — подпись отсутствует, недействительна или принадлежит не тому лицу, которое направило документ.

При отказе инспекция автоматически направит уведомление. Ошибку можно исправить и подать возражения повторно — но до дня рассмотрения материалов проверки. Дополнительного срока на исправление формат не дает, поэтому не откладывайте отправку на последний день срока.

СРОКИ

  •   Возражения на акт проверки — один месяц со дня получения акта (п. 6 ст. 100 НК РФ). Если акт получен по почте, день получения — наиболее ранняя из дат: шестой рабочий день с даты отправки заказного письма или день фактического получения.

  • Возражения на дополнение к акту — 15 рабочих дней со дня получения дополнения (п. 6.2 ст. 101 НК РФ).

На практике, если не вписываетесь в эти сроки, то документы все равно стоит передать до рассмотрения материалов проверки: руководитель инспекции обязан исследовать представленные материалы.

Параллельно с 1 сентября 2026 года заработали и другие новшества осенней реформы: рассмотрение материалов проверки по видеоконференц-связи и утвержденный перечень смягчающих обстоятельств, при наличии которых штраф снижается не менее чем в два раза (ст. 112, 114 НК РФ). Мы о них подробно писали, и можно прочитать тут https://www.klerk.ru/blogs/sbk-profit/708928/

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Фрагмент «Капитанской дочки» (А. С. Пушкин, гл. I «Сержант гвардии») приведен по академическим изданиям; произведение в общественном достоянии.

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