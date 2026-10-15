Что стало с возражениями ФНС — новый электронный порядок в 2026 году. 2000 знаков и 256 градаций серого

До акта проверки доводить не стоит. Это не ураган, который налетает неожиданно средь ясного дня: как правило, акту предшествует множество других «метеорологических» признаков — запрос, требование, вызов. Мы отслеживаем эти признаки по всем нашим клиентам, и не только на этапе самих требований, но и раньше — когда работаем с документами и общаемся с клиентами.

Но если акт проверки уже получен — срок пошёл: на возражения есть один месяц.

Хотите возразить электронно — теперь только по формату ФНС: XML-файл, лимит 2000 знаков на каждый текстовый блок, сканы приложений в сером 150–300 dpi. Неформализованные излияния мыслей налогоплательщиков инспекция принимает только на бумажном носителе. С этой осени вступил в силу Приказ ФНС от 11.08.2026 № ЕД-1-2/568@, который установил единый формат электронных возражений.

Вообще это общая тенденция: дверки на встречное электронное общение открываются только по правилам самой ФНС и в случаях, установленных самой ФНС. Воля мысли остаётся доступной на «бумаге».